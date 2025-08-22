일 확산: 무엇이며 어떻게 극복할 수 있을까요?

상상해 보세요: 중견 기술 기업에서 마케팅 매니저로 근무하는 사라(Sarah)는 Monday 아침을 Slack에서 업데이트를 확인하는 것으로 시작합니다. 이어 Asana로 전환해 프로젝트 타임라인을 검토하고, Jira에서 버그 수정을 추적하며, Notion을 열어 브랜드 가이드라인을 찾고, Google Docs를 열어 콘텐츠를 편집한 후, Sheets로 이동해 캠페인 메트릭을 업데이트합니다. 모두 오전 10시 전에 완료됩니다.

이 상황이 익숙하시나요?

현재 일 분산 현상이 실제로 발생하고 있으며, 이는 기업들에게 연간 $2.5조 달러의 생산성 손실을 초래하고 있습니다.

디지털 전환은 우리를 더 효율적으로 만들 것이라고 약속했지만, 실제로는 연결되지 않은 tools들의 복잡한 네트워크를 생성해 팀이 실제 일을 하는 대신 일 관리를 위해 더 많은 시간을 소비하게 만들고 있습니다.

❌ 나쁜 소식? 대부분의 기업에서 일은 제대로 작동하지 않고 있습니다.

✅ 좋은 소식은? 일 확산을 이해하는 것이 해결의 첫 번째 단계입니다.

일 확산이란 무엇인가요?

일 분산은 서로 연결되지 않은 다양한 tools, 플랫폼, 시스템에 걸쳐 일 활동이 분산되는 현상입니다. 이로 인해 조직 전체에 걸쳐 비효율성, 정보 격차, 생산성 저하가 발생합니다.

도시 확산과 비슷하다고 생각해보세요. 도시가 적절한 플랜 없이 확장되면 연결되지 않은 지역, 비효율적인 교통 시스템, 사람들이 통근에 더 많은 시간을 소비하게 됩니다. 일 확산은 디지털 업무 환경에서도 동일한 문제를 일으킵니다. 필요한 모든 것이 연결된 단일 스페이스에 있지 않고, 팀의 일이 수십 개의 앱에 분산되어 tools 간 지속적인 '통근'을 강요합니다.

📌 다음은 완벽한 예시입니다: 제품 팀은 일상적인 팀 커뮤니케이션에 Slack을, 프로젝트 관리에 Asana를, 버그 추적에 Jira를, 문서화에 Notion을, 협업 작성에 Google Docs를, 데이터 분석에 Sheets를, 클라이언트 업데이트에 이메일을 사용합니다. 한 기능을 출시하기 위해 팀원들은 7개의 서로 다른 플랫폼 사이를 Toggl하며 정보를 수동으로 복사하고, 전환 때마다 맥락을 잃으며, 필요한 것을 찾기 위해 하루의 30%를 소비합니다.

일 확산 vs. /AI 확산

🧠 재미있는 사실: 2024년 조직의 78%가 AI를 사용했으며, 이는 2023년의 55%에서 증가한 수치입니다.

AI 사용이 모든 역할에서 일반화되면서, 전문가들은 단순히 일 확산만 겪고 있지 않습니다. AI 확산은 전체 생산성 수준에 새로운 타격을 주고 있으며, 단일 작업을 완료하기 위해 2개 이상의 AI tools를 번갈아 사용해야 하는 근로자가 거의 절반에 달합니다!

SaaS를 괴롭혀온 문제가 AI에도 확산되고 있습니다. 😬 앱 확산이 AI 확산으로 재탄생하고 있습니다. 작은 문제나 고립된 문제를 해결하는 단편적인 솔루션들이나, 실제 비즈니스 문제를 전혀 해결하지 못하는 솔루션들이 늘어나고 있습니다. 이것은 직원들에게 악몽 같은 상황입니다. 어떤 tool을 사용해야 할지, 그리고 어떻게 가장 효과적으로 사용할지 이해하기가 너무 어렵습니다. 따라서 AI의 혁신적인 잠재력이 완전히 발휘되지 못하고 있습니다. 이것은 ClickUp에서 우리가 주로 해결하고 있는 문제 중 하나입니다. 모든 업무 맥락을 한 곳에 통합한 단일 앱 – 프로젝트, 채팅, 문서, 프로세스, 지식, 데이터. 이를 통해 맞춤형 AI 자동화, 워크플로우, 에이전트를 생성할 수 있습니다. AI 사용 방식을 표준화하고, 실제로 작동하도록 보장합니다.

하지만 일 확산과 AI 확산은 어떻게 비교될까요? 여기 개요가 있습니다!

요소 일 분산 /AI 확산* 근본 원인 연결되지 않은 다양한 일 tools 연결되지 않은 다수의 AI 도구 일반적인 증상 프로젝트 tools, 문서, 채팅 간 앱 전환 ChatGPT, Claude, 전문 AI 어시스턴트 간 AI tool 전환 정보 과제 플랫폼 간 일 맥락을 찾을 수 없습니다 AI는 다른 tools에서 일 맥락에 접근할 수 없습니다 생산성 영향* 정보 검색/공유/업데이트에 소요되는 시간의 61% 44. aI tools 중 8%가 1년 이내에 사용 중단됩니다 직원들의 불만 Tool 피로도와 맥락 전환 79. 3%는 AI 프롬프트 작성에 드는 노력이 값에 비해 과도하다고 생각합니다 비용 요인 중복된 SaaS 구독 + 시간 손실 중복된 AI 구독 + 실패한 구현 사례 *보안 위험 관리되지 않은 플랫폼에 분산된 데이터 직원 중 60%가 회사 데이터를 사용해 승인되지 않은 AI tools를 사용하고 있습니다

일의 확산의 실제 영향

레딧의 r/생산성에서 한 사용자가 일 확산이 어떤 느낌인지 정확히 공유했습니다:

또 다른 레딧 사용자가 SaaS 기반 앱 확산의 더 깊고 심각한 결과를 공유했습니다:

왜 업무 분산이 현재 점점 더 큰 문제로 떠오르고 있을까요?

우리는 "각 작업에 가장 적합한 tool"를 사용하는 문화에 살고 있습니다. 모든 팀, 부서, 또는 리더는 자신이 즐겨찾기인 앱을 추천합니다.

현재 평균적인 지식 근로자는 하루에 여러 앱을 토글하며, 하루에 3,600회 이상 토글합니다 — 이는 플랫폼 간 토글에만 주당 4시간 이상 소요됩니다.

그리고 이는 내 일 확산 위기가 전환점을 넘은 유일한 이유가 아닙니다.

다른 요인들:

원격 근무가 급증하고 있습니다*: 사람들은 더 이상 단일 작업 공간에서 클릭하며 작업하지 않습니다. 대신 기기, 화면, tools, 주간 일정을 넘나들며 작업합니다. 갑자기 작업은 한 채널에서 시작되어 다른 채널에서 이어지며, 결국… 어딘가에서 끝납니다. 모두가 같은 사무실에서 같은 도구를 같은 방식으로 사용하던 시절에는 이런 분산 현상이 거의 가시성이 없었습니다. 이제 이는 everywhere에 퍼져 있습니다

조직은 더 많은 것을 요구받고 있습니다: *기업들은 더 빠르게 성장하고, 더 효율적으로 운영되며, 더 집중적으로 일하기를 원합니다. 새로운 장애물을 해결하기 위해 새로운 tool을 추가하는 것이 자연스러운 반응입니다. 하지만 새로운 tool은 서로 밀접하게 연결되지 않는 한, 또 다른 이탈 포인트, 마찰점, 그리고 데이터가 사라지거나 중복될 수 있는 또 다른 장소가 됩니다

규모와 복잡성은 밀접하게 연결되어 있습니다*: 기업이 성장함에 따라 tool 확산은 지수적으로 증가합니다—10인 스타트업에서 일했던 것이 100인 기업에서는 혼란으로 변모합니다

통합이 여전히 분리되어 있습니다*: 업무 tools 중 28% 미만이 제대로 통합되어 있어, 직원들이 데이터 재입력이나 플랫폼 간 작업 중복과 같은 중복 작업을 수행해야 합니다

각 tool은 실제 문제를 해결할 수 있지만, 쌓이게 되면 우리 생각과 협업 방식에 서서히 균열을 일으킵니다.

조직이 일 확산으로 어려움을 겪고 있다는 신호

만약 "이건 그냥 모두가 일하는 방식이잖아"라고 생각하신다면, 다시 한 번 생각해 보세요.

일 확산을 인식하는 것은 항상 명확하지 않을 수 있지만, 장기적으로 재정적, 법적, 운영적 문제를 예방하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.

다음과 같은 경고 신호를 주의 깊게 관찰하세요. 이들은 분산화가 팀의 생산성을 서서히 갉아먹고 있음을 보여줍니다:

직원들은 앱 전환의 지옥에 살고 있습니다. * 그들은 단일 작업을 완료하기 위해 tools 사이를 계속 이동하며, 47초마다 화면을 전환하고 , 각 전환마다 소중한 집중 시간을 잃고 있습니다 . 새로운 탭을 열거나 tools를 전환하는 것은 작은 정신적 부담입니다. 그리고 때로는 하루가 끝날 때까지 눈에 띄지 않다가, 모두가 눈이 흐릿해지고 생산적인 시간이… 증발한 것처럼 느껴집니다

일이 중복되거나 디지털 블랙홀에 사라집니다. * Teams가 무의식적으로 동일한 문제를 다른 tools에서 해결하거나, 더 심각한 경우 Slack 대화에서 이루어진 중요한 결정이 프로젝트 관리 시스템에 반영되지 않습니다. 중요한 맥락이 플랫폼 간에 사라집니다

회의 과부하가 일반적입니다. * 놀랍도록 많은 시간이 회의에 할애되고 있으며, 그 중 일부는 단순히 다양한 tools에서 무슨 일이 일어나고 있는지 아무도 모르기 때문에 존재합니다

📮 ClickUp 인사이트: 우리 회의 효율성 설문조사 결과 따르면, 100명 규모의 조직에서 지식 근로자들이 주당 최대 308시간을 회의에 소비하고 있을 수 있습니다! 하지만 이 회의 시간을 줄일 수 있다면 어떨까요? ClickUp의 통합 작업 공간은 불필요한 회의를 대폭 줄여줍니다! 💫 실제 결과: Trinetix와 같은 클라이언트들은 프로젝트 문서 중앙화, 워크플로우 자동화, 팀 간 가시성 개선을 통해 우리 모든 것 앱으로 회의 시간을 50% 줄였습니다. 매주 수백 시간의 생산적인 시간을 되찾는 것을 상상해 보세요!

알림 과부하가 모든 사람을 괴롭히고 있습니다 . 모든 tool이 당신의 주의를 요구합니다—딩, 핑, 스니프, 넛지—그리고 무엇이 정말 중요한지 구분하기 어렵습니다. 하루의 절반을 알림에 반응하는 데 보내는 것은 드문 일이 아닙니다. 의미 있는 진전을 이끌어내는 것이 아니라요

정보 탐색이 일상적인 업무가 됩니다. * 팀원들은 매일 수 시간을 정보 검색에 소비합니다. 사람들이 자주 묻는 질문은 "그 문서 어디에 저장했나요?" 또는 "그 문제에 대해 어떤 결정을 내렸나요?"입니다

검색 피로도가 증가하고 있을 수도 있습니다*. 사용자들은 업무용 검색 앱에 키워드를 입력하며 tool이 답을 찾아주길 기대합니다. 하지만 결과는 관련성이 없거나 오래된 정보입니다. 무언가를 찾는 노력은 종종 그것을 다시 만드는 노력과 거의 맞먹습니다. 이는 경보 신호를 트리거해야 합니다

리더십은 가시성 없이 운영됩니다. * 관리자들은 프로젝트 진행 상황, 팀의 용량, 잠재적 장애물에 대한 실시간 인사이트가 부족합니다. 데이터는 연결되지 않은 시스템에 분산되어 있어 전략적 의사결정이 사전 예방적보다는 사후 대응적입니다

일 확산의 숨겨진 비용과 결과

표면상으로는 일 분산은 최악의 경우에도 작은 불편함 정도로 보일 수 있습니다. 몇 개의 추가 탭, 조금의 토글, 스택에 추가된 또 다른 tool 정도일 뿐입니다. 하지만 그 아래에서는 조직에서 시간, 비용, 에너지를 소모하며, 대부분의 리더들이 인식하는 것보다 훨씬 빠르게 누적됩니다.

생산성 급감 : 팀은 분산된 시스템에서 정보를 검색하는 데 : 팀은 분산된 시스템에서 정보를 검색하는 데 매일 2.5시간을 낭비하며, 일 시간은 중복 작업으로 사라집니다. 직원들이 매일 3,600번의 앱 전환을 추가로 고려하면, 매년 수주간의 생산성이 사라지며 단 한 개의 프로젝트도 완성되지 않는 상황이 발생합니다

직원 과부하와 번아웃 확산*: tool 피로도는 현실입니다. ClickUp의 AI 확산 설문조사에서 1,000명 이상의 근로자 중 79.3%가 AI 프롬프트 노력의 비율이 출력 값에 비해 과도하게 높다고 보고했습니다. 사람들이 의미 있는 일보다 tools 관리에 더 많은 에너지를 소비할 때, 그들은 빠르게 업무에 대한 열의를 잃기 쉽습니다

재정적 손실 : 재정적 비용은 현실적입니다. : 재정적 비용은 현실적입니다. SaaS 확산은 빠르게 6자리 또는 7자리 숫자의 비용 항목으로 번질 수 있습니다. 참고로, 100명의 직원을 가진 기업은 소통 부족과 연결되지 않은 tools로 인해 연간 $420,000를 잃습니다

결정 마비: 데이터와 대화가 분산되면 리더들은 전체 상황을 파악할 수 없습니다. 한 팀은 스프레드시트에 번호, 다른 팀은 슬라이드 데크에, 또 다른 팀은 Jira에 데이터를 저장합니다. 이 데이터를 통합할 때까지 기다리면 행동할 시기를 놓치게 됩니다. 이 지연은 민첩성을 저해합니다. 빠르게 변화하는 시장에서 민첩성은 선도자와 후발주자의 차이를 결정짓는 요소가 됩니다

업무 확산에 대해 논의하는 것이 왜 중요한지 알게 되셨다면, 이제 그 원인을 살펴보고 초기 단계에서 해결하기 위해 무엇을 할 수 있는지 알아보겠습니다.

일 확산의 원인

일 확산으로 이어지는 길은 좋은 의도로 포장되어 있습니다.

누군가가 업무를 더 쉽게 만드는 tool을 발견하고, 팀이 프로젝트를 위해 새로운 앱을 도입하며, 리더십은 "효율성을 높일 것"이라며 또 다른 플랫폼을 승인합니다. 몇 년이 지나면 서로 소통하지 않는 tools들의 생태계가 갑자기 형성됩니다.

배경에서 일어나고 있는 일은 다음과 같습니다:

단일 정보 원천의 부재*: 통합된 기록 시스템이缺如하면 각 팀은 자신만의 현실 버전을 생성합니다. 업무가 분산되어 있을 때, 누구도 최신 정보가 어떤 문서, 보드, 또는 채널에 있는지 알 수 없습니다. Teams은 오래된 데이터 기반으로 결정을 내리거나, 더 심각한 경우 중요한 업무를 미루거나 방치하게 됩니다

통합 격차 : 이론상으로는 tools가 연결되어 있지만, 현실은 더 복잡합니다. Slack에서의 대화는 자동으로 Jira 티켓에 업데이트되지 않으며, Google Drive의 문서는 Asana의 작업과 깔끔하게 동기화되지 않습니다. 따라서 직원들은 플랫폼 간에 수동으로 복사, 붙여넣기, 업데이트를 반복하게 됩니다. 이로 인해 지연, 불일치, 인간 오류가 발생합니다

책임의 공백: 명확하지 않은 책임과 소유권은 업무 분산화를 촉진합니다. 작업이 다양한 tools之间에 분산되어 일관된 할당이나 추적이 없을 때, 업무가 소홀해지기 쉽습니다. "누가 실제로 이 작업을 진행하고 있나요?"라는 질문이 자주 등장합니다. 문제가 발생하거나 자료가 사라지면 모두가 서로 다른 시스템에 책임을 전가하며, 문제 해결은 뒷전으로 밀려납니다

아이러니한 점은 무엇일까요? 생산성을 높이기 위해 만들어진 tools들이 오히려 분산화를 초래하는 단계의 환경을 조성한다는 것입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 평균적인 전문가는 하루에 30분 이상 업무 관련 정보를 찾는 데 시간을 소비합니다. 이는 연간 120시간 이상이 이메일, Slack 스레드, 분산된 파일 등을 뒤지는 데 낭비되는 것입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. ClickUp Brain은 몇 초 만에 필요한 문서, 대화, 작업 세부 정보를 찾아 제공하여 즉각적인 통찰력과 답변을 제공합니다. 따라서 검색을 중단하고 바로 작업에 집중할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 Teams는 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 주당 5시간 이상을 되찾았습니다. 이는 연간 1인당 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 한 주간의 생산성을 확보한다면 귀사의 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

업무 확산 극복 방법 (+최고의 실행 방식)

이제 여러분도 우리만큼 잘 알고 계실 것입니다: 일 분산 현상의 해결책은 더 많은 tools를 추가하는 것이 아닙니다. 그것은 통합입니다… 모든 필수 일 기능이 분리된 부분이 아닌 통합된 시스템으로 운영되는 것입니다.

당신이 생각하고 있는 것을 알아보겠습니다: 그게 어떻게 가능할까요?

우리는 단 한 가지 답변을 드립니다: ClickUp!

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 커뮤니케이션을 한 곳에서 통합한 일용 모든 것 앱으로 업무 확산을 근본적으로 해결합니다. 이 모든 것은 세계에서 가장 통합된 업무 AI인 ClickUp Brain으로 구동됩니다.

현재 300만 개 이상의 Teams가 ClickUp을 사용하여 더 효율적인 워크플로우, 중앙 집중화된 지식, 방해 요소를 제거하고 조직의 생산성을 잠금 해제하는 집중력 중심 채팅을 통해 더 빠르게 일하고 있습니다.

우리 CEO인 Zeb Evans가 이 LinkedIn 게시물에서 그 이유를 설명합니다:

ClickUp을 단일 정보 소스이자 실행 플랫폼으로 활용해 조직의 업무 통합을 강화하는 방법을 보여드리겠습니다.

1. 통합된 작업 공간을 구축하세요

상상해 보세요: 팀원들이 서로 다른 로그인 정보와 사용자 경험을 가진 4~5개의 별도 tool에 접속하는 대신, 마케팅부터 엔지니어링까지 모든 팀원이 안전하고 체계적인 단일 공간에 모입니다. 이것이 바로 ClickUp 작업 공간입니다: 각 부서별로 맞춤형 스페이스를 갖춘 생태계, 폴더 → 목록 → 작업 및 하위 작업으로 구성된 명확한 프로젝트 계층 구조, 정보가 안전하게 공유되지만 연결된 상태를 유지하도록 세밀하게 조정된 권한 설정.

ClickUp의 프로젝트 계층을 활용해 팀 회원들과 함께 체계적인 일 및 협업 시스템을 구축하세요

왜 계속되는 걸까요?

대부분의 전통적인 프로젝트 관리 tools는 커뮤니케이션을 부차적인 요소로 취급합니다, Teams가 작업에 대해 논의하기 위해 Slack과 Asana 같은 플랫폼 사이를 오가도록 강요합니다.

clickUp 채팅은 작업 옆에 바로 위치해 있으며, *별도의 창에 있지 않습니다. 이는 전략을 논의하고, 첨부 파일을 태그하며, 결정을 기록하는 모든 작업을 작업 맥락을 잃지 않고 수행할 수 있음을 의미합니다. 이는 플랫폼 간 분산되지 않고, 스레드 형식으로 구성되어 실제 작업에 바로 적용 가능한 실시간 대화입니다.

ClickUp 채팅을 사용하여 팀 간 대화를 간소화하고, 논의 내용을 작업, 문서, 프로젝트와 직접 연결하여 관리하세요

또한, ClickUp 화이트보드는 실시간 브레인스토밍 세션을 지원하며, 아이디어를 한 번의 클릭으로 실행 가능한 작업으로 전환합니다. 동시에, ClickUp 문서들은 팀이 프로젝트 문서, 전략 차트, 실행 플랜 등을 실시간으로 공동 작성하고 편집할 수 있도록 지원하며, 풍부한 형식과 내장된 작업이 통합되어 있습니다.

ClickUp Docs를 사용해 즉시 협업하고 실시간으로 문서를 편집하세요

ClickUp의 차별점은 이러한 tools들이 어떻게 상호 연결되어 있는지입니다. 할당된 댓글은 책임감을 부여하며, ClickUp 작업의 사용자 지정 필드와 스레드형 토론은 모든 맥락을 중앙에 집중시켜줍니다.

2. 컨텍스트 기반 AI로 업무 워크플로우를 강화하세요. AI가 데이터를 이해하여 업무를 최적화합니다

어떤 AI 시스템이 강력한가요?

네, 바로 그 데이터입니다.

이제, 모든 일 데이터 위에 구축된 /AI 레이어를 상상해 보세요. 모든 것을 의미합니다—프로젝트, 작업, 타임라인, 할당, 심지어 메시지까지. 이를 통해 무엇을 할 수 있을지 상상해 보세요. 보내지 않아도 되는 이메일, 취소할 수 있는 회의, 되찾을 수 있는 시간.

지금, 오늘 바로 시작할 수 있다고 상상해 보세요—왜냐하면 ClickUp Brain과 함께라면 가능합니다.

현재 시중에 나와 있는 모든 일반적인 AI tools—Claude부터 ChatGPT까지—는 서로 독립적으로 작동하며, 매번 사용자가 수동으로 맥락을 제공해야 합니다.

반면 ClickUp Brain은 세계에서 가장 완전하고 맥락을 이해하는 AI로, 작업 공간의 모든 데이터를 이해하고 일의 모든 측면에서 지능형 지원을 제공합니다.

ClickUp Brain은 조직의 특정 용어, 우선순위, 프로세스를 지속적으로 학습하기 때문에 다음과 같은 기능을 제공합니다:

*정확한 참고자료를 포함한 프로젝트 문서, 레트로, 예측을 몇 초 만에 작성하세요, 대신 몇 시간이나 걸리지 않습니다

ClickUp Brain을 사용하여 명확하고 간결한 프로젝트 문서를 작성하세요

clickUp 문서, 작업 스레드, 업데이트 및 수신함 댓글을 요약하여* 페이지들을 뒤적이지 않고 키 내용을 파악하세요

자연어 입력으로 작업과 하위 작업을 생성*, AI 필드 (AI 할당, AI 우선순위 지정 등)를 통해 프로젝트 맥락에 따라 자동으로 할당하고 우선순위를 지정합니다

음성 및 비디오 녹음을 텍스트로 변환 (즉, (즉, ClickUp Clip )한 후 요약하세요

작업 공간 활동 전반에 걸쳐 상태 업데이트 및 진행 요약서를 자동으로 생성합니다 수동 데이터 집계 없이

AI 기반 Enterprise 검색을 ClickUp 작업, 문서, 채팅 및 외부 앱에 걸쳐 실행하여 맥락에 맞는 답변을 빠르게 제공합니다

ClickUp Brain을 통해 작업 공간과 연결된 앱과 관련된 질문에 정확한 답변을 빠르게 가져오세요

현실에서는 정말로 간단합니다. Brain에게 "3분기 출시와 관련해 어떤 결정을 내렸나요?"라고 묻기만 하면, 파일 문자열, Slack 스레드, 또는 기억에 의존한 정보 조각을 찾아볼 필요 없이 즉시 키 결정을 얻을 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp은 Brain MAX를 통해 ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek 등 주요 AI 모델을 단일 컨텍스트 기반 AI 슈퍼 앱에 통합하여 다중 구독으로 인한 AI 확산을 줄이고 모든 AI 기능을 단일 통합 플랫폼에 통합합니다. 또한 음성 우선 생산성 잠금 해제를 통해 타이핑보다 4배 빠르게 작업을 실행할 수 있습니다. 원하는 내용을 말만 하면, Talk to Text가 전체 맥락과 정확성을 유지하며 텍스트로 변환하고 작업을 함께 실행합니다!

결과? 기억하고, 요약하며, 답변하는 '두 번째 뇌'—이로써 팀은 검색을 멈추고 실행에 집중할 수 있습니다.

모든 tool이 사라져야 하거나 사라질 필요는 없습니다. 재무는 한 시스템에, 디자인은 다른 시스템에 존재할 수 있습니다. 그리고 그건 괜찮습니다. 키는 작업 전달 과정을 자동화하고 필수 요소를 중앙화하는 것입니다.

ClickUp은 1,000개 이상의 앱과 연결되어 있어, 일이 외부 시스템과 연결되더라도 업데이트의 흐름은 여전히 하나의 중앙 hub로 흐릅니다.

ClickUp 자동화를 사용하여 규칙 기반 워크플로우를 설정해 수 시간의 수동 일을 절약하세요

ClickUp 자동화는 반복적이고 규칙 기반의 워크플로우를 처리합니다. 예를 들어, 작업 상태가 변경될 때 작업을 적절한 담당자에게 할당하거나 의존성 있는 작업이 변경될 때 마감일을 업데이트하는 등의 작업을 자동화하여 팀이 로지스틱스에 소요되는 시간을 줄이고 실질적인 업무에 더 집중할 수 있도록 합니다.

하지만 일은 거의 예측 가능하게 진행되지 않죠?

바로 이때, 변화하는 상황에 스마트하게 대응하고 적응하는 자동화가 필요합니다. ClickUp의 Autopilot Agents가 해결책입니다.

전통적인 워크플로우 자동화는 미리 정의된 조건에 따라 작업을 트리거하는 반면, Autopilot Agents는 작업 공간을 지속적으로 모니터링하고 맥락을 평가하며, 다음에 수행해야 할 작업을 판단하는 지능형 결정을 내립니다.

ClickUp의 Autopilot Agents로 일을 자동으로 진행시켜보세요

그들을 전문적인 /AI 팀원으로 생각해보세요. 그들은 다음과 같은 일을 할 수 있습니다:

회의 노트 문서를 읽고, 수동 전달 없이 마감일과 함께 작업을 자동으로 생성합니다*

버그 제출을 분류하고 사용자 감정, 긴급도 , 잠재적 영향*을 추출하여 우선순위화하여 먼저 해결해야 할 사항을 결정합니다

clickUp 양식을 통해 지원서를 검토하고 평가한 후, 지원자의 적합성을 요약하여 후보자 추적 목록에 직접 기록하세요

스프린트 진행 상황을 주간 단위로 모니터링하고 ClickUp 채팅의 리더십 채널에 한눈에 확인할 수 있는 업데이트를 게시하세요*

👀 알고 계셨나요? ClickUp에서 바로 사용할 수 있는 사전 구축된 에이전트 (예: “팀 스탠드업” 또는 “채팅 내 자동 답변”)를 활용하거나, 고유한 워크플로우에 맞게 맞춤형 에이전트를 코드 없이 직접 구축할 수 있습니다.

4. 가시성과 AI 인사이트를 통해 명확성과 신뢰를 회복하세요

만약 분산화를 해결하기 위한 한 가지 해결책을 제안할 수 있다면, 그것은 수동 업데이트를 요청하지 않는 실시간 명확성일 것입니다.

ClickUp에서 맞춤형 대시보드를 생성하여 비즈니스 프로세스에 중요한 메트릭을 추적하세요

ClickUp의 맞춤형 대시보드는 이를 가능하게 합니다. 실시간 데이터로 자동 업데이트되는 진행 상황, 병목 현상, 업무량, 목표 등을 한눈에 확인할 수 있습니다. AI 카드를 추가해 "팀 X가 일정보다 30% 지연되었습니다" 또는 "이번 주 예산이 타이트합니다"와 같은 키 인사이트를 보고서에 수동으로 검색하지 않고도 확인할 수 있습니다.

AI 스탠드업™과 작업 활동 요약은 상태 업데이트를 수동적으로 유지합니다. AI 에이전트는 매일 또는 매주 보고서를 자동으로 전송하여 해결되지 않은 지연이나 기회를 노출합니다. 이 모든 것은 추가 회의나 팀의 복사-붙여넣기 작업 없이 이루어집니다.

ClickUp Brain을 사용하여 매일, 매주, 또는 매월 진행되는 StandUp 회의를 자동화하세요

리더십이 정확한 통합 프로젝트 대시보드를 보기 위해 노력하고 맞춤형 AI 기반 업데이트를 받을 수 있을 때, 신뢰는 자연스럽게 향상됩니다. 추측은 없습니다. 분산된 스프레드시트는 없습니다. 실제 업무, 진행, 영향력에 대한 명확한 가시성만 있습니다.

명확히 말하자면, 일 분산 문제를 해결하는 것은 단순화를 위해 모든 것을 하나의 앱으로 통합하는 것이 아닙니다. 이는 일이 발생하고, 발전하며, 다음 단계를 안내하는 연결되고 지능적인 환경을 구축하는 것입니다. 팀원이 일 흐름을 벗어나지 않고도 일을 수행할 수 있도록 하는 것이 핵심입니다.

바로 이 점이 ClickUp이 업무 분산화를 즉시 추적하고 분산된 작업을 집중으로 전환하는 완벽한 시스템인 이유입니다.

📚 관련 자료: Free 프로젝트 관리 소프트웨어

일 확산 방지 프레임워크

일산화는 일시적인 정리 작업이 아니라, tools, 워크플로우, 그리고 사람들을 일치시켜 유지하는 프레임워크를 도입하는 것과 유사합니다. 이를 세 가지 간단하지만 강력한 단계로 생각하세요: 감사, 통합, 관리.

단계 1: 감사

먼저 현재의 업무 환경을 지도하세요. 사용 중인 모든 tool을 목록으로 작성하고, 각 tool의 용도와 소유자를 명시하세요. 중복되는 부분이 얼마나 많은지 놀라실 것입니다—여러 개의 프로젝트 추적 tool, 중복된 파일 저장소, 심지어 비공식 IT 시스템까지. 보이지 않는 문제를 해결할 수 없습니다.

레딧의 한 IT 관리자가 고백했습니다:

우리는 이 문제를 통제할 수 있게 된 것은 주로 구매 관리 문제라는 것을 깨달았을 때였습니다… 환경에 도입되는 모든 tool의 관문 역할을 해야 합니다… 도입되는 것을 통제할 수 있게 되면 기존 자원을 통합하기 시작할 수 있습니다… Microsoft의 내장형 Forms가 있는 SurveyMonkey가 필요할까요? Zoom에 내장된 기능이 있는데 별도의 공간 관리 tool이 필요할까요? 문서 저장소 내에 해당 기능이 이미 존재하는데 Docusign이 필요할까요? 이는 모두 장기적인 IT 전략에 따라 결정될 것입니다.

다음으로, 불필요한 요소를 제거하세요. 업무를 지원하는 핵심 플랫폼을 선정하고, 그 주변으로 업무를 집중시키세요. 대부분의 팀에게는 이는 작업, 문서, 채팅, 목표가 모두 한 곳에 통합된 단일 작업 공간을 선택하는 것을 의미합니다.

ClickUp의 프로젝트 관리 솔루션에서는 통합이 타협을 의미하지 않습니다. 1,000개 이상의 앱을 연결할 수 있지만, 핵심 일은 한 곳에 집중되어 있어 맥락을 즉시 확인할 수 있습니다.

IDC의 보고서는 그 영향을 보여줍니다: SaaS 통합은 tool 관련 비용을 최대 30%까지 절감하고 직원 생산성을 약 25% 향상시킬 수 있습니다.

단계 3: 관리

마지막으로, tool 도입과 커뮤니케이션에 대한 명확한 규칙을 설정하세요. 대화의 장소, 작업 할당 방식, Teams 간 '완료됨'의 의미를 정의하세요.

거버넌스는 종종 사람들이 규칙을 기억하는 것에 의존하기 때문에 실패합니다—규칙을 어디에 문서화해야 하는지, 어떻게 업데이트해야 하는지, 어떤 프로세스를 따라야 하는지 등.

clickUp AI는 이 역학을 뒤집습니다: 사람들이 프로세스에 맞추는 것이 아니라, 프로세스가 그들에게 맞춰 유연하게 조정됩니다. *

실제 사례는 다음과 같습니다:

사례 1: 프로세스 일관성 유지

⚙️ 프로세스: 주간 클라이언트 통화 후, ClickUp AI 노트테이커에서 작성된 회의 기록이 ClickUp 수신함(Inbox)에 자동으로 전송됩니다. Autopilot 에이전트가 키 결정을 추출하고, 소유자와 마감일을 지정된 후속 작업을 생성하여 적절한 스페이스(Space)에 배치합니다.

🎯 영향: Teams원들이 작업 업데이트를 잊거나 작업 소유권을 지정하지 않거나 결과 추적을 소홀히 하는 일이 더 이상 발생하지 않습니다. 거버넌스 — "모든 회의는 실행 항목을 생성해야 한다" —는 인간 감독 없이 자동으로 적용됩니다.

ClickUp AI Notetaker를 사용하여 연사 라벨, 키 내용, 심지어 실행 항목까지 포함된 정확한 회의 녹취록을 생성하세요

사례 2: 단일 정보 소스 Maintainer

⚙️ 프로세스: 새로운 캠페인 전략이 문서로 업로드됩니다. ClickUp Brain이 자동으로 요약합니다; 에이전트가 해당 문서를 상위 작업에 연결하고, 관련 팀 채팅 채널에 브리핑을 전송합니다.

🎯 영향: 최종 버전을 찾는 대신, /AI는 맥락을 중앙화하고 일치성을 유도합니다. 거버넌스—“결정과 문서는 deliverables와 연결되어야 한다”—는 실시간으로 이루어집니다.

사례 3: 리더를 위한 즉각적인 감독

⚙️ 프로세스: 경영진은 보드 회의 전에 펄스 점검이 필요합니다. 수동 보고서를 요청하는 대신 ClickUp Brain에 다음과 같이 문의할 수 있습니다: “우리의 상위 5개 전략 프로젝트의 장애 요소를 보여주세요.”

🎯 영향: 거버넌스—“리더들이 키 이니셔티브에 대한 가시성을 확보할 수 있다”—는 더 이상 인간 중심의 보고에 의존성이 없습니다. AI는 요구 시 즉시 인사이트를 제공합니다.

ClickUp 대시보드에서 AI 카드를 사용하여 프로젝트의 장애 요인, 성공 요인, 실패 요인 등을 요약하세요

이것이 Teams가 관리를 확장하는 방법입니다관료주의를 확장하지 않고. *

다음은 ClickUp의 실제 맞춤형 고객 사례를 통해 일 분산 방지 프레임워크를 실제 상황에 적용한 예시입니다

🤝 사례 연구: ClickUp이 RevPartners의 일 분산 문제를 가시성과 해결력을 부여한 방법

ClickUp을 도입하기 전 , 애자일 RevOps 서비스 기업인 RevPartners는 너무 많은 tools(Notion, Trello, Asana, Airtable, Teamwork, Wrike, 심지어 Coda.io)에 얽혀 있었습니다. 이 플랫폼들은 원격 팀이 10개 이상의 클라이언트와 약 10명의 직원으로 확장되면서 관리하기 어려운 조각난 시스템으로 변모했습니다.

다양한 tools를 사용해 일하는 것은 프로세스를 복잡하게 만들고 성장에 방해가 됩니다

결정적인 순간은 매트가 자동화 기능을 수동으로 코딩하고 해결하기 어려운 문제를 트러블슈팅해야 했을 때였습니다. 그는 다른 솔루션과 통합할 수 있는 강력한 생산성 플랫폼이 필요하다는 것을 깨달았습니다.

그 다음… ClickUp을 발견했습니다. ClickUp은 제 삶과 Business를 운영하는 방식을 완전히 바꿨습니다

그 다음… ClickUp을 발견했습니다. ClickUp은 제 삶과 비즈니스를 운영하는 방식을 완전히 바꿨습니다

다음은 그들의 여정이 우리 감사 → 통합 → 관리 프레임워크와 어떻게 일치하는지, 그리고 왜 이것이 업무 분산 문제를 해결하는 가장 효과적인 실제 예시 중 하나인지 설명합니다.

프레임워크 단계 *revPartners가 완료한 조치 clickUp 기능 사용* 결과 감사 실제 사용 중인 tools가 분산되어 관리가 어려워지고 있었습니다 감사 결과 통합 시스템의 필요성이 강조되었습니다 업무 확산에 대한 명확한 이해가 tool 통합을 촉진했습니다 통합 모든 업무 운영( deliverables, 프로세스 문서, 팀 협업)을 ClickUp으로 이전했습니다 프로세스 지식을 위한 문서, 팀 가시성을 위한 대시보드, 애자일 전달을 위한 스프린트 및 워크플로우 클라이언트 프로젝트delivery 속도 64% 향상; 프로젝트 플랜 수립 속도 83% 향상; 비용 50% 절감 Govern ClickUp 템플릿을 활용한 표준화된 프로젝트 가이드라인; 클라이언트의 보기를 제어하는 기능 템플릿, 대시보드, 권한, 보기 투명한 포드, 원활한 업무 인수인계, 효율적인 확장성

ClickUp과 같은 올인원 앱을 통해 일을 중앙화하면, 문서화, 프로젝트 실행, 클라이언트 접점 등 모든 일이 일관되고 연결된 시스템 내에서 관리됩니다. ClickUp 문서들은 정적인 프로세스를 공유 가능한 지식으로 전환했으며, 대시보드는 모든 팀의 단일 창으로 기능합니다. 그들의 내부 '플레이북 시스템'은 4단계로 복잡했던 프로젝트 플랜 과정을 ClickUp 내에서 3단계 템플릿으로 간소화했으며, 이는 몇 초 만에 배포 가능합니다.

그 영향은 말로 다 표현할 수 없습니다: 50% 비용 절감 , tool 라이선스 통합 및 중복 구독 제거

클라이언트 프로젝트delivery 속도 64% 향상*—즉, 클라이언트는 더 빠르게 서비스를 출시할 수 있으며, 자원이 낭비되지 않습니다

프로젝트 플랜 배포 시간이 83% 감소*—약 30분에서 약 5분으로

RevPartners의 트래픽 파트너인 Dane Dusthimer는 다음과 같이 결론지었습니다:

ClickUp이 없었다면, 우리는 업무와 프로세스에서의 간극을 빠르게 파악할 수 없었을 것입니다. 마감일이 없는 작업, 기한이 지난 작업, 스프린트 포인트가 없는 작업, 담당자가 지정되지 않은 작업을 확인할 수 있는 기능은 팀과 프로젝트 간 진행 속도를 유지하는 데 도움을 줍니다. 이러한 메트릭은 대부분의 프로젝트 관리 소프트웨어에서 제공되지 않습니다.

🧠 재미있는 사실: ClickUp으로 전환한 Teams들은 평균 3개 이상의 tools을 대체했으며, 주당 최소 3시간을 절약했다고 보고했습니다!

📚 관련 자료: 프로젝트 관리 템플릿

미래의 일: 2030년까지 일의 변화가 어떻게 일어날까요?

2030년을 향해 나아가면서, 세 가지 주요 요인이 일의 완료 방식에 변화를 가져오고 있습니다. 이 변화에 적응하지 못하는 기업들은 뒤처질 위험에 처할 수 있습니다.

/AI는 큰 차별화 요소가 됩니다—하지만 맥락이 있을 때만

2030년까지 AI는 단순히 유용한 기능이 아니라 조직의 지능을 지원하는 핵심 기반이 될 것입니다.

그러나 현재 데이터는 충격적인 현실을 보여줍니다: 72%의 기업이 추가 AI 투자를 플랜하고 있지만, 무려 36%의 조직은 AI 투자로부터 Enterprise 전체에 걸친 구체적인 영향을 보고 있지 않습니다.

우리의 견해는? AI 성공과 실패의 차이는 맥락에 달려 있습니다. 통합된 일 플랫폼을 갖춘 조직은 AI 시스템이 분산된 데이터 사일로가 아닌 포괄적이고 연결된 데이터에서 학습함에 따라 누적된 우위를 확보하게 됩니다.

대규모 통합이 가속화되고 있습니다

최근 설문조사에서 응답한 기업의 약 80%가 기술 스택을 통합하거나 통합 옵션을 탐색 중입니다.

레딧 토론은 이 트렌드를 지원합니다.

제품 운영 전문가의 의견:

저는 제품 운영을 담당하고 있으며, 내부적으로 도구 통합에 대한 압력이 매우 높습니다. “왜 Jira와 Productboard를 모두 사용해야 하나요? 둘 다 프로젝트 관리 tool로 목록에 올라 있잖아요!” 😒 데이터 tool부터 CRM, Slack/Teams, 결제 파트너까지 모든 분야에서 이런 상황을 볼 수 있습니다. 특히 대규모 기업에서는 벤더 관리 팀이 계약과 벤더를 통합하여 구매력을 강화하고 비용을 절감하려는 경향이 있습니다.

사이버 보안 전문가가 의견을 덧붙입니다:

제 생각에는 일부 분야에서는 tool 통합이 해결책입니다. 다양한 기능을 제공하는 플랫폼들이 많이 있으며, 이는 여러 tools를 통합하여 사용 시간을 줄일 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 사전 통합되어 제공되므로 전체 작업 시간을 절감할 수 있습니다. 모든 것을 한 번에 해결할 수 있는 단일 tool은 없지만, 3개의 tools를 1개로 줄이는 것은 많은 경우(모든 경우에 해당되지는 않지만) 실현 가능한 전략입니다

포인트 솔루션에서 플랫폼 전략으로 전환하는 조직들은 단순한 비용 절감만을 고려하는 것을 넘어, 높은 인지 부하 관리와 감소하는 업무 생산성에 집중하고 있습니다.

ClickUp의 자체 설문조사 결과 이 트렌드가 확인되었습니다: 근로자의 77.5%는 사용 중인 tools 중 절반이 사라진다면 무관심하거나 안도감을 느낄 것이라고 응답했습니다.

맥락에 맞는 일은 경쟁 우위로 자리매김합니다

맥킨지(McKinsey)는 통합형 AI 기반 일 플랫폼을 도입한 조직이 기능에 따라 생산성 향상률의 범위가 3~40%라고 추정합니다.

현재 일 분산 문제를 해결하는 기업들은 통합된 시스템을 통해 더 빠른 의사결정, 원활한 협업, 지능형 자동화를 실현하며 다음 10년을 맞이할 것입니다. 반면 경쟁사들은 분산된 tool과 고립된 데이터로 인해 어려움을 겪을 것입니다.

일 확산을 방치하지 마세요

일 분산은 단순히 생산성 문제만이 아닙니다. 이는 시간이 지나면서 악화되는 조직적 문제입니다. 전략적 통합 없이 새로운 tool을 추가할 때마다 일의 분산이 증가하고, 맥락 전환이 잦아지며, 일을 하는 대신 일 관리를 하는 직원들이 늘어나게 됩니다.

그렇다면 새로운 tools를 금지하거나 모든 사람을 이메일과 스프레드시트로 돌아가게 해야 할까요? 당연히 아니죠! 혼란 대신 통합을 선택하세요. 업무 생태계를 통합된 플랫폼인 ClickUp—일을 위한 모든 것을 담은 앱—주위로 통합하는 조직들은 현재의 업무 확산 문제를 해결하는 동시에 AI 기반 업무 환경의 미래에 대비하고 있습니다.

ClickUp은 작업 분산 문제를 해결하기 위해 작업, 문서, 목표, 채팅, 화이트보드, 맥락 기반 AI를 단일 플랫폼에 통합합니다. 작업 맥락이 단일 시스템에 통합되면 AI는 지수적으로 더 강력해지며, 자동화는 더 지능적으로 작동하고, 팀은 마침내 연결되지 않은 tool과 씨름하는 대신 가장 잘하는 일에 집중할 수 있습니다.

기다리는 것은 시간을 낭비하는 것입니다. 그렇게 하지 마세요.

오늘 바로 불공정한 우위를 차지하세요— ClickUp에 무료로 가입하세요!

자주 묻는 질문 (FAQ)

일 분산은 생산성에 어떤 영향을 미치나요?

일 분산은 생산성 저하의 연쇄 반응을 일으킵니다. 직원들은 앱 간 전환, 정보 검색, 업무 중복 수행을 강요받게 됩니다. 결과적으로 집중력 상실, 의사결정 지연, 그리고 컨텍스트 전환에만 주당 최대 4시간이 낭비됩니다—이 시간은 의미 있는 진행에 할애될 수 있었습니다.

일을 확산의 비용을 어떻게 측정하시나요?

일의 확산의 비용을 측정하려면 낭비된 시간, 중복된 노력, 중복된 SaaS 구독, 지연된 의사결정 주기를 살펴보세요. 많은 기업에서 이는 연간 수백만 달러의 생산성 손실, 번아웃으로 인한 이직률 증가, 불필요한 소프트웨어 비용으로 이어집니다.

Tools 확산과 일 확산의 차이점은 무엇인가요?

Tool 확산은 조직 내 앱의 과도한 증가를 의미합니다. 일 확산은 더 광범위한 결과로, 작업, 대화, 지식 등이 이러한 앱에 분산되어 효율성 저하, 중복 작업, 명확성 상실을 초래합니다.

AI는 일 확산을 줄이는 데 어떻게 도움이 될 수 있을까요?

AI 기반 프로젝트 관리는 검색 피로를 최소화하고 반복적인 워크플로우를 자동화하며, 맥락을 즉시 제공하여 거버넌스를 강화합니다. ClickUp의 Brain과 Autopilot Agents는 지능을 작업 공간에 직접 통합하여 앱 간 이동을 줄이고 추가 노력 없이 프로세스가 흐르도록 합니다.

최고의 도구는 워크플로우를 통합하는 것이 아니라 분산시키는 것입니다. ClickUp과 같은 플랫폼은 작업, 문서, 채팅, 화이트보드, 목표, 대시보드, AI를 하나의 hub에 통합합니다. 이는 분산화를 줄이고 프로젝트 관리 비용을 절감하며, Teams가 분산된 업데이트를 추적하는 대신 단일 정보 원천을 제공합니다.