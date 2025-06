15 beste ChatGPT-alternatieven voor coderen in 2025

Toen ChatGPT op het toneel verscheen, veroorzaakte het een schokgolf in de techwereld. AI-liefhebbers met interesse in coderen waren enthousiast over het vooruitzicht van een AI-assistent die in meerdere talen kon coderen, problemen direct kon oplossen en de vervelende taak van het opstellen van documentatie kon overnemen.

Toen ik me echter verder verdiepte in de mogelijkheden van ChatGPT en sprak met professionele ontwikkelaars, waaronder enkele vrienden bij ClickUp, realiseerde ik me dat de realiteit niet zo naadloos was als de eerste opwinding deed vermoeden.

Hoewel ChatGPT ongetwijfeld krachtig is, heeft het zijn beperkingen als het gaat om coderingstaken.

Als programmeur heb je dat misschien ook gemerkt. Daarom hebben we inzichten van ontwikkelaars en tech-experts verzameld om je deze lijst met de beste gratis en betaalde ChatGPT-alternatieven voor coderen te kunnen bieden. Laten we eens kijken hoe ze zich tot elkaar verhouden.

⏰ Samenvatting in 60 seconden Hier is een overzicht van alle tools met een korte beschrijving van het beste gebruik ervan: ClickUp – Uitgebreid projectmanagement met AI-hulp bij coderen – Uitgebreid projectmanagement met AI-hulp bij coderen

GitHub Copilot – AI-pairprogrammer voor het voltooien van code

Microsoft Copilot – Geïntegreerde AI-assistent voor alle Microsoft-producten

Amazon CodeWhisperer – AI-codesuggesties voor AWS-ontwikkelaars

CodeT5 – Open-source code genereren en begrijpen

Tabnine – AI-codeaanvulling voor meerdere talen

Google Gemini – Multimodale AI met programmeerfuncties

Codeium – Gratis AI-aangedreven code-aanvulling

PolyCoder – Open-source model voor het genereren van code

AskCodi – AI-assistent voor codecodificatie en queries

OpenAI Codex – Krachtige codegeneratie vanuit natuurlijke taal

IntelliCode – AI-ondersteunde codeaanbevelingen in Visual Studio

Replit Ghostwriter – AI-codeaanvulling in Replit IDE

Snyk Code – AI-aangedreven analyse van de veiligheid van code

Codiga – Codeerassistent met code-analyse en snippets

Maar laten we eerst eens kijken waarom ChatGPT niet altijd de beste codeerassistent is.

Beperkingen van ChatGPT

ChatGPT wordt weliswaar aangedreven door een geavanceerd taalmodel (LLM), maar is gebaseerd op input uit online bronnen die beperkt zijn in aantal.

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid: Het schrijven van code met ChatGPT kan onbetrouwbaar zijn en bugs of inefficiënties bevatten. Programmeurs moeten suggesties controleren en herschrijven. Deze extra stap kan je op de lange termijn vertragen, omdat je de output niet volledig kunt vertrouwen

Beperkt begrip van de context: Complexe coderingstaken die een diepgaand begrip van het doel en de algemene architectuur van het project vereisen, kunnen ChatGPT in de weg staan. Het model kan moeite hebben om randgevallen in overweging te nemen of naadloos te integreren met bestaande codebases

Gebrek aan creativiteit en innovatie: Hoewel ChatGPT vrij goed is in het voltooien van repetitieve taken, is het misschien niet de beste tool voor het genereren van geweldige codeoplossingen. Voor problemen die out-of-the-box denken vereisen, is ChatGPT niet erg behulpzaam

Beperkt bewustzijn van veiligheid: De code van ChatGPT is mogelijk niet optimaal beveiligd. Ontwikkelaars moeten extra voorzichtig zijn met mogelijke veiligheidsrisico's die door de suggesties worden geïntroduceerd

Zorgen over datavooringenomenheid: De trainingsdata van ChatGPT kan vooringenomen zijn, wat zich kan weerspiegelen in de code. Dit kan leiden tot onverwachte problemen of zelfs bestaande problemen in uw code verergeren

Vanwege deze nadelen kijken veel programmeurs naar andere AI-tools die met verschillende programmeertalen werken. Deze nieuwe tools kunnen problemen op een meer specifieke manier aanpakken, afhankelijk van wat de programmeur nodig heeft.

ChatGPT-alternatieven voor coderen in één oogopslag

Hier is een kort overzicht van de 15 beste ChatGPT-alternatieven voor programmeurs.

Alternatief voor ChatGPT Gebruiksscenario Meest geschikt voor ClickUp Softwareprojectmanagement met ingebouwde AI-assistentie Algemeen beheer van de werkstroom, communicatie en taakdelegatie voor coderingsprojecten GitHub Copilot Code voltooien, suggesties en genereren Algemene code-aanvulling en hulp binnen de GitHub-ontwikkelomgeving Microsoft Copilot Code suggesties en tutorials voor coderen Vergelijkbaar met GitHub Copilot, maar geïntegreerd met Microsoft-ontwikkeltools Amazon CodeWhisperer Code voltooien en aanmaken Richt zich op cloudgebaseerde ontwikkeling en integreert met AWS-services CodeT5 Code genereren en vertalen Geavanceerde taken voor het genereren van code, het vertalen van natuurlijke taal naar code Tabnine Contextbewuste code-aanvulling Personaliseert codesuggesties op basis van je programmeerstijl en de context van het project Google Bard Informatievergaring en samenvatting Onderzoek doen naar technische onderwerpen, relevante voorbeelden van code vinden en complexe codecodificatie samenvatten Codeium Code genereren en documentatie Basisstructuren voor code maken en documentatiecommentaar genereren PolyCoder Code review en analyse Potentiële fouten en inefficiënties in bestaande code identificeren AskCodi Natuurlijke taalverwerking, zoeken in code en uitleg Zoeken in codebases naar functionaliteiten en bestaande code begrijpen door middel van uitleg in natuurlijke taal OpenAICodex De onderliggende technologie voor sommige AI-codeerassistenten Niet direct toegankelijk, maar vormt de basis voor tools zoals GitHub Copilot IntelliCode (Visual Studio) Code voltooien en refactoring Ingebouwde code-assistentie voor Visual Studio, met suggesties en opties voor het herstructureren van code Replit Ghostwriter Codeaanvulling en suggesties binnen de Replit-ontwikkelomgeving Verbetert de ontwikkeling binnen het cloudgebaseerde codeerplatform Replit Snyk Code Realtime samenwerking aan code Samenwerkingsomgeving voor codering waar teamgenoten samen code kunnen bewerken en voorstellen. Het ondersteunt meerdere programmeertalen tegelijkertijd Codega AI-aangedreven codetests Automatiseert aspecten van het codetestproces en identificeert mogelijke problemen

15 beste ChatGPT-alternatieven voor coderen

Ons team bij ClickUp besloot deze 15 beste ChatGPT-alternatieven te testen en een coderingstoolkit voor u samen te stellen. Hier zijn ze:

1. ClickUp

Begin met coderen met ClickUp Genereer code met eenvoudige instructies in natuurlijke taal met ClickUp Brain

ClickUp is een van de meest uitgebreide tools voor het beheer van softwareprojecten. Het combineert functies zoals taak- en sprintmanagement met realtime chatten, documentbeheer en aanpasbare dashboards. Zo kan uw team naadloos samenwerken, de voortgang visueel volgen en alle projectinformatie op één centrale hub bewaren.

De ingebouwde multifunctionele AI-assistent, ClickUp Brain , kan alledaagse en repetitieve taken overnemen om u tijd te besparen. Het kan ook dienst doen als AI-codeerassistent die codesuggesties genereert binnen het platform. U kunt ClickUp Brain gebruiken om een stuk code te genereren, samen te vatten, te bewerken of zelfs te voltooien.

Of je nu vastloopt op een lastig algoritme of je syntaxis snel wilt opfrissen, ClickUp Brain helpt je sneller en slimmer te coderen.

ClickUp kan perfect worden geïntegreerd met versiebeheersystemen, zoals GitHub en GitLab. Je hoeft niet meer tussen platforms te schakelen: alles is gecentraliseerd en gemakkelijk toegankelijk.

Koppel ClickUp-taken aan GitHub-toewijzingen, vertakkingen en pull-aanvragen vanuit de ClickUp-taken

Met de optie voor het opmaken van codeblokken van ClickUp kunt u eenvoudig codefragmenten delen met uw team binnen ClickUp-taken of ClickUp-documenten , compleet met de juiste syntaxisaccentuering. Dit zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en voorkomt verwarring over de functionaliteit van de code.

Versnel de levering van software met Sprint Dashboards

Bij grote programmeerprojecten moet je alles in de gaten houden. Het ClickUp Dashboard, in combinatie met het ClickUp Software Team Project Management Platform, biedt realtime zichtbaarheid van de voortgang van projecten en de productiviteit van teams.

Met behulp van deze tools kunnen ontwikkelingsteams obstakels vroegtijdig identificeren, de toewijzing van middelen indien nodig aanpassen en ervoor zorgen dat ze op tijd en binnen het budget leveren.

Het beste is dat dit platform hen in staat stelt om aangepaste velden toe te voegen aan taken voor alle coderingsprojecten. Ze kunnen details bijhouden, zoals gebruikte programmeertalen, de status van codereviews of zelfs bug-ID's. Alles kan worden aangepast aan specifieke behoeften, wat het projectmanagement van software eenvoudiger maakt.

meer informatie: Hoe schrijf je een beter bugrapport?

ClickUp biedt ook meer dan 1000 sjablonen voor verschillende gebruikssituaties. De ClickUp Software Development Template bijvoorbeeld brengt alles wat je nodig hebt om app-ontwikkelingsprojecten soepel te laten verlopen op één centrale plek samen.

Download deze sjabloon Beheer uw app-ontwikkelingsproces met de sjabloon voor softwareontwikkeling van ClickUp

Dit betekent dat al uw teams, van product en ontwerp tot engineering en kwaliteitsborging, moeiteloos kunnen samenwerken. U hebt slechts één tool nodig om alles te beheren, van het opstellen van uw productroadmap en het garanderen van tijdige levering van cruciale functies tot het oplossen van bugs.

Het sjabloon is ook superflexibel. Je kunt verschillende manieren kiezen om projecten te beheren (zoals Scrum of Kanban), afhankelijk van wat het beste werkt. Bovendien kunt u aangepaste labels voor taken maken. Gebruik bijvoorbeeld labels als 'New York' of 'Californië' voor de locatie van het project en 'V1. 0' of 'V2. 0' om aan te geven tot welke release een functie of bug behoort. Op deze manier past ClickUp zich aan uw specifieke werkstroom aan, en niet andersom.

Je kunt ook kiezen uit meer dan zes weergaven om de voortgang bij te houden, zoals lijsten, borden, kalenders en zelfs mindmaps. Dit detail geldt zelfs voor de status van taken: er zijn meer dan 16 opties om uit te kiezen! Zo begrijpt iedereen in het team precies wat er met een project gebeurt en blijft iedereen op de hoogte.

De beste functies van ClickUp

Wijs taken voor codereview toe, houd de voortgang bij en ontvang direct feedback. Beheer het codereviewproces efficiënt en zorg voor hoogwaardige codelevering

Stroomlijn repetitieve taken door geautomatiseerde werkstromen in te stellen met ClickUp-automatisering . Verminder handmatig werk en zorg ervoor dat taken soepel door verschillende ontwikkelingsfasen lopen

Krijg toegang tot aanpasbare herinneringen om deadlines en afhankelijkheid in het oog te houden

Gebruik ClickUp Chat View en ClickUp Docs om naadloze samenwerking te bevorderen met ingebouwde chatfunctionaliteit en gezamenlijke bewerking van documenten

Brainstorm visueel over ideeën, plan functies en verbind taken op logische wijze. Stimuleer de creativiteit van je team en zorg ervoor dat iedereen vanaf het begin op dezelfde pagina zit met ClickUp Mind Maps

Gebruik de meer dan 15 flexibele weergaven van ClickUp , inclusief ingebouwde ondersteuning voor populaire agile methodologieën zoals Scrum en Kanban. Beheer sprints, houd de voortgang bij op Kanban-borden en visualiseer werkstromen op een efficiënte manier

📮ClickUp Insight: Slechts 12% van de respondenten van onze enquête maakt gebruik van AI-functies die zijn ingebouwd in productiviteitssuites. Deze lage acceptatiegraad suggereert dat de huidige implementaties wellicht niet de naadloze, contextuele integratie bieden die gebruikers zou kunnen overhalen om over te stappen van hun favoriete standalone conversatieplatforms. Kan de AI bijvoorbeeld een automatiseringswerkstroom uitvoeren op basis van een tekstprompt van de gebruiker? ClickUp Brain kan dat! De AI is diep geïntegreerd in elk aspect van ClickUp, inclusief maar niet beperkt tot het samenvatten van chatthreads, het opstellen of bijschaven van tekst, het ophalen van informatie uit de werkruimte, het genereren van afbeeldingen en nog veel meer! Sluit u aan bij de 40% van de ClickUp-klanten die 3+ apps hebben vervangen door onze alles-in-één app voor werk!

Beperkingen van ClickUp

De mobiele versie mist enkele functies die wel beschikbaar zijn in de desktopversie

Hoewel ClickUp University zich toelegt op het leren van ClickUp op de best mogelijke manier, kunnen nieuwe gebruikers het platform overweldigend vinden vanwege de vele functies en de steile leercurve

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (9.700+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 3900 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Het gebruiksgemak is absoluut verbluffend. ClickUp is niet alleen voor gebruikers, maar ook voor het hele team uiterst eenvoudig in gebruik. Het is ook heel gemakkelijk aan te passen om er het maximale uit te halen. Een verbazingwekkend aantal ClickApps (plug-ins/add-ons) en integraties met alles van aangepaste velden, relaties/afhankelijkheden, kalenders, e-mails en andere integraties. Mijn favorieten zijn automatisering en ingebouwde AI-assistentie.

Het gebruiksgemak is absoluut verbluffend. ClickUp is niet alleen voor gebruikers, maar ook voor het hele team uiterst eenvoudig in gebruik. Het is ook heel gemakkelijk aan te passen om er het maximale uit te halen. Een verbazingwekkend aantal ClickApps (plug-ins/add-ons) en integraties met alles van aangepaste velden, relaties/afhankelijkheden, kalenders, e-mails en andere integraties. Mijn favorieten zijn automatisering en ingebouwde AI-assistentie.

2. GitHub Copilot

via GitHub Copilot

GitHub Copilot is een AI-codeertool die zijn naam eer aan doet. Zodra ik begin met het typen van code, suggereert het complete regels of zelfs blokken code die in de context passen.

Zo bespaart het je talloze uren aan het schrijven van standaardcode en het opzoeken van syntaxisdetails.

Het beste deel? Hoewel het verschillende opties biedt, heb je nog steeds de ultieme controle om te kiezen wat het beste bij de situatie past.

De AI-codeerexpert ondersteunt ook meerdere talen, waaronder Python, Javascript, Ruby en C++. Het genereert automatisch commentaar en documentatie voor de code die u schrijft. Dit helpt de rest van het team om gemakkelijk toegang te krijgen tot de codebase.

GitHub ondersteunt functies zoals het genereren van documenten en interactie in natuurlijke taal, die de efficiëntie van ontwikkelaars kunnen helpen verbeteren.

De beste functies van GitHub Copilot

Gebruik ondersteuning voor pull-aanvragen om automatisch AI-aangedreven tags en beschrijvingen te genereren, waardoor het gemakkelijker wordt om wijzigingen in de code te begrijpen en te controleren

Profiteer van het gemak van een geïntegreerde commandoregelinterface (CLI) binnen Copilot, waarmee u veelvoorkomende ontwikkelingstaken kunt uitvoeren zonder uw geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) te verlaten

Genereer code sneller en efficiënter met GPT-4

Beperkingen van GitHub Copilot

Kan moeite hebben met complexe coderingstaken die een diepgaand begrip van de algemene architectuur en het doel van het project vereisen

Gegenereerde code geeft mogelijk geen prioriteit aan best practices op het gebied van veiligheid

Prijzen van GitHub Copilot

Free

Team: $4/gebruiker per maand

Enterprise: $ 21/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (135+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over GitHub Copilot?

Github copilot verhoogt de efficiëntie en productiviteit van het ontwikkelingsteam, omdat het volledig aanpasbaar is en op maat gemaakt volgens de vaardigheden van de ontwikkelaars. Op basis van de context biedt het methoden, functies, variabelen en zelfs complete code-blokken. Het biedt meer aanpasbare en prijzenswaardige code. Integratie met verschillende apps is eenvoudig.

Github copilot verhoogt de efficiëntie en productiviteit van het ontwikkelingsteam, omdat het volledig aanpasbaar is en op maat gemaakt volgens de vaardigheden van de ontwikkelaars.

Op basis van de context biedt het methoden, functies, variabelen en zelfs complete code-blokken. Het biedt meer aanpasbare en prijzenswaardige code. Integratie met verschillende apps is eenvoudig.

3. Microsoft Copilot

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot is een waardevolle aanvulling op uw ontwikkelaarstoolkit, vooral als u codeert in de Microsoft-ontwikkelomgeving. Dankzij de integratie met het MS-ecosysteem hoeft u niet van platform te wisselen of nieuwe interfaces te leren.

Met de functie voor het uploaden van bestanden kan Copilot uw bestaande code in meerdere talen analyseren, waaronder Python, JavaScript, Java, C++, HTML en CSS. Deze analyse vergroot het inzicht van Copilot in uw project, wat leidt tot relevantere suggesties en hulp bij toekomstige interacties.

Belangrijk is dat Copilot privacy hoog in het vaandel heeft staan. Na analyse worden uw geüploade bestanden en hun content automatisch verwijderd, zodat uw code veilig blijft.

De beste functies van Microsoft Copilot

Onderzoek alternatieve manieren om een probleem op te lossen, waarbij je wordt aangemoedigd om verschillende benaderingen te overwegen

Krijg toegang tot nieuwe bibliotheken, frameworks en codeerconventies om deze kennis in de suggesties te verwerken, zodat de code up-to-date blijft

Beperkingen van Microsoft Copilot

De suggesties kunnen te complex en moeilijker te begrijpen zijn dan de code die de ontwikkelaar zelf kan schrijven

Prijzen van Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro: $ 20/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (59+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Microsoft Copilot?

Persoonlijk vind ik het geweldig. Voor mij gaat het om het verbeteren van de productiviteit en niet om het genereren van complexe code die ik liever zelf schrijf om er echt zeker van te zijn. Voor mij is het heel geschikt voor: het genereren van testcases. Het suggereert vaak randgevallen voor mijn unit-tests die ik anders misschien over het hoofd zou hebben gezien. voltooiing van regels (het is als een superkrachtige IDE die in plaats van functies voor te stellen, de volledige regel kan voltooien, inclusief de parameters).

Persoonlijk vind ik het geweldig. Voor mij gaat het om het verbeteren van de productiviteit en niet om het genereren van complexe code die ik liever zelf schrijf om er echt zeker van te zijn. Voor mij is het heel geschikt voor:

het genereren van testcases. Het suggereert vaak randgevallen voor mijn unit-tests die ik anders misschien over het hoofd zou hebben gezien.

regels voltooien (het is als een superkrachtige IDE die in plaats van functies voor te stellen, de volledige regel kan voltooien, inclusief de parameters).

4. Amazon CodeWhisperer

via Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer is alles wat je nodig hebt om projecten op AWS aan te pakken. Het is een AI-tool die is getraind om code te produceren met behulp van open-source code en de codebibliotheken van Amazon.

Schrijf gewoon duidelijke, natuurlijke opmerkingen waarin u beschrijft wat u wilt bereiken, en CodeWhisperer vertaalt dat naar daadwerkelijke code. U kunt zich concentreren op het 'wat' – de functionaliteit die we willen bouwen – en CodeWhisperer het 'hoe' laten doen – de specifieke code die nodig is om AWS-services te benutten.

CodeWhisperer werkt binnen uw bestaande ontwikkeltools zoals JetBrains en VS Code.

Na de installatie analyseert het je code in realtime en biedt het hulp bij het schrijven van nieuwe code, het verbeteren van bestaande code en zelfs het controleren van de kwaliteit ervan.

CodeWhisperer verhoogt de productiviteit van ontwikkelaars en zoekt naar de juiste code of functie-aanroepbibliotheek. Het programma stelt opties voor die perfect integreren met AWS-services.

De beste functies van Amazon CodeWhisperer

Geef prioriteit aan veiligheid. De voorgestelde code bevat vaak best practices voor het beveiligen van cloudapplicaties

Krijg toegang tot voorbeelden van code die laten zien hoe je met de service kunt werken, waardoor je sneller leert

Code suggesties die lijken op openbaar beschikbare code markeren of filteren

Beperkingen van Amazon CodeWhisperer

Heeft de volledige context nodig om de meest accurate code te genereren

Uitstekend in cloudgebaseerde ontwikkeling en AWS-integratie, maar mogelijk niet zo flexibel voor algemene programmeertaken in vergelijking met sommige andere AI-programmeerassistenten

Prijzen van Amazon CodeWhisperer

Free

Beoordelingen en recensies van Amazon CodeWhisperer

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Amazon CodeWhisperer?

Eenvoudige integratie met code editors en nauwkeurige respons.

Eenvoudige integratie met code editors en nauwkeurige respons.

5. CodeT5

via CodeT5

Grootschalige softwareontwikkelingsprojecten kunnen vervelend worden omdat er voortdurend nieuwe functies worden toegevoegd. CodeT5 biedt een oplossing voor dit probleem door als intelligente code-assistent te fungeren.

CodeT5 is gebouwd op een enorme database met bestaande code en maakt gebruik van een 'identifier-aware unified pre-trained encoder-decoder architecture'. Dit geavanceerde ontwerp stelt het in staat om codespecifieke elementen (zoals variabelenamen en functie-identificatoren) te begrijpen en te verwerken tijdens het coderen van invoer en het decoderen van uitvoer, waardoor het beter in staat is om relevante en syntactisch correcte code te genereren.

Met CodeT5 kunt u complexe problemen of gewenste functionaliteiten in natuurlijke taal beschrijven. De tool probeert vervolgens uw beschrijving te vertalen naar werkende code, zelfs voor ingewikkelde taken. Deze mogelijkheid vermindert de ontwikkelingstijd aanzienlijk, waardoor u zich kunt concentreren op de kerndoelstellingen van uw project in plaats van te verzanden in implementatiedetails.

De beste functies van CodeT5

Code samenvatten in eenvoudigere uitleg

Zet natuurlijke taalinstructies om in echte code voor de meest complexe taken

Code vertalen van de ene taal naar de andere

Voer nauwkeurige detectie van codefouten en kloondetectie uit

Beperkingen van CodeT5

Beter voor het genereren van code dan voor debuggen

De mogelijkheden evolueren, maar er kunnen beperkingen zijn in vergelijking met meer gevestigde AI-codeerassistenten

Prijzen van CodeT5

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CodeT5

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over CodeT5?

Geen beoordelingen beschikbaar

6. Tabnine

via Tabnine

Tabnine is een slimme helper voor programmeurs die coderen sneller en gemakkelijker maakt. Het is een superkrachtige assistent voor automatisch aanvullen die daadwerkelijk je gedachten kan lezen, althans je programmeergedachten.

Het onthoudt de manier waarop u codeert en stelt verbeteringen voor, terwijl uw code veilig en beveiligd blijft.

Het schrijven van unit tests om te controleren of uw code goed werkt, kan tijdrovend zijn. Tabnine kan deze taak automatiseren door relevante unit tests voor uw code voor te stellen. Het ondersteunt veel populaire programmeertalen, zodat u uw favoriete talen kunt blijven gebruiken.

De beste functies van Tabnine

Druk op Tab of Enter om een voorgestelde codefragment te accepteren

Gebruik opmerkingen, geïnstalleerde bibliotheken en geopende bestanden om de resultaten van codeaanvulling te ontwikkelen en te verfijnen

Pas het codeergedrag van Tabnine aan uw voorkeuren aan door het aantal weergegeven suggesties aan te passen en specifieke functies in of uit te schakelen

Beperkingen van Tabnine

Kan onjuiste codesuggesties geven die handmatig moeten worden gecorrigeerd

Mogelijkheden kunnen beperkingen hebben in complexere projecten

Prijzen van Tabnine

Free Forever

Pro: $ 12/maand per gebruiker

Enterprise: $39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Tabnine

G2: 4,2/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Tabnine?

Past zich snel aan mijn codestijl en formats aan en werkt zichzelf bij om rekening te houden met variabelen en functies die ik heb gedefinieerd. Extrapoleert snel de richting die je code opgaat en biedt contextuele suggesties. Het heeft mijn ontwikkelingstijd versneld en me geholpen bij het leren van nieuwe talen. Ik vind het ook fijn dat het met elke IDE werkt.

Past zich snel aan mijn codestijl en formats aan en werkt zichzelf bij om rekening te houden met variabelen en functies die ik heb gedefinieerd. Extrapoleert snel de richting die je code opgaat en biedt contextuele suggesties. Het heeft mijn ontwikkelingstijd versneld en me geholpen bij het leren van nieuwe talen. Ik vind het ook fijn dat het met elke IDE werkt.

7. Google Gemini (voorheen bekend als Bard)

via Google

Als je op zoek bent naar een geavanceerde engine voor het genereren van code, dan is Gemini niet wat je zoekt. Het is meer een superkrachtige onderzoeksassistent speciaal voor programmeurs.

Zit u vast met een lastige bug of algoritme? Start Gemini en leg het probleem uit. Het duikt dan in de diepten van het internet en haalt relevante documentatie, code voorbeelden en zelfs discussies over vergelijkbare problemen tevoorschijn.

Het kan ook code produceren in meer dan 20 programmeertalen en instructies in gewone taal vertalen naar werkende code. Je kunt Gemini gebruiken om syntaxis- en logische fouten in bestaande code te corrigeren. Het vermogen van de AI om code te genereren en uit te leggen kan nuttig zijn voor het leren, prototypen en documenteren van projecten.

Dankzij integraties met andere Google-services zoals Documenten en Drive kunt u de codeerresultaten van Gemini naadloos in uw werkstromen opnemen. Het heeft ook toegang tot de enorme database van de zoekmachine van Google, een goudmijn aan informatie.

De beste functies van Google Gemini

Herschrijf bestaande code om deze te moderniseren

Stel alternatieve codeeroplossingen voor waar je nog niet aan had gedacht

Code moeiteloos van de ene programmeertaal naar de andere vertalen

Beperkingen van Google Gemini

Door AI geschreven code moet mogelijk door mensen worden gecontroleerd en gecorrigeerd

Privacy en veiligheid bij het delen van gevoelige code, aangezien Gemini chat-input gebruikt om zijn model te trainen

Prijzen van Google Gemini

Free

Google Geminiratings en recensies

G2: 4,4/5 (139+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Google Gemini?

Ik ben erg onder de indruk van wat gemini 1. 5 pro ai studio kan doen. Ik heb een volledig functioneel python snake-spel gemaakt met instellingen voor het veranderen van de kleur van de slang en de snelheid, zonder ook maar iets van coderen te weten, hoewel het voor elke verandering wel een aantal stappen kostte. Ik vraag me af of we nog complexere spellen zoals Tetris kunnen maken, of nog meer, als we het stap voor stap vertellen wat het moet doen [sic].

Ik ben erg onder de indruk van wat gemini 1. 5 pro ai studio kan doen. Ik heb een volledig functioneel python snake-spel gemaakt met instellingen voor het veranderen van de kleur van de slang en de snelheid, zonder ook maar iets van coderen te weten, hoewel het voor elke verandering wel een aantal stappen kostte. Ik vraag me af of we nog complexere spellen zoals Tetris kunnen maken, of nog meer, als we het stap voor stap vertellen wat het moet doen [sic].

Reddit-recensie

8. Codeium

via Codeium

Codeium biedt een bereik van functies en abonnementen die kunnen worden aangepast aan de behoeften van individuen, teams en ondernemingen.

Het ondersteunt meer dan 70 programmeertalen en kan worden geïntegreerd met verschillende IDE's, waaronder Chrome, Safari, Edge, Mac OS, Windows, iOS en Android.

U kunt code van één of meerdere regels genereren met meerdere suggesties. Codeium bevat een intelligente zoekfunctie waarmee ontwikkelaars API's efficiënter kunnen vinden en gebruiken.

Codeium blijft een favoriet onder programmeurs vanwege zijn ongeëvenaarde nauwkeurigheid, waarmee het concurrenten als GitHub en Tabnine overtreft.

De beste functies van Codeium

Zorg voor SOC2 Type 2-compliance, in tegenstelling tot de meeste andere AI-codeerassistenten

Gebruik context om suggesties te krijgen voor relevante code blokken, functieaanroepen en variabele definities die aansluiten bij de structuur en coderingsstijl van uw project

Analyseer uw code en krijg suggesties voor mogelijke testcases, waardoor het schrijven van tests wordt versneld en de testbaarheid van uw code wordt verbeterd

Beperkingen van Codeium

Uitstekend in het voltooien van code, maar biedt mogelijk niet hetzelfde niveau van ondersteuning bij het opsporen van complexe logische fouten

Prijzen van Codeium

Free Forever

Team: $12/zetel per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Codeium

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Codeium?

Codeium is heel eenvoudig te gebruiken en geeft erg nuttige suggesties. Omdat alles op locatie staat, werkt het supersnel, zelfs als je op afstand werkt, merk je er niets van.

Codeium is heel eenvoudig te gebruiken en geeft erg nuttige suggesties. Omdat het allemaal op locatie staat, is het supersnel, zelfs als je op afstand werkt, merk je er niets van.

9. PolyCoder

PolyCoder is open source, net als sommige andere tools in deze lijst. In tegenstelling tot andere tools wordt het echter voortdurend verder ontwikkeld.

Het is een groot, op transformatoren gebaseerd taalmodel met 2,7 miljard parameters, ontwikkeld door onderzoekers van Carnegie Mellon University. Dit maakt het een van de grootste geavanceerde AI-modellen voor het genereren van code. Dankzij de grote grootte van het model kan PolyCoder zeer complexe en nauwkeurige code genereren in 12 programmeertalen.

Het werd getraind op een diverse dataset waarmee PolyCoder veelvoorkomende patronen en structuren in verschillende talen kon leren en hoogwaardige code kon genereren.

PolyCoder gebruikt geavanceerde algoritmen om code te genereren op basis van beschrijvingen in natuurlijke taal. Het kan worden gebruikt voor automatische taken voor het controleren van code. Aangezien dit een open-source AI-tool is, kunnen ontwikkelaars het model afstemmen en personaliseren voor hun gebruikssituaties en toepassingen.

De beste functies van PolyCoder

Profiteer van de collectieve kennis van de programmeergemeenschap, met een voortdurend groeiende verzameling codesuggesties en leermogelijkheden

Identificeer repetitieve code blokken en stel manieren voor om ze te herschrijven

Beperkingen van PolyCoder

Beter geschikt voor het voltooien van code en leren dan voor het opsporen van complexe logische fouten

Prijzen van PolyCoder

Free

Beoordelingen en recensies van PolyCoder

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. AskCodi

via AskCodi

Ben je geïnteresseerd in een virtueel communityplatform voor programmeurs waar je vragen kunt stellen, hulp kunt zoeken en aanbieden en kunt communiceren met andere programmeerliefhebbers? Bekijk dan AskCodi.

AskCodi verlaagt de drempel voor invoer in softwareontwikkeling, waardoor het voor een breder bereik van mensen gemakkelijker wordt om een carrière in dit veld te verkennen.

Deze AI-tool kan de ervaring van ontwikkelaars verbeteren door verschillende coderingstaken te automatiseren en realtime feedback en ondersteuning te bieden. Het kan code genereren in verschillende programmeertalen, waaronder Python, Java, HTML, CSS, JavaScript en meer.

Het biedt een maker voor unit-tests en een maker voor cucumber-tests voor de belangrijkste talen, waardoor ontwikkelaars tijd besparen omdat ze niet zelf tests hoeven te schrijven.

Deze community is gratis te gebruiken en wordt gedreven door vrijwilligers met een passie voor coderen.

De beste functies van AskCodi

Integreer met je favoriete IDE's zoals Visual Studio Code, JetBrains en Atom

Gebruik tools zoals DocString, Code Explainer en C# Comments om code te begrijpen en documentatie te maken

Vereenvoudig het genereren van code en het oplossen van bugs met ingebouwde apps zoals Code Generator, Code Refractor, Code Fixer, enz.

Beperkingen van AskCodi

Gebruikers moeten duidelijke en nauwkeurige instructies geven om het beste resultaat te krijgen. Complexe instructies leiden mogelijk niet tot goede resultaten

Prijzen van AskCodi

Free

Premium: $ 9,99/gebruiker per maand

Ultimate: $ 29,99/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van AskCodi

G2: 4,8/5 (84+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over AskCodi?

Ik heb heel weinig, bijna geen programmeerervaring buiten een algemene IS-cursus op de universiteit. Dankzij Codi kan ik helpen met dashboard- en dataprojecten waar ik anders nooit aan had kunnen meewerken. Omdat we drukke tech-teams hebben, kan ik dankzij Codi een deel van het drukke werk van onze eigen programmeurs overnemen en kleinere taken uitvoeren die door andere teamleden kunnen worden gedaan.

Ik heb heel weinig, bijna geen programmeerervaring buiten een algemene IS-cursus op de universiteit. Dankzij Codi kan ik helpen met dashboard- en dataprojecten waar ik anders nooit aan had kunnen werken. Omdat we drukke tech teams hebben, kan ik dankzij Codi een deel van het drukke werk van onze eigen programmeurs overnemen en kleinere taken uitvoeren die door andere team leden kunnen worden gedaan.

11. OpenAI Codex

via OpenAI Codex

Programmeurs hebben vaak moeite met het vinden van bestaande code (bibliotheken, API's of functies) om specifieke problemen op te lossen. Dit kan een tijdrovende hindernis zijn, vooral voor beginners. OpenAI Codex blinkt uit in deze stap door relevante codefragmenten in deze talen voor te stellen, waardoor coderen sneller en toegankelijker wordt.

Het stroomlijnt het coderen door het aantal proefversies en fouten met meerdere codefragmenten te verminderen. Zo kunt u zich concentreren op het beschrijven van het probleem en vervolgens een oplossing genereren. Hoewel Codex niet foutloos is, kan het uw codeerefficiëntie aanzienlijk verbeteren door relevante code te leveren op basis van uw input.

Het begrijpt meer dan een dozijn talen, waaronder JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript en zelfs Shell-scripting. Maar het is vooral sterk in Python.

De beste functies van OpenAI Codex

Complexe functionaliteiten vertalen naar daadwerkelijke code

Elimineer trial-and-error door direct code te genereren, zodat je meer tijd overhoudt voor het oplossen van problemen

Breng nieuwe ideeën tot leven door code te genereren voor functionaliteiten waar je misschien nog niet aan had gedacht

Beperkingen van OpenAI Codex

Mogelijk zijn extra tools of expertise nodig om complexe logische fouten op te lossen

Prijzen van OpenAI Codex

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van OpenAI Codex

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over OpenAI Codex?

Ik ben gewend dat AI's zoals Github Copilot geen R ondersteunen. Vandaag kreeg ik toegang tot de bèta van Codex en ik ben onder de indruk. Het begrijpt R zonder dat je hoeft te zeggen dat je R gebruikt.

Ik ben gewend dat AI's zoals Github Copilot geen R ondersteunen. Vandaag kreeg ik toegang tot de bèta van Codex en ik ben onder de indruk. Het begrijpt R zonder dat je hoeft te zeggen dat je R gebruikt.

12. IntelliCode

via IntelliCode

Werken aan grote codebases kan tijdrovend zijn, vooral wanneer je op zoek bent naar relevante functies of codefragmenten.

Intellicode biedt praktijkvoorbeelden van hoe andere ontwikkelaars specifieke API-functies hebben gebruikt, waardoor het gemakkelijker wordt om nieuwe API's te leren en te gebruiken.

Het maakt gebruik van machine learning om codepatronen te analyseren en de meest relevante suggesties voor het voltooien van code bovenaan de IntelliSense-lijst te plaatsen. Dit bespaart u tijd in vergelijking met handmatig zoeken in de lijst.

Het integreert naadloos in uw bestaande werkstroom, anticipeert op uw behoeften terwijl u typt en biedt tegelijkertijd intelligente codeaanvullingen.

De beste functies van IntelliCode

Genereer relevante functies en codefragmenten binnen uw project of externe referenties, zodat u tijd bespaart op handmatig onderzoek

Identificeer mogelijkheden om repetitieve code-blokken te herstructureren, waardoor je codebases overzichtelijker en beter onderhoudbaar worden

Leert uw programmeerstijl en voorkeuren in de loop van de tijd kennen en suggereert aanvullingen die aansluiten bij hoe u doorgaans code schrijft, waardoor een gepersonaliseerde ervaring wordt gecreëerd

Beperkingen van IntelliCode

Werkt alleen met Visual Studio IDE

Ondersteunt slechts een beperkt aantal programmeertalen

Prijzen van IntelliCode

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van IntelliCode

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over IntelliCode?

"De verbeteringen van IntelliCode gaan verder dan alleen het voltooien van statements. IntelliCode biedt ook advies over de meest geschikte overload voor die API, rekening houdend met de huidige context van de code. Nooit meer onnodig scrollen!"

"De verbeteringen van IntelliCode gaan verder dan alleen het voltooien van statements. IntelliCode biedt ook advies over de meest geschikte overload voor die API, rekening houdend met de huidige context van de code. Nooit meer onnodig scrollen!"

13. Replit Ghostwriter

via Replit Ghostwriter

Deze AI-aangedreven codeerassistent verbetert uw codeerervaring door repetitieve taken te automatiseren, complexe code uit te leggen en nieuwe code te genereren. Het markeert ook elk codeblok en legt het stap voor stap uit in begrijpelijk Engels, waardoor onbekende code gemakkelijker te begrijpen is.

Het kan complete programma's genereren op basis van eenvoudige natuurlijke taalopdrachten, waardoor het gemakkelijker wordt om nieuwe code te maken of bestaande code aan te passen.

Replit is ontworpen om toegankelijk te zijn op elk apparaat en kan naadloos worden geïntegreerd met de online IDE, die directe hosting en implementatie van projecten ondersteunt. Over het algemeen is deze tool bedoeld om coderen sneller, gemakkelijker en leuker te maken door AI te gebruiken voor routinetaken en ondersteuning op expertniveau te bieden.

De beste functies van Replit Ghostwriter

Beschrijf de wijzigingen die je in een stuk code wilt aanbrengen en Replit herschrijft het met die wijzigingen

Werk samen met andere programmeurs om in realtime aan projecten te werken

Krijg gepersonaliseerde hulp bij taken zoals het uitleggen van complexe code, het genereren van testcases en het voorstellen van app-architectuur

Beperkingen van Replit Ghostwriter

Niet altijd nauwkeurig of nuttig voor complexe coderingstaken

Er zijn gebruikslimieten voor de gratis versie

Prijzen van Replit Ghostwriter

Starter : gratis

Kern: $ 20/gebruiker per maand

Teams: $ 40/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Replit Ghostwriter

G2: 4,4/5 (29+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Replit Ghostwriter?

Het beste aan Replit is dat het volledig webgebaseerd is en dat je overal toegang hebt tot al je code. Het beste is dat het zowel een codeer- als een hostingomgeving biedt. Het ondersteunt ook groepen, zodat we ook met ons team kunnen werken en we samen kunnen werken in ons team.

Het beste aan Replit is dat het volledig webgebaseerd is en dat je overal toegang hebt tot al je code. Het beste is dat het zowel een codeer- als een hostingomgeving biedt. Het ondersteunt ook groepen, zodat we ook met ons team kunnen werken en we samen kunnen werken.

14. Snyk Code

via Snyk Code

Snyk Code helpt verborgen zwakke plekken en kwetsbaarheden in codebases te bestrijden om coderen veiliger te maken.

Het werkt als een veiligheidstoren die uw code scant op bekende kwetsbaarheden en mogelijke zwakke punten. Deze proactieve aanpak helpt u bij het identificeren en oplossen van veiligheidsproblemen, zodat u met een gerust hart veiligere en betrouwbaardere code kunt leveren.

Snyk Code ondersteunt een breed bereik aan programmeertalen en kan rechtstreeks worden geïntegreerd in IDE's en ontwikkelingswerkstromen. Hiermee kunt u kwetsbaarheden vinden en verhelpen terwijl u codeert, zonder het ontwikkelingsproces te verstoren.

Naast het identificeren van kwetsbaarheden geeft de tool stapsgewijze instructies om problemen snel op te lossen.

De beste functies van Snyk Code

Scans aanpassen aan specifieke projectvereisten en best practices voor veiligheid

Krijg duidelijke rapporten en aanbevelingen voor het verhelpen van geïdentificeerde kwetsbaarheden

Snyk Code-beperkingen

Het controleert op bekende zwakke punten, maar er kunnen volledig nieuwe trucs zijn die aanvallers gebruiken en die het niet kan stoppen

Prijzen van Snyk Code

Free Forever

Teams: $ 25/product per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Snyk Code beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (118+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Snyk Code?

Toen ik Snyk begon te gebruiken, vond ik de rapporten nuttig, maar nog steeds te gemakkelijk om te negeren. Daarom heb ik Snyk toegevoegd om pijplijnen te bouwen voor het mislukken van builds die kwetsbaarheden met een hoog risico bevatten. Snyk is nu nog beter en waarschuwt me zelfs voordat ik mijn pull-aanvragen samenvoeg. In een wereld waarin de tijd tussen het bekendmaken van een kwetsbaarheid en het misbruik ervan snel afneemt, is het gek om geen gebruik te maken van een dienst als deze. Snyk is veruit de beste tool die ik op dit gebied heb gevonden.

Toen ik Snyk begon te gebruiken, vond ik de rapporten nuttig, maar nog steeds te gemakkelijk om te negeren. Daarom heb ik Snyk toegevoegd om pijplijnen te bouwen voor het mislukken van builds die kwetsbaarheden met een hoog risico bevatten. Snyk is nu nog beter en waarschuwt me zelfs voordat ik mijn pull-aanvragen samenvoeg. In een wereld waarin de tijd tussen het bekendmaken van een kwetsbaarheid en het misbruik ervan snel afneemt, is het gek om geen gebruik te maken van een dienst als deze. Snyk is veruit de beste tool die ik op dit gebied heb gevonden.

15. Codiga

via Codiga

Codiga is een AI-aangedreven tool voor statische code-analyse die je kunt gebruiken in verschillende ontwikkelomgevingen, waaronder VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab en Bitbucket.

De tool biedt een reeks functies waarmee u de kwaliteit en veiligheid van uw code kunt verbeteren. In slechts vijf minuten kunt u uw eigen aangepaste regels voor statische codeanalyse maken of de regels toepassen die beschikbaar zijn in de Codiga Hub.

De analyse van Codiga omvat belangrijke veiligheidsnormen zoals OWASP 10, MITRE CWE en SANS/CWE Top 25. Het kan kwetsbaarheden en coderingsproblemen automatisch met één klik oplossen.

De beste functies van Codiga

Krijg toegang tot een uitgebreide bibliotheek met gecontroleerde code-blokken die zijn ingediend door de programmeergemeenschap

Vind snel relevante codefragmenten met behulp van trefwoorden of beschrijvingen van de gewenste functionaliteit

Ontdek goed geschreven codefragmenten, die een waardevol leermiddel kunnen zijn voor programmeurs die nog niet bekend zijn met specifieke functionaliteiten

Beperkingen van Codiga

Binnen de enorme bibliotheek is het mogelijk dat sommige fragmenten niet zijn bijgewerkt voor de nieuwste bibliotheken of frameworks

Zeldzame of nichefuncties zijn mogelijk beperkt vertegenwoordigd in de bibliotheek met codefragmenten

Prijzen van Codiga

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Codiga

G2: 4,6/5 (21+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Codiga?

Volledig handsfree review. Het gebeurt allemaal op de achtergrond en je kunt de status van je code bekijken wanneer het jou uitkomt. Ik geef de voorkeur aan de cloud-gebaseerde aanpak boven een lokale installatie van een code format tool, omdat deze voortdurend wordt verbeterd zonder dat je een upgrade op je computer hoeft uit te voeren.

Volledig handsfree review. Het gebeurt allemaal op de achtergrond en je kunt de status van je code bekijken wanneer het jou uitkomt. Ik geef de voorkeur aan de cloud-gebaseerde aanpak boven een lokale installatie van een code format tool, omdat deze voortdurend wordt verbeterd zonder dat je een upgrade op je computer hoeft uit te voeren.

Verbeter de manier waarop u codeert

We hebben veel alternatieven voor ChatGPT voor programmeurs bekeken die zijn ontworpen om coderen gemakkelijker te maken en je te helpen buiten de box te denken. Deze AI-assistenten zijn gebaseerd op superieure grote taalmodellen en kunnen je coderingsproces soepeler en aangenamer maken.

De beste tool voor jou hangt volledig af van hoe je graag codeert en wat voor soort hulp je nodig hebt. Probeer er een paar uit en kijk welke het coderen minder frustrerend maakt en je helpt om nog betere ideeën te bedenken

Tools zoals ClickUp bieden een one-stop-shop voor uw gezamenlijke softwareontwikkelingsprojecten, waardoor programmeurs, ontwerpers en projectmanagers gemakkelijk kunnen samenwerken. Hulp nodig bij uw code? Zit u vast met een test die uw code op fouten controleert? Wilt u ervoor zorgen dat iedereen in uw team op de hoogte is? ClickUp Brain kan u daarbij helpen!

Het beste deel? ClickUp past zich aan, niet alleen aan uw codeerstijl, maar ook aan uw unieke werkstromen.

Klaar om sneller schonere, bugvrije code te leveren?

Meld je vandaag nog aan bij ClickUp !