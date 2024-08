10 beste bouwtijdregistratie software apps voor aannemers in 2024

Heb je genoeg van papieren urenstaten? Wij zijn er om je te helpen bij het vinden van tijdregistratiesoftware voor de bouw die je leven makkelijker maakt.

Je zou je geen zorgen hoeven te maken over onnauwkeurige factureerbare uren en job costing die je winstgevendheid in de weg staan. Laat technologie de kleine dingen afhandelen zodat jij je kunt concentreren op vlekkeloze bouwplaatsen. ✨

Dit artikel belicht de top 10 van tijdregistratiesoftware voor de bouw in 2024 en waar je op moet letten om de juiste optie voor jouw bedrijf te vinden.

Wat moet je zoeken in software voor het bijhouden van bouwtijden?

Bij het vinden van tijdregistratiesoftware voor de bouw draait alles om functies om je bedrijf tijd en geld te besparen. De beste tijdregistratiesoftware voor bouwbedrijven heeft vaak functies zoals:

Betaalbare plannen: Software voor tijdregistratie voor kleine bedrijven hoeft niet duur te zijn, en u verdient iets dat u zich kunt veroorloven

Software voor tijdregistratie voor kleine bedrijven hoeft niet duur te zijn, en u verdient iets dat u zich kunt veroorloven Mobiele apparaten compatibiliteit: Mobiele apps voor Android en iOS zijn een must, zodat u en uw aannemers uw bouwtijdregistratie app op locatie kunnen gebruiken

Mobiele apps voor Android en iOS zijn een must, zodat u en uw aannemers uw bouwtijdregistratie app op locatie kunnen gebruiken Communicatie: Realtime communicatie met uw aannemers en werknemers helpt om iedereen op één lijn te houden (zelfs als ze op verschillende bouwplaatsen zijn)

Realtime communicatie met uw aannemers en werknemers helpt om iedereen op één lijn te houden (zelfs als ze op verschillende bouwplaatsen zijn) Integraties: Goede integraties kunnen automatisch uw prikklok app met uw andere beheersoftware voor bouwprojecten

Goede integraties kunnen automatisch uw prikklok app met uw andere beheersoftware voor bouwprojecten Sjablonen: Het plannen van werknemers is eenvoudiger met salarisverwerking en sjablonen voor tijdbeheer

Het plannen van werknemers is eenvoudiger met salarisverwerking en sjablonen voor tijdbeheer Meldingen en herinneringen: Bouwvakkers hebben het druk, maar meldingen zorgen ervoor dat ze nauwkeurig in- en uitklokken projectbewaking

Automatisch bijwerken en aanpassen van tijdbereiken op inkomende verzoeken of tickets met Rolling Time Period in ClickUp Dashboards

De 10 beste tijdregistratiesoftware voor de bouw in 2024

We hebben het teruggebracht tot de beste

software voor bouwplanning

zodat je niet door tientallen opties hoeft te zoeken.

Klaar om de juiste

software voor tijdregistratie

voor jou en je team?

1.

ClickUp

Het beste voor bouwprojectbeheer

Timesheets maken en bijhouden in ClickUp

ClickUp's bouwprojectbeheer

functies gaan verder dan een eenvoudige tijdregistratieoplossing. Bouw aangepaste workflows, verbeter

procesefficiëntie

en breng iedereen (en alles) samen.

Ja, we zijn bevooroordeeld, maar ClickUp won

G2's beste projectmanagement softwareproducten voor 2024

. Waarom? Omdat het een uitstekend product is voor alles wat met projectbeheer te maken heeft.

ClickUp vereenvoudigt

project volgen

met realtime rapportage en analyses, ongeacht hoeveel jobs je hebt lopen. Het geeft je de tools om doelen te stellen, tijdgegevens bij te houden, loonkosten te berekenen, werkuren in te plannen, te communiceren met veldwerkers en nog veel meer. 👷

Het beste deel? Met het ClickUp Free Forever-plan krijgt u gratis Gantt-diagram software bouw

sjablonen voor urenstaten

tijdregistratie voor werknemers, boekhoudsoftware en gedetailleerde rapporten.

ClickUp beste eigenschappen

De ClickUp projecttijdregistratie functie kunnen u en uw werknemers tijd registreren vanaf uw mobiele apparaat, webbrowser of desktop; het is compatibel met Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox en Edge

ClickUp's Gantt-diagramweergave maakt projectvisualisatie en -beheer een fluitje van een cent, zodat u prioriteiten kunt beheren, afhankelijkheden kunt bijhouden en kunt samenwerken met uw teams

Dankzij integraties met meer dan 1.000 tools kunt u alles op het intuïtieve en aanpasbare dashboard van ClickUp houden

ClickUp's time tracker maakt het eenvoudig om effectief te implementeren tijdmanagementtechnieken en bij te houden hoe elk teamlid elke minuut van de werkdag besteedde

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers hebben volgens beoordelingen te maken met een leercurve met de functies van ClickUp, maar dit kan worden opgelost met de gratis tutorials van de app

Kaartweergave biedt geen real-time GPS-tracking voor elk teamlid

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.700+ beoordelingen)

4.7/5 (8.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Buddy Punch - Beste bouwtijdklok-app

via

Buddy Stoot

Buddy Punch is

tijdregistratiesoftware voor consultants

bouwbedrijven en bedrijven die nauwkeurige tijdsgegevens nodig hebben. Grotere bedrijven kunnen meerdere teamleden toewijzen aan elke projectmanager om hun ploegen georganiseerd en efficiënt te houden.

Het is een cloudgebaseerde prikklok die Excel-spreadsheets en salarisrapporten vooraf invult op basis van de uren van werknemers. Werknemers klokken in en uit met Google-, iOS- en Android-apps of rechtstreeks vanuit hun browser.

Buddy Punch beste functies

Met de functie voor GPS-tijdregistratie kun je zien wie er werkt en waar ze zijn; je kunt ook beperken vanaf welke locatie ze kunnen in- en uitklokken voor nauwkeurige mobiele tijdregistratie

De app heeft integraties met salaristools zoals QuickBooks, SurePayroll, Excel, ADP en Gusto

Geavanceerde functies zoals het bijhouden van betaald verlof, automatische pauzes, taakcodes en beschikbaarheidsbeheer maken het navigeren in de bouwsector eenvoudiger

Aangepaste meldingen en goedkeuringsverzoeken kunnen worden aangemaakt telkens wanneer een teamlid in- of uitklokt met de prikklok in de bouw

Buddy Punch beperkingen

Er is geen gratis plan, en het standaard plan laat geen tijdsplanning toe

Sommige reviews vermelden problemen met het bijwerken en scannen van tijdskaarten

Buddy Punch prijzen

Standaard: $2,99/maand per gebruiker plus $19 basiskosten per maand

$2,99/maand per gebruiker plus $19 basiskosten per maand Pro: $3,99/maand per gebruiker plus $19 basiskosten per maand

$3,99/maand per gebruiker plus $19 basiskosten per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Buddy Punch beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (800+ beoordelingen)

3. Connecteam - Het beste voor het verbeteren van de productiviteit

via

Connecteam

Connecteam is een app voor aannemers en bouwbedrijven waarmee managers hun productiviteit kunnen verhogen en werkuren kunnen bijhouden. Voorkom tijddiefstal en verbeter de nauwkeurigheid van facturen met GPS-trackingfuncties en geautomatiseerde check-ins van werknemers die het personeelsbeheer voor meerdere teams stroomlijnen.

Het Connecteam "Operations" plan vereenvoudigt het plannen van werknemers, taakbeheer en verschuivingstoewijzingen. Krijg toegang tot geavanceerde functies zoals mobiel-eerste formulieren, aangepaste checklists en shiftrapporten om de productiviteit te verhogen en

tijd te besparen

voor managers en teamleden.

Connecteam beste functies

De werknemerstijdklok werkt online timesheets automatisch bij om de nauwkeurigheid te garanderen en iedereen op de hoogte te houden

Met één klik diensten toewijzen en een overzicht van alle dienstgerelateerde taken om het teambeheer te vereenvoudigen

Digitale formulieren, checklists, timesheets en loonlijsten zijn beschikbaar op een mobiele interface die managers op de werkplek kunnen gebruiken

Laat je team in- en uitklokken via de mobiele app of een on-site kiosk-app en ontvang realtime meldingen voor elke check-in 🤩

Connecteam beperkingen

Communicatie en HR-functies vereisen afzonderlijke betaalde plannen naast het Operatieplan dat toegang tot de constructie omvat tijdregistratiesoftware

Tijdklok met GPS-locaties (niet bijgewerkt in real-time) is beperkt tot betaalde Operatieplannen; Live GPS-locatie tracking en geofencing is beperkt tot het duurste Operatieplan

Connecteam prijzen

Het Kleine Bedrijven Plan: Gratis

Gratis Operations Basic: $29/maand voor de eerste 30 gebruikers

$29/maand voor de eerste 30 gebruikers Operations Advanced: $49/maand voor de eerste 30 gebruikers

$49/maand voor de eerste 30 gebruikers Operations Expert: $99/maand voor de eerste 30 gebruikers

Connecteam beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

4.3/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (250+ beoordelingen)

4. Insightful - Het beste voor het bijhouden van personeelsanalyses

via

Inzichtelijk

Insightful is een app voor personeelsanalyses voor het monitoren van de productiviteit van werknemers en teambeheer op afstand. Hoewel het geen speciale bouwtijdklok-app is, heeft het verschillende uitgebreide functies en een lichtgewicht interface voor teams die onderweg zijn.

Controleer analyses op basis van de productiviteit van je teamleden en vereenvoudig compliance met de beste beveiligings- en privacyfuncties. Insightful inspireert productiviteit, verbetert workflows, brengt werkdruk in balans en automatiseert tijdregistratie.

Insightful beste functies

Een top-down overzicht van alle teamleden en de uren die ze die dag hebben gewerkt stelt managers in staat om de productiviteit te vergelijken

App- en websiteanalyses geven managers inzicht in wat werknemers openen terwijl ze aan het werk zijn

Je kunt de voortgang naar elke mijlpaal en deadline volgen om ervoor te zorgen dat het hele project op schema blijft

Automatische check-ins minimaliseren menselijke fouten en het risico op tijddiefstal

Inzichtelijke beperkingen

Geen gratis plan, en sommige klanten melden dat de gratis proefperiode van zeven dagen niet genoeg was om de app te leren kennen

Sommige reviews vermelden inconsistente tijdregistratie en verlies van tijdgegevens van werknemers

Inzichtelijke prijzen

Werknemerscontrole: $6,40/maand per gebruiker

$6,40/maand per gebruiker Tijdregistratie: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Automatisch in kaart brengen van uren: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Inzichtelijke beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (150+ beoordelingen)

4.8/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

5. Raken - Beste voor veldbeheer

via

Raken

Raken is een app voor veldbeheer waarmee je nauwkeurige, realtime projectgegevens kunt verzamelen en deze kunt vertalen naar digitale documentatie. Krijg inzichten om kosten te verlagen, de productiviteit van veldwerkers te verbeteren en samenwerking op afstand eenvoudig te maken.

Omdat Raken een speciale softwaretool voor bouwtijden is, hebben projectmanagers toegang tot functies zoals een offline modus die ontworpen is voor gebruik op locatie. Het is ideaal voor aannemers en bouwvakkers die functies nodig hebben voor het bijhouden van tijd of zelfs een loonperiode.

Raken beste functies

Aannemers en werknemers kunnen video's, foto's en notities met tijdstempel uploaden naar de webapp van het kantoor voor grondige documentatie

Dankzij de offline modus en automatische synchronisatie kunnen teamleden Raken gebruiken om hun tijd bij te houden als ze buiten het servicegebied zijn

Dagelijkse rapporten en het bijhouden van productiviteit maken het mogelijk teammanagers productiviteitsproblemen aanpakken voordat het problemen worden

Aanpasbare checklists en toolboxfuncties helpen managers en teamleden op één lijn te blijven

Raken beperkingen

In sommige beoordelingen wordt melding gemaakt van problemen bij het maken van dagelijkse rapporten en bij het navigeren door de app-interface voor project volgen

Geen zichtbare prijsinformatie op de website van Raken of populaire beoordelingssites zoals G2 en Capterra

Raken prijzen

Klanten moeten een vragenlijst invullen en een prijsofferte aanvragen op basis van hun bedrijfsinformatie

Raken beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

6. ExakTime - Het beste voor productiviteitsrapportage

via

Klokweergave

Clockify is een app voor tijdregistratie, ontworpen voor meerdere projecten en teams. Tijdregistratie, pins voor werknemerskiosken en projectsjablonen zijn beschikbaar op het gratis plan, ontworpen voor onbeperkte gebruikers en bedrijven van alle groottes. 🤑

Gebruik Clockify om gegevens te verzamelen, de prestaties van medewerkers te onderzoeken en aangepaste rapporten te genereren. Betalende gebruikers kunnen ook uurtarieven instellen, taken toewijzen op basis van beschikbaarheid, loonkosten bijhouden en hun budget analyseren.

De software voor bouwtijden is een geweldige optie voor alle soorten bedrijven die in het veld of op locatie werken.

Clockify beste eigenschappen

Met de handige kiosk kunnen medewerkers in- en uitklokken op een gedeeld apparaat met behulp van pincodes voor identificatie

Met timesheets kunnen projectmanagers en aannemers de wekelijkse activiteiten met check-ins op verschillende locaties bekijken en bewerken

Met de kalender kunnen werknemers zien wanneer ze werken, waar ze moeten zijn en eventuele vrije dagen of vakanties bijwerken

Autotracker registreert de tijd die werknemers besteden aan het gebruik van apps en websites als ze aan het werk zijn, zodat factureerbare en niet-factureerbare uren kunnen worden bijgehouden (d.w.z. facturering aan klanten)

Clockify beperkingen

Sommige reviews vermelden problemen met het bewerken van urenstaten in het geval van een gebruikersfout

GPS time tracking systeem, is niet beschikbaar op de Basic en Standard plannen

Clockify prijzen

**Gratis

Basis: $3.99/maand per gebruiker

$3.99/maand per gebruiker Standaard: $6.99/maand per gebruiker

$6.99/maand per gebruiker Pro: $9.99/maand per gebruiker

$9.99/maand per gebruiker Enterprise: $11,99/maand per gebruiker

Clockify beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.600+ beoordelingen)

8. Hubstaff - Beste voor het monitoren van werknemers

via

ClockShark

ClockShark is een cloud-gebaseerde tijdregistratie software voor de bouw die nauwkeurige salarisadministratie en job costing vereenvoudigt. Houd de tijd bij, zie wie er werkt, beheer afzonderlijke taken en plan ploegendiensten met één klik op de knop zodat iedereen op één lijn zit.

ClockShark beschikt over GPS functies voor het bijhouden van werktijden met tools die een gemakkelijke planning mogelijk maken, zodat u zich kunt concentreren op het goed uitvoeren van elke klus. Het is gebouwd met de bouw en veldwerkers in het achterhoofd, dus elke functie is ontworpen voor uw branche. 🏗️

ClockShark beste functies

Teamleden kunnen uren indienen vanaf de bouwplaats voor nauwkeurige loonkosten en urenstaten

U kunt een smartphone of tablet op locatie instellen als prikklokzuil zonder dat u extra apparatuur of meerdere apparaten nodig hebt

De app herinnert werknemers eraan om in en uit te klokken wanneer ze binnenkomen en vertrekken met behulp van geofences rond werklocaties

Integraties met QuickBooks, Sage en andere boekhoudprogramma's maken het eenvoudig om urenstaten te gebruiken voor nauwkeurige salarisverwerking

ClockShark beperkingen

Gebruikersreviews vermelden problemen met het aanpassen van de beloning tussen taken op een enkel project

De GPS functie kan uitgeschakeld worden door de gebruiker, wat het voor managers moeilijk kan maken om hun personeel nauwkeurig te volgen volgens reviews

ClockShark prijzen

Standaard: $20/maand basisprijs plus $8/maand per gebruiker

$20/maand basisprijs plus $8/maand per gebruiker Pro: $40/maand basisprijs plus $10/maand per gebruiker

ClockShark beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (250+ beoordelingen)

4.7/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

Stroomlijn uw bouwtijdregistratieproces

Software voor het bijhouden van bouwtijden is een must voor elk bedrijf dat buitendienstmedewerkers en aannemers beheert. Deze apps bieden geavanceerde functies, zoals het in real-time bijhouden van de voortgang, GPS-locatiebewaking en eenvoudige manieren om in en uit te klokken. Ze helpen bij het stroomlijnen van je workflow, het nauwkeurig bijhouden van factureerbare uren en het op tijd en binnen budget houden van projecten. 🙌

Klaar om te kiezen voor technologiegedreven tijdbeheer en verbeterde communicatie met je teamleden?

Aanmelden voor ClickUp

vandaag - het is gratis!