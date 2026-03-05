에이전시 관리를 위한 AI 에이전트 구축 방법

에이전시 일은 반복 가능한 시스템 위에 구축됩니다.

캠페인 론칭, 클라이언트 보고, 피드백 루프, 작업 라우팅, 성과 추적을 모두 일정한 패턴이 따릅니다. 그러나 이러한 일 대부분은 여전히 흩어진 도구, 스레드, 대시보드에서 수동으로 관리되고 있습니다.

클라이언트 기대치가 높아지고 마진이 줄어들면서 수동 조정은 더 이상 확장성을 보장하지 못합니다.

이 가이드에서는 프로젝트 실행, 보고 및 클라이언트 커뮤니케이션을 최적화하기 위한 에이전시 관리용 AI 에이전트 구축 방법을 살펴봅니다.

워크플로우 전반에 걸쳐 AI 에이전트를 설계, 배포 및 확장하는 방법을 배우고, ClickUp AI 에이전트와 같은 tools가 일상적인 에이전시 운영을 자율적이고 체계적으로 조율된 시스템으로 전환하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

에이전시 관리를 위한 AI 에이전트란 무엇인가요?

에이전시 관리를 위한 AI 에이전트는 워크플로우를 모니터링하고, 맥락을 해석하며, 에이전시의 프로젝트, 보고, 클라이언트 운영 전반에 걸쳐 조치를 취하는 자율적인 디지털 팀원입니다.

이 AI 에이전트는 자연어 처리와 머신러닝을 활용하여 지시를 이해하고 사용자 행동으로부터 학습합니다. 즉, 단순히 명령어를 기다리기만 하는 것이 아닙니다. 일이 진행되는 과정을 관찰하고, 인간의 개입 없이도 조치가 필요할 때 스스로 개입합니다.

현대적인 에이전시 내부에서 AI 에이전트가 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

프로젝트 진행 상황을 추적하고 납품 위험을 표시하세요

클라이언트 피드백을 구조화된 작업으로 전환하세요

캠페인 또는 성과 보고서를 자동으로 생성하세요

요청을 적절한 팀으로 라우팅하세요

지연, 병목 현상 또는 범위 확대를 조기에 파악하세요

이 워크스루는 마케팅 에이전시와 팀을 위한 AI 에이전트의 초능력을 확장합니다 👈

📚 더 알아보기: 워크플로우 개선을 위한 최고의 에이전시 관리 소프트웨어

에이전시가 AI 에이전트를 활용해야 하는 이유

AI 에이전트가 에이전시에 제공하는 이점은 다음과 같습니다:

더 빠른 응답 시간 : 자율 AI 에이전트는 일상적인 클라이언트 쿼리를 답변하고, 실시간 프로젝트 데이터를 참조하여 상태 업데이트를 제공하며, 보류 중인 승인을 추적하고, 클라이언트 수정 사항을 확인하는 등 인간의 개입이 반드시 필요하지 않은 모든 종류의 트랜잭션 커뮤니케이션을 처리할 수 있습니다.

더 스마트한 자원 배분 : AI 에이전트는 개인의 용량, 기술 세트, 프로젝트 중요도를 기반으로 팀원과 프로젝트 간 업무량을 지능적으로 분배하여 클라이언트 납품 기한 준수와 최적의 자원 배분을 보장합니다.

오류 감소: 팀원이 여러 클라이언트를 동시에 관리할 때 발생하는 마감일 누락, 업무 인수인계 누락, 승인 절차 생략 등의 문제가 빈번해집니다. 에이전트는 팀원이 여러 클라이언트를 동시에 관리할 때 발생하는 마감일 누락, 업무 인수인계 누락, 승인 절차 생략 등의 문제가 빈번해집니다. 에이전트는 워크플로우 처리, 승인, 상태 업데이트 등의 프로세스를 자동화하여 수작업으로 인한 비효율성을 완전히 제거합니다.

신속한 온보딩: 에이전트는 프로젝트 구조 생성, 작업 템플릿 채우기, 신규 클라이언트 브리핑, 접수 서류 발송 등 반복적인 온보딩 작업을 자동화하여 팀의 업무 적응 속도를 높입니다.

직원 시간 확보 : 직원들이 조정 및 관리자 작업에 묶이지 않으면, 실제로 전략적 전문성이 필요한 결과물과 일에 집중할 수 있습니다.

정보 기반 의사 결정 : 에이전트는 실시간 프로젝트 데이터, 대규모 스프레드시트, 회사 지식 기반을 분석하여 더 빠르고 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 통찰력을 도출합니다.

향상된 클라이언트 경험: 클라이언트가 시의적절한 업데이트를 받고 직접 상태를 확인하지 않아도 되면 만족도가 높아지며 다른 곳을 찾을 가능성이 현저히 줄어듭니다.

📮 ClickUp 인사이트: 45%의 근로자가 자동화 도입을 고려했지만 실행에 옮기지 못하고 있습니다. 시간 한도, 최적의 도구 선택에 대한 불확실성, 압도적인 선택지 등이 자동화 첫 단계를 주저하게 만드는 요인입니다. ⚒️ ClickUp은 구축이 쉬운 AI 에이전트와 자연어 기반 명령어를 통해 자동화 시작을 간편하게 합니다. 작업 자동 할당부터 AI 생성 프로젝트 요약까지, 학습 곡선 없이도 강력한 자동화를 활용하고 맞춤형 AI 에이전트를 단 몇 분 만에 구축할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF는 ClickUp의 동적 대시보드와 자동화된 차트를 활용해 보고 시간을 40% 단축했으며, 수시간 걸리던 수작업 일을 실시간 인사이트로 전환했습니다.

단계별 가이드: 에이전시 관리를 위한 AI 에이전트 구축 방법

이제 에이전시 내에서 자체 AI 에이전트를 구축하고 배포하는 방법을 알아보겠습니다:

1단계: 반복적인 에이전시 워크플로우 파악하기

AI 에이전트로 무엇을 달성하고자 하십니까?

고객 응답 시간을 단축하거나 관리자 업무 부담을 줄이고 싶으신가요? 아니면 팀이 전략적 일에 더 집중하도록 하고 싶으신가요?

이러한 목표와 연결되는 일상적인 에이전시 워크플로우를 살펴보세요. 해당 워크플로우는 다음과 같은 특징을 지닙니다:

팀의 대부분의 시간을 잡아먹는 업무, 즉 상태 보고, 승인 후속 조치, 클라이언트 커뮤니케이션을 해결하세요.

인적 의존성(예: 대기 중인 승인, 업무 인수인계)으로 인해 자주 지연되는 경우

모든 프로젝트에 동일한 반복 가능한 패턴을 적용하세요. 즉, 온보딩 체크리스트, 주간 보고서, 청구서 후속 조치 등을 수행하세요.

전략적 판단 없이 실행 가능한 작업, 즉 데이터 입력, 작업 할당, 마감일 알림 등을 수행합니다.

다음은 자동화 적용 가능성이 가장 높은 후보들입니다. 최소한의 설정으로 즉각적인 결과를 낼 수 있는 워크플로우를 우선순위로 삼으세요.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain을 활용해 에이전트 자동화로 가장 큰 효과를 볼 수 있는 워크플로우를 식별하세요. ClickUp Brain은 통합 AI 작업 공간 내에서 작동하므로 워크플로우, 프로세스, 작업, 마감일, 팀 활동에 대한 맥락적 이해를 갖추고 있습니다. BrainGPT는 ClickUp 작업 공간 내에서 원활하게 자동화 가능한 에이전시 워크플로우를 목록으로 제시합니다. ClickUp Brain은 작업 공간 데이터를 이해하고 기억하여 상황에 맞는 통찰력을 제공합니다.

📚 더 알아보기: 생산성과 혁신을 촉진하는 AI 에이전트 tools

2단계: 현재 워크플로우 지도하기

AI 에이전트가 자동화할 워크플로우를 처음부터 끝까지 문서화하세요. 해당 프로세스를 실제로 매일 운영하는 이해관계자와 팀원을 참여시키세요. 이를 통해 프로세스 매핑의 정확성을 높이고 다음을 명확히 할 수 있습니다:

프로세스를 구성하는 순차적 작업들

프로젝트 시작 방법, 작업 범위, 작업 완료 기준

단계와 다양한 도구 간 데이터 흐름 방식

관련된 각 팀 회원의 역할과 책임

기존 프로세스의 비효율성, 즉 업무 인계 지연, 커뮤니케이션 단절

클라이언트가 주요 불만이나 에스컬레이션을 제기하는 경우

시간을 잡아먹지만 여전히 수동으로 처리되는 반복적이고 단순한 작업들

기억하세요, 에이전트의 성능은 그 배후의 프로세스 수준에 달려 있습니다. 그 명확성이 없다면, 오히려 시작보다 더 많은 비효율성과 혼란을 초래할 수 있는 복잡성만 추가하게 됩니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 화이트보드를 활용해 에이전시 워크플로우의 시각적 지도를 생성하세요. 화이트보드 내에서 ClickUp Brain을 사용해 문서, 작업, 링크, 참고 자료, 노트를 삽입함으로써 모든 프로세스 사고를 위한 단일 연결 공간을 구축할 수 있습니다. 화이트보드를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 특정 단계에 대한 설명이나 의견을 얻으려면 팀 회원에게 태그하세요.

자유로운 손그림으로 문제점을 표시하거나 팀이 제안하는 대안 경로를 표시하세요

아이디어를 직접 작업으로 전환하는 내장형 AI를 활용해 대략적인 브레인스토밍을 실행 가능한 프로젝트로 전환하세요.

모든 이해관계자 피드백, 워크플로우 다이어그램, 프로세스 노트를 한곳에 보관하세요 사전 구축된 템플릿 중 하나를 활용하여 프로세스의 깔끔한 로드맵을 설계하세요. ClickUp 화이트보드에서 자동화 프로세스를 매핑하세요

3단계: 에이전트의 역할과 목표 정의하기

프로세스에 통합할 각 에이전트의 정확한 책임을 정의하세요. 명확히 정의된 역할은 AI 에이전트가 승인된 범위 내에서 의사결정을 내리도록 하여 정확도를 높이고 에이전시의 운영 지침 준수를 보장합니다.

각 에이전트에 대해 다음을 정의하세요:

정의 해야 할 작업 예시 에이전트의 역할과 페르소나 에이전트의 의사소통 방식, 행동 양식 및 역할을 정의하는 페르소나를 생성하세요 클라이언트 온보딩 에이전트, 보고 에이전트, 승인 추적 에이전트 핵심 책임 각 에이전트의 구체적인 책임을 정의하세요 신규 클라이언트 온보딩 에이전트는 프로젝트 구조를 생성하고, 작업을 할당하며, 신규 클라이언트에 인테이크 문서를 발송합니다. 메모리 매개변수 에이전트가 단기 기억과 장기 기억을 활용하는 방식을 정의하세요 현재 클라이언트 상호작용을 위한 단기 기억 과거 프로젝트 데이터, 기존 커뮤니케이션 패턴, 이전에 해결된 클라이언트 문제를 위한 장기 기억 자율성 수준 에이전트가 완전히 독립적으로 운영될지, 특정 작업에 대해 인적 개입(human-in-the-loop) 승인이 필요한지 결정하세요. 비정상적인 클라이언트 요청을 계정 담당자에게 에스컬레이션하기 가드레일 에이전트가 윤리적 및 조직적 경계 내에서 작동하도록 제약 조건을 정의하세요 클라이언트 데이터를 계정 간에 절대 공유하지 않으며, 승인 없이 외부로 통신을 전송하지 않습니다. 성공 메트릭 성공의 정의를 정의하세요 24시간 이내 온보딩 완료, 수동 후속 조치 불필요

🔔 주의사항: AI 에이전트 워크플로우를 진정으로 자동화하려면 여러 전문 에이전트가 필요합니다. 단일 자율 에이전트가 모든 것을 처리할 것이라고 기대하면 혼란스러운 결과가 초래됩니다.

특정 작업을 탁월하게 수행하는 좁은 범위의 에이전트 구축에 집중하세요. 이러한 에이전트들은 서로 순차적으로 연동되어 전체 워크플로우를 원활하게 종단 간(end-to-end)으로 실행합니다.

📌 예시: 성장 중인 디지털 마케팅 에이전시를 운영하며 여러 클라이언트 캠페인을 동시에 관리한다고 가정해 보세요. 모든 것을 수동으로 조정하는 프로젝트 관리자에게만 의존하는 대신, 세 가지 전문 AI 에이전트를 배포합니다. 각 에이전트는 명확히 정의된 운영 목표에 집중하며 자체 범위 내에서 실행합니다:

클라이언트 온보딩 에이전트: 신규 클라이언트가 계약을 체결하면 이 에이전트가 프로젝트 구조를 생성하고, 서비스 패키지에 기반한 작업 목록을 작성하며, 소유자를 배정하고, 인테이크 양식과 킥오프 문서를 자동으로 발송합니다.

보고 에이전트: 이 에이전트는 캠페인 대시보드를 모니터링하고, 플랫폼 전반의 성과 데이터를 수집하며, 진행 상황 하이라이트, 위험 요소, 다음 단계가 포함된 주간 또는 월간 클라이언트용 요약 보고서를 작성합니다.

피드백 및 승인 에이전트: 클라이언트가 이메일, 채팅 또는 프로젝트 스레드에 의견을 남길 때마다 이 에이전트가 피드백을 수집하여 구조화된 작업으로 변환하고, 적절한 팀 회원에게 할당한 후 완료 시점까지 승인 상태를 추적합니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp은 특정 기능을 탁월하게 수행하도록 설계된 슈퍼 에이전트를 제공합니다. 에이전시 프로젝트 관리를 위해 다음과 같은 에이전트를 활용할 수 있습니다: 프로젝트 매니저, StandUp 매니저, 상태 리포터, 우선순위 매니저. 각 에이전트는 동일한 워크플로우 내에서 하나의 특정 기능을 담당합니다. 각 에이전트의 역할과 범위는 명확히 구분됩니다. StandUp 매니저는 단순히 팀 업데이트를 수집하고 공유할 뿐입니다. 우선순위나 장애 요소를 처리하지 않습니다. 이는 우선순위 매니저의 역할입니다. 이러한 역할 분리가 시스템을 깔끔하고 안정적으로 유지하는 비결입니다. 에이전시의 필요에 따라 자유롭게 에이전트를 생성하고 맞춤형으로 설정하세요. 원하는 기능을 간단히 설명하기만 하면 ClickUp이 자동으로 구축해 드립니다. ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용하여 완전한 컨텍스트를 바탕으로 적응형 다단계 워크플로우를 처리하는 AI 기반 팀원을 설정하세요.

실제 적용 사례를 보려면 ClickUp이 슈퍼 에이전트를 활용하는 방법을 소개하는 이 비디오를 시청하세요 👇

4단계: 데이터 소스 선택하기

에이전트가 추론하고, 행동하며, 정확한 결과를 제공하려면 품질이 우수하고 관련성 높은 데이터가 필요합니다. 에이전시의 경우 일반적으로 다음을 연결해야 합니다:

클라이언트 정보, 커뮤니케이션 기록, 계정 상태 관리를 위한 CRM

작업 데이터 및 마감일을 위한 프로젝트 관리 tool

커뮤니케이션 환경을 위한 이메일 및 메시징 도구

성과 및 청구 데이터를 위한 스프레드시트 또는 보고 tool

내부 문서 또는 Google Docs를 통한 프로세스 가이드라인 및 템플릿

에이전트가 지정된 업무를 수행하는 데 필요한 데이터 소스를 식별하고, 이러한 데이터 소스를 연결하여 시스템 간 원활한 데이터 흐름을 가능하게 하십시오.

📌 예시: 고객 온보딩 에이전트가 전체 온보딩 절차를 완료해야 한다면, CRM(클라이언트 정보), 프로젝트 관리 도구(작업 구조 생성), 이메일(접수 서류 발송)에 하나의 자동화된 시퀀스로 접근할 수 있어야 합니다.

또한 데이터를 반드시 필수 검증을 거쳐 처리하도록 의식적으로 노력하세요. 결국 AI 에이전트의 성능은 입력되는 데이터의 질에 달려 있습니다:

데이터 정리 및 구조화: 불일치, 오류, 중복 및 편향을 제거하여 에이전트의 기반 신경망이 관련성 높고 고품질의 데이터로부터 학습할 수 있도록 보장하세요.

데이터 라벨링: 작업 범위, 클라이언트 납품물 등 에이전트가 맥락과 의도를 이해할 수 있도록 데이터를 주석 처리하세요.

RAG(검색 강화 생성) 구현: 에이전트가 매번 재훈련 없이도 지식베이스에서 정확하고 최신 정보를 실시간으로 가져올 수 있도록 합니다.

권한 설정: 지식 센터 및 데이터 소스에 대한 접근 권한을 정의하세요. 예를 들어, 브리핑 에이전트는 청구 데이터에 대한 접근 권한이 필요하지 않습니다.

또한 ClickUp Docs를 활용해 에이전트 운영에 필요한 모든 정보를 포괄하는 중앙 집중식 지식 기반을 구축하세요. 이는 에이전트의 두뇌 역할을 합니다. 여기에는 표준 운영 절차, 클라이언트 커뮤니케이션 템플릿, 프로젝트 가이드라인, 역사적 데이터, 그리고 에이전시가 따르는 분야별 규칙이 포함되어야 합니다.

ClickUp Docs로 모든 데이터를 하나의 플랫폼에 통합하여 더 빠르고 효율적인 결과를 얻으세요.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp for Creative Agencies는 모든 프로젝트 데이터, 클라이언트 커뮤니케이션, 팀 활동, 피드백, 작업 진행 상황을 한곳에서 포착, 관리, 저장할 수 있는 중앙 집중식 작업 공간을 제공합니다. ClickUp Creative Agencies로 에이전시 운영을 중앙 집중화하세요 ClickUp은 20개 이상의 사용자 지정 필드로 클라이언트 데이터를 수집하고, 청구서, 결제 알림, 특별 요청 등을 위한 맞춤형 위젯으로 프로젝트 진행 상황을 시각화할 수 있습니다. 실시간 협업 액세스가 가능한 ClickUp 문서에서 아이디어, 회의록, 표준 운용 절차 (SOP)를 기록하고 클라이언트와 같은 외부 관계자를 초대해 직접 기여하도록 할 수도 있습니다. ClickUp 슈퍼 에이전트는 실시간 ClickUp 작업 공간에서 데이터를 수집하여, 불일치하거나 오래된 데이터가 에이전트 결정에 영향을 미칠 위험으로부터 사용자를 해방시킵니다. ClickUp에 모든 데이터를 중앙 집중화하면 슈퍼 에이전트가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 누구도 수동으로 보고서를 추출하지 않아도 실시간 프로젝트 인사이트를 확인하세요

작업 상태, 마감일 또는 우선순위가 변경될 때 자동으로 워크플로우를 트리거하세요.

작업 진행에 따라 프로젝트 전반에 걸쳐 상태를 자동 업데이트하세요

위험, 지연 또는 용량 충돌이 납품에 영향을 미치기 전에 미리 감지하세요

클라이언트 피드백, 승인 요청 및 업무 요청을 즉시 적절한 팀 회원에게 전달하세요.

📚 더 알아보기: AI에서 지식 기반 에이전트 활용 방법

5단계: 프롬프트와 액션 설계

프롬프트는 에이전트의 추론 방식을 결정합니다. 에이전트의 역할, 추론 과정, 수행해야 할 행동, 그리고 출력 형식을 명확히 정의합니다.

markdown 또는 XML 태그를 사용하여 시스템 프롬프트를 명확하게 구성하세요:

#역할: 에이전트의 정체성을 정의하세요

#목표: 달성해야 할 사항 정의하기

#제약조건: 환각 현상이나 무단 행동을 방지하기 위한 제한 사항 설정. 예: 완료로 표시된 작업만 보고, 내부 팀 노트를 클라이언트와 절대 공유하지 않음

#출력 형식: 예측 가능하고 구조화된 응답을 보장하기 위해 필요한 형식을 지정하십시오. 즉, 에이전트가 채우는 JSON 스키마 또는 고정된 이메일 템플릿입니다.

#예시: 에이전트 행동을 안내하기 위해 샘플 입력값과 예상 출력값을 제공하여, 에이전트가 올바른 결과를 정확히 인식할 수 있도록 합니다.

#추론 루프: 에이전트가 행동하기 전에 따르는 사고 순서를 정의하세요. 즉, 작업 상태 확인, 완료 기준 검증, 요약 초안 작성, 예외 사항 표시, 이후 전송

에이전시 상태 보고 에이전트를 위한 잘 구성된 프롬프트 예시는 다음과 같습니다: #역할: 귀하는 디지털 마케팅 에이전시의 클라이언트 상태 보고 에이전트입니다. #목표: 매주 금요일, 해당 주에 완료 표시된 모든 작업을 추출하고, 프로젝트 타임라인 대비 진행 상황을 요약하며, 클라이언트 대상 현황 업데이트 초안을 작성합니다. #제약사항: 완료로 표시된 작업만 포함하십시오. 내부 팀 논의, 내부적으로 표시된 장애 요소 또는 예산 세부 정보를 참조하지 마십시오. 계정 책임자의 승인 없이 보고서를 발송하지 마십시오. #출력 형식: 상태 업데이트를 간결한 이메일로 작성하세요. 포함 내용: 이번 주 업데이트된 프로젝트, 완료된 마일스톤 비율, 다음 주 우선순위. #추론 루프: 모든 활성 프로젝트의 작업 상태 확인, 완료된 작업 식별, 프로젝트 마일스톤과 교차 참조, 요약 초안 작성, 미완료 항목은 계정 담당자 검토를 위해 표시, 발송 대기열 등록.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain을 사용하면 자연어 프롬프트로 전체 워크플로우를 실행하는 슈퍼 에이전트를 구축할 수 있습니다. 원하는 에이전트를 간단히 설명하기만 하면 BrainGPT가 생성해 줍니다. ClickUp Brain으로 슈퍼 에이전트 구축하기 그러나 AI 에이전트를 고립된 상태로 구축해서는 안 됩니다. 먼저 ClickUp 문서로 에이전트 지침을 초안 작성하고 다듬으세요. 여기서 팀과 실시간 협업하여 부족한 부분을 파악하고, 변경 사항을 제안하며, 제약 조건에 대해 의견을 모을 수 있습니다. 이후 완성된 지침을 ClickUp Brain에 입력하여 에이전트를 구축하세요.

6단계: AI 에이전트 훈련 및 테스트

워크플로우에 AI 에이전트를 통합할 때는 항상 '기어가기-걷기-달리기' 접근법을 채택하세요:

크롤링: 대량 처리 가능하고 위험도가 낮은 작업(예: 주간 상태 업데이트 이메일 발송 또는 클라이언트 계정별 연체 작업 표시)을 위한 단일 목적 에이전트로 시작하세요.

워크플로우 예시: 관련 워크플로우에서 두 에이전트 간 협업을 구현합니다. 예를 들어, 승인 추적 에이전트가 확인된 승인을 작업 할당 에이전트에게 인계하는 방식입니다.

실행: 신규 클라이언트 브리핑을 접수부터 팀원 배정까지 완전히 구조화된 프로젝트로 전환하는 등, 엔드투엔드 프로세스를 처리하는 완벽하게 조율된 에이전트 시스템을 배포하세요.

에이전트가 지시대로 수행하는 부분, 개입이 필요한 작업, 에스컬레이션 트리거, 완료율, 완전한 실패 사례를 확인하세요.

에이전트 성능 모니터링 시 이 가이드를 기준으로 활용하세요 👇

테스트할 매개변수 Pass 실패 출력 정확도 에이전트가 실제 프로젝트 데이터로부터 정확한 출력을 생성합니다 에이전트는 누락된 데이터를 표시하지 않고 가정으로 채웁니다. 제약 준수 에이전트는 클라이언트 대상 출력물에 내부 노트를 절대 공유하지 않습니다. 에이전트가 라벨링 간극으로 인해 다른 클라이언트 계정의 데이터를 가져옴 라우팅 로직 에이전트는 모호한 클라이언트 요청을 즉시 담당 계정 리더에게 에스컬레이션합니다. 에이전트는 범위 외 요청을 독립적으로 해결하려고 시도합니다. 형식 일관성 출력은 매번 정의된 템플릿과 일치합니다 소스 데이터가 부분적으로 사용할 수 없는 경우 에이전트가 필수 필드를 건너뜁니다. 오류 처리 에이전트가 오류를 기록하고 담당자에게 알립니다. 에이전트가 조용히 실패하고 작업이 잘못 완료됨으로 표시됨

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 대시보드를 통해 클라이언트 계정 전반의 에이전트 성과를 쉽게 시각화하세요. 핵심 메트릭을 표시하고 에이전트의 부족한 부분을 알려주는 맞춤형 위젯을 구축하세요. ClickUp 대시보드를 활용하여 에이전트의 성공을 추적하세요 다음 AI 카드와 위젯을 추가하여 자동화 결과를 실시간으로 추적하세요: 막대/원형 차트: 작업 상태별 횟수를 시각화하여 에이전트가 작업을 파이프라인을 통해 성공적으로 진행하는지 확인하세요.

계산 카드: 특정 상태에서 소요된 총 시간과 같은 KPI를 측정하여 에이전트가 실제로 지연을 줄이고 있는지 평가하세요.

AI 브레인: "어떤 클라이언트 작업이 검토 단계에서 가장 오래 걸렸나요?"와 같은 질문을 던지면 데이터를 수동으로 필터링하지 않고도 즉시 답변을 얻을 수 있습니다.

AI 스탠드업™: 선택한 기간 동안의 워크플로우 활동을 요약하여 무엇이 효과적이고 무엇이 그렇지 않은지 빠르게 검토하세요.

7단계: 팀 전반에 배포하기

에이전트가 테스트를 통과한 후 팀, 부서, 클라이언트 계정 전반으로 확장하세요. 클라이언트에게 에이전트 사용을 안내하세요:

데이터가 어떻게 사용되고 저장되며, 누가 접근 권한을 가지는지 명확히 하십시오.

필요 시 담당자에게 연결되는 명확한 에스컬레이션 경로를 제공하세요.

어떤 상호작용이 에이전트에 의해 처리되고 어떤 상호작용이 사람에 의해 처리되는지 알려주세요.

내부적으로는 팀원들이 각 에이전트의 역할과 개입 시점을 명확히 이해하도록 하십시오. 에이전트 행동을 수정하고 필요 시 상위 라인에 문제를 보고하는 방법을 교육하십시오.

📚 더 읽어보기: 생산성을 위한 최고의 AI 에이전트

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp의 권한 및 공유 설정을 통해 각 팀원과 클라이언트가 작업 공간 내에서 볼 수 있는 내용을 정확히 제어할 수 있습니다. 팀과 클라이언트 계정 전반에 에이전트를 확장할 때 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다: 클라이언트를 게스트로 초대하여 자신의 프로젝트 데이터에 대한 가시성을 제어하세요

알림 설정을 활용하여 클라이언트에게 최신 정보를 제공하세요

클라이언트에게만 관련 메트릭을 보여주는 대면 대시보드를 설정하세요

에이전시 관리를 위한 최고의 AI 에이전트 활용 사례

에이전시를 위한 에이전트 워크플로우 통합 방법 👇

주간 상태 에이전트

주간 상태 에이전트는 매주 프로젝트 상태 업데이트를 자동으로 취합하여 클라이언트에게 발송하는 역할을 담당합니다.

예시: 프로젝트 관리 도구에서 완료된 작업, 달성된 마일스톤, 다가오는 마감일을 추출합니다.

사전 승인된 상태 보고서 템플릿에 실시간 프로젝트 데이터를 자동으로 채웁니다.

팀원 중 누구도 보고서를 작성하지 않아도 예정된 시간에 해당 보고서를 관련 클라이언트에 자동으로 발송합니다.

진행 상황이 계획보다 지연된 프로젝트를 표시하고 보고서가 발송되기 전에 해당 프로젝트를 계정 담당자에게 전달합니다.

클라이언트 온보딩 에이전트

이 AI 에이전트 사용 사례에서 에이전트는 최소한의 개입으로 온보딩 전체 과정을 실행하는 역할을 담당합니다.

예시: 작업 범위에 따라 프로젝트 구조를 생성하고 작업 템플릿을 채웁니다.

현재 용량 현황과 프로젝트 요구사항에 따라 팀 회원을 배정합니다.

클라이언트에게 자동으로 환영 이메일, 접수 양식 및 프로젝트 타임라인을 발송합니다.

클라이언트 응답에 누락된 정보나 범위를 벗어난 요청이 포함된 경우 계정 담당자에게 에스컬레이션합니다.

보고 에이전트

보고 에이전트는 활성 클라이언트 캠페인 전반에 걸쳐 성과 보고서를 작성하고 전달하는 역할을 담당합니다.

예시: 연동된 마케팅 도구 및 대시보드에서 캠페인 데이터를 가져옵니다.

수동 개입 없이 예약된 시간에 보고서를 클라이언트에 발송합니다.

성과가 저조한 캠페인을 표시하고 전략 담당자에게 검토를 위해 전달합니다.

승인 추적기

승인 추적기는 모든 활성 프로젝트에서 보류 중인 승인을 모니터링하고 자동으로 후속 조치를 수행하는 역할을 담당합니다.

예시: 클라이언트 또는 내부 승인을 기다리는 모든 작업 또는 결과물을 추적합니다.

승인 기한이 지났을 때 관련 담당자에게 자동화를 통해 알림을 발송합니다.

승인이 확인되면 작업 상태를 업데이트하고 담당 팀 회원에게 알립니다.

승인 대기 상태가 정의된 임계값을 초과할 경우 계정 담당자에게 에스컬레이션됩니다.

크리에이티브 에이전트

크리에이티브 에이전트는 클라이언트의 브리핑을 바탕으로 초안, 무드보드, 참고 자료 및 크리에이티브 방향성을 생성하여 크리에이티브 프로세스를 지원하는 역할을 담당합니다.

예시: 승인된 클라이언트 브리프에서 목표, 톤, 결과물 요구사항을 추출합니다.

팀이 다듬을 수 있도록 초안 크리에이티브 방향성 또는 카피 변형을 생성합니다.

브리프에 양질의 결과물을 생성하기 위한 충분한 세부 사항이 누락된 창의적 공백을 표시합니다.

모든 작업이 클라이언트에게 전달되기 전에 초안을 담당 크리에이티브 리더에게 검토를 위해 전달합니다.

캠페인 성과 에이전트

캠페인 성과 에이전트는 실시간 캠페인 메트릭을 모니터링하고 성과 변화 시 팀에 알리는 역할을 담당합니다.

예시: 실시간으로 진행 중인 캠페인 전반의 핵심 메트릭을 추적합니다.

캠페인 성과가 정의된 기준치 아래로 떨어지면 전략 담당자에게 알림을 전송합니다.

역사적 데이터를 사용하여 현재 성과를 과거 캠페인과 비교하여 맥락화합니다.

계정 담당자가 검토할 수 있도록 계정 성과 추세 기반 권장 사항 요약 생성

청구 에이전트

청구 에이전트는 활성 클라이언트 계정을 대상으로 청구서 생성, 결제 후속 조치 및 청구 조정 업무를 자동화하는 역할을 담당합니다.

예시: 서명된 제안서나 이메일 스레드에서 가격 조건 및 납품물을 추출합니다.

CRM에서 거래가 '성공적으로 종료됨'으로 표시되면 영업 팀에 자동으로 알림을 보내고 청구서 생성을 트리거합니다.

모든 활성 클라이언트 계정의 결제 상태를 추적하고 연체된 청구서를 관리합니다.

청구 분쟁 또는 가격 불일치가 발견될 경우 계정 담당자에게 에스컬레이션됩니다.

📚 더 알아보기: AI를 활용한 작업 자동화 방법

AI 에이전트 구축 시 흔히 저지르는 실수

에이전시용 AI 에이전트 구축 시 피해야 할 몇 가지 실수는 다음과 같습니다:

❌ 실수 ✅ 대신 해야 할 일 완전히 이해하지 못하는 프로세스 자동화하기 워크플로우를 시각적으로 또는 플로우차트를 통해 매핑하고, 데이터 흐름, 책임 범위, 비효율성, 자동화로 개선 가능한 작업을 기록하세요. 여전히 수동 개입이 필요한 부분을 식별하십시오. 약한 지식 기반 위에서 구축하기 중복 제거, 불일치 수정, 데이터의 정확한 라벨링을 통해 에이전트가 신뢰할 수 있는 정보를 바탕으로 추론하고 환각 현상을 방지할 수 있도록 하십시오. 한 명의 에이전트가 모든 것을 해내길 기대하는 것 각 에이전트의 범위를 극도로 구체적으로 좁히세요. 하나의 작업을 탁월하게 수행하도록 엄격히 정의된 에이전트는 여러 책임을 떠맡은 부풀려진 에이전트보다 항상 우수한 성과를 냅니다. 피드백이나 수정 메커니즘 없음 에이전트 출력을 직접 경험하는 팀 회원과 클라이언트로부터 정기적인 피드백을 수집하세요. 디자인 과정에 팀을 참여시키지 않음 에이전트 설계 과정에 팀원을 참여시키세요. 팀원들이 일상적인 워크플로우와 지속적으로 막히는 작업을 직접 설명해주는 세션을 진행하세요. 보안 및 거버넌스 간과 각 에이전트의 접근 권한 범위, 클라이언트 데이터 처리 방식, 실행 전 반드시 필요한 인간 승인 절차를 명확히 정의하는 가이드라인을 설정하세요.

👀 알고 계셨나요? 최초의 AI 에이전트인 '셰이키( Shakey)'는 1960년대에 개발되었습니다. 주변 환경을 인지하고 추론할 수 있었습니다. 셰이키는 계획 수립, 경로 탐색, 단순 오브젝트 재배치 등이 필요한 작업을 수행할 수 있었습니다. 라이프지는 1970년 이를 "최초의 전자 인간"이라 칭했습니다. via Sri

현재 AI 에이전트의 한계점

현재 AI 에이전트는 좁고 구조화된 작업에 탁월합니다. 그러나 실제 에이전시 워크플로우는 복잡하고 역동적입니다. AI 에이전트가 부족할 수 있는 부분은 다음과 같습니다:

모호하거나 불분명한 입력에 대한 어려움: 에이전트는 명확한 목표가 없는 브리핑에서 인간처럼 의도를 추론할 수 없습니다. 다른 클라이언트 데이터를 바탕으로 자체 해석이나 가정을 하는 경향이 있습니다.

비결정적 행동: 동일한 입력에 항상 동일한 출력이 생성되는 것은 아닙니다. 즉, 똑같은 승인 요청 두 개가 서로 다른 경로로 전달될 수 있어, 클라이언트 제공물 일관성이 필수적인 워크플로우에서는 에이전트를 신뢰할 수 없습니다.

환각 현상은 여전히 현실적인 위험 요소입니다: 불완전한 데이터나 지식 경계를 벗어난 정보를 다룰 때, 에이전트는 잘못된 출력을 확신에 찬 태도로 제시하여 이를 포착하기 어렵게 만듭니다.

약한 장기 기억력: 컨텍스트 윈도우 기술이 발전했음에도 불구하고, 에이전트는 진화하는 요구사항을 가진 장기적인 클라이언트 캠페인 관리와 같은 복잡한 다단계 작업 전반에 걸쳐 컨텍스트를 유지하는 데 어려움을 겪습니다.

상식 부족: 기본적인 상식이 부족한 경우가 많아, 기술적으로는 정확하지만 논리적으로 결함이 있거나 실용적이지 않은 해결책을 내놓습니다.

높은 지연 시간과 비용: 복잡한 워크플로우에 여러 에이전트를 운영하면 응답 시간과 운영 비용이 모두 증가하여, 신중하게 관리하지 않으면 효율성 향상 효과를 상쇄할 수 있습니다.

윤리적 및 감독적 한계: 에이전트는 본질적으로 기밀성 경계, 이해 상충, 또는 인간 검토가 필요한 중대한 결정을 내릴 시점을 이해하지 못합니다.

👀 알고 계셨나요? 델로이트는 AI 환각 현상으로 인해 조작된 학술 참고문헌과 가짜 연방 법원 인용문이 생성된 29만 달러 규모의 정부 보고서에 대해 부분 환불을 진행했습니다. 검증되지 않은 AI는 단순히 재작업만 유발하는 것이 아닙니다. 이는 원래 실수의 비용을 훨씬 능가하는 법적 책임과 평판 손상으로까지 확대될 수 있습니다.

에이전트를 직접 코드로 작성하거나, 로우코드 자동화 플랫폼을 활용하거나, 인간 언어로 에이전트를 구축할 수 있는 tools를 사용할 수 있습니다.

AI 에이전트를 신속하게 구축하고 배포하려면 다음 세 가지 tools를 고려해 보세요:

ClickUp

ClickUp은 에이전시가 클라이언트 프로젝트, 내부 업무, 커뮤니케이션, 지식을 한 곳에서 관리할 수 있도록 지원하는 통합 AI 작업 공간입니다.

가장 큰 장점은 플랫폼의 상황 인식 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain입니다. 업무와 클라이언트 상호작용을 이해하여, 여러 도구와 스프레드시트 사이를 끊임없이 토글하며 워크플로우 간 정보를 모으는 수고를 덜어줍니다.

이것이 여러분의 삶을 어떻게 더 쉽게 만드는지 확인해 보세요 🦸

전체 작업 공간을 연결하세요

ClickUp AI 기업 검색은 전체 작업 공간의 지식을 활용하여 요청 시 관련 답변, 인사이트 및 실행 가능한 조치를 제공합니다.

ClickUp AI Enterprise 검색에 작업 공간 정보를 표시해 달라고 요청하세요

에이전시 전반, 클라이언트 타임라인, 작업 상태, 프로젝트 문서 또는 팀 활동에 대해 자연어 질문을 할 수 있습니다. 작업, 문서, 댓글 및 Google Drive, OneDrive와 같은 연결된 외부 앱을 깊이 있게 검색하여 사용자가 직접 찾아 헤매지 않아도 정확한 맥락을 추출해 줍니다.

다양한 AI 모델에 대한 접근

ClickUp BrainGPT는 동일한 인터페이스 내에서 여러 외부 AI 모델에 대한 접근도 제공합니다. 다양한 모델 출력을 실험하기 위해 도구를 전환하거나 별도의 구독을 관리할 필요가 없습니다.

📌 예시: 일상적인 실행 작업에는 ChatGPT를, 장문 분석 및 종합 작업에는 Claude를, 정보량이 많고 상호 참조가 필요한 작업에는 Gemini를 활용하세요.

자동화는 수동 후속 조치 없이도 에이전시 워크플로우가 원활하게 진행되도록 합니다

완전한 AI 에이전트를 배포하기 전에 에이전시는 구조화된 워크플로우가 필요합니다. ClickUp 자동화 기능은 수동 관리 시 배송 속도를 늦추는 예측 가능한 업무 인수인계, 상태 변경, 반복적인 조정 작업을 처리합니다.

ClickUp 자동화를 활용하여 업무가 진행될 때마다 자동으로 작업을 실행하는 규칙을 설정하세요.

이는 AI 에이전트가 향후 구축할 수 있는 신뢰할 수 있는 운영 기반을 마련합니다.

📌 예시: 디자인 결과물이 "진행 중"에서 "클라이언트 검토" 단계로 이동합니다. ClickUp 자동화 기능은 즉시 담당 계정 매니저를 배정하고, 클라이언트 피드백 양식을 첨부하며, 검토 채널에 알림을 전송하고, 48시간 내 피드백이 없을 경우 후속 조치 알림을 설정합니다. 다음 단계를 기억할 필요가 없습니다. 워크플로우가 스스로 진행됩니다.

일 인계 및 검토를 통해 일 진행을 원활히 유지하세요

에이전시 워크플로우에서 가장 많은 시간을 잡아먹는 것은 업무 인수인계입니다. 때로는 결과물이 며칠 동안 할당되지 않은 채 방치되거나, 검토자에게 알림이 가지 않거나, 상태 변경 과정에서 맥락이 사라지기도 합니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트는 이러한 전환에 자동으로 대응합니다.

맞춤형 ClickUp 슈퍼 에이전트로 복잡한 워크플로우를 종단 간 자동화하세요

AI 에이전트 예시는 다음과 같습니다:

작업이 "검토 준비 완료" 상태로 이동하면 에이전트가 사전 정의된 소유권 규칙에 따라 적절한 검토자를 배정합니다.

팀의 표준에서 검토 체크리스트를 가져와 첨부 파일로 첨부합니다.

관련 채널에 알림을 보내 검토자가 즉시 알 수 있도록 합니다.

검토 중인 작업이 정의된 임계값을 초과하면, 에이전트가 납기 타임라인에 영향을 미치기 전에 이를 경고합니다.

ClickUp 주요 기능

AI Writer for Work: 작업 공간 컨텍스트를 기반으로 보고서를 작성하고, 이메일을 보내며, 문서를 작성하고, 작업 설명을 생성합니다. 복잡한 프롬프트 없이도 가능합니다.

통합 AI 작업 공간: 작업, 상태, 타임라인, 담당자를 연결하여 에이전트가 전체 에이전시 시스템에 걸쳐 완벽한 가시성과 접근성을 확보합니다.

노코드 에이전트 빌더: 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고 자연어 명령어로 에이전트를 구축하고 배포하세요.

ClickUp 통합: 1000개 이상의 도구와 연결하여 기존 스택의 데이터를 하나의 작업 공간으로 가져옵니다.

슈퍼 에이전트 카탈로그: 프로젝트 관리, 작업 관리, 개인 및 경영진 생산성, 일정 관리, 인텔리전스, 보고, 심지어 글쓰기까지 맞춤형 에이전트를 구축할 수 있는 사전 제작된 프롬프트

ClickUp의 한도

다양한 기능과 특징 세트는 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2에서 긍정적인 경험을 공유한 사용자의 이야기를 들어보세요:

ClickUp의 유연성이 우리에게 가장 큰 장점입니다. 도구에 맞춰 프로세스를 조정하는 대신, 비즈니스 워크플로우에 맞춰 전체 작업 공간을 맞춤 설정했습니다. 고객 성공, 성장, 운영, 규정 준수, 재무, 기술 부서 전반에 걸쳐 활용하며, 모든 것을 한 곳에 모아 강력한 구조와 가시성을 확보했습니다. 사용자 정의 상태, 필드, 자동화, 대시보드를 통해 온보딩, 규정 준수, 통합, 내부 추적을 원활하게 운영하며 이메일과 후속 조치에 대한 의존성을 크게 줄였습니다.

ClickUp의 유연성이 우리에게 가장 큰 장점입니다. 도구에 맞춰 프로세스를 조정하는 대신, 비즈니스 워크플로우에 맞춰 전체 작업 공간을 맞춤형으로 설정했습니다. 고객 성공, 성장, 운영, 규정 준수, 재무, 기술 부서 전반에 걸쳐 활용하며, 모든 것을 한 곳에 모아 강력한 구조와 가시성을 확보했습니다. 사용자 정의 상태, 필드, 자동화, 대시보드를 통해 온보딩, 규정 준수, 통합, 내부 추적을 원활하게 운영하며 이메일과 후속 조치에 대한 의존성을 크게 줄였습니다.

고객 사례: ClickUp X Bell Direct 😓 문제점: "업무에 관한 업무"가 진정한 생산성을 가로막고 있었습니다 Bell Direct 운영팀은 업무에 압도당했습니다. 매일 800건 이상의 클라이언트 이메일을 처리해야 했는데, 각 이메일마다 수동으로 읽고 분류한 후 적절한 담당자에게 전달해야 했습니다. 이로 인해 팀 효율성, 가시성, 서비스 품질에 부담이 가중되었으며, 이는 회사가 클라이언트에게 탁월한 성과를 제공했음에도 불구하고 발생한 문제였습니다. ✅ 해결책: 팀원처럼 협업하는 통합 작업 공간 + AI 에이전트 Bell Direct는 스택에 또 다른 분리된 도구를 추가하는 대신 ClickUp을 중앙 지휘 센터로 선택했습니다. 그들은 작업과 문서부터 프로세스와 지식에 이르기까지 모든 것을 AI가 전체 맥락을 파악할 수 있는 단일 작업 공간으로 통합했습니다. 일반적인 봇이나 템플릿에 의존하기보다는 "Delegator"라고 명명한 슈퍼 에이전트를 배포했습니다. 이는 들어오는 업무를 분류하도록 훈련된 자율적인 팀원입니다: 공유 받은 편지함으로 들어오는 모든 이메일을 읽습니다.

AI 기반 사용자 정의 필드를 활용하여 긴급도, 클라이언트, 주제를 분류합니다.

각 작업을 실시간으로 우선순위화하여 적절한 담당자에게 배정합니다. 이 모든 작업은 사람의 개입 없이 자동으로 수행됩니다. 😄 영향력: 측정 가능한 운영 효율성 향상 운영 효율성 20% 향상으로 동일한 자원으로 더 많은 일을 더 빠르게 완료할 수 있습니다.

2명의 정규직 직원 분량의 용량이 확보되어, 이제 고부가가치 전략적 작업에 활용 가능합니다.

매일 800건 이상의 클라이언트 이메일을 실시간으로 분류 처리합니다. 슈퍼 에이전트는 이제 인간과 같은 방식으로 일을 처리하지만, 기계의 속도와 규모로 수행합니다.

만들기

via Make

Make는 분기 논리, 복잡한 데이터 변환, 다단계 워크플로우가 필요한 팀을 위해 설계된 시각적 자동화 플랫폼입니다. 선형 빌더와 달리 이 tool은 캔버스에서 전체 워크플로우를 한눈에 확인할 수 있게 하여, 워크플로우가 복잡해질수록 시스템 간 데이터 이동 방식을 더 쉽게 이해할 수 있도록 합니다.

최근 출시된 'Make AI 에이전트' 기능을 통해 팀은 시나리오 내에 에이전트 기반 자동화를 직접 내장할 수 있어, 기본적인 자동화를 넘어설 준비가 된 에이전시에게 탁월한 선택지가 됩니다.

주요 기능 만들기

라우터, 반복기, 집계기를 갖춘 시각적 캔버스 빌더를 사용하여 데이터를 여러 경로로 분할하고 병렬 작업의 결과를 결합하세요.

외부 도구 없이도 날짜 재포맷팅, JSON 파싱, 텍스트 조작을 위한 내장 데이터 변환 기능을 활용하세요.

3,000개 이상의 기본 커넥터를 넘어 사전 구축된 통합 기능이 없을 경우 HTTP 모듈로 모든 REST API를 연결하세요.

Make Grid 대시보드에서 클라이언트 계정 전반의 모든 시나리오, 실행 상태, 오류율 및 크레딧 사용량을 한눈에 모니터링하세요.

기존 워크플로우에 에이전트 단계를 직접 내장할 수 있는 네이티브 AI 에이전트 지원을 확보하세요.

한도 만들기

캔버스 기반 인터페이스는 비기술 사용자에게 학습 곡선이 가파릅니다

크레딧 기반 가격 정책은 비용 예측을 어렵게 만듭니다. 실행되지 않는 작업을 포함해 모든 동작과 트리거는 크레딧을 소모합니다.

가격 책정하기

Free

Make 플랜 : 월 $9

기업 Enterprise

평가하기

G2 : 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Make에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 생생한 경험담을 들어보세요:

Make에서 가장 마음에 드는 점은 자동화 구축이 얼마나 간단하고 직관적인지입니다. 특히 Webflow를 비롯한 다양한 tool과 손쉽게 연결되어 복잡한 코드 없이도 프로세스를 자동화할 수 있다는 점이 매우 만족스럽습니다.

Make에서 가장 마음에 드는 점은 자동화 구축이 얼마나 간단하고 직관적인지입니다. 특히 Webflow를 비롯한 다양한 tool과 손쉽게 연결되어 복잡한 코드 없이도 프로세스를 자동화할 수 있다는 점이 매우 만족스럽습니다.

Zapier

Zapier를 통해

Zapier는 비기술 팀도 몇 분 만에 설정할 수 있는 트리거-액션 모델로 8,000개 이상의 앱을 연결합니다. 수년간 간편한 크로스 앱 자동화의 핵심 도구였으며, Zapier 에이전트 추가로 이제 각 단계마다 수동 입력 없이 연결된 도구 전반에서 의사결정과 실행이 가능한 다단계 자율 워크플로우를 지원합니다.

Zapier 주요 기능

코드를 작성하지 않고도 조건부 경로, 필터, 논리 브랜치를 활용한 다단계 Zaps를 구축하세요

Zapier 에이전트는 연결된 앱 전반에서 리드 자격 평가부터 클라이언트 요청 라우팅에 이르기까지 의사 결정 기반 작업을 자율적으로 처리합니다.

CRM, 프로젝트 관리 도구, 이메일 플랫폼 등을 아우르는 8,000개 이상의 기본 통합 기능

Copilot AI 어시스턴트는 평이한 언어로 워크플로우 구축, 문제 해결 및 반복 작업을 지원합니다.

필터, 경로 및 포맷터 단계는 작업 사용량에 포함되지 않아 복잡한 워크플로우에서 비용 예측이 용이합니다.

Zapier의 한도

다수의 클라이언트 계정에서 대량 워크플로우를 운영하는 에이전시를 위한 작업 기반 가격 책정 방식은 신속하게 확장됩니다.

월 중순에 워크플로우가 작업 한도에 도달하면 작업당 과금 방식의 초과 요금이 발생하여 비용이 예상치 못하게 급증할 수 있습니다.

Zapier 가격 정책

Free

프로페셔널: 월 19.99달러

팀 : 월 69달러

기업: 맞춤형

Zapier 평가

G2 : 4.5/5 (1,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zapier에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 생생한 경험담을 들어보세요:

Zapier는 기술적 배경이 없는 사람도 자동화를 쉽게 만들 수 있게 합니다. 이를 통해 TikTok 리드 광고, Meta 리드 양식, Google 스프레드시트 등 여러 플랫폼을 연결할 수 있어 리드 관리가 훨씬 빠르고 체계적으로 이루어졌습니다. Zap을 설정하면 백그라운드에서 안정적으로 실행되어 많은 수작업을 줄여줍니다.

Zapier는 기술적 배경이 없는 사람도 자동화를 쉽게 만들 수 있게 합니다. 이를 통해 TikTok 리드 광고, Meta 리드 양식, Google 스프레드시트 등 여러 플랫폼을 연결할 수 있어 리드 관리가 훨씬 빠르고 체계적으로 이루어졌습니다. Zap을 설정하면 백그라운드에서 안정적으로 실행되어 많은 수작업을 줄여줍니다.

에이전시가 AI 에이전트를 도입할 때 고려해야 할 윤리적 문제는 무엇인가?

에이전시는 클라이언트 데이터 무결성을 훼손하거나 클라이언트와의 신뢰 관계를 손상시키지 않는 선제적 윤리 프레임워크를 채택할 책임이 있습니다.

어떤 유형의 AI 에이전트를 도입하기 전에, 다음 문제들을 반드시 숙지해야 합니다:

윤리적 문제 에이전시에 어떤 의미가 있을까요? 데이터 프라이버시 및 동의 클라이언트는 특히 커뮤니케이션 워크플로우에서 에이전트에 의한 데이터 처리에 명시적으로 동의해야 합니다. 의사 결정 과정에서의 편향성 배포 전후로 편향성 검사를 수행하세요. 특정 클라이언트 계정을 소홀히 하거나 요청을 잘못 처리하는 과거의 편향을 에이전트가 물려받지 않도록 다양하고 대표적인 훈련 데이터셋을 활용하세요. 책임성 배포 전 계약 조건에 책임 조항을 명시하십시오. 에이전트로 인해 마감일 미준수, 잘못된 결과물, 재정적 손실이 발생할 경우 명확한 책임 소재가 규정되어야 합니다. 데이터 보안 엄격한 접근 제어, 수행된 모든 작업에 대한 감사 추적, 명확한 데이터 보존 정책을 갖춘 기업급 보안 프로토콜 내에서 에이전트를 운영하세요. 과도한 자동화 클라이언트 대응 워크플로우에서 인간적 판단을 완전히 대체하여 속도를 높이려 하지 마십시오. 개인화된 관심이 사라지면 클라이언트는 이를 알아차립니다. 또한 어떤 에이전트도 우수한 계정 관리자가 지닌 관계 지능을 재현할 수 없습니다.

에이전시 워크플로우를 위한 슈퍼 에이전트 구축하기

에이전시 워크플로우는 규모가 커짐에 따라 지속적으로 진화할 것입니다. 클라이언트 요구가 증가하더라도 업무 전달 속도를 높이고 일상적인 운영을 일관되게 유지할 수 있는 지능형 에이전트가 필요합니다.

그러나 분산된 도구는 분산된 에이전트를 만듭니다. 데이터, 커뮤니케이션, 프로젝트가 서로 다른 시스템에 존재할 때, 에이전트는 신뢰할 수 있는 행동을 위해 필요한 맥락을 갖추지 못합니다.

ClickUp의 통합 AI 작업 공간은 작업, 문서, 타임라인, 고객 워크플로우를 한곳에 모아 슈퍼 에이전트가 업무 조정, 위험 요소 파악, 원활한 진행 관리를 위한 완벽한 가시성을 확보하도록 합니다. 한 번 구축하여 여러 워크플로우에 배포하고, 수동 조정으로는 대규모 운영 시 유지하기 어려운 명확성과 통제력을 바탕으로 에이전시를 운영하세요.

에이전시를 위한 사전 구축된 에이전트를 배포할 준비가 되셨나요? ClickUp에 무료로 가입하세요 ✅

자주 묻는 질문

기술적 지식 없이도 구축할 수 있는 노코드 드래그 앤 드롭 에이전트 빌더가 있습니다. 원하는 에이전트를 간단히 설명하고 플랫폼이 자동으로 구성하도록 하여 자연어로 에이전트를 구축할 수도 있습니다.

최적의 선택은 궁극적으로 귀사의 인공지능 스택 설정 방식과 에이전시의 워크플로우 요구사항에 달려 있습니다. GPT-4와 Claude는 추론 및 언어 중심 작업에 탁월한 반면, Gemini는 심층적 추론과 광범위한 지식 검색이 필요한 작업에 더 적합합니다.

에이전트의 정확한 추론 및 실행 능력은 기반 데이터의 품질과 관련성에 달려 있습니다. 깨끗하고 라벨링된 구조화된 데이터를 공급하고, 다중 소스에서 데이터를 수집해야 할 경우 RAG(Retrieval-Augmented Generation)를 구현하며, 환각 현상을 줄이기 위해 명확한 경계로 프롬프트를 효율적으로 구성하세요.

불명확한 프롬프트, 취약하거나 일관성 없는 데이터 소스, 피드백 루프 부재, 그리고 인간 감독을 너무 일찍 제거하는 것이 실제 환경에서 에이전트가 작동하지 않는 가장 흔한 원인입니다.

네. AI 에이전트는 단기 및 장기 기억을 활용하여 컨텍스트를 처리합니다. 단기 기억은 단일 세션 내의 컨텍스트를 처리하는 반면, 장기 기억은 일반적으로 벡터 데이터베이스를 통해 세션 간에 걸쳐 역사적 데이터를 저장합니다.

비용은 모델, 사용량, 플랫폼에 따라 달라집니다. GPT-4와 같은 모델의 API 비용은 토큰 기반으로 책정됩니다. 고빈도·복잡한 워크플로우는 모니터링하지 않으면 비용이 급증할 수 있습니다.

에이전트는 실행과 조정을 담당합니다. 전략, 고객 관계, 창의적 판단, 책임감은 여전히 인간이 필요합니다. 에이전트는 단순히 팀의 속도와 숙련도를 높여줄 뿐입니다.