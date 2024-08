Een dag uit het leven van een personeelsmanager: Rol, verantwoordelijkheden en uitdagingen

Stel je voor dat je op een schijnbaar gewone ochtend je kantoor binnenstapt, met koffie in de ene hand en je ontbijtburrito in de andere, en je wordt begroet door een onverwachte crisis voordat je op je stoel gaat zitten: een senior medewerker heeft zonder kennisgeving ontslag genomen.

Dat is de realiteit van het werk van een personeelsmanager. Geen dag is hetzelfde en er is altijd wel iets nieuws om af te handelen, goed of slecht.

Zo kun je bijvoorbeeld het ene moment een retraite voor teambuilding aan het plannen zijn en het volgende moment de vacature moeten opvullen die is ontstaan door een abrupt ontslag.

Of je nu denkt aan een carrière in talentmanagement of meer inzicht wilt in de verantwoordelijkheden en uitdagingen van een humanresourcesmanager, deze blog laat je zien hoe een dag uit het leven van een humanresourcesmanager eruit kan zien.

Maar laten we eerst de basis even op een rijtje zetten.

Wie is een personeelsmanager?

Een personeelsmanager is een professional die verantwoordelijk is voor het toezicht op de HR-afdeling van de organisatie en het beheer van verschillende administratieve functies met betrekking tot de mensen van een organisatie.

Personeelsmanagers overleggen met topmanagers over strategische planning, abonnementen HR KPI's in lijn met de doelen van de organisatie en ervoor zorgen dat alle werknemers effectief betrokken zijn, ondersteund worden en afgestemd zijn op de doelstellingen van het bedrijf.

De rollen en verantwoordelijkheden van een HR-professional omvatten:

Talent werven: De personeelsbehoeften identificeren, functiebeschrijvingen ontwikkelen en standaardiseren, sollicitatiegesprekken voeren om kandidaten te selecteren, werven en inwerken op verschillende afdelingen

De personeelsbehoeften identificeren, functiebeschrijvingen ontwikkelen en standaardiseren, sollicitatiegesprekken voeren om kandidaten te selecteren, werven en inwerken op verschillende afdelingen HR-processen aansturen: Beleid ontwikkelen om problemen op de werkvloer op te lossen en processen ontwikkelen om het werven van talent, onboarding, functioneringsgesprekken, enz. te stroomlijnen.

Beleid ontwikkelen om problemen op de werkvloer op te lossen en processen ontwikkelen om het werven van talent, onboarding, functioneringsgesprekken, enz. te stroomlijnen. Prestatiebeheer: Systemen voor prestatiebeoordeling bouwen en implementeren, prestatienormen instellen en feedback geven aan werknemers

Systemen voor prestatiebeoordeling bouwen en implementeren, prestatienormen instellen en feedback geven aan werknemers Opleidingsprogramma's ontwikkelen: Lacunes in vaardigheden beoordelen, opleidingsworkshops ontwerpen en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers faciliteren

Lacunes in vaardigheden beoordelen, opleidingsworkshops ontwerpen en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers faciliteren Zorgen voor het welzijn van werknemers: Implementeren van programma's gericht op geestelijke gezondheid, lichamelijk welzijn en het algehele welzijn van werknemers

Implementeren van programma's gericht op geestelijke gezondheid, lichamelijk welzijn en het algehele welzijn van werknemers Beloning van werknemers beheren: Beloningsstructuren en secundaire arbeidsvoorwaarden ontwerpen en uitvoeren, zorgen voor concurrerende salarispakketten

Beloningsstructuren en secundaire arbeidsvoorwaarden ontwerpen en uitvoeren, zorgen voor concurrerende salarispakketten Een positieve werkcultuur creëren: Maatregelen identificeren en uitvoeren om een positieve en uitnodigende werkomgeving voor alle werknemers te creëren en te behouden

Personeelsmanagers zijn integraal betrokken bij het vaststellen van het beleid en de processen van de organisatie met betrekking tot het aantrekken en behouden van talent, prestatiebeheer, leren en ontwikkelen, enzovoort.

💡Pro tip: Een drukke personeelsmanager kan onze gratis HR sjablonen om SOP's, beleidsmemo's of personeelsabonnementen te maken om een voorsprong te krijgen in het bereiken van doelen.

Een dag uit het leven van een personeelsmanager

Hier ziet u hoe een typische dag uit het leven van een HR-manager eruit ziet. Beschouw de blokken met tijd alleen als richtinggevende input en plan uw dag zoals het u uitkomt 🤝

1. Ochtend: 9.30 tot 11.30 uur

De ochtend is gewijd aan het plannen van een productieve dag. Taken zijn onder andere:

a. Beheer van e-mail

Het begin van de dag is gewijd aan het controleren en beantwoorden van e-mails. Dit kan gaan om routinematige communicatie, bruikbare inzichten van het senior management en leiderschapsteams, essentiële updates over HR-beleid en dringende query's van medewerkers.

Door te beslissen welke e-mails je als eerste beantwoordt, zet je de toon voor een productieve dag. Instance, geef je prioriteit aan een e-mail van de CEO over aankomende organisatorische veranderingen die HR-ondersteuning nodig hebben, in plaats van een follow-up e-mail te sturen naar een collega voor informatie over een project met een lage prioriteit.

b. HR team briefing

Vervolgens kan de HR-manager een korte vergadering met zijn team bijwonen om de doelstellingen van de dag te verduidelijken, lopende projecten en komende gebeurtenissen te bespreken en eventuele directe uitdagingen of problemen aan te pakken.

Dit is een cruciaal moment om de taken voor die dag te delegeren, omdat het ervoor zorgt dat iedereen zich concentreert op prioriteiten bereikend van wervingsacties, beleidsupdates of initiatieven voor werknemersbetrokkenheid.

2. Middag: 12.00 tot 13.00 uur

Als de dag is ingepland, wordt dit deel van de dag meestal besteed aan bestaande projecten en lopende activiteiten. Het kan bestaan uit:

a. Werving en interviews

Afhankelijk van de wervingsvereisten kan een deel van de dag worden besteed aan het bekijken van cv's voor open posities, het screenen van kandidaten of het plannen en voeren van sollicitatiegesprekken.

Dit kan ook inhouden dat je samenwerkt met andere afdelingen om een beter inzicht te krijgen in hun personeelsbehoeften en dat je cv's selecteert die passen bij de bedrijfscultuur.

HR-managers maken gebruik van software voor talentbeheer en informatiesystemen voor human resources (HRIS) om kandidaatprofielen te beheren, werving, onboarding en training te stroomlijnen, workflows voor talentmanagement te automatiseren en met belanghebbenden te communiceren.

b. Beheer van werknemersrelaties

De belangrijkste functie van een HR-professional is om werknemers gelukkig, beschermd en betrokken te houden. Of het nu gaat om het bemiddelen bij een geschil of het ondersteunen bij prestatieverbetering, tijd besteden aan het beheren en onderhouden van positieve werknemersrelaties is een must.

Een voorbeeld hiervan is het modereren van een discussie tussen twee leden van het verkoopteam om misverstanden op te lossen en hun relatie te verbeteren.

Een HR-manager kan ook werken aan teambuildingactiviteiten en erkenningsprogramma's voor werknemers of voer enquêtes uit om feedback te verzamelen over verschillende onderwerpen, zoals leren en ontwikkelen, salarisschalen en algemene kantoorervaring.

De juiste software voor personeelsbeheer kan HR-managers helpen om op de hoogte te blijven van alle activiteiten.

c. Toezicht op training en ontwikkeling

HR-managers met doelen op het gebied van personeelsontwikkeling kunnen ook trainingsprogramma's voor het personeel plannen en coördineren om ervoor te zorgen dat werknemers de vaardigheden en kennis hebben om uit te blinken in hun rollen.

Dit omvat het beoordelen van trainingsbehoeften, het selecteren van geschikte mentoren en coaches, en het organiseren van workshops en andere interventies die aansluiten op loopbaanontwikkelingstrajecten.

Als je bijvoorbeeld een seminar over leiderschapsontwikkeling organiseert voor managers op middenniveau, kan het afstemmen van onderwerpen met externe trainers een belangrijk deel van je lijst met te doen taken zijn.

3. Namiddag: 14.00 - 16.00 uur

Een typische middag op een werkdag kan bestaan uit vergaderingen en functieoverschrijdende discussies over langetermijnabonnementen, organisatiebrede doelstellingen, enz.

a. HR-planning

Doelen en taken instellen die zijn afgestemd op de grotere organisatiedoelstellingen met ClickUp-taak

Managers kunnen deelnemen aan vergaderingen over strategie met het senior management of andere afdelingen om organisatorische initiatieven af te stemmen op HR doelen .

Denk hierbij aan personeelsplanning, aanwervingsactiviteiten voor diversiteit, gelijkheid en inclusie of opvolgingsplanning.

Een van de jaarlijkse doelen kan bijvoorbeeld zijn om in de komende negen maanden een nieuw initiatief in kaart te brengen om DEI binnen het personeelsbestand te verbeteren.

b. Focus op prestatiemanagement

HR-managers kunnen ook samenwerken met de afdelingshoofden om rapporten over de prestaties van werknemers te bekijken en, op basis van de verzamelde informatie, actie te ondernemen op het gebied van prestatiebeoordelingen.

Als ze denken dat sommige werknemers baat zullen hebben bij opleiding, kunnen ze de afdelingsmanagers raadplegen en abonnementen opstellen om hun vaardigheden te verbeteren.

c. Controles op beleid en naleving

Een HR-manager is er verantwoordelijk voor dat het HR-beleid van de organisatie voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

Zo kan hij bijvoorbeeld het personeelshandboek bijwerken om de laatste veranderingen in het beleid voor werken op afstand weer te geven en ervoor zorgen dat alle richtlijnen gesynchroniseerd zijn met de nieuwe arbeidswetgeving.

Maak een handleiding voor nieuwe teamleden met dit sjabloon voor het ClickUp handboek

Doorgewinterde HR-managers besparen tijd met kant-en-klare sjablonen voor dit soort gedetailleerd werk. Bijvoorbeeld de ClickUp sjabloon voor HR-handboek helpt u bij het maken van een uitgebreid handboek op maat van de behoeften van uw organisatie, zodat uw team:

Snel toegang heeft tot up-to-date informatie over beleid en procedures

De verwachtingen voor gedrag en prestaties van werknemers begrijpt

Duidelijkheid krijgt over secundaire arbeidsvoorwaarden, verlofvergoedingen en andere details

Maak er bovendien een punt van om, indien nodig, andere nalevingsprocedures te verfijnen en neem contact op met juridische adviseurs om eventuele juridische uitdagingen voor te zijn.

4. Einde van de dag: 16.00 - 17.30 uur

Voordat je de dag afsluit, helpt het om wat tijd te besteden aan het delen en verwerken van informatie die je helpt om je werk voor de volgende dag te plannen:

a. Rapportage en analyse

HR-managers moeten HR-gegevens analyseren en rapporten opstellen over verschillende aspecten, zoals verlooppercentages, voltooiingspercentages van werknemersopleidingen of tevredenheidsonderzoeken onder werknemers.

Zo moeten bijvoorbeeld driemaandelijkse verloopgegevens worden bekeken om trends te identificeren en strategieën te ontwikkelen om werknemers te behouden. Door je te richten op analyses kun je weloverwogen beslissingen nemen en HR-praktijken verbeteren.

b. Debriefing van het team

Vaak sluiten managers de dag af met een korte vergadering voor het team om de resultaten van de dag te bespreken, lijsten met taken bij te werken en prioriteiten voor de volgende dag vast te stellen. Dit is ook een goed moment om feedback aan te moedigen en de teamcohesie te bevorderen.

Aanpassen aan het onverwachte

Idealiter is de dag van een HR-manager gestructureerd met routinetaken en goed doordachte initiatieven. De gevarieerde activiteiten weerspiegelen de breedte van de rol en vereisen interpersoonlijke vaardigheden, analytische vaardigheden en een strategische instelling.

Maar ondanks een goed gepland schema moet je als HR-manager klaar staan om het aan te passen aan onvoorziene eisen, of het nu gaat om een onverwachte vergadering, een verzoek om verduidelijking van een nalevingsbeleid of een plotselinge verschuiving in de arbeidswetgeving van je staat.

Daarnaast moet je beschikbaar zijn voor vergaderingen met werknemers en het management, twijfels ophelderen en de nodige ondersteuning bieden. De organisatie vertrouwt op jou en je team om door de complexiteit van het bedrijfsleven te navigeren. Geef hen altijd prioriteit.

De rol van HR in personeelsbehoud

De wittebroodsweken van een nieuwe baan worden steeds korter- 39% van de werknemers die minder dan zes maanden bij een organisatie werken, heeft het volgende jaar het plan om te vertrekken.

Bovendien zijn degenen die zich niet erkend voelen voor goed werk bijna 2X zoveel kans om op zoek te gaan naar een baan . Sinds 87% van de HR-managers beoordeelt het behouden van werknemers als hun belangrijkste prioriteit, hier zijn vijf belangrijke stappen om die richting in te slaan:

1. Gepersonaliseerd carrièrepad

Dit houdt in dat je één-op-één met werknemers werkt om hun loopbaantraject uit te stippelen op basis van individuele vaardigheden, rente en bedrijfsvereisten. U begint met het begrijpen van de professionele aspiraties van elke werknemer en het identificeren van hiaten in de vaardigheden.

Op basis van de verzamelde informatie maakt u leerprogramma's en mentorschapmogelijkheden op maat die aansluiten bij de belangen van uw organisatie en de behoeften van de werknemers.

Met gepersonaliseerde loopbaanbegeleiding voelen werknemers zich gewaardeerd en begrepen, wat een gevoel van loyaliteit bevordert en de kans verkleint dat ze op zoek gaan naar kansen elders.

2. Programma's voor erkenning door collega's

Erkenning door collega's bevordert een positieve werkomgeving en stimuleert het moreel, en draagt bij aan een cultuur waarin werknemers zich gewaardeerd voelen door hun collega's en niet alleen door hun leidinggevenden. Technologie helpt om dit onderdeel te maken van de bedrijfscultuur.

Gebruik een platform zoals ClickUp Weergave chatten waarmee medewerkers shout-outs, punten of prijzen kunnen geven aan hun collega's voor voorbeeldig werk. U kunt ook virtuele prijsuitreikingen organiseren om werknemers op het platform te erkennen.

Software zoals ClickUp helpt managers om samenwerkingsprojecten bij te houden en met teams op afstand te werken

5. Onderwijstechnologie

LinkedIn rapporteert dat 94% van de werknemers langer bij een organisatie zou blijven als er in hun opleiding zou worden geïnvesteerd.

Gebruik nieuwe technologieën zoals mobiele leer-apps, interactieve leer- en ontwikkelingsprogramma's en virtual reality trainingstools om toegankelijke en gepersonaliseerde leerervaringen te bieden die werknemers helpen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen voor toekomstige groei.

Voorbeeld: VR kan werknemers trainen om samen te coderen en debuggen in een gesimuleerde 3D-programmeeromgeving.

Veelvoorkomende uitdagingen als HR-manager

Als HR-manager is het onvermijdelijk om te maken te krijgen met verschillende obstakels of complexiteiten bij het beheren en optimaliseren van het personeelsbestand. Bovendien zal Generative AI waarschijnlijk een beroepsverschuiving teweeg zal brengen tegen 2030, kan het overweldigend zijn om de laatste trends bij te houden.

Natuurlijk is een dag in het leven van een Human Resource manager niet gratis zonder de volgende zaken:

Harmoniseren van werkafspraken: Het in evenwicht brengen van werkafspraken op afstand, hybride werkafspraken en werkafspraken op kantoor is een logistieke nachtmerrie als organisaties proberen tegemoet te komen aan de verschillende voorkeuren van werknemers en operationele vereisten, terwijl de productiviteit en een gunstige bedrijfscultuur behouden blijven

Het in evenwicht brengen van werkafspraken op afstand, hybride werkafspraken en werkafspraken op kantoor is een logistieke nachtmerrie als organisaties proberen tegemoet te komen aan de verschillende voorkeuren van werknemers en operationele vereisten, terwijl de productiviteit en een gunstige bedrijfscultuur behouden blijven De ontwikkeling van vaardigheden volgen: De vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie, automatisering en digitalisering heeft industrieën en functierollen ontwricht en een vaardigheidskloof onder werknemers gecreëerd, waardoor het moeilijker is om gekwalificeerd talent te vinden en aan te nemen, zowel intern als extern

De vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie, automatisering en digitalisering heeft industrieën en functierollen ontwricht en een vaardigheidskloof onder werknemers gecreëerd, waardoor het moeilijker is om gekwalificeerd talent te vinden en aan te nemen, zowel intern als extern Training van nieuwe werknemers: Deze kan het zich niet veroorloven om onsamenhangend of niet-bestaand te zijn; nieuwe werknemers moeten worden voorzien van de vaardigheden en kennis die nodig zijn om goed te presteren in een divers en vaak geografisch verspreid personeelsbestand

Deze kan het zich niet veroorloven om onsamenhangend of niet-bestaand te zijn; nieuwe werknemers moeten worden voorzien van de vaardigheden en kennis die nodig zijn om goed te presteren in een divers en vaak geografisch verspreid personeelsbestand De digitale werkplek beveiligen: Met de toenemende digitalisering van HR-processen is het van vitaal belang dat de regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd en dat de veiligheid van personeelsgegevens wordt gewaarborgd

Met de toenemende digitalisering van HR-processen is het van vitaal belang dat de regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd en dat de veiligheid van personeelsgegevens wordt gewaarborgd Aanpassen aan de gig-economie: De opkomst van gig-werk en freelance professionals brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van personeelsbeheer, beloning, arbeidsvoorwaarden en veiligheid van de intellectuele eigendom

De opkomst van gig-werk en freelance professionals brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van personeelsbeheer, beloning, arbeidsvoorwaarden en veiligheid van de intellectuele eigendom Betrokkenheid en groei aanpakken:Rustig stoppen is een echte zorg. Jongere werknemers voelen zich niet betrokken of vinden dat ze niet genoeg mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen - vooral onder hun manager; er moet een omgeving worden gecultiveerd waarin elke werknemer een duidelijk pad naar groei ziet

Gereedschappen en technieken in Human Resource Management voor dagelijkse taken en projecten

De tijd van het handmatig doornemen van cv's, het uitdelen van maandelijkse loonstrookjes aan werknemers en het bijhouden van werknemersdossiers ligt ver achter ons.

Met een toename van externe en hybride werkomgevingen en een nieuwe generatie werknemers, van wie velen een technologiegerichte werkplek verwachten, is de tijd nog nooit zo rijp geweest om gebruik te maken van nieuwe technologieën in de HR-sector om efficiënt te werken.

Hier zijn enkele van de HRMS software en aanverwante tools die kunnen worden gebruikt voor dagelijkse Taken:

1. Software voor personeelsbeheer (HRMS)

Taken plannen, middelen toewijzen, deadlines instellen en de voortgang van HR-gerelateerde projecten bewaken met ClickUp Software voor personeelsbeheer .

De lijstweergave van ClickUp geeft u de flexibiliteit om uw taken gemakkelijk te groeperen, sorteren en filteren

Gebruik bijvoorbeeld de Lijstweergave in ClickUp om al uw Taken te organiseren, zoals het interviewen van kandidaten of het bijwerken van het personeelsbeleid - op een centrale locatie. Sorteer en filter deze taken op status, eigenaar, deadline of hoe u maar wilt, zodat u gemakkelijk kunt bijhouden wat er klaar is en wat uw aandacht nodig heeft.

Of je nu sollicitaties of feedback van werknemers verzamelt, gebruik ClickUp Formulier Weergave om reacties vast te leggen en werk onmiddellijk naar het juiste team te leiden. Stel aanpasbare, eenvoudig te voltooien formulieren in die verbonden zijn met traceerbare Taken voor snelle actie.

Pas eenvoudig formulieren aan om werk naar het juiste team te routeren via ClickUp's Form View Weergave kalender is perfect voor personeelsmanagers die toezicht houden op personeelsverlof, sessies of vergaderingen voor prestatiebeoordelingen. Het helpt je om je maand of week in één oogopslag te visualiseren om te plannen en ervoor te zorgen dat alles perfect in je schema past.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-120-1400x725.png ClickUp kalender weergave kan helpen bij het structureren van een dag uit het leven van een personeelsmanager /%img/

Bekijk het grote geheel met de ClickUp kalenderweergave

De ClickUp Werklastweergave geeft u een overzicht van wie wat doet in uw team. Het helpt u om de taken van uw teamleden in balans te brengen, zodat niemand overbelast raakt terwijl anderen juist meer willen doen. Je kunt de werklast aanpassen, zodat je team tevreden en productief blijft.

💡Pro tip: Gebruik ClickUp Brain's AI Project Manager om snel samenvattingen van taken te krijgen, subtaken te maken, voortgangsupdates te genereren, aantekeningen voor vergaderingen te maken en te delen, en nog veel meer!

2. Software voor loonlijstbeheer

Verminder de kans op fouten bij het berekenen van salarissen en zorg voor naleving van belastingwetten en -regels door het salarisbeheer te automatiseren. De software kan ook complexe scenario's aan zoals bonussen, overuren en belastingaftrek.

Voorbeeld, ClickUp integraties omvatten tools zoals QuickBooks en Gusto die helpen om het loonproces transparanter en begrijpelijker te maken voor werknemers en de administratieve last voor HR-managers te verminderen.

3. Applicant bijhouden en onboarding platform

Vacatures plaatsen, sollicitaties van kandidaten verzamelen en organiseren, cv's screenen en sollicitatiegesprekken faciliteren met een systeem voor het bijhouden van sollicitaties (ATS). Vul deze functie aan met een onboardingoplossing om ervoor te zorgen dat kandidaten, zodra ze zijn aangenomen, effectief in de organisatie worden geïntegreerd.

Dit omvat het voltooien van het nodige papierwerk, het introduceren van de bedrijfscultuur en het bedrijfsbeleid bij nieuwe werknemers en hen voorzien van de tools en informatie die ze nodig hebben om te slagen in hun nieuwe rol.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-38-1400x788.gif ClickUp Docs kan helpen bij het stroomlijnen van een dag uit het leven van een personeelsmanager /%img/

Maak en verbind prachtige documenten, wiki's en meer voor een naadloze uitvoering van ideeën met uw team via ClickUp Docs

ClickUp helpt u beide processen te stroomlijnen met traceerbare taken, documenten en opmerkingen voor samenwerking en feedback. U kunt het gebruiken om uw wervingsacties te beheren, sollicitaties en screenings te organiseren en kandidaten door de pijplijn te leiden.

💡Pro tip: Gebruik ClickUp Brain's AI-schrijver voor werk voor het opstellen van e-mails, SOP's, interviewvragen, sjablonen voor documenten en nog veel meer!

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-HR-Knowledge-Base-Template.jpg Gebruik het sjabloon voor de HR-kennisbank van ClickUp om ruimte te maken voor al uw bedrijfsbeleid, procedures en contactgegevens https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6189124 Download dit sjabloon /$$$cta/

HR-professionals kunnen ook de ClickUp HR Kennisbanksjabloon om een gecentraliseerde opslagplaats te maken van alle beleidsregels, procedures en voorschriften. Dit helpt werknemers de informatie te vinden die ze nodig hebben, zodat uw HR-medewerkers minder tijd en moeite kwijt zijn aan het beantwoorden van vragen van werknemers.

4. Tool voor personeelsanalyse en prestatiebeheer

Analyseer met behulp van een platform voor werkplekanalyse de gegevens van werknemers en leid daaruit inzichten af die de strategische besluitvorming ondersteunen. Identificeer gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, voorspel toekomstige trends en neem op feiten gebaseerde beslissingen die aansluiten bij de doelen van de organisatie.

Creëer een centrale hub voor werknemersinformatie om vertrouwelijke communicatie tussen managers en directieleden te vergemakkelijken met ClickUp. Krijg een gepersonaliseerde weergave voor elke gebruiker, of dat nu een werknemer, manager of leidinggevende is, om het werk van henzelf of hun team effectiever te controleren en beheren.

Gebruik het OKR-dashboard van ClickUp voor een weergave in vogelvlucht van de voortgang naar doelen

Stel prestatienormen voor werknemers en tijdlijnen voor projecten op om te evalueren hoe elk individu het doet ten opzichte van deze benchmarks met behulp van deze software.

Bovendien krijgt u realtime rapportages die inzicht geven in voltooide taken, bereikte doelen en bestede tijd, naast andere statistieken, van de software ClickUp Dashboard .

Zorg voor regelmatige check-ins en feedback, en ga verder dan de jaarlijkse beoordeling om voortdurende prestatieverbetering en de ontwikkeling van werknemers te bevorderen.

5. Software voor secundaire arbeidsvoorwaarden

De juiste software voor secundaire arbeidsvoorwaarden kan het beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers vereenvoudigen, zoals ziektekostenverzekering, pensioenplannen en verlofbeleid.

Beheer en pas pakketten met secundaire arbeidsvoorwaarden eenvoudig aan om te voldoen aan de verschillende behoeften van werknemers en verhoog zo de tevredenheid en het concurrentievermogen bij het werven van talent.

Dit vermindert het papierwerk voor HR en verbetert de ervaring van werknemers door eenvoudige toegang tot informatie over secundaire arbeidsvoorwaarden.

💡Pro tip: Laat werknemers ClickUp Brain's AI-kennismanager om contextuele antwoorden te krijgen op vragen over HR-beleid, abonnementen, voordeelpakketten, enz., zodat uw HR-team zich kan richten op meer strategisch werk.

Ook lezen: De_ beste software voor werknemershandboek om processen te documenteren

De hedendaagse HR-manager is veelzijdig en heeft veel talenten

Als je een dag uit het leven van een HR-manager bekijkt, wordt het duidelijk dat deze rol allesbehalve alledaags is. Je begint je dag met een pulse check om te zien hoe de werknemers zich voelen, wat niet alleen leuk is om te hebben - het is essentieel.

Als HR-manager ben jij de aangewezen persoon om ervoor te zorgen dat iedereen betrokken en gehoord is. Die check-ins zijn meer dan een routine; het is jouw manier om vertrouwen en ondersteuning te verweven in de dagindeling van de werknemers.

De HR-manager van de volgende generatie moet multi-getalenteerd zijn, over sterke interpersoonlijke vaardigheden beschikken en goed op de hoogte zijn van de nieuwste technologieën om meer en sneller Klaar te krijgen.

Met de juiste HR-strategie en -technologie kunnen HR-professionals de productiviteit verhogen en de ervaring en prestaties van elke werknemer verbeteren. Meld u gratis aan voor ClickUp.

Veelgestelde vragen

1. Wat is de typische dag van een personeelsmanager?

Een dag in het leven van een personeelsmanager bestaat uit het werven en interviewen van potentiële werknemers, het coördineren van secundaire arbeidsvoorwaarden, het geven van sessies, het oplossen van conflicten en het maken van trainingsmateriaal. HR-professionals pakken ook problemen met werknemersrelaties aan, zien toe op de naleving van het bedrijfsbeleid en werken aan HR-strategieën om de cultuur op de werkplek te verbeteren.

2. Is het HR-leven hectisch?

Ja, het leven bij Personeelszaken kan hectisch zijn vanwege de diverse verantwoordelijkheden, waaronder werving, training, werknemersrelaties, naleving van wetten en conflicthantering. HR-professionals moeten een evenwicht zien te vinden tussen de behoeften van de organisatie en de werknemers, vaak onder strakke deadlines.