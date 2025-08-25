업무 환경에서의 /AI 확산: 통제권을 되찾고 생산성을 향상시키는 방법

/AI 확산의 시대에 오신 것을 환영합니다.

경쟁에서 앞서기 위해 조직들은 모든 AI tool을 무분별하게 도입했습니다. 그 결과? AI 과부하입니다.

워튼 스쿨에 따르면 , 지난 1년 동안 AI 투자 비용이 130% 급증했으며, 2025년까지 72%의 기업이 더 많은 투자를 위한 플랜을 가지고 있습니다.

하지만 핵심은 이겁니다: 80%의 조직이 생성형 AI 투자에서 Enterprise 전체에 걸친 실질적인 영향을 보고하지 못하고 있습니다 .

이것이 AI 확산의 현실입니다: *점차 확대되고 비용이 많이 드는 문제로, 팀의 시간, 예산, 그리고 정신 건강을 서서히 갉아먹고 있습니다.

AI 확산이 무엇인지, 왜 발생하고 있는지, 그리고 가장 중요한 점은 어떻게 다시 통제권을 되찾을 수 있는지 자세히 살펴보겠습니다.

/AI 확산이란 무엇인가요?

AI 확산은 AI tool, 모델, 플랫폼이 조직 내부에 무질서하게 확산되는 현상을 말합니다. 이 과정에서 감독, 전략, 또는 누가 어떤 tool을 사용하는지 파악하지 못하게 됩니다. 이로 인해 비용 낭비, 중복 노력, 보안 위험, 그리고 조직의 AI 사용 현황에 대한 완전한 통제력 상실이 발생합니다.

실제 사례는 다음과 같습니다: 마케팅 팀은 캠페인 콘텐츠를 생성하기 위해 한 가지 AI를 사용하고, 영업 팀은 리드 평가를 위해 다른 AI를 활용하며, 인사 팀은 온보딩을 위한 챗봇을 실험 중이고, IT 팀은 배경에서 12가지 다른 AI 기반 모니터링 tools를 동시에 운영하고 있습니다.

❌ 이 시스템들은 서로 통신하지 않습니다

❌ 데이터가 사일로에 고립됩니다

❌ 맥락이 상실됩니다

직원들은 여전히 앱 간 전환에 실제 일이 완료됨보다 더 많은 시간을 소비하고 있습니다

이 문제는 단순히 이론적인 문제가 아닙니다. ClickUp의 최근 AI 확산 설문조사에서 응답자의 약 절반이 단일 작업을 완료하기 위해 두 개 이상의 AI tools 사이를 오가야 한다고 답했습니다.

하지만 AI 확산을 단순히 'AI가 너무 많다는 것'과 혼동하지 마세요!

여기서 핵심 단어는 분리된 워크플로우입니다. 결국, 분리되고 중복되며 활용도가 낮은 AI 도구가 너무 많으면 명확성보다 혼란을 더 초래합니다.

via LinkedIn

/AI 확산의 원인은 무엇인가요?

AI 확산은 우연히 발생하는 것이 아닙니다.

이는 속도, 자율성, 그리고 약간의 혼란이 충돌하는 업무 환경의 자연스러운 결과입니다.

결국, 입력 장벽은 웃기게도 낮고, "그 새로운 tool을 그냥 시도해 보자"는 유혹은 참기 어렵습니다. 이 혼란을 부추기는 요인은 다음과 같습니다:

스위프 앤 고(Swipe-and-go) 도입: 신용카드로 AI 도구에 가입할 수 있으며, IT 부서의 승인이나 제한 없이 누구나 사용할 수 있습니다. 새로운 앱이 '무료 체험'이라고 말하기도 전에 당신의 시스템에 빠르게 통합됩니다

👉🏽 분산된 문제 해결: 각 팀은 자체 AI 솔루션을 찾기 위해 노력하지만, 다른 부서에서 이미 같은 문제를 해결했는지 확인하지 않습니다. 결과는? 서로 호환되지 않는 tools들의 모자이크입니다

👉🏽 관리 체계 부재: 명확한 정책이나 기준이 없으면 어떤 tools를 사용할지, 데이터를 어떻게 공유할지, 문제가 발생했을 때 누가 책임을 지는지 등 명확한 로드맵이 없습니다

👉🏽 /AI FOMO: 뒤처질까 봐 두려운 마음은 현실입니다. /AI의 다음 혁신을 강조하는 헤드라인이 쏟아질 때마다 리더들은 트렌드에 따라 무조건 도입해야 한다는 압박을 느낍니다—심지어 적합하지 않더라도

이 요소들이 결합되면 프랑켄슈타인의 괴물처럼 보이는 기술 환경이 탄생합니다.

현실 점검: MIT의 프로젝트 NANDA 보고서( The GenAI Divide) 에 따르면, 생성형 AI를 도입하려는 기업의 95%가 실패하고 있습니다. 실제 매출 성장과 같은 실질적인 결과를 거둔 기업은 단 5%에 불과합니다.

AI 확산 vs. 일 확산: 두 현상의 상호작용

일 확산과 /AI 확산은 디지털 친척과 같습니다—관련은 있지만 각각 독특한 특징을 가지고 있습니다.

두 가지 모두 생산성을 조용히 방해할 수 있지만, 그 방식은 다릅니다. 이들이 어떻게 겹치고 서로를 강화하는지 이해하는 것이 통제권을 되찾는 키입니다.

일 확산

이것은 생산성 저하의 대표적인 사례입니다. 팀의 커뮤니케이션과 워크플로우가 프로젝트 관리 소프트웨어, 채팅, 문서, 스프레드시트 등 수십 개의 앱에 분산되어 있을 때 발생하는 현상입니다.

각 tool은 문제를 해결하겠다고 약속하지만, 함께 사용되면 로그인, 알림, 맥락 상실의 미로가 됩니다.

번호로 보면 어떤 의미일까요? ClickUp의 생산성 보고서 따르면, 15개 이상의 tools를 사용하는 Teams은 저성능 팀으로 분류될 가능성이 4배 더 높습니다.

/AI 확산

이제 AI를 추가해 보세요.

단 하나의 '스마트' 어시스턴트 대신, LineUp이 있습니다: 고객 서비스용 챗봇, 콘텐츠 작성용 AI 작가, 보고용 분석 봇, 일정 관리부터 감정 분석까지 모든 것을 담당하는 전문 에이전트 등.

각 tool은 자체적으로 강력하지만, 서로 맥락이나 데이터를 공유하지 않습니다. 결과는? 더 많은 정보 격리, 더 큰 혼란, 그리고 AI가 관리해야 할 또 다른 업무로 느껴지는 현상이 점점 더 심화됩니다.

AI 확산 vs. 일 확산: 서로 어떻게 영향을 미치는가

일 확산(Work Sprawl) 또는 SaaS 확산은 AI 확산의 단계를 마련합니다.

디지털 작업 공간이 이미 분산되어 있다면, Teams는 통합이나 중복을 고려하지 않고 특정 문제를 해결하기 위해 새로운 AI tools를 추가하기 쉽습니다.

어느새 플랫폼 간 일을 넘어, 각기 다른 학습 곡선을 가진 다양한 AI tools를 동시에 관리해야 하는 상황에 처하게 됩니다.

일의 단순화를 대신하면, 더 많은 탭, 더 많은 비밀번호, 그리고 5분 전에 일어난 일을 기억하지 못하는 기계들에게 맥락을 다시 설명하는 데 더 많은 시간을 소비하게 됩니다.

🚨 일 확산 vs. /AI 확산: 간결한 개요

💼 일 확산 🤖 AI 확산 AI 확산이란 무엇인가요? Tools, 작업, 채팅, 문서가 여기저기 흩어져 있는 혼란스러운 상황. AI 도구가 곳곳에 무분별하게 배포되어 있으며, 조정이나 전략이 전혀 없습니다. 원인은 무엇인가요? 🔹 모든 것에 너무 많은 앱 🔹 연결되지 않은 워크플로우 🔹 분산된 지식 🔹 Teams가 자체 AI 도구를 개발하고 있습니다 🔹 AI 전략이 없습니다 🔹 공급업체 과부하 어떤 느낌일까요? 😫 계속된 탭 전환 😵 원하는 것을 찾을 수 없음 🌀 반복 일 🤷 누가 어떤 /AI/를 사용하고 있을까요? 😬 데이터 위험이 곳곳에 숨어 있습니다💸 비용이 계속 쌓이고 있습니다 숨겨진 비용 하루 2.5시간 이상 앱 전환으로 낭비되는 시간 📉 생산성 21% 감소 💰 수백만 달러의 시간 낭비 📊 중복된 /AI 라이선스 🔐 준수 문제 🎯 잘못된 혁신 방향⚡️ 가장 큰 과제 ❌ 협업 부족 ❌ 결정 지연 ❌ 낮은 사기 ❌ 그림자 /AI 사용 ❌ 데이터 유출 ❌ 편향되거나 검증되지 않은 결과

SaaS를 괴롭혀온 문제가 이제 /AI에도 시작되고 있습니다. 😬 앱 확산이 AI 확산으로 재탄생하고 있습니다. 작은 문제나 고립된 문제를 해결하는 단일 기능의 솔루션들이나, 실제 비즈니스 문제를 전혀 해결하지 못하는 tools들이 넘쳐나고 있습니다. 이는 직원들에게 악몽 같은 상황입니다. 어떤 tools를 사용해야 할지, 어떻게 가장 효과적으로 사용할지 이해하기가 너무 어렵습니다. AI의 변혁적 잠재력이 완전히 실현되지 않는 것이 문제입니다. 이는 ClickUp에서 우리가 주로 해결하려는 과제 중 하나입니다. 모든 업무 맥락을 한 곳에 통합한 단일 앱 – 프로젝트, 채팅, 문서, 프로세스, 지식, 데이터. 이를 통해 맞춤형 AI 자동화, 워크플로우, 에이전트를 생성할 수 있습니다. AI 사용 방식을 표준화하고, 실제로 작동하도록 보장합니다.

SaaS를 괴롭혀온 문제가 이제 /AI에도 시작되고 있습니다. 😬

앱 확산이 AI 확산으로 재탄생하고 있습니다. 작은 문제나 고립된 문제를 해결하는 단일 기능의 솔루션들이나, 실제 비즈니스 문제를 전혀 해결하지 못하는 tools들이 넘쳐나고 있습니다. 이는 직원들에게 악몽 같은 상황입니다. 어떤 tools를 사용해야 할지, 어떻게 가장 효과적으로 사용할지 이해하기가 너무 어렵습니다.

AI의 변혁적 잠재력이 완전히 실현되지 않는 것이 문제입니다. 이는 ClickUp에서 우리가 주로 해결하려는 과제 중 하나입니다. 모든 일 맥락을 한 곳에 통합한 단일 앱 – 프로젝트, 채팅, 문서, 프로세스, 지식, 데이터. 이를 통해 맞춤형 AI 자동화, 워크플로우, 에이전트를 생성할 수 있습니다. AI 사용 방식을 표준화하고, 실제로 작동하도록 보장합니다.

📖 더 알아보기: 비즈니스용 최고의 올인원 소프트웨어 솔루션

AI 확산의 결과 및 숨겨진 비용

/AI 확산은 빠르게 조직 전체의 심각한 문제로 발전할 수 있습니다.

처음에는 몇 가지 '유용한' tools로 시작된 것이 빠르게 앱의 미로로 번져가며, 각각의 앱은 주의력, 예산, 그리고 인력을 요구합니다.

그 영향은 대부분의 리더들이 인식하는 것보다 훨씬 큽니다.

수많은 Toggl로 인한 업무 마비

직원이 한 AI tool에서 다른 tool로 이동할 때마다 집중력이 조금씩 사라집니다.

실제로 88%의 사람들이 매일 /AI를 사용한다고 응답했으며, 55%는 하루에 여러 번 사용한다고 답했습니다.

AI 도구로 전환할 때마다 맥락을 다시 설명하고 데이터를 재フォーマ팅하며 출력을 일치시키는 과정이 반복됩니다. 이는 우리가 기대했던 원활한 자동화와는 거리가 멀죠. AI 확산은 일을 가속화하는 대신 오히려 속도를 늦추고 있습니다.

clickUp의 AI 사용 격차 설문조사에서 확인하세요

낭비된 투자와 /AI 포기 현상

현실은 냉혹합니다: 대부분의 화려한 신규 /AI 구독은 디지털 먼지만 쌓이고 있습니다.

기업들이 수십 개의 tools에 투자하고 있음에도 불구하고, 근로자의 91%는 주당 1~4개만 사용합니다.

더욱 놀라운 것은, 지난 1년 동안 도입한 AI tools를 이미 포기한 Teams가 44.8%에 달한다는 점입니다.

더욱 놀라운 것은, 지난 1년 동안 도입한 AI tools를 이미 포기한 Teams가 44.8%에 달한다는 점입니다.

이는 구현에 소요되는 시간, 낭비되는 교육 자원, 그리고 미래 /AI 프로젝트에 대한 회의감이 점점 커지는 것을 의미합니다.

컨텍스트 블랙홀

/AI는 이해하는 맥락만큼만 똑똑합니다.

그러나 근로자의 34.4%는 핵심 일과 통합되지 않은 AI 도구를 사용하고 있습니다. 이들은 프로젝트, 문서, 또는 대화 등에 접근할 수 없습니다.

그 분포는 어떻게 될까요? 조사 결과, 62%의 사람들이 ChatGPT나 Claude와 같은 대화형 AI를 작업 지원에 선호하는 것으로 나타났습니다.

clickUp의 AI 사용 격차 설문조사에서 확인하세요

이것은 각 프롬프트가 처음부터 시작되어야 하며, 사용자가 이미 다른 곳에 존재하는 배경 정보와 용어를 수동으로 제공해야 한다는 것을 의미합니다.

👉🏽 이 레딧 사용자는 /AI의 맥락 부족으로 인한 좌절감을 완벽하게 포착했으며, 많은 사람들에게 공감을 불러일으켰습니다!

via Reddit

중복된 노력과 일관성 없는 결과

각 부서가 자신만의 AI 솔루션을 선택할 때, Teams들은 같은 문제를 서로 다른 방법으로 해결하게 됩니다.

마케팅의 챗봇은 영업 팀의 리드 스코어러가 무엇을 하는지 모르며, 인사부의 온보딩 어시스턴트는 IT부의 분석 tool에서 데이터를 가져올 수 없습니다.

이 조각난 접근 방식은 중복된 일, 상충되는 결과물, 조직적 일관성 부족을 초래합니다.

보안 및 준수 문제의 악몽

사용하는 tools 수가 늘어날수록 데이터를 안전하게 보호하는 것이 더 어려워집니다.

약 60%의 직원들이 일 작업에 무허가 공개 AI tools를 사용한다고 인정하며, 종종 민감한 회사 데이터를 감독이 거의 없는 플랫폼에 입력하고 있습니다.

계정 책임이 블랙홀로 변모하고 있습니다—44%의 조직이 AI 출력의 부정적 결과에 대해 공식적으로 책임지는 사람이 없다고 밝혔습니다.

ClickUp의 또 다른 설문조사에서 30,000명 이상의 참가자를 대상으로 사용자들이 AI를 더 많이 사용하지 못하는 이유를 물었습니다. 다음과 같은 결과를 얻었습니다: 📍 이미 28%가 AI를 정기적으로 사용하고 있습니다 📍27%는 고급 기능 사용을 위해 추가 교육이 필요합니다 📍23%는 어디서부터 시작해야 할지 모르겠습니다 📍11%가 프라이버시 보호에 대해 걱정하고 있습니다 📍11%는 AI를 완전히 신뢰하지 않습니다

인지 과부하의 숨겨진 비용

그리고 인간적 비용을 잊지 말자.

다양한 인터페이스, 비밀번호, 워크플로우를 넘나들며 여러 프로젝트를 관리하는 것은 정신적 부담을 초래해 에너지와 사기를 저하시킵니다.

근로자의 약 80%가 AI를 프롬프트하고 관리하는 데 필요한 노력과 그로부터 얻는 값 사이의 불균형이 지나치다고 느끼고 있습니다.

근로자의 약 80%가 AI를 프롬프트하고 관리하는 데 필요한 노력과 그로부터 얻는 값 사이의 불균형이 지나치다고 느끼고 있습니다.

팀을 강화하는 대신, AI 확산은 직원들을 과부하 상태로 만들고, 지치게 하며, 심지어 업무에 대한 열의를 잃게 합니다.

결론*: AI 확산은 생산성 저하, 위험 증가, 그리고 AI의 약속에 대한 직원들의 신뢰가 점차 사라지는 것을 의미합니다. 이 현상이 방치될수록 혁신, 경쟁력, 성장 능력에 미치는 부정적 영향은 더욱 커집니다.

사람들이 실제로 AI에게 원하는 것은 무엇인가!* 우리는 주변에 물어보았습니다. 사람들이 말한 내용은 다음과 같습니다: ✅ 33%는 AI가 자신의 기술 향상(학습, 연습, 개선)에 도움이 될 것이라고 생각합니다 ✅ 21%는 AI가 일(회의, 이메일, 프로젝트)에서 성과를 내는 데 도움을 줄 수 있다고 믿습니다 ✅ 18%는 AI가 달력(캘린더), 작업, 알림 등을 통해 삶을 더 체계적으로 유지하는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다 ✅ 15%는 AI가 일상적인 작업(반복 작업, 관리자 일)을 처리하는 데 도움을 주길 원합니다 ✅ 13%는 어려운 업무(결정, 문제 해결)를 해결하기 위해 AI를 활용하고 있습니다 좋은 소식입니다! 바로 이 모든 것을 그리고 더 많은 것을 해줄 수 있는 단 하나의 AI 앱을 개발했습니다! Brain MAX를 만나보세요, 모든 것을 완료할 수 있는 당신의 AI 데스크탑 동반자입니다!

📖 자세히 알아보기: 업무 맥락을 연결하고 AI 확산을 제거하는 AI 슈퍼 앱

AI 확산의 초기 경고 신호

AI 확산은 보통 네온 사인으로 나타나지 않습니다.

대부분의 경우, AI tool은 조용히 침투합니다—여기서 한 가지 tool, 저기서 또 다른 구독—그러다 갑자기 팀이 봇과 프로젝트 대시보드의 산더미에 묻혀버리게 됩니다.

다음은 주목해야 할 점입니다:

🧨 같은 업무에 여러 AI tools 사용: 고객 질문에 세 가지 다른 챗봇이 답변을 제공하거나, 더 나쁘게는 세 가지 다른 답변을 제공하는 경우, 당신은 확산의 심연에 빠져 있습니다

🧨 직원들이 어떤 AI가 어떤 역할을 하는지 기억하지 못합니다: 팀원들이 보고서 생성, 회의 요약, 이메일 초안 작성 등 각 tool의 역할을 추적하기 위해 참고 자료를 작성하기 시작하면, 이제는 잠시 멈춰야 할 때입니다

🧨 자주 반복되는 컨텍스트 입력: 직원들이 동일한 프로젝트 세부 사항을 다양한 AI tools에게 계속 설명해야 한다면, 이는 팀의 시간과 인내심을 소모시키고 있습니다

🧨 그림자 AI가 확산되고 있습니다: 직원들이 IT 부서의 승인 없이 공개 AI 도구에 비밀리에 가입하는 경우가 늘고 있습니다. 이는 공식 솔루션의 부족을 메우기 위한 목적이지만, 이는 시스템의 분산화를 초래할 뿐만 아니라 보안 위험을 초래할 수 있습니다

🧨 일관성 없는 결과와 혼란: 다양한 /AI가 서로 충돌하는 추천이나 데이터를 제공할 때, 의사결정 속도가 극도로 느려지고 AI에 대한 신뢰가 더욱 약화됩니다

🧨 증가하는 구독 비용: 재무 팀이 매월 AI 관련 청구서 번호에 놀라고 있다면, 필요 이상으로 많은 tools를 사용하고 있을 가능성이 높습니다

어떤 상황에서 AI 앱들을 너무 많이 사용하고 있는지 어떻게 알 수 있을까요? 이 레딧 사용자가 제기한 질문은 매우 타당합니다.

via Reddit

👉🏽 자세히 알아보기: 당신은 얼마나 많은 토글 세금을 지불하고 있나요?

AI 확산을 관리하고 예방하는 방법

/AI 확산은 스스로 해결되지 않습니다. 시간이 지나면 자연스럽게 안정화되지 않습니다.

AI 투자에서 실질적인 성과를 내고 통제권을 되찾고 싶다면, 적극적인 구조화된 접근 방식이 필요합니다. 선도적인 기업들이 이 문제를 어떻게 해결하고 있는지 알아보세요:

1. 감사: AI 환경을 지도화하세요

먼저 전체 현황을 파악하세요.

사용 중인 모든 AI tool을 목록으로 작성하세요. 공식적으로 승인된 tool이든, 특정 팀에서 비밀리에 도입된 tool이든 모두 포함하세요.

하지만 IT 부서에만 의존하지 마세요—부서 제목을 설문조사하고, 경비 보고서를 검토하며, 그림자 AI 구독을 확인하세요. 간단한 스프레드시트나 전용 일 관리 플랫폼을 사용해 다음과 같은 사항을 추적할 수 있습니다:

Tool 이름 및 기능

누가 사용하고 있으며 (그리고 얼마나 자주)

통합 수준 (완전히 통합된, 부분적으로 통합된, 또는 분산된)

다른 tools와 기능이 중복되는 문제

보안 및 준수 상태

왜 중요한가요: 보이지 않는 것을 고칠 수 없습니다. 이미 알려진 바와 같이, 지난 1년 동안 44.8%의 Teams가 AI 도구를 포기했습니다—대부분은 사용 중인 도구의 수나 그들이 제공하는 값의 부족을 인식하지 못했기 때문입니다.

ClickUp Forms를 사용하여 조직 내에서 AI 도구 사용 설문조사를 실시하고, 중복 제출된 응답과 문제 있는 그림자 AI 도구를 추적 가능한 작업으로 전환하여 실행 가능한 조치로 전환하세요

어떤 도구들이 있는지 파악한 후에는 효율화를 시작할 때입니다.

목표는 단순히 tools를 줄이는 것이 아닙니다. 더 똑똑하고 연결된 tools를 만드는 것입니다. 방법은 다음과 같습니다:

중복 제거: 세 팀이 유사한 작업에 서로 다른 AI 챗봇을 사용하고 있다면, 핵심 시스템과 가장 잘 통합되는 것을 선택하세요

*통합 플랫폼으로 전환하세요: 문서, 작업, 채팅, 보고에 걸쳐 일하는 컨텍스트 기반 AI를 제공하는 플랫폼을 찾아보세요. 이는 다양한 단일 솔루션의 조합을 줄여줍니다

*컨텍스트를 우선순위로 삼으세요: 조직의 용어, 워크플로우, 데이터를 이해하는 AI를 선택하세요

스택을 연결하세요:* 통합 기능과 /AI 기반 검색을 활용해 정보의 벽을 허물고, 한 곳에서 정보에 접근하고 실행 가능한 형태로 활용하세요

3. 관리: 지속 가능한 /AI를 위한 가이드라인을 구축하세요

규칙 없는 AI는 혼란과 위험의 원인이 됩니다. 명확한 거버넌스를 수립하여 AI 전략이 값을 창출하도록 보장하고, 문제를 방지하세요:

aI 도입 정책 수립:* 새로운 tools를 승인할 수 있는 사람을 정의하고, 충족해야 할 기준(통합, 보안, ROI)을 설정하며, tools를 평가하는 방법을 규정하세요

데이터 흐름 표준화: AI 도구와 핵심 시스템 간 정보 이동 경로를 지도하세요. 인사이트가 사라지는 '데이터 블랙홀'을 방지하세요

사용량 및 위험 모니터링:* 대시보드를 활용해 도입률, 사용 중단률, 준수 여부를 추적하세요. 정기적으로 어떤 tools가 값을 창출하고 있는지, 어떤 tools가 단순히 잡음을 추가하고 있는지 검토하세요

*팀 교육: 승인된 tools 사용 방법, 보안 최선의 실행 방식, 그림자 AI의 위험성에 대한 교육을 제공자를 통해 제공하세요

💡프로 팁: 설계 단계에서부터 보안 관행을 구축하세요. ClickUp Automations를 사용하여 AI 승인 워크플로우를 자동화하고, Agentic 워크플로우를 통해 회사 내 누구나 AI 관련 지식을 즉시 접근할 수 있도록하세요.

ClickUp Chat 채널을 통해 AI 워크플로우 관련 질문에 답변하고, ClickUp Autopilot Agents를 사용하여 일일 및 주간 보고를 자동화하며, 메시지를 분류하고 할당하며, 알림을 추가하고 더 많은 기능을 활용하세요

🧠 알고 계셨나요? ClickUp 설문조사에 따르면 근로자의 45%가 자동화를 고려해봤지만 실제로 실행에 옮기지 않았습니다. 시간 한도, 최적의 tools 선택에 대한 불확실성, 과도한 선택지 등이 자동화로의 첫 단계를 막는 요인으로 작용합니다. AI 에이전트를 활용한 자동화 방법을 확인하세요!

4. 컨텍스트 기반 /AI를 기반으로 삼아보세요

AI tool 확산을 제거하는 가장 효과적인 방법은 무엇일까요?

일의 흐름에 AI를 통합하는 플랫폼에 투자하세요—사용자가 앱 사이를 오가며 전환할 필요 없이 AI가 생성, 정리, 자동화를 수행할 수 있는 환경을 제공합니다.

AI 기반 작업 자동화 및 요약

통합된 문서, 프로젝트, 및 보고

업무 환경에서 스택 전반의 지식을 연결하는 검색 솔루션

내장형 거버넌스 및 보안 제어 기능

컨텍스트 기반 AI가 실제로 어떻게 작동하는지 확인하세요. 👇🏼

AI 확산을 관리하는 것은 단순히 구독을 줄이는 것 이상입니다. AI가 실제로 당신을 위해 일하는 연결되고, 관리되며, 컨텍스트가 풍부한 생태계를 구축해야 합니다—반대 방향이 아니라요.

컨텍스트 기반 AI가 AI 확산 문제를 해결하는 역할

대부분의 AI 도구는 재능 있는 프리랜서와 같습니다—한 가지 일을 잘합니다. 하지만 그들은 당신의 비즈니스, 프로젝트, 또는 팀원들을 모릅니다.

컨텍스트 기반 AI는 다릅니다.

조직의 언어, 역사, 목표를 이해하는 내부 전문가입니다. 각 프롬프트를 독립적으로 처리하는 대신, 워크플로우의 모든 단계에서 연결을 찾아냅니다.

컨텍스트 기반 AI가 다른 점은 다음과 같은 설정입니다:

1. 단일 플랫폼, 무한한 지능

ClickUp의 컨텍스트 기반 AI는 내 일을 완벽히 이해해 가장 구체적인 쿼리(또는 약간 모호한 쿼리까지)에도 답변을 제공합니다!

컨텍스트 AI는 전체 작업 공간을 관통하는 지능형 레이어입니다.

다양한 봇과 어시스턴트 사이를 토글하는 대신, 팀은 단일하고 통합된 경험을 얻을 수 있습니다. 여기서 AI는 맥락에 맞게 작업을 생성하고, 정리하며, 자동화합니다.

실제 데이터와 용어를 사용해 프로젝트 문서, 전략, 브리프를 초안으로 작성하세요

회의, 스레드, 문서 등을 요약합니다—끝없이 쌓이는 업데이트를 일일이 확인하지 않아도 됩니다

반복적인 작업을 자동화하고, 일을 할당하며, 수동 개입 없이 프로젝트를 원활하게 진행합니다

ClickUp의 AI 기반 프로젝트 관리 도구는 일을 자동화하여 당신과 팀을 중요한 일에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

clickUp의 미션은 항상 사람들의 시간을 절약하는 것입니다. AI 도구는 everywhere에 있지만, 업무의 모든 단계에서 시간을 절약해 주는 도구는 없습니다. ClickUp Brain은 업무를 수행하는 공간에 깊이 통합되어 있으며, 업무, 커뮤니케이션, 지식 사이의 간극을 메우고 연결합니다. ClickUp Brain은 업무에 대한 업무를 없애고 시간을 절약해 드립니다.”

clickUp의 미션은 항상 사람들의 시간을 절약하는 것입니다. AI 도구는 everywhere에 있지만, 업무의 모든 단계에서 시간을 절약해 주는 도구는 없습니다. ClickUp Brain은 업무를 수행하는 공간에 깊이 통합되어 있으며, 업무, 커뮤니케이션, 지식 사이의 간극을 메우고 연결합니다. ClickUp Brain은 일과 관련된 일을 없애고 시간을 절약해 드립니다.”

2. AI로 구동되는 올인원 일 관리 솔루션

컨텍스트 기반 AI는 모든 기능에 내장되어 있습니다—작업, 문서, 채팅, 대시보드, 보고서 등. ClickUp Brain은 이의 완벽한 예시입니다.

즉, 다음과 같습니다:

더 이상 'AI 섬'은 없습니다.* 모든 인사이트, 자동화, 추천은 일반적인 템플릿이 아닌 실제 일에 기반을 두고 있습니다

통합된 문서, 프로젝트, 보고*를 통해 팀은 맥락을 잃지 않고 중복 노력을 방지할 수 있습니다

AI로 구동되는 Enterprise 검색은 연결된 앱 전반에서 원하는 정보를 몇 초 만에 찾을 수 있습니다

3. 타협 없는 통합

ClickUp Brain 인터페이스에서 여러 LLM과 상호작용하고, 실시간 웹 검색을 실행하며, 더 많은 기능을 활용하세요. 추가 tools 필요 없음!

ClickUp Brain은 AI 도구 확산의 해결책입니다. 여러 개의 연결되지 않은 AI 구독에 비용을 지불하는 대신, 다음과 같은 혜택을 누리실 수 있습니다:

여러 전문 tools를 대체하는 단일 플랫폼*—작성 보조 도구부터 분석 봇, 회의 기록 도구까지

일관된 조직 전체 AI 거버넌스 —권한 관리, 감사 추적, 보안 기능이 내장되어 있습니다*

모든 일, 지식, 자동화를 위한 단일 정보 원천*

4. 맥락이 도입을 주도하며, 결과도 이끌어냅니다

AI의 효과적인 적용은 지식 관리, 프로젝트 관리, 협업을 통합하고, 이를 크게 강화합니다!

지식, 프로젝트, 협업 tools가 원활하게 연결되면 Teams는 드디어 일에서 AI의 진정한 잠재력을 경험할 수 있습니다: 대규모 실행. 번호들이 모든 것을 말해줍니다:

일일 AI 사용률이 2.78배 더 높습니다 통합형 컨텍스트 AI를 사용하는 Teams(예: ClickUp Brain )

39.1%의 ClickUp Brain 사용자가 완전한 통합을 달성했습니다 (다른 tools에서는 17.3%)

83%의 사용자가 tool 통합으로 인해 편안함을 느낍니다 —왜냐하면 그들이 필요한 모든 것이 마침내 한 곳에 모여 있기 때문입니다 —왜냐하면 그들이 필요한 모든 것이 마침내 한 곳에 모여 있기 때문입니다

미래 Outlook: AI 확산은 더 악화될까요, 아니면 끝날까요?

/AI 확산은 우리가 원하든 원하지 않든 가속화되고 있습니다.

미래의 모습을 키 요인으로 나누어 살펴보겠습니다:

AI 확산의 모양을 만드는 키 요인 데이터 및 인사이트 지원 프로젝트된 영향 *급증하는 /AI 사용량 ➡️ ChatGPT는 주간 활성 사용자 수가 약 8억 명으로 급증했으며, 매일 10억 건 이상의 쿼리를 처리하고 45억 건의 웹사이트 방문을 기록했습니다 ➡️ 데스크탑 사용자 중 AI 사용률은 6개월 동안 233% 증가했으며, 5명 중 3명이 매일 사용하며 생산성(+64%), 집중력(+58%), 직무 만족도(+81%)가 향상되었습니다 ❗️AI가 기업과 일상 워크플로우에 깊이 뿌리내리면서, tools들의 확산은 느려지기보다는 가속화되고 있습니다. AI 사용은 보편화되고 있으며, 후퇴의 조짐은 전혀 없습니다 표준화 대신 중복 사용 78%의 사용자가 일에서 자신의 AI 도구를 가져오고 있으며; 52%는 키 작업에 AI를 사용한다는 사실을 인정하기를 꺼리고 있습니다 tool 확산은 대부분 조정되지 않고 진행됩니다. 직원 주도적인 도입과 비밀주의가 분산된 시스템 스택을 초래하며, 개방성과 신뢰에 대한 문화적 갈등을 심화시키고 있습니다 분할이 심화되고 있습니다 ➡️ 2027년까지 사이버 침해의 40% 이상이 부적절한 GenAI 사용에서 비롯될 수 있다는 전망이 나오며, 신뢰와 보안에 대한 우려가 커지고 있습니다 통합된 전략의 부재는 분산된 환경에서 분열을 심화시켜 맥락 손실, Toggl 비용, 그리고 보안 위험을 증가시킵니다 다음은 무엇인가요? 도입 속도와 ROI의 패턴을 기반으로 한 'J-커브' 효과는 값이 지연될 수 있지만 여전히 달성 가능함을 시사합니다 일관성 있고 보안하며 컨텍스트가 풍부한 AI 프레임워크를 적극적으로 구축하는 기업은 확산을 역전시키고 /AI를 통해 지속 가능한 우위를 잠금 해제할 수 있습니다

📖 더 읽기: 통합 디지털 워크플레이스가 생산성과 협업을 어떻게 향상시키는가

AI 확산 종결: 집중된 노력으로 승리를!

/AI 확산은 더 이상 가설이 아닙니다—현대 Teams의 현실입니다.

하지만 미래는 가장 많은 AI tools를 가진 조직의 것이 아닙니다—가장 스마트하고 연결된 AI를 가진 조직의 것입니다. 바로 여기서 ClickUp이 등장합니다.

ClickUp Brain은 문서, 작업, 채팅, 검색, 자동화 등 일의 모든 측면을 지원하는 깊이 통합된 컨텍스트 인식형 지능층을 제공합니다. 모든 것이 한 곳에서 통합되어 있습니다.

다양한 봇과 어시스턴트를 관리하는 대신, 팀은 비즈니스 환경을 이해하고 필요에 따라 적응하며 상호작용을 통해 점점 더 똑똑해지는 단일 통합 플랫폼을 얻을 수 있습니다.

ClickUp으로 AI 스택을 통합하면 토글 세금을 제거하고 비용을 절감하며, 마침내 AI의 진정한 잠재력을 잠금 해제할 수 있습니다: 더 빠른 실행, 더 현명한 결정, 그리고 가장 중요한 일에 집중할 수 있는 팀!

✅ 오늘 바로 ClickUp에 가입하고 AI가 제공하는 최고의 기능을 경험하세요.

자주 묻는 질문

/AI 확산은 SaaS 확산과 어떻게 다른가요?

AI 확산은 조직 내 AI tools, 모델, 솔루션이 중앙 집중화된 관리 없이 무분별하게 확산되는 현상을 의미합니다. 반면 SaaS 확산은 소프트웨어-어-서비스(SaaS) 애플리케이션의 무분별한 성장입니다. 두 현상 모두 분산된 도입과 관리를 포함하지만, AI 확산은 AI 기술에 특화되어 데이터 프라이버시, 모델 편향, 규제 준수 등 SaaS 확산의 일반적인 문제인 비용, 보안, 통합 문제 외에도 독특한 위험을 초래할 수 있습니다.

2. Business에서 AI 확산의 예시는 무엇인가요?

여러 부서에서 서로 다른 /AI 챗봇이나 가상 비서를 독립적으로 배포하고 있습니다

협조 없이 유사한 작업에 다양한 머신러닝 모델을 사용하는 Teams

IT 부서의 승인을 받지 않고 생성형 AI tools(텍스트 또는 이미지 생성기 등)를 사용하는 직원들

비공식 채널을 통해 비즈니스가 AI 솔루션을 자체 개발하거나 구매하는 '그림자 AI 프로젝트'

중복된 /AI 분석 플랫폼이 중복된 데이터 처리 및 저장소를 초래하고 있습니다

3. /AI 확산은 기업에 왜 위험할까요?

/AI 확산은 다음과 같은 문제를 초래할 수 있습니다:

보안 취약점:* 모니터링되지 않은 AI 도구는 민감한 데이터를 노출시킬 수 있습니다

*준수 문제: 감독 부족은 규제 위반의 결과로 이어질 수 있습니다

일관성 없는 결과:* 서로 다른 모델이 서로 충돌하는 결과를 생성할 수 있습니다

비용 증가:* 중복된 tools와 인프라가 비용을 증가시킵니다

운영 효율성 저하: AI 솔루션의 관리, 통합, 확장 어려움

4. 그림자 AI란 무엇이며, AI 확산과 어떤 관련이 있을까요?

그림자 AI는 IT 또는 거버넌스 Teams의 지식이나 승인 없이 직원이나 부서에서 AI 도구 및 모델을 사용하거나 개발하는 것을 의미합니다. 이는 AI 확산의 주요 원인으로, 승인되지 않은 솔루션이 AI 기술의 무분별한 확산을 촉진해 보안, 준수, 자원 배분과 관련된 위험을 증가시킵니다.

5. AI 확산의 비용을 어떻게 측정할 수 있을까요?

AI 확산의 비용은 다음과 같이 측정될 수 있습니다:

직접 비용: 중복된 AI 도구의 라이선스, 구독, 인프라 비용

숨겨진 비용: 여러 솔루션을 관리하거나 통합하거나 문제 해결에 소요되는 시간

보안 및 준수 위험:* 침해나 위반으로 인한 잠재적인 벌금이나 손실

운영 효율성 저하: 일관되지 않거나 충돌하는 /AI 출력으로 인한 지연 및 오류

자원 중복:* 팀이나 부서 간 중복된 노력

6. AI 확산을 방지하는 데 거버넌스는 어떤 역할을 할까요?

거버넌스는 /AI 도입 및 사용을 위한 정책, 표준, 감독 체계를 수립합니다. 효과적인 거버넌스: