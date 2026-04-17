대행사용 ClickUp AI 프로젝트 어시스턴트의 12가지 독보적인 장점

대행사 업무는 본질적으로 복잡합니다. 여러 클라이언트, 끊임없이 바뀌는 우선순위, 그리고 쉴 새 없는 업데이트가 뒤섞여 있죠. 업무 맥락이 분산되면 일 속도가 느려집니다. AI를 도입해 도움을 받으려 할 수도 있습니다. 하지만 AI에 맥락이 부족하다면, 그저 또 다른 챗봇에 불과할 뿐입니다.

대행사용 ClickUp AI 프로젝트 어시스턴트는 판도를 바꿉니다. 서로 연결되지 않은 앱, 채팅 스레드, 문서를 이리저리 오가며 관리할 필요 없이, 전체 작업 공간을 이해하는 하나의 AI를 활용하세요.

이 글에서는 에이전시를 위한 ClickUp AI 프로젝트 어시스턴트의 12가지 장점을 자세히 살펴봅니다. ClickUp Brain의 AI와 프로젝트 관리 기능이 하나의 통합된 작업 공간에서 어떻게 시너지를 발휘하는지 확인해 보세요.

관리자 업무 부담을 줄이고, 도구 과다 사용을 없애며, 모든 클라이언트 캠페인의 전체적인 상황을 정확히 파악하는 AI를 팀에 제공하세요. 👀

ClickUp AI 프로젝트 어시스턴트란 무엇인가요?

ClickUp AI 프로젝트 어시스턴트는 별도의 tool이나 애드온이 아닌, ClickUp 내부에 내장된 AI 레이어입니다. 이는 ClickUp의 모든 곳에서 사용할 수 있는 대화형, 상황 인식 AI 기능들의 집합체로, 조직의 구성원, 일, 지식을 하나로 연결해 줍니다. 👀

대행사에게 이는 큰 변화입니다. 대부분의 팀은 프로젝트 관리 소프트웨어, 문서 관리 도구, 채팅 앱 등 다양한 도구를 겹겹이 쌓아두고 있으며, 이제는 여기에 AI 도구까지 더해지고 있습니다. 이로 인해 도구 과다 사용에 AI 과다 사용이 겹쳐져, 어느 도구도 전체적인 상황을 파악하지 못하는 상황이 발생합니다.

👀 알고 계셨나요? Salesforce/YouGov 설문조사에 따르면, 근로자의 76%가 선호하는 AI 도구가 회사 데이터나 업무 맥락에 접근할 수 없다고 답했습니다.

브리핑은 한 tool에서, 피드백은 다른 tool에서, 클라이언트 정보는 또 다른 플랫폼에 흩어져 있으면 에이전시는 맥락의 분산으로 인해 너무 많은 시간을 낭비하게 됩니다.

ClickUp은 모든 것을 한곳에 통합하여 이 문제를 해결합니다:

ClickUp Brain → AI 채팅, 지식 관리, 문서 작성 → AI 채팅, 지식 관리, 문서 작성

AI 에이전트 → 자율적인 작업 처리 및 자동화 → 자율적인 작업 처리 및 자동화

AI 노트 테이커 → 회의 요약 및 실행 항목 → 회의 요약 및 실행 항목

다중 LLM 지원 → 다양한 AI 모델에 걸친 유연성 → 다양한 AI 모델에 걸친 유연성

이 모든 기능이 동일한 작업 공간 내에서 작동하기 때문에, AI는 추측에 의존하지 않고 실제 데이터를 기반으로 작동합니다.

장점 1: ClickUp Brain을 활용한 AI Knowledge Manager

대행사 내 지식은 어디에나 있지만, 동시에 어디에도 없습니다. 오래된 문서, Slack 스레드, 그리고 사람들의 머릿속에 묻혀 있기 때문입니다. ClickUp Brain은 전체 작업 공간을 실제로 활용할 수 있는 AI 지식 기반으로 바꿔줍니다.

이를 통해 잠금 해제할 수 있는 이점은 다음과 같습니다:

즉각적인 답변 → 질문을 하면 상황에 맞는 답변을 받아보세요

유니버설 검색 → 모든 tools를 가로질러 몇 초 만에 원하는 정보를 찾으세요

자동화 에이전트 → 반복적인 일을 자동으로 처리합니다

상황에 맞는 작업 공간 답변을 즉시 확인하세요

다음과 같은 자연어 질문을 해보세요:

“X 클라이언트의 3분기 캠페인 상태는 어떻게 되나요?”

“홈페이지 리디자인에 대해 클라이언트가 어떤 피드백을 주었나요?”

ClickUp Brain으로 상황에 맞는 답변을 즉시 확인하세요

ClickUp Brain은 작업, 문서, 댓글, 채팅 스레드에서 정보를 추출하여 출처 링크와 함께 명확한 답변을 제공합니다. 파일을 일일이 뒤지거나 담당자를 찾아다닐 필요가 없습니다.

계정 관리자에게 이는 업무 방해 요소가 줄어들고 클라이언트 문의에 더 빠르게 대응할 수 있음을 의미합니다.

연동된 모든 도구를 아우르는 기업 검색

대행사들은 Google Drive, Figma, HubSpot, Slack 등 다양한 tools를 사용합니다. 문제는 파일이 어디에 저장되어 있는지 기억하는 것입니다.

ClickUp의 '연동 검색(Connected Search )' 기능은 클라우드 스토리지, 디자인 도구, CRM의 파일을 색인화하여 이러한 문제를 해결합니다. 하나의 검색창만으로 전체 시스템에서 결과를 확인할 수 있어 더 이상 추측할 필요가 없습니다.

Connected Search를 사용하여 ClickUp AI 검색창에서 원하는 정보를 찾아보세요

📮ClickUp 인사이트: 일반 직장인은 업무 관련 정보를 찾는 데 하루 평균 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 여기저기 흩어진 파일을 뒤지는 데 연간 120시간 이상을 낭비한다는 뜻입니다. 작업 공간에 통합된 지능형 AI 어시스턴트가 이러한 상황을 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. 이 기능은 몇 초 만에 관련 문서, 대화 내용, 작업 세부 정보를 찾아내어 즉각적인 통찰력과 답변을 제공하므로, 더 이상 검색에 시간을 낭비하지 않고 바로 업무에 착수할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀은 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 ClickUp을 활용해 매주 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 일주일 분량의 생산성을 추가로 확보한다면, 여러분의 팀이 어떤 성과를 낼 수 있을지 상상해 보세요!

반복적인 작업을 위한 자율 AI 에이전트

ClickUp AI 에이전트로 수시간의 관리 업무를 줄이세요. 채팅 채널이나 목록에 설정할 수 있는 에이전시 관리용 AI 에이전트입니다.

다음과 같은 관리자 업무를 처리하는 추가 팀원처럼 작동합니다:

클라이언트 접수 양식을 완벽하게 구조화된 프로젝트로 전환하기

채널 또는 목록에서 팀의 질문에 답변하기

워크플로우 규칙에 따른 작업 자동 할당

주간 클라이언트 보고서 생성

이 기능은 귀하의 작업 공간 내에서 작동하므로, 일반적인 규칙이 아닌 실제 프로젝트 데이터를 기반으로 의사 결정을 내립니다.

ClickUp의 '슈퍼 에이전트'로 업무 효율을 한 단계 높여보세요. 이 AI 팀원들은 주변 환경과 맥락을 파악하며 자율적으로 작동하여, 에이전시의 다단계 워크플로우를 처음부터 끝까지 처리해 줍니다.

예를 들어, 슈퍼 에이전트는 클라이언트 접수 양식을 모니터링하고, 적절한 템플릿을 사용하여 프로젝트를 생성하며, 각 팀에 작업을 할당하고, 마감일을 설정하고, 킥오프 브리핑을 작성할 수 있습니다. 이 모든 과정을 수동 입력 없이 처리할 수 있습니다. 이를 통해 반복적인 프로세스를 확장 가능한 시스템으로 전환함으로써, 팀은 작업 준비에 소요되는 시간을 줄이고 실제 업무 수행에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

🎥 ClickUp의 '슈퍼 에이전트'가 일상적인 워크플로우를 자동화하여 에이전시의 생산성을 어떻게 혁신하는지 확인해 보세요.

장점 2: tool 과다 사용을 해결하는 통합 플랫폼

👀 알고 계셨나요? Microsoft의 '워크 트렌드 인덱스(Work Trend Index)'에 따르면, 직원의 48%가 자신의 일이 혼란스럽고 단편적으로 느껴진다고 답했습니다.

일반적인 에이전시는 프로젝트 관리, 업무 파일, 시간 추적, 고객 커뮤니케이션, 보고를 위해 서로 다른 앱들을 동시에 사용해야 합니다. 도구를 전환할 때마다 업무 맥락을 파악하는 데 시간이 소요됩니다. 데이터가 분산되어 있으면 AI의 효율성도 떨어집니다.

ClickUp에서는 작업, 문서, 채팅, 대시보드, 화이트보드, 시간 추적 및 AI가 모두 한곳에 통합되어 있습니다. 도구를 전환할 필요도, 맥락을 놓칠 염려도 없습니다.

모든 것이 한곳에 모여 있으면, ClickUp Brain이 이를 종합적으로 분석할 수 있습니다.

ClickUp은 모든 일을 한곳에 통합하여 더 이상 tools가 산재하는 일이 없습니다

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX를 작업 공간 간 통합 지휘 센터로 활용하세요 🧠 업데이트를 확인하기 위해 여러 도구를 오가며 번거롭게 작업할 필요 없이, Brain MAX를 단일 인터페이스로 활용하여 질문하고, 트리거를 실행하며, 전체 작업 공간에 걸쳐 일을 생성해 보세요. 예시로, 다음과 같은 요청을 할 수 있습니다: 지난주 모든 클라이언트 업데이트 요약

위험에 처한 프로젝트 파악

진행 상태 보고서 작성 이 모든 기능을 개별 작업이나 대시보드를 열지 않고도 이용할 수 있습니다. 이는 실행 세부 사항에 얽매이지 않고 개요 보기를 파악해야 하는 에이전시 리더와 계정 관리자에게 특히 유용합니다.

장점 3: 클라이언트 캠페인을 위한 스마트 워크플로우 자동화

대행사에서는 캠페인 런칭, 콘텐츠 달력, 승인 워크플로우 등 반복적인 프로세스를 운영합니다. 워크플로우 자동화가 없다면, 팀은 수작업으로 업무를 인계하는 데만 몇 시간을 소비하게 됩니다.

ClickUp 자동화 기능은 코드 없이 트리거 기반 워크플로우를 사용하여 이를 처리합니다. 각 자동화 기능은 세 가지 부분으로 구성됩니다:

트리거(작동 조건)

조건 (선택적 필터)

다음 단계

또한 ClickUp Brain은 사용자의 업무 패턴을 기반으로 자동화 기능을 제안하여 숨겨진 비효율성을 파악할 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp 자동화 기능을 통해 적절한 작업을 자동으로 실행하고 업무를 원활하게 진행하세요

다음은 자동화할 수 있는 일상 업무의 몇 가지 예시입니다:

간이 승인: 작업이 '클라이언트 검토' 단계로 이동하면 이해관계자에게 자동으로 알림이 전송됩니다.

콘텐츠 게시: 완료된 자산을 '게시 준비 완료' 목록으로 이동하고 소셜 미디어 관리자에게 태그를 지정하세요

피드백 루프: 클라이언트가 댓글을 남기면, 계정 담당자에게 후속 작업을 자동으로 할당합니다.

스프린트 시작: 새로운 스프린트가 시작되면 템플릿을 적용하고 작업을 할당하세요

📚 함께 읽어보세요: 마케팅 에이전시가 주당 15시간 이상을 절약하는 방법

장점 4: 모든 역할과 클라이언트를 위한 유연한 보기

디자이너, 프로젝트 관리자, 카피라이터, 그리고 클라이언트 모두는 동일한 일을 각기 다른 관점에서 파악해야 합니다. 이해관계자마다 별도의 스프레드시트나 중복된 보드를 관리하는 것은 시간 낭비일 뿐만 아니라 혼란을 야기합니다.

ClickUp 보기를 사용하면 모두가 동일한 데이터를 기반으로 일할 수 있으며, 단지 시각화 방식만 다를 뿐입니다.

사용자 정의가 가능한 ClickUp 보기를 활용해 복잡한 이해관계자의 요구 사항을 손쉽게 관리하세요

다음은 몇 가지 예시입니다:

💡 전문가 팁: 이제 더 이상 수동으로 상태 보고서를 작성하지 마세요. ClickUp 대시보드를 통해 자동으로 업데이트되는 클라이언트용 대시보드를 구축하세요. 대행사의 경우, 이는 보고서 작업 감소와 투명성 제고를 의미합니다. AI 카드를 추가하여 데이터를 자동으로 분석해 보세요. 캠페인 성과나 프로젝트 상태를 수동으로 분석할 필요 없이, AI 카드가 트렌드를 파악하고 진행 상황을 요약하며 지연이나 예산 초과와 같은 위험 요소를 쉬운 언어로 알려줍니다. 이는 특히 클라이언트 보고 시 매우 유용합니다. 별도의 분석 작업 없이도 단순히 “데이터는 이렇습니다”라는 수준에서 “이 데이터가 의미하는 바와 다음 단계는 무엇입니다”라는 단계로 넘어갈 수 있기 때문입니다. AI 카드를 활용한 ClickUp 대시보드의 자동 업데이트 기능으로 클라이언트와의 소통을 간소화하고 신뢰를 구축하세요

장점 5: 앱 전환 없이도 가능한 내장형 협업

대행사 내 협업은 대개 여러 tools에 분산되어 있습니다. 피드백은 이메일로, 결정 사항은 Slack에서, 파일은 Drive에, 작업은 PM 도구에 저장됩니다. 어떤 결정이 내려졌는지 파악하려면 네 가지 앱을 모두 확인해야 합니다.

이러한 단절된 프로젝트 협업 방식은 에이전시에게 매주 수 시간의 시간을 낭비하게 만듭니다.

ClickUp은 작업 공간에 바로 통합된 협업 tools를 통해 이러한 문제를 해결합니다:

작업과 연결된 채팅으로 맥락을 놓치지 마세요

ClickUp 채팅으로 대회의 맥락을 유지하세요

ClickUp 채팅은 메시지를 작업, 문서 또는 프로젝트에 직접 연결합니다. 이를 통해 모든 대화가 관련된 업무와 연계되므로, 모든 구성원이 동일한 업데이트 내용을 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 카피라이터와 계정 관리자가 수정 사항에 대해 논의할 때, 해당 대화는 작업 항목 자체에 기록됩니다.

또한 채팅 메시지를 복사-붙여넣기 없이도 즉시 추적 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다.

AI 회의 노트 및 자동 작업 항목

클라이언트와의 통화 후 누가 어떤 업무를 담당해야 하는지 헷갈리는 일은 이제 그만. ClickUp AI 노트테이커로 모든 회의 결정을 자동으로 기록하세요. 통화 참여, 회의록 생성, 핵심 내용 요약은 물론, 실행 항목에서 자동으로 작업을 생성해 줍니다.

노트와 작업은 서로 연결되어 회의부터 결과물 전달까지 명확한 작업 이력을 제공합니다. 매일 여러 클라이언트와의 회의를 진행하는 에이전시의 경우, 이를 통해 혼란을 없애고 책임 소재를 명확히 할 수 있습니다.

ClickUp AI 노트테이커로 회의 내용을 실질적인 조치로 연결하세요

📮ClickUp 인사이트: ClickUp의 조사 결과, 응답자의 27%가 후속 조치가 이루어지지 않는 회의로 인해 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 이로 인해 실행 항목이 누락되고, 과제가 해결되지 않으며, 결국 생산성 저하로 이어집니다. 이러한 문제는 팀이 일을 추적하는 방식 때문에 더욱 악화됩니다. 저희 팀 커뮤니케이션 설문조사에 따르면, 전문가의 거의 40%가 실행 항목을 수동으로 추적하고 있으며, 이는 시간이 많이 소요되고 오류가 발생하기 쉬운 과정입니다. 38%는 일관성 없는 방법을 사용하고 있어 의사소통 오류와 마감일 미준수 위험이 높아집니다. ClickUp이 이러한 업무 항목의 혼란을 해결해 드립니다! 회의에서 결정된 사항을 즉시 할당된 작업으로 전환하세요. 모든 작업이 이루어지는 바로 그 플랫폼에서 말이죠.

장점 6: AI 기반 시간 계획 및 자원 관리

대행사들은 시간당 요금을 청구하거나 예상 노력량을 기준으로 프로젝트 범위를 책정합니다. 적절한 자원 관리와 과부하 상태인 인력을 파악할 수 있는 가시성이 없다면, 막판에 발생하는 예상치 못한 상황에 취약해질 수밖에 없습니다.

ClickUp은 정확한 용량 계획을 수립하는 데 필요한 가시성을 제공합니다. ClickUp의 기본 시간 추적 기능을 사용하여 작업에 대한 시간을 직접 추적하고, 작업량 보기를 통해 모든 클라이언트 프로젝트의 용량을 한눈에 확인하세요.

ClickUp의 기본 시간 추적 기능을 통해 손쉽게 시간을 관리하고 원활한 업무 관리를 실현하세요

예시로, 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

출시 전 디자이너의 업무 과부하를 미리 파악하세요

일정에 영향을 미치기 전에 범위 확대를 미리 파악하세요

과거 데이터를 기반으로 향후 일량 예측

월 중순에 할당량을 초과하는 리테이너 시간 추이 파악하기

팀 간 작업량 균형 조정

💡 전문가 팁: AI를 활용해 더 효과적으로 계획을 세우세요! ClickUp Brain은 역사적 데이터를 분석하여 새로운 제안서를 위한 현실적인 타임라인을 수립하는 데 도움을 줍니다.

장점 7: 에이전시 워크플로우를 위한 기성 템플릿

프로젝트 구조를 처음부터 구축하는 데 드는 시간은 청구 가능한 일에 할애할 수 있는 소중한 시간입니다. 매번 같은 작업을 반복하지 마세요. ClickUp의 템플릿 라이브러리에는 미리 구축된 작업 구조, ClickUp 사용자 지정 필드, 자동화 기능이 포함된 에이전시 전용 템플릿이 준비되어 있습니다.

이 기능은 고객 온보딩, 캠페인 관리, 콘텐츠 캘린더, 크리에이티브 브리프 등 다양한 업무에서 시간을 절약해 줍니다. 팀의 업무 속도를 저하시키지 않으면서도 일관된 일 진행을 보장합니다.

🚀 지금 바로 이 템플릿을 사용해 보세요 ClickUp의 마케팅 에이전시 비즈니스 템플릿을 사용하면 프로젝트를 손쉽게 추적할 수 있습니다. 작업의 우선순위를 반영한 포괄적인 프로젝트 플랜 수립

모든 일을 한곳에서 정리, 저장, 공유하세요

버튼 한 번 클릭으로 타임라인과 마감일을 시각화하세요 무료 템플릿 받기 신제품 출시를 준비 중이든 클라이언트 목록을 확장 중이든, ClickUp의 마케팅 에이전시 비즈니스 템플릿이 모든 것을 해결해 드립니다!

💡 전문가 팁: ClickUp Brain에 요청하여 템플릿을 즉시 맞춤형으로 설정하세요. 새로운 이커머스 클라이언트를 확보하셨나요? 캠페인 관리 템플릿을 선택한 다음, Brain이 이커머스 결과물에 맞게 조정하도록 하세요. Brain을 활용해 즐겨찾기한 워크플로우를 맞춤형 템플릿으로 저장할 수도 있습니다. 🤩

장점 8: 클라이언트 납품물을 위한 AI 글쓰기 지원

대행사 팀은 클라이언트 브리프, 제안서, 소셜 미디어 게시물, 보고서 등 방대한 양의 콘텐츠를 작성합니다. Jasper나 Copy AI와 같은 일반적인 AI 작문 도구는 맥락을 파악하지 못하기 때문에 매번 프로젝트 배경을 다시 설명해야 합니다.

ClickUp을 사용하면 AI에게 프로젝트 배경을 매번 다시 설명할 필요가 없습니다.

ClickUp Docs와 작업 내에서 바로 ClickUp Brain의 AI Writer를 사용하여 프로젝트의 전체 맥락을 반영한 콘텐츠를 작성, 편집, 요약 및 재활용하세요. 모든 정보가 동일한 작업 공간에 저장되어 있으므로, 이 맥락 기반 AI는 이미 클라이언트, 브리프, 캠페인 목표를 파악하고 있습니다.

ClickUp Brain의 AI Writer를 활용한 ClickUp 문서

클라이언트 제안서: Brain은 작업에 이미 정의된 프로젝트 범위와 타임라인을 바탕으로 정보를 추출합니다

캠페인 요약: 대시보드 데이터를 기반으로 경영진용 요약 보고서를 생성하세요

콘텐츠 재활용: 작업 공간을 벗어나지 않고도 긴 블로그 게시물을 소셜 미디어용 짧은 콘텐츠로 변환하세요

📚 함께 읽어보세요: 에이전시 규모가 커질 때 클라이언트 관리 방법

장점 9: 세분화된 권한 설정을 통한 기업급 보안

귀사의 에이전시는 브랜드 전략, 미공개 크리에이티브 자산, 재무 정보 등 민감한 클라이언트 데이터를 다루고 있습니다. 클라이언트 계정 간에 단 한 번의 실수로 인한 데이터 유출만으로도 하룻밤 사이에 신뢰가 무너질 수 있습니다.

ClickUp은 다음을 통해 기업급 보안 및 데이터 프라이버시를 제공합니다:

SOC 2 Type II 인증

GDPR 준수

저장 중 및 전송 중 암호화

또한 작업 공간, 스페이스, 폴더, 리스트 또는 작업 수준에서 세부적인 권한을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 클라이언트와 프리랜서는 자신에게 할당된 작업만 확인할 수 있습니다. 바로 PharmacyMentor 팀이 실천하고 있는 방식입니다.

저희는 ClickUp 내에서 소통하며, 프로젝트에 참여하는 모든 구성원은 첫날부터 '관찰자(Watcher)'로 추가됩니다. 또한 '마스터 클라이언트 카드'를 활용하고 있으며, 누군가 이 카드 외의 곳에서 클라이언트 관련 업무를 수행할 경우 노트를 남기고 해당 활동에 백링크를 연결하여, 계정 담당자가 진행 상황을 모두 확인할 수 있도록 합니다.

저희는 ClickUp 내에서 소통하며, 프로젝트에 참여하는 모든 구성원은 첫날부터 '관찰자(Watcher)'로 추가됩니다. 또한 '마스터 클라이언트 카드'를 활용하고 있으며, 누군가 이 카드 외의 곳에서 클라이언트 관련 업무를 수행할 경우 노트를 남기고 해당 활동에 백링크를 연결하여, 계정 담당자가 진행 상황을 모두 확인할 수 있도록 합니다.

AI가 민감한 데이터를 유출하지 않으니 안심하세요. ClickUp Brain은 사용자가 설정한 권한을 준수하며, 사용자가 접근할 수 없는 스페이스의 정보는 노출하지 않습니다.

ClickUp에서 세분화된 접근 제어 및 맞춤형 게스트 역할 활성화

📚 함께 읽어보세요: 에이전시가 프로젝트 관리 도구와 크리에이티브 tools를 통합하는 방법

장점 10: 에이전시 도구 스택과의 원활한 통합

통합된 작업 공간이 마련되어 있더라도, 팀원들은 포기할 수 없는 도구를 계속 사용할 것입니다. 핵심은 단순히 도구를 연결하는 것이 아니라, ClickUp 내에서 해당 데이터를 검색하고 활용할 수 있도록 만드는 것입니다.

통합 기능을 통해 다른 tools를 ClickUp에 연결하세요

ClickUp 네이티브 통합 기능과 개방형 API를 통해 외부 도구의 데이터를 ClickUp 내에서 검색하고 활용할 수 있게 만드세요.

ClickUp을 벗어나지 않고도 디자인 파일을 찾으세요. 작업에 연결된 Figma 파일은 '연동 검색'을 통해 검색할 수 있습니다.

전체 도구 스택에 걸쳐 워크플로우를 자동화하세요. HubSpot의 거래 업데이트가 ClickUp 자동화를 트리거할 수 있습니다.

ClickUp의 작업 내에서 Google 드라이브에 저장된 파일에 직접 액세스하세요

핵심 차이점: 연동 기능을 통해 데이터가 ClickUp으로 다시 전송되어 지식 기반의 일부가 되므로, AI가 이를 활용할 수 있습니다.

🎥 이 비디오는 더 나은 가시성과 체계적인 관리를 원하는 크리에이티브, 마케팅, 컨설팅 에이전시를 위한 최고의 에이전시 관리 소프트웨어를 소개합니다.

장점 11: 모든 크기의 에이전시를 위한 확장 가능한 구조

대행사들은 빠르게 성장하지만, 대부분의 tools는 그 속도를 따라가지 못합니다. 5인 팀에는 효과적이었던 방식도 20명이 되면 문제가 생기기 시작하고, 50명이 되면 완전히 무너져 버립니다.

그 결과는 대개 어떨까요? 몇 년마다 tools를 마이그레이션해야 하는 고통스러운 주기가 반복됩니다. 워크플로우를 재구축하고, 팀을 다시 교육해야 하며, 그 과정에서 클라이언트 서비스에 차질이 생길 위험까지 감수해야 하죠.

ClickUp은 에이전시의 모든 성장 단계에 맞춰 확장되므로 이러한 문제를 방지합니다:

간단하게 시작하세요 : 핵심 작업 관리 및 협업 기능으로

클라이언트 기반이 확대됨에 따라 사용자 지정 필드, 자동화 기능, 템플릿을 활용해 체계적인 구조를 구축 하세요

운영이 복잡해질수록 AI 에이전트, 대시보드, 리소스 관리와 같은 고급 기능을 추가하세요

즉, 시스템을 바꾸는 것이 아니라 에이전시가 성장함에 따라 기존의 작업 공간을 발전시켜 나가는 것입니다.

기술 중심의 성장 에이전시인 Graphite는 팀이 성장함에 따라 tools가 이를 따라가지 못하는 문제에 직면했습니다. 협업과 생산성에 차질이 생기자, 그들은 도구 분산을 해소하고 ClickUp으로 전환하기로 결정했습니다. ✨ 그 결과는 다음과 같았습니다: 콘텐츠 생산량 12배 증가

20배 감소 : 맥락 파악이 필요한 팀 간 메시지 교환

매주 3시간 절약: 회의 필요성을 없애줌으로써 CEO 에단 스미스의 말을 빌리자면: ClickUp은 프로세스를 최적화하여 기한 내 납품을 보장하고 실질적인 성과를 이끌어냄으로써 우리 팀이 최고의 성과를 낼 수 있도록 지원합니다. ClickUp은 프로세스를 최적화하여 기한 내 납품을 보장하고 실질적인 성과를 이끌어냄으로써 우리 팀이 최고의 성과를 낼 수 있도록 지원합니다.

ClickUp AI와 함께 끊임없이 발전하는 AI로 한 발 앞서 나가세요.

ClickUp에서 AI는 일시적인 기능 추가가 아닙니다. 제품의 핵심에 깊이 통합되어 있습니다. 즉, 도구를 바꾸거나 워크플로우를 다시 구축할 필요 없이, 현재 사용 중인 기능이 계속해서 더 스마트해질 것입니다.

최근 추가된 기능만 보더라도 혁신의 방향과 속도를 엿볼 수 있습니다:

AI 슈퍼 에이전트 : 작업 배정 및 보고와 같은 반복적인 일을 자율적으로 처리합니다 : 작업 배정 및 보고와 같은 반복적인 일을 자율적으로 처리합니다

AI 노트 테이커 : 회의를 요약과 실행 항목으로 변환해 드립니다

음성 텍스트 입력 으로 더 빠르게 으로 더 빠르게 텍스트를 입력하고 업데이트하세요

ClickUp Brain MAX , 업무용 앱과 웹 전반을 검색할 수 있게 해주는 데스크탑 AI 도우미

다중 LLM(대규모 언어 모델)에 접근할 수 있는 ClickUp Brain은 특정 AI 제공자에 국한되지 않습니다. 글쓰기부터 데이터 분석, 코드 생성에 이르기까지 각 작업 유형에 가장 적합한 모델을 자동으로 선택합니다.

대부분의 도구는 기본적인 AI 챗봇만 추가하고 그 이상은 제공하지 않습니다. 팀원들은 여전히 문맥을 복사해 붙여넣기하고, 도구 간을 오가며, 수동으로 정보를 연결해야 합니다.

ClickUp은 차별화된 접근 방식을 취합니다. AI가 통합된 작업 공간에 내장되어 있기 때문에, 새로운 기능이 추가될 때마다 시스템 전체의 작동 방식이 개선됩니다.

📚 함께 읽어보세요: 여러 클라이언트를 관리하는 15가지 검증된 방법

機能 ClickUp Asana Monday.com Notion Wrike 작업 공간에 내장된 네이티브 AI ✅ 한도 제공 한도 제공 한도 제공 한도 제공 모든 일에 걸친 AI 지식 관리 ✅ ❌ ❌ 일부 ❌ 내장된 문서, 채팅, 시간 추적 기능 ✅ 일부 일부 일부 일부 다중 LLM AI 접근 ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ 자동화 작업을 위한 AI 에이전트 ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ 클라이언트 게스트 권한 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

대부분의 도구는 개별적으로 강력한 기능을 제공합니다. Notion은 문서 관리에 탁월합니다. Asana는 작업 추적에 강점을 보입니다. Monday.com은 유연한 워크플로우를 지원합니다.

하지만 에이전시에는 개별적인 강점만으로는 부족합니다. 모든 요소가 유기적으로 연계되어야 합니다. 바로 이것이 ClickUp의 AI를 단순한 도우미에서 진정한 운영자로 만들어줍니다. AI가 모든 작업, 문서, 채팅 메시지, 시간 입력을 한곳에서 파악할 수 있게 되면, 이는 단순한 신기함에서 벗어나 진정한 경쟁 우위로 거듭납니다.

📚 함께 읽어보세요: 번아웃 없이 마케팅 에이전시를 확장하는 방법

단일 플랫폼. 완벽한 맥락 파악. 효율적이고 생산적인 에이전시

성공하는 에이전시는 가장 많은 tools를 사용하는 곳이 아니라, 올바른 시스템을 활용하는 곳입니다. 통합된 AI 작업 공간은 맥락의 분산을 해소하고, 사소한 업무를 줄여주며, AI가 제대로 작동하는 데 필요한 전체적인 상황을 파악할 수 있게 해줍니다.

대안은 서로 연결되지 않은 도구들을 억지로 묶어 쓰고, 여러분의 일을 제대로 이해하지 못하는 AI를 사용하는 것입니다.

ClickUp을 무료로 시작해 보고, 대행사의 운영 방식이 어떻게 변화하는지 확인해 보세요. ✨

대행사용 ClickUp AI에 대한 자주 묻는 질문

독립형 AI 프로젝트 관리 도구는 기본적인 작업 관리 기능에 지능을 더해주지만, 전체 작업 공간의 맥락을 파악하지는 못합니다. ClickUp은 프로젝트 관리, 문서, 채팅, 연동 기능을 하나의 플랫폼에 통합했습니다. 즉, ClickUp의 AI는 단순한 작업 목록뿐만 아니라 에이전시의 모든 업무를 종합적으로 분석합니다.

소규모 에이전시나 프리랜서도 ClickUp AI 기능을 활용할 수 있을까요?

네, ClickUp AI 기능은 규모에 상관없이 모든 팀에 효과적입니다. 소규모 에이전시의 경우, AI가 추가 인력 채용이 필요했을 행정 업무 부담을 대신 처리해 주기 때문에 특히 큰 효과를 볼 수 있습니다.

ClickUp Brain은 어떤 AI 모델을 지원하나요?

ClickUp Brain은 멀티-LLM(Multi-LLM) 액세스 기능을 사용합니다. 즉, 단일 제공자에 국한되지 않고 여러 AI 모델(Gemini, Claude, ChatGPT 등)을 활용합니다. 이를 통해 글쓰기부터 데이터 분석, 코드 생성에 이르기까지 각 작업 유형에 가장 적합한 모델을 선택할 수 있습니다.