마케팅 대행사가 주당 15시간 이상을 절약하는 방법

마케팅 대행사는 단 하나의 클라이언트 캠페인을 운영하기 위해서만도 여러 tools를 동시에 사용해야 하는 경우가 많습니다. 실제로 Okta의 조사에 따르면, 다양한 산업 분야의 기업들이 현재 평균 101개의 앱을 도입하고 있어, 이러한 분산된 환경을 피하기는 거의 불가능한 실정입니다.

이 가이드에서는 대행사가 낭비되는 시간을 되찾을 수 있도록 돕는 7가지 구체적인 워크플로우 개선 방안을 소개합니다. 또한 프로젝트, 문서, 대화, 분석 데이터가 AI를 지능 레이어로 통합하여 하나의 안전한 플랫폼에서 함께 운영되는 ClickUp의 통합 AI 작업 공간이 이러한 노력에 있어 어떻게 강력한 도구가 될 수 있는지 보여드리겠습니다.

대부분의 마케팅 대행사가 매주 15시간 이상을 낭비하는 이유

단일 클라이언트 deliverable을 처리할 때 프로젝트 관리 도구에서 작업을 확인하고, Google Docs에서 브리핑을 확인하고, Slack에서 피드백을 확인하고, 이메일을 통해 승인을 받아야 한다면, 소요되는 시간이 금세 쌓이게 됩니다.

이처럼 정보가 산재되어 있으면 팀원들은 필요한 정보를 찾느라 시간을 낭비하고, 앱을 오가며, 여러 플랫폼에 걸쳐 동일한 업데이트를 반복하게 됩니다. 도구를 전환할 때마다, "그 파일 어디 있나요?"라는 Slack 메시지를 보낼 때마다, 수동으로 작성하는 현황 보고서를 하나씩 작성할 때마다 아무도 기록하지 않는 시간이 추가됩니다.

실제로 그 15시간 이상이 어디에 쓰이는지 확인해 보세요: 👀

앱 간 전환: 프로젝트 관리 tool에서 문서, 채팅, 시간 추적 앱으로 계속 이동하다 보면 집중력이 끊임없이 흐트러집니다.

플랫폼 간 업데이트 중복: 동일한 상태를 세 곳에 게시하는 것은 추가적인 값 없이 일량을 세 배로 늘리는 일입니다

이메일을 통한 승인 절차: 피드백 스레드가 묻혀버리고, 버전이 혼동되기 쉽습니다

보고서를 매번 처음부터 다시 작성하기: 매주 Monday 아침마다 여러 tools에서 데이터를 가져와 슬라이드 데크로 정리하다 보면 하루의 절반을 허비하게 됩니다

결과물 버전 찾기: 파일이 Google 드라이브, Dropbox, 이메일 첨부 파일 등 여러 곳에 흩어져 있으면, 누구도 자신이 올바른 버전을 가지고 있다고 확신할 수 없습니다.

하지만 이러한 사소한 비효율들이 쌓이면 매주 마케팅 대행사의 생산성을 크게 저해하는 요인이 됩니다. 저희가 인터뷰한 한 대행사는 팀원들이 플랫폼 간을 오가는 데만 하루에 1인당 45분을 소비한다고 계산했습니다.

🎥 본론으로 들어가기 전에, 팀원들의 과로 없이 마케팅 대행사의 생산성을 높일 수 있는 실질적이고 유용한 팁이 담긴 비디오를 확인해 보세요!

생산성, 수익성 및 업무량 관리를 개선할 수 있는 더 많은 리소스가 필요하신가요? ClickUp의 대행사 팀을 위한 프로젝트 관리 리소스를 활용해 보세요. 이 자료에는 '대행사 프로젝트 관리 종합 가이드', 다양한 대행사용 템플릿, 웨비나, 그리고 활용 가이드가 포함되어 있습니다.

분산된 도구 환경의 문제는 단순히 시간 낭비에 그치지 않습니다. 바로 이러한 분산 구조가 대행사 전체의 업무 속도를 저하시키기 때문입니다.

캠페인 정보가 여러 플랫폼에 분산되어 있으면 의사 결정에 더 많은 시간이 소요됩니다. 팀원들은 자신이 보고 있는 데이터가 최신 정보인지 확신하지 못해 결정을 내리기 주저하게 됩니다. 크리에이티브 디렉터는 한 버전을 검토하고, 어카운트 매니저는 또 다른 버전을 참조하다 보니, 피드백이 클라이언트에 전달될 때쯤이면 내용이 완전히 일치하지 않게 됩니다.

단일 정보 소스가 부재하면 미묘하지만 막대한 비용을 초래하는 마찰이 발생합니다. 승인 절차가 지연되고, 업무 인계가 복잡해지며, 이미 완료된 사항을 확인하기 위한 간단한 질문조차도 끝없는 주고받기로 이어집니다.

시간이 지남에 따라 이는 단순한 업무 수행을 넘어 더 큰 영향을 미칩니다:

클라이언트와의 소통이 주도적이기보다 수동적으로 변하고 있습니다

팀들은 일을 추진하는 것보다 검증하는 데 더 많은 시간을 소비합니다

전략적 사고는 운영 조율에 밀려 뒷전으로 밀려납니다

진정한 비용은 돈이 아니라 용량입니다. 팀이 도구 관리에 쏟는 시간 한 시간 한 시간은 클라이언트 전략이나 창의적인 일에 할애할 수 없는 시간입니다.

📮ClickUp 인사이트: 성과가 저조한 팀은 15개 이상의 도구를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많은 반면, 성과가 우수한 팀은 사용하는 도구의 한도를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 하지만 하나의 플랫폼을 사용하는 건 어떨까요? 업무를 위한 올인원 앱인 ClickUp은 AI 기반 워크플로우를 통해 작업, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅, 통화 등을 단일 플랫폼으로 통합합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며, 업무 현황의 가시성을 높이고, AI가 나머지를 처리하는 동안 여러분은 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다.

단 하나의 작업 공간으로 대행사 전체 기술 스택을 대체하는 방법

대행사들은 5가지 tools를 따로따로 연결하는 대신, 기술 스택을 통합하여 모든 것을 하나의 작업 공간으로 옮기고 있습니다.

이것이 바로 통합 작업 공간 접근 방식이 효과를 발휘하는 부분입니다. 작업, 문서, 대화가 서로 연결되어 있기 때문에 캠페인 작업을 열면 화면을 벗어나지 않고도 브리프, 댓글 스레드, 기록된 시간, 승인 상태를 한눈에 확인할 수 있습니다.

✨ 고객 사례: 운영상의 부담 없이 비즈니스 확장하기 팀이 커질수록, 실행이 아닌 조율이 병목 현상이 됩니다. 이는 영상 제작 대행사인 path8 Productions가 직면했던 문제였습니다. 일이 Smartsheet, Slack, Toggl, Dropbox Paper 등 여러 도구에 분산되어 있어, 프로듀서들은 프로젝트 진행보다는 업데이트 내용을 동기화하는 데 시간을 할애해야만 했습니다. 추가적인 프로세스나 인력을 늘리는 대신, 모든 것을 ClickUp의 Small Business Suite로 통합했습니다. ⚡ 그 효과 6가지 도구를 하나의 통합 작업 공간으로 대체

회의 준비 시간 60% 단축 (30~60분에서 약 10분으로)

ClickUp의 지원을 통해 8주 이내에 완벽하게 구현

프로젝트, 커뮤니케이션, 시간 추적 전반에 걸친 실시간 가시성 모든 것이 한곳에 모여 있어, 끊임없이 “각 도구를 업데이트해야 하는” 주기가 사라졌습니다. 작업에 직접 기록된 시간을 기록하고, 대화는 일과 연결되며, 회의 아젠다는 실시간 데이터를 바탕으로 자동으로 생성됩니다. 팻 헨더슨의 생생한 이야기를 들어보세요 👇

통합 작업 공간이 제공하는 이점 중 일부를 간략히 개요로 소개합니다:

디멘션 분산된 스택(5개 이상의 tool) 통합 작업 공간 신입 사원 온보딩 각 도구를 개별적으로 교육하세요 배우기 쉬운 단일 플랫폼 주간 보고 tools 간에 내보내기, 복사, 붙여넣기 단일 데이터 소스에서 실시간 데이터를 가져오세요 승인 주기 이메일과 채팅에 흩어져 있는 모든 스레드가 한곳에 통합되어 파일 검색 3~4개의 앱을 확인해 보세요 통합 검색 신뢰할 수 있는 정보원 “어떤 도구가 최신 버전인가요?” 단일 연결된 작업 공간

마케팅 대행사가 15시간 이상을 절약하는 7가지 워크플로우 개선 방안

이 7가지 전략을 통해 귀사의 대행사는 매주 수 시간을 절약할 수 있습니다. 각 전략은 실제 시간 낭비 요인과 이를 통합 작업 공간 내에서 제거할 수 있는 구체적인 방법을 제시합니다.

모든 클라이언트 계정에 걸쳐 프로젝트 관리를 중앙 집중화하세요

대부분의 대행사는 클라이언트마다 서로 다른 도구, 명명 규칙, 워크플로우를 사용하여 관리합니다. 이로 인해 여러 계정의 업무량이나 마감일을 한눈에 파악하기가 불가능합니다.

🚀 ClickUp의 스페이스, 폴더, 목록을 활용해 대행사 전체를 명확한 구조로 정리하세요.

ClickUp으로 대행사 운영을 중앙 집중화하세요

'스페이스(Spaces)'를 사용하면 클라이언트, 부서 또는 프로젝트별로 다양한 워크플로우를 정리할 수 있습니다. 복잡한 워크플로우는 '스페이스' 내에 '폴더'를 생성하여 관리하고, 실제 작업은 '리스트'에 담아 관리할 수 있습니다.

스페이스: 클라이언트 사명 (예: Acme Corp)

폴더: 캠페인 유형 (예: 3분기 제품 출시)

리스트: 결과물 카테고리 (예: 소셜 콘텐츠, 이메일 시퀀스)

작업: 담당자, 마감일, 상태가 지정된 개별 결과물

💡 전문가 팁: ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하면 별도의 시스템을 구축하지 않고도 캠페인 유형이나 결과물 상태와 같은 클라이언트별 메타데이터를 추적할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴, 날짜, 라벨 등을 모든 작업에 추가하여 데이터를 체계적으로 관리하고 보고할 수 있도록 하세요.

계정 관리자들은 매주 여러 출처에서 업데이트 내용을 취합해 클라이언트에게 보낼 이메일을 작성하는 데 몇 시간을 소비합니다. 이는 실질적인 성과로 이어지지 않는 불필요한 행정 업무입니다.

🎯 ClickUp Automations를 활용해 대행사 워크플로우 자동화 규칙을 설정하고 수동 후속 조치를 없애세요.

ClickUp 자동화 기능을 활용해 일상 작업을 자동화하세요

"작업이 '고객 검토' 단계로 이동하면 담당자에게 알리고 마감일을 지정한다"와 같이 트리거, 조건, 실행 항목을 설정하기만 하면 됩니다. 나머지는 시스템이 처리합니다.

🌟 ClickUp 내 업무의 전체 맥락을 파악하는 통합 AI인 ClickUp Brain을 활용해 실제 작업 데이터를 바탕으로 주간 현황 요약 보고서를 자동으로 작성해 보세요.

ClickUp Brain을 통해 작업 공간에서 핵심 인사이트, 후속 조치, 프로젝트 업데이트 및 진행 상황을 한눈에 확인하세요

업데이트 내용을 일일이 작성할 필요 없이, ClickUp Brain이 해당 주에 발생한 일(완료된 작업, 검토 중인 항목, 다가오는 마감일 등)을 체계적인 업데이트 형식으로 정리해 줍니다. 여러분이 해야 할 일은 내용을 확인하고 전송하는 것뿐입니다.

🦸🏻‍♀️ 슈퍼 에이전트 파워업: ClickUp의 프로젝트 상태 리포터 에이전트 를 사용하면 이 모든 과정을 훨씬 더 쉽게 처리할 수 있습니다. 에이전트에게 프로젝트에 대한 접근 권한을 부여하면, 마일스톤 대비 진행 상황, 주요 완료 사항, 위험 요소, 다가오는 마감일 등을 포함한 이해관계자용 현황 보고서가 자동으로 생성됩니다.

👀 ClickUp AI 슈퍼 에이전트가 어떻게 반복적인 작업을 자동화하고 팀원들의 일상 업무 전반에 걸쳐 지능적인 지원을 제공하는지 확인해 보세요:

작업 및 프로젝트 내에서 직접 시간을 추적하세요

시간 추적이 별도의 tool에 저장되면 입력이 부정확하거나 아예 누락되기 쉽습니다. 이는 청구 정확도를 떨어뜨리고 수익성 분석을 추측에 의존하는 작업으로 전락시킵니다.

⏱️ 모든 작업에 내장된 ClickUp 시간 추적 기능을 통해 현재 작업 중인 곳에서 바로 시간을 기록하세요.

ClickUp 시간 추적 기능을 통해 원활하게 시간을 관리하세요

타이머를 시작하거나, 작업, ClickUp 목록 보기, ClickUp 보드 보기, 심지어 빠른 작업 메뉴에서 수동으로 입력을 추가할 수 있습니다. 각 입력은 청구 가능 또는 청구 불가능 으로 표시할 수 있으며 설명이나 태그를 포함할 수 있습니다. 다음을 추적할 수 있습니다:

클라이언트당 청구 가능 시간

프로젝트당 내부(비청구) 시간

결과물별 시간 추정 대 실제 소요 시간

결과물 유형별 배포

👉🏽 저희의 소규모 비즈니스를 위한 AI 가이드북에서는 AI를 활용해 대행사 운영의 복잡성을 줄이는 구체적인 방법을 상세히 설명합니다.

수동 보고를 실시간 대시보드로 대체하세요

여러 도구에서 데이터를 가져와 슬라이드에 붙여넣기하는 방식으로 주간 성과 보고서를 작성하고 계신가요? 보고서를 완성할 때쯤이면 이미 내용은 낡은 정보가 되어버립니다.

📊 ClickUp 대시보드를 통해 업무량 분포 현황, 작업 진행 상황, 시간 추적 결과, 기한이 지난 항목을 한눈에 확인하세요.

맞춤형 ClickUp 대시보드를 만들어 팀의 생산성을 추적하세요

대시보드는 작업 공간 데이터를 시각적인 위젯으로 변환해 주므로 별도의 데이터 내보내기가 필요 없습니다.

일반적인 대행사 보고서 유용한 ClickUp 대시보드 위젯 팀 업무량 요약 담당자별 작업량 캠페인 진행 상황 상태별 작업 클라이언트 청구 시간 클라이언트별 시간 추적 기한이 지난 결과물 지연된 작업 목록

대시보드에 AI 카드를 추가하여 항상 최신 상태로 업데이트되는 AI 기반 인사이트를 확인하세요. 예시로는 다음을 추가할 수 있습니다:

AI 스탠드업™ : 선택한 기간 동안의 최근 활동을 요약해 드립니다

AI 팀 스탠드업 : 선택된 기간 동안 특정 인원 및 팀의 최근 활동을 요약해 드립니다.

AI 경영진 요약 보고서 : 부서, 팀 또는 프로젝트의 현황과 상태를 보여주는 최신 경영진 요약 보고서를 생성하세요.

AI 프로젝트 업데이트: 프로젝트 상태와 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있는 개요를 작성하세요

대시보드 보고서를 예약하여 이해관계자들에게 자동으로 사본을 전송할 수도 있습니다.

성장 중인 디지털 마케팅 대행사인 Hawke Media는 생산성과 가시성을 높이기 위해 ClickUp을 플랫폼으로 선택했습니다. 도입 첫 해에 프로젝트 지연이 70% 감소하는 성과를 거두었습니다. 많은 최고 경영진들은 관리해야 할 업무가 산적해 있어 굳이 ClickUp에 로그인하고 싶어 하지 않습니다. 하지만 '읽기 전용' 링크를 보내면, 그분들 또는 필요한 다른 누구라도 콘텐츠 달력이나 스프린트 대시보드를 확인하여 우리가 현재 어떤 작업을 진행 중인지 빠르게 파악할 수 있습니다. 많은 최고 경영진들은 관리해야 할 업무가 산적해 있어 굳이 ClickUp에 로그인하고 싶어 하지 않습니다. 하지만 '읽기 전용' 링크를 보내면, 그분들 또는 필요한 다른 누구라도 콘텐츠 달력이나 스프린트 대시보드를 확인하여 우리가 현재 어떤 작업을 진행 중인지 빠르게 파악할 수 있습니다.

📚 함께 읽어보세요: 최고의 에이전시 관리 소프트웨어

단일 스레드로 크리에이티브 승인 프로세스를 간소화하세요

이메일, Slack, 마크업 도구 등 여러 곳에 흩어져 있는 승인 워크플로우는 수정 사항 누락과 출시 지연을 초래합니다. 현재 어떤 버전이 최신인지, 특정 승인이 어디에서 막혀 있는지 아무도 알 수 없습니다.

🏆 ClickUp 작업을 사용하여 모든 피드백을 결과물에 연결하세요.

ClickUp 작업에서 업무와 관련된 맥락을 반영한 커뮤니케이션을 통해 팀원 간의 일관성을 유지하세요

'스레드형 댓글' 기능을 통해 각 작업 아래에서 집중적인 대화를 나누면, 모든 팀원이 최신 정보를 놓치지 않고 파악할 수 있습니다.

ClickUp의 '교정' 기능을 통해 이해관계자들이 이미지, 비디오, PDF에 직접 주석을 달 수 있게 하세요. 크리에이티브 자산 자체에 바로 댓글로 피드백을 남길 수 있습니다.

ClickUp Clips를 통해 비동기식 비디오 피드백을 녹화하고 공유한 후, 해당 피드백을 원본 작업, 채팅 스레드 또는 문서에 삽입하세요.

모든 이해관계자가 동일한 스레드, 동일한 버전, 동일한 승인 상태를 확인할 수 있습니다.

ClickUp의 교정 기능을 통해 팀원들이 크리에이티브 피드백에 대해 일관된 의견을 유지하도록 하세요

💡 전문가 팁: 작업 공간에 게스트를 초대하여 클라이언트와 손쉽게 협업하세요. 파일이나 대시보드를 공유하고, 모형에 댓글을 달도록 초대하며, 권한 설정을 통해 누가 무엇을 볼 수 있는지 제어할 수 있습니다.

AI를 활용해 작업, 문서, 메시지를 모두 검색하세요

📮ClickUp 인사이트: 직원의 50% 이상이 일 중 필요한 정보를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 27%만이 쉽다고 답한 반면, 나머지는 어느 정도 어려움을 겪고 있으며, 그중 23%는 매우 어렵다고 답했습니다. 이메일, 채팅, 다양한 도구에 지식이 흩어져 있으면 낭비되는 시간이 금세 쌓입니다. ClickUp을 사용하면 단일 작업 공간 내에서 이메일을 추적 가능한 작업으로 전환하고, 채팅을 작업에 연결하며, AI로부터 답변을 받는 등 다양한 기능을 활용할 수 있습니다. 💫 실제 결과: ClickUp을 통해 구식 지식 관리 프로세스를 없애고, 팀은 매주 5시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간이 넘는 시간입니다. 분기마다 일주일 분량의 생산성을 추가로 확보한다면, 팀이 어떤 성과를 낼 수 있을지 상상해 보세요!

🔍 ClickUp의 AI 기반 검색 기능을 활용하면, 하나의 답변을 찾기 위해 네 개의 앱을 일일이 뒤지는 수고를 덜 수 있습니다.

이 기능은 작업, 문서, 댓글, 채팅 전반에 걸쳐 작동하므로, 자연어 질문을 입력하기만 하면 실제 작업 공간 데이터에서 추출된 답변을 확인할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 작업 공간에서 관련 답변을 빠르게 찾아보세요

ClickUp Brain은 통합된 작업 공간 내에 위치하기 때문에, 모든 것에 대한 맥락을 이미 파악하고 있습니다. ✨

ClickUp 내 어디서나 AI 명령 모음에서 이 기능을 이용할 수 있습니다. 또는 다른 사람을 멘션하듯이 작업 댓글이나 채팅창에 @brain을 입력하기만 하면 됩니다. 💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX를 활용해 절약된 시간을 인사이트로 전환하세요. 이 지능형 데스크탑 어시스턴트를 사용하면 단순한 업데이트 생성 그 이상을 넘어, 워크플로우를 실시간으로 분석할 수 있습니다. 다음과 같은 질문을 해보세요: Brain MAX는 작업, 시간 추적, 대시보드 전반에 걸친 전체적인 맥락을 파악하므로, 단순히 데이터를 보여주는 데 그치지 않고 서로 연결된 관계를 파악하여 놓치기 쉬운 패턴을 명확히 드러냅니다. 그 결과? 단순히 주당 15시간 이상을 절약하는 데 그치지 않고, 팀의 시간을 어디에 투자해야 할지에 대해 더 현명한 결정을 내릴 수 있게 됩니다.

ClickUp 내 어디서나 AI 명령 모음에서 이 기능을 이용할 수 있습니다. 또는 다른 사람을 멘션하듯이 작업 댓글이나 채팅창에 @brain을 입력하기만 하면 됩니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX를 활용해 절약된 시간을 인사이트로 전환하세요. 이 지능형 데스크탑 어시스턴트를 사용하면 단순한 업데이트 생성 그 이상을 넘어, 워크플로우를 실시간으로 분석할 수 있습니다. 다음과 같은 질문을 해보세요: “승인 절차가 가장 오래 걸리는 클라이언트는 누구인가요?”

“청구할 수 없는 시간이 가장 많이 낭비되는 부분은 어디일까요?”

“이번 주에 지연될 위험이 있는 프로젝트는 무엇일까요?” Brain MAX는 작업, 시간 추적, 대시보드 전반에 걸친 전체적인 맥락을 파악하므로, 단순히 데이터를 보여주는 데 그치지 않고 서로 연결된 관계를 파악하여 놓치기 쉬운 패턴을 명확히 드러냅니다. 그 결과? 단순히 주당 15시간 이상을 절약하는 데 그치지 않고, 팀의 시간을 어디에 투자해야 할지에 대해 더 현명한 결정을 내릴 수 있게 됩니다.

반복되는 프로젝트와 신규 클라이언트 온보딩을 템플릿화하세요

대행사들은 같은 유형의 프로젝트를 반복적으로 수행하지만, 매번 작업 구조를 처음부터 다시 구축합니다. 이는 이미 만들어 놓은 것을 다시 만들며 시간을 낭비하는 것과 같습니다.

💪🏻 ClickUp의 템플릿을 사용하여 작업, 하위 작업, 의존성, 사용자 지정 필드, 자동화 등을 포함한 전체 프로젝트 구조를 저장하고, 클릭 한 번으로 적용해 보세요.

ClickUp 템플릿 센터에서 미리 만들어진 옵션을 찾아보거나, 어떤 스페이스, 폴더, 목록에서든 직접 만든 템플릿을 저장할 수 있습니다. 다음은 템플릿을 만들 수 있는 프로세스와 자산의 몇 가지 예시입니다:

클라이언트 온보딩 체크리스트

캠페인 런칭 워크플로우

월간 콘텐츠 제작 달력

분기별 보고 주기

대행사가 절약한 시간을 측정하는 방법

워크플로우를 하나의 작업 공간으로 통합했다면, 다음 질문은 간단합니다. 이것이 실제로 시간을 절약해 주고 있는가?

대부분의 대행사가 여기서 저지르는 실수는 운영 지표 대신 허울뿐인 메트릭을 추적하는 것입니다. 더 많은 대시보드가 필요한 것이 아니라, 일이 더 적은 노력으로 더 빠르게 진행되고 있는지 명확히 보여주는 소수의 선행 지표가 필요합니다.

이를 뒷받침하는 구체적인 메트릭은 다음과 같습니다:

평균 작업 완료 시간: 결과물이 "진행 중"에서 "완료됨" 상태로 전환되는 데 걸리는 시간입니다. 이 수치가 낮아진다는 것은 워크플로우가 더 간소화되었고, 팀원들이 작업이 막히거나 대기하는 데 소비하는 시간이 줄었다는 것을 의미합니다.

보고에 소요되는 시간: 주간 또는 월간 업데이트를 작성하는 데 소요되는 시간. 수동으로 데이터를 내보내는 대신 실시간 데이터를 기반으로 보고서를 생성하면 이 시간이 크게 줄어들 것입니다.

워크플로우당 사용 도구 수: 단일 캠페인이나 결과물이 몇 개의 플랫폼을 거치는지 나타냅니다. 도구가 적을수록 작업 전환이 줄어들고 처리량이 증가합니다.

승인 주기: 초안 작성부터 최종 승인까지 걸리는 시간. 주기가 짧을수록 피드백 루프가 명확하고 협업이 원활함을 의미합니다.

비청구 관리자 업무로 기록된 시간: 내부 협업, 상태 업데이트, 도구 관리에 소요되는 시간입니다. 이는 숨겨진 비용 낭비 요소로, 이를 줄이면 활용도와 수익성이 직접적으로 향상됩니다.

여기서 ClickUp을 사용하는 장점은 분명합니다. 이 모든 데이터가 이미 여러분의 작업 공간 내에 저장되어 있기 때문입니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 대시보드를 사용하면 여러 보고서를 일일이 합치지 않고도 사이클 시간, 처리량, 정시 납품률, 활용도 추세를 한눈에 추적할 수 있습니다. 실용적인 접근법: 모든 것을 한꺼번에 측정하려고 하지 마세요. 두세 가지 메트릭을 선정하고, 일주일 동안 기준치를 설정한 다음 30일 후에 다시 비교하세요. 그 차이가 바로 진정한 '절약된 시간'입니다.

대행사 워크플로우 통합을 시작하는 방법

결과를 가장 빨리 확인하는 방법은 소규모로 시작해 그 값을 입증한 후, 이를 바탕으로 점차 확대해 나가는 것입니다.

현재 사용 중인 도구와 워크플로우를 점검하세요 : 프로젝트 관리, 문서, 커뮤니케이션, 보고 등 현재 업무가 어디에서 이루어지는지 파악해 보세요. 완벽함을 찾기보다는 중복되는 부분과 마찰이 발생하는 지점을 찾아야 합니다.

가장 비효율적인 워크플로우 파악하기 : 지속적으로 번거로운 프로세스 하나(클라이언트 온보딩, 주간 보고, 크리에이티브 승인)를 선택하세요. 시간 낭비가 가장 뚜렷한 부분부터 시작하세요

전용 ClickUp 스페이스 설정 : 스페이스, 폴더, 목록, 작업을 활용해 ClickUp 내에서 해당 워크플로우를 재구축하여 모든 작업을 체계적인 단일 환경에 통합하세요

프로세스를 템플릿화하세요 : 작업, 의존성, 사용자 지정 필드, 자동화 기능을 활용해 해당 워크플로우를 재사용 가능한 템플릿으로 전환하면 팀이 다시는 처음부터 만들 필요가 없습니다.

다음 워크플로우로 확장하기: 첫 번째 사용 사례가 원활하게 운영되면, 캠페인 실행, 콘텐츠 제작 또는 보고와 같은 다음 워크플로우에도 동일한 과정을 반복하세요.

💡 전문가 팁: 한 번에 모든 시스템을 전환할 수 없는 팀의 경우, 데이터 손실을 방지하기 위해 전환 기간 동안 기존 tools를 ClickUp 통합 기능과 연결하세요. 상태 업데이트 확인, 파일 검색, 보고서 재작성 등 일상적인 업무상의 번거로움이 즉시 사라진다는 점을 팀원들에게 보여줌으로써 동의를 이끌어내세요.

ClickUp으로 일을 관리하는 것을 그만두고, 일을 진전시키세요

대행사들이 매주 낭비하는 시간은 너무 많은 도구에 걸쳐 산재한 수십 가지의 사소한 비효율성이 쌓인 결과입니다. 불필요한 도구 하나, 중복된 업데이트 하나, 이메일 속에 묻혀버린 승인 하나—이 모든 것이 업무의 걸림돌이 됩니다. 그리고 이러한 걸림돌은 누적됩니다. 이는 업무 실행 속도를 늦추고, 청구 가능한 시간을 잠식하며, 팀이 클라이언트가 실제로 비용을 지불하는 전략적·창의적인 업무에서 멀어지게 만듭니다.

내장된 AI를 통해 업무를 단일 작업 공간으로 통합하면 근본적인 문제를 해결할 수 있습니다.

이 15시간 이상의 시간은 단순한 시간이 아닙니다. 이는 항상 뒤쫓기만 하는 대행사와 생각할 여유가 있는 대행사의 차이를 만들어냅니다. 사용 중인 tools를 통합하면, 팀원들이 tools와 씨름하지 않을 때 어떤 성과를 낼 수 있는지 알게 될 것입니다.

ClickUp을 무료로 시작해 보시고, 팀의 시간이 실제로 어디에 쓰이고 있는지 확인해 보세요. 🙌

자주 묻는 질문

일반적인 시간 낭비 요인으로는 여러 도구 간 전환, 수동 보고서 작성, 이메일과 채팅을 통해 승인을 기다리는 과정, 업데이트 중복 작업, 그리고 서로 연결되지 않은 시스템에서 파일을 찾는 작업 등이 있습니다.

마케팅 대행사는 도구를 통합하고, 보고 및 승인 같은 반복적인 작업을 자동화하며, 커뮤니케이션과 프로젝트 관리를 하나의 작업 공간으로 중앙 집중화함으로써 시간을 절약합니다. 이를 통해 작업 전환을 줄이고 중복 작업을 없앨 수 있습니다.

통합된 작업 공간은 작업, 문서, 커뮤니케이션, 보고를 한곳에 연결합니다. 이를 통해 신뢰할 수 있는 단일 정보원을 구축하고, 의사 결정 속도를 높이며, 업무 조정에 소요되는 시간을 줄여줍니다.

네. 사실 소규모 대행사가 가장 큰 혜택을 누립니다. 자동화를 통해 수작업 업무량을 줄이고 일관성을 높이며, 인원을 늘리지 않고도 소규모 팀이 규모를 확장할 수 있기 때문입니다.

주요 메트릭으로는 작업 완료 시간(사이클 시간), 승인 소요 시간, 보고에 소요되는 시간, 비청구 시간, 그리고 전체 팀 활용률이 포함됩니다.