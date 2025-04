10 beste software voor orderbeheer in 2025

Of je nu een e-commercewinkel, een fysieke winkel of een B2B-bedrijf hebt, de juiste software voor bestelbeheer is de sleutel tot meer verkoop en klanttevredenheid.

Dus waar vind je de perfecte tool voor deze taak? Hier.

We hebben de afgelopen weken grondig onderzoek gedaan, technische specificaties bekeken en, het allerbelangrijkste, beoordelingen van echte gebruikers gelezen. Het resultaat?

We hebben de vele beschikbare opties teruggebracht tot de top 10 oplossingen voor het beheer van bestellingen voor 2024 en daarna, speciaal voor jou. Blijf bij ons en wij begeleiden je naar de oplossing die perfect aansluit bij jouw unieke bedrijfsbehoeften. 💼

Wat is software voor orderbeheer?

Order Management Software (OMS) is een digitaal commandocentrum voor de gehele levenscyclus van bestellingen te beheren . Wanneer u een bestelling ontvangt, doorloopt deze een aantal stappen voordat deze bij de klant terechtkomt: verwerking, voorraadcontrole, verzending en bijhouden van de levering.

Een OMS systeem centraliseert en automatiseert deze processen. Dit betekent afscheid nemen van spreadsheets, handmatige processen en menselijke fouten, en hallo zeggen tegen realtime voorraadcontrole en zichtbaarheid, snellere orderverwerking en een beter overzicht voor het beheren van verkoopgegevens en financiële inzichten in uw hele orderbeheerproces.

Hoe kiest u het juiste systeem voor orderbeheer?

De juiste systemen voor orderbeheer kiezen voor uw business beheren bespaart je stress en hoofdpijn in de toekomst. Hier is een korte handleiding om die beslissing te nemen zonder dat het je moeite kost.

Zoek naar software voor zichtbaarheid in voorraad om bestellingen te beheren met een intuïtieve interface om de leercurve voor jezelf en je team te vergemakkelijken

Zorg ervoor dat het ordermanagementsysteem dat u kiest voldoende training, uitgebreide hulpmiddelen en snelle ondersteuning biedt om functies optimaal te gebruiken en problemen sneller op te lossen

Uw OMS moet gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd met de verkoopkanalen, boekhoudsystemen, betalingsverwerkers, CRM-tools (Customer Relationship Management) en projectmanagementsoftware die in uw bedrijf worden gebruikt

Het gekozen OMS moet u in staat stellen om geautomatiseerde workflows op te zetten voor het afhandelen van bestellingen, verwerking, bijhouden en uitvoering

Kies een ordermanagementsysteem dat kan meegroeien met uw bedrijf: het moet kunnen omgaan met grotere verkoopkanalen en bestelvolumes, evenals met extra leden in het team, zonder dat de prestaties hieronder lijden 📉

Geef de voorkeur aan OMS-opties met gedetailleerde rapportage en analyses over verkoop, voorraad, klantgedrag en teamprestaties, zodat u strategische actie kunt ondernemen

10 beste software voor orderbeheer 2024

Dit is onze lijst met de 10 beste software voor orderbeheer die momenteel op de markt zijn. Of je nu een kleine winkelier bent die op zoek is naar een eenvoudig systeem of een grote onderneming die op zoek is naar een alles-in-één tool, deze lijst heeft voor ieder wat wils. Laten we eens kijken.

1. ClickUp

Maak aangepaste formulieren met tekst, datum, bijlagen en meer in ClickUp

ClickUp is een intuïtieve en veelzijdige software voor projectmanagement die gemakkelijk kan worden aangepast aan uw workflows voor orderbeheer. Gebruik de aangepaste velden om bestelgegevens vast te leggen, zoals ID-nummers van bestellingen, contactgegevens van klanten, productspecificaties en tijdlijnen voor leveringen.

Een andere krachtige functie is ClickUp formulieren . Hiermee kunt u bestelgegevens rechtstreeks van klanten verzamelen met behulp van de aangepaste velden die u hebt ingesteld. Hierdoor verloopt het opnemen van bestellingen soepeler en nauwkeuriger vanaf het allereerste begin. Je kunt het ook gebruiken om feedback te verzamelen om uw producten te verbeteren en uw klantenservice .

Instellen aangepaste statussen om bestellingen in verschillende fases bij te houden, zoals Nieuwe bestelling, Verpakking, Vervuld en Geleverd. ClickUp's List- en Kanban-weergaven zijn perfect voor voorraadbeheer en het visualiseren van uw bestellingpijplijn. Met een eenvoudige drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw inventaris bijwerken en bestellingen door de verschillende fasen van de pijplijn verplaatsen.

Moet je een bestelling snel met je team bespreken? In plaats van te vertrouwen op externe communicatietools in ClickUp-taak kunt u gewoon commentaar geven op de bestelling. Zo blijven discussies contextueel georganiseerd voor toekomstig gebruik. Bovendien houden notificaties en herinneringen uw team op de hoogte van voorraadniveaus en deadlines voor het afhandelen van bestellingen. ⏰

En u hoeft uw werkstromen niet vanaf nul op te bouwen. U kunt aan de slag met een van de meer dan 1000 gratis sjablonen van ClickUp, waaronder:

Asjabloon voor productbestelformulier voor het verzamelen van bestellingen en betalingsgegevens van klanten

Eensjabloon voor orderverwerking voor het verminderen van de tijd die nodig is voor het verwerken, verzenden en leveren van bestellingen

Asjabloon voor bestellingen en voorraden voor het beheren van bestellingen

Asjabloon voor bestelformulier voor het bijhouden van zakelijke benodigdheden en aankopen

ClickUp beste functies

Toegang tot ClickUp via het web en op meerdere mobiele en desktop apparaten met perfecte synchronisatie

Maak aangepaste dashboards om de activiteit van verkooporders te visualiseren, de prestaties van teams te beoordelen en de voortgang bij te houden naar zakelijke doelen en sleutel prestatie indicatoren (KPI's)

Automatiseer terugkerende Taken met een van ClickUp's 100+ kant-en-klare automatiseringen (bijv. wanneer de status van een bestelling verandert, wordt de persoon die aan de bestelling is toegewezen ook gewijzigd)

Integreer naadloos met meer dan 100 business tools inclusief CRM-systemen zoals Salesforce, HubSpot en Zendesk

Bekijk de demonstratievideo's, tutorials en webinars van ClickUp om de uitgebreide functies te leren kennen

ClickUp limieten

Formulieren zijn beperkt in het gratis abonnement

Nieuwe gebruikers hebben tijd nodig om te wennen aan de uitgebreide functies van ClickUp

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Zoho inventaris

via Zoho inventarisZoho Inventaris is een online voorraadbeheer software voor het stroomlijnen van eenvoudige bestellingen en voorraadworkflows. Je kunt voorraadniveaus bijhouden, meerdere magazijnen beheren en integreren met populaire verkoopkanalen zoals Shopify, Amazon, eBay en Etsy.

In tegenstelling tot andere tools kun je met Zoho Inventory producten in meerdere valuta weergeven en verkopen, met automatische conversie naar je eigen valuta. Het integreert ook met grote betalingsgateways zoals PayPal, Stripe en RazorPay voor het accepteren van eenmalige of terugkerende betalingen.

Zoho Inventory beste functies

Toegang tot Zoho Inventory via het web en mobiele apps voor Android en iOS 📱

Gebruik de barcode scanning functie voor snellere en nauwkeurigere voorraadtelling

Verbinding met 25+ verzendbedrijven waaronder DHL, FedEx, UPS en USPS voor real-time verzendtarieven en wereldwijde leveringen van bestellingen

Integreer naadloos met Zoho Books en andere Zoho apps zoals Zoho Analytics en Zoho CRM

Zoho Inventory limieten

Rapportages zijn basis en niet aanpasbaar

Gebruikers rapporteren inconsistente klantenservice

Sommige zeggen dat het een complexe installatie heeft

Zoho Inventory prijzen

Gratis

Standaard: $49/maand

$49/maand Professioneel: $99/maand

$99/maand Premium: $249/maand

$249/maand Elite: $299/maand

$299/maand Ultiem: $399/maand

Zoho Inventory beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (81 beoordelingen)

4.3/5 (81 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (372 beoordelingen)

3. QuickBooks Online

via QuickBooks Online QuickBooks Online is een cloud-gebaseerd boekhoudplatform voor het beheren van uw bedrijfsfinanciën. Je kunt er inkomsten en uitgaven mee bijhouden, facturen en loonlijsten beheren en gedetailleerde financiële rapportages genereren.

Naast deze boekhoudfuncties kun je met QuickBooks verbinding maken met meerdere verkoopkanalen zoals Amazon, Ebay, Shopify, Square en Etsy om de voorraadniveaus bij te houden. Nadat een aankoop is gedaan, kun je facturen sturen voor uitstaande betalingen of kassabonnen voor voltooide betalingen. 💸

QuickBooks Online beste functies

Instellen dat de omzetbelasting automatisch wordt toegepast op je facturen

Verbind QuickBooks rechtstreeks met je bank accounts en credit kaarten

Item nabestelniveaus instellen, aanmaken bestellingen en items als onkosten registreren bij ontvangst en betaling

Financiële rapporten genereren zoals winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht, balans en overzicht van de ouderdom van debiteuren

QuickBooks Online limieten

Gebruikers melden dat het soms hapert na updates

Klantenservice wordt gezien als een hit or miss

Alleen de hoogste abonnementen bieden verbinding met multichannelverkoop en voorraadbeheer

QuickBooks Online prijzen

Eenvoudige start: $30/maand

$30/maand Basis: $60/maand

$60/maand Plus: $90/maand

$90/maand Geavanceerd: $200/maand

QuickBooks Online beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (3.100+ beoordelingen)

4.0/5 (3.100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.200+ beoordelingen)

4. Jotform

via JotformJotform is een online formulierenbouwer voor het maken en delen van formulieren voor bestellingen . Hiermee kunt u relevante bestelgegevens verzamelen (zoals contactgegevens van de klant, bestelspecificaties en verzendgegevens) en betalingen van klanten accepteren. 💳

Verzendingen van bestellingen kunnen eenvoudig worden bijgehouden en beheerd in Jotform tabellen. Dankzij de native integraties kunt u er ook voor kiezen om deze verzendingen te beheren in CRM-tools zoals HubSpot en Salesforce of projectmanagement software zoals Trello en ClickUp.

Jotform beste functies

Meer dan 900 sjablonen voor formulieren aanpassen aan de stijl van uw merk en bestelgegevens verzamelen

Je kunt bestelformulieren vertalen naar 100+ talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Nederlands en Italiaans

Maakt verbinding mogelijk met meer dan 40 betalingsverwerkers, waaronder PayPal, Stripe, Authorize.Net en Square

Je kunt toegang tot je formulieren delen via koppelingen, QR codes en webpage embeds

Jotform beperkingen

Free abonnement staat slechts vijf formulieren en 100 maandelijkse verzendingen toe

Gebruikers rapporteren dat het soms traag en hapert

Jotform prijzen

Gratis abonnement

Brons: $39/maand

$39/maand **Zilver:49 $/maand

Goud: $129/maand

$129/maand Enterprise:Contacteer voor prijzen

Jotform beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (204 beoordelingen)

4.7/5 (204 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.550+ beoordelingen)

5. Linnworks

via Brightpearl Brightpearl is een platform voor het beheer van bestellingen dat op maat gemaakt is voor groothandelaars en detailhandelaars met meerdere kanalen. Het stroomlijnt het bijhouden van voorraden en het beheer van bestellingen via meerdere kanalen op platforms zoals Amazon, eBay, Walmart en Shopify. Het integreert ook met betalingsgateways, boekhoudsoftware en providers van verzendingen om uw e-commerceactiviteiten te stroomlijnen.

Een sleutel functie is de mogelijkheid om automatisch klantprofielen op te slaan, inclusief contactgegevens, geschiedenis van bestellingen en interacties in het verleden. Dit maakt het gemakkelijk om je meest loyale klanten te belonen en meer persoonlijke ervaringen te creëren voor specifieke klantsegmenten.

Brightpearl beste functies

Hiermee kunt u de toewijzing van voorraden, het orderverwerkingsproces en de facturering automatiseren

Je kunt betalingen accepteren via zeven gateways, waaronder PayPal, Stripe, Square en Authorize.Net

Gebruik de voorraadplanner om de vraag te voorspellen en altijd de juiste producten op tijd in te kopen Visualiseer statistieken zoals best verkopende producten, bestelling waarde per land, omzet, advertentie-uitgaven, kosten per conversie en customer lifetime value



Brightpearl limieten

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Gebruikers rapporteren dat het soms traag is

Brightpearl prijzen

Neem contact op voor prijzen

Brightpearl beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (70 beoordelingen)

4.5/5 (70 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

7. NetSuite

via Extensieve bestelmanager Extensiv Order Manager is ontworpen voor e-commercebedrijven om hun activiteiten te stroomlijnen en te synchroniseren op één enkel platform. Dit wordt bereikt door integratie met meerdere e-commerce platforms, marktplaatsen, magazijnen, verzendbedrijven en externe logistieke providers.

Een van de opvallende functies is de mogelijkheid om automatisch bestellingen te genereren met historische gegevens en inzichten wanneer item hoeveelheden bepaalde drempels bereiken. Dit zorgt ervoor dat de voorraadniveaus altijd zijn afgestemd op de vergadering.

Extensiv Order Manager beste functies

Bundel producten en houd de voorraad nauwkeurig bij, zelfs als onderdelen afzonderlijk worden verkocht 📦 Sla leveranciersgegevens op en beheer ze

Gegevens van leveranciers opslaan en beheren, inclusief hun contactgegevens, minimale bestelhoeveelheid en levertijden

Regels instellen om bestellingen naar het juiste magazijn te routeren, bestellingen over meerdere magazijnen te verdelen en verbinding te maken met de beste verzendservice

Rapporten genereren over onder andere de waarde en veroudering van voorraden, winstgevendheid van voorraadhoudende eenheden (SKU's) en vraagvoorspellingen

Extensiv Order Manager limieten

PayPal is de enige beschikbare gateway voor betalingen

Gebruikers zeggen dat de installatie complex en tijdrovend is

Sommigen zeggen dat het soms hapert

Extensiv Order Manager prijzen

Neem contact op voor prijzen

Extensiv Order Manager beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (63 beoordelingen)

4.5/5 (63 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (107 beoordelingen)

9. Google formulieren

via Google formulierenGoogle formulieren is een gratis online formulierbouwer voor kleine bedrijven die een eenvoudig systeem nodig hebben om bestellingen te beheren. Je kunt formulieren ontwerpen met verschillende invoertypes (zoals tekst, datum en tijd en vervolgkeuzelijsten) om bestellingen van klanten te verzamelen.

Bovendien is het aanpassen van het uiterlijk van het formulier met kleuren, lettertypes, afbeeldingen en banners een fluitje van een cent. Nadat je je formulieren hebt gemaakt, kunnen ze gemakkelijk worden gedeeld via e-mail, directe koppelingen, website-insluitingen en op sociale mediaplatforms zoals Facebook en Twitter.

Google Formulieren beste functies

Navigeer gemakkelijk door de interface, zelfs als het uw eerste keer is

Reacties koppelen aan Google Spreadsheets voor verdere analyse

Alle reacties afdrukken of downloaden als CSV-bestand

Reacties niet langer accepteren met een wisselknop

Google Formulieren beperkingen

Er zijn slechts een paar sjablonen en lettertypen om uit te kiezen

Verwacht beperkte integraties met apps van derden

Prijzen van Google Formulieren

Gratis

Google Formulieren beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: 4.7/5 (10.600+ beoordelingen)

10. Odoo

via Odoo Odoo is een andere ERP-oplossing voor het verenigen van de belangrijkste bedrijfsactiviteiten in één ruimte. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface en een reeks apps voor het beheren van gebieden zoals inventaris, verkoop en marketing, boekhouding en human resources.

Dankzij dit modulaire ontwerp kunnen bedrijven beginnen met essentiële apps en deze naar behoefte uitbreiden. Als open-source software heeft het een gratis community versie die je kunt downloaden en aanpassen aan de behoeften van je bedrijf. Maar als je op zoek bent naar online hosting, onderhoud en ondersteuning, dan is de Enterprise versie iets voor jou.

Odoo beste functies

Toegang tot Odoo via het web, desktop en mobiele apparaten

Bijhouden van voorraad, productbewegingen en verkoop via alle verkoopkanalen

Barcodescanners en kassasystemen integreren met de inventaris voor real-time gegevenssynchronisatie

Aangepaste rapporten genereren over verwachte voorraad, voorraadwaardering en magazijnanalyse

Odoo beperkingen

Gebruikersinterface loopt achter bij het werken met omvangrijke gegevens

Community editie heeft niet alle Odoo apps en sommige van de beschikbare apps hebben een beperkte functie

Odoo prijzen

Eén App Free: $0

$0 Standaard: $9.10/maand per gebruiker

$9.10/maand per gebruiker Aangepast: $13.60/maand per gebruiker

Odoo beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (225 beoordelingen)

4.2/5 (225 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (704 beoordelingen)

Stroomlijn uw werkstromen met software voor orderbeheer

Met de top 10 van softwareoplossingen voor orderbeheer binnen handbereik, stroomlijnt u uw bedrijfsvoering is nog nooit zo eenvoudig geweest. Overweeg bij het verkennen van deze opties hoe ze aansluiten bij uw specifieke bedrijfsbehoeften en doelen, zodat u de juiste kunt kiezen.

En, hé, als je op zoek bent naar een platform dat bestellingbeheer mooi koppelt aan projectmanagement en relatiebeheer, dan moet je ClickUp eens bekijken. Het zou wel eens kunnen zijn wat jouw bedrijf nodig heeft om je klanten en bankrekeningen nog lang tevreden te houden. 🤩 Meld u vandaag nog aan voor ClickUp .