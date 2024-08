10 Beste HR-software voor de bouw in 2024

HR-manager zijn in de bouwsector kan een uitdaging zijn.

Het is een rol onder hoge druk die verder gaat dan het beheren van salarissen en het bijhouden van werktijden. Je bent verantwoordelijk voor een enorm personeelsbestand, inclusief talloze contractuele werknemers op afgelegen locaties.

Effectief HR-management zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit en dat de werkzaamheden soepel verlopen.

HR-software voor de bouw verlicht deze last en tilt uw managementpraktijken boven handmatige gegevensinvoer zoals spreadsheets uit.

Op basis van jarenlange praktijkervaring in personeelsbeheer heb ik een lijst samengesteld met tien krachtige en gebruiksvriendelijke HR-software voor de bouw. Of je nu een kleine aannemer bent of een groot bouwbedrijf, deze tools kunnen een revolutie teweegbrengen in je activiteiten en je projecten op schema houden.

Ga met ons mee op verkenningstocht door deze tools, waarbij we hun opvallende kenmerken en mogelijke nadelen laten zien, allemaal getest in samenwerking met het ClickUp-team.

**Wat moet u zoeken in HR-software voor de bouw?

Zoek om te beginnen naar een HR-managementsoftware voor de bouw met de volgende onmisbare functies.

Personeelsbeheer : Kijk naar hoe goed de software uw personeelsbestand beheert, zoals tracking, planning, salarisverwerking en aanwezigheid

: Kijk naar hoe goed de software uw personeelsbestand beheert, zoals tracking, planning, salarisverwerking en aanwezigheid Zelfbediening voor werknemers: De software moet werknemers zelfbediening bieden, zoals toegang tot hun gegevens, verlofbeheer en materiaal voor veiligheidstrainingen

De software moet werknemers zelfbediening bieden, zoals toegang tot hun gegevens, verlofbeheer en materiaal voor veiligheidstrainingen Gegevensbeheer : Het goed beheren van werknemersgegevens om analytisch inzicht te krijgen in verlofdossiers en contractbeheer is van het grootste belang

: Het goed beheren van werknemersgegevens om analytisch inzicht te krijgen in verlofdossiers en contractbeheer is van het grootste belang Mobiele toegankelijkheid : Gegevens beheren, voortgang bijhouden en coördineren met teams onderweg is cruciaal. Met werknemers van bouwbedrijven op de bouwplaats of in het veld is mobiele toegankelijkheid van vitaal belang

: Gegevens beheren, voortgang bijhouden en coördineren met teams onderweg is cruciaal. Met werknemers van bouwbedrijven op de bouwplaats of in het veld is mobiele toegankelijkheid van vitaal belang Gebruiksvriendelijke interface: De softwarenavigatie moet intuïtief zijn, zowel voor u als voor uw werknemers, met een minimale leercurve

De 10 beste HR-software voor de bouw in 2024

1. ClickUp

Beste voor HR Projectmanagement

stroomlijn uw HR-beheer voor de bouw met een alles-in-één tool die de productiviteit verhoogt, workflows vereenvoudigt en de samenwerking tussen teams verbetert_

Worstelt u met het efficiënt beheren van uw bouwteam? ClickUp biedt een uitgebreid HR-beheerplatform dat speciaal is afgestemd op de bouwsector.

Met ClickUp kunt u uw werknemers snel voorbereiden op succes door hen te ondersteunen met een traceerbaar trainingsproces op maat van bouwprojecten, van kantoor tot bouwplaats. Gebruik de verschillende weergaven om de prestaties van werknemers te beoordelen, zodat uw personeel op één lijn blijft en productief blijft op de bouwplaats.

Alles van feedback en enquêtes tot het bijhouden van prestaties, planningsbeheer en het organiseren van workflows - alles op één plek. Deze tools zijn perfect voor het aanpakken van de unieke uitdagingen van bouwprojecten.

Bovendien kunt u ClickUp's gratis HR-sjablonen om uw managementprocessen te stroomlijnen, zodat u zich meer kunt richten op bouwen en minder op papierwerk.

Hier zijn twee van ClickUp's beste HR-sjablonen:

HR Kennisbank

ClickUp's HR Kennisbasissjabloon is ontworpen om u te helpen bij het documenteren en bijhouden van het beleid, de procedures en de processen van uw HR-afdeling.

Met ClickUp's HR Kennisbasissjabloon is informatieverspreiding onder werknemers eenvoudig. Het heeft een gecentraliseerde kennisbank waar alle werknemers toegang toe hebben.

Dit is wat deze sjabloon biedt om HR-management te vereenvoudigen:

Eenvoudig toegankelijke gecentraliseerde kennisbronnen creëren

Wijzigingen in het bedrijfsbeleid en documenten bijhouden

Nauwkeurigheid en consistentie verhogen bij het delen van informatie met de gecentraliseerde kennisbank

Het bijhouden van HR-documenten verbeteren met prioriteiten, commentaarreacties, subtaken en prioriteiten Deze sjabloon downloaden KlikUp Werknemersgids Sjabloon

ClickUp's Employee Directory Template is ontworpen om u te helpen uw werknemers en hun voortgang bij te houden.

Het beheren van werknemersgegevens en op de hoogte blijven van hun functioneren is een lastige taak als het handmatig wordt gedaan. ClickUp's werknemersgids sjabloon vereenvoudigt dit met zijn werknemersgids, die u laat weten welke werknemer op welke afdeling werkt, wie er op kantoor is en wie niet. Het vereenvoudigt het personeelsbeheer op de volgende manieren:

Creëer een centrale hub voor alle werknemersinformatie en organiseer werknemersdossiers

Vereenvoudig communicatie door snelle toegang tot contactgegevens van werknemers

Beheer de toegang van werknemers tot gevoelige gegevens om de veiligheid te verbeteren

Het inwerken van werknemers vergemakkelijken door alle essentiële informatie op één plek te bieden Deze sjabloon downloaden Klik op de beste eigenschappen

Vereenvoudig personeelsbeheer door het bijhouden van werknemersprestaties en management met aanpasbare weergaven

Wervingspijplijn stroomlijnen met aangepaste statussen en automatisering

Bied eenvoudige toegang tot training met traceerbare taken en eenvoudige samenwerking

Toegang tot HR-sjablonen om HR-management te vereenvoudigen

ClickUp beperkingen

Er is nog geen tabelweergave beschikbaar op de mobiele applicatie

ClickUp heeft veel functies en integraties, wat een leercurve kan betekenen. Hulpbronnen zoals ClickUp University en het Helpcentrum maken dit proces echter eenvoudiger

ClickUp prijzen

Gratis: Voor altijd

Voor altijd Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald plan voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Bambee

Beste om HR voor kleine bedrijven op de automatische piloot uit te voeren

via Bambee Bambee helpt je bij elke stap om zakelijke uitdagingen in de bouw te vereenvoudigen, zoals hoge omloopsnelheden, gevaren op de werkplek en complexe naleving van immigratiewetgeving.

Deze automatische HR-software helpt 10.000 Amerikaanse bedrijven, waaronder bouwbedrijven, om het hele jaar door te voldoen aan de regels met zijn up-to-date HR-beleid, tools voor feedback van werknemers en verplichte training voor werknemers.

Met Bambee, kun je een op maat gemaakt HR proces creëren dat zorgt voor naleving van wetten met betrekking tot werknemerscompensatie claims, verzekeringen, immigratie, en nog veel meer.

Deze HR management software biedt deskundige begeleiding bij het opstellen van HR beleid en naleving op maat van jouw bedrijf. Je kunt deskundige begeleiding vragen bij elk HR probleem waar je bouwbedrijf mee te maken krijgt via telefoon, e-mail of chat.

Bambee beste eigenschappen

Automatiseer nalevingscontroles om een op regels gebaseerde omgeving te creëren en je bouwbedrijf op koers te houden

Identificeer HR-gaten om interne praktijken te versterken met audits

Maak trainingsmodules over veiligheid op de werkplek, bedrijfsethiek, enz. en houd u op de hoogte van de voortgang van de werknemer

Maak rapportkaarten voor werknemers om hun prestaties te evalueren en constructieve feedback te geven

Het moreel van werknemers verbeteren door hen een ruimte te bieden waar ze anoniem of in het openbaar hun mening kunnen geven

Bambee beperkingen

Het kost tijd om de software in te stellen en te gebruiken

Er is geen sterk aanwezigheidspuntensysteem om absenteïsme of gemiste diensten bij te houden

Bambee prijzen

Nog geen werknemers : $99/maand (Geen setupkosten)

: $99/maand (Geen setupkosten) 1-4 werknemers : $299/maand (Plus eenmalige setupkosten van $500)

: $299/maand (Plus eenmalige setupkosten van $500) 5-19 werknemers : $399/maand (plus $500 eenmalige setupkosten)

: $399/maand (plus $500 eenmalige setupkosten) 20-49 werknemers : $499/maand (plus $1.500 eenmalige setupkosten)

: $499/maand (plus $1.500 eenmalige setupkosten) 50-70 werknemers : $1.299/maand (Plus $2.000 eenmalige setupkosten)

: $1.299/maand (Plus $2.000 eenmalige setupkosten) 71+ Medewerkers: Prijzen op maat

Bambee beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (30+ beoordelingen)

3.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

3. BambooHR

Beste voor alles-in-één HR-beheer

via BambooHR De software beweert HR-teams in de bouw te helpen honderden uren te besparen en de operationele HR-kosten met 40% te verlagen door de kloof tussen u en uw veldwerkers te overbruggen.

BambooHR stelt jou en je werknemers in staat om blessurerapporten, veiligheidstrainingen en andere nalevingsvereisten bij te houden vanaf elke plek met een internetverbinding. Dit vermindert de behoefte aan meerdere spreadsheets en databases voor tijdregistratie en salarisbeheer.

Met het efficiënte loonbeheer van de software kun je afscheid nemen van gegevensinvoer en handmatige goedkeuringsprocessen voor betalingen, die vooral nodig zijn om verschillende soorten bouwvakkers bij te houden.

U kunt de software integreren met meer dan 125 toepassingen en tools om uw bouwbeheer en de werkzaamheden van uw HR-team te vereenvoudigen.

BambooHR beste eigenschappen

Beheer alle werknemers in één veilige en georganiseerde database, overal met een internetverbinding

Genereer rapporten met 49 ingebouwde rapportfuncties om strategische en geïnformeerde beslissingen te nemen

Verbeter de inwerkervaring van nieuwkomers met de inwerktools om hen te helpen de veiligheidsprotocollen sneller en beter te begrijpen

Ga de dialoog aan met werknemers en verzamel feedback om een positieve omgeving te ontwikkelen die het moreel en de productiviteit op locatie bevordert

BambooHR-beperkingen

Er zijn beperkte aanpassingsmogelijkheden voor het prestatiebeheer van werknemers

De software heeft geen centrale kennisbank om nieuwe gebruikers te helpen

BambooHR prijzen

Prijzen op maat

BambooHR beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.100+ beoordelingen)

4.4/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.800+ beoordelingen)

4. HiBob

Beste voor integratie van schaalbare HR-oplossingen

via HiBob HiBob is een moderne en intuïtieve HR-oplossing met functies zoals prestatiebeheer, compensatiebeheer, workflows en onboarding. Het biedt alles wat je nodig hebt om mensen efficiënt en soepel te laten werken.

Of je bouwvakkers nu per uur, dag of maand factureren, je hoeft je geen zorgen te maken over het bijhouden van hun facturen.

HiBob onderscheidt zich van zijn concurrenten omdat het voor alle gebruikers is (werknemers en management) en niet alleen voor HR.

Bovendien begrijpen de experts van HiBob dat HR de belangrijkste motor is voor zakelijk succes en helpen ze hen bij het maken van datagestuurde beslissingen met geavanceerde analyses en KPI-tracking.

HiBob beste eigenschappen

Stimuleer de communicatie met de betrokkenheidsfuncties, zelfs als uw medewerkers niet op locatie zijn

Stimuleer de groei en uitbreiding van uw bedrijf door u aan te passen aan de steeds veranderende bedrijfsvereisten van uw bouwbedrijf

Volg gegevens over de beschikbaarheid van werknemers en de voltooiing van projecten met HiBob'sHRIS-systemen HiBob beperkingen

De software heeft geen gecombineerde weergave op één scherm van alle bedrijfsvakanties

Er zijn beperkte aanpassingsopties voor feedback en enquêtes

HiBob prijzen

Prijzen op maat

HiBob beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (900+ beoordelingen)

4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

5. Keka

Beste voor prestatiebeheer

via Keka Deze HR-software bouwt aan een gebruikersgerichte ervaring met zijn intuïtieve inbox, waarmee u alle taken en workflows vanaf één plek kunt beheren. Dit betekent dat u en uw werknemers eenvoudig onboarding-taken, goedkeuringen van verlof, feedback van collega's en goedkeuringen van onkosten kunnen bijhouden vanuit één gedeelde ruimte die beschikbaar is op mobiel en web.

Wat mij het meest aantrok in deze software is het prestatiebeheersysteem, dat ideaal is voor groeigerichte organisaties. Het biedt 360-gradenoverzichten, OKR-software, één-op-één gesprekken en voortdurende feedback om waardevolle inzichten in je mensen te bieden en alle obstakels uit de weg te ruimen.

Het resultaat is dat je je team van tijdelijke werknemers volledig kunt beheren en hun prestaties kunt bijhouden om beslissingen te nemen over een vaste aanstelling.

U kunt ook direct personeelsrapporten genereren en werknemers een SSO-gebaseerd selfserviceplatform bieden om hun profielen bij te werken, verlof aan te vragen en nog veel meer.

Keka beste eigenschappen

BeoordelingHR doelen en prestaties om het potentieel te analyseren en te beslissen over het in vaste dienst nemen van werknemers

Wijs verschillende prestatieklassen toe op basis van de werknemersbeoordelingen om uw geschoolde werknemers gemotiveerd en concurrerend te houden

Automatiseer salarisinstellingen door werkuren bij te houden en salariscomponenten op maat te maken

Keka beperkingen

Het laden van bepaalde activiteiten en functies neemt tijd in beslag

De tool heeft zoveel functionaliteiten dat er een lichte leercurve is

Keka prijzen

Begint bij $20/maand

Keka beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (900+ beoordelingen)

4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

6. Paycor

Beste voor HR software oplossingen op maat

via Paycor Paycor helpt u een productief bouwteam op te bouwen met functies zoals een eersteklas rekruteringstool, een leerbeheersysteem, naleving per staat en stad, geautomatiseerde gemengde overuren, berekeningen van ploegverschillen en meer.

U kunt ook vertrouwen op Paycor's Recruiting om toptalent te vinden en aan te nemen met functies zoals interview scorekaarten.

Bovendien zorgt de oplossing voor tijdregistratie ervoor dat u voldoet aan de minimumloonwetten door gebruik te maken van stukloon, gemengde overwerkberekeningen, geavanceerde prikklokken en functies voor mobiel ponsen.

Paycor biedt ook branchespecifieke analyses en inzichten, waarmee u verlooppercentages en andere belangrijke statistieken kunt vergelijken met benchmarks in de markt.

De beste functies van Paycor

Toegang tot praktische begeleiding, tools en deskundige ondersteuning van het team om de software aan te passen aan de behoeften van het bouwbeheer

Verminder administratieve processen met toegang tot real-time berekeningen, toegang tot verdiende lonen en waarschuwingen voor naleving van de belastingwetgeving

Creëer flexibele onkostencategorieën en aanpasbare beleidsregels om de onkosten van uw bouwbedrijf te beheren

Beperkingen van Paycor

Het zelfbedieningssysteem heeft soms bugs bij het aanvragen van verlof

Paycor prijzen

Aangepaste prijzen

Paycor beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (700+ beoordelingen)

3.9/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2.800+ beoordelingen)

7. FactoHR

Beste voor werknemersbetrokkenheid

via FactoHR FactoHR werkt probleemloos op verschillende locaties, zodat u lokale belastingberekeningen en -naleving kunt beheren. Het automatiseren van processen zoals aanwezigheidsregistratie en loonbeheer vanaf meerdere locaties is ook geweldig.

U kunt ook de aanwezigheid beheren en werknemers verlof laten aanvragen vanaf elke locatie.

FactoHR wil HR papierloos maken door alles te digitaliseren, van werknemershandboeken naar documentatie. FactoHR's cloudgebaseerde reis- en onkostenmodule stelt werknemers ook in staat om onkostendeclaraties met bewijs rechtstreeks via het ESS-portaal in te dienen.

HR of managers kunnen declaraties online bekijken en goedkeuren. Dit vereenvoudigt het onkostenbeheer en biedt meer controle en inzicht in de uitgaven van werknemers.

De beste functies van FactoHR

Definieer hiërarchie met een organisatiestructuur voor verbeterde rapportage van de bouwvakkers

Wrijvingsloos beheer van het werk van werknemers op meerdere locaties mogelijk maken

Salariscomponenten aanpassen voor moeiteloos salarisbeheer en vereenvoudigde salarisherzieningen

FactoHR-beperkingen

De softwarefunctionaliteit kan in het begin complex zijn, met een leercurve

De gebruikersinterface is niet erg goed ontworpen

Prijzen voor FactoHR

Prijzen op maat

FactoHR beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (Niet genoeg beoordelingen)

8. HRMantra

Beste voor AI-gedreven HR-oplossingen

via GreytHR GreytHR is een full-suite HRMS-platform dat people management vereenvoudigt en verbetert. Met deze software kunt u elke HR-operatie stroomlijnen, van aanwezigheidsbeheer tot prestatiebeheer tot salarisadministratie.

Naast reguliere functies zoals een gecentraliseerde servicedatabase en een selfserviceportaal voor werknemers, heb je toegang tot Bella, een chatbot voor snelle service aan werknemers die terugkerende vragen voorkomt.

Real-time gegevensstromen tussen modules (zoals verlof, aanwezigheid, salarisadministratie, onkostendeclaraties, etc.) zorgen ervoor dat werknemers en management altijd over actuele informatie beschikken. GreytHR kan eenvoudig worden geïntegreerd met verschillende software van derden, waaronder boekhoudsystemen, ERP-oplossingen, controlediensten, enz.

De beste functies van GreytHR

Minimaliseer de binnenstad en maximaliseer de productiviteit met vereenvoudigde HR-oplossingen voor de bouwsector

Toegang tot real-time aanwezigheidsgegevens en vereenvoudigd shift- en overwerkbeheer

Nauwkeurige en tijdige uitbetalingen met geautomatiseerd beheer en uitvoering

GreytHR-beperkingen

Heeft mogelijk geen gelokaliseerde functies voor nalevingsbeheer

Heeft geen specifieke functies die bouwteams nodig hebben

Prijzen voor GreytHR

Begint bij $50/maand

GreytHR beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (800+ beoordelingen)

4.4/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (250+ beoordelingen)

10. TriNet Zenefits

Beste voor HR-beheer in de cloud

via TriNet Zenefits Gebruik een intuïtief HR-platform in de cloud om al uw HR-activiteiten naadloos te beheren. Het verbindt alles onder de paraplu van HR-management in één platform, of het nu gaat om salarisverwerking of analytische inzichten.

De uitgebreide functies voor salarisverwerking onderscheiden deze software van andere op de drukke markt voor HR-software voor de bouwsector. Ze hebben rapporten over betalingen aan aannemers, overzichten van lonen en belastingen, overzichten van belastingbetalingen, rapporten over belastingschulden, een uitgebreid alles-in-één rapport en zelfs automatische vulling van de staat van nieuwe aanwervingen.

En dat is nog niet alles. De software vereenvoudigt ook administratieve taken van uitkeringsprogramma's tot medische dekkingen voor je bouwvakkers. Deze voordelen helpen bedrijven om 90% van hun tijd te besparen aan salarisadministratie en arbeidsvoorwaarden.

De beste kenmerken van TriNet Zenefits

Verbeter het prestatiebeheer in de bouw met sjablonen voor prestatiebeheer

Kies uit verschillende HR-platformconfiguraties om te voldoen aan uw specifieke bouwvereisten

Vereenvoudig salarisverwerking en documentbeheer om nieuwe werknemers snel in te werken voor bouwprojecten

De beperkingen van TriNet Zenefits

Navigatie is niet erg intuïtief, en het kost ook tijd om te leren

TriNet Zenefits prijzen

Essentials : $8 per werknemer per maand

: $8 per werknemer per maand Groei : $16 per werknemer per maand

: $16 per werknemer per maand Zen: $27 per werknemer per maand

TriNet Zenefits beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (460+ beoordelingen)

3.9/5 (460+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (800+ beoordelingen)

Stroomlijn HR-softwarebeheer voor de bouw met ClickUp

Het beheren van HR-processen is vermoeiend voor bouwbedrijven, maar niet als u de beste HR-software hebt om u te ondersteunen.

U kunt de meeste van uw activiteiten automatiseren en stroomlijnen, zoals het bijhouden van de tijd van werknemers, het beheren van de salarisadministratie en het vereenvoudigen van de naleving van de voorschriften. Het beste aan de software is dat u de functionaliteit kunt aanpassen op basis van uw vereisten. ClickUp's hulpmiddel voor menselijk onderzoek biedt een alles-in-één HR-software die de personeelsadministratie stroomlijnt met geautomatiseerd loonbeheer en het bijhouden van prestaties. U kunt ook ClickUp's HR sjablonen voor functioneringsgesprekken om het proces verder te vereenvoudigen.

De dagelijks leven van een personeelsmanager zit vol uitdagingen. Met de juiste hulpmiddelen kunt u echter getalenteerde werknemers behouden en de algehele efficiëntie in het managen ervan verbeteren. Aanmelden voor ClickUp en profiteer van moeiteloos en snel HR-beheer in de bouw.