통합형 AI 작업 공간: ClickUp과 함께하는 생산성의 미래

비즈니스 리더, 주주, 그리고 링크드인 계정을 가진 거의 모든 사람이 AI에 대한 의견을 가지고 있습니다. 이는 이번 10년간 가장 큰 기술적 혁신이며, 세계의 일 방식을 변화시키고, 영원히 남을 것입니다.

이 모든 것은 사실입니다. 그러나 가치를 잠금 해제와 업무 환경 혁명을 약속하는 모든 유행하는 AI tool에 가입하려는 경쟁 속에서, 조직들은 이제 새로운 문제인 'AI 확산'과 맞서야 합니다.

마케팅 카피 작성을 위한 ChatGPT, 코드를 위한 Claude, 워크플로우 자동화를 위한 Gumloop: 현재 우리가 가진 것은 서로 고립되어 작동하며 일의 전체 맥락을 파악하지 못하고 구독 비용만 꾸준히 쌓여가는 산만한 tools들의 집합체입니다.

하지만 더 큰 문제가 있습니다: 비용은 단순히 돈으로만 계산되지 않습니다. 시간으로도 계산됩니다. ⏰

최신 피드백을 확인하기 위해 채팅과 작성 tool을 토글하며 보내는 시간; 불완전한 정보만으로 결정을 내리느라 허비하는 시간; 플랫폼 전환으로 인해 사라지는 작업 흐름의 시간.

일, 데이터, 사람이 마침내 한곳에 모여 함께 살아간다면 어떨까요? 그리고 번거로운 일이 맥락을 이해하며 스스로 처리된다면?

ClickUp이 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로 해결하는 문제는 바로 이것입니다: 여러 tools과 워크플로우를 단일 플랫폼으로 통합하는 통합 디지털 환경입니다.

통합 AI 작업 공간의 핵심은 완료된 일 AI로서, 실제 업무 맥락을 전혀 이해하지 못하는 여러 개의 분리된 앱과 AI tools를 사용하는 혼란, 즉 작업 분산을 제거합니다.

통합 AI 작업 공간이란 무엇인가요?

통합 AI 작업 공간은 단일 보안 플랫폼으로, 프로젝트, 문서, 대화, 분석이 함께 존재하는 진정한 올인원 소프트웨어입니다. 여기서 AI는 단순한 플러그인이 아닙니다. 상황 인식 AI가 지능 계층으로 내장되어 일을 이해하고 진행을 돕습니다.

그리고 명확성, 속도, 조화로 일 분산을 해결하는 AI 기반 hub는 '언젠가'가 아닙니다. 이미 ClickUp에 구현되어 있습니다.

clickUp Brain MAX는 이러한 생산성 접근 방식을 구현합니다. G2에 게시된 고객의 평가를 확인해 보세요:* 새로운 Brain MAX는 제 생산성을 크게 향상시켰습니다. 고급 추론 모델을 포함한 여러 AI 모델을 합리적인 가격에 활용할 수 있어 모든 것을 하나의 플랫폼에 통합하기가 쉬워졌습니다. 음성-텍스트 변환, 작업 자동화, 다른 앱과의 연동 같은 기능들은 워크플로우를 훨씬 더 매끄럽고 스마트하게 만들어줍니다. 새로운 Brain MAX는 제 생산성을 크게 향상시켰습니다. 고급 추론 모델을 포함한 여러 AI 모델을 합리적인 가격에 활용할 수 있어 모든 것을 하나의 플랫폼에 통합하기가 쉬워졌습니다. 음성-텍스트 변환, 작업 자동화, 다른 앱과의 연동 같은 기능들은 워크플로우를 훨씬 더 매끄럽고 스마트하게 만들어줍니다.

올인원 작업 공간은 기록 시스템 역할을 하며, 사람, 프로세스, 콘텐츠가 한곳에 모여 AI가 마침내 맥락을 이해하고 행동할 수 있게 합니다. 이는 후속 조치를 도출하는 회의, 실시간 데이터를 반영하는 대시보드, 업무를 실제로 추진하는 AI 어시스턴트 및 AI 에이전트를 의미합니다. ✅

왜 통합인가? 왜 통합형 AI 작업 공간이 필요한가?

일 산재는 단순히 성가신 문제가 아닙니다. 직원 과부하를 부추기고 결국 비용으로 이어집니다. 숨겨진 비용은 곳곳에서 드러납니다:* tool 전환, 수동 업데이트, 의사소통 오류로 낭비되는 매 순간이 누적되어 엄청난 비용으로 치솟습니다.

일 분산은 연간 2.5조 달러를 낭비하며, tool 전환과 정보 격리가 가장 큰 원인입니다

기존의 분산된 시스템은 집중력을 분산시킵니다. 통합 AI 작업 공간은 모든 것을 하나의 중심지로 모아, 유지보수가 아닌 추진력을 AI가 주도하도록 합니다.

실제 업무에서 차이가 어떻게 나타나는지 살펴보세요:

기존 스택 통합 AI 작업 공간 6~10개의 tools로 흩어진 일 보안의 단일 hub에서 일 중앙 집중화하세요 앱 간에 맥락이 끊어집니다 /AI 어시스턴트와 AI 에이전트가 완전한 맥락을 바탕으로 작동합니다 상태 회의에 낭비되는 시간 실시간으로 자동 업데이트되는 대시보드 기억력 없는 포인트 /AI 작업, 문서, 대화 전반에 AI가 내재되어 있습니다

이는 의미 있는 AI 전환을 실행하려는 기업들의 최종 목표이기도 합니다:

이러한 상태에 도달하는 과정은 대략 다음과 같습니다:

AI 전환 매트릭스

📮 ClickUp 인사이트: 33%의 사람들이 여전히 멀티태스킹이 효율성과 동일하다고 믿습니다. 실제로 멀티태스킹은 컨텍스트 전환 비용만 증가시킵니다. 탭, 채팅, 체크리스트 사이를 오가며 뇌가 분산될 때 집중력은 가장 큰 타격을 입습니다. ClickUp은 필요한 모든 것을 한곳에 모아 의도적인 단일 작업 수행을 돕습니다! 작업 중 인터넷 검색이 필요하신가요? 음성으로 ClickUp Brain MAX에게 요청하면 동일한 창에서 웹 검색을 수행합니다. 작업 중인 초안을 다듬기 위해 클로드와 채팅하고 싶으신가요? 작업 공간을 떠나지 않고도 가능합니다! 채팅, 문서, 작업, 대시보드, 다중 LLM, 웹 검색 등 필요한 모든 것이 하나의 통합 AI 작업 공간에 모여 즉시 사용 가능합니다!

통합 AI 작업 공간의 키 기능

팀원들이 일상적으로 경험하는 순간들을 통해 '통합 + AI 중심'이 실제로 어떻게 구현되는지 확인해 보세요.

1. 모든 지식을 한곳에 모아주는 기업의 검색

💡 "최신 SSO 정책은 어디에 있나요?" 대부분의 회사에서는 그 답이 세 개의 문서와 한 사람의 기억 속에 흩어져 있습니다. 찾아낼 때쯤이면 회의는 이미 다음 주제로 넘어간 후입니다.

통합 AI 작업 공간에서는 단 한 번의 검색으로 작업, 문서, 심지어 연결된 앱까지 모두 확인할 수 있습니다. ClickUp 엔터프라이즈 검색 과 ClickUp Brain을 통해 질문을 하면 승인된 문서, 출시 계획, 보안 검토 결과를 즉시 확인할 수 있습니다. 폴더를 일일이 뒤질 필요 없이 말이죠. 회사 전용 Google이라고 생각하세요. 단, 이건 진짜 여러분의 업무를 이해합니다.

👀 알고 계셨나요? 근로자의 67%가 앱 전환으로 하루 최소 1시간을 낭비합니다. 이는 주당 5시간, 거의 하루 근무 시간에 해당하며, 업데이트를 쫓느라 허비되는 시간입니다.

2. 프로젝트를 즉시 설정하는 워크플로우 자동화

💡 간단한 요청: "이 캠페인을 시작해 주세요." 이 한 마디가 수일간 받은 편지함과 채팅 스레드를 넘나드는 조율 작업을 트리거합니다. 이는 인원 증가에 비례해 늘어나는 번거로운 업무입니다.

워크플로우 자동화로 업무 접수가 간편해집니다. 요청으로 시작된 작업이 명확한 소유자, 일정, 의존성을 갖춘 프로젝트로 빠르게 전환됩니다. ClickUp의 AI 할당 및 AI 우선순위 지정 기능은 마감일 추가, 의존성 연결, 심지어 시작 문서 생성까지 자동화합니다. 복사-붙여넣기 작업은 생략하고 바로 실행 단계로 진입하세요.

더 간단하게, ClickUp Brain에게 지난 분기 형식과 어제 팀 회의 내용을 활용해 관련 작업과 하위 작업을 생성해 달라고 요청하기만 하면 됩니다!

👀 알고 계셨나요? 근로자의 40% 이상이 데이터 입력, 정보 수집, 진행 상태 확인 등 수동적이고 반복적인 작업에 주당 최소 4분의 1의 시간을 소비한다고 답했습니다. 자동화로 그 시간을 되찾아 진정한 성과에 집중하세요.

3. 협업 시 맥락을 잃지 않도록 하는 /AI 노트 필기

💡 팀 간 워크숍이 끝나면 여기저기 포스트잇이 붙어 있습니다. 일주일이 지나면 실제 포스트잇은 재활용통으로, 디지털 보드는 각자의 개인 폴더와 노트 앱으로 흩어집니다. 실행 계획? 포스트잇과 함께 사라집니다.

실행 단계에 이르러서는 모두가 맥락을 찾느라 허둥대게 됩니다. 이러한 맥락 분산을 해결하기 위해 ClickUp AI 노트테이커는 회의를 기록하고 요약하며, 실행 항목을 바로 해당 작업에 연결합니다. 이제 회의록 작성에 얽매이는 일은 없습니다.

후속 조치는 제자리에 배치되며, 통합된 작업 공간 전반에 걸쳐 작업 흐름이 자연스럽게 이어집니다.

💡 전문가 팁: Monday 아침마다 스탠드업 회의 노트를 작성하는 시간을 줄이세요. ClickUp AI 노트테이커가 요약과 실행 항목을 바로 백로그에 추가해 드립니다.

clickUp 사용자들이 증명합니다: 작업과 연계된 팀 커뮤니케이션이 흩어진 채팅이나 외부 tool보다 효과적입니다. 왜일까요? 작업과 함께 맥락이 이동하기 때문입니다. 📌* 작업 관련 댓글이 주류를 이룹니다: 설문 사용자의 63%가 채팅 전용 앱에서 논의가 분산되는 것보다 작업에 연결된 토론을 선호합니다. 출처: LinkedIn 설문조사

4. 보고를 항상 최신 상태로 정확하게 유지하는 실시간 대시보드

💡 경영진이 묻습니다: "4분기 출시 일정은 순조로운가?" 세 사람이 스프레드시트와 구식 프레젠테이션 자료를 뒤적입니다. 경영진이 원하는 건 또 다른 슬라이드 자료가 아닙니다. 진실을 원합니다. 문제는? 보고는 현실을 따라가지 못하고, 구식 스프레드시트로 급조된 순간 공유되기 마련입니다.

리더에게 필요한 건 정적인 보고서가 아닙니다. 바로 그 순간에 답을 얻어야 합니다. 실시간 대시보드가 중요한 이유죠: 업무가 진행됨에 따라 수치가 계속 업데이트됩니다. 예시: 프로젝트 관리 대시보드에서 사이클 시간, 비용 소진 현황, 활용도를 추적할 수 있습니다. ClickUp 대시보드는 작업과 함께 업데이트되므로 의사 결정이 더 빠르고 현실에 기반합니다.

ClickUp 대시보드의 AI 카드는 한 단계 더 나아가 대시보드의 키 메트릭에서 인사이트를 추출합니다!

ClickUp 대시보드 AI 카드

몇 시간이 아닌 클릭 한 번으로 답을 얻으세요.

📮 ClickUp 인사이트: 직원 5명 중 1명은 결정 시점을 알면 일 속도가 빨라질 것이라고 답했습니다. 그러나 바쁜 하루 속에서 타임라인 전달은 오히려 작업이 되곤 합니다. 업데이트가 스스로 작성되면, 보고로 목요일이 사라지는 일은 이제 그만. 바로 여기에서 ClickUp Brain이 단계. AI 기반 업무 보조자로서 작업, 스레드, 문서에서 업데이트를 자동 수집해 일일 요약, 의사 결정 브리핑, 요약 코멘트를 제공합니다. 사람(또는 정보)을 쫓아다니지 않아도 되는 미래를 위해. 💨

💡 영업 팀은 최신 고객 RFP가 필요합니다.

드라이브, 지메일, 아니면 CRM에 있나요?

Tools를 추가하면 더 많은 힘을 얻어야지, 더 많은 사일로가 생겨서는 안 됩니다. 통합된 모델에서는 모든 통합이 하나의 기록으로 연결되어 컨텍스트를 한곳에 유지합니다.

ClickUp 통합 과 ClickUp Brain을 통해 여러분의 스택이 마침내 서로 소통합니다. 한 번의 쿼리로 파일을 찾아 작업에 첨부 파일로 저장하고 답변 개요를 작성합니다. 이는 여러분의 스택이 하나의 유기적인 단위로 작동하도록 유지하는 운영체제처럼 작동합니다.

💬 ClickUp 최고 경영진의 증언:CFO 댄 장(Dan Zhang)은 최근 팀이 ClickUp Brain MAX 를 활용해 RFP(제안 요청서)를 분석한 사례를 공유했습니다: CFO가 ClickUp Brain MAX로 제안 요청서(RFP)당 30분 이상을 절약할 수 있다고 기뻐한다면, 그때야말로 통합이 단순한 '연결 도구'가 아닌 문화적 변화임을 알게 됩니다

💡 전문가 팁: 영업 팀은 인간 복사-붙여넣기 기계가 되려고 지원한 게 아닙니다. Salesforce를 ClickUp에 연결하고 Ctrl+C는 영원히 은퇴시키세요.

6. 추측이 아닌 완료한 맥락으로 자동화하는 /AI 에이전트

💡 Slack이 불쑥 튀어나옵니다: "이거 진행 상황 있나요?" "그 티켓 완료됨?" "누가 상태 업데이트하나요?"

시간은 일을 완료하는 데 소모되는 것이 아니라, 일을 쫓아다니는 데 사라집니다.

ClickUp의 자동화를 위한 AI 에이전트 가 작업 공간 내에서 작동합니다. 매일 업데이트를 게시하고, 티켓을 처리하며, 적절한 팀 회원을 배정하고, 검토 일정을 자동으로 잡습니다. 실제 일을 파악하므로 단순히 제안만 하는 것이 아니라 직접 실행합니다. 불필요한 부담 없이 업무를 감독하는 것과 같습니다.

다음 캠페인 아이디어 구상이 완료됨; 캠페인 에이전트에게 작업과 하위 작업 설정, 상태·마감일·담당자 지정, 업데이트 게시를 맡기세요. 정시에 노트북을 닫고 퇴근하세요. 🌸💻.

이것이 바로 통합 AI 작업 공간의 진정한 힘입니다. ⚡🤖

👉 기능별 전환 방식은 다음과 같습니다.

고통 포인트 키 기능 ClickUp 해결책 여러 앱에 흩어진 지식 모든 지식을 한곳에 모아주는 Enterprise 검색* 기업 검색 + ClickUp Brain 단일 쿼리로 작업, 문서, 파일(드라이브, 셰어포인트, GitHub 포함)을 표면화합니다 요청 전달과 프로젝트 설정으로 낭비되는 시간 프로젝트를 즉시 설정하는 워크플로우 자동화* ClickUp 자동화 + AI 할당/우선순위 지정: 소유자, 날짜, 시작 문서가 포함된 작업 트리를 자동 생성합니다 회의 결정사항이 Slack 스레드 속에서 사라집니다 협업 시 맥락을 잃지 않도록 하는 /AI 노트 필기 기능* ClickUp AI 노트테이커는 대화 내용을 기록하고 후속 조치를 생성하며 모든 것을 적절한 작업이나 문서에 연결합니다 보고가 낡은 스프레드시트와 프레젠테이션 자료에 갇혀 있습니다 보고를 항상 최신 상태로 정확하게 유지하는 실시간 대시보드 ClickUp 대시보드 + ClickUp Brain은 실시간 KPI, 주간 집계, 일과 직접 연계된 트렌드 알림을 제공합니다 CRM, 이메일, 저장소 간 탭 전환과 복사-붙여넣기 tools를 하나의 시스템처럼 일하게 만드는 원활한 통합* 통합 + ClickUp Brain MAX로 기록을 통합하고, 데이터 흐름을 자동화하며, 단일 검색으로 결과를 반환하세요 업데이트와 알림을 쫓느라 낭비되는 시간 추측이 아닌 완전한 맥락으로 자동화하는 AI 에이전트 /AI 에이전트가 요약문을 게시하고, 티켓을 분류하며, 전체 맥락을 고려하여 검토 일정을 자동으로 조정합니다

이것이 바로 통합 AI 작업 공간이 단순한 '또 하나의 tool'가 아닌 이유입니다. ClickUp으로 일 산재 현상을 해결하고 일을 지속적으로 추진하는 시스템입니다. Tool 과잉을 막는 솔루션이라 부를 만하죠: tool을 더하는 대신 불필요한 tool을 줄여줍니다. ✨

통합 AI 작업 공간의 장점

통합형 AI 작업 공간의 진정한 값은 팀 운영 방식을 근본적으로 변화시키는 데 있습니다. 리더들은 가장 중요한 부분에서 성과를 확인합니다: 더 빠르게 움직이고, 더 나은 결정을 내리며, 비용을 통제하고, 회복탄력성을 유지하는 것입니다.

1. 피로에서 흐름으로

일 산만함은 시간을 낭비합니다. 직원들은 하루에 1,200번 앱을 토글하며, 작업 전환 으로 인해 매주 거의 4시간을 잃습니다.

매주 컨텍스트 재설정에 소요되는 시간이 사라져, 실제 일 시작 전부터 시간을 훔쳐갑니다*.

바로 이 때문에 통합의 첫 번째 이점은 집중력입니다: 재설정 횟수와 맥락 찾기가 줄어들고, 흐름에 머무는 시간이 늘어납니다.

바로 이 때문에 통합의 첫 번째 이점은 집중력입니다: 재설정 횟수와 맥락 찾기가 줄어들고, 흐름에 머무는 시간이 늘어납니다.

2. 추측에서 확신에 찬 결정으로

리더들은 여전히 낡은 프레젠테이션 자료와 단편적인 업데이트를 바탕으로 중대한 결정을 내립니다. 분산된 시스템에서는 /AI 어시스턴트조차 전체 그림의 일부만 볼 수 있습니다.

통합된 작업 공간은 AI가 프로젝트, 파일, 소유자, 마감일을 연결해줍니다. 리더들은 추측을 멈추고 확신할 수 있는 결정을 내리기 시작합니다.

3. 흩어진 지식에서 즉각적인 답변으로

역설적이게도 정보 과잉은 정보 부족을 초래했습니다. 지식은 어디에나 있지만, 필요한 순간엔 찾아볼 수 없기 때문입니다. 근로자들은 일주일의 4분의 1을 답을 찾는 데만 소비합니다.

통합 AI 작업 공간이 혼란을 종식시킵니다. 지식은 한 곳에 저장되어 인덱스되고 쉽게 검색됩니다. 단일 쿼리로 문서, 작업, 스레드를 찾아내며 며칠을 허비하지 않아도 됩니다.

👉 현실 점검: 지식 근로자들은 업무 시간의 거의 3분의 1을 정보 검색에 소비합니다.

4. 산만한 회의에서 성과 중심의 회의로

회의는 분산된 팀에게 부담이 되었습니다. 실제로 중요하지 않은 회의로 인해 기업들은 연간 1억 달러 이상의 비용을 지출하고 있습니다! AI 노트테이커를 통해 회의는 결과로 전환됩니다: 요약, 실행 항목, 소유자가 자동으로 생성되며 일은과 연결된 상태로 유지됩니다.

통합형 작업 공간은 방정식을 뒤집습니다: 모든 대화는 업무와 직접 연결된 요약, 실행 항목, 후속 조치를 생성합니다. 회의는 시간을 낭비하는 대신 책임감을 구축하기 시작합니다.

5. Tool 과잉에서 진정한 ROI로

스택이 늘어날수록 명확성은 줄어듭니다. 라이선스는 쌓여가고, 동일한 일이 여러 tools에 복제됩니다.

SaaS 통합을 추진하는 기업은 큰 비용을 절감합니다. RevPartners는 단일 작업 공간으로 전환한 후 SaaS 지출을 50% 절감했습니다. 거버넌스가 개선되고 위험은 감소하며, CFO는 마침내 SaaS 확산 대신 투자 수익률(ROI)을 확인하게 됩니다.

✨ 요약하자면: 통합 AI 작업 공간은 단순한 편의성을 넘어 집중력을 회복하고, 실행 속도를 높이며, 의사 결정의 질을 개선하고, 리더들에게 보드에 ROI를 보고할 수 있음을 입증하는 것입니다.

요약하다: 중요한 5가지 혜택* 집중력 회복* → "그 파일 어디 있었지?"라며 아침 시간 절반을 허비하는 일 그만두세요

상황을 고려한 의사 결정* → 더 빠르고 근거에 기반한 리더십 결정

손끝에서 바로 확인하는 지식 → 검색에 낭비되던 25%의 시간을 되찾으세요

실질적인 회의 → 흐트러짐 대신 명확성과 실행력

ROI 잠금 해제* → 앱 감소, 비용 절감, "이걸 왜 또 결제했지?" 하는 순간들 줄어듭니다

통합 AI 작업 공간을 도입하는 것은 단순히 'AI를 추가하는' 것이 아닙니다. 생산성을 저하시키는 여섯 가지 tools, 흩어진 데이터, 끝없는 회의로 인한 업무 분산 현상을 종식시키는 것입니다. 하버드 비즈니스 리뷰에 따르면 직원들은 시스템 간 정보 공유, 검색, 업데이트에 근무 시간의 61%를 소비합니다.

여기에 AI 확산까지 더해지면, 75%의 근로자가 감독 없이 분리된 tools를 사용하게 되어 낭비가 시간 단위에서 막대한 누적 비용으로 증가합니다.

*clickUp: 일 산재 현상에서 벗어나는 가장 빠른 방법

오늘날의 일은 시끄럽고, 분산되며, 비용이 많이 듭니다. 추가되는 모든 tool, 전환되는 모든 작업 환경, 흩어지는 모든 결정은 결국 업무 확산으로 이어집니다. 이는 생산성에 가해지는 보이지 않는 부담으로, 시간과 집중력, 추진력을 고갈시킵니다.

통합 AI 작업 공간이 그 주기를 끊어줍니다. 프로젝트, 지식, 커뮤니케이션을 위한 단일 인터페이스. 추측하지 않고 맥락을 이해해 행동하는 단일 AI. 프레젠테이션 자료와 상태 회의에 묻히지 않고 진실을 보여주는 단일 대시보드 세트.

지금까지 읽으셨듯이, ClickUp이 이를 현실로 만듭니다: 업무와 함께 사고하는 ClickUp Brain, 앱 통합 및 아이디어 포착을 위한 ClickUp Brain MAX, 실행을 위한 ClickUp 작업과 ClickUp 문서, 번거로운 작업을 제거하는 ClickUp 자동화와 ClickUp Agents, 그리고 어려운 질문에 실시간으로 답하는 ClickUp 대시보드.

사용법은 간단합니다:

가장 고통스러운 부분부터 시작하세요: 일 분산 현상의 한 원인을 제거하세요

가시성 성과를 빠르게 창출하세요: 회의 횟수 감소, 절약된 시간, 폐기된 tool 수를 측정하세요

신뢰가 쌓이면 /AI와 자동화를 확장하여 추진력을 증폭시키세요

통합은 단순히 제품을 선택하는 것을 넘어섭니다. 이는 미래를 대비한 워크플로우 구축, 팀의 업무 시간 확보, 그리고 방해가 아닌 든든한 지원자로서 AI를 활용하는 리더십의 선택입니다.

👉 일의 미래는 통합입니다. 이제 남은 질문은, 일 분산으로 인한 비용을 계속 지불할 것인지— 아니면 ClickUp으로 승리를 쌓아갈 것인지입니다.

통합 AI 작업 공간에 관한 자주 묻는 질문

프로젝트, 문서, 채팅, 분석이 한데 모인 단일 플랫폼으로, AI 어시스턴트와 에이전트가 업무 맥락을 완벽히 파악하며 작동합니다. 여러 tools를 번갈아 사용하지 않아도 모든 일이 하나의 화면에서 이루어집니다.

컨텍스트 전환을 줄이고, 설정 및 후속 조치를 자동 생성하며, 수동 보고 없이 답변과 트렌드를 제시합니다. 팀은 더 빠르게 움직이고, 리더는 더 많은 것을 파악하며, "업데이트 부담"은 사라집니다.

네. SSO/SAML, SCIM, 역할 기반 접근 제어(RBAC), 암호화, 감사 추적과 같은 기업 제어 기능이 내장되어 있어 AI가 통제된 작업 공간 내에서 운영됩니다.

Tool 통합, 회의 감소, 사이클 시간 단축, FTE당 처리량 증대로 비용을 절감하세요. 중복 소프트웨어를 폐기하고 조정 오버헤드를 줄여 많은 팀이 연간 6자리 수의 비용을 절감합니다.

네. 핵심 팀부터 시작하세요. 무료 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용해보고, 즉시 시간을 절약해주는 AI를 켜고, 성과가 쌓일수록 확장하세요. 가치를 확인하기 위해 IT 부서가 필요하지 않습니다.

물론입니다. 프로젝트 관리의 전 과정을 포괄합니다. 문서, 채팅, 자동화, AI, 보고 기능까지 더해져 포인트 솔루션을 은퇴시키면서도 기능을 확보할 수 있습니다.

실제 사용 사례로 입증된 컨텍스트 기반 AI(일반적인 출력이 아닌), 개방형 통합, 기업급 보안, 관리자 제어 기능, 빠른 값 실현을 확인하세요.

네. ClickUp은 프로젝트, 문서, 채팅, 자동화, 대시보드, 상황 인식 AI를 하나의 작업 공간에 통합하여 300만 개 이상의 팀이 흩어진 tools를 단일 정보 원천으로 대체할 수 있도록 지원합니다.

각 상담원의 오류 방지 건수, 해결 소요 시간, 수동 개입률을 추적하세요. 상담원 상태와 투자 수익률(ROI)을 시각화하는 대시보드를 구축하세요.