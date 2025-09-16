업무 산재 현상 해결: ClickUp 필드 CTO가 말하는 AI와 미래의 일

업무 확산의 실체

저는 커리어 내내 조직들이 일 확산의 혼란을 해결하도록 돕는 데 힘써왔습니다. 이는 이론적인 문제가 아닙니다. 수동 프로세스, 레거시 시스템, 그리고 서로 연결되지 않은 tools들의 뒤죽박죽 속에서 허덕이는 팀들의 일상적인 현실입니다. 상태 업데이트에 또 하루를 허비하고, 의사소통 오류로 또 다른 프로젝트가 좌초되며, 정보가 사일로에 갇혀 또 다른 기회를 놓쳤다고 설명할 때 그들의 눈빛에서 고통을 읽습니다.

일 확산의 비용

수치로 확인해 보세요: 매년 2조 5천억 달러의 생산성 손실이 발생합니다. 그러나 이 수치 뒤에는 혼란을 관리하느라 갇혀 의미 있는 일을 하고 싶어 하는 실제 팀들이 존재합니다.

일 확산도 차트

필드 이야기: 내 최전선 좌석 경험담

베이너미디어의 깨달음의 순간

제가 계속 떠올리는 이야기는 VaynerMedia와 진행한 데모입니다. 그들은 ClickUp을 검토 중이었고, 저는 자원 관리에 대해 설명하러 갔습니다. 솔직히 까다로운 영역이었죠. 아직 일부 기능을 구축 중이었으니까요. 하지만 팀이 ClickUp 내에서 단순히 시간을 기록하거나 상태를 업데이트하는 것을 넘어, 실제로 협업하고, 창조하고, 실행하는 방법을 설명해 주자 뭔가 통하는 순간이 왔습니다.

그들의 챔피언인 미카가 나를 막았습니다:

*잠깐, 여기서 진짜로 일하는 사람들이 있다고?

그 멈춤, 그 깨달음이 바로 저를 움직이는 원동력입니다. 누군가가 융합이 가능할 뿐만 아니라 실제로 일어나고 있음을 목격하는 바로 그 순간이죠.

맞춤형 양극화: 압도당하는가, 과잉 구축하는가

저는 매일 두 종류의 맞춤형 고객과 이야기합니다.

첫 번째 그룹은 수동 프로세스에 압도당합니다. 문제가 있다는 건 알지만 어디서부터 시작해야 할지 모릅니다. 그들은 '그게 우리가 항상 해오던 방식이니까'라며 레거시 PMO tool의 기능에 집착하며 구식 업무 방식에 갇혀 있습니다

두 번째 그룹은 정반대 극단에 위치합니다. 이들은 자체 AI 솔루션을 처음부터 구축하고자 합니다. 엔지니어와 야망, 혁신에 대한 진정한 열정을 갖추고 있지만, 진행으로 시작된 작업은 서로 소통하지 못하는 tools들의 복잡한 엉킴으로 빠르게 변모합니다. 이는 단순한 일 확산이 아닌 AI 확산입니다. 서로 다른 모델, 단절된 결과물, 공유되지 않는 맥락. 이런 상황이 추진력을 완전히 멈추게 하는 걸 목격했습니다.

두 그룹 모두 동일한 요소를 놓치고 있습니다: 융합.

컨텍스트, 커뮤니케이션, 실행까지 모든 것을 하나의 통합된 작업 공간과 플랫폼으로 모으는 힘.

가능성의 기술: /AI 융합이 판매가 아닌 교육에 관한 이유*

처음 만난 리더들에게 저는 이렇게 말합니다. 제 일은 소프트웨어를 파는 게 아니라 가능성의 영역을 가르치는 일이라고요. 생산성 플랫폼이 단순히 AI를 덧붙인 프로젝트 관리 tool이 아니라는 점을 깨닫게 하고 싶습니다. 이는 새로운 업무 방식입니다. 얕은 기술로 여러 일을 동시에 처리하는 것에서 벗어나 지속 가능한 무언가를 구축하는 방향으로의 전환이죠.

융합: 일 산재의 해독제

조직들이 더 많은 tools를 구입해 일 확산 문제를 해결하려는 모습을 지켜봐 왔습니다. 그들은 다음 앱이나 AI 기능이 만병통치약이 될 거라 생각합니다. 하지만 새로운 포인트 솔루션 하나하나가 또 다른 부담이 될 뿐입니다. 맥락 상실과 단편화된 실행으로 이어지는 tool 확산의 또 다른 예시일 뿐이죠.

융합은 다른 의미를 지닙니다: 사일로를 허물고, 연결을 찾아내며, 팀이 한 공간에서 생활하고 일하도록 하는 것입니다. 융합을 달성하면 효율성뿐만 아니라 명확성, 추진력, 진정한 혁신을 위한 스페이스를 얻게 됩니다.

융합은 단순히 tools를 더하는 것이 아닙니다. 내 일, 데이터, 대화가 마침내 하나로 통합되는 것입니다.

진정한 AI 통합의 모습

구체적인 예시를 들어 설명하겠습니다. 최근 한 고객사는 영업 팀 통화 관리, 고객 피드백 추적, 후속 조치 할당을 위해 세 가지 다른 tools를 사용하고 있었습니다. 그들은 Gong에서 수동으로 노트 복사, Gainsight 업데이트 후, 이메일로 작업을 전송하는 방식을 고수하고 있었습니다.

모든 업무를 ClickUp으로 통합하자마자, AI 기반 자동화 기능이 통화 내용을 자동으로 기록하고, 실행 항목에 태그를 지정하며, 후속 조치를 할당하기 시작했습니다. 모든 작업이 한 곳에서 이루어집니다.

복사-붙여넣기 작업은 이제 그만. 시스템 간 맥락 손실도 이제 그만. ✅

팀은 고객 여정 전체를 파악하고 실시간으로 협업하며, 물류 관리 대신 관계 구축에 집중할 수 있게 되었습니다.

AI 기반 융합형 작업 공간이 일 분산을 해결하는 방법

더 많은 tools를 추가한다고 일 분산 문제를 해결할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 일의 숨길 곳을 줄여야 해결됩니다.

이것이 바로 우리가 ClickUp으로 구축하고 있는 것이며, 제가 매일 사용하는 것입니다. ClickUp Brain 을 사용하면 노트 앱, 작업 관리자, 문서 에디터 사이를 오갈 필요가 없습니다. 회의 내용을 요약하고 실행 항목으로 전환하며, 업무가 진행되는 공간을 떠나지 않고도 실제로 일을 추진할 수 있습니다. AI가 제가 작업하는 맥락을 이해하기 때문에, 단순한 tool이 아닌 팀원 같은 느낌을 줍니다. 바로 이것이 컨텍스트 AI가 만드는 차이입니다—단순히 생성하는 것이 아니라 협업합니다.

ClickUp Brain으로 아이디어를 손쉽게 브레인스토밍하고, 체계화하며 실행하세요

놀랍도록 유용한 기능 중 하나는 ClickUp Brain 내에서 대규모 언어 모델을 전환할 수 있다는 점입니다. 어떤 날은 속도가 필요하고, 다른 날은 어조나 깊이가 더 중요합니다. 플랫폼을 오가지 않고도 가능한 이런 유연성 덕분에 AI는 부가 기능이 아닌 진정한 협력자로 느껴집니다.

그리고 텍스트 to 음성 이 있습니다. 이 기능은 저를 놀라게 했죠. 예전에는 회의 사이사이에 아이디어를 잃어버리곤 했습니다—다시 돌아보지 못할 멋진 생각들이었죠. 이제는 그냥 소리 내어 말하기만 하면, 그 내용이 바로 ClickUp 안에서 작업이나 문서로 변환됩니다. 타이핑도, 뒤쫓아 기록할 필요도 없습니다. 그냥… 거기에 있습니다. 데스크탑용 ClickUp Brain Max 를 사용하면 이 경험이 더욱 선명해집니다—말한 모든 아이디어가 즉시 적절한 위치에 배치되어 실행 준비가 완료됩니다.

ClickUp Brain MAX의 '말하기-텍스트 변환' 기능으로 아이디어를 포착하고, 지시를 공유하며, 업무를 4배 빠르게 완료하세요

다른 리더들과 이야기할 때 가장 공감을 얻는 부분이 바로 이 부분입니다. 모두가 너무 많은 tools와 부족한 시간으로 고군분투하고 있습니다. 하지만 일, 맥락, /AI가 한곳에 모이는 융합의 가능성을 목격하면 무언가가 달라집니다. 그들은 "혼란을 어떻게 해결할까?"라는 질문을 멈추고 "이것이 방해가 되지 않는다면 무엇을 만들 수 있을까?"라고 묻기 시작합니다

그때야 비로소 그들이 이해했다는 걸 알 수 있습니다.

일 확산 현상 뒤에 숨은 변화 관리 과제

레거시 시스템을 버리기 어려운 이유

변화 관리는 제 업무에서 가장 어려운 부분입니다. 조직이 레거시 시스템에 집착하는 이유를 이해합니다—익숙하고 안심되니까요. 하지만 안락함은 진행의 적입니다.

팀이 마침내 놓아버릴 때 변화하는 모습을 목격했습니다. 그들은 시간을 되찾고, 마찰을 줄이며, 창의성을 잠금 해제하여 팀 전반에 걸친 주요 생산성 저하 요인을 제거합니다. 하지만 상태를 의심하고, 지금까지의 방식이 원하는 곳으로 이끌지 못할 것임을 인정하는 데는 용기가 필요합니다.

변화를 주도하기 위한 실용적인 체크리스트* 경청하고 적응하라: 피드백을 요청하고 접근 방식을 조정할 의지를 가지세요한 가지 프로세스로 시작하라: 모든 것을 한꺼번에 바꾸려 하지 마세요. 문제점을 하나 골라 해결하세요말보다 보여주세요: 팀의 실제 예시로 융합의 효과를 입증하세요작은 성공을 축하하라: 변화는 어렵습니다—진행을 인정하고 성공 사례를 공유하세요

단계적 도입: 사용자의 현재 수준에 맞춰 회의하기

제가 깨달은 한 가지는 변화를 억지로 강요할 수 없다는 점입니다.

사람들의 현재 위치에서 만나야 합니다. 때로는 작은 것부터 시작해야 합니다—레거시 tool 하나를 교체하고, 프로세스 하나를 자동화하며, 한 팀에게 가능성을 보여주는 것부터 말이죠.

그러나 융합으로 나아가는 모든 단계는 일 분산에서 벗어나는 단계입니다. 그리고 사람들이 그 차이를 깨닫게 되면, 다시 돌아가고 싶어하지 않습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원 4명 중 1명은 일 맥락을 파악하기 위해 4개 이상의 tools를 사용합니다. 키 정보가 이메일 한 줄에 묻혀 있거나, Slack 스레드 끝에 길게 펼쳐져 있거나, 별도의 tools에 문서화되어 있어 팀은 일을 완료하기보다 정보 찾기에 시간을 낭비하게 됩니다. ClickUp은 전체 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 융합합니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 등의 기능을 통해 모든 작업이 연결되고 동기화되며 즉시 접근 가능합니다. "일 about 일"은 이제 그만, 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: 팀은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상을 되찾을 수 있습니다—이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

리더를 위한 조언: 만족하지 마십시오

무반응의 대가

리더라면, 제가 드리는 도전은 이것입니다: 안주하지 마십시오. 관성이 여러분의 미래를 좌우하게 두지 마십시오. 일 분산은 피할 수 없는 운명이 아닙니다. 융합은 손에 닿을 만큼 가깝지만, 여러분이 원해야만 가능합니다.

자문해 보십시오: 당신은 미래를 위해 구축하고 있습니까, 아니면 과거를 유지하고 있을 뿐입니까? 팀에게 권한을 부여하고 있습니까, 아니면 팀이 당신의 시스템을 일하도록 만들고 있습니까?

지속적 개선 문화 구축

제가 아는 최고의 리더들은 지속적인 개선 문화를 조성합니다. 그들은 실험을 장려하고, 호기심을 보상하며, 안락함을 버리는 것을 두려워하지 않습니다.

AI와 융합은 단순한 기술이 아닙니다. 이는 사고방식의 문제입니다. 일이 더 나아질 수 있다고 믿고, 그렇게 만들기 위해 노력하는 과정 그 자체입니다.

미래를 내다보며: 일의 미래는 융합으로

역할과 팀의 진화 방향

일 분산이 사라지면서 역할이 진화하는 모습을 봅니다. AI와 인간 협업을 조율할 수 있는 '에이전트 매니저'가 더 필요해질 것입니다. 프롬프트 엔지니어링은 핵심 역량이 될 것입니다. 팀은 더 작고 민첩해지며, 단순히 산출물이 아닌 결과에 집중하게 될 것입니다.

👉 제 제안

이 글을 읽고 있다면, 당신은 이미 다음 단계를 고민하고 있습니다. 제 조언은 이렇습니다: 첫 단계를 내디디세요. 당신의 가정에 도전하세요. 새로운 것을 시도하세요.

일 확산은 우리가 함께 해결할 수 있는 문제입니다. 융합이 그 해답입니다.