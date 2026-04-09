대행사 규모가 커질 때 클라이언트를 관리하는 방법

대부분의 에이전시는 관계 관리에 명확한 소유자, 체계, 또는 성장에 맞춰 지속 가능한 시스템이 부족하여 클라이언트를 잃게 됩니다.

맥킨지의 2024년 B2B 펄스( B2B Pulse ) 조사에 따르면, B2B 구매자의 절반 이상이 채널 간 경험이 일관되지 않을 경우 공급업체를 변경할 의향이 있는 것으로 나타났습니다.

이 가이드에서는 실제로 확장 가능한 클라이언트 관리 방식을 구축하는 방법을 다룹니다. 이상적인 클라이언트 프로필 정의부터 커뮤니케이션 주기 수립, 반복 가능한 워크플로우, 클라이언트 유지 메트릭에 이르기까지 모든 것을 다룰 예정입니다.

그럼 시작해 볼까요! 💪

성장하는 에이전시에게 클라이언트 관리가 의미하는 것

클라이언트 관리는 에이전시가 일을 수행하고, 신뢰를 유지하며, 장기적으로 고객을 확보하기 위해 사용하는 프로세스, 커뮤니케이션 주기, 그리고 tools의 체계입니다. 이는 초기 소수의 계정을 넘어섰을 때, 즉 창업자가 모든 결과물을 직접 관리하거나 모든 회의에 참여할 수 없게 되었을 때 가장 중요해집니다.

클라이언트가 5곳 정도일 때는 기억력과 호의에 의존해 관계를 유지합니다. 하지만 15~20곳을 넘어서면 이러한 방식은 금세 무너지고, 업무가 산만해져 에이전시의 마진을 서서히 잠식하게 됩니다.

실제로 이러한 격차는 다음과 같이 나타납니다:

창업자는 모든 클라이언트의 선호 사항을 꿰뚫고 있습니다: 팀원 누구나 클라이언트의 상황을 파악할 수 있도록 체계적으로 정리된 시스템이 필요합니다

업데이트는 누군가가 보내야만 이루어집니다: 워크플로우에 자동화된 보고 주기를 구축해야 합니다

한 사람이 프로젝트 수행과 고객 관계를 모두 관리합니다: 계정 관리와 실행 업무 간의 소유권 분담이 명확해야 합니다

🤝 알림: 클라이언트 관리와 프로젝트 관리에는 차이가 있습니다. 프로젝트 관리는 작업과 마감일을 추적하는 것입니다. 반면, 클라이언트 관리는 온보딩, 커뮤니케이션 주기, 결과물 추적, 보고, 갱신 등 관계 전반을 포괄합니다. 모든 작업을 제때 완료하더라도 관계 관리에 책임지는 사람이 없다면 클라이언트를 잃을 수 있습니다.

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확장 가능한 클라이언트 온보딩 프로세스 구축 방법

대부분의 에이전시는 매번 각기 다른 방식으로 온보딩을 진행합니다. 이러한 일관성 부족은 베테랑 팀원의 시간을 낭비하게 할 뿐만 아니라, 신규 클라이언트가 향후 진행 과정을 예측하기 어렵게 만듭니다. 이를 해결하려면 클라이언트 정보를 한 번만 저장하고 해당 계정의 모든 구성원이 접근할 수 있도록 하는 반복 가능한 프로세스를 구축해야 합니다.

또한 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp이 이를 구축하는 데 어떻게 도움을 주는지 살펴보겠습니다!

누구와 계약하기 전에 이상적인 클라이언트 프로필을 정의하세요

이상적인 클라이언트 프로필 (ICP)은 에이전시가 가장 효과적으로 서비스를 제공할 수 있는 클라이언트 유형을 정의하여 업무 수행 능력을 보호하는 것입니다. 적합하지 않은 클라이언트를 수주하게 되면, 해당 계정은 훨씬 더 많은 시간을 소모하고 팀의 사기를 저하시킵니다.

영업 팀과 운영 팀 모두가 참조할 수 있는 공유 가능한 실시간 문서에 ICP를 정리해 두세요:

업종 적합성: 팀의 전문성이 클라이언트의 시장과 부합하도록 하여 적응 기간을 최소화합니다

예산 범위: 동일한 가격으로 더 많은 일을 요구하는 클라이언트를 걸러냅니다

의사소통 방식: 클라이언트가 매일 확인 연락을 원하는지, 아니면 월별 요약 보고를 원하는지 파악합니다

내부 팀의 성숙도: 클라이언트에게 전담 담당자가 있는지, 아니면 6개 부서와 협업해야 하는지 여부를 파악합니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 문서를 통해 ICP를 실행과 직접 연결된, 생동감 넘치고 협업이 가능한 작업 공간으로 전환하세요. ClickUp 문서에서 ICP 체크리스트를 작성하세요 ClickUp 문서를 사용하여 ICP(이상적인 고객 프로필)를 위한 공유 가능한, 지속적으로 발전하는 플레이북을 작성하세요 실제로는 다음과 같이 진행됩니다: ICP를 회사 wiki로 중앙 집중화하세요: 페이지와 하위 페이지(업종 적합성, 예산 기준, 커뮤니케이션 기대치 등)를 활용해 ICP 문서를 체계적으로 구성하세요.

팀 간 공유를 용이하게 하세요: 문서 허브 와 전역 검색 기능을 통해 누구나 몇 초 만에 ICP를 확인할 수 있습니다

실시간 협업 및 개선: Teams 팀원들은 댓글을 남기고, 이해관계자를 태그하며, 협업하여 기준을 업데이트할 수 있습니다

ICP 인사이트를 클라이언트 업무에 직접 연결하세요: Docs를 Docs를 ClickUp 작업 , 프로젝트 및 워크플로우에 연결하여 ICP를 바탕으로 온보딩 대상을 결정하세요

템플릿을 활용한 표준화: 최종 확정된 ICP 문서는 재사용 가능한 최종 확정된 ICP 문서는 재사용 가능한 ClickUp 템플릿으로 변환할 수 있습니다.

첫날부터 기대치와 경계를 명확히 설정하세요

이 단계를 생략하는 에이전시는 결국 업무 범위가 계속 확대되는 악순환에 빠져 수익성이 급감하게 됩니다. 다음 사항을 명확히 하십시오:

업무 범위

커뮤니케이션 채널

응답 시간 서비스 수준 계약 (SLA)

수정 횟수 한도

에스컬레이션 절차

보고 주기

간결한 클라이언트 온보딩 체크리스트와 업무 협약 문서를 작성하세요. 담당자, 피드백 제출 방법, 승인 워크플로우 등을 명시하세요.

⚡ 템플릿 아카이브: ClickUp 고객 온보딩 템플릿을 활용해 미리 구축된 온보딩 시스템을 도입하고 온보딩 프로세스를 표준화하세요. 무료 템플릿 받기 ClickUp 맞춤형 고객 온보딩 템플릿으로 온보딩 프로세스를 혁신하세요 이 템플릿을 좋아하게 될 이유: 사전 구축된 온보딩 워크플로우: '신규 클라이언트', '온보딩 통화', '온보딩 설문', '팀 배정', '완료'와 같은 '신규 클라이언트', '온보딩 통화', '온보딩 설문', '팀 배정', '완료'와 같은 ClickUp 맞춤형 상태를 활용하여 모든 클라이언트를 시작 단계부터 완료까지 추적하세요.

클라이언트 데이터 수집을 위한 구조: 이메일, 고객 유형, 서비스, 서비스 패키지, 온보딩 통화 등 주요 온보딩 정보를 이메일, 고객 유형, 서비스, 서비스 패키지, 온보딩 통화 등 주요 온보딩 정보를 ClickUp 사용자 지정 필드에 저장하세요.

다양한 온보딩 단계에 따른 여러 보기: ClickUp의 '고객 접수 양식', '온보딩 프로세스', '시작 가이드', '서비스 패키지별'과 같은 ClickUp의 '고객 접수 양식', '온보딩 프로세스', '시작 가이드', '서비스 패키지별'과 같은 보기를 자유롭게 전환할 수 있습니다.

내장된 접수 및 설문 시스템: 전용 접수 및 온보딩 설문 보기 기능을 사용하여 요구 사항과 피드백을 조기에 파악하세요

대행사 클라이언트의 충성도를 높이는 커뮤니케이션 전략

대행사 업무에서는 실제 진행 상황만큼이나 진행에 대한 인식도 중요합니다.

클라이언트가 정보를 제대로 받지 못한다고 느끼면, 다른 곳을 찾아보기 시작하기 때문입니다.

사업이 성장함에 따라 커뮤니케이션도 체계화되어야 합니다. 이메일, Slack, 텍스트, 포털 로그인 등 여러 곳에 흩어져 있는 정보로 인해 클라이언트는 답변을 얻기 위해 에이전시를 직접 찾아다녀야 하는 부담을 느끼게 됩니다.

회의 주기를 설정할 때 현명한 선택은 하이브리드 방식입니다. 즉, 매주 비동기 방식으로 업데이트를 공유하고 매월 실시간 전략 회의를 진행하는 것입니다. 각각의 진행 방식은 다음과 같습니다:

주간 점검 매월 심층 분석 가장 적합한 대상 변수가 많은 진행 중인 캠페인 전략적 계획 수립 및 관계 구축 형식 비동기 서면 업데이트 또는 15분 간 짧은 동기화 회의 45~60분 라이브 영상 통화 일반적인 아젠다 작업 상태, 장애 요인, 다가오는 마감일 성과 평가, 다음 분기 조정, 피드백 단독으로 사용할 경우의 위험 성숙한 계정의 경우 지나친 간섭으로 느껴질 수 있습니다 사소한 문제들이 수 주간 방치되었다가 표면화됩니다

ClickUp이 도움이 되는 부분

대행사 규모가 커질수록 커뮤니케이션은 단절되기 쉽습니다. ClickUp 채팅은 대화와 일을 하나의 스페이스에 통합하여 업데이트 과정에서 정보가 누락되는 일이 없도록 해결해 줍니다.

ClickUp 채팅을 통해 단일 인터페이스에서 비동기 업데이트를 공유하고 필요할 때마다 바로 통화할 수 있습니다

다음은 이것이 귀사의 하이브리드 커뮤니케이션 모델에 자연스럽게 적용되는 방식입니다:

빠른 통화 진행: 매월 심층적인 논의가 필요할 때는 매월 심층적인 논의가 필요할 때는 ClickUp SyncUps를 사용하여 작업 공간 내에서 바로 음성 또는 영상 통화를 시작하세요

대화를 실행으로 전환하세요: 매주 진행되는 비동기 업데이트 중, 클라이언트가 채팅에서 장애 요소를 지적하면 한 번의 클릭으로 해당 메시지를 작업으로 전환할 수 있습니다

일과 맥락을 연계하세요: 채팅 내용을 작업, 목록 또는 프로젝트와 함께 관리할 수 있습니다

@멘션 및 실시간 협업: 내부 팀이든 클라이언트의 담당자(POC)이든, 관련 이해관계자를 즉시 협업에 참여시킬 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 1950~60년대 광고계의 ‘매드맨’ 시대는 과음 문화로 특징지어졌습니다. 마티니 세 잔을 곁들인 점심 식사나 사무실에서 위스키를 마시며 진행하는 회의는 종종 중요한 크리에이티브 및 클라이언트 관련 결정이 내려지는 설정이 되곤 했습니다.

다수의 고객 계정을 관리하기 위한 워크플로우 및 시스템

창업자가 지켜보고 있든 없든 원활하게 작동하는 적절한 워크플로우 관리가 필요합니다.

대행사들은 이 과정이 관료적으로 느껴진다는 이유로 종종 거부감을 보입니다. 하지만 올바른 시스템을 도입하면 일상 일에서 발생하는 의사결정 피로를 덜어줌으로써 창의적인 에너지를 자유롭게 발휘할 수 있습니다. 🛠️

간단한 긴급도 및 값 프레임워크를 활용해 작업의 우선순위를 정하세요

모든 작업이 우선순위처럼 느껴지면, 사실 아무것도 우선순위가 아닙니다. 2축 프레임워크는 계정 관리자가 매일 더 신속하게 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. '긴급도'는 마감 기한의 압박을 측정하고, '값'은 클라이언트 영향도 또는 매출 영향도를 측정합니다.

긴급성 높음 + 중요도 높음: 지금 바로 실행하고, 최고의 인력을 배정하세요

긴급도는 높지만 값은 낮은 작업: 유사한 간단한 작업은 위임하거나 일괄 처리하세요

긴급성은 낮지만 값이 높은 업무: 일정을 잡고 시간을 확보하세요

긴급도가 낮고 값이 낮은 업무: 우선순위를 낮추거나 아예 중단하세요

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 작업 우선순위 기능을 활용해 워크플로우 내에서 '긴급도-값' 프레임워크를 실제로 적용해 보세요. 작업에 긴급, 높음, 보통, 낮음 등의 태그를 지정하면 어떤 작업에 먼저 주의를 기울여야 하는지 한눈에 파악할 수 있습니다. 심지어 AI에게 작업 우선순위를 정해달라고 요청할 수도 있습니다! AI 자동 완성 기능을 사용하여 일에 담당자와 우선순위를 자동으로 할당하세요

🎥 클라이언트 명단을 효율적으로 관리하는 방법을 알아보세요:

모든 클라이언트 유형에 대해 반복 가능한 프로세스를 구축하세요

여기서 핵심은 각 서비스 유형(월정액 계약, 단발성 캠페인, 지속적 SEO)에 대한 기본 프로세스를 마련하여, 이를 복제하고 클라이언트별로 맞춤형 설정할 수 있도록 하는 것입니다. 다음은 템플릿으로 만들어야 할 항목입니다:

작업 목록: 각 서비스 제공 항목에 대한 결과물과 단계를 표준화합니다

폴더 구조: 모든 클라이언트 계정을 동일한 방식으로 체계적으로 관리하여 누구나 즉시 업무를 시작할 수 있습니다

승인 단계: 매번 동일한 체크포인트에서 클라이언트의 승인이 이루어지도록 보장합니다

클라이언트 보고서 템플릿 : 모든 계정에 걸쳐 주간 또는 월간 업데이트를 일관되게 관리할 수 있습니다 모든 계정에 걸쳐 주간 또는 월간 업데이트를 일관되게 관리할 수 있습니다

⚡ 템플릿 아카이브: ClickUp 클라이언트 성공 템플릿을 활용해 갱신 타임라인과 고객 참여도를 모니터링하여 이탈을 사전에 방지하세요. 무료 템플릿 받기 ClickUp 클라이언트 성공 템플릿을 통해 모든 클라이언트의 요구 사항과 희망 사항을 종합적으로 보십시오. 이 템플릿을 좋아하게 될 이유: 내장된 플레이북: 전용 보기에 최고의 실행 방식과 표준 운영 절차를 문서화하세요

전 과정에 걸친 클라이언트 라이프사이클 추적: 온보딩, 육성, 갱신 예정, 갱신 완료, 이탈 등의 상태를 활용하여 온보딩부터 유지 관리에 이르기까지 모든 클라이언트를 관리하세요.

중앙 집중식 클라이언트 데이터: 사용자 지정 필드를 활용해 주요 클라이언트 정보를 수집하고 정리하여 계정을 세분화하고, 성과를 추적하며, 맞춤형 소통을 진행하세요

다양한 보기: 클라이언트 성공 플레이북, 시작 가이드, 피드백 양식, 갱신, 참여도 등의 보기를 확인하세요

대행사 규모가 커짐에 따라 ClickUp을 활용해 클라이언트를 관리하는 방법

대부분의 에이전시는 CRM, 프로젝트 관리 tool, 문서 관리 tool, 채팅 앱, 보고 대시보드를 각각 따로 사용하다가, 왜 서로 연결되지 않는지 의아해합니다.

ClickUp Small Business Suite를 도입하여 이러한 도구 과다 사용 문제를 해결하세요. 🤩

이 솔루션은 작업, 문서, 채팅, 대시보드, 워크플로우를 한곳에 연결하여 온보딩 프로세스를 일회성 노력이 아닌 체계적이고 반복 가능한 시스템으로 전환합니다. 클라이언트 정보는 한 번만 입력하면 팀 전체에서 언제든지 확인할 수 있으므로, 업무 인계 과정에서 정보가 누락되는 일이 없습니다.

또한 일반적으로 따로따로 조합해야 했던 20개 이상의 tools를 통합해 주므로, 에이전시는 여러 시스템을 관리하는 번거로움 없이 극히 저렴한 비용으로 기업급 기술 스택을 활용할 수 있습니다.

다음은 그 활용 방법입니다:

온보딩을 위한 ClickUp 양식

대부분의 온보딩은 시작도 하기 전에 중단됩니다. 클라이언트는 미완료된 브리핑을 보내고, 요구사항은 이메일에 흩어져 있으며, 팀은 기본적인 사항을 확인하는 데만 몇 시간을 소비하게 됩니다.

ClickUp 양식은 온보딩을 워크플로우에 직접 연동되는 표준화된 데이터 수집 시스템으로 전환하여 이 문제를 해결합니다.

ClickUp 양식을 사용하여 복잡한 클라이언트 등록 정보를 체계적이고 재사용 가능한 데이터로 전환하세요

예를 들어, 새로운 SEO 클라이언트가 계약을 체결했다고 가정해 봅시다. 기본적인 질문으로 가득 찬 킥오프 미팅 대신, 다음 정보를 수집할 수 있는 ClickUp 양식을 보내면 됩니다:

비즈니스 목표, 타겟 키워드, 경쟁사

접근 자격 증명

예산 + 서비스 범위

제출하면 모든 세부 정보가 미리 입력된 ClickUp 작업이 자동으로 생성됩니다. 또한, 양식의 ClickUp 사용자 지정 필드는 응답 내용을 구조화된 작업 데이터로 직접 매핑합니다. 클라이언트는 브랜드 자산, 브리프 또는 자격 증명을 미리 첨부 파일로 첨부할 수도 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 평균적으로 고객은 회사를 떠나기 전까지 단 2.2번의 기회만을 주며, ‘만족스러운’ 경험조차 안전하지 않습니다. 실제로 고객의 27%는 서비스가 그저 괜찮다고 느꼈더라도 다시 방문하지 않습니다.

ClickUp Brain으로 일 최적화하기

비즈니스가 성장함에 따라 맥락이 분산되는 문제가 발생합니다. ClickUp Brain은 작업, 문서, 채팅, 기록 전반에 걸쳐 AI 레이어 역할을 수행하여 팀이 답을 찾아 헤매지 않고 질문만으로도 해결책을 얻을 수 있도록 도와줍니다.

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

작업, 문서, 심지어 과거 대화 기록까지 훑어보며 필요한 답변을 찾아보세요

작업 항목을 열지 않고도 질문을 통해 최신 정보를 확인하세요

실제 업무 데이터를 기반으로 주간 클라이언트 업데이트를 자동으로 생성하세요

채팅, 노트 또는 브리핑을 즉시 체계적인 작업으로 전환하세요

작업량과 전문성을 바탕으로 일을 배정하도록 요청하세요

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 24%는 주로 지루한 작업을 자동화하기 위해 AI 에이전트를 원한다고 답했습니다. 여기서 기대하는 바는 가치 낮은 일에서 벗어나는 것이며, 이는 당연한 일입니다. 에이전트가 지속적인 설정, 감독 또는 프롬프트가 필요하다면, 이는 도움이 되는 느낌이 아니라 오히려 추가 일처럼 느껴지기 시작합니다. ClickUp에서는 슈퍼 에이전트가 백그라운드에서 지속적으로 작동하여, 팀이 이미 사용하고 있는 동일한 tools를 활용해 작업을 업데이트하고, 문서를 작성하며, 일을 원활하게 진행합니다. 일회성 도움이 필요할 때는 DM을 보내거나, 문서에서 @멘션하여 브레인스토밍을 명확한 플랜으로 전환할 수도 있습니다!

ClickUp Brain MAX를 통해 클라이언트 정보를 통합하세요

글쓰기에는 ChatGPT를, 조사에는 Perplexity를, 노트 작성에는 Claude를 사용하다 보면… 어디서든 맥락이 끊기곤 합니다. ClickUp Brain MAX는 모든 도구, 데이터, 모델을 한곳에 연결해 주는 중앙 AI 작업 공간을 제공하여 이 문제를 해결합니다.

제공 내용:

앱 간 통합 검색: ClickUp, 연결된 tools, 웹을 한 곳에서 이용하세요

다양한 AI 모델: Claude, GPT, Gemini 등 작업에 가장 적합한 AI 모델을 선택하세요

심층적인 맥락 인식: 작업, 문서, 채팅, 이력을 종합적으로 파악합니다

음성 텍스트 변환: ClickUp Talk-to-Text를 사용하여 작업, 노트 또는 업데이트 내용을 즉시 음성으로 입력하세요 ClickUp Talk-to-Text를 사용하여 작업, 노트 또는 업데이트 내용을 즉시 음성으로 입력하세요

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Automations를 통한 워크플로우 자동화를 활용하여 반복적인 수작업으로 낭비되던 시간을 되찾으세요. 자동화 기능은 트리거(자동화를 시작하는 이벤트), 조건(성립되어야 하는 선택적 기준), 액션(다음에 수행될 작업)이라는 세 가지 사용자 지정 가능한 구성 요소로 이루어져 있습니다. ClickUp 자동화 기능을 활용하여 클라이언트 수가 늘어남에 따라 워크플로우가 자동으로 실행되도록 하세요 워크플로우 예시: 클라이언트 온보딩 양식이 제출되면: 클라이언트에 알림이 전송됩니다

작업 생성됨

온보딩 매니저에게 할당됨

상태를 ‘Kickoff’로 설정

내부 체크리스트의 트리거가 실행되었습니다

실제 사용자의 후기:

애자일 방법론과도 잘 어울리며, 클라이언트 관리에도 완벽하게 적합합니다. 일상적인 작업과 할 일(TO_DO)을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 문제/개선 사항, 개발 등 다양한 시나리오에 맞춰 별도의 스페이스를 생성할 수 있습니다. 대시보드가 매우 매력적이고 시간을 절약해 주어, 많은 시간을 아끼고 효율적인 분석이 가능합니다.

애자일 방법론과도 잘 어울리며, 클라이언트 관리에도 완벽하게 적합합니다. 일상적인 작업과 할 일(TO_DO)을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 문제/개선 사항, 개발 등 다양한 시나리오에 맞춰 별도의 스페이스를 생성할 수 있습니다. 대시보드가 매우 매력적이고 시간을 절약해 주어, 많은 시간을 아끼고 효율적인 분석이 가능합니다.

애자일 방법론과도 잘 어울리며, 클라이언트 관리에도 완벽하게 적합합니다. 일상적인 작업과 할 일(TO_DO)을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 문제/개선 사항, 개발 등 다양한 시나리오에 맞춰 별도의 스페이스를 생성할 수 있습니다. 대시보드가 매우 매력적이고 시간을 절약해 주어, 많은 시간을 아끼고 효율적인 분석이 가능합니다.

애자일 방법론과도 잘 어울리며, 클라이언트 관리에도 완벽하게 적합합니다. 일상적인 작업과 할 일(TO_DO)을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 문제/개선 사항, 개발 등 다양한 시나리오에 맞춰 별도의 스페이스를 생성할 수 있습니다. 대시보드가 매우 매력적이고 시간을 절약해 주어, 많은 시간을 아끼고 효율적인 분석이 가능합니다.

실시간 클라이언트 가시성을 위한 ClickUp 대시보드

클라이언트는 가시성을 원하며, ClickUp 대시보드는 실시간 보고 기능을 제공합니다. 보고서를 수동으로 작성하는 대신, 팀은 캠페인 진행 상황, 팀 업무량, 주요 메트릭이 이미 표시된 대시보드를 열기만 하면 됩니다.

다음 내용을 확인하실 수 있습니다:

마일스톤 카드: 계정 전반에 걸친 주요 결과물과 마감일을 모니터링하세요

시간 추적 카드: 클라이언트별 또는 프로젝트별 소요 시간을 기록하세요

계산 카드: 데이터 집계 (예: 총 청구 가능 시간, 캠페인 비용)

ClickUp 대시보드를 활용해 보고 작업을 매월 허둥지둥 처리하는 대신 실시간 시스템으로 전환하세요

또한, ClickUp Brain이 대시보드에 내장되어 있어 다음과 같은 AI 카드를 이용할 수 있습니다:

AI 프로젝트 업데이트 카드: 현재 상태, 장애 요인 및 다음 단계를 요약합니다

AI 요약 카드: 클라이언트 보고에 최적화된 개요

AI 브레인 카드 (맞춤형 프롬프트): ‘이 클라이언트에 대해 어떤 위험 요소를 주의해야 할까요?’와 같은 질문을 던지면 즉시 답변을 받아보세요

클라이언트 대시보드 구축:

시스템이 제대로 작동하고 있음을 입증하는 고객 유지 메트릭

PwC의 2025년 고객 경험 설문조사에 따르면, 경영진의 83%가 구매 동인을 측정할 수 있는 더 나은 tools가 필요하다고 응답했습니다. 따라서 체계적인 고객 유지 메트릭이 필수적입니다.

주목할 만한 몇 가지를 소개합니다:

클라이언트 유지율 : 특정 기간 동안 계속 이용하는 클라이언트의 비율입니다. 계정을 추가할수록 이 수치가 떨어진다면, 클라이언트 관계 관리에 허점이 있는 것입니다. 특정 기간 동안 계속 이용하는 클라이언트의 비율입니다. 계정을 추가할수록 이 수치가 떨어진다면, 클라이언트 관계 관리에 허점이 있는 것입니다.

평균 클라이언트 유지 기간: 클라이언트가 얼마나 오래 머무르는지 나타내는 지표입니다. 이 수치가 증가한다는 것은 온보딩 및 커뮤니케이션 시스템이 효과적으로 작동하고 있음을 의미합니다.

클라이언트별 프로젝트 수익성: 매출에서 제공 비용을 뺀 금액입니다. 클라이언트 유지율은 높지만 수익성이 떨어지고 있다면, 프로젝트 관리에 문제가 있는 것입니다. 매출에서 제공 비용을 뺀 금액입니다. 클라이언트 유지율은 높지만 수익성이 떨어지고 있다면, 프로젝트 관리에 문제가 있는 것입니다.

납품 소요 시간 동향: 클라이언트가 늘어날수록 워크플로우 속도가 느려지고 있나요? 그렇다면 워크플로우가 제대로 확장되지 않고 있는 것입니다.

클라이언트 만족도 점수: 간단한 간단한 고객 만족도 설문조사 또는 분기별 현황 점검

🔍 알고 계셨나요? 초기 에이전시들은 정식 계약서보다는 악수만으로 계약을 맺는 경우가 많았습니다. 신뢰(와 평판)가 모든 것이었죠.

ClickUp으로 클라이언트 유지하기

에이전시를 성장시킨다는 것은 모든 것을 늦추지 않으면서 더 복잡해진 상황을 처리하는 것입니다. 관리해야 할 계정이 늘어나면 관리해야 할 요소와 이해관계자도 늘어나고, 업무가 소홀해질 가능성도 커집니다.

ClickUp을 사용하면 양식을 통해 구조화된 데이터로 클라이언트 온보딩을 시작하고, 문서(Docs)와 ClickUp Brain을 통해 전략과 실행을 일관되게 유지할 수 있는 연결된 작업 공간을 구축할 수 있습니다. 또한 자동화(Automations) 기능이 반복적인 조정 업무를 자동으로 처리해 주며, 작업 우선순위(Task Priorities) 기능을 통해 팀원들이 항상 가장 중요한 업무를 파악할 수 있습니다.

ClickUp 채팅과 SyncUps를 통해 원활한 소통이 유지됩니다. 보고 시기가 되면 대시보드와 AI 카드가 원시 데이터를 명확한 실시간 인사이트로 변환하여, 클라이언트가 따로 요청하지 않아도 필요한 정보를 제공합니다.

그럼, 무엇을 망설이시나요? 지금 바로 전문가와 상담해 보세요! ✅