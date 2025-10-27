에이전시가 여러 클라이언트 캠페인을 효율적으로 관리하는 방법

주요 클라이언트가 신제품 광고를 필요로 하고, 이커머스 브랜드가 브랜드 캠페인을 론칭하며, 기술 대기업이 최신 컨셉을 공개하고자 합니다.

에이전시는 회의, 창의적인 브레인스토밍, 마감일 추적으로 분주하게 돌아갑니다.

이런 식으로 여러 캠페인을 관리하는 것은 모든 구성원의 체계적인 업무 관리를 의미합니다. 서로 다른 업종의 여러 클라이언트, 타임라인, 결과물이 겹칠 때 승인이 지연되는 것은 피할 수 없는 일입니다.

이 블로그 포스트에서는 여러분과 같은 에이전시가 여러 클라이언트 캠페인을 관리하는 방법을 살펴봅니다. 또한 ClickUp이 어떻게 모든 캠페인이 통제 불능 상태가 되는 것을 막을 수 있는지 알아보겠습니다. 🫡

⭐ 기능 템플릿 ClickUp 다중 프로젝트 상태 보고서 템플릿은 팀이 여러 프로젝트를 동시에 관리할 수 있도록 지원합니다. 체계적인 대시보드에서 진행을 추적하고, 위험 요소를 조기에 파악하며, 이해관계자에게 명확한 업데이트를 제공하세요. 관계자 업데이트부터 내부 점검까지, 이 템플릿으로 모든 것(그리고 모든 구성원)을 추적하세요. 무료 템플릿 받기 독특한 이모지를 활용해 상태 추적을 진행하고, ClickUp 다중 프로젝트 상태 보고서 템플릿으로 일에 활기를 불어넣으세요

대행사들이 다중 캠페인 운영 시 직면하는 일반적인 과제들

여러 프로젝트를 동시에 관리하는 것은 각기 다른 클라이언트에게 따라 다양한 문제를 야기합니다. 마감일과 자원부터 브랜드 일관성과 보고에 이르기까지, 에이전시는 다양한 변수를 조율해야 합니다.

대행사들이 여러 마케팅 캠페인을 관리할 때 직면하는 몇 가지 어려움은 다음과 같습니다:

겹치는 마감일과 우선순위

여러 캠페인이 동시에 주의를 요구할 때 우선순위 설정은 매우 중요해집니다. 인스턴스라면, 한 클라이언트의 제품 출시를 준비 중인데 다른 클라이언트가 마지막 순간에 크리에이티브 변경을 요청할 수 있습니다. 갑자기 두 개의 중요한 캠페인이 동일한 팀의 주의를 놓고 경쟁하게 되는 것입니다.

명확한 시스템이 구축되지 않으면 에이전시는 마감일을 놓칠 위험이 있으며, 이는 클라이언트 불만족과 잠재적인 비즈니스 손실로 이어질 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 광고 대행사는 19세기로 거슬러 올라가며, 최초의 현대적 광고 대행사는 1841년 필라델피아에서 볼니 B. 팔머(Volney B. Palmer)에 의해 설립되었습니다. 그는 '스페이스 중개인' 역할을 하며 신문 광고 스페이스를 수수료 기반으로 광고주에게 판매했습니다.

클라이언트와 팀 간 자원 할당

자원은 한정되어 있지만 클라이언트의 요구는 끝이 없습니다. 디자이너, 카피라이터, 전략가들은 종종 여러 방향으로 끌려다니며, 이는 팀의 과로와 클라이언트의 불만으로 이어질 수 있습니다.

디자이너는 클라이언트 A의 브랜딩 리뉴얼과 클라이언트 B의 소셜 캠페인 사이에서 시간을 분배하고, 전략가는 세 개의 보고 대시보드 사이에서 정신을 분산시키고 있습니다. 익숙한 상황인가요?

성공적인 마케팅 에이전시는 미리 플랜을 세우고, 팀의 용량을 파악하며, 일을 전략적으로 배포하여 누구도 과도하게 부담되지 않도록 합니다.

🔍 알고 계셨나요? 1920년대 일부 소매업체는 고객 데이터와 구매 패턴을 추적하기 위해 천공 카드를 사용했습니다. 이는 현대 데이터 기반 마케팅의 선구자로서 목표 타겟 프로모션을 기획하는 방법이었죠.

일관된 품질과 브랜드 목소리를 유지하기

모든 클라이언트는 고유한 어조와 스타일, 따라야 할 특정 브랜드 가이드라인, 그리고 당신에게 기대하는 바가 있습니다. 일관성 없는 소셜 게시물 하나나 맞지 않는 이메일 템플릿 하나만으로도 수개월간의 일과 신뢰를 무너뜨릴 위험이 있습니다.

에이전시는 각 캠페인이 클라이언트의 브랜드 이미지, 어조, 품질 기준과 일치하도록 보장해야 합니다.

내부 팀과 클라이언트 간의 커뮤니케이션 격차

한쪽에서는 팀원들에게 업데이트를 재촉하고, 다른 쪽에서는 최신 초안에 대한 수정을 요구하는 클라이언트를 달래야 합니다. 평범한 목요일 같나요? 여러 클라이언트 계정을 관리하는 팀 리더들에게는 흔한 풍경입니다.

다중 캠페인 관리에서 의사소통 오류나 소통 부족은 주요 병목 현상입니다. 이는 오해, 마감 지연, 그리고 좌절한 클라이언트로 이어질 수 있습니다.

캠페인 전반에 걸친 성과 추적 및 보고

데이터 과부하는 현실입니다. 맞춤형 메트릭, 형식, 마감일 사이에서 보고에 파묻혀 있는 동안 캠페인은 관심을 기다리고 있습니다.

예시: 한 캠페인은 Instagram 참여도를 측정하고, 다른 캠페인은 이메일 클릭률을, 또 다른 캠페인은 Google Ads 노출 수를 측정할 수 있습니다. 이러한 메트릭을 수동으로 통합하는 데는 몇 시간이 소요될 수 있습니다.

⚙️ 추가 혜택: 여러 플랫폼을 통합하는 분석 대시보드를 구현하고, 표준화된 클라이언트 관리 템플릿을 활용하여 성과 추적을 간소화하고 ROI를 명확히 파악하세요.

여러 클라이언트 캠페인 관리 전략

여러 클라이언트를 관리하고, 캠페인을 중앙 집중화하며, 크리에이티브 워크플로우를 간소화하고, 모든 관계자가 동일한 페이지에 있도록 하는 전략을 살펴보겠습니다.

또한 ClickUp의 마케팅 프로젝트 관리 소프트웨어가 워크플로우 내 모든 요소를 체계적으로 정리하고 가시화하며 진행 상황을 추적하는 방법을 보여드립니다. 더불어 크리에이티브 에이전시 프로젝트 관리를 위한 ClickUp을 활용하면 모든 클라이언트 캠페인을 중앙 집중화하고, 작업을 할당하며, 마감일을 추적하고, 원활하게 협업할 수 있습니다.

프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 AI와 결합한 통합 AI 작업 공간 으로, 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

중앙 집중식 캠페인 플랜 수립

모든 클라이언트 캠페인을 위한 단일 hub를 생성하여, 구체화된 결과물, 마감일, 의존성을 지도에 표시하세요.

예시: 다중 채널 출시 플랜 시 다음을 포함하세요:

크리에이티브 승인 키 일정

유료 미디어 지출 일정

소셜 미디어 게시물, 이메일, 블로그 콘텐츠 마감일

캠페인 핵심 성과 지표(KPI)

모든 정보가 한곳에 가시적으로 표시되어 있으면, 예를 들어 클라이언트 B의 웨비나가 클라이언트 A의 제품 출시와 겹친다는 사실을 뒤늦게 깨닫는 등의 예상치 못한 상황을 방지할 수 있습니다. 팀원들이 매일 마스터 프로젝트 플랜을 확인하여 업무를 조율하도록 권장하세요.

ClickUp 계층 구조로 탄탄한 기반을 마련하세요 ClickUp의 계층적 구조로 클라이언트 관리 운영을 세분화하세요

ClickUp의 프로젝트 계층은 마케팅 에이전시 운영을 다음과 같이 세분화하는 탁월한 방법입니다:

스페이스 상위 클라이언트 또는 부서 그룹화 용도

관련 캠페인이나 프로젝트를 그룹화하는 폴더

개별 캠페인 작업용 목록

이를 통해 각 캠페인이 전체 그림에서 어디에 위치하는지 쉽게 파악할 수 있어 중복과 혼란을 방지합니다.

이 구조로 캠페인을 계획한 후에는 ClickUp 작업을 통해 캠페인의 모든 세부 사항을 관리할 수 있습니다.

마감일, 우선순위 표시, 의존성을 포함한 ClickUp 작업을 목록에 추가하세요

각 작업은 팀 회원에게 할당하고 마감일을 지정할 수 있으며, ClickUp 의존성을 통해 연결되어 모든 사람이 먼저 수행해야 할 작업을 파악할 수 있습니다.

또한 작업 내부에 직접 크리에이티브 파일을 첨부하고, 댓글을 남기며, 작업 시간을 기록할 수 있어 협업과 책임 소재를 위한 단일 정보 소스를 보장합니다.

이 모든 정보를 체계적으로 정리하려면 작업 공간에 직접 통합된 플랫폼의 AI 기반 어시스턴트인 ClickUp Brain을 활용하세요. 작업, 문서, 사람, 조직의 지식을 연결해 줍니다.

ClickUp Brain에 요청하여 진행 업데이트를 요약하여 모든 정보를 중앙 집중화하도록 하세요

그 AI 프로젝트 관리자는 진행 상황 요약서를 생성하고, 스탠드업 미팅을 진행하며, 프로젝트 플랜에 기반한 작업 목록까지 생성합니다.

예시: 세 클라이언트를 위한 다중 채널 출시를 관리 중이라고 가정해 보세요. AI 어시스턴트에게 각 캠페인의 진행 상황, 주의가 필요한 작업, 각 작업 항목의 담당자를 포함한 요약본을 생성해 달라고 요청하기만 하면 됩니다.

🤩 보너스 프롬프트 이번 주 진행 중인 모든 캠페인에 대한 진행 요약 생성

클라이언트 A의 소셜 미디어 론칭을 위한 작업 목록을 마감일과 의존성과 함께 생성하세요

오늘 팀 회의용 스탠드업 요약 준비: - 처리 중인 승인 사항 - 다음 단계

작업 및 워크플로우 자동화

반복적인 작업은 눈에 띄지 않는 시간 도둑입니다. 승인, 알림, 후속 조치를 자동화하면 팀이 실질적인 성과를 내는 창의적인 일에 집중할 수 있습니다.

다음은 작업 관리 소프트웨어 내에서 자동화할 수 있는 기능들입니다:

특정 날짜에 클라이언트에게 초안 요청서 및 청구서 발송하기

이전 작업이 완료하다 표시되면 다음 단계 작업을 자동 할당

마감일이 변경될 때 팀 회원에게 알리기

📌 예시: 콘텐츠 초안이 제출되면 → 자동으로 검토 단계로 이동하고 에디터를 배정하며, 승인되면 미디어 구매자에게 배포 일정을 잡도록 알립니다.

ClickUp 자동화 기능이 해결책입니다. '작업 상태가 '검토 중'으로 변경되면 에디터에게 할당하기' 또는 '마감일을 넘기면 계정 관리자에게 알리기'와 같은 규칙을 설정할 수 있습니다

ClickUp 자동화를 활용해 '이 경우, 그러면 저렇게' 트리거로 반복 작업을 자동화하세요

이러한 자동화 기능은 백그라운드에서 조용히 실행되어 누락되는 사항 없이 반복적인 확인 작업으로 팀이 지체되지 않도록 보장합니다.

🚀 ClickUp의 강점: 표준 자동화 기능을 넘어, ClickUp AI 에이전트가 사용자를 대신해 자율적으로 행동합니다. 트리거에 반응하고, 업데이트를 게시하며, 일상적인 의사 결정까지 처리합니다. 예를 들어, 작업 상태가 '출시 준비 완료'가 되면 캠페인 채팅 채널에 요약 내용을 자동으로 게시하는 맞춤형 자동화 에이전트를 설정할 수 있습니다.

팀 및 역할 할당

디자이너가 세 명의 클라이언트를 동시에 관리하고 있는데, 누가 어떤 자산을 소유하는지 아무도 모릅니다. 혼란은 필연적이죠. 😵‍💫

각 캠페인별 역할을 명확히 정의하여 이를 방지하세요. 모든 클라이언트 프로젝트에 대해 누가 담당하는지 명시하는 미니 '조직도'를 만들 수 있습니다:

크리에이티브 디자인

카피라이팅

유료 광고 관리

보고 및 분석

이를 통해 중복 일을 방지하고 책임 소재를 명확히 할 수 있습니다. 소규모 팀의 경우 '주 소유자'와 '백업 소유자'를 지정하여 중요한 작업이 항상 처리되도록 하세요.

작업 내부에 직접 ClickUp 할당 댓글을 활용하는 것이 명확성을 유지하는 실용적인 방법 중 하나입니다.

ClickUp 추가 작업 내 코멘트 할당으로 책임성 확보

예시, 초안 문구에 수정이 필요할 경우 해당 작업에 댓글을 남기고 에디터에게 할당할 수 있습니다. 작업이 완료됨에 따라 에디터가 댓글을 해결할 수 있어 워크플로우를 깔끔하게 유지하고 모든 구성원이 자신의 책임을 명확히 인지할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 47%는 수동 작업을 처리하기 위해 AI를 사용해 본 적이 없지만, AI를 도입한 응답자의 23%는 AI가 작업량을 크게 줄여주었다고 답했습니다. 이 차이는 단순한 기술 격차를 넘어설 수 있습니다. 얼리 어답터들은 가시적인 성과를 잠금 해제한 반면, 대다수는 AI가 인지 부하를 줄이고 시간을 되찾는 데 얼마나 혁신적인 변화를 가져올 수 있는지 과소평가하고 있을 수 있습니다. 🔥 ClickUp Brain은 AI를 워크플로우에 원활하게 통합하여 이러한 간극을 해소합니다. 스레드 요약 및 콘텐츠 초안 작성부터 복잡한 프로젝트 분해 및 하위 작업 생성까지, 저희 AI가 모두 처리합니다. tool 간 전환이나 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다. 💫 실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 맞춤형 리포팅 tools로 보고서 작성 시간을 50% 이상 단축했습니다. 이를 통해 팀들은 형식에 덜 신경 쓰고 예측에 더 집중할 수 있게 되었습니다.

표준화된 템플릿과 프로세스

모든 캠페인은 동일하지는 않더라도 유사한 기본 구조를 가집니다: 브리핑 → 크리에이티브 → 승인 → 런칭 → 보고. 원활한 캠페인과 혼란스러운 캠페인의 차이는 팀이 반복 가능한 프로세스를 따르는지에 달려 있습니다.

잘못된 카테고리에 속하는 것을 피하는 가장 좋은 방법 중 하나는 템플릿을 사용하여 반복되는 프로세스를 표준화하는 것입니다. 예시: 다음과 같은 템플릿을 사용할 수 있습니다:

무료 템플릿 받기 ClickUp 다중 프로젝트 상태 보고서 템플릿으로 프로젝트 포트폴리오 전반에 걸쳐 통제력과 투명성을 유지하세요

부서나 이니셔티브 전반의 진행 상황을 속도 저하 없이 추적하려면 ClickUp 다중 프로젝트 현황 보고서 템플릿을 활용하세요. 이 우선순위 지정 템플릿을 통해 프로젝트 상태, 우선순위, 단계, 예산, 품질, 타임라인 등 핵심 정보를 하나의 동적 보고서로 통합 관리할 수 있습니다.

또 다른 탁월한 선택지는 마케팅 팀과 에이전시가 캠페인을 손쉽게 플랜하고 실행하며 추적할 수 있도록 설계된 ClickUp 마케팅 에이전시 템플릿입니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 에이전시 템플릿으로 캠페인을 효율적으로 실행하세요

마케팅 캠페인 템플릿을 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

일의 경우를 유료 캠페인 , 계약 , 크리에이티브 작업 등의 카테고리로 분류하세요

초안 , 실행 중 , 검토 요청 과 같은 과 같은 ClickUp 맞춤형 작업 상태를 활용하여 프로젝트 진행 상황을 시각적으로 추적하세요

ClickUp 사용자 지정 필드 ( 계정 , 계약 규모 , 아이디어 진행 상황 )로 필수 클라이언트 정보를 체계적으로 정리하세요 )로 필수 클라이언트 정보를 체계적으로 정리하세요

진행 중, 위험, 지연과 같은 색상 코드 완료 상태 표시기로 우선순위를 한눈에 파악하세요

루루 프레스의 브랜드 참여 매니저인 첼시 베넷이 ClickUp에 대해 이렇게 말했습니다:

마케팅 팀에게 프로젝트 관리 플랫폼은 필수적이며, 다른 부서와 연결하는 데 도움이 된다는 점이 마음에 듭니다. 저희는 말 그대로 매일, 모든 일에 ClickUp을 사용합니다. 크리에이티브 팀에게 매우 유용했으며 그들의 워크플로우를 더 나은 방향으로 개선하고 효율성을 높여주었습니다.

마케팅 팀에게 프로젝트 관리 플랫폼은 필수적이며, 다른 부서와 연결하는 데 도움이 된다는 점이 마음에 듭니다. 저희는 말 그대로 매일, 모든 일에 ClickUp을 사용합니다. 크리에이티브 팀에게 매우 유용했으며 그들의 워크플로우를 더 나은 방향으로 개선하고 효율성을 높여주었습니다.

무료 프로젝트 관리 소프트웨어 내에서 마케팅 플랜을 수립하는 방법을 간략히 소개합니다:

효과적인 클라이언트 커뮤니케이션

의사소통의 부재만큼 캠페인을 빠르게 좌초시키는 요소는 없습니다. 특히 클라이언트가 정보에서 소외되거나 과도한 정보에 압도당할 때 더욱 그렇습니다.

업데이트를 영화 예고편처럼 다뤄보세요: 흥미를 유발할 만큼의 정보만 전달하고 과부하를 주지 마세요. 다음과 같은 간단하고 반복 가능한 방법으로 커뮤니케이션을 구조화하세요:

명확한 아젠다를 가진 주간 점검 회의

사전 승인된 피드백 채널(문서, 댓글, 이메일)

결과물에 직접 연결된 상태 업데이트

ClickUp 채팅을 사용하면 각 클라이언트 캠페인 전용 채팅 공간을 설정하고, 대화하는 바로 그 공간에서 일할 수 있습니다.

모든 댓글, 클라이언트 노트 또는 채팅 메시지를 후속 작업으로 전환하여 누락되는 사항이 없도록 할 수 있습니다. 또한 할당된 모든 메시지를 한곳에서 정리하여 담당자나 상태별로 필터링할 수 있습니다.

ClickUp 채팅을 사용해 피드백을 즉시 작업으로 전환하세요

실시간으로 논의해야 할 일이 있나요? SyncUps를 통해 즉시 통화 연결, 화면 공유, 논의 중 댓글 할당을 할 수 있으며, 이후 AI가 생성한 실행 항목이 포함된 요약 보고서까지 받아볼 수 있습니다.

외출 중일 때는 AI CatchUp이 놓친 주요 내용을 요약해 제공하고, AI Answers는 전체 작업 공간에서 즉시 인사이트를 추출해 과거 채팅 기록을 일일이 확인하는 것보다 빠르게 답변할 수 있게 해줍니다.

🚀 ClickUp의 강점: ClickUp Brain MAX는 ClickUp Brain의 기능을 한 단계 업그레이드했습니다. 데스크톱 앱은 AI 도구 분배를 방지하며 모든 tools를 연결해 탭 간 이동 없이 작업할 수 있게 합니다. 게다가 ChatGPT, Claude, Gemini 같은 프리미엄 AI 모델을 하나의 통합 hub에서 이용할 수 있습니다. ClickUp Brain MAX를 활용하여 명확한 기대치를 바탕으로 관계를 구축하세요 ClickUp과 함께라면 다음과 같은 일을 할 수 있습니다: 작업, 문서, 연결된 앱 전반에 걸쳐 맥락에 맞는 답변을 얻으세요

여러 플랫폼에서 워크플로우와 자동화를 트리거하세요

텍스트나 음성으로 상호작용하며 원하는 방식으로 프로젝트를 관리하세요

ChatGPT부터 Claude까지 각 작업에 가장 적합한 AI 모델을 선택하세요

실시간 성과 추적

여러 클라이언트의 캠페인을 동시에 모니터링하는 것은 혼란스러울 수 있습니다. 혼란을 피하려면:

각 캠페인에 대한 마케팅 KPI 사전 정의

크로스 캠페인 비교를 위한 대시보드 설정

성능 저하를 조기에 포착하기 위해 매일 메트릭을 검토하세요

실시간 추적을 통해 문제가 발생하기 전에 방향을 전환할 수 있습니다. 캠페인별 클릭률, 전환율, 참여도를 추적하여 효과적인 요소와 개선이 필요한 부분을 신속하게 파악하세요.

ClickUp 대시보드로 클라이언트 캠페인을 추적하고 리드 생성 및 프로젝트 진행 현황에 대한 통찰력을 확보하세요

ClickUp 대시보드는 모든 클라이언트 캠페인의 성과를 실시간으로 추적할 수 있는 중앙 허브를 제공합니다. 대시보드로 할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

맞춤형 위젯 구축: 클릭률, 전환율, 참여도, 작업 완료율 등 클라이언트가 중요하게 여기는 정확한 KPI를 추적하세요

*시각적으로 작업과 목표 추적하기: 진행률 표시줄, 원형 차트, 프로젝트 목표 추적기를 활용하여 진행 중인 사항과 주의가 필요한 부분을 명확히 파악하세요

컨텍스트 기반 필터링 및 그룹화: 캠페인, 담당자 또는 사용자 정의 필드로 클라이언트 데이터를 분류하여 세부 사항을 확인하거나 결과를 비교하세요

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain을 통해 캠페인 진행 상황 요약, 성과 저하 시 자동 알림, 연체된 작업에 대한 인사이트를 즉시 확인하세요. AI 카드를 대시보드에 추가하면 한 곳에서 이 모든 작업을 수행할 수 있습니다. ClickUp 대시보드에서 AI 프로젝트 업데이트를 받아보세요

대행사 다중 캠페인 관리 최고의 실행 방식

탄탄한 전략이 있더라도 사소한 습관이 큰 차이를 만들 수 있습니다. 따라서, 간과하기 쉬운 몇 가지 팁을 기억해 두세요!

*마스터 콘텐츠 캘린더 구현: 모든 캠페인 타임라인, 콘텐츠 마감일, 키 날짜를 하나의 접근 가능한 달력에 통합하여 일정 충돌을 방지하세요

캠페인 후 평가 실시: 각 캠페인 종료 후 브리핑 세션을 열어 효과적이었던 점, 미흡했던 점, 향후 프로젝트를 위한 프로세스 개선 방안을 분석하세요

*클라이언트 세분화 우선순위 설정: 클라이언트의 요구사항이나 업종을 그룹화하여 전략 수립 및 자원 배분을 효율화하세요

클라이언트 접근권한 및 투명성 제공: *타임라인과 작업 상태에 대한 클라이언트의 읽기 전용 접근을 허용하고, 결과물에 대한 피드백을 가능하게 하며, 관련 KPI를 포함한 대시보드를 생성하세요

캠페인 후 분석의 가치: 캠페인을 전체 주기 프로세스로 간주하세요. 결과를 비교하고, 팀 피드백을 수집하며, 성공을 재현하기 위해 얻은 교훈을 문서화하세요

보고 형식 표준화: 성과 보고서 및 클라이언트 업데이트를 위한 일관된 성과 보고서 및 클라이언트 업데이트를 위한 일관된 프로젝트 관리 템플릿을 개발하여 명확한 기대치를 설정하세요

💡 전문가 팁: 내부적으로 독특한 별명, 마스코트 또는 이모지를 활용해 캠페인 성과를 추적하면 다중 클라이언트 관리가 조금 더 재미있고 기억에 남을 수 있습니다. 인스턴스: 커피 브랜드의 제품 출시 캠페인은 '작전명 에스프레소'라고 부를 수 있습니다

여러 캠페인을 관리할 때 피해야 할 흔한 실수들

여러 클라이언트를 동시에 관리할 경우 진행 속도를 늦추거나 팀을 혼란스럽게 하는 실수가 발생할 수 있습니다. 주의해야 할 실수 몇 가지는 다음과 같습니다:

정기적인 점검 생략: 캠페인 진행 상황을 자주 검토하고, 작업 상태를 업데이트하며, 필요에 따라 우선순위를 조정하세요

모든 캠페인을 동일하게 처리하지 마세요: 각 클라이언트의 특정 목표를 달성하기 위해 전략, 타임라인, 메시지를 맞춤형으로 설정하세요

*이메일에만 의존하기: 중앙화된 커뮤니케이션 tools를 활용하여 메시지, 승인, 업데이트를 한 곳에서 추적하세요

데이터 수집만 하고 검토하지 않기: 지속적으로 메트릭을 분석하여 트렌드를 파악하고, 캠페인을 조정하며, 성과를 개선하세요

*클라이언트 피드백 무시: 모든 의견을 프롬프트에 맞춰 수집, 할당, 해결하여 일관성과 신뢰를 유지하세요

계획 없이 예산 변경하기: *사전에 플랜을 수립하고 지출을 모니터링하며 성과 인사이트에 기반해 조정하세요

📖 함께 읽기: 생산성을 유지하는 최고의 마케팅 AI tools

🧠 재미있는 사실: 1950년대 후반, 뉴욕 광고계 임원들은 진정한 '매드맨'이라는 별명을 얻었습니다. 1960년대 '창의적 혁명' 시기에는 광고 대행사들이 지루하고 텍스트 위주의 광고에서 벗어나 유머, 아이러니, 스토리텔링을 캠페인에 활용하기 시작했습니다. 그들은 종종 클라이언트 광고 예산의 15% 이상을 수수료로 청구했으며, 이는 수천만 달러 이상의 수익을 올렸음을 의미합니다.

ClickUp으로 크리에이티브를 완벽하게 동기화하세요

당신이 빠져들고 싶은 유일한 루프는 창의적인 아이디어가 결과로 이어지는 주기입니다. 그 외 모든 것은 배경에서 매끄럽게 진행되어야 합니다.

ClickUp은 일을 위한 모든 것 앱으로, 크리에이티브 에이전시를 위해 설계된 원스톱 플랫폼입니다.

ClickUp 작업으로 모든 캠페인을 한곳에 통합하고 ClickUp 자동화로 반복적인 워크플로를 자동화하세요. 또한 ClickUp Brain은 캠페인 업데이트를 요약하고 콘텐츠 초안을 작성하며 선제적 대응을 지원합니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문(FAQ)

에이전시는 ClickUp과 같은 단일 플랫폼에 모든 프로젝트 정보를 중앙 집중화하며, 각 클라이언트별로 별도의 스페이스를 마련합니다. 작업, 마감일, 자산을 명확하게 정리할 수 있으며, 작업 의존성, 마일스톤, 사용자 지정 필드 같은 기능을 통해 여러 계정을 동시에 추적하기가 훨씬 쉬워집니다.

업무량을 시각화하고 팀의 전문성과 용량을 고려해 작업을 배정하세요. 자원 관리 tools를 통해 업무 부하를 균형 있게 조정하고, 번아웃을 방지하며, 각 캠페인에 적절한 관심을 기울일 수 있습니다. 정기적인 검토를 통해 성과와 가용성에 따라 조정할 수 있습니다.

네. ClickUp을 통해 에이전시는 별도의 클라이언트 작업 공간을 생성하고, 작업을 정리하며, 마감일을 설정하고, 반복 작업을 자동화하며, 진행을 추적할 수 있습니다. 통합된 커뮤니케이션 및 파일 공유 기능으로 팀 및 클라이언트와의 협업이 원활하게 이루어집니다.

적합한 프로젝트 관리 소프트웨어, 표준화된 프로세스, 브랜드 가이드라인, 전담 클라이언트 팀이 캠페인의 일관성을 유지합니다. 정기적인 품질 점검, 승인 절차, 마일스톤 추적을 통해 각 결과물이 기대되는 기준을 충족하도록 보장합니다.

캠페인 플랜 템플릿, 콘텐츠 캘린더, 예산 추적기, 성과 대시보드는 워크플로우를 간소화합니다. ClickUp 템플릿을 사용하면 모든 소셜 미디어 플랫폼과 캠페인 전반에 걸쳐 일관성, 원활한 협업, 명확한 가시성을 보장합니다.