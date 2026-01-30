에이전시가 프로젝트 관리와 창의적 tools를 통합하는 방법

크리에이티브 에이전시는 평판이 좋지 않습니다. 제공자로서도, 고용주로서도 마찬가지입니다.

클라이언트들은 에이전시가 더 많은 일을 따내기 위해 과도한 약속을 했다가 나중에 제대로 이행하지 못한다고 불평합니다. 팀원들은 끊임없는 압박 속에서 양질의 일을 생산하기 위해 고군분투합니다.

그러나 허브, 위든+케네디, 오길비 같은 거대 기업들은 탁월한 창의적 작업이 가능함을 증명합니다. 그들의 비결은 무엇일까요? 프로젝트 관리와 창의적 실행 사이의 긴밀하고 원활한 연계입니다.

이 블로그에서는 에이전시가 프로젝트 관리 도구와 창의적 tools를 통합하여 일상 업무를 효율화하는 방법을 소개합니다.

⭐ 추천 템플릿 모든 클라이언트와 캠페인을 한 번에 추적할 수 있는 더 깔끔하고 빠르며 간편한 방법을 찾고 계신가요? ClickUp 마케팅 에이전시 템플릿이 바로 그 해답입니다. 캠페인을 분류해 빠르게 탐색하고, 각 캠페인을 정의하는 사용자 지정 필드를 추가하며, 탭 전환 없이 실시간 진행 상황을 추적하세요. 무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 에이전시 템플릿으로 모든 캠페인의 360° 전방위적 보기를 확보하세요

에이전시를 위한 통합 과제

프로젝트 관리와 창의적 프로세스는 상호 의존적입니다. 그러나 대부분의 에이전시는 이를 조화시키기 위해 고군분투합니다. 그 이유는 다음과 같습니다:

여러분의 크리에이티브 팀은 일을 생산하기 위해 여러 전문 도구를 사용합니다:

디자이너: Figma, Adobe 클라우드, Canva를 활용해 시각적 자산을 구축하세요

작가: Google Docs, Notion, Jasper AI, Grammarly 등을 활용해 초안을 작성하세요.

비디오 에디터: Adobe Premiere Pro 또는 After Effects를 활용하여 모션 그래픽을 편집하세요

게다가, 에이전시에서는 계정 관리자 및 프로젝트 관리자(PM)들이 에디토리얼 달력(스프레드시트), 이메일 스레드, Slack 메시지 등을 오가며 업무를 처리하고 있습니다.

모두가 협업 없이 각자의 도구로 일합니다. 프로젝트는 사방으로 찢겨 나갑니다.

📌 예시: 클라이언트가 Figma의 특정 프레임에 코멘트를 남겼다고 가정해 보세요. 프로젝트 관리자가 스프레드시트와 이메일 스레드만 사용하기 때문에, 그들은 이 피드백을 전혀 확인하지 못합니다.

2. 창의성은 거의 직선으로 흘러가지 않는다

창의적 과정은 역동적이고 반복적이며 복잡합니다. 어떤 자산은 여러 차례의 피드백을 거치는 반면, 다른 자산은 즉시 승인됩니다.

반면 프로젝트 관리는 구조에 관한 것입니다. 명확한 타임라인과 예측 가능성을 바탕으로 번창합니다.

대행사들이 이 둘을 통합하려 할 때 결국 한쪽을 희생하게 됩니다. 일을 진정으로 훌륭하게 만드는 창의적 유연성을 잃거나, 운영을 유지하는 기획 구조를 무너뜨리게 되는 것입니다.

📌 예시: 프로젝트 매니저는 작가에게 블로그 포스트를 할당하며, 일주일 내로 작성, 편집, 게시 준비가 완료되길 기대합니다. 계정 매니저는 클라이언트에게 달력에 표시해 두라고 알립니다. 작가는 개인 마감일을 맞췄지만, 그때부터 창의적 과정이 시작됩니다. 에디터는 다른 도입부를 원하고, 어조를 다시 다듬어야 하며, 갑자기 일주일 작업이 열흘째로 넘어갑니다. 이제 프로젝트가 지연되고 있으며, 클라이언트에게 전문성이 부족해 보입니다.

🧠 재미있는 사실: 플로피 디스크(및 3,000개 이상의 특허)의 발명가 나카마츠 요시로는 창의적인 과정을 위해 깊은 물속으로 잠수하여 뇌가 산소 부족 상태가 될 때까지 머물렀습니다. 그는 죽음 직전 몇 초 동안 최고의 아이디어가 떠올랐다고 주장했습니다. 그런 다음 이 목적을 위해 특별히 발명한 방수 메모장에 아이디어를 기록했습니다.

통합이 에이전시에 중요한 이유

창의팀과 프로젝트팀 모두가 활용하는 공유 시스템을 구축하세요.

프로젝트 관리자는 크리에이티브 워크플로우의 가시성을 실시간으로 확보할 수 있습니다. 클라이언트가 업데이트를 요청할 때가 아니라, 사전에 플랜을 수립하고 조정하며 일정을 능동적으로 소통할 수 있습니다.

크리에이티브 팀은 행정 작업에 시간을 낭비하지 않고 보호된 창작 시간을 누릴 수 있습니다. 이러한 통합은 다음과 같은 결과를 가져옵니다:

더 빠른 납품: 작가가 카피를 완성하는 순간 디자이너에게 자동으로 알림을 보내는 작가가 카피를 완성하는 순간 디자이너에게 자동으로 알림을 보내는 AI 프로젝트 관리 도구를 상상해 보세요. 누구도 업데이트를 기다릴 필요가 없으며, 프로젝트는 불필요한 지연 없이 진행됩니다.

팀 간 협업: 공유된 맥락은 크리에이티브 에이전시 내 성공적인 프로젝트 관리의 핵심입니다. 모든 구성원이 동일한 시점에 동일한 클라이언트 피드백을 확인하고, 프로젝트 상태에 대한 불확실성이 사라지며, 양측 팀 모두 변화하는 클라이언트 기대치를 동등하게 인지합니다.

실수 감소: 프로젝트 관리와 창의적 작업이 한 곳에서 이루어지면, 잘못된 파일 버전 공유, 피드백 의견 누락, 오래된 크리에이티브 브리프를 기반으로 작업하는 등의 사고를 방지할 수 있습니다.

팀 생산성 향상: 기존 프로젝트 관리 방식은 창의적 탐구와 제작의 여지를 억누릅니다. 팀원들은 파일 버전을 수동으로 관리하고, 업데이트를 전달하며, 피드백을 쫓아야 합니다. 통합된 접근 방식은 이러한 방해 요소를 제거하여 팀이 생산적이고 스트레스 없이 작업할 수 있도록 합니다.

더 만족한 클라이언트: 원활한 업무 인수인계, 빠른 처리 속도, 오류 감소로 클라이언트 경험이 향상됩니다. 마감일을 준수하고 일관된 품질을 제공합니다. 클라이언트의 신뢰가 높아져 재계약과 추천으로 이어집니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직장인들은 업무 관련 정보 검색에 하루 평균 30분 이상을 소비합니다—이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일들을 뒤지느라 연간 120시간 이상이 낭비되는 셈입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. 몇 초 만에 필요한 문서, 대화, 작업 세부사항을 찾아 즉시 통찰력과 해답을 제공합니다. 더 이상 검색하지 말고 바로 작업에 착수하세요. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀들은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 주당 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조해낼 수 있을지 상상해 보세요!

통합된 창의적 프로젝트 관리의 모습을 보여주는 몇 가지 예시는 다음과 같습니다:

예시 1: 더 스마트한 자원 배분

이전: 새 프로젝트가 들어오면 프로젝트 매니저가 크리에이티브 팀원 모두에게 직접 연락해 작업 가능 여부를 확인합니다. 배분을 계획하는 동안, 한 에디터가 두 작가에게 대대적인 수정 작업을 제안합니다.

프로젝트 매니저는 이 사실을 전혀 모른 채 해당 작가들에게 새로운 일을 배정하며, 자신도 모르게 그들에게 과부하를 주고 있습니다.

이후: 창의적 프로젝트 관리 tool은 각 크리에이티브 전문가의 실시간 가용성을 보여줍니다. 에디터가 수정 작업을 할당하면 작가의 일정이 자동으로 업데이트됩니다. PM은 작가가 바쁜 상태임을 확인하고 새 작업을 다른 사람에게 할당합니다.

📚 더 알아보기: 최고의 전략 기획 소프트웨어 tools

예시 2: 클라이언트 피드백 루프 개선

이전 방식: 클라이언트가 파일을 검토한 후 계정 관리자에게 이메일을 보냅니다. 계정 관리자는 프로젝트 매니저에게 전달하고, 프로젝트 매니저는 디자이너에게 전달합니다. 이렇게 많은 사람이 메시지를 전달하다 보니 디자이너는 종종 혼란스럽거나 불완전한 피드백을 받게 됩니다.

이후: 프로젝트 관리 도구의 모든 작업 항목에는 크리에이티브 파일 링크가 포함됩니다. 클라이언트는 해당 자산이나 작업의 댓글란에 직접 피드백을 남깁니다. 메시지를 전달할 필요 없이 모든 구성원이 동일한 피드백을 즉시 확인합니다.

예시 3: 자동화된 자산 관리 및 검색

이전: 팀 회원들은 적합한 자산을 찾기 위해 Google 드라이브 폴더, 이메일 체인, 내부 채팅을 뒤지며 시간을 낭비합니다. 최신 버전인지 구버전인지 확인하기 위해 서로에게 계속해서 확인 요청을 보냅니다.

이후: 크리에이티브 자산이 PM 도구 내 작업과 연결됩니다. 자산이 '승인됨'으로 표시되는 순간, PM 시스템이 자동으로 해당 파일을 디지털 자산 라이브러리의 올바른 폴더로 이동시킵니다. 누군가 해당 자산을 필요로 할 때, 단순히 자산의 모양, 포함된 텍스트 또는 관련 프로젝트를 검색하기만 하면 PM 도구가 신속하게 가져옵니다.

👀 알고 계셨나요: 1960년대 전설적인 에이전시 도일 데인 번백(DDB)에서 빌 번백은 에이전시 업무 방식을 근본적으로 바꿨습니다. 그는 아트 디렉터와 카피라이터를 같은 공간에 배치한 최초의 인물이었습니다. 그 이전에는 작가들이 카피를 작성한 후 조립 라인처럼 '아래로 내려보내' 아트 부서에 전달하는 방식이었습니다.

에이전시가 프로젝트 관리와 창의적 작업을 통합하는 통합 시스템을 구축하는 방법을 살펴봅시다.

또한 ClickUp의 크리에이티브 에이전시 소프트웨어와 프로젝트 관리 소프트웨어가 이 통합을 어떻게 간소화하는지 살펴보겠습니다.

1. 캠페인 플랜의 중앙화

기존 캠페인을 모두 하나의 hub로 통합하는 것부터 시작하세요.

여러 클라이언트를 위한 다중 캠페인을 관리한다면, 손쉬운 추적을 위해 클라이언트 폴더로 체계화하세요.

다음으로, 모든 캠페인의 기본 레이아웃을 표준화하세요. 반드시 다음을 포함해야 합니다:

캠페인 목표 + 타겟 고객층 + 핵심 성과 지표(KPI)

주요 성과물

마케팅 로드맵 에 제시된 다양한 캠페인 단계

프로젝트 타임라인, 마일스톤, 마감일

게시 일정

마케팅 팀 팀원 모두의 역할과 책임

크리에이티브 요청 양식

브랜드 아이덴티티 및 기타 클라이언트별 가이드라인

이 구조를 처음부터 설계하고 싶지 않으신가요? ClickUp은 에이전시가 마케팅 캠페인 관리를 중앙화하기 위해 몇 분 만에 맞춤형 설정을 할 수 있는 다양한 사전 구축된 템플릿을 제공합니다.

다음은 우리의 두 가지 주요 권장 사항입니다:

ClickUp 마케팅 에이전시 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 마케팅 에이전시 템플릿은 에이전시의 전체 마케팅 캠페인을 계획하고 추적하는 데 도움을 주도록 설계되었습니다.

10개 이상의 클라이언트를 동시에 관리하는 중대형 에이전시를 운영하고 계신가요?

ClickUp의 마케팅 에이전시 템플릿은 단일 중앙 집중식 보기에서 여러 클라이언트, 캠페인 및 내부 팀을 관리할 수 있는 즉시 사용 가능한 운영 체제를 제공합니다.

주요 기능:

맞춤형 상태를 활용해 캠페인을 한눈에 추적하고 진행 상황을 검토하세요

각 캠페인의 키 속성을 정의하기 위해 계정, 계약 크기 등과 같은 6개의 사용자 지정 필드를 활용하세요.

계약 타임라인, 계약 목록, 계약 진행 상황 등 다양한 맞춤형 보기로 캠페인을 시각화하세요.

내장된 프로젝트 관리 시스템을 활용하여 작업 할당, 의존성 추가, 상태 변경, 시간 추적 등을 수행하세요.

어느새 모든 캠페인이 최소한의 번거로움으로 깔끔하게 정리되어 있습니다.

ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 마케팅 캠페인 관리 템플릿은 마케팅 캠페인을 시작부터 끝까지 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿을 활용하여 개별 캠페인을 실시간으로 계획하고, 추적하며, 성과를 측정하세요.

각 캠페인별로 다른 단계를 생성하고, 작업을 추가하며, 마감일을 설정하고, 역할을 정의하고, 캠페인 트래커를 벗어나지 않고 일을 할당하세요.

주요 기능:

각 캠페인 단계별 작업을 정의하기 위해 최종 콘텐츠, 담당 팀, 승인 등 11가지 맞춤형 속성을 활용하세요.

진행 상황을 항상 모니터링할 수 있는 맞춤형 작업 상태

예산 추적기, 소셜 미디어 팀 추적기, 마케팅 단계 테이블 등 7가지 다양한 보기로 캠페인을 시각화하세요.

이 템플릿을 사용하면 전체 프로젝트 라이프사이클을 하나의 체계적인 보드로 신속하게 압축할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 클라이언트 캠페인과 프로모션을 동시에 관리할 올인원 도구가 필요하신가요? ClickUp 캠페인 & 프로모션 관리 템플릿을 사용해 보세요. 요청 접수, 플랜, 제작, 런칭 추적을 한곳에서 관리하여 에이전시가 캠페인과 프로모션을 모든 단계에서 효율적으로 운영할 수 있도록 지원합니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 캠페인 및 프로모션 관리 템플릿으로 마케팅 기획부터 실행까지 전 과정을 효율적으로 관리하세요.

2. 작업을 크리에이티브 자산과 연결하세요

다음으로 각 캠페인에 대한 작업을 생성하고 크리에이티브 자산을 직접 연결하세요.

📌 예시: 디자이너가 광고 작업을 진행 중이라면, 해당 작업 카드에 Figma 파일 링크나 Photoshop 클라우드 문서 링크를 포함시켜야 합니다.

디지털 자산 관리 tool에서 이러한 자산을 프로젝트 구조를 반영하도록 정리하세요. 따라서 작업이 "Q1 소셜 캠페인"의 일부라면, 해당 크리에이티브 자산은 "Q1 소셜 캠페인" 폴더에 추가되어야 합니다.

창작 자산의 명명 규칙을 표준화하세요. 이렇게 하면 누구나 한눈에 최신 버전의 자산을 즉시 파악할 수 있습니다.

ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

ClickUp 작업을 사용하면 창의적 자산을 잃지 않으면서도 수백 개의 캠페인 항목을 한 번에 관리하는 것이 매우 쉬워집니다.

ClickUp에서 작업을 생성하고 작업 설명, 담당자, 시작 날짜 및 마감일, 우선순위, QA 체크리스트 등 필요한 세부사항을 추가하세요. 관련 자산을 한곳에 모아두기 위해 이미지, 문서, 비디오 및 기타 파일을 이 작업에 직접 첨부 파일로 업로드하세요.

직장에서 마케팅 작업을 추적하는 방법은 다음과 같습니다:

사용자 지정 필드를 활용하면 작업 내 자산을 체계적으로 정리할 수 있습니다. 예를 들어, 디자이너가 링크를 저장할 수 있는 "Canva 링크" 필드를 생성하고, 작가는 "블로그 초안" 필드에 블로그 문서를 업로드하도록 설정하세요.

데이터 정렬 및 필터링을 위한 ClickUp 사용자 지정 필드 추가

🚀 ClickUp의 장점: 크리에이티브 팀은 드라이브, 피그마, 이메일, 채팅 스레드에 흩어진 자산에 파묻혀 있습니다. 사람들은 실제 캠페인 디자인과 출시보다 정보 검색에 더 많은 시간을 소비합니다. ClickUp BrainGPT는 이 복잡한 환경 위에 자리잡아 일을 이해하는 층으로 기능합니다. 작업, 폴더, 스페이스 및 외부 tools를 분석하여 몇 초 만에 필요한 파일이나 정보를 찾아냅니다. ClickUp BrainGPT로 모든 일을 통합하여 더 빠른 결과를 얻으세요 ClickUp Brain의 미리 보기: 쿼리의 "의미"를 이해합니다: 단순 키워드 검색이 아닌, 문맥과 의도를 기반으로 파일을 찾는 단순 키워드 검색이 아닌, 문맥과 의도를 기반으로 파일을 찾는 컨텍스트 AI를 활용합니다. 예시: 정확한 파일명을 입력하는 대신 "XYZ 랜딩 페이지용 파란색 히어로 배너"라고 검색하세요.

작업 공간과 실시간 동기화: 작업, 문서, 댓글, 첨부 파일 전반에 걸쳐 실시간 업데이트를 동기화하여 현재 작업 상태에 기반한 답변을 제공합니다.

파일/정보 검색: ClickUp Enterprise 검색은 Google과 유사하지만 ClickUp 작업 공간 전용입니다. 자연어 프롬프트를 사용해 작업, 문서, 댓글, 파일, 캠페인, 심지어 연결된 도구까지 검색하세요.

3. 피드백 및 승인 절차 간소화

승인자와 클라이언트가 자산에 직접 피드백을 제공하도록 권장하세요. 예시: 비디오라면 타임스탬프에 댓글을 달고, 디자인이라면 특정 요소에 노트를 핀하세요.

가장 중요한 것은 수정 관련 모든 논의를 해당 작업 내부에 국한하는 것입니다. 이렇게 하면 변경 사유에 대한 명확한 기록이 생성됩니다. 승인자 지정 역시 동등하게 중요합니다. 무질서한 피드백을 방지하기 위해 누가 최종 승인을 해야 하는지 명확한 순서를 설정하세요.

마지막으로, 승인자조차도 크리에이티브를 검토하고 응답할 수 있는 고정된 시간을 확보하도록 하십시오. 이는 프로젝트가 지연되는 것을 방지합니다.

ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

ClickUp의 교정 기능을 활용해 창작물의 특정 요소에 대한 피드백을 받고 세밀하게 조정하세요

ClickUp의 교정 기능은 자산 주석 및 작업 관리 tools를 통해 피드백 프로세스를 간소화합니다.

검토자는 업로드된 이미지, 비디오 또는 PDF의 아무 곳이나 클릭하여 제안을 추가할 수 있습니다. 텍스트 노트를 삽입하고, 모양을 그리며, 영역을 강조 표시하여 문제를 정확히 설명할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Docs를 활용해 모든 피드백을 문서 내에서 직접 추적 가능하게 관리하세요. 에디터는 텍스트를 강조 표시하고, @멘션으로 코멘트를 추가하며, 작가가 해결할 작업 항목을 할당할 수 있습니다. 사이드바에는 문서 전체에 걸친 스레드형 토론과 상태(진행 중/해결됨)가 표시됩니다. 텍스트로 저장된 크리에이티브 브리프, 카피 초안 또는 무드 보드에 효과적입니다. ClickUp Docs를 사용하여 문서 작업에 피드백을 쉽게 추가하고 관리하세요

4. 반복적인 워크플로우 자동화

수동 워크플로우만큼 에이전시의 추진력을 빠르게 저해하는 것은 없습니다.

창의적인 프로젝트 관리자들은 브리핑 내용을 작업 항목으로 옮기고, 클라이언트의 긴급 요청을 전달하며, 업데이트를 쫓는 데 하루를 보냅니다. 한편 크리에이티브 팀은 진행 상황을 보고하기 위해 현재 작업을 중단해야 하는 경우가 많습니다.

자동화 시스템이 배경 일을 처리하므로 양측 모두 데이터 이동 대신 본연의 업무에 집중할 수 있습니다.

기본 자동화의 몇 가지 예시는 다음과 같습니다:

상태 트리거: 작가가 초안을 '완료'로 이동시키면 에디터에게 즉시 알림이 전송됩니다

작업 생성: 프로젝트 관리 플랫폼에서 새로 추가된 브리프를 자동으로 작업으로 생성합니다.

알림: 다가오는 마감일 또는 지연된 마감일에 대한 자동 알림 설정

클라이언트 커뮤니케이션: 매주 금요일마다 프로젝트 진행 보고서를 생성하여 클라이언트에게 이메일로 발송하십시오.

ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

ClickUp 자동화 기능으로 반복적인 워크플로우를 손쉽게 자동화하세요. 간단한 드래그 앤 드롭 인터페이스로 자동화 트리거, 조건 및 동작을 정의할 수 있습니다.

예를 들어, 작업 상태가 "검토 준비 완료"로 변경되면 자동으로 계정 관리자에게 할당하고, 특정 검토자를 추가하며, 마감일을 하루 연장하고, 관련자에게 알립니다.

필요한 자동화를 토글하거나 AI를 통해 워크플로우에 기반한 규칙을 맞춤형으로 설정하세요

또한 ClickUp의 슈퍼 에이전트는 풀타임 어시스턴트 역할을 수행하며, 워크플로우를 모니터링하고, 결정을 내리며, 자율적으로 작업을 실행합니다.

예를 들어, 누군가 작업에 피드백을 남기면 AI 에이전트가 댓글과 인라인 주석을 스캔하여 작업 소유자를 위한 실행 항목을 생성합니다. AI 에이전트 생성 방법에 대해 자세히 알아보기 위해서는 이 비디오를 시청하세요 👇

5. 에이전시 성과를 실시간으로 추적하세요

프로젝트 관리 tools를 크리에이티브 소프트웨어와 통합하셨습니다. 하지만 이 설정이 실제로 프로젝트 수익성을 높일지 어떻게 알 수 있을까요? 실시간 성과 추적을 통해서입니다!

우선, 통합 전과 후를 비교하여 브리핑에서 승인까지 작업이 진행되는 데 걸리는 시간을 측정하세요. 작업이 어디서 막히는지 파악하면 크리에이티브 에이전시의 프로젝트 관리 설정 효율성을 높일 수 있습니다.

하지만 명심하세요: 이 모니터링은 분절되지 않았을 때만 효과적입니다. 창의적 성과를 한 tool로 추적하고 프로젝트 관리를 다른 tool로 한다면, 통합의 본질적 의미는 사라집니다.

ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

ClickUp 대시보드는 작업, 프로젝트, 클라이언트 포털 및 연결된 도구에서 실시간 인사이트를 직접 추출하여 모든 것을 한 곳에서 추적할 수 있도록 합니다.

클라이언트 또는 캠페인별 대시보드를 생성하고 관련 위젯 카드로 맞춤형 설정을 적용할 수 있습니다. 예를 들어, 시간 경과에 따른 완료된 작업과 전체 범위를 측정하려면 번업 차트를 추가하세요.

AI 기반 ClickUp 대시보드로 프로세스 도입 KPI를 실시간으로 추적하세요

이러한 대시보드는 팀 성과, 전체 클라이언트 업무, 재무 관리 등과 같은 핵심 인사이트를 한눈에 제공하는 통합 대시보드로 연결될 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 대시보드와 AI 카드를 함께 사용하세요. 이 동적 위젯은 작업 데이터를 분석하여 대시보드에 직접 자연어 요약이나 권장 사항을 제공합니다. 예를 들어, "12개 작업이 기한 초과" 같은 원시 숫자를 멍하니 바라보는 대신, AI 카드는 이렇게 알려줍니다: "마케팅팀에 기한 초과 크리에이티브 8개가 있습니다—사라에게 2개 할당(20% 용량)할까요, 아니면 마감일을 금요일로 연기할까요?" 대시보드에 AI 카드를 추가하여 맞춤형 인사이트를 신속하게 공유하세요

👀 알고 계셨나요? 웰링턴 프로젝트 관리 현황 보고서에 따르면, 프로젝트 관리자의 50%가 매달 하루 이상 상당한 시간을 팀 관리 대신 수동으로 보고서를 작성하는 데 소비하는 것으로 나타났습니다.

실제 에이전시 활용 사례

다음은 에이전시들이 프로젝트 관리 도구와 창의적 도구를 통합하여 운영을 효율화한 실제 사례들입니다:

1. 새로운 도달 범위

과제: New Reach Marketing은 빠르게 성장하고 있었지만, 캠페인을 여러 도구, 스프레드시트, Slack 스레드에 흩어져 운영하고 있었습니다. 팀은 여러 프로젝트에 걸친 클라이언트 기대치를 관리하고 에이전시를 확장하는 데 어려움을 겪었습니다.

해결책: 프로젝트 관리 및 클라이언트 관리를 위한 올인원 솔루션으로 ClickUp을 도입했습니다. 표준화된 워크플로우가 임시방편적인 스프레드시트를 대체했으며, 대시보드를 통해 업무량과 클라이언트 상태를 실시간으로 파악할 수 있게 되었습니다. 업무는 예측 가능해지고 추적하기 쉬워졌으며, 위임도 더 수월해졌습니다.

결과:

2. 약국 멘토

과제: Pharmacy Mentor의 소규모 고객 관계 관리 팀은 Google Workspace, 이메일, 문서 등 분산된 앱 세트로 200명의 고객을 관리했습니다. 이로 인해 혼란이 발생했습니다: 도구 과다 사용, 지속적인 작업 전환, 업무 중복, 실시간 프로젝트 가시성 부재, 내부 목표 추적의 부실 등이 그 결과였습니다.

해결책: 기존 프로젝트 관리 방식과 달리, ClickUp은 Pharmacy Mentor에 프로젝트 관리, 고객 협업, 실시간 분석을 위한 통합 도구 세트를 제공했습니다. 이는 체계적인 작업 관리, 간소화된 클라이언트 등록 양식, 중앙 집중식 프로젝트 추적으로 폴더 관리의 번거로움을 대체했습니다.

결과:

클라이언트 프로젝트 수정 횟수 20% 감소

시간대 장벽 없는 100% 원활한 내부 커뮤니케이션

일일 계정 회의를 공유된 프로젝트 가시성으로 대체한 후 생산성이 2배 증가한 팀들

⚡템플릿 아카이브: 무료 프로젝트 관리 템플릿

에이전시가 흔히 마주하는 장애물들

창의적 프로젝트 관리 시 에이전시가 흔히 마주하는 과제들:

흔히 빠지는 함정 왜 이런 일이 발생하는가 도구 간 전환 프로젝트 관리와 창의적 작업을 위한 별도의 도구는 팀이 앱 사이를 끊임없이 오가며 집중력을 잃게 하여 시간을 낭비합니다 분산된 피드백 루프 이메일, 채팅, 문서로 전달되는 의견들은 자산과의 명확한 연결고리가 없어 끝없는 오락가락을 초래합니다. 범위 확대(Scope creep) 디자인 작업과 프로젝트 보드가 동기화되지 않아 에이전시는 가시성을 확보하지 못하고, 마감 직전 추가 작업에 동의하게 됩니다. 위협받는 창의적 자유 경직된 프로세스, 촉박한 마감일, 과도한 승인 절차는 디자이너의 아이디어를 억누르며 대담한 일보다 안전한 선택을 강요합니다.

👀 알고 계셨나요: 하버드 비즈니스 리뷰 연구에 따르면, 모든 산업 분야의 프로젝트 중 진정한 성공을 거둔 것으로 평가되는 것은 고작 35%에 불과합니다. 이는 거의 3분의 2에 달하는 전문 프로젝트가 원래 목표를 달성하지 못하거나, 예산을 초과하거나, 마감일을 지키지 못한다는 것을 의미합니다.

창의성과 프로젝트 관리 통합의 미래

인공지능은 계속 진화하고 있습니다. 에이전시에게는 이는 창의적인 프로젝트 관리가 본질적으로 지능화되고, 더 빠르며, 더 효율적으로 변할 것임을 의미합니다.

예상되는 몇 가지 트렌드는 다음과 같습니다:

자율적 버전 관리: 자산 관리 tools는 문맥 분석을 활용해 사람의 개입 없이 파일을 관리하고 정리합니다. 예시: 시스템이 초안을 자동으로 보관하고 클라이언트에게 제공 가능한 버전만 최상위에 유지합니다.

예측 기반 자원 평준화: 차세대 시스템은 팀 가용성 표시를 넘어 병목 현상을 예측하고 개선 조치를 제안할 것입니다. 예시로, 팀원이 과부하 상태임을 인지하기 전에 마감일 조정이나 작업 재배분을 소프트웨어가 권장하는 식입니다.

그러나 가장 두드러진 차이는 프로젝트 관리자의 변화하는 역할에 있습니다.

미래의 프로젝트 매니저는 촉진자 역할을 할 것입니다. AI가 반복 작업을 처리함에 따라 PM은 프로젝트 전략, 창의적 비전, 클라이언트 커뮤니케이션, 팀 협업에 집중하게 될 것입니다.

ClickUp으로 창의적 프로젝트 관리 마스터하기

수익성 있는 에이전시를 운영하는 것은 예술과 같습니다. 창의적인 품질과 엄격한 마감일, 빠듯한 예산 사이에서 끊임없이 균형을 맞춰야 합니다.

단 몇 가지 tool만으로 구성된 간소화된 기술 스택이 해답이라고 말하는 것은 아닙니다. 오히려 어떤 에이전시에게도 이는 매우 비현실적입니다.

하지만 모든 시스템에 걸친 완전한 자동화 통합은 필수입니다.

ClickUp은 고수준 프로젝트 기획, 일상적인 크리에이티브 제작, 장기적인 크리에이티브 우수성 사이의 간극을 메웁니다.

에이전시는 작업과 교정 기능을 통해 창의적 사이클을 간소화하고, 워크플로우를 자동화하며, 실시간 인사이트를 공유하고, 맥락 기반 AI(ClickUp BrainGPT)를 통합하여 효율성을 극대화할 수 있습니다.

어떻게 하는지 확인해 보시겠습니까? 지금 바로 ClickUp에 가입하여 시작하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

프로젝트 관리와 창의적 도구를 통합하면 기획과 실행 사이의 마찰을 제거할 수 있습니다. 프로젝트 매니저는 팀원에게 업데이트를 재촉하지 않고도 창의적 프로세스의 가시성을 실시간으로 확보할 수 있습니다. 창의적 전문가들은 더 이상 수동으로 진행 상황을 기록하거나 자산을 찾아 헤매지 않아도 되므로 일에 집중할 수 있습니다. 이는 비용이 많이 드는 오류를 줄이고, 납품 시간을 단축하며, 창의적 결과물의 품질을 향상시키고, 클라이언트 만족도를 유지합니다.

ClickUp은 네이티브 통합 및 API를 통해 크리에이티브 스택과 직접 연결되는 중앙 허브 역할을 합니다. 이를 통해 실시간 디자인 파일 삽입, 클라우드 스토리지 동기화, 파일 활동 기반 작업 업데이트 자동화가 가능합니다. 커뮤니케이션, 파일, 타임라인을 한곳에 모아 여러 팀 간 데이터 일관성을 보장합니다.

네, ClickUp은 크리에이티브 에이전시와 디자인 팀을 위해 특별히 설계된 다양한 사전 구축 템플릿을 제공합니다. 모든 클라이언트와 캠페인을 위한 상위 플랜 수립을 위해 ClickUp 마케팅 에이전시 템플릿으로 시작하세요. 다음으로 ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿을 활용해 각 캠페인을 세부적으로 계획하세요. 이를 기반으로 하여 에이전시의 요구사항에 맞게 맞춤형으로 커스터마이징하십시오.

클라이언트는 작업 검토나 피드백 제공을 위해 유료 ClickUp 계정이 필요하지 않습니다. 공개 공유 기능을 활용해 프로젝트 보드나 특정 문서의 실시간 링크를 전송할 수 있습니다. 또한, 교정 기능은 간단한 게스트 액세스 링크를 통해 클라이언트가 이미지나 비디오에 직접 코멘트를 남길 수 있게 합니다. 이를 통해 피드백 루프를 신속하고 중앙 집중화할 수 있습니다.

에이전시는 ClickUp 대시보드를 활용해 실시간으로 고수준 성과를 모니터링할 수 있습니다. 작업 진행에 따라 자동 업데이트되는 시각적 위젯을 통해 청구 가능 시간, 프로젝트 예산, 팀 용량을 추적하세요. 시간 추적을 작업과 직접 연결함으로써 자원이 정확히 어디에 투입되는지 확인할 수 있습니다.