10 beste feedbacktools voor HR-teams om uit te proberen in 2024

Medewerkers boeien en talent behouden zijn twee veelvoorkomende uitdagingen voor HR teams wereldwijd.

Volgens een Gallup onderzoek blijkt dat slechts 23% van de werknemers wereldwijd actief betrokken is bij hun organisatie. Uit het onderzoek bleek ook dat slechts 20% van de Amerikaanse werknemers zeer tevreden is met hun baan.

Daarom is het verzamelen van en handelen naar feedback van werknemers is essentieel en daarvoor heb je de juiste tools voor werknemersfeedback nodig.

Lees verder voor 10 van de beste platforms voor werknemersfeedback waaruit je kunt kiezen.

Wat moet je zoeken in Employee Feedback Tools?

Hier zijn enkele factoren die je in overweging moet nemen bij het kiezen van een feedbackhulpmiddel voor werknemers:

Soorten enquêtes : Geef de voorkeur aan feedbackhulpmiddelen voor werknemers die verschillende enquêteopties bieden en meerdere manieren om feedback te verzamelen

: Geef de voorkeur aan feedbackhulpmiddelen voor werknemers die verschillende enquêteopties bieden en meerdere manieren om feedback te verzamelen Aanpassingsopties : Kies voor tools waarmee u vragen en het sjabloon van de enquête kunt aanpassen. Kiezen uit een lijst met vragen is in sommige Instances niet genoeg

: Kies voor tools waarmee u vragen en het sjabloon van de enquête kunt aanpassen. Kiezen uit een lijst met vragen is in sommige Instances niet genoeg Analyses en inzichten : Zoek naar feedbacktools voor werknemers die bruikbare inzichten bieden en eenvoudige manieren om enquêtegegevens te analyseren. Een feedbacktool moet ook datavisualisaties en verschillende soorten rapportages bieden

: Zoek naar feedbacktools voor werknemers die bruikbare inzichten bieden en eenvoudige manieren om enquêtegegevens te analyseren. Een feedbacktool moet ook datavisualisaties en verschillende soorten rapportages bieden Prijzen: Houd rekening met uw budgettaire beperkingen en kies tools die maximale waarde bieden en binnen uw budget passen. Omdat sommige tools alles-in-één functies voor HR- of prestatiebeheer bieden, kunnen hun prijzen hoger lijken

De 10 beste Employee Feedback tools voor gebruik in 2024

Het regelmatig verzamelen van feedback van werknemers is van vitaal belang om te begrijpen hoe tevreden of ontevreden ze zijn met uw bedrijf. Het helpt je bij het identificeren van verbeterpunten en het nemen van corrigerende maatregelen om de medewerkerstevredenheid te verhogen.

Kies uit een van de volgende top tools voor personeelsfeedback om te beginnen met het verzamelen van feedback van medewerkers.

1. ClickUp

gebruik de weergave van ClickUp formulieren om feedback van werknemers te verzamelen en waardevolle inzichten te krijgen_

Als u op zoek bent naar de beste tool voor werknemersfeedback, dan is de DE BESTE CLICKUP FUNCTIE is precies wat u nodig hebt. Gebruik het om gedetailleerde enquêtes en formulieren voor het verzamelen van feedback te maken met aangepaste velden en voorwaardelijke opmaak.

Met deze functie kun je elk veld van een formulier toevoegen aan de bestaande opties.

Voorwaardelijke logica past formulieren automatisch aan op basis van bepaalde voorwaarden. Als een respondent bijvoorbeeld 'Ja' antwoordt op een vraag, kan hij of zij een extra vraag krijgen om meer details te verzamelen. Respondenten die 'Nee' hebben geantwoord, krijgen echter geen extra vragen te zien.

In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kun je ook de GEBRUIKEN om het feedbackproces te versnellen. Het helpt bij het verzamelen van feedback van zowel werknemers als klanten.

Het gebruikt een beoordelingssysteem met sterren dat werknemers kunnen gebruiken om hun werktevredenheid te beoordelen. Er is ook een veld waar ze de redenen voor hun beoordeling kunnen toelichten. Het gaat nog een stap verder en verzamelt aanbevelingen voor verbetering.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-99.png Gebruik ClickUp's sjabloon voor feedbackformulieren om snel feedback van werknemers te verzamelen en de resultaten te sorteren en filteren op basis van verschillende parameters https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&_gl=1\*199tcys\*\_gcl\_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

ClickUp Documenten is een andere manier om feedback van werknemers te verzamelen. Maak een gedetailleerd sjabloon voor het verzamelen van werknemersfeedback in ClickUp Docs en deel exemplaren met teams in uw organisatie.

Deel de ingevulde documenten met andere belanghebbenden en analyseer de antwoorden om waardevolle inzichten te verzamelen.

Samenwerking is de sleutel met ClickUp 3.0 Docs, zodat u snel documenten kunt delen, toestemming kunt instellen of kunt exporteren naar interne of externe gebruikers

Maak gebruik van ClickUp's brede bereik van sjablonen voor vragenlijsten en sjablonen voor feedbackformulieren om feedback van werknemers te vereenvoudigen.

Zodra u de feedback hebt verzameld, analyseert u deze om inzichten te verkrijgen en gemeenschappelijke uitdagingen voor werknemers te identificeren. Zoek gebieden voor voortdurende verbetering en zet deze om in projecten voor werknemersbetrokkenheid. Gebruik ClickUp-taak om taken toe te wijzen aan specifieke mensen en duidelijke deadlines in te stellen voor uw projecten.

Verken de ClickUp Personeelszaken oplossing om andere hulpmiddelen en functies te vinden om uw HR functie te beheren.

Beste functies van ClickUp

Maak gedetailleerde formulieren om feedback van werknemers te verzamelen en verbeterpunten te vinden

Zet deze verbeterpunten om in projecten voor werknemersbetrokkenheid met verschillende Taken en subtaken

Voeg aangepaste velden toe aan de formulieren om aan uw eisen te voldoen en maak gedetailleerde vragenlijsten

Gebruik het kant-en-klare, vooraf ontworpen sjabloon voor feedbackformulieren om tijd en moeite te besparen

ClickUp Docs gebruiken als een alternatieve manier om aangepaste feedbackenquêtes voor werknemers te maken en de gedachten van werknemers te verzamelen

Deel de resultaten met relevante belanghebbenden door gebruik te maken van de deelopties die ClickUp u biedt

ClickUp beperkingen

ClickUp biedt tal van geavanceerde functies die nieuwe gebruikers misschien pas na enige tijd onder de knie krijgen

Het is geen gespecialiseerdesoftware voor werknemersbetrokkenheid oplossing, dus het biedt niet een aantal van de meer specifieke add-on functies die sommige andere tools bieden

Prijzen ClickUp

Gratis

Onbeperkt : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Business : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op met het team voor prijzen

: Neem contact op met het team voor prijzen ClickUp Brain: $5/maand per lid (add-on beschikbaar voor alle betaalde abonnementen)

ClickUp beoordelingen en evaluaties

G2 : 4.7/5 (9.397 beoordelingen)

: 4.7/5 (9.397 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.020 beoordelingen)

2. Beoordeeld

via Beoordeeld Appraisd is een prestatiemanagementtool voor het verzamelen van feedback van werknemers met behulp van formulieren. Het biedt verschillende aanpasbare, kant-en-klare sjablonen om het proces van real-time feedback te vereenvoudigen.

Het stelt u ook in staat om 360-graden feedback voor prestatiebeoordelingen en het bijhouden van de voortgang. Dit zorgt voor een meer holistische beoordeling omdat collega's, managers en directe rapportages allemaal constructieve feedback kunnen geven aan een individu.

Bekroonde functies

Maak gebruik van de gebruiksvriendelijke interface om eenvoudig feedback formulieren te maken en te delen

Sta werknemers toe om zonder enige aarzeling anoniem feedback te delen

360-graden feedback verzamelen voor een uitgebreid functioneringsgesprek

Toegang tot robuuste analyses om trends en gemeenschappelijke threads in de feedback van werknemers te identificeren

Integreer het verzamelen van werknemersfeedback met uw bredere functie voor prestatiebeheer

Gebruik limieten

Het is een cloud-gebaseerd platform dat alleen online werkt; geen offline toegang

De prijzen zijn te hoog als u alleen feedback van medewerkers wilt verzamelen

Gunstig geprijsd

Groei : Licentiekosten van $4.500/jaar voor maximaal 50 werknemers

: Licentiekosten van $4.500/jaar voor maximaal 50 werknemers Standaard : Licentiekosten van $9.060 tot $15.000 per jaar voor respectievelijk 101 tot 200 werknemers

: Licentiekosten van $9.060 tot $15.000 per jaar voor respectievelijk 101 tot 200 werknemers Groot : Vanaf $15.045/jaar voor 201 medewerkers

: Vanaf $15.045/jaar voor 201 medewerkers Enterprise: Aangepaste prijzen (meer dan 5000 werknemers)

Bekroonde beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.7/5 (21 beoordelingen)

: 4.7/5 (21 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (45 beoordelingen)

3. Verloofd

via Engagedly Engagedly is een alles-in-één talentmanagementoplossing die eenvoudige manieren biedt om feedback van werknemers te verzamelen.

Met de functie Team Pulse kunt u korte, frequente enquêtes versturen om de voortgang en tevredenheid van uw medewerkers bij te houden. De E10-enquêtes van Engagedly helpen bij het bijhouden van de betrokkenheid en het sentiment van werknemers en zijn gedetailleerder.

Verzamel en analyseer de feedback van uw werknemers met behulp van deze beide en gedetailleerde analyses en rapportages en neem proactieve maatregelen om de tevredenheid en betrokkenheid van uw werknemers te vergroten.

Engagedly beste functies

Meet de betrokkenheid van werknemers met behulp van E10-enquêtes en geavanceerde index voor betrokkenheid

Vraag uw medewerkers om een gunstbetuigingsscore toe te kennen in enquêtes om de stemming onder medewerkers te beoordelen

Stuur regelmatig pulse-enquêtes om op de hoogte te blijven van hoe tevreden medewerkers zijn met hun baan

Maak gebruik van geavanceerde analyses, zoals heatmaps, om inzicht te krijgen in de denkprocessen van werknemers

Kies uit verschillende sjablonen om snel enquêtes voor het verzamelen van feedback van werknemers te maken en te verzenden

Engagedly limieten

E10 en Pulse enquêtes moeten gekocht worden als add-on voor het basis abonnement, waardoor de totale prijs stijgt om toegang te krijgen tot deze functies

Gezien de uitgebreide reeks functies is er een leercurve voor nieuwe gebruikers

Engagedly prijzen

Prestatiesuite : $9/maand per lid

: $9/maand per lid Add-on beloningen en erkenning: $5/maand per lid

Engagedly beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.4 (528 beoordelingen)

: 4.4 (528 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (76 beoordelingen)

4. Salie HR

via Sage HR Sage HR is een alles-in-één HR-oplossing en het meten van werknemersbetrokkenheid door het verzamelen van feedback is daar een klein onderdeel van. Je kunt enquêtes maken en anonieme antwoorden verzamelen om een nauwkeurig inzicht te krijgen in het sentiment en de tevredenheid van werknemers.

Daarnaast ondersteunt het 360-graden feedback en snelle feedback om iemand een compliment te geven voor goed werk.

Sage HR beste functies

Gebruik sjablonen of maak aangepaste enquêtes vanaf nul om aan uw specifieke vereisten te voldoen

Verzamel feedback van werknemers en exporteer de antwoorden in PDF format

Sta werknemers toe anoniem te antwoorden voor eerlijke en open communicatie

Stel werknemers in staat om enquêtes in te vullen vanaf hun mobiele apparaten

Sage HR limieten

Biedt geen diepgaande analyse van enquêtes en inzichten

U moet betalen voor het HR-basisabonnement en hebt geen afzonderlijke toegang tot de functies voor het verzamelen van feedback van werknemers

Prijzen van Sage HR

Aangepaste prijzen

Sage HR beoordelingen

G2 : 4.3/5 (75 beoordelingen)

: 4.3/5 (75 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (344 beoordelingen)

5. Energiek

via energie Energage biedt twee manieren om feedback van medewerkers te verzamelen: Werkplekonderzoek en Pulse.

De eerste is een standaard enquête die de ervaring van werknemers op de werkplek meet; de resultaten kunnen u helpen om u te profileren als een van de topwerkplekken in de VS. De tweede is perfect voor het verzamelen van snelle, frequente feedback over belangrijke onderwerpen of het meten van de medewerkerstevredenheid.

De beste functies vanEnergage

Gebruik de Werkplek-enquête om diepgaand inzicht te krijgen in de betrokkenheid en het sentiment onder werknemers

Controleer regelmatig de tevredenheid van werknemers met behulp van korte Pulse-enquêtes

Sta werknemers toe om open opmerkingen achter te laten om diepere inzichten te krijgen

Analyseren van enquêtereacties en actie ondernemen op basis van de verkregen inzichten

Energetische limieten

De enquête op de werkplek heeft limieten voor aangepaste opties

De interface is enigszins moeilijk te gebruiken voor nieuwe gebruikers

Energieprijzen

Aangepaste prijzen

Energage beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.6/5 (99 beoordelingen)

: 4.6/5 (99 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (39 beoordelingen)

6. Workleap Kantoorvibe

via Workleap Workleap Officevibe is een gespecialiseerd feedbackplatform voor werknemers. Het biedt verschillende soorten enquêtes, zoals pulsenquêtes, DEIB-enquêtes (diversity, equity, inclusion, and belonging) en onboarding-enquêtes.

U kunt ook aangepaste sjablonen voor enquêtes maken die specifiek zijn voor uw bedrijf.

Workleap Officevibe beste functies

Maak een selectie uit een lijst met 122 vragen om snel korte pulse-enquêtes voor werknemers te maken en te delen om regelmatig feedback te verzamelen

Verzamel anonieme feedback en berichten van werknemers om gemeenschappelijke uitdagingen en problemen op de werkplek te vinden

Deel onboarding-enquêtes om nieuwe werknemers vanaf de eerste dag te betrekken

DEIB-enquêtes gebruiken om verder te gaan dan werkgerelateerde problemen en te begrijpen of werknemers zich welkom voelen op het werk

Verkrijg waardevolle analyses en inzichten in enquêtereacties

De prestaties van uw bedrijf benchmarken met de industriestandaard of gegevens analyseren over een langere periode

Workleap Officevibe beperkingen

Biedt beperkte aanpassingsopties in pulsenquêtes

Rapportage en analyse kunnen diepgaander zijn

De prijzen voor Officevibe van Workleap

Gratis

Essential: $5/maand per persoon

Workleap Officevibe beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.3/5 (734 beoordelingen)

: 4.3/5 (734 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (51 beoordelingen)

7. 15vijf

via 15Vijf Een nadeel van veel tools voor werknemersfeedback is dat de functies voor werknemersonderzoeken en betrokkenheid niet afzonderlijk beschikbaar zijn. In de meeste gevallen moet je betalen voor een suite van HR-tools; de tool voor werknemersbetrokkenheid en feedbackonderzoeken zijn slechts een klein onderdeel.

15five lost dit probleem op door functies voor werknemersbetrokkenheid aan te bieden bij het betaalde basis abonnement.

Laten we eens kijken wat het biedt.

15five beste functies

Enquêtes van 6 minuten uitvoeren om de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers Nog te doen controleren

Krijg diepgaande aangepaste en target beoordelingen van de resultaten van de enquête, inclusief heatmaps en andere geavanceerde functies

Maak gebruik van de Spark AI om unieke inzichten te krijgen in de bevindingen van de enquête

De gestandaardiseerde sjabloon voor enquêtes aanpassen en gebruiken om verschillende soorten enquêtes te maken, zoals DEI, eNPS (Employee Net Promoter Score) en meer

15vijf limieten

360-graden feedback is niet beschikbaar met het Engage abonnement

De gebruikersinterface vereist een leercurve

15five prijzen

Engage : $4/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

: $4/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Perform : $10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

: $10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Totaal platform: $16/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

155 beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.6/5 (1.766 beoordelingen)

: 4.6/5 (1.766 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (887 beoordelingen)

via contactAap_ ContactMonkey is een e-mail softwareoplossing voor interne teamcommunicatie die eenvoudige manieren biedt voor het verzamelen en analyseren van feedback van werknemers. Je kunt feedback van werknemers verzamelen via e-mailnieuwsbrieven met behulp van enquêtes, emoji-reacties en beoordelingen (eNPS).

Omdat medewerkers anoniem feedback kunnen geven, krijg je een nauwkeurig beeld van hoe medewerkers denken over de bedrijfscultuur en bedrijfsinitiatieven.

Stuur boeiende nieuwsbrieven en vraag feedback via beoordelingen met sterren en emoji-reacties voor verschillende onderwerpen

Aangepaste medewerkersenquêtes in uw e-mails opnemen om meer gedetailleerde feedback over specifieke onderwerpen te verzamelen

Verkrijg toegang tot kwantificeerbare gegevens en inzichten uit de feedback van werknemers om de werktevredenheid te meten

De analyserapporten gebruiken om zakelijke beslissingen te nemen en maatregelen te treffen om de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers te verbeteren

De tool is gelimiteerd tot e-mail om werknemersfeedback te verzamelen en biedt geen andere methoden om feedback te verzamelen

De interface is soms wat traag en traag

Essentieel : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Plus : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

G2 : 4.5/5 (148 beoordelingen)

: 4.5/5 (148 beoordelingen) Capterra: 4.1 (93 beoordelingen)

9. Trakstar

via Trakstar Trakstar is een andere talentmanagementsoftware en anonieme tool voor werknemersfeedback die onderzoeken naar werknemersbetrokkenheid en analyses biedt.

Je kunt enquêtes over werknemersbetrokkenheid via e-mail versturen en het integreert ook met andere interne communicatietools zoals Slack en Microsoft Teams. Je kunt de resultaten van enquêtes analyseren, antwoorden onderverdelen in verschillende categorieën en unieke inzichten verkrijgen.

Trakstar beste functies

Anonieme feedback verzamelen met behulp van aanpasbare pulse-enquêtes

Inzichten trekken uit diepgaande visuele rapporten op basis van feedback van werknemers en resultaten van enquêtes

Resultaten van enquêtes sorteren en filteren om ze in verschillende categorieën in te delen en betere inzichten te krijgen

360-graden feedback verzamelen voor managers en hun prestaties koppelen aan de betrokkenheid van medewerkers binnen hun teams

Medewerkers eerlijke feedback laten geven met behulp van anonieme feedbackverzameling

Trakstar limieten

Een onhandige interface die moeilijk te navigeren is voor nieuwe gebruikers

Sommige gebruikers klagen dat ze niet genoeg leermiddelen hebben om het platform optimaal te gebruiken

Trakstar prijzen

Aangepaste prijzen

Trakstar beoordelingen

G2 : 4.5/5 (285 beoordelingen)

: 4.5/5 (285 beoordelingen) Capterra: 4.2 (450 beoordelingen)

10. Limeade Luisteren (voorheen TINYpulse)

via limeade_ Limeade Listening is een alles-in-één softwareoplossing voor werknemersbetrokkenheid met veel nuttige functies. Het kan enquêtes uitvoeren en gedetailleerde analyses van enquêtes krijgen, peer-to-peer erkenning van werknemers mogelijk maken of feedback geven.

Het helpt HR Teams bij het verzamelen van anonieme feedback van werknemers en biedt een lange lijst met vragen om het niveau van werknemersbetrokkenheid te beoordelen. Het beste deel is dat het verschillende opties voor gegevensvisualisatie biedt om je te helpen bij het analyseren van de feedbackgegevens van werknemers.

Limeade Listening beste functies

Kies uit meer dan 300 vragen of maak uw eigen enquêtevragen om de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers te beoordelen

Voer een jaarlijkse medewerkersbetrokkenheidsenquête, frequente pulse-enquêtes of eNPS-enquêtes uit

Visualiseer enquêteresultaten om ze te analyseren en gemakkelijk inzichten te verkrijgen

Ontvang gegevensgestuurde aanbevelingen om snel actie te ondernemen op basis van de resultaten van de enquête

Stuur privéberichten naar elke werknemer om meer uitleg te krijgen over hun feedback zonder hun identiteit te kennen

Limiet luisteren beperkingen

Aanpassingsopties voor enquêtes zijn limiet, ook al mag u uw eigen vragen toevoegen

Functies om de respons op enquêtes te verbeteren ontbreken

Limeade Listening prijzen

Aangepaste prijzen

Limeade Listening beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.4/5 (214 beoordelingen)

: 4.4/5 (214 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (47 beoordelingen)

**Welke tool voor personeelsfeedback is geschikt voor jou?

Een van de sleutels HR doelen voor elke organisatie is het verbeteren van de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers. Door enquêtes uit te voeren en regelmatig feedback te vragen, kunnen HR Teams de tevredenheid van het personeel effectief beoordelen.

Een van deze softwareprogramma's voor werknemersfeedback kan worden gebruikt om problemen te identificeren en aan te pakken om werknemers betrokken te houden en het personeelsverloop te verminderen.

Overweeg om een aantal betrokkenheid van werknemers om de teambinding verder te verbeteren.

Op zoek naar de juiste tool voor werknemersfeedback die verder gaat dan het verzamelen van enquêtes en veel meer te bieden heeft? Probeer ClickUp.

ClickUp is een alles-in-één projectmanagementtool met uitgebreide HR-oplossingen voor werving, onboarding, werknemersbetrokkenheid en meer. Aanmelden voor ClickUp en ontdek de talloze functies voor HR teams.