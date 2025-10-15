에이전시가 승인 워크플로우를 최적화하는 방법

새로운 캠페인이 완성되어 가는 그 짜릿함은 정말 특별합니다. 디자이너들은 시각적 요소를 완벽하게 구현하고, 카피라이터들은 딱 맞는 어조를 찾아내며, 클라이언트는 구체화되는 모양에 진심으로 흥분합니다.

그런데… 누군가 헤드라인을 아직 승인하지 않았거나, 디자인 피드백이 긴 이메일 체인 속에서 사라져 버리는 바람에 모든 것이 갑자기 멈춰 버립니다.

에이전시에게 이 주는 마감일, 팀의 에너지, 그리고 클라이언트 신뢰를 갉아먹습니다.

이 블로그에서는 검토 속도를 높이고 피드백을 명확하게 하며, 다음 단계가 무엇인지 모두가 인지할 수 있도록 승인 워크플로우를 최적화하는 방법을 논의하겠습니다.

ClickUp Forms를 사용하면 클라이언트의 입력 내용이 자동으로 ClickUp 작업으로 전환됩니다. 고객이 웹사이트 리디자인 양식을 작성하면 즉시 작업이 생성되어 계정 관리자에게 할당되며, 브랜드 가이드라인이나 로고 등 업로드된 모든 자산과 연결됩니다.

에이전시를 위한 일반적인 승인 워크플로우 과제

승인 워크플로우가 돈을 낭비하고 있습니다. 게다가 여러분이 눈치채지 못할 방식으로 말이죠. 흔히 마주치는 문제점 몇 가지를 소개합니다. 🚧

여러 이해관계자가 지연을 초래합니다

클라이언트의 디렉터가 마케팅 캠페인 전략에 최종 승인을 내렸는데, 갑자기 법무팀이 이전에 멘션된 적 없는 문제점을 제기합니다. 이제 CEO는 승인된 브리프와 완전히 상반되는 메시지를 요구합니다.

하지만 기다려보세요, 더 많은 내용이 이어집니다:

3주차에는 조달 부서에서 공급업체 준수 양식을 요구합니다

인사팀이 갑자기 '문화적 감수성 검토'가 필요해졌습니다

지역 관리자가 해당 시장에 완료한 다른 메시지가 필요하다고 판단합니다

IT 부서가 랜딩 페이지에 '승인되지 않은 추적 픽셀'이 있다는 이유로 출시를 중단시킵니다

각 이해관계자는 자신이 도움을 주고 있다고 생각하지만, 서로 조율하지 않기 때문에 팀은 서로 다른 방향으로 끌려가게 됩니다.

🧠 재미있는 사실: 가장 초기의 '승인 워크플로우' 시스템은 고대 문명까지 거슬러 올라갑니다. 메소포타미아에서는 서기관들이 점토판에 무역 협정을 기록했으며, 이는 여러 당사자의 인장(서명과 유사)을 필요로 했습니다.

보류 중인 승인에 대한 가시성 부족

캠페인 자산이 클라이언트 조직으로 사라져버리면, 승인 체인에서 어디에 있는지 추측만 하게 됩니다.

누군가 휴가 중인지, 내부 검토가 예상보다 오래 걸리는지, 아니면 이메일이 누군가의 받은 편지함에 묻혀 버린 것인지 알 수 없습니다. 이러한 가시성 부족으로 인해 자원을 효과적으로 플랜하는 것이 불가능해집니다.

대부분의 경우, 팀을 즉시 수정 작업을 위해 대기 상태로 유지할지, 아니면 다른 프로젝트로 이동시킬지 확신이 서지 않습니다.

의사소통 오류와 불분명한 책임 소재

승인 소유권은 복잡해질 수 있습니다. 담당자는 클라이언트가 내부 이해관계자를 조정할 것이라고 가정하는 반면, 클라이언트는 귀사 팀이 전체 승인 프로세스 워크플로우를 관리할 것으로 기대합니다.

그러다 프로젝트 중간에 명확한 권한 수준도 없는 새로운 의사 결정권자가 등장하면, 갑자기 모두가 누군가가 주도권을 잡기를 기다리게 됩니다. 이러한 공백은 아무런 진전도 없이 프로젝트 예산을 소진시킵니다.

🔍 알고 계셨나요? 승인 과정에는 권위 편향이 작용합니다. 사람들은 근거가 불분명하더라도 권위의 위치에 있는 사람이 내린 결정이라면 더 쉽게 받아들이는 경향이 있어, 투명한 프로세스의 중요성을 강조합니다.

버전 문제 및 일관성 없는 피드백

피드백이 조정 없이 여러 채널로 전달되면 파일 혼란이 가중됩니다.

디자이너는 버전 12 작업을 진행 중인데 이해관계자들은 버전 8을 기준으로 의견을 제시합니다. 이메일 피드백은 회의에서 논의된 내용과 상충되며, 어떤 의견이 우선순위인지 아무도 알지 못합니다.

이 버전 제어 문제 때문에 팀이 변경 사항을 적용하는 대신 관련 내용을 파악하는 데 청구 가능한 시간을 낭비하고 있습니다.

긴급하거나 우선순위가 높은 프로젝트의 병목 현상

긴급 캠페인은 효과적이라고 여겨지는 승인 워크플로우의 모든 취약점을 드러냅니다. normal 타임라인에는 잘 작동하는 표준 프로세스도 클라이언트가 빠른 처리 속도를 요구할 때는 종종 무너집니다.

가장 흔한 긴급 프로젝트 병목 현상을 살펴보겠습니다:

주말에 승인이 지연되는 이유는 Monday까지 일 이메일 확인하는 사람이 없기 때문입니다

해외 클라이언트와의 시간대 차이 때문에 승인이 12시간 이상 지연되는 경우가 발생합니다

백업 승인자는 신속한 결정을 내릴 수 있는 상황 파악 능력과 저자가 부족합니다

긴급 변경 사항은 원래 타임라인보다 더 오래 걸리는 규정 준수 검토를 트리거합니다

이러한 병목 현상은 프로젝트 관리 효율성에 영향을 미칩니다. 이는 지연을 초래하여 다른 클라이언트에 영향을 주고, 신뢰할 수 있는 납품에 대한 에이전시의 평판을 훼손합니다.

🧠 재미있는 사실: 중세 길드는 승인 제도로 운영되었습니다. 장인들은 길드 마스터의 승인 없이는 상품을 판매할 수 없었는데, 마스터들은 품질과 무역 규칙 준수를 검사했습니다. 이는 오늘날 에이전시의 품질 관리 점검과 크게 다르지 않습니다.

승인 워크플로우 최적화를 위한 단계별 가이드

에이전시는 마찰을 줄이고 품질을 유지하는 승인 워크플로우가 필요합니다. 다음 단계를 활용하여 ClickUp의 크리에이티브 에이전시 프로젝트 관리 소프트웨어에 매핑하고 협업을 원활하게 진행하세요.

승인 워크플로우 소프트웨어가 어떻게 도움이 되는지 확인해 보세요! 🧰

단계 #1: 요청 사항을 한곳에 모아 관리하기

여러 클라이언트가 이메일, 채팅, 심지어 WhatsApp을 통해 요청을 보낼 때 세부 사항이 쉽게 누락될 수 있습니다. 모든 요청을 하나의 신뢰할 수 있는 소스로 통합할 방법이 필요합니다.

예시: 워크플로우 소프트웨어에 요청 양식을 생성하여 예산, 목표 고객층, 키 결과물, 선호하는 타임라인을 요청하세요.

ClickUp에서 디자인 접수 양식 만들기 ClickUp Forms로 클라이언트 정보 수집을 표준화하고 이메일 교환 횟수를 줄이세요

ClickUp Forms를 사용하면 클라이언트의 입력 내용이 자동으로 ClickUp 작업으로 전환됩니다. 고객이 웹사이트 리디자인 양식을 작성하면 즉시 작업이 생성되어 계정 관리자에게 할당되며, 브랜드 가이드라인이나 로고 등 업로드된 모든 자산과 연결됩니다.

에이전시에서 양식을 가장 효과적으로 일하는 방법은 다음과 같습니다:

목표, 마케팅 예산 , 마감일에 대한 필수 필드 추가

프로젝트 타임라인에 드롭다운 메뉴를 활용하여 모호한 기대치를 방지하세요

파일 업로드를 포함하여 클라이언트가 로고, 폰트 또는 기존 크리에이티브를 사전에 제공할 수 있도록 하세요

인테이크 프로세스를 혁신하는 방법을 알아보세요:

2단계: 프로젝트를 체계적인 작업으로 분할하기

명확한 요청 사항을 수집한 후, 다음 단계는 이를 실행 가능한 단위로 분할하는 것입니다.

'새로운 패션 광고 출시'와 같은 캠페인은 대본 작성, 캐스팅, 편집, 클라이언트 승인 등 더 작은 소유 단계로 구성됩니다.

ClickUp for agencies로 쉽게 관리하세요.

ClickUp 작업로 클라이언트 일과 크리에이티브 운영을 체계적으로 관리하세요

각 결과물은 작업으로 전환되어 적절한 팀 회원에게 할당되며, 하위 작업으로 세분화됩니다. 비디오 촬영 작업의 경우 다음과 같은 하위 작업이 있을 수 있습니다:

스튜디오 예약하기

영화 제작팀 채용

소품 정리

ClickUp의 맞춤형 작업 상태는 각 작업의 정확한 진행 단계를 보여줍니다. '진행 중' 같은 일반적인 상태 대신, '컨셉팅', '초안 완성', '클라이언트 피드백 수신'과 같은 세부 설정을 할 수 있습니다. 업데이트 이메일을 보내지 않아도 모든 구성원이 일의 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.

에이전시 워크플로우에 맞춤화된 ClickUp 맞춤형 작업 상태로 명확성을 확보하세요

홈케어 펄스의 수익 운영 이사인 타일러 거스리가 ClickUp을 활용한 승인 관리에 대해 이렇게 말했습니다:

양식과 승인 프로세스는 구현이 매우 쉬우며, 부서 간 요청 처리를 훨씬 간편하게 만들어 시간을 절약합니다.

단계 #3: 승인 절차를 올바른 주문을 구성하세요

크리에이티브 일은 종종 내부 크리에이티브 리더, 계정 관리자, 그리고 클라이언트 승인으로 이어지는 단계별 검토를 거칩니다. 이 단계들이 주어진 주문을 어기면 마감일이 무너집니다.

ClickUp 작업 의존성을 통해 이러한 흐름을 제어할 수 있습니다. 예시: 크리에이티브 디렉터가 스토리보드를 승인하기 전까지는 편집 작업이 시작될 수 없습니다. 의존성은 순서를 고정하여 아무도 앞질러 진행하지 못하게 합니다.

ClickUp 작업 의존성으로 다단계 승인을 간소화하세요

예를 들어, 귀사의 에이전시가 배너 광고 세트를 제공하고 있다고 가정해 보겠습니다. 카피라이팅 작업은 완료될 때까지 블록 상태로 유지됩니다. 카피 작업이 완료됨으로 표시되면 디자인 작업이 자동으로 열립니다.

근로자의 24%는 반복적인 작업이 더 의미 있는 일 하는 데 방해가 된다고 답했으며, 또 다른 24%는 자신의 역량이 제대로 활용되지 않는다고 느꼈습니다. 이는 근로자의 거의 절반이 창의적으로 블록되고 제대로 평가받지 못한다고 느끼고 있음을 의미합니다.

단계 #4: 피드백을 적절한 담당자에게 할당하기

에이전시의 피드백은 긴 채팅 스레드 속에서 종종 묻히곤 합니다. '이 색상을 변경해 주세요'라는 모호한 메시지는 팀들이 누가 조치를 취해야 할지 추측하게 만듭니다. 피드백에는 소유권이 필요합니다.

ClickUp의 작업에 연결된 할당 코멘트를 통해 직접적인 책임을 부여하세요

ClickUp의 '할당된 댓글' 기능이 이를 직접 해결합니다. 인스턴스: 클라이언트가 랜딩 페이지의 CTA 버튼이 약하다고 노트하면, 계정 관리자가 디자이너를 태그한 할당된 댓글을 추가합니다. 해당 댓글은 디자이너가 해결할 때까지 열려 있는 상태로 유지됩니다.

또는 에이전시에서 사진 촬영을 진행 중이라고 가정해 보세요. 크리에이티브 리더는 '편집 마무리' 작업에 다음과 같은 할당된 댓글을 남길 수 있습니다: @Jamie, 이미지 3을 대체 샷으로 교체해 주세요. Jamie는 즉시 알림을 받으며, 해당 업데이트는 작업과 계속 연결된 상태로 유지됩니다.

🧠 재미있는 사실: 서류 승인 작업은 수십 년간 사무실 유머의 소재가 되어왔습니다. 딜버트 만화부터 영화 <오피스 스페이스>의 'TPS 보고서'에 이르기까지, 승인 과정의 병목 현상은 보편적인 기업 내 골칫거리였습니다. 재미있는 예시를 들어볼까요: Source

단계 #5: 반복적인 승인 단계를 자동화하세요

새로운 워크플로우를 구축했음에도, 에이전시들은 클라이언트 피드백을 위한 알림 설정, 작업의 검토 단계 이동, 변경 사항에 대한 팀 통보 등에 여전히 많은 시간을 소비합니다.

ClickUp 자동화 기능이 이러한 반복 작업을 대신 처리해 드립니다. '이 조건이 충족되면, 그 작업을 실행한다'는 간단한 규칙으로 작동하며, 중앙 집중식 플랫폼 내에서 맞춤형 트리거와 작업을 설정할 수 있습니다.

리브랜딩 패키지를 전달한다고 가정해 보세요. 디자인 팀이 로고 컨셉 작업을 마치자마자 자동화가 트리거되어 클라이언트에게 초안이 크리에이티브 프로젝트 관리 소프트웨어에 준비되었다는 이메일을 발송합니다. 누군가가 알림을 보내야 한다는 점을 기억하지 않아도 프로세스는 계속 진행됩니다.

클라이언트 승인 워크플로우에 ClickUp 자동화를 활용해 수작업 시간을 절약하세요

워크플로우 자동화가 승인을 지원하는 방법은 다음과 같습니다:

상태 변경 시 자동으로 작업 할당하기

결과물이 검토 단계에 도달하면 클라이언트 알림을 자동으로 트리거하세요

내부 승인이 완료되면 작업을 새 목록으로 이동시키세요

6단계: 일이 이루어지는 곳에서 대화를 중앙화하세요

의사소통이 여러 채널로 분산되면 클라이언트 승인이 종종 차질을 빚습니다. 팀은 모든 대화가 결과물과 연결되는 단일 위치가 필요합니다.

ClickUp 채팅을 통해 에이전시는 프로젝트 작업 공간 내에서 논의 내용을 관리할 수 있습니다.

ClickUp 채팅으로 클라이언트 피드백에 대한 대화를 한곳에 모아보세요

예시: 클라이언트가 캠페인 비디오에 대한 수정 사항을 요청할 경우, 계정 관리자는 해당 캠페인과 연결된 채널에 바로 그 노트를 전달할 수 있습니다. 디자이너와 에디터는 불필요한 일 분산이나 맥락 부족 없이 진행 상황을 바로 파악할 수 있습니다.

실시간 토론을 위해 ClickUp 채팅의 SyncUps가 또 다른 차원을 제공합니다. 모든 채널이나 DM에서 음성 또는 영상 통화를 시작할 수 있습니다.

ClickUp 채팅의 SyncUps로 팀 스탠드업 회의를 위한 빠른 음성 및 영상 통화를 시작하세요

크리에이티브 디렉터가 클라이언트 편집을 실시간으로 해결하고자 한다고 가정해 보세요. 팀은 전용 프로젝트 채널에서 SyncUp을 시작하고, 함께 피드백을 검토하며, 통화 중에 작업을 업데이트합니다. 통화 진행 중에도 함께 문서를 편집하거나 화이트보드를 조정할 수 있습니다.

7단계: /AI를 활용해 크리에이티브 검토 간소화하기

캠페인이 클라이언트 검토 단계에 접어들면 팀은 종종 방대한 브리프, 복잡한 이메일 스레드, 반복되는 클라이언트 질문을 샅샅이 살펴보는 데 시간을 낭비합니다. 에이전시는 AI를 활용해 불필요한 정보를 걸러내고 핵심 사항을 강조함으로써 이 시간을 절약할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 활용해 브리프를 요약하고 콘텐츠 초안을 작성하며 클라이언트 맞춤형 질문에 대한 답변을 제공함으로써 크리에이티브 검토를 가속화하세요

ClickUp Brain은 검토 과정에서 크리에이티브 팀의 주문형 어시스턴트 역할을 합니다.

예시: 클라이언트가 15페이지 분량의 리브랜딩 문서를 보내면 AI 프로젝트 관리자에게 어조, 시각적 요소, 대상 고객에 관한 핵심 가이드라인을 두 문단으로 요약해 달라고 요청할 수 있습니다. 이렇게 하면 디자인 팀이 모든 내용을 일일이 읽지 않아도 명확한 방향성을 파악할 수 있습니다.

ClickUp Brain의 AI Writer for Work는 클라이언트 브랜드 음성에 맞춰 대체 캡션을 작성하여 카피라이터가 빠르게 수정할 수 있는 기초 자료를 제공합니다.

또한 다음과 같은 기능도 이용하실 수 있습니다:

긴 클라이언트 브리핑을 디자이너와 카피라이터가 실행 가능한 핵심 내용으로 요약하세요

광고 카피나 이메일 제목줄 같은 1차 검토용 콘텐츠를 생성하여 내부 검토를 진행하세요

'클라이언트가 봄 캠페인에 대해 어떤 색상을 승인했나요?'와 같은 간단한 상황 질문에 답변하세요

✅ 이 프롬프트를 시도해 보세요: 이 클라이언트 피드백 스레드를 요약하여 두 번째 초안 전에 반드시 반영해야 할 세 가지 키 수정 사항을 제시하세요.

💡 프로 팁: 검토 시간을 더욱 단축하려면 긴 채팅 스레드를 간결한 실행 항목으로 요약해 달라고 ClickUp Brain에 요청하세요. *ClickUp Brain으로 긴 채팅 스레드를 요약하다

단계 #8: 고급 AI로 승인 규모 확장하기

각 클라이언트는 고유한 요구사항을 가지고 있으며, 모든 캠페인은 자체적인 워크플로우 모델을 따릅니다.

데스크탑 AI 도우미인 ClickUp Brain MAX는 ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek 등 다양한 AI 모델을 작업 공간에 연결합니다. 또한 여러 앱을 연결하여 Google Drive나 Figma의 컨텍스트를 승인 프로세스로 쉽게 가져올 수 있게 합니다.

ClickUp Brain MAX로 지연 예측하고 /AI 확산을 방지하세요

예시, 세 명의 서로 다른 클라이언트가 모두 같은 주에 비디오 촬영을 예약하면 Brain MAX는 잠재적인 자원 부족을 예측합니다. 이를 방지하기 위해 에디터를 재배정하거나 마감일을 연장하여 납품 지연을 막을 것을 제안할 수 있습니다.

✅ 이 프롬프트를 시도해 보세요: 클라이언트 A의 지난 5개 캠페인 승인 주기를 분석하여 지연이 발생한 부분을 강조하고, 다음 런칭 시 적용할 개선 사항을 제안하여 지속적인 개선을 보장하세요.

ClickUp 프로젝트 요청 및 승인 템플릿은 체계적인 폴더 설정을 제공하여 모든 프로젝트 요청이나 클라이언트 브리프가 표준화된 양식을 통해 제출되도록 합니다. 설명, 영향도, 영향도 비용, 항목 유형, 확률과 같은 ClickUp 사용자 지정 필드를 통해 초기 단계부터 핵심적인 맥락과 정량화 가능한 메트릭을 확보할 수 있습니다.

에이전시 승인 워크플로우를 위한 최고의 실행 방식

팀과 클라이언트 모두에게 승인 워크플로우 관리가 원활하고 예측 가능하며 스트레스 없이 진행될 수 있도록 하는 몇 가지 최고의 실행 방식을 소개합니다.

프로젝트 시작 전에 승인 지도를 작성하세요

누가 무엇을 승인하는지 모르면 프로젝트가 지연됩니다.

시작 단계에서 모든 의사 결정권자를 목록화하고, 백업 연락처를 포함시키며, 각 담당자가 승인할 수 있는 범위를 정확히 정의하세요.

예시, 크리에이티브 운영 책임자는 디자인 초안을 승인하고, 마케팅 매니저는 카피를 승인하며, 법무팀은 규정 준수 여부를 확인할 수 있습니다. 또한 담당자가 부재 시 지연을 방지하기 위해 백업 연락처를 추가하세요.

시작 단계에서 모든 의사 결정권자를 목록화하고, 백업 연락처를 포함시키며, 각 담당자가 승인할 수 있는 범위를 정확히 정의하세요.

예시, 크리에이티브 운영 책임자는 디자인 초안을 승인하고, 마케팅 매니저는 카피를 승인하며, 법무팀은 규정 준수 여부를 확인할 수 있습니다. 또한 담당자가 부재 시 지연을 방지하기 위해 백업 연락처를 추가하세요.

프로젝트 타임라인 내에 승인 마감일을 반영하세요

프로젝트 플랜 시 클라이언트 검토를 위한 구체적인 기간을 블록하세요. 디자인이 금요일까지 클라이언트 승인이 필요한 경우, 팀은 여유 시간을 확보하기 위해 수요일까지 초안을 완료해야 함을 알게 됩니다.

승인 워크플로우 소프트웨어 내 ClickUp 간트 보기를 활용하여 이러한 마감일을 명확히 전달하고, 마일스톤과 연계하며, 병목 현상을 파악하세요.

지속적인 피드백 대신 승인 단계를 활용하세요

지속적인 피드백을 받는 것은 제자리걸음을 하는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 명확한 목표와 마감일을 설정하여 피드백을 단계별로 구조화하세요.

예를 들어:

1차 단계 는 전략 및 메시징을 다룹니다

라운드 2 에서는 시각적 실행을 탐구합니다

3차 검토로 최종 수정 사항 확정

라운드 닫힘 후 전달된 피드백은 향후 프로젝트 단계에 반영되거나 납기일에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 방식은 무한한 수정을 방지하면서도 클라이언트가 의미 있는 의견을 제시할 수 있도록 합니다.

🔍 알고 계셨나요? 이모지조차 승인이 필요합니다. 모든 새로운 이모지 디자인은 키보드에 등장하기 전에 Unicode Consortium의 승인 절차를 거쳐야 합니다.

대시보드와 AI 에이전트로 승인 책임성을 강화하세요

승인 지연은 종종 너무 늦기 전까지 눈에 띄지 않습니다. ClickUp 대시보드를 활용하여 각 보류 중인 승인 및 대기 시간을 포함한 키 성과 지표를 시각화하세요.

맞춤형 ClickUp 대시보드로 승인 워크플로우를 실시간으로 모니터링하세요

'승인 대기 중', '승인됨', '수정 필요' 등 각 상태별 작업 수를 확인하고 승인이 지연되는 부분을 신속하게 파악할 수 있습니다.

카드에는 승인 평균 소요 시간이 표시되며 팀 또는 클라이언트별로 정렬할 수도 있습니다. 이를 통해 책임 소재를 쉽게 추적하고 프로젝트를 일정대로 진행할 수 있습니다.

또한 ClickUp을 통해 이러한 대시보드에서 보고서를 예약할 수 있습니다. 클라이언트나 내부 관계자에게 매일, 매주 또는 매월 업데이트를 자동으로 발송할 수 있습니다.

💡프로 팁: 맞춤형 ClickUp AI 에이전트를 설정하여 작업 상태와 마감일을 모니터링하고, 필요 시 알림을 보내거나 문제를 에스컬레이션하거나 상태를 업데이트하여 업무를 진행하세요. 작업 마감일을 알리는 AI 에이전트 생성하기

ClickUp으로 크리에이티브 자산에 그린라이트를

에이전시 프로젝트 관리자에게 매일은 일의 진전보다 구멍 메우기로 느껴집니다. 효과적인 승인 프로세스를 구축하면 팀은 불필요한 지연 없이 프로젝트를 추진할 수 있습니다.

ClickUp은 통합 AI 작업 공간으로, 여러 도구를 번갈아 사용하지 않고도 모든 것을 한 곳에서 확인할 수 있게 해줍니다. 태스크로 모든 결과물을 일정 관리하고, 채팅으로 모든 대화를 중앙 집중화하며, 맞춤형 대시보드를 에이전시의 통제 센터로 활용하세요. ClickUp Brain과 Brain MAX를 통한 자동화 및 가속화로 완성도를 높여보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

에이전시는 각 클라이언트별로 명확한 워크플로우를 생성하고, 의사 결정자를 지정하며, 작업 간 의존성을 설정하고, 모든 피드백을 하나의 작업 공간에 중앙 집중화할 수 있습니다. 이를 통해 모든 승인이 가시적이고 체계적으로 관리되며 쉽게 추적할 수 있습니다.

네. ClickUp에서는 승인이 보류 중이거나, 기한이 지났거나, 완료됨(완료됨) 때 팀 회원에게 알림을 보내는 자동화를 설정할 수 있습니다. 이를 통해 수동으로 진행 상황을 확인해야 하는 번거로움을 줄이고 관리 업무가 원활하게 진행되도록 합니다.

각 승인자의 역할을 정의하고, 프로젝트 시작 전 승인 지도를 설정하며, 마감일을 지정하고, 피드백을 중앙 집중화하는 tools를 활용하세요. 정기적인 점검과 문서화된 프로세스는 병목 현상을 방지하고 워크플로우 효율성을 보장합니다.

대행사들은 ClickUp의 맞춤형 작업 상태를 활용해 승인을 추적할 수 있습니다. 대시보드, 목록 보기, 간트 보기에서는 각 작업의 현재 상태, 담당자, 마감일을 확인할 수 있습니다. 작업 의존성을 사용하면 어떤 승인이 후속 일을 블록하고 있는지 파악할 수도 있습니다.

ClickUp Brain 및 Brain MAX와 같은 AI 도구는 긴 피드백 스레드를 요약하고, 키 실행 항목을 강조하며, 잠재적 지연을 표시하고, 더 스마트한 타임라인까지 제안할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 더 빠르게 대응하고 오류를 줄일 수 있습니다.