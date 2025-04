SaaS 통합이란 무엇입니까? 비용 절감 및 효율성 개선 방법 알아보기

어떻게 수많은 소프트웨어 도구에 의존하게 되었습니까?

분석용 앱, 협업용 앱, 프로젝트 추적용 앱 등 작은 것부터 시작합니다. 어느새 수십 개의 SaaS 도구를 사용하게 되고, 탭을 계속 전환하며, 거의 사용하지 않는 중복 기능에 비용을 지불하게 됩니다.

팀원들은 소프트웨어를 탐색하는 데 더 많은 시간을 할애하고, IT 팀은 보안 위험에 시달리고, 비용은 계속 상승합니다.

이것이 바로 SaaS의 확산입니다. 방치하면 생산성이 떨어지고 의사 결정이 느려지며 예산이 소진될 수 있습니다.

해결책: SaaS 통합, 필수적인 도구를 한 지붕 아래로 가져오고, 불필요한 비용을 절감하며, 팀이 더 빠르고 효율적으로 일할 수 있도록 돕는 더 스마트하고 능률적인 접근 방식입니다.

통합이 미래인 이유와 여러분의 비즈니스가 어떻게 변화를 꾀할 수 있는지에 대해 자세히 알아보겠습니다.

SaaS 통합은 비즈니스에서 사용하는 독립형 SaaS(Software-as-a-Service) 애플리케이션의 번호를 줄이는 과정으로, 이를 통합하거나 더 적은 수의 더 포괄적인 플랫폼으로 대체하는 것입니다.

각각의 구독, 로그인, 학습 곡선이 있는 수십 개의 특수한 도구를 관리하는 대신, 여러 기능을 포괄하는 중앙 집중식 솔루션으로 기술 스택을 통합합니다.

조직 내에서 SaaS 통합은 다음을 의미합니다.

툴이 너무 많으면 팀의 효율성을 높이는 대신 오히려 속도를 떨어뜨릴 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 워크플로우를 방해하지 않으면서 SaaS를 통합하는 몇 가지 전략을 소개합니다.

💡 프로 팁: 통합 결정을 내리기 전에 'SaaS 가치 점수' 매트릭스를 만드세요. 각 도구에 대해 간단한 점수를 계산합니다: (% of the team using it weekly × business impact rating [1-5]) ÷ monthly cost. 이 메트릭스는 비용 대비 가장 높은 가치를 제공하는 도구를 식별하는 데 도움이 됩니다.