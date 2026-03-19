10 bouwbeheersoftware voor kleine bedrijven in 2026

De juiste software maakt het verschil in het vermogen van je teamleden om zich op hun rollen te concentreren, routinetaken te vereenvoudigen en hun tijd te beheren. Dit geldt met name in de bouwsector, waar het cruciaal is om de talenten van je team optimaal in te zetten bij bouwprojecten in het veld.

Er zijn talloze tools die hierbij kunnen helpen, maar veel daarvan zijn ontworpen voor grote bedrijven met diepe zakken.

De oplossing? Software voor projectmanagement bij bouwprojecten die speciaal is ontwikkeld voor kleine bedrijven.

Om je te helpen sneller de beste resultaten te behalen, hebben we een lijst samengesteld met de beste oplossingen voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar de juiste software voor projectmanagement bij bouwprojecten. We vergelijken belangrijke functies, limieten, prijzen, beoordelingen en meer, zodat je de best geïnformeerde beslissing kunt nemen voor de behoeften van je kleine bedrijf.

De beste bouwbeheersoftware in één oogopslag

Hier is een korte samenvatting om je op weg te helpen:

ClickUp Het beste voor geïntegreerd projectbijhouden en synchronisatie tussen veld en kantoorTeamgrootte: alle bedrijfsgroottes AI-aangestuurde gantt-grafieken, ClickUp Brain voor statusupdates, aangepaste formulieren voor werfverslagen en geïntegreerde chat. Altijd gratis; betaalde abonnementen beschikbaar Aannemer Voorman Het beste voor betaalbaar alles-in-één businessbeheer Teamgrootte: Kleine tot middelgrote aannemers Offertes, facturen, dagelijkse logboeken en coördinatie van onderaannemers in één interface. Vanaf $ 49 per maand Procore Het meest geschikt voor uitgebreid risico- en financieel beheerTeamgrootte: middelgrote tot grote ondernemingen Financiële monitoring in realtime, kwaliteits- en veiligheidslogboeken en een uitgebreid integratie-ecosysteem. Aangepaste prijzen Autodesk Build Het meest geschikt voor gestroomlijnde coördinatie tussen kantoor en bouwplaatsTeamgrootte: commerciële projectteams Versiebeheer voor tekeningen, het bijhouden van RFI's en het rechtstreeks koppelen van veldgegevens aan projectbudgetten. Aangepaste prijzen Buildertrend Meest geschikt voor woningbouw en verbouwingenTeamgrootte: Woningbouwers en verbouwers Portalen voor de selectie van klanten, beheer van wijzigingsbestellingen en gecentraliseerde communicatie voor huiseigenaren. Aangepaste prijzen Float Het meest geschikt voor resourcebeheer en personeelsplanningTeamgrootte: Teams die toezicht op de capaciteit nodig hebben Capaciteitsprognoses, visuele teamplanning en het bijhouden van werkelijke versus geplande arbeidsuren. Vanaf $ 8,50 per maand per gebruiker RedTeam Het meest geschikt voor herhaalbare processen en samenwerking op het veldTeamgrootte: bouwbedrijven in de groeifase Realtime samenwerking op locatie via Fieldlens, offertebeheer en meer dan 100 ingebouwde automatiseringen. Aangepaste prijzen Sage 300 Het meest geschikt voor geïntegreerde boekhouding en vastgoedbeheerTeamgrootte: bouwbedrijven met een sterke financiële afdeling Grondige financiële controles, papierloze documentorganisatie en het bijhouden van de geschiedenis van serviceactiviteiten. Aangepaste prijzen Fieldwire Het meest geschikt voor efficiënt taakbeheer op de bouwplaatsTeamgrootte: gespecialiseerde aannemers en bouwplaatsleiders Taaktoewijzingen, weergave van plannen en gedetailleerd bijhouden van prestaties voor teams, waarbij mobiel gebruik voorop staat. Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 54 per maand Houzz Pro Het meest geschikt voor woningrenovaties en het genereren van leadsTeamgrootte: ontwerp- en bouwbedrijven en woningbouwbedrijven 3D-ruimtescanners, visuele selectieborden voor klanten en tools voor het genereren van lokale leads. Aangepaste prijzen

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier vind je een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Wat is bouwbeheersoftware voor kleine bedrijven?

Bouwbeheersoftware is elke tool of app waarmee teams inzicht krijgen in hun doelen, tijdlijnen, deadlines en vereisten. Deze apps maken gebruik van populaire functies van projectmanagement (die je wellicht al kent en waardeert) om ervoor te zorgen dat teams over het juiste budget, de juiste middelen en materialen beschikken.

De beste tools voor projectmanagement bieden projectmanagers één centrale plek om samen te werken wanneer ze onderweg zijn: een online platform om toezicht te houden op hun bedrijfsprocessen, veiligheid, budgetten, rapportages en communicatie met klanten. Het gebruik van deze software zou het werk van uw bouwprojectmanager aanzienlijk moeten vergemakkelijken en de meest effectieve oplossing moeten zijn voor het vereenvoudigen van processen en het stroomlijnen van werkstroom, wat leidt tot een algehele betere ervaring voor zowel het team als de klant.

Waar moet je op letten bij bouwbeheersoftware voor kleine bedrijven?

Er zijn talloze opties om uit te kiezen als het gaat om software voor projectmanagement in de bouw – zelfs voor kleine bedrijven. Sommige tools zijn in hoge mate aanpasbaar en kunnen worden afgestemd op elk bouwproject, terwijl andere zijn toegespitst op een specifiek doel of een specifieke bedrijfsbehoefte – zoals software voor bestelbeheer of software voor tijdsregistratie in de bouw.

Houd bij het vergelijken van verschillende opties rekening met het volgende:

Belangrijkste functies : Beschikt de softwaretool over de juiste functies? Overtreft deze je verwachtingen?

Functionaliteit : Voldoet het aan uw behoeften, zoals Voldoet het aan uw behoeften, zoals inkoopbeheer of productieplanning

Weergaven: Kunt u uw projecten bekijken en ordenen op de manier die het beste bij uw werkwijze past?

Aangepast: Kun je de software aanpassen aan je behoeften?

Gebruiksgemak: Is het gebruiksvriendelijke software? Kan uw hele team het snel onder de knie krijgen?

Prijzen : Is de software betaalbaar? Worden de kosten onbetaalbaar naarmate je bedrijf groeit?

Ondersteuning: Kunt u gemakkelijk contact opnemen met het ondersteuningsteam wanneer dat nodig is?

Beoordelingen en recensies: Wat zeggen andere gebruikers over hun ervaringen met het product?

Uw behoeften zijn waarschijnlijk net zo uniek als uw Business, dus neem even de tijd om na te denken over wat u echt nodig hebt, zodat u de software kunt vinden die het beste bij u past.

De 10 beste bouwbeheersoftware voor kleine bedrijven

Voor kleine bedrijven is het vinden van de beste bouwbeheersoftware een must als je georganiseerd wilt blijven, risico's wilt beheersen en je klanten zo goed mogelijk wilt bedienen. Om je te helpen de juiste tool voor de klus te vinden, volgt hier onze shortlist met de beste bouwsoftware voor kleine bedrijven in 2024.

1. ClickUp (Het beste voor geïntegreerd projectbijhouden en synchronisatie tussen het veld en het kantoor)

De AI-aangedreven werkruimte van ClickUp, vol met dashboards, taken, chat, agents en meer, geeft je het overzicht dat je nodig hebt!

ClickUp is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte die kleine bouwteams helpt projecten op gang te houden zonder de gebruikelijke chaos die ontstaat bij het jongleren met vijf verschillende tools.

Want dat is eigenlijk het probleem: het voortdurende heen en weer gepraat tussen het veld, het kantoor, aannemers, leveranciers en klanten. Updates zijn overal te vinden. Beslissingen raken ondergesneeuwd. En uiteindelijk is er iemand die urenlang bezig is om uit te zoeken wat er nu eigenlijk aan de hand is.

De Small Business Suite van ClickUp brengt dat allemaal samen op één plek, te beginnen met je projectmanagement.

Visualiseer je projecten als overzichtelijke tijdlijnen met de Gantt-grafiekweergave van ClickUp

U kunt projecten eenvoudig visualiseren en plannen met behulp van aangepaste weergaven, zoals Gantt-diagram, tijdlijn, kalender en werklastweergaven, om te zien hoe alles met elkaar samenhangt, van inkoop tot werkzaamheden op de bouwplaats tot de uiteindelijke oplevering. Als u meerdere bouwplaatsen beheert, kunt u met de kaartweergave zien wat er op elke bouwplaats gebeurt zonder door taken te hoeven spitten.

Maar de echte verandering zit hem in de manier waarop informatie stroomt. In plaats van achter updates aan te jagen, brengt ClickUp Brain alles wat er al gebeurt in taken, opmerkingen en ClickUp Chat samen. Het kan statusupdates genereren, de voortgang samenvatten en risico's signaleren voordat ze tot vertragingen leiden.

Je bent niet langer afhankelijk van iemands geheugen of een last-minute sprint voor de rapportage van de voortgang. Het systeem weet het al. Dit brengt ons bij de uitvoering.

Routinematige coördinatie, zoals het toewijzen van taken, het bijwerken van statussen en het informeren van de juiste mensen wanneer iets klaar is, wordt afgehandeld door ClickUp-automatiseringen. En om te voorkomen dat het een rommeltje wordt (wat altijd gebeurt), komen de ClickUp Super Agents in actie. Zij signaleren vertragingen, brengen ontbrekende updates aan het licht en zetten beslissingen zelfs om in taken, zodat er niets door de mazen van het net glipt.

Alle operationele details bevinden zich daar waar het werk plaatsvindt. Je kunt budgetten, materialen, onderaannemers en offertes bijhouden met behulp van aangepaste velden, zonder heen en weer te hoeven schakelen tussen spreadsheets. RFI's, tekeningen en SOP's staan in ClickUp Docs, direct gekoppeld aan de taken die ze ondersteunen, zodat het veld en het kantoor altijd vanuit dezelfde bron werken.

En als je niet alles helemaal zelf wilt opbouwen, biedt de sjabloonbibliotheek kant-en-klare installaties voor werkstroomprocessen, zodat je snel aan de slag kunt.

De beste functies van ClickUp

Plan en pas projecttijdlijnen aan met de weergaven Gantt-diagram, Tijdlijn, Kalender en werklastweergave

Beheer meerdere bouwplaatsen visueel met kaartweergave

Genereer automatisch updates en samenvattingen met ClickUp Brain

Houd gesprekken werkgerelateerd met ClickUp Chat

Laat ClickUp Super Agents risico's, ontbrekende updates en volgende stappen signaleren

Automatiseer repetitieve coördinatie met ClickUp-automatiseringen

Houd budgetten, materialen en onderaannemers bij met behulp van aangepaste velden

Sla RFI's, tekeningen en SOP's op en maak verbinding met ze in ClickUp Documenten

Volg de voortgang en werklast in realtime met ClickUp Dashboards

Ga snel aan de slag met kant-en-klare werkstroomsjablonen uit de sjabloonbibliotheek

Limieten van ClickUp

Het kan even duren om aan zoveel belangrijke functies te wennen

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

📊 Mini-casestudy: meer dan 5 tools vervangen door één werkruimte Toen marketingbureau Hit Your Mark Media zijn bedrijfsvoering onder de loep nam , was het probleem duidelijk. Het werk was verspreid over Slack, Miro, Toggl, Loom en andere tools. Projecten verliepen trager dan nodig was omdat informatie verspreid was over meerdere tools. Het team heeft dus alles ondergebracht in ClickUp. Vervang meer dan 20 tools door één krachtige werkruimte in ClickUp ⚡ De resultaten waren onmiddellijk zichtbaar: Meer dan 5 tools vervangen op het gebied van communicatie, planning en rapportage

$ 3.000 bespaard per jaar door Slack te vervangen door ClickUp Chat

Real-time dashboards die sprintpunten, werklasten en prestaties bijhouden

Snellere bonusuitbetalingen dankzij duidelijke, meetbare gegevens over de productiviteit Oprichter Derek Archer zegt dat deze verandering de werkwijze van het bureau heeft veranderd. In plaats van updates uit meerdere apps bij elkaar te voegen, voert het team nu clientwerk, communicatie, documentatie en rapportage uit vanuit één werkruimte. 🚀

2. Contractor Foreman (Het beste voor betaalbaar alles-in-één businessbeheer)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman profileert zich als "de nummer 1 voor aannemers" die op zoek zijn naar betaalbare en gebruiksvriendelijke bedrijfsbeheersoftware. Teams kunnen deze software voor projectmanagement gebruiken voor het beheer van projecten, financiën, personeel, middelen en documenten.

Deze software is speciaal ontworpen om kleine bedrijven te helpen afstappen van papieren systemen door eenvoudige modules aan te bieden voor dagelijkse logboeken en het bijhouden van apparatuur. Met de geïntegreerde calculatietool kunt u een lead snel omzetten in een ondertekend contract, waardoor u met professionele sjablonen meer opdrachten binnenhaalt.

De beste functies van Contractor Foreman

Houd toezicht op projecten met tijdlijnen, planningen en Gantt-grafieken

Maak offertes en verstuur facturen naar klanten

Beheer contracten en communicatie met onderaannemers en partners

Organiseer bestanden, foto's en apparatuurlogboeken

Beperkingen van aannemersvoormannen

Sommige gebruikers melden problemen bij het gebruik van de software in browsers zoals Safari

Volgens sommige klanten kan het overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers en voor zelfstandige bouwvakkers

Prijzen voor aannemersvoormannen

Basic: $ 49/maand voor één gebruiker

Standaard: $ 105/maand voor drie gebruikers

Plus: $ 166/maand voor acht gebruikers

Pro: $ 221/maand voor 15 gebruikers

Unlimited: $ 332/maand voor een onbeperkt aantal gebruikers

Beoordelingen en recensies van aannemersvoormannen

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 500 beoordelingen)

3. Procore (Het beste voor uitgebreid risico- en financieel beheer)

via Procore

Procore is bouwprojectmanagementsoftware die is ontworpen om het voor teams gemakkelijker te maken projecten te beheren, risico's te minimaliseren en succesvolle resultaten te behalen. De tool combineert projectmanagement en financieel beheer met functies op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Kleine bedrijven profiteren van de uitgebreide marktplaats met integraties, waarmee u uw bestaande boekhoud- en ERP-software naadloos kunt koppelen. De krachtige rapportage-engine biedt diepgaand inzicht in de status van projecten, waardoor u kostenoverschrijdingen kunt identificeren voordat deze uw uiteindelijke marges beïnvloeden.

De beste functies van Procore

Organiseer projectteams op locatie en op afstand met gebruiksvriendelijk projectmanagement

Gebruik realtime gegevens om risico's te monitoren en te beperken

Krijg een overzicht van de huidige financiële gegevens en genereer rapporten

Krijg een volledig beeld van een project met informatielogboeken

Limieten van Procore

De abonnementen zijn niet openbaar gemaakt, dus het is in eerste instantie moeilijk om de waarde te vergelijken met andere opties die je overweegt

Sommige gebruikers geven aan dat de manier waarop instellingen worden beheerd verwarrend kan zijn

Prijzen van Procore

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Procore

G2: 4,6/5 (meer dan 2.100 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 2.600 beoordelingen)

4. Autodesk Build (het beste voor gestroomlijnde coördinatie tussen kantoor en bouwplaats)

via Autodesk Build

Autodesk Build is een softwaretool voor projectmanagement in de bouw die is ontworpen om de werkstroom tussen uw kantoor en de bouwplaats te stroomlijnen. Teamen kunnen de tool gebruiken om kwaliteitsborging, veiligheid en budgetten te beheren.

Het blinkt uit in het beheer van tekeningen en zorgt ervoor dat elke onderaannemer naar dezelfde versie van de tekeningen kijkt, zodat kostbaar herstelwerk wordt voorkomen. Het platform bevat ook gespecialiseerde tools voor het bijhouden van de voortgang, waardoor belanghebbenden een visuele weergave kunnen zien van het voltooide werk ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

De beste functies van Autodesk Build

Bekijk de meest recente projectplanningen om miscommunicatie en fouten te voorkomen

Gebruik aangepaste weergaven om filters te maken en alleen de meest relevante taken te zien

Blijf bij problemen, wijzigingen en oplossingen met ingebouwde functies voor kwaliteitsbeheer

Houd de kosten in realtime bij ten opzichte van uw oorspronkelijke projectomvang door veldgegevens te koppelen aan uw budgetten

Limieten van Autodesk Build

Het opzetten van projecten en het toewijzen van gebruikerrechten en opties kan volgens sommige klanten ingewikkeld zijn

Sommige gebruikers melden dat het even kan duren om de software onder de knie te krijgen, vooral voor degenen die niet gewend zijn aan dit soort software

Prijzen van Autodesk Build

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Autodesk Build

G2: n.v.t.

Capterra: n.v.t.

5. Buildertrend (Het meest geschikt voor de bouw en verbouwing van woningen)

via Buildertrend

Buildertrend is een softwareplatform voor bouwbeheer voor commerciële teams, aannemers, woningbouwers en verbouwers. De softwaretool is ontworpen om projecten en processen te stroomlijnen en te organiseren, zodat aannemers zich kunnen concentreren op hun eigenlijke rollen.

Het biedt een speciaal klantenportaal waar huiseigenaren foto's van de voortgang kunnen bekijken en wijzigingsopdrachten kunnen goedkeuren, wat zorgt voor een professionele ervaring die langdurig vertrouwen opbouwt. Het platform stroomlijnt ook het selectieproces, waardoor klanten gemakkelijk materialen en afwerkingen kunnen kiezen binnen hun toegewezen budget.

De beste functies van Buildertrend

Houd toezicht op projecten en houd de voortgang bij met de ingebouwde projectplanning

Begrijp wat er gebeurt met dagelijkse logboeken

Houd uw wijzigingsbestellingen, selecties en facturen vanaf één plek bij

Stroomlijn en centraliseer de communicatie met klanten via een speciaal klantenportaal

Limiet van Buildertrend

Sommige gebruikers melden frustraties over de functie voor tijdsregistratie, vooral op mobiele apparaten

De leercurve kan steil zijn, en gebruikers melden dat er regelmatig updates zijn waaraan ze zich moeten aanpassen

Prijzen van Buildertrend

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Buildertrend

G2: 4,2/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.600 beoordelingen)

6. Float (Het beste voor resourcebeheer en personeelsplanning)

via Float

Float is een softwaretool voor resourcebeheer en personeelsplanning die het voor teams gemakkelijker maakt om capaciteit te plannen en werkzaamheden in te roosteren.

De software combineert personeels- en projectmanagement in één interface voor eenvoudig overzicht. Het biedt een visuele tijdlijn van de beschikbaarheid van je hele team, waardoor je voorkomt dat je je meest bekwame vakmensen overbelast door ze in te zetten op meerdere bouwplaatsen. Met behulp van de prognosefuncties kun je toekomstige personeelsbehoeften voorspellen op basis van de aankomende projecten en de huidige werklast.

De beste functies van Float

Organiseer projecten met mijlpalen, fasen en afhankelijkheden

Gebruik prognoses van de capaciteit om mogelijke uitdagingen te identificeren

Vergelijk de begrote uitgaven met de werkelijke uitgaven voor bouwprojecten

Registreer urenregistraties en houd de werkuren van je teamleden bij

Limieten van de doorlooptijd

Float is niet specifiek ontworpen voor bouwteams, maar kan voor hen wel een handig hulpmiddel zijn

Sommige gebruikers melden dat de mobiele app niet zo gebruiksvriendelijk is als de browserversie

Float-prijzen

Starterspakket: $ 8,50 per maand per gebruiker

Pro: $14 per maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Float

G2: 4,2/5 (meer dan 1.200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.500 beoordelingen)

7. RedTeam (Het meest geschikt voor herhaalbare processen en samenwerking in het veld)

via RedTeam

RedTeam biedt verschillende softwaretools, waaronder Fieldlens voor realtime samenwerking op locatie en RedTeam Go voor projectmanagement. Met deze tools kunnen bouwteams projecten en rapportages organiseren.

De software is gebaseerd op gestandaardiseerde werkstroomfuncties die kleine bedrijven helpen op te schalen zonder de controle over de projectkwaliteit te verliezen. De software biedt ook geautomatiseerd offerte- en contractbeheer, wat de pre-constructiefase versnelt en ervoor zorgt dat uw projecten op schema blijven voor de start van de bouw.

De beste functies van RedTeam

Verplaats al je gegevens naar één plek voor eenvoudiger projectmanagement

Creëer herhaalbare processen om de kans op risico's te verkleinen

Automatiseer meer dan 100 taken met ingebouwde automatisering

Deel rapporten en financiële updates op een gebruiksvriendelijke manier met klanten

Beperkingen van RedTeam

Volgens sommige gebruikers kan er een leercurve zijn terwijl je aan de software went

Sommige klanten hebben rapportage gedaan over trage servers en problemen met vastlopen tijdens de bewerking

Prijzen van RedTeam

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van RedTeam

G2: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 100 beoordelingen)

8. Sage 300 Construction and Real Estate (Het beste voor geïntegreerde boekhouding en vastgoedbeheer)

via Sage

Sage 300 Construction and Real Estate is een alles-in-één softwareoplossing voor bedrijfsbeheer en boekhouding die financiële administratie, dienstverlening en projectmanagement combineert. Bouwprofessionals kunnen de software gebruiken om naast hun financiële beheer ook het volledige bouwproces te overzien.

De software is met name geschikt voor bedrijven die complexe loonadministratie en nalevingsvereisten in verschillende rechtsgebieden moeten bijhouden. De uitgebreide audittrails van de software zorgen ervoor dat elke financiële transactie wordt geregistreerd, wat gemoedsrust biedt tijdens het belastingseizoen of bij externe audits.

De beste functies van Sage 300 Construction and Real Estate

Houd opdrachten, werkorders, offertes, apparatuur en de geschiedenis van de bouwplaats bij

Organiseer documenten en werk papierloos

Gebruik projectmanagementfuncties om problemen te identificeren en risico's te beheersen

Stroomlijn je dienstverlening voor een betere klantervaring

Limieten van Sage 300 Construction and Real Estate

Sommige gebruikers geven aan dat de mogelijkheden voor rapportage van de software beperkt zijn en moeilijk aan te passen zijn

Het systeem kan onintuïtief en moeilijk te navigeren zijn, melden sommige gebruikers

Prijzen voor Sage 300 Construction and Real Estate

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sage 300 Construction and Real Estate

G2: 3,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4/5 (meer dan 500 beoordelingen)

9. Fieldwire (Het beste voor efficiënt taakbeheer op de bouwplaats)

via Fieldwire

Fieldwire is een bouwbeheeroplossing die speciaal is ontwikkeld voor het beheer van bouwplaatsen. Bouwbedrijven kunnen de software gebruiken om teamleden te coördineren, taken toe te wijzen, prestaties bij te houden en de risico's van werkzaamheden op de bouwplaats te verminderen. Het fungeert als een snelle communicatiehub waar bouwplaatsopzichters punten op de punch list kunnen vastleggen en foto's kunnen toevoegen als bijlagen voor onmiddellijke beoordeling op kantoor.

De tool ondersteunt ook offline toegang, waardoor je team plannen kan bekijken en taken kan bijwerken, zelfs in gebieden met slechte mobiele verbinding.

De beste functies van Fieldwire

Zorg ervoor dat teams op locatie en op kantoor synchroniseren met een centraal systeem

Maak werkschema's en wijs taken toe aan teamleden

Houd bij welk teamlid aan specifieke taken of op welke bouwplaatsen heeft gewerkt

Maak en verstuur aangepaste rapporten met alle details van je project

Beperkingen van Fieldwire

Fieldwire is ontworpen voor bouwplaatsbeheer, dus teams zouden elders baat hebben bij een meer algemeen systeem voor projectmanagement

Sommige gebruikers zouden graag zien dat het makkelijker was om wekelijkse rapporten over bouwplaatsen en projecten op te stellen

Prijzen van Fieldwire

Free

Pro: $ 54 per maand per gebruiker

Business: $ 79 per maand per gebruiker

Business Plus: $ 104 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fieldwire

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 80 beoordelingen)

10. Houzz Pro (Het meest geschikt voor woningrenovaties en het genereren van leads voor klanten)

Houzz Pro is een gespecialiseerde oplossing voor bouwbeheer, ontworpen voor professionals in de woningbouw die de volledige klantcyclus moeten beheren – van de eerste lead tot de laatste betaling. Het is uniek omdat het krachtig projectmanagement combineert met marketing- en ontwerptools die kleine bedrijven helpen om zich te onderscheiden in een drukke markt.

Een van de opvallende functies is de 3D-vloerplanner en levensgrote walkthrough. Hiermee kunnen aannemers nauwkeurige 3D-modellen van een project maken en deze delen met klanten, zodat zij het eindresultaat kunnen visualiseren nog voordat er ook maar één spijker is geslagen. Deze visuele aanpak versnelt het goedkeuringsproces voor offertes en selecties aanzienlijk.

De beste functies van Houzz Pro

Gebruik je mobiele apparaat om een ruimte te scannen en direct een 2D-plattegrond en 3D-model te genereren voor een snelle calculatie.

Maak gebruik van een samenwerkingsruimte waar klanten armaturen, vloeren en verfkleuren kunnen goedkeuren, door de budgetoverzichten automatisch bij te houden

Gebruik het ingebouwde systeem om aanvragen uit het Houzz-netwerk bij te houden en je verkooppijplijn te beheren

Krijg toegang tot het enorme netwerk van huiseigenaren van Houzz om hoogwaardige leads te genereren in specifieke postcodes

Gestroomlijnde facturering waarmee clients rechtstreeks vanuit hun projectportaal via ACH of creditkaart kunnen betalen

Limieten van Houzz Pro

De functies voor marketing en het genereren van leads kunnen duur zijn voor zeer kleine start-ups

Sommige gebruikers vinden de functies voor projectmanagement minder robuust voor grootschalige commerciële bouwprojecten in vergelijking met Procore

Prijzen van Houzz Pro

Aangepaste prijzen

Houzz Pro-beoordelingen en recensies

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

G2: 4,3/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Beheer je projecten effectiever met ClickUp

Op deze lijst staat de ideale tool voor elk bouwteam, of je nu risico's op bouwplaatsen wilt beheren of je teamleden en middelen vanaf één centrale plek wilt coördineren. Er zijn ook tal van alles-in-één softwareopties die de volledige projectcyclus stroomlijnen.

Als een van de toonaangevende tools voor projectmanagement voor teams in diverse sectoren is ClickUp onze duidelijke eerste keuze. De functies zijn volledig aanpasbaar en flexibel genoeg om zelfs de meest complexe projecten aan te kunnen. Bovendien helpen de steeds groeiende bibliotheek met sjablonen en meer dan 1.000 integraties bouwbedrijven om hun projecten sneller van de grond te krijgen.

Klaar om een betere manier te ontdekken om je bouwprojecten te beheren?