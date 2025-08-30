전문가처럼 여러 마케팅 프로젝트를 관리하는 방법

러닝머신 위에서 스프린트를 하며 다섯 개의 캠페인을 동시에 돌리는 기분이 든 적 있나요?*

이것이 현대 마케팅입니다. 한 순간에는 광고 문안을 검토하다가, 다음 순간에는 대시보드에 파묻혀 있는 와중에 누군가 내일도 그 이메일 시퀀스가 발송되는지 묻습니다. 😵‍💫

하나의 프로젝트 관리도 어렵습니다. 여러 개를 관리한다구요? 그건 또 다른 기술입니다.

좋은 소식: 번아웃 없이, 아침 커피 두 잔 마시기 전에 달력 14개를 뒤적이지 않고도 구축할 수 있습니다. 올바른 프로세스(와 tools)를 통해 프로젝트를 진행시키고, Teams의 집중력을 유지하며, 마감일을 지킬 수 있습니다.

이 가이드에서는 혼란을 줄이고 명확성을 높여 여러 마케팅 프로젝트를 운영하는 방법을 배우게 됩니다. 또한 ClickUp이 모든 것을 우선순위화하고, 체계화하며, 추적하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요. 🎯

⭐️ 기능 템플릿 ClickUp 다중 프로젝트 상태 보고서 템플릿을 사용하면 관리자가 여러 프로젝트의 진행을 한눈에 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 더 이상 놓치는 일이 없습니다! 완료된 작업과 진행 중인 작업을 실시간으로 파악하고, 이해관계자에게 신뢰할 수 있는 업데이트를 제공하세요. 이 동적인 상태 보고서 템플릿으로 통제력을 유지하고 예상치 못한 상황을 방지하세요. 무료 템플릿 받기 ClickUp 다중 프로젝트 상태 보고서 템플릿으로 모든 프로젝트를 일관되게 관리하세요

여러 마케팅 프로젝트 관리의 현실

마케팅은 더 이상 "한 번에 하나의 대규모 캠페인"이 아닙니다. 이메일, 인플루언서, SEO, 광고, 론칭, 이벤트 등 모든 것이 겹쳐져 진행됩니다. 할 일 목록이 깔끔해 보여도, 여러분의 머릿속은 알고 있습니다: 모든 것이 겹쳐져 있다는 사실을. 😬

🧐 알고 계셨나요? 프로젝트 간 전환 후 집중력을 회복하는 데 23분이 소요되며, 이는 소중한 시간과 에너지를 낭비할 수 있습니다.

이런 느낌입니다:

웨비나 스크립트를 편집하던 중 Slack에서 '사소한' 디자인 수정 요청이 띕니다.

예산 플랜에 깊이 빠져 있을 때 누군가 최종 원고 피드백을 요청합니다.

관계자가 아직 종료되지도 않은 캠페인에 대한 결과를 요구하고 있습니다.

*진짜 문제는? 단순한 작업이 아닙니다. 수많은 변수를 동시에 관리해야 하는 정신적 부담이죠.

여러 캠페인을 동시에 진행하려면 포스트잇과 좋은 의지만으로는 부족합니다. 다음과 같은 도움을 주는 체계가 필요합니다:

한눈에 모든 것을 파악하세요

진정으로 중요한 것에 우선순위를 두세요

프로젝트가 변경될 때 팀의 방향성을 일치시키세요

📖 더 읽어보기: 프로젝트 관리에 있어 프로젝트가 너무 많다는 생각이 든다면, 프로젝트 과부하의 징후와 해결책을 알아보세요.

clickUp 인사이트: 관리자의 16%가 여러 tools에서 업데이트를 통합하여 일관된 보기로 보는 데 어려움을 겪습니다. 업데이트가 흩어져 있으면 정보를 모으는 데 더 많은 시간을 소비하게 되고, 리더십을 발휘할 시간이 줄어듭니다. 결과는? 불필요한 행정 업무, 놓친 인사이트, 그리고 부조화입니다. ClickUp의 올인원 작업 공간을 통해 관리자는 작업, 문서, 업데이트를 중앙 집중화하여 번거로운 업무를 줄이고, 가장 중요한 인사이트를 필요한 순간에 바로 도출할 수 있습니다. 💫 실제 결과: 맞춤형 템플릿과 시간 추적 기능을 활용해 200명의 전문가들을 하나의 ClickUp 작업 공간으로 통합하여, 여러 위치에서 발생하는 간접비를 절감하고 납품 시간을 단축했습니다.

여러 마케팅 프로젝트를 효과적으로 관리하는 방법

🎥 이메일, 광고, 소셜 게시물, 보고서… 마케팅은 끝이 없습니다. /AI가 어떻게 모든 것을 놓치지 않고 동시에 처리하는지 보여드립니다.

한 캠페인을 운영하는 것도 어렵습니다. 다섯 개를 운영한다면? 체계적인 시스템이 필요합니다. 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하면 팀의 목표 달성 가능성이 4배 높아집니다. 그런데도 마케터의 65%는 아직도 이를 활용하지 않습니다. 이 격차는 놓친 마감일, 산만한 우선순위, 제대로 실행되지 못한 캠페인으로 드러납니다.

혼란을 줄이고 명확성을 높여 프로젝트를 관리하는 방법은 다음과 같습니다 👇

1. 혼란스러워지기 전에 단일 정보 원천을 구축하세요

대부분의 지연은 작업이 누락되어 발생하는 것이 아니라 세부사항이 누락되어 발생합니다. 목표가 변경되었는데도 아무도 브리프를 업데이트하지 않습니다. 제목 줄이 수정되었는데도 디자이너는 그 사실을 전혀 듣지 못합니다. 혼란이 생깁니다.

*신속하게 해결하세요: 목표, 브리프, 자산을 한곳에 모아 실시간으로 업데이트되는 단일 캠페인 hub를 구축하세요.

💡 ClickUp에서는 마케팅 스페이스 내에 이러한 중앙 집중식 hub를 구축할 수 있습니다. 실제 적용 모습은 다음과 같습니다:

ClickUp 문서로 팀과 협력하여 리소스 관리 작업을 수행하세요

ClickUp 문서로 시작하여 캠페인 목표, 메시지, 키 마일스톤을 개요화하세요

중첩된 페이지를 활용하여 브리프, 페르소나, 브랜드 톤, 법적 참고 자료 등을 체계적으로 정리하세요

해당 문서를 캠페인 프로젝트 보드나 스프린트 보드에 직접 연결하세요. 그러면 모두가 항상 최신 정보를 확인할 수 있어 불필요한 소통이 필요 없습니다

📌 보너스: ClickUp 문서들은 협업이 가능하고 실시간 편집이 이루어지므로 피드백, 승인, 업데이트가 일곱 개의 서로 다른 tools가 아닌 한 곳에서 이루어집니다.

2. 프로젝트를 팀의 실제 일 방식에 따라 세분화하세요

리브랜딩은 뉴스레터와 다릅니다. 둘을 평평한 작업 목록에 억지로 넣으면 병목 현상, 불분명한 소유권, 놓친 의존성이 발생합니다.

*빠르게 해결하기: 워크플로우를 반영하는 계층을 만드세요.

💡 ClickUp에서:

작업 및 하위 작업 ClickUp

폴더를 활용하여 프로젝트를 유형별로 정리하세요(예: SEO, 제품 마케팅, 이벤트)

이니셔티브를 위한 목록 활용하기

작업을 ClickUp 작업 또는 하위 작업으로 분할하고 "카피 작업 중", "디자인 작업 중", "검토 진행 중" 등의 상태를 지정하세요

모든 것을 템플릿으로 저장하여 같은 작업을 반복하지 않도록 하세요

clickUp의 작업 분해 구조(WBS) 템플릿을 사용하면 반복 프로젝트에 대해 이러한 흐름을 템플릿화할 수 있어 매번 처음부터 다시 구축할 필요가 없습니다.

3. 캠페인 간 우선순위 설정

각자 자신의 마감일을 쫓다 보면 큰 그림이 흐려집니다. 그래서 제품 페이지가 준비되기도 전에 유료 광고가 출시되는 것입니다.

빠르게 해결하기: 단일 캠페인이 아닌 모든 캠페인의 일을 한눈에 볼 수 있는 보기를 활용하세요.

💡 전문가 팁: 타임라인, 간트 차트, 보드 같은 프로젝트 보기를 상황에 맞게 활용하세요. 모든 이해관계자가 같은 방식으로 생각하지 않으므로, 보기를 빠르게 전환하면 명확성을 잠금 해제할 수 있습니다.

💡 ClickUp에서는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

보드 보기 – 작업 우선순위

"퍼널 단계", "영향 수준", "팀 소유자"와 같은 사용자 지정 필드로 작업에 태그를 지정하세요

보드 보기 또는 테이블 보기를 사용하여 우선순위가 높은 계획을 시각화하세요

ClickUp 대시보드를 구축하여 마감일, 캠페인 진행 속도, 프로젝트 간 작업량을 한 곳에서 추적하세요

ClickUp Goals로 프로젝트를 측정 가능한 성과와 연결하세요. "이메일 클릭률(CTR) 15% 증가"든 "이번 분기 캠페인 5개 출시"든, 작업이 진행됨에 따라 진행 상황이 자동으로 업데이트됩니다. 따라서 단순한 작업 목록이 아닌 전체적인 그림을 파악할 수 있습니다

💡 전문가 팁: 담당자 + 긴급도별로 필터링된 "이번 주 우선순위" 대시보드를 만드세요. 스프레드시트 없이도 아침마다 업무를 통제하는 지휘 센터가 될 것입니다.

4. 중복과 누락된 의존성을 방지하는 타임라인을 활용하세요

제품 페이지보다 티저 게시물이 먼저 올라간 적이 있나요? 프로젝트 간 중복을 파악할 수 없을 때 이런 혼란이 발생합니다.

빠른 해결: 시각적 타임라인을 활용해 의존성을 지도하고 충돌이 발생하기 전에 미리 파악하세요.

💡 ClickUp이 제공하는 것:

ClickUp 달력으로 일별 및 주별 게시 일정을 지도하세요

장기 캠페인 간 의존성, 기간 및 중복을 추적하는 간트 보기

"최종 자산 인계"나 "출시일"과 같은 중요한 시점을 표시할 마일스톤

📌 예시: 제품 출시 플랜 중이신가요? 간트 보기를 활용해 크리에이티브 제작, 이메일 드립 캠페인, 광고 승인, 블로그 게시물이 연결되어 있는지 확인하세요. 그러면 무엇이 무엇의 진행을 블록하는지 항상 파악할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain을 활용해 캠페인 진행 상황 요약본을 생성하거나 이해하기 쉬운 보고서로 이해관계자에게 자동 업데이트하세요. AI가 여러분의 새로운 조력자가 되어 드립니다. ClickUp Brain으로 기사, 보고서, 장문 문서의 요약본을 생성하세요

5. 인계 및 물류 업무를 자동화하세요(단순한 알림이 아닌)

작업 이동, 상태 업데이트, "검토 준비 완료" 알림 전송… 이런 관리자만 해도 몇 시간씩 소요됩니다.

신속히 해결하기:* 반복적인 업무를 자동화하여 프로젝트가 당신의 간섭 없이도 계속 진행되도록 하세요.

💡 ClickUp으로:

ClickUp 자동화로 워크플로우의 다음 단계를 트리거하세요

ClickUp 자동화를 활용해 다음 단계를 트리거하세요: 작가가 작업을 완료하면 디자이너를 배정하거나, 자산이 준비되면 QA에 알림을 보내세요

유료 광고 설정이나 이메일 시리즈 같은 일반적인 흐름을 위한 작업 템플릿을 구축하세요. 미리 채워진 세부사항과 체크리스트가 포함됩니다

모든 하위 작업 완료 시 → 상위 작업을 완료 표시하는 것과 같은 규칙을 설정하여 프로젝트가 자동으로 진행되도록 하세요

🧠 ClickUp Brain을 활용하면 캠페인 브리프 생성, 피드백 스레드 자동 요약하다, 프로젝트 상황에 따른 다음 단계 제안이 가능합니다.

💡 전문가 팁: 반복 작업을 자동화할 때마다 미래의 자신에게 작은 주먹 인사를 건네는 셈입니다. 작은 성공들이 모여 큰 추진력을 만들어냅니다. 🤜💥

6. 일에 대한 피드백을 고정시키세요

승인은 Slack으로. 피드백은 Google Doc으로. 질문은 이메일로. 최종 문안은 그 사이 어딘가에.

피드백이 흩어지면 오해가 늘어나고, 실행보다 맥락을 쫓는 데 더 많은 시간을 소비하게 됩니다.

신속히 해결하기: *대화 내용을 작업, 문서 또는 결과물과 직접 연결하여 아무것도 누락되거나 지연되거나 중복되지 않도록 하세요.

💡 ClickUp에서:

ClickUp 댓글 기능을 통해 실시간 협업이 가능합니다

작업 내 '할당된 댓글'을 남겨 변경 요청이나 승인 요청을 하고 (후속 조치를 자동으로 추적하세요)

댓글, 제안, 내장된 작업을 통해 문서에서 실시간으로 협업하세요

수신함 보기로 승인 요청, 피드백 스레드, 알림을 추적하세요—집중력을 잃지 않으면서

ClickUp Clip으로 빠른 비디오 업데이트를 기록하세요. 디자인 초안에 대한 비동기 피드백이나 캠페인 진행을 이해관계자에게 설명하는 데 완벽합니다—달력에 또 다른 회의를 추가하지 않고도 가능합니다

ClickUp 채팅으로 일 관련 대화를 연결하세요. 팀원들이 작업, 문서, 대시보드 바로 옆에서 메시지를 주고받을 수 있으며, 결정 사항을 검색 가능하게 유지합니다

📖 더 알아보기: 우선순위 설정 능력을 향상시키고 싶으신가요? 마케팅 프로젝트용 우선순위 설정 템플릿을 활용해 Teams가 가장 중요한 일에 집중할 수 있도록 지원하세요.

🧐 알고 계셨나요? 대부분의 프로젝트는 실행이 미흡해서 실패하는 것이 아니라, 상태가 적절한 시점에 적절한 사람들에게 명확히 전달되지 않아서 실패합니다. 가시성이 속도를 주도합니다.

📊 다중 프로젝트 상태 보고서 템플릿

*여러 캠페인의 이해관계자들에게 업데이트를 전달하느라 허둥대는 일에 지치셨나요? ClickUp 다중 프로젝트 현황 보고서 템플릿을 사용하면 모든 마케팅 프로젝트의 진행 상황을 하나의 깔끔하고 자동화된 보기에서 추적, 요약하고 공유할 수 있습니다. 이는 보고에 소요되는 시간을 줄이고 실행에 더 많은 시간을 할애할 수 있음을 의미합니다.

이것이 도와주는 것:*

*여러 프로젝트를 한눈에 파악하세요: 진행 중인 작업, 완료됨, 블록된 작업을 명확하게 한눈에 확인하세요

보고 표준화: 매주 보고서를 재작성하지 않고도 경영진이나 클라이언트와 업데이트를 공유하세요

우선순위 강조: 키 메트릭, 마일스톤, 소유자를 한눈에 확인할 수 있도록 표시하세요

*비동기 협업: 팀원이 실시간으로 진행 상황을 업데이트할 수 있도록 하여 별도의 회의 없이도 업무를 진행하세요

자동화로 시간 절약: 작업 데이터를 자동으로 보고서에 반영하여 실시간 상태 업데이트를 확인하세요

💡 전문가 팁: 창의적인 브레인스토밍과 실행 보드를 분리하세요. 이렇게 하면 큰 아이디어를 보호할 수 있으며 일상적인 체크리스트에 묻히지 않습니다.

7. 혼란 없이 진행 상황을 추적하고 보고하세요

대부분의 마케팅 Teams은 보고 업무에서 뒤처집니다. 데이터가 부족해서가 아니라, 특히 업데이트가 여러 tools이나 Slack 스레드에 흩어져 있을 때 데이터를 수집하는 데 너무 많은 시간이 걸리기 때문입니다.

신속한 해결: *수동으로 정리할 필요 없이 완료된 작업, 블록된 작업, 다음 단계 작업을 보여주는 실시간 보고 시스템을 구축하세요.

💡 ClickUp으로 다음을 할 수 있습니다:

ClickUp의 마케팅 대시보드를 활용하여 실시간 성과 메트릭을 확인하고 캠페인의 성공 여부를 분석하세요

KPI, 캠페인 단계, 팀 업무량, 장애 요인을 추적하는 대시보드를 생성하세요

관계자들과 공유할 맞춤형 보기를 구축하세요—모든 사람이 필요한 명확성을 얻으면서 불필요한 정보는 배제할 수 있습니다

💬 보너스: ClickUp Brain으로 프로젝트 현황을 요약하거나 대시보드 데이터를 클라이언트 친화적인 요약으로 몇 초 만에 변환하세요.

마케팅 플랜 템플릿

큰 그림 전략부터 일상적인 실행까지, 마케팅 계획 템플릿은 스트레스 없이 마케팅 플랜에 구조를 부여합니다. *캠페인 목표, 채널, 타임라인, KPI를 한곳에 지도하여 모두가 동일한 목표를 향해 일할 수 있도록 하세요.

이것이 도와주는 것:*

*캠페인 오브젝트 정의: 마케팅 전략과 부합하는 SMART 목표 설정

*채널 간 통합 플랜 수립: SEO, 이메일, 유료 광고, 소셜 콘텐츠의 단일 워크플로우에서 조정하세요

*일을 작업 단위로 분할하세요: 소유자, 마감일, 상태를 지정하여 일이 원활히 진행되도록 하세요

*타임라인 시각화: 달력 또는 간트 보기로 마감일과 의존성을 추적하세요

*성과 추적: KPI를 모니터링하고 일한 전략을 기반으로 더 빠르게 개선하세요

ClickUp에서 다중 프로젝트 마케팅 작업 공간의 모습

작업 공간에 화려한 기능은 필요 없습니다. 캠페인이 원활하게 진행되도록 하는 것만으로도 충분합니다. 오늘 바로 ClickUp에서 구축할 수 있는 간단하고 확장 가능한 설정 방법을 소개합니다:

🗂️ 계층을 체계화하세요

스페이스: 최상위 hub로 "마케팅"으로 시작하세요

폴더:* 캠페인 유형별 그룹화 (제품 출시, 콘텐츠, 유료, 이벤트)

목록: 각 계획마다 별도의 목록을 생성합니다(예: "4분기 SEO 스프린트", "1월 브랜드 캠페인")

📅 적절한 보기를 선택하기

*달력: 게시 및 출시 일정을 한눈에 비교하여 확인하세요

보드: 상태 또는 담당자별로 작업을 추적하세요

*테이블: 마감일, 채널 또는 소유자별로 일을 분류하세요

간트:* 작업 간의 의존성과 장기 출시 계획 지도

대시보드: 장애 요소를 파악하고 실시간으로 캠페인 전반의 진행 상태를 추적하세요

🧰 흐름 자동화

반복 가능한 캠페인(이메일 발송, 광고 런칭)에는 작업 템플릿 을 활용하세요

승인, 상태 변경, 업무 인계를 처리하도록 ClickUp 자동화 를 설정하세요

ClickUp Brain이 작업 공간 내에서 바로 회의 노트를 요약하거나 브리프 초안을 작성하도록 하세요

빠르게 시작하고 싶으신가요? 모든 유형의 마케팅 활동에 활용 가능한 ClickUp 마케팅 템플릿을 살펴보세요.

💡 전문가 팁: ClickUp의 태그나 사용자 지정 필드를 활용해 캠페인에 색상 코드를 지정하세요. 소셜, 이메일, 제품 출시를 시각적으로 구분하는 간단한 방법으로, 특히 5개 이상의 프로젝트를 동시에 진행할 때 유용합니다.

시간을 절약해 주는 마케팅 프로젝트 관리 템플릿

이 템플릿들이 이미 어려운 작업이 완료되었는데, 왜 처음부터 새로 시작하겠습니까?

첫날부터 바로 시작할 수 있도록 다음을 활용하세요:

더 많은 옵션을 원하신다면 ClickUp의 프로젝트 관리 템플릿을 살펴보세요.

💡 전문가 팁: 캠페인 플랜을 위한 집중 작업 시간을 확보하려면 시간 블록을 활용하세요. 주당 단 2회, 90분씩만 할애해도 창의적 산출물을 획기적으로 높일 수 있습니다. ClickUp 달력 보기에 이 블록을 예약하고, 자신과의 약속처럼 절대 변경 불가한 회의처럼 대하세요.

여러 마케팅 프로젝트 관리를 할 때 피해야 할 흔한 실수들

가장 노련한 마케터조차도 생산성 함정에 빠지기 마련입니다—특히 캠페인 일정이 겹치거나 중간에 우선순위가 바뀌는 경우라면 더욱 그렇습니다. 현재 시스템이 간신히 버티고 있다고 느껴진다면, 다음과 같은 문제 중 하나가 원인일 수 있습니다:

❌ 실수 1: 모든 캠페인을 백지 상태로 취급하기

매번 처음부터 맞춤형으로 설정하는 것은 유연해 보이지만, 팀을 빠르게 지치게 하는 지름길입니다. 반복하는 일은 속도를 늦추고 오류 발생 가능성을 높입니다.

*신속히 해결하기: ClickUp에서 광고 크리에이티브 브리프, 이메일 워크플로우, 런칭 체크리스트 템플릿을 구축하여 단계를 놓치지 않고 더 빠르게 진행하세요.

브리프는 Google Docs에, 작업은 Trello에, 타임라인은 스프레드시트에 있다면… 당연히 중요한 사항들이 누락되기 마련입니다.

*신속한 해결: ClickUp에서 플랜, 문서화, 작업 실행을 통합하세요. 문서(Docs)를 작업에 삽입하고, 댓글 내에서 승인을 할당하며, 시작부터 캠페인 종료까지 모든 것을 추적하세요.

❌ 실수 3: 의존성 지도를 잊는 것

SEO 검토 전 블로그 게시물을 발행하거나 랜딩 페이지 QA 완료 전 광고를 런칭하는 등 사소한 실수가 연쇄 반응을 일으킵니다.

*빠르게 해결하기: ClickUp의 간트 보기나 의존성을 활용해 작업을 연결하고 시각적으로 주문 위반 인계를 방지하세요.

❌ 실수 4: 수동으로 보고하기

다섯 가지 다른 tools에서 주간 업데이트를 모으는 일은 단순히 귀찮을 뿐만 아니라 오류하기 쉽습니다.

*신속하게 해결하세요: ClickUp에서 대시보드 또는 다중 프로젝트 상태 보고서 템플릿을 활용해 보고를 자동화하세요.

📖 더 알아보기: 여러 프로젝트 관리의 노하우를 익히고 싶으신가요? 동시에 여러 프로젝트를 처리하는 검증된 전략을 배워보세요.

여러 마케팅 프로젝트를 관리하는 것은 단순히 플랜하는 것이 아닙니다. 마찰을 줄이고 일을 중앙 집중화하며 혼란이 닥쳐도 팀이 일관성을 유지할 수 있도록 지원하는 마케팅 팀을 위한 올바른 프로젝트 관리 tools를 갖추는 것입니다.

모든 것을 완료할 tool부터 시작하여 체계적으로 관리하고 시간을 절약하며 원활하게 실행하는 데 도움이 되는 강력한 tool 몇 가지를 소개합니다.

🧠 ClickUp: 마케팅 팀을 위한 올인원 작업 공간

ClickUp은 단순한 프로젝트 관리 tools이 아닙니다. 완전한 마케팅 운영 시스템입니다. 제품 출시를 플랜하거나, 콘텐츠 생성을 조정하거나, 다중 채널 캠페인을 운영하든, ClickUp은 모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있도록 도와줍니다.

효과적인 일:

맞춤형 워크플로우*: 캠페인 브리핑부터 크리에이티브 승인까지 모든 마케팅 프로세스를 지도하세요

문서와 작업이 하나로 통합 : 브리프, 카피, 자산, 피드백을 캠페인 작업과 함께 저장하세요—드라이브 폴더를 뒤질 필요가 없습니다

다양한 보기 : 보는 사람에 따라 달력, 목록, 보드, 간트 보기로 전환하세요

자동화 : 승인, 상태 변경, 업무 인계 등 반복적인 단계를 자동화하세요

대시보드 : CTR, ROAS, 캠페인 진행 속도 같은 핵심 성과 지표(KPI)를 추적하고, 업데이트 내용을 클라이언트나 경영진과 공유하세요

AI 내장: ClickUp Brain을 통해 캠페인 문구를 생성하고, 피드백을 요약하며, 작업 공간 컨텍스트에 기반한 즉각적인 답변을 얻을 수 있습니다

📌 예시: 10개 이상의 클라이언트를 관리하는 마케팅 에이전시는 ClickUp을 활용해 캠페인 타임라인, 자산 승인, 보고를 하나의 대시보드에 통합 관리합니다. 이를 통해 매주 컨텍스트 전환에 소요되는 시간을 수 시간씩 절약합니다.

zapier – 여러 플랫폼에서 반복 작업을 자동화하세요

Zapier는 코드 없이도 이미 사용 중인 모든 tools를 연결합니다. 수천 개의 통합 기능을 통해 앱 간 캠페인 업데이트의 흐름이 원활하게 유지되도록 보장할 수 있습니다.

도움이 되는 부분:

Facebook 광고의 리드를 CRM에 실시간으로 동기화하세요

설문조사 응답이 접수될 때 Google 스프레드시트를 자동으로 업데이트하기

캠페인 지출이 임계값에 도달할 때 Slack 알림 전송

신규 Mailchimp 구독자를 ClickUp 작업으로 추가하여 온보딩 캠페인 진행

📌 예시: DTC 브랜드가 Zapier를 통해 Shopify, Klaviyo, ClickUp을 연결합니다. 고가 주문이 접수되면 ClickUp에 자동으로 신규 고객 유지 관리 작업이 생성되어 라이프사이클 마케터에게 할당됩니다.

Loom은 말만 하지 않고 직접 보여주는 것을 쉽게 만듭니다. 또 다른 회의 대신 화면과 음성을 활용한 간단한 비디오 설명을 녹화한 후, 팀원이나 클라이언트와 즉시 공유하세요.

마케팅 담당자들이 사랑하는 이유:

상태 회의 시간을 30~40% 단축합니다

캠페인 보고 검토, 디자인 초안 작업, 새로운 워크플로우 구축에 탁월합니다

시청자는 시간 표시가 된 댓글이나 반응을 추가할 수 있습니다

링크는 컨텍스트를 위해 ClickUp 작업이나 문서에 직접 삽입됩니다

📌 예시: 캠페인 매니저가 Loom에서 광고 크리에이티브를 검토한 후 링크를 ClickUp 작업에 추가하면, 디자이너는 실시간 통화 없이도 명확한 시각적 피드백을 받을 수 있습니다.

✍️ Grammarly – 모든 자산에서 브랜드 목소리를 선명하게 유지하세요

블로그 게시물과 랜딩 페이지부터 소셜 미디어 캡션과 이메일 캠페인에 이르기까지, Grammarly는 여러분이 제공하는 모든 것이 완벽하게 다듬어지고, 명확하며, 브랜드 정체성을 유지하도록 보장합니다.

*마케팅 Teams에게 일한 이유

문법 및 맞춤법 검사 (물론!)

톤과 명확성 제안—영업 팀 이메일 블로그 글처럼 읽히지 않도록

브랜드별 규칙(대문자 사용이나 선호 용어 등)을 적용하는 스타일 가이드

Google Docs, 이메일, 소셜 미디어, ClickUp 문서에서 모두 일 가능합니다

📌 예시: 콘텐츠 팀은 10명의 작가에게 브랜드 스타일 가이드를 적용하기 위해 Grammarly를 사용합니다. 프리랜서가 참여하더라도 모든 콘텐츠가 회사의 목소리와 일관성을 유지합니다.

압도당했을 때 해야 할 일: 빠른 리셋 플랜* 때로는 새로운 전략을 추가하는 것이 아니라, 잠시 멈추고 정신적 혼란을 삭제된 상태로 만든 후 한 가지에만 집중하는 것이 중요합니다. 혼란이 극에 달했을 때 재설정하는 방법은 다음과 같습니다: "빠른 성과" 대시보드를 구축하여 통제력을 되찾으세요

현재 진행 중인 모든 캠페인을 검토할 시간을 1시간 블록하세요

현재 프로젝트 노트를 단일 ClickUp 문서에 중앙 집중화하세요

ClickUp Brain을 활용하여 실행 항목을 요약하세요 또한 대부분의 마케터들은 "정리할 시간이 없을 정도로 바쁘다"고 말하지만, 단 30분만 집중해서 시간을 투자하면 일주일 전체가 개선됩니다. 이 작은 재설정이 오늘 당신이 할 수 있는 가장 강력한 행동이 될 수 있습니다.

마무리: 체계가 스트레스를 이긴다—항상 그렇다

여러 마케팅 프로젝트를 관리하는 일이 마치 불타는 칼을 저글링하며 마라톤을 뛰는 것처럼 느껴질 필요는 없습니다. 올바른 시스템, tools, 워크플로우를 통해 혼란스러운 대응에서 자신감 있는 통제로 전환할 수 있습니다.

제품 출시, 콘텐츠 엔진 확장, 또는 단순히 Teams 간 5개 캠페인의 조율 유지 등 어떤 상황에서도 키는 영웅적인 행동이 아닌 일관성입니다.

✅ 큰 목표를 추적 가능한 단계로 분할하세요✅ 정보와 피드백을 한곳에 모아 관리하세요✅ 가장 시끄러운 프로젝트만이 아닌 모든 프로젝트의 우선순위를 정하세요✅ 지루한 작업은 자동화하여 전략에 집중하세요✅ 업데이트를 쫓지 않고도 모든 구성원에게 정보를 공유하세요

ClickUp으로 간단하게 해결하세요. 콘텐츠 달력을 구축하고, 작업 인계를 자동화하며, 캠페인 성과를 추적하세요—모든 것을 부담 없이 관리할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요!