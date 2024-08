10 beste HRIS-systemen voor personeelsadministratie in 2024

Wanneer een bedrijf zich in de groeifase bevindt, zal het personeelsbestand ook uitbreiden, waardoor de bijbehorende administratieve taken toenemen. Hiervoor heb je het juiste HRIS (human resources information system) nodig.

Maar met de overvolle HRIS-markt kan het tijd en moeite kosten om een oplossing te vinden die aan specifieke eisen voldoet, zoals schaalbaarheid, maatwerk en integratiemogelijkheden.

In dit artikel lichten we de tien beste HRIS-software uit.

We kijken naar hun beste functies, beperkingen, prijzen en klantwaarderingen, zodat u de beste digitale optie vindt om uw werknemers te organiseren en te volgen, aangepast aan uw individuele bedrijfsbehoeften.

Wat zijn HRIS-systemen?

Human Resources Informatie Systemen (HRIS) is een HR-software software die werknemersgegevens organiseert, opslaat en ophaalt wanneer dat nodig is.

De software integreert belangrijke HR-functies zoals werving, inwerken, salarisverwerking, secundaire arbeidsvoorwaarden, aanwezigheidsregistratie en vergelijkbare administratieve taken in één gecentraliseerd platform.

HRIS-systemen verschillen van HRMS (Human Resource Management System), dat functies voor talentmanagement en prestatiemanagement bevat.

Wat moet u zoeken in HRIS-systemen?

Het kiezen van het juiste HRIS-systeem voor uw bedrijf kan een uitdaging zijn. Begin met te evalueren of het HRIS eenvoudig in te stellen en te gebruiken is, binnen uw budget past en aangepast kan worden aan uw bedrijfsbehoeften.

Hier zijn een aantal must-have functies waar u naar moet zoeken in HRIS-systemen:

**Een ideale HRIS-softwareoplossing moet het inwerkproces stroomlijnen door nieuwe werknemers te voorzien van het benodigde papierwerk en de benodigde training

Databasemanagement: Het zou de noodzaak voor grote personeelsdossiers moeten elimineren en snelle toegang tot relevante gegevens moeten bieden via digitale bestanden

Het zou de noodzaak voor grote personeelsdossiers moeten elimineren en snelle toegang tot relevante gegevens moeten bieden via digitale bestanden Rapportage en analyse: Zoek naar HRIS-systemen met aanpasbare dashboards en rapportagefuncties voor monitoring en traceringHR KPI's en cruciale bedrijfsgegevens

Zoek naar HRIS-systemen met aanpasbare dashboards en rapportagefuncties voor monitoring en traceringHR KPI's en cruciale bedrijfsgegevens **De software moet het salarisbeheer stroomlijnen en automatiseren en op het juiste moment de juiste belastingpapieren indienen

Aanwezigheidsregistratie: Het human resources management systeem moet functies bevatten voor het bijhouden van verlof en aanwezigheid om inzicht te krijgen in ploegendiensten en de aanwezigheid van werknemers

Het human resources management systeem moet functies bevatten voor het bijhouden van verlof en aanwezigheid om inzicht te krijgen in ploegendiensten en de aanwezigheid van werknemers Mobiele toegankelijkheid: Ga op zoek naar HRIS-systemen met een speciale mobiele app; als u de gegevens bij de hand hebt en gemakkelijk toegankelijk zijn, hebt u de vrijheid om uw personeel overal vandaan te beheren

Laten we eens diep in de beste HRIS-systemen duiken.

10 beste HRIS-systemen voor gebruik in 2024

Hier is onze top tien van de beste HRIS-software die oplossingen op maat biedt voor jouw specifieke bedrijfsbehoeften:

1. ClickUp

personeelsadministratie naadloos beheren met de meer dan 15 weergaven in ClickUp_

ClickUp is een alles-in-één platform voor projectbeheer met een robuuste, zeer aanpasbare suite van HR-teamtools . Met 1000+ integraties met populaire bedrijfssoftware en honderden aanpasbare HR-functies helpt ClickUp het personeelsbeheer te vereenvoudigen en de activiteiten te stroomlijnen voor een moeiteloze bedrijfsgroei.

Bovendien biedt ClickUp meer dan 15 manieren om te visualiseren uw personeelsbestand en activiteiten, inclusief:

Tabelweergave: voor het beheren van alle personeelsgegevens in een spreadsheetachtige opstelling

voor het beheren van alle personeelsgegevens in een spreadsheetachtige opstelling Lijstweergave: met meerdere opties voor groeperen, sorteren en filteren

met meerdere opties voor groeperen, sorteren en filteren Formulierweergave: voor het verzamelen van feedback door middel van opmerkingen en enquêtes en deze om te zetten in een uitvoerbare takenlijst

voor het verzamelen van feedback door middel van opmerkingen en enquêtes en deze om te zetten in een uitvoerbare takenlijst Werklastweergave: voor het monitoren van de werklast en activiteiten van elke werknemer

voor het monitoren van de werklast en activiteiten van elke werknemer Kalenderweergave: met planningsopties voor ploegendiensten, virtuele vergaderingen en vrije dagen

Gebruik ClickUp Documenten om personeelsdossiers op te slaan, zoals personeelshandleidingen, trainingsmateriaal, onboarding checklists en intern beleid.

Voeg aangepaste velden toe aan elke weergave om informatie over werknemers of kandidaten bij te houden, bijlagen voor documenten en links naar externe bronnen toe te voegen en nog veel meer.

ClickUp biedt ook honderden gratis HR-sjablonen als u iets anders wilt ontwerpen dan een werknemershandboek of een bedrijfsproces .

ClickUp's sjabloon voor een bedrijfshandboek bevat noodzakelijke secties zoals gedragsnormen, teambeleid en kledingvoorschriften, en verder secties die vaak over het hoofd worden gezien, zoals werktijden, ADA-voorzieningen en communicatiebeleid.

Versnel het inwerkproces van nieuwe medewerkers, zodat ze het bedrijf sneller leren kennen en een impact kunnen hebben op hun werk.

ClickUp's documentsjabloon voor bedrijfsprocessen is ontworpen om u te helpen uw bedrijfsprocessen op één plaats te creëren en te beheren.

Gebruik intuïtieve dashboards en ClickUp Doelen om mijlpalen en andere groei- en ontwikkelingscijfers van werknemers bij te houden. Gebruik automatisering in ClickUp om taken aan te maken, toe te wijzen, opmerkingen in te voegen, taakstatussen te wijzigen en meer.

ClickUp heeft ook aanpasbare Dashboards die zeer visueel en bevorderlijk zijn real-time samenwerking tussen alle betrokken belanghebbenden.

ClickUp beste eigenschappen

Krijg direct nauwkeurige antwoorden op basis van de context van HR-gerelateerde taken binnen en verbonden met het platform met ClickUp Brain

ClickUp Brain: Vat notities van vergaderingen samen, herschrijf trainingsmodules of controleer tekst snel op grammatica

Vat notities van vergaderingen samen, herschrijf trainingsmodules of controleer tekst snel op grammatica ClickUp Forms: Maakfeedback van werknemers enquêtes, impulsenquêtes, workflows voor interne beoordelingen, enz

Maakfeedback van werknemers enquêtes, impulsenquêtes, workflows voor interne beoordelingen, enz Ingebouwde sjablonen: Gebruik sjablonen voor HR-kernprocessen, waaronderfunctioneringsgesprek,databasebeheer,1:1 vergaderingenenloonlijstbeheer *ClickUp Chat: Real-time samenwerking tussen belanghebbenden met behulp vanClickUp Chat bekijken

Gebruik sjablonen voor HR-kernprocessen, waaronderfunctioneringsgesprek,databasebeheer,1:1 vergaderingenenloonlijstbeheer *ClickUp Chat: Real-time samenwerking tussen belanghebbenden met behulp vanClickUp Chat bekijken ClickUp Dashboards: Gebruik 50+ widgets om HR-afdelingsgegevens te beheren, zoals time-to-hire, ingevulde posities en HR-teamprestaties

Gebruik 50+ widgets om HR-afdelingsgegevens te beheren, zoals time-to-hire, ingevulde posities en HR-teamprestaties ClickUp Whiteboards: Zet de ideeën van uw team om in werkbare workflows met behulp vanClickUp Whiteboards. Taken organiseren, HR-processen stroomlijnen, prestaties van werknemers meten, enz.

ClickUp beperkingen

Beginners vinden de leercurve wat steil door het grote aantal functies

Beperkte functionaliteit op mobiel

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9836+ beoordelingen)

4.7/5 (9836+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4009+ beoordelingen)

2. Deel

via Deel Deel people portal met individuele werknemersgegevens Deel is een HRIS-oplossing die geschikt is voor bedrijven van elke omvang. Het heeft een intuïtieve gebruikersinterface en aanpasbare HR-functies zoals salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, aanwezigheid, enz.

Dit HRIS-systeem biedt een gecentraliseerde opslagplaats voor het opslaan van personeelsgegevens op één locatie, waardoor snelle en eenvoudige toegang vanaf elke locatie mogelijk is.

Als je een wereldwijd personeelsbestand beheert, kan Deel gemakkelijk omgaan met de complexiteit van internationaal bedrijfsbeheer. Het biedt een robuuste API voor het aanpassen van integraties en automatisering op schaal.

Bovendien kan dit personeelsbeheersysteem de naleving van lokale en internationale arbeidsreglementen beheren, zodat je je nooit zorgen hoeft te maken over je wereldwijde personeelsbestand.

Deel beste eigenschappen

Salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden en onkosten van werknemers op één plek bekijken

Stel werknemers in met lokale pensioenregelingen, ziektekostenverzekering of stipendium

Onboarding stroomlijnen met organigrammen en kant-en-klare workflows

Salarisberekening, inhoudingen en belastinginhoudingen automatiseren

Als je werknemers van over de hele wereld inhuurt, kun je gebruikmaken van EOR- en PEO-services met functies als salarisverwerking, naleving, contractbeheer en onkostenvergoedingen

Visumsponsoring, ondersteuning bij immigratie, gelokaliseerde secundaire arbeidsvoorwaarden en wereldwijd vermogensbeheer voor uw verspreid personeel

Deel beperkingen

Beperkte integratiemogelijkheden en aanpasbaarheid

Geen speciale mobiele app

Biedt geen fiscale begeleiding voor externe aannemers die met externe bedrijven werken

Deel prijzen

Prijzen op maat

Deel beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2329+ beoordelingen)

4.8/5 (2329+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (523+ beoordelingen)

3. Paycor

via PaycorPaycor is een cloudgebaseerd uitgebreid HRIS-systeem met een duidelijke en intuïtieve gebruikersinterface. Het maakt essentiële HR-functies en alledaagse administratieve workflows eenvoudig door ze te automatiseren en tijd te besparen voor uw HR-teams.

Deze software is zeer configureerbaar en past zich gemakkelijk aan uw unieke bedrijfsbehoeften aan. Of het nu gaat om onboarding, salarisverwerking of personeelsbeheer, Paycor kan uw activiteiten stroomlijnen, van het aannemen van personeel tot het monitoren en optimaliseren van uw personeelsbestand.

Paycor biedt een uniforme informatiedatabase, waardoor bedrijven papierloos kunnen werken met digitale document- en formulieroplossingen.

Paycor beste eigenschappen

Vereenvoudig onboarding met een sollicitantvolgsysteem en functies om vacatures te plaatsen en nieuwe werknemers in te werken - alles op één platform

Automatiseer loon- en belastingberekeningen, stipte belastingaangifte en andere administratieve taken

Gebruik de eigen ACA-rapportage- en nalevingshulpmiddelen om formulieren zoals 1094-C en 1095-C voor te bereiden, te genereren en in te dienen voor naleving van secundaire arbeidsvoorwaarden

Pas dashboards en kant-en-klare rapportsjablonen aan voor eenvoudige visualisatie van actuele personeelskwesties en markttrends

Paycor beperkingen

Implementatie kan een beetje lastig zijn

De mobiele app is niet volledig geoptimaliseerd

De custom rapportage functie mist aanpasbaarheid en gebruiksvriendelijkheid

Paycor prijzen

Aangepaste prijzen

Paycor beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (715+ beoordelingen)

4.0/5 (715+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2750+ beoordelingen)

4. Kabbelend

via KabbelendKabbelend is een cloudgebaseerd wereldwijd informatiesysteem voor personeelszaken waarmee u wereldwijd personeelsactiviteiten kunt beheren en automatiseren, van de indiensttreding tot de uitdiensttreding van werknemers.

De software lokaliseert alles dynamisch op basis van de locatie van de werknemer, van velden en documenten tot valuta. Wat Rippling onderscheidt, zijn de ingebouwde app- en apparaatbeheerfuncties die de behoeften van een extern personeelsbestand ondersteunen.

U kunt inschrijvingen voor ziektekostenverzekeringen uitvoeren, aanbiedingsbrieven versturen, achtergrondcontroles uitvoeren, papierwerk voor nieuwe werknemers beheren, werknemers toevoegen aan de loonlijst en nog veel meer gedurende de gehele levenscyclus van werknemers.

Rippling beste eigenschappen

Gebruik gecentraliseerde ruimtes voor het verzamelen van gegevens om informatie over werknemers met één klik te verzamelen, op te slaan en te openen

Deactiveer accounts, wachtwoorden, gebruikerscontroles en apparaateigendom van ex-werknemers automatisch wanneer ze vertrekken

Rapportageopties aanpassen met ingebouwde sjablonen en gegevensvisualisatie-elementen

Automatiseer het genereren van aanbiedingsbrieven, algemene achtergrondcontroles en papierwerk voor nieuwe werknemers om HR-processen te stroomlijnen

Voer automatisch loonberekeningen, inhoudingen en belastingaangiften uit in overeenstemming met de regionale wetten voor loonnaleving

Flexibel tijd- en aanwezigheidsbeheer voor uw freelancers, werknemers op contractbasis of werknemers op uurbasis

Rimpelende beperkingen

Functies voor prestatiebeoordelingen en goedkeuring van PTO zijn voor verbetering vatbaar

Gebrek aan details in de organigrammen en loonstrookjes

Rippling prijzen

Begint bij $8 per maand per gebruiker

Rippling beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2276+ beoordelingen)

4.8/5 (2276+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (3029+ beoordelingen)

5. Gusto

via GustoGusto is een eenvoudig te gebruiken en flexibel HRIS-systeem dat HR-professionals helpt bij het beheren van werknemersinformatie, salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, werknemerscompensatie en meer vanuit één dashboard.

Gusto's cloud-gebaseerde oplossing helpt bij onboarding, werknemersbetrokkenheid, salaris en verzekeringen.

Gusto biedt verder uitgebreide payroll tools die een naadloze ervaring in het compenseren van werknemers en aannemers mogelijk maken. U kunt ook elektronisch archiveren, ondertekenen, faxen en al uw papieren bewaren binnen uw Gusto dashboard.

Bovendien kunnen werknemers hun loonstrookjes optimaliseren via gratis financiële tools, zoals papierloze betalingen via Gusto Wallet en betaalpassen.

Gusto beste functies

Profiteer van onbeperkte salarisruns zonder extra kosten, automatiseer directe stortingen, inhoudingen, belastingaangiften en betalingen aan internationale aannemers

Pas onboarding checklists, e-signage, documentopslag en op maat gemaakte sjablonen voor aanbiedingsbrieven aan voor naadloze onboarding

Toegang tot gebruiksvriendelijke rapportagetools en een reeks rapportsjablonen voor het bijhouden van tijd, prestaties en salarisadministratie

Op maat gemaakte voordelenpakketten, inclusief optionele plannen voor visie, tandheelkunde, pensioen, HSA's en FSA's, werknemerscompensatie en forenzenvoordelen

Mobiele tijdregistratie met geolocatie, waarschuwingen voor overwerk, automatische goedkeuring van verlofaanvragen, bijhouden van PTO en meer

Gusto beperkingen

Vakantiebeleid voor verbetering vatbaar

Mist flexibele kalender- en taakbeheerfuncties

Gusto prijzen

Eenvoudig: $40 per maand + $6 per medewerker

$40 per maand + $6 per medewerker Plus: $80 per maand + $12 per medewerker

$80 per maand + $12 per medewerker Premium: Prijzen op maat

Gusto beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1883+ beoordelingen)

4.5/5 (1883+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3812+ beoordelingen)

6. Arcoro

via ArcoroArcoro biedt een modulair HR-informatiesysteem dat is ontworpen om HR-taken voor bouwbedrijven te stroomlijnen en te automatiseren.

Deze HR-software bevat functies voor het aantrekken van talent, onboarding, personeelsdossierbeheer en nalevingsbeheer in overeenstemming met branchespecifieke DOT- en federale voorschriften.

Arcoro beste eigenschappen

Profiteer van een gecentraliseerde hub voor het beheer van werknemersgegevens en -records

Beheer arbeidskosten en personeelsplanning om de toewijzing van middelen te maximaliseren en de efficiëntie van projecten te verbeteren

Eenvoudig te gebruiken module voor benefits management, geïntegreerd met meer dan 300 partners, waaronder toonaangevende verzekeringsmaatschappijen, salarisadministrateurs, ERP en andere leveranciersHRMS-software* Beheer incheck- en uitcheckfuncties voor werknemers op locatie met de mogelijkheid om de gezondheid te verifiëren via vragen in het inlogportaal

Tijd- en aanwezigheidsregistratie voor nauwkeurige salarisadministratie, waterdichte registratie en nalevingsrapportage

Gebruik maken van opvolgingsplanningmodules om toekomstige leiders binnen de organisatie te identificeren en te ontwikkelen

Arcoro beperkingen

De software is niet ideaal voor bedrijven met een wisselend personeelsbestand

Arcoro heeft een mobiele app, maar met beperkte functionaliteit

De rapportagemogelijkheden aan de prestatie- en onkostenkant zijn minimaal

Arcoro prijzen

Aangepaste prijzen

Arcoro beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (89+ beoordelingen)

3.9/5 (89+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (101+ beoordelingen)

7. Justworks

via JustworksJustworks is een van de uitgebreide en gebruiksvriendelijke HR-systemen die aanvullende PEO- en salarisadministratiediensten biedt. Het platform functioneert als een gecentraliseerde hub voor HR-professionals om personeelsinformatie effectief op te slaan, te organiseren en te beheren, met 24/7 ondersteuning van HR-consultants.

Justworks biedt een centrale locatie voor het opslaan en verspreiden van belangrijke documenten, zoals trainingshandleidingen, arbeidscontracten en prestatierapporten. Deze functie zorgt ervoor dat uw gegevens veilig zijn en maakt fysieke documenten overbodig.

Justworks beste functies

Profiteer van functies zoals het beheer van werknemershandboeken, e-signage, het automatisch genereren van aanbiedingsbrieven, beleidssjablonen, enz. voor onboarding

Naadloze naleving van federale, staats- en lokale nalevingswetten, naast geautomatiseerde aangifte van loonbelasting, inclusief elektronische W-2's, 1099's, 940's en 941's

Automatiseren van tijdregistratie van werknemers met loonlijstsynchronisatie, afgestemd op overuren en pauzeregels, gecombineerd met mogelijkheden voor geofencing

Dashboards en kant-en-klare sjablonen aanpassen om inzicht in PTO-aanvragen, trainingsstatussen en bedrijfstelling te stroomlijnen, geïntegreerd met software zoals QuickBooks en Xero

Zelfbedieningsportal voor werknemers om persoonlijke gegevens bij te werken, loonstrookjes en belastingformulieren te bekijken en zich aan te melden voor secundaire arbeidsvoorwaarden

Justworks beperkingen

Rapportage voor salarisadministratie is onhandig en verwarrend voor AR-afdelingen

Terugkerende onkostenvergoedingen moeten handmatig worden ingepland

Justworks prijzen

Basis: $59 per maand per medewerker

$59 per maand per medewerker Plus: $99 per maand per medewerker

Justworks beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (435+ beoordelingen)

4.6/5 (435+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (718+ beoordelingen)

8. Remofirst

via RemofirstRemofirst is een toonaangevende HRIS-software voor kleine bedrijven met teams die volledig op afstand werken. De software helpt u om werknemers op tijd en in hun lokale valuta te betalen. Het helpt ook bij het diversifiëren van uw personeelsaanbod en voordelen, ongeacht de locatie van uw werknemers.

Een van de beste functies is de EOR-module. Neem werknemers op afstand en nieuwe contractanten in dienst zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de belasting- en nalevingsvereisten in het thuisland.

Remofirst beste functies

Een gecentraliseerde hub voor HR-gerelateerde taken en human capital management

Maak gebruik van de EOR-module om wereldwijd toptalent in te huren zonder u zorgen te maken over lokale loon-, belasting-, arbeids- en nalevingswetten

Multi-currency payroll voor contractors in USD, EUR, GBP, CAD of SGD

Toegang tot RemoHealth, een op maat gemaakte wereldwijde particuliere ziektekostenverzekering, inclusief uitzonderlijke tandarts-, recept- en visiodekking

Stroomlijn dezelfde dag onboarding proces in meer dan 180 + landen

Contracten voor freelancers aanbieden die voldoen aan de lokale wetgeving, wat van vitaal belang is voor bedrijven die boetes en andere straffen als gevolg van verkeerde classificatie willen vermijden

Remofirst beperkingen

Er is een steile leercurve met bijna geen documentatie of bronnen beschikbaar op het web

Gebrek aan functies zoals prestatie- en compensatiemanagement

Remofirst prijzen

Werkgever: $199 per persoon per maand

$199 per persoon per maand Contractor: $25 per persoon per maand

Remofirst beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (59+ beoordelingen)

4.3/5 (59+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Eddy

via EddyEddy is een alles-in-één HRIS-software voor kleine bedrijven om werknemers aan te werven, te beheren en te betalen via een allesomvattend systeem.

Het platform biedt robuuste tools voor deskless frontline workforces die HR-taken en -processen stroomlijnen en de ervaring van werknemers vereenvoudigen.

Bovendien bespaart Eddy's full-service salarisadministratiesysteem kostbare HR-tijd en vermindert het salarisfouten, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan ingewikkelde wetten en deadlines.

Eddy beste eigenschappen

Stel nieuwe medewerkers in staat om het inwerkproces te voltooien voor hun eerste dag met werknemer-gestuurde inwerkprocedure

Cloud-gebaseerde documentopslag en organisatie met organigrammen en een personeelsdirectory

Aanpasbare PTO-plannen die voldoen aan de behoeften van kleine bedrijven

Werknemers tijdsregistreren, overzichtelijke urenstaten bijhouden en verlofrapporten genereren met een mobiele applicatie voor tijdsregistratie

Eddy beperkingen

Er kunnen niet meerdere verlofaanvragen op één dag worden ingediend

Gebrek aan ingebouwde communicatie waarmee werknemers contact kunnen opnemen met HR, wat de algehele ervaring van werknemers belemmert

Eddy prijzen

Gratis proefversie beschikbaar

Plannen beginnen bij $6 per maand per persoon

Eddy beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (67+ beoordelingen)

4.7/5 (67+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (41+ beoordelingen)

10. HiBob

via HiBobHiBob of Bob, is een van de toonaangevende HRIS-systemen. Het bevordert de productiviteit, betrokkenheid en retentie van werknemers met verschillende aanpasbare modules en workflows voor de moderne werknemer.

Automatiseer alles, van onboarding tot salarisadministratie met gestroomlijnde goedkeuringscycli. Houd werktijden, aanwezigheid en verlof op één centrale plek bij. Voltooi de salarisadministratie in drie stappen en zorg voor nauwkeurigheid en tijdige rapportage aan de leverancier.

HiBob beste functies

Krijg toegang tot personeelsgegevens en krijg inzicht in het personeelsbestand van het bedrijf voor effectief personeelsbeheer via de Documentenhub

Automatiseer het end-to-end proces voor gestroomlijnde goedkeuringscycli met betrekking tot de belangrijkste HR-functies, zoals inwerken, aanwezigheid, salarisadministratie en arbeidsvoorwaarden

Centraliseer de controle van werknemersprestaties, gewerkte uren, aanwezigheid en verlofperiodes

De volledige salariscyclus in drie stappen automatiseren, van het verzamelen van salarisgegevens tot het controleren van de juistheid ervan en het verzenden van een rapport naar de salarisadministrateur binnen een bepaald tijdsbestek

Bijhouden van lopende en actieve voordelen voor werknemers, naast het aanpassen van nieuwe voordelen

Rapportagefunctie voor werknemers om HR-personeel discreet te informeren over wangedrag op de werkplek

HiBob beperkingen

Bedrijfsenquêtes en de feedbackmodule voor werknemers zijn voor verbetering vatbaar

Externe documenten, zoals Excel, PDF's, enz. kunnen voor veel functies niet worden geüpload

HiBob prijzen

Aangepaste prijzen

HiBob beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (777+ beoordelingen)

4.5/5 (777+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (136+ beoordelingen)

Personeelsadministratie stroomlijnen met de beste HRIS-software

Als u op zoek bent naar de beste manieren om personeelsgegevens te beheren, helpt HRIS-software u om aan al uw behoeften te voldoen.

Onze uitgebreide lijst van de top 10 HRIS-systemen zou moeten helpen, maar wij denken dat u een extra voordeel hebt met ClickUp!

Uit honderden gratis HR-sjablonen met functies voor onboarding, doelen stellen talentontwikkeling, processtandaardisatie clickUp is een alles-in-één platform voor het stroomlijnen van uw HR-processen met betrekking tot het beheer van werknemersgegevens en daarbuiten.

Bovendien is ClickUp een kosteneffectieve software. Krijg toegang tot onbeperkte taken, voeg een willekeurig aantal belanghebbenden toe, plan en beheer uw projecten met Whiteboards projectvereisten creëren en visualiseren met Documenten ongeveer 100 MB aan gegevens opslaan en nog veel meer - met ClickUp's Gratis voor altijd Plan.

Om te zien hoe het platform uw HR-behoeften ondersteunt, meld u aan voor een gratis ClickUp account vandaag nog!