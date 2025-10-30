Microsoft Teams와 연동되는 최고의 프로젝트 관리 tools 11선 (2025년)

Microsoft Teams는 Microsoft 365 내의 핵심 협업 hub입니다. 이미 Microsoft 365 생태계를 사용하는 팀에게는 채팅과 회의가 이루어지는 공간입니다. Teams는 사람 간 연결을 위해 설계되었지만, 복잡한 프로젝트 관리에는 적합하지 않습니다. 또한 간트 차트, 스프린트 추적, 자동화 규칙 같은 기능은 기본적으로 제공되지 않습니다.

작업이 여러 tools로 분산되면 팀은 일 완료됨보다 정보 검색에 더 많은 시간을 소비하게 되어 업무 확산(워크 스프롤)이라는 생산성의 은밀한 적을 초래합니다. 따라서 Microsoft Teams와 연동되는 프로젝트 관리 소프트웨어는 팀에 큰 도움이 될 수 있습니다.

이 블로그에서는 Microsoft Teams와 연동되는 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어를 소개합니다. 생산성을 10배로 높일 준비가 되셨나요?

👀 알고 계셨나요? Microsoft는 2016년 약 80억 달러에 Slack을 인수하려 했습니다. 내부 논의 끝에(빌 게이츠가 반대했다는 보고도 있음), Microsoft는 자체 플랫폼인 Teams를 개발하기로 결정했습니다.

프로젝트 관리 소프트웨어 옵션 간의 키 차이점을 요약한 테이블을 확인하세요. 자세한 내용은 아래로 스크롤하세요.

tool 이름 키 기능 가장 적합한 가격* ClickUp Teams 내에서 작업을 생성, 관리 및 추적하고, 작업 미리보기를 공유하며, 실시간 알림을 받으세요. AI 기반 올인원 프로젝트 관리 및 팀 커뮤니케이션 솔루션 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 가격 정책 Wrike 워크 인텔리전스®, 애자일 맞춤형 항목 유형, 400개 이상의 앱과의 통합 워크플로우 간소화에 최적 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 10달러부터 시작합니다. Microsoft 프로젝트 Microsoft 365 Copilot, My Day, My Work 일 플랜 및 관리에 최적 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작합니다. Basecamp LineUp, Mission Control, Hill Charts, Doors 소규모 비즈니스가 프로젝트를 관리하기에 최적 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작 ProjectManager 중요 경로 일정 관리, 5가지 프로젝트 보기, 6가지 위젯, 프로젝트 플랜 수립 및 워크플로우 구축에 최적 유료 플랜은 사용자당 월 30달러부터 시작합니다. Trello Trello 수신함, Butler 자동화, Power-Ups 시각적 프로젝트 관리에 최적 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $6부터 시작합니다. Jira Atlassian Intelligence(AI), 동적 백로그, Slack 및 Figma와의 통합 애자일 방식을 활용한 복잡한 소프트웨어 개발 프로젝트 관리에 최적 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $8부터 시작합니다. 팀워크 팀워크 스페이스, Xero 및 QuickBooks 연동 자원 관리에 최적 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $10.99부터 시작합니다. Todoist 50개 이상의 즉시 사용 가능한 템플릿, 일일 요약 이메일, 80개 이상의 연동 기능 작업 관리 및 생산성 향상에 최적 Free; 유료 플랜은 사용자당 월 $2부터 시작 Zoho 프로젝트 내장 달력, Zoho 인보이스, 간트 차트, 칸반 보드 확장 가능한 프로젝트 관리에 최적 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $4.20부터 시작합니다. Hive Buzz AI, Hive Mail 및 QuickBooks 연동 프로젝트 관리 효율화에 최적 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $1부터 시작합니다.

Teams와 연동되는 프로젝트 관리 tool을 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?

Microsoft Planner, Teams 내 To Do를 사용해 보셨거나 Lists, DevOps, Power Automate 같은 tools를 살펴보셨다면 이미 알고 계실 겁니다.

댓글에서 팀원을 @멘션할 수 없습니다. 여러 첨부 파일을 업로드하는 건 번거롭습니다. 작업 업데이트 알림이 받은 편지함을 어지럽게 채웁니다. 목록과 DevOps는 설정과 기술적 노하우가 필요합니다. 이 모든 것이 기본 목록에는 적용됩니다.

하지만 한 레딧 사용자가 표현했듯이:

현재 우리 팀의 워크플로우가 지체되고 있습니다. 개선될 때까지 Planner와 To Do 사용을 중단하고자 합니다.

더 중요한 것은 정보와 키 업데이트가 스프레드시트, Microsoft To-Do, 이메일 등 여러 곳에 흩어져 있어 업무 분산 현상을 초래하며, 이로 인해 조직들은 연간 2조 5천억 달러의 손실을 보고 있습니다. 이는 현대 직장인들이 매일 마주하는 작업, 프로젝트, 부서 간 요청의 홍수를 처리하기에 비효율적이고 부적합함을 증명합니다. 이제 그런 방식과 작별할 때가 왔다고 생각합니다.

Teams 통합 프로젝트 관리 tool에서 주목해야 할 키 기능

Microsoft Teams 내에서 프로젝트를 관리한다면, 단순히 탭에 고정되어 있는 것 이상의 기능을 제공하는 tool이 필요합니다. Teams와 통합된 프로젝트 관리 tool을 선택할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다:

팀스 내 작업 관리: 팀스 채팅이나 채널에서 직접 작업을 생성, 할당, 업데이트할 수 있어야 합니다. 메시지를 마감일과 담당자가 지정된 실행 가능한 작업 항목으로 바로 전환할 수 있다면 더 좋습니다.

명확한 프로젝트 가시성: 칸반 보드, 간트 차트, 로드맵, 대시보드를 제공하여 팀 간 진행을 추적하고 의존성을 관리합니다. 칸반 보드, 간트 차트, 로드맵, 대시보드를 제공하여 팀 간 진행을 추적하고 의존성을 관리합니다.

애자일, 워터폴 또는 하이브리드 워크플로 지원: 스프린트 계획, 백로그 추적, 마일스톤 관리 등의 기능을 통해 다양한 프로젝트 스타일에 적응합니다. 스프린트 계획, 백로그 추적, 마일스톤 관리 등의 기능을 통해 다양한 프로젝트 스타일에 적응합니다.

역할 기반 협업 및 접근 제어: 프로젝트 관리 소프트웨어는 민감한 프로젝트 데이터를 보호하면서 누가 볼 수 있고, 편집할 수 있으며, 의견을 남길 수 있는지 정의할 수 있어야 합니다.

고급 프로젝트 관리 기능 : Microsoft Teams의 프로젝트 관리 기능은 커뮤니케이션을 지원하지만, 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어는 의존성 관리, 스프린트 계획 수립, 시간 추적, 자원 할당을 지원합니다.

워크플로우 자동화: Teams 내에서 직접 규칙 기반 자동화(예: "상태가 '검토 중'으로 변경되면 QA에 할당")를 구축하거나 PM 플랫폼과 원활하게 동기화할 수 있는 프로젝트 관리 앱을 찾으세요.

🧠 재미있는 사실: 1900년대 초반 프로젝트 관리는 클립보드와 스톱워치를 사용해 완료되었습니다. 프로젝트 추적은 클립보드, 스톱워치, 장부를 들고 공장 현장을 직접 돌아다니는 것을 의미했죠. 프레더릭 테일러의 '과학적 관리법'은 작업을 세부 작업으로 분할하고 수동으로 작업 워크플로우를 최적화하는 방식으로, 초기 형태의 시간 추적 및 작업 분석 양식이었습니다.

아래는 단순한 애드온이 아닌, 구조적 지원 역할을 하며 프로젝트 관리를 강화하는 Microsoft Teams 프로젝트 관리 tools입니다.

ClickUp (올인원 프로젝트 관리 및 팀 커뮤니케이션에 최적)

ClickUp은 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간입니다. 프로젝트 관리, 지식 관리, 커뮤니케이션을 한곳에서 결합하며, 세계에서 가장 일관성 있는 업무 AI로 구동됩니다. 또한 Microsoft Teams와 연동됩니다.

예시를 통해 살펴보겠습니다. 복잡한 출시를 총괄하는 프로젝트 매니저라고 가정해 보세요. 팀은 Microsoft Teams에서 협업하지만, 중요한 작업이 채팅 흐름 속에서 종종 사라집니다. Teams 내에서 ClickUp Microsoft Teams 통합 기능을 추가해 두었습니다. 개발자가 "Monday까지 UI 프로토타입이 필요합니다"라고 작성하면, 이를 ClickUp 작업으로 전환합니다.

ClickUp의 프로젝트 관리 tool은 Microsoft Teams와 연동되어 원활한 협업을 제공합니다.

그런 다음 디자이너에게 할당하고 마감일을 설정하고 관련 프로젝트 폴더 아래에 연결하세요. 해당 작업이 모든 세부 정보와 함께 Teams에 바로 표시됩니다.

프로젝트 관리용 ClickUp으로 프로젝트 요청을 추적하고 관리하세요

ClickUp은 Microsoft Teams 프로젝트 관리 작업 공간을 지원하여 팀원들이 작업 상태, 스프린트 백로그, 예정된 마일스톤, 팀 작업량을 시각적으로 확인할 수 있게 합니다. 도구를 전환하지 않고도 작업이 이루어지는 바로 그 자리에서 진행 상황을 모니터링하고 의존성을 관리할 수 있습니다. ClickUp과 MS Teams 통합 방법에 대한 간단한 동영상 보기:

ClickUp 채팅에서 브레인스토밍할 때, 여러분과 디자이너는 UI 아이디어를 자유롭게 제안하고 요구사항을 주석 처리할 수 있습니다. 채팅 메시지를 한 번의 클릭으로 작업으로 전환하고, 메시지를 관련 작업이나 프로젝트에 첨부 파일하여 팀 커뮤니케이션 앱에서 모든 일을 동기화할 수 있습니다.

ClickUp 채팅을 사용하여 모든 대화를 한눈에 파악하세요

ClickUp Brain은 ClickUp 내 AI 기반 어시스턴트입니다. "디자인 채팅 내용을 요약하고 작업 항목으로 전환해 주세요"라고 요청하면, Brain은 대화 맥락을 분석해 소유자와 다음 단계를 포함한 작업 목록을 생성하여 시간과 노력을 절약해 줍니다.

또한 엔지니어와 협업하는 기술 프로젝트 관리자라면 코드 제안도 요청할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 ClickUp 내 AI 어시스턴트로 활용하세요

스프린트 검토 회의 중에는 ClickUp Meetings가 백그라운드에서 자동으로 결정을 기록하고 후속 작업을 추적합니다. 회의 요약문을 생성해 Teams에 바로 게시하도록 프롬프트할 수도 있습니다. 바쁠 때는 ClickUp의 AI 노트테이커가 회의에 동참하거나 개인 비서 역할을 대신합니다. AI 기반 온라인 회의 tool로서 음성을 녹음하고, 검색 가능한 회의록을 생성하며, 핵심 사항을 요약하고, ClickUp 문서에서 실행 항목을 강조 표시합니다.

ClickUp의 주요 기능

반복 가능한 워크플로 자동화: 프롬프트나 설정 없이도 프로젝트 업데이트 및 작업 생성을 위해 ClickUp의 AI 에이전트를 활용하세요.

실시간 편집: ClickUp Docs 내에서 실시간 댓글, 중첩 페이지, 작업 연결 기능을 활용하여 문서를 작성, 편집하고 협업하세요. ClickUp Docs 내에서 실시간 댓글, 중첩 페이지, 작업 연결 기능을 활용하여 문서를 작성, 편집하고 협업하세요.

고급 권한 및 프라이버시: 폴더, 작업, 문서에 대한 세분화된 역할 기반 접근 제어(RBAC)로 가시성을 관리하세요.

간소화된 업무량 관리: 워크로드 및 타임라인 뷰를 포함한 15가지 이상의 ClickUp 보기로 팀 용량을 시각화하여, 과로가 발생하기 전에 업무 배분을 조정하세요.

상황 기록 및 공유: ClickUp Clips를 사용하여 오디오가 포함된 빠른 화면 녹화를 캡처하고 작업이나 채팅 내에서 직접 공유하세요. ClickUp Clips를 사용하여 오디오가 포함된 빠른 화면 녹화를 캡처하고 작업이나 채팅 내에서 직접 공유하세요.

간트 차트로 타임라인 시각화: ClickUp의 간트 보기로 복잡한 프로젝트를 플랜하고 관리하세요

검색 가능한 지식 기반 구축: 내부 표준 운용 절차 (SOP), 작업 방법, 프로젝트 참조 자료를 체계적으로 정리한 후 작업과 연결하세요. ClickUp의 유니버설 검색 기능을 통해 모든 것을 검색 가능하게 만드세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능과 옵션이 많아 신규 사용자에게는 다소 부담스러울 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

ClickUp은 워크플로우 맞춤 설정, 작업 관리, 진행 추적을 한 곳에서 쉽게 할 수 있도록 다양한 기능을 제공합니다. 각 프로젝트에 맞게 보기 생성, 자동화 설정, 기존에 사용 중인 다른 tools와 연동할 수 있는 점이 특히 마음에 듭니다.

💡 추가 정보: 복잡함을 줄여주고 일 AI에 필요한 모든 것을 제공하는 데스크톱 앱을 찾고 계신가요? ClickUp Brain MAX가 적합할 수 있습니다. 다음 도구로 프로젝트 관리를 혁신하세요: 원활한 자동화: 여러 개의 분리된 AI tools를 대체하고, 일상적인 작업을 자동화하며 진행 상황을 추적하고 모든 프로젝트에 실행 가능한 인사이트를 제공하는 지능형 플랫폼으로 ChatGPT, Gemini, Claude와 같은 프리미엄 외부 AI 모델에 접근하세요.

정보 중앙화: ClickUp, Google Drive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹에서 프로젝트 플랜, 타임라인, 파일을 즉시 검색하고 접근하세요.

Talk to Text: 음성 명령으로 텍스트를 필기하고, 작업을 생성하며, 프로젝트 상태 업데이트와 책임 할당을 손쉽게 수행하여 프로젝트 관리를 더 빠르고 효율적으로 만드세요. 음성 명령으로 텍스트를 필기하고, 작업을 생성하며, 프로젝트 상태 업데이트와 책임 할당을 손쉽게 수행하여 프로젝트 관리를 더 빠르고 효율적으로 만드세요. ClickUp Brain MAX는 여러분의 일을 이해하기 때문에 진정으로 여러분을 이해하는 AI 슈퍼 앱입니다. AI tool sprawl을 버리고, 음성으로 일을 처리하며, 문서를 작성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요.

2. Wrike (워크플로우 효율화에 최적)

via Wrike

Wrike는 시각적 작업량 및 자원 관리를 위해 설계된 클라우드 기반 프로젝트 관리 tool입니다. 드래그 앤 드롭 방식의 작업량 차트 및 동적 자원 활용도 보고서를 제공하여 프로젝트 관리자가 팀의 작업 용량의 실시간 가시성을 확보할 수 있게 합니다.

시각적 프로젝트 관리 tool인 Wrike는 상호작용 가능한 간트 차트와 사용자 정의 가능한 대시보드를 생성할 수 있어 복잡한 프로젝트 전반에 걸쳐 작업을 플랜하고 순서를 정하며 조정하는 것을 더 쉽게 만들어 줍니다.

Wrike의 Microsoft Teams 통합 기능을 통해 프로젝트 플랜 및 실행을 팀의 일상적인 커뮤니케이션 흐름에 직접 통합할 수 있습니다. 또한 작업 편집 기능과 양방향 업데이트를 추가하여 프로젝트 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

Wrike 프로젝트를 Teams 채널의 탭으로 추가하면 목록 또는 간트 보기로 작업을 관리하고, 상태를 업데이트하며, 소유자를 지정하고, 마감일을 편집할 수 있습니다. 채팅 대화에서 직접 작업을 생성할 수 있으며, 실시간 미리보기를 통해 회의 중 업데이트를 공유하거나 작업을 참조하기 쉽습니다.

Wrike의 주요 기능

AI 기반 제안으로 워크플로우를 자동화하고, Work Intelligence®를 활용해 추천을 받고 반복적인 작업을 줄이세요.

맞춤형 규칙 및 프로세스에 기반하여 반복적인 프로젝트 작업을 접수하고 자동 할당하기 위해 요청 양식을 활용하세요.

계정 전체 또는 개별 스페이스/프로젝트 내에서 다양한 범위로 워크플로우 자동화 규칙을 구성하세요.

Wrike의 한도

작업 관리 프로세스는 신규 및 기존 사용자 모두에게 부담스러울 수 있습니다

Wrike 가격 정책

Free: 사용자당 월 $0

팀 : 사용자당 월 $10

비즈니스 : 사용자당 월 25달러

기업 : 맞춤형 가격

피나클: 맞춤형 가격

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.0/5 (4,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

우리는 6년 넘게 Wrike를 사용해 왔으며, 이는 진정으로 우리 콘텐츠 검토 및 승인 프로세스의 핵심이 되었습니다. 단순한 프로젝트 관리 솔루션으로 시작된 것이 결국 회사 전체에 걸쳐 필수적인 워크플로우 기반 구조로 발전했습니다.

3. Microsoft Project (일 플랜 및 관리에 최적)

via Microsoft 프로젝트

Microsoft Planner는 Microsoft 365 생태계에 이미 통합된 팀을 위해 설계된 프로젝트 관리 소프트웨어입니다. 카드 기반 인터페이스를 통해 사용자는 작업을 시각적으로 정리하고 마감일을 관리할 수 있습니다.

플래너는 드래그 앤 드롭 방식의 보드와 시각적 버킷을 통해 전통적인 프로젝트 관리 소프트웨어의 복잡성 없이 일상 업무를 관리하려는 팀에게 친숙한 레이아웃을 제공합니다. 로우코드/노코드 플랫폼을 통해 플래너를 구성하고 자동화하며 확장하여 워크플로우에 맞게 조정할 수 있습니다.

Microsoft Teams 앱인 Planner는 Teams 채널에 직접 통합되어 사용자들이 작업 공간을 떠나지 않고도 작업 보드를 보고 관리할 수 있습니다. Planner 탭을 특정 Teams 채널에 핀하고, 메시지에서 작업을 생성하며, 마감일과 함께 소유자를 지정할 수 있습니다.

의존성 추적이나 프로젝트 관리 자동화와 같은 고급 기능은 부족하지만, Planner는 Microsoft To Do 및 Outlook과 함께 사용하면 기본적인 플랜 수립에 효과적입니다.

Microsoft 프로젝트의 주요 기능

진행 상황, 마일스톤, 예정된 작업을 요약한 AI 생성 상태 보고서 이메일을 통해 프로젝트 업데이트를 자동화하세요.

Teams의 새로운 Microsoft Planner 앱을 통해 To Do와 Planner를 통합하여 개인 및 협업 일을 위한 작업 관리를 통일하세요.

Microsoft Teams와 Planner 내에서 직접 파일을 공유하고, 채팅하며, 회의를 개최하여 협업하세요.

Microsoft 프로젝트의 한도

협업형 팀 채팅 앱과 같은 방식으로 내장된 채팅 기능은 포함하지 않습니다.

Microsoft 프로젝트 가격 정보

Microsoft Planner: $0

Planner 플랜 1: 사용자당 월 $10

Planner 및 프로젝트 플랜 3: 사용자당 월 30달러

Planner 및 프로젝트 플랜 5: 사용자당 월 $55

Microsoft 프로젝트 평가 및 리뷰

G2: 4.0/5 (1,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft 프로젝트에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Microsoft PPM의 두드러진 기능 중 하나는 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스입니다. 기술 전문성이 한도에 있는 사용자도 소프트웨어 내 탐색과 다양한 기능 접근이 매우 쉽습니다.

4. Basecamp (소규모 비즈니스의 프로젝트 관리에 최적)

via Basecamp

Basecamp는 할 일 목록, 게시판, 일정, 공유 문서를 중심으로 구축된 간단한 프로젝트 관리 tool입니다. 작업을 할당하고 프로젝트 논의를 중앙화하려는 소규모 팀에 적합합니다.

Basecamp는 기본적인 Microsoft Teams 통합 기능을 제공하지 않지만, Zapier, Make 또는 Integrately와 같은 타사 앱을 통해 연결할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 Basecamp 활동에 기반하여 Microsoft Teams에서 업데이트를 트리거할 수 있습니다.

예시: 할 일이 생성되거나 댓글이 추가되거나 프로젝트 마일스톤이 달성될 때 Teams 채널 메시지를 자동으로 전송합니다. 다른 tool처럼 깊이 통합되지는 않지만, 이러한 워크플로우를 통해 최소한의 노력으로 Basecamp의 작업 추적 기능을 Teams 환경에 적용할 수 있습니다.

Basecamp의 주요 기능

프로젝트 템플릿 내에서 클라이언트 접근 권한을 설정하여 클라이언트가 볼 수 있는 내용과 초기부터 개인으로 유지되는 내용을 제어하세요.

도어스 기능을 활용해 Google Docs나 Notion 같은 연결된 tools를 연결하여 워크플로우를 통합하세요

힐 차트로 할 일 목록을 추적하고, 힐탑 뷰를 사용해 모든 계정의 프로젝트 차트를 한 화면에서 확인하세요.

Basecamp의 한도점

간트 차트, 의존성 관리, 스프린트 플랜 과 같은 고급 기능이 부족합니다.

Basecamp 가격 정책

무료 : $0

추가 혜택 : 사용자당 월 15달러

Pro Unlimited: 월 299달러 (정액제)

Basecamp 평가 및 리뷰

G2: 4.0/5 (5,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (14,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Basecamp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Basecamp에서 가장 마음에 드는 점은 사용이 매우 간편하다는 것입니다. 시작부터 수많은 설정을 조정하는 데 시간을 낭비할 필요가 없다는 걸 깨닫게 됩니다. 모든 것이 명확하게 정리되어 있습니다—작업, 메시지, 달력이 모두 한 곳에 모여 있죠.

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 70%는 기대치를 설정하기 위해 상세한 프로젝트 브리핑을 활용하며, 11%는 팀 킥오프에 의존하고, 6%는 작업과 복잡성에 따라 프로젝트 킥오프를 맞춤화합니다. 이는 대부분의 시작 회의가 맥락 중심이 아닌 문서 중심이라는 뜻입니다. 플랜은 명확할 수 있지만, 모두가 필요로 하는 방식으로 명확하게 전달되고 있을까요? ClickUp Brain의 AI 기능은 시작 단계부터 커뮤니케이션을 맞춤화하는 데 도움을 줍니다. 이를 활용하여 킥오프 문서를 역할별 작업 개요로 요약하고, 기능별 실행 계획을 생성하며, 누가 더 자세한 정보가 필요한지, 누가 덜 필요한지를 파악하세요. 💫 실제 결과: Hawke Media는 ClickUp의 고급 프로젝트 추적 기능과 자동화를 통해 프로젝트 지연을 70% 줄였습니다.

5. ProjectManager (프로젝트 플랜 수립 및 워크플로우 구축에 최적)

via ProjectManager

Teams 커뮤니케이션은 흐름이 있지만 프로젝트 업데이트가 부진할 때, ProjectManager가 그 공백을 메웁니다. ProjectManager는 간트 차트, 칸반 보드, 작업 목록, 대시보드, 업무량 차트를 제공하는 클라우드 기반 시각적 프로젝트 관리 tool입니다.

Teams 프로젝트 관리 통합 기능을 통해 간단한 슬래시 명령어로 작업을 생성, 검색 및 업데이트할 수 있습니다. Teams에서 수행한 편집 내용은 즉시 PM tool과 동기화되어 두 플랫폼이 항상 최신 상태를 유지합니다.

채널 메시지에서 작업 상태를 업데이트하거나 채팅에서 작업 ID를 참조하는 등 ProjectManager는 일상적인 협업에 워크플로우를 자연스럽게 녹여냅니다. 모든 프로젝트 뷰에서 코드 없이 워크플로우 자동화를 제공하여 조직의 IT 팀 의존성을 낮춥니다.

ProjectManager 주요 기능

업무량 차트, 포트폴리오 로드맵, 통합된 자원/시간 추적을 통해 팀 용량을 할당하고 균형을 맞추세요.

프로젝트 대시보드로 프로젝트 상태를 추적하세요. 여기에는 프로젝트 상태, 작업, 진행 상황, 시간, 비용, 업무량 등 6가지 위젯이 포함됩니다.

필드 매핑 및 자동 헤더 감지 기능을 통해 Microsoft Excel, CSV 또는 MS Project에서 프로젝트 플랜을 가져올 수 있습니다.

ProjectManager의 한도 사항

통합 기능이 한도이며, 특히 앱에서 그렇습니다. 웹사이트도 다른 앱에 비해 느립니다.

ProjectManager 가격 정책

팀 : 사용자당 월 17달러

비즈니스 : 사용자당 월 30달러

기업: 맞춤형 가격

ProjectManager 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 1/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ProjectManager에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

사용자 인터페이스는 직관적이며 다른 사람들과의 소통이 용이합니다. 일반적인 프로젝트 관리 활동을 수행하기에 적합한 훌륭한 팀 환경을 제공합니다. 대시보드와 보고서를 손쉽게 활용할 수 있어 프로젝트 관리에 강력한 기능을 발휘합니다.

6. Trello (시각적 프로젝트 관리에 최적)

Trello를 통해

Trello는 카드 기반 프로젝트 관리 tool로, 프로젝트 관리자가 일을 시각적으로 정리할 수 있도록 지원합니다. 목록을 드래그 앤 드롭할 수 있는 디지털 보드라고 생각하시면 됩니다. 이 목록들 위에 소유자를 지정하고 진행 상황까지 추적할 수 있습니다.

Trello 내에서 이메일을 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다. 이메일만 Trello 수신함으로 전달하면 Atlassian Intelligence(AI)가 관련 링크와 함께 체계적인 할 일 목록으로 변환해 줍니다.

Microsoft Teams 내에서 Trello를 사용하면 팀 스탠드업 회의 중과 같이 직접 메시지를 특정 작업으로 전환할 수 있습니다. 보드를 채널에 핀하여 빠르게 접근하거나, 채팅 메시지에서 새 카드를 생성할 수 있으며, 팀원이 댓글을 달거나 작업을 업데이트하거나 체크리스트를 완료할 때 알림을 받을 수 있습니다.

Trello의 주요 기능

UBit Trello Tool, BetterBugs, Pegasus, Costello 같은 tools와 연동하여 Trello 내에서 워크플로우를 확장하세요.

달력, 반복 작업, 사용자 지정 필드, 보고 기능 등을 추가하는 파워업으로 보드를 강화하세요.

보드, 테이블, 캘린더, 타임라인, 지도, 대시보드 등 다양한 보기로 프로젝트 세부 정보를 확인하여 필요한 명확성을 확보하세요.

Trello의 한도

Trello는 내장된 작업 의존성을 제공하지 않으므로, 순차적 작업을 시뮬레이션하려면 Planyway나 Elegantt 같은 Power-Ups가 필요합니다.

Trello 가격 정책

Free: $0

표준: 사용자당 월 6달러

프리미엄: 사용자당 월 $12.50

기업: 사용자당 월 $17.50 (연간 청구)

Trello 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (13,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Trello의 가장 큰 장점은 사용법이 매우 간단하고 모든 것이 시각적으로 표현된다는 점입니다. 저는 모든 것이 명확하게 정리된 모습을 선호하는 편인데, Trello는 이를 완벽하게 구현합니다. 보드와 카드를 통해 원하는 방식으로 작업을 체계적으로 정리할 수 있으며, 작업 할당과 진행 추적이 매우 간편합니다.

👀 알고 계셨나요: Microsoft가 Slack 인수를 포기한 후 자체 경쟁사를 만들기 위해, 핵심 멤버 8명으로 구성된 팀이 비밀리에 Microsoft Teams를 처음 개발했습니다. 지가르 타카르(Jigar Thakkar)와 브라이언 맥도널드( Brian MacDonald)가 이끄는 소규모 팀은 Microsoft의 생산성 제품군을 강화하고 직장에서 급부상하던 Slack의 인기에 맞서기 위해 채팅 기반 협업 플랫폼을 만들라는 야심찬 작업을 부여받았습니다.

7. Jira (애자일 방식의 복잡한 소프트웨어 개발 프로젝트 관리에 최적)

Jira는 소프트웨어 및 엔지니어링 팀이 애자일 워크플로우를 활용해 일을 수행하도록 설계된 프로젝트 관리 tool입니다. Microsoft Teams에서 버그, 기능 또는 인시던트에 대한 대화가 발생할 때 Jira를 통해 이를 즉시 포착하고 조치할 수 있습니다.

Jira Cloud 앱을 사용하면 Teams 메시지를 Jira 문제로 전환할 수 있습니다. 내장된 AI 작성기를 통해 메시지 맥락에 기반하여 요약 및 설명을 자동으로 채울 수 있습니다. 채팅 창에 바로 표시되는 이슈 카드에는 상태, 담당자, 우선순위가 표시됩니다.

이를 통해 Teams를 떠나지 않고도 문제를 검색, 모니터링, 업데이트 또는 코멘트할 수 있습니다. /jira find, @Jira Cloud 또는 /create와 같은 슬래시 명령어를 사용하면 티켓을 대화로 끌어오거나, 멘션되거나 할당될 때 알림을 받을 수 있습니다.

Jira의 자동화 기능을 통해 문제 전환이나 새 버그 보고와 같은 키 활동도 Teams 채널로 직접 푸시할 수 있습니다.

Jira의 주요 기능

프로젝트 관리를 위한 AI 에이전트를 활용하여 Teams 대화에서 바로 일 항목을 생성하세요.

Teams 인터페이스에서 직접 Jira 문제 업데이트(할당, 댓글 달기, 상태 또는 우선순위 변경)

동적 백로그를 활용해 작업 우선순위를 정하고, 스프린트를 플랜하여 팀 작업량을 균형 있게 조정하세요.

Jira의 한도

Teams 통합은 실행 한도가 적용되는 Jira 자동화 규칙(예: webhook)에 의존합니다.

Jira 가격 정책

무료 : 10명 사용자에게 Free Forever

표준 : 사용자당 월 8달러

프리미엄 : 사용자당 월 14달러

기업: 맞춤형 가격

Jira 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (6,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (15,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jira에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Jira의 가장 큰 장점은 모든 것이 한 곳에 통합되어 복잡한 프로젝트도 쉽게 관리할 수 있다는 점입니다. 워크플로우 맞춤형 설정, 상세한 티켓 생성, 시각적 진행 추적 기능이 체계적인 관리에 큰 도움이 됩니다.

8. Teamwork (리소스 관리에 최적)

via Teamwork

팀워크는 클라이언트 중심 비즈니스를 위해 설계된 프로젝트 및 자원 관리 플랫폼입니다. Microsoft Teams 내에서 일하는 고객 주도 팀을 위해 대화와 실행 간의 단절을 해결합니다.

Teams와의 연동을 통해 사용자가 앱을 전환할 필요가 없습니다. 채팅을 체계적인 일로 전환하면서도 Teams 내에서 작업을 계속할 수 있습니다. 이는 노력 절감과 결과물에 대한 투명성 확보로 이어집니다.

Teams 채널 내 핀된 Teamwork 탭을 통해 칸반(Kanban)이나 간트(Gantt) 같은 프로젝트 보드의 가시성이 모든 구성원에 의해 확보됩니다. Teams 내에서 작업 업데이트를 추가하고 마감일을 동기화할 수도 있습니다.

팀워크의 최고의 기능

팀워크 스페이스에서 직접 작업을 업데이트하고 프로젝트를 스페이스에서 연결하여 표준 운용 절차 (SOP)와 클라이언트 브리핑을 중앙 집중화하세요.

Teams 메시지에서 작업을 생성하려면 메시지를 선택한 후 바로 작업으로 변환하세요. 프로젝트 선택, 마감일, 담당자, 태그까지 단축 코드로 완료됨.

작업에 댓글 달기 및 답장하기, 업데이트 보기, Teamwork 앱으로 돌아가지 않고도 컨텍스트 내에서 협업하세요.

팀워크의 한도

작업과 댓글은 Teamwork와 Teams 간에 동기화되지만, 템플릿, 자동화 설정 또는 관리 워크플로는 여전히 Teamwork 포털에서 처리해야 합니다.

팀워크 가격 정책

무료 : $0

Deliver : 사용자당 월 $13.99

Grow : 사용자당 월 $25.99

Scale: 맞춤형 가격 정책

팀워크 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (1,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Teamwork에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

팀워크를 통해 동료들과 작업량을 쉽게 공유할 수 있으며, 현재까지의 진행 상황에 대한 완벽한 가시성을 유지할 수 있습니다. 작업 할당, 추적, 보관까지 모든 과정이 완료되어 팀 전체가 항상 큰 그림을 인지할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 2019년 Microsoft는 Skype for Business를 Teams로 대체할 것이라고 발표했습니다. 이 전환은 2021년에 완료되어 Teams가 Microsoft의 주력 communication tool이 되었습니다.

9. Todoist (작업 관리에 최적)

via Todoist

작업 관리 앱 Todoist는 자연어 입력을 통해 사용자가 개인 및 업무 영역 전반에 걸쳐 아이디어를 기록하고, 프로젝트를 구성하며, 작업의 우선순위를 정할 수 있도록 지원합니다.

사용자는 채팅을 떠나지 않고도 Teams 메시지를 Todoist 작업으로 빠르게 전환할 수 있습니다. 메시지의 "추가 작업" 메뉴를 클릭한 후 "Todoist에 작업 추가"를 선택하기만 하면 됩니다.

기본 통합 기능 외에도 Todoist는 Zapier와 같은 노코드 자동화 도구와 연동되어 Microsoft Teams와 Todoist 간 워크플로우를 자동화합니다. 예를 들어 특정 채널에 새로운 Teams 메시지가 게시되면 자동으로 Todoist 작업을 생성하거나, 작업 완료 시 Teams 알림을 보낼 수 있습니다. 이러한 통합은 수동 작업을 줄이고 모든 구성원이 동기화 상태를 유지하도록 합니다.

Todoist 최고의 기능

필터링된 보기를 활용하여 원하는 모든 보기를 생성하세요. 예시: "업무" 프로젝트에서 @waiting 라벨이 지정된 모든 작업을 확인할 수 있습니다.

Microsoft Teams 내에서 팀원들과 Todoist 작업 및 세부 정보를 공유하세요

프로젝트에 대한 마감일과 우선순위를 설정하세요

Todoist의 한도

무료 버전에서는 테마와 아이콘의 한도가 있습니다.

Todoist 가격 정책

초보자 : $0

Pro : 사용자당 월 $2.50

비즈니스: 사용자당 월 $8 + 현지 세금

Todoist 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Todoist에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

저는 2016년부터 Todoist를 사용해 왔습니다. 지금까지 57,500개의 작업이 완료됨. 최근 몇 년간 이 프로그램의 진행이 눈에 띄게 느껴집니다. 다양한 편리한 tools와 옵션을 갖춘 사용하기 쉬운 프로그램이라고 생각합니다. Todoist 같은 tool 없이는 제 삶을 상상할 수 없습니다.

10. Zoho Projects (확장 가능한 프로젝트 관리에 최적)

via Zoho 프로젝트

Grammarly 보고서에 따르면 미국 비즈니스들은 커뮤니케이션 실패로 인해 연간 1조 2천억 달러의 손실을 입는 것으로 추정됩니다. 그 주요 원인 중 하나는 무엇일까요? 팀의 주요 커뮤니케이션 tool 외부에서 이루어지는 프로젝트 관리입니다.

Zoho Projects는 Microsoft Teams와 깊이 통합되어 대화와 구조화된 협업을 연결합니다. 작업 목록, 간트 차트, 마일스톤, 이슈 추적 기능을 Teams 인터페이스에 직접 제공합니다.

채널 내 탭으로 전체 프로젝트 보기를 핀하고, 채팅 메시지에서 작업을 생성하며, Zoho Projects 봇을 활용해 일 할당, 마감일 설정, 결과물 완료 확인을 수행할 수 있습니다.

팀이 채팅에서 장애 요소를 표시하면 다른 tool로 복사할 필요가 없습니다. 해당 메시지를 바로 작업으로 전환하고, 즉시 할당하며, Microsoft Teams의 프로젝트 대시보드에 즉시 반영되는 것을 확인할 수 있습니다.

Zoho 프로젝트 주요 기능

Blueprint 에디터를 사용하여 작업 상태를 정의하고 필드 업데이트나 이메일 알림과 같은 트리거 작업을 설정함으로써 프로젝트 워크플로를 자동화하세요.

프로젝트 간 간트 차트, 포트폴리오 대시보드, 심층 보고를 위한 Zoho Analytics 연동을 통한 프로젝트 포트폴리오 관리 지원

맞춤형 기능을 통해 스마트 자동화를 트리거하세요. 예시: 문제를 자동으로 재할당하거나, SMS 또는 이메일로 이해관계자에게 알리거나, webhook을 호출하거나, 복잡한 로직을 실행할 수 있습니다.

Zoho 프로젝트의 한도

Zoho Projects 포털에 속한 사용자만 Teams 채널 내 프로젝트 탭에 접근할 수 있습니다.

Zoho 프로젝트 가격 정책

Free Plan

맞춤형 가격 책정

Zoho 프로젝트 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho Projects에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Zoho Projects는 모든 기능을 갖춘 프로젝트 관리 tool임에도 놀라울 정도로 사용하기 쉽습니다. 복잡한 온보딩 과정 없이도 빠르게 시작할 수 있었습니다.

🧠 알고 계셨나요? 미국 기계공학자이자 경영 컨설턴트인 헨리 L. 간트( Henry L. Gantt)는 1910년대에 시간 대비 프로젝트 활동을 시각적으로 표현하기 위해 간트 차트를 발명했습니다.

11. Hive (프로젝트 관리 효율화에 최적)

via Hive

프로젝트를 관리할 때 가장 피하고 싶은 것은 또 다른 탭을 확인하는 일입니다. Hive는 시간 추적 및 업무량 관리 기능을 내장한 tools로 팀이 업무를 계획하고 실행하도록 지원합니다. 실시간 작업 공간 활동을 보여주는 대시보드를 통해 필터와 위젯을 조정하여 중요한 사항에 집중할 수 있습니다.

Hive를 통합하면 MS Teams 내에서 Hive 앱의 모든 기능을 바로 이용할 수 있습니다. 또한 팀이 협업하는 채널 안에서 바로 프로젝트 작업 공간에 접근할 수 있습니다.

프로젝트를 탭으로 핀하기만 하면 모든 구성원에 실시간 액세스를 제공하여 작업, 타임라인, 업데이트를 확인할 수 있습니다.

Hive의 주요 기능

8가지 다양한 프로젝트 보기로 프로젝트를 시각화하세요

Hive의 내장 메시징 기능으로 팀 및 프로젝트별 비즈니스 메시징을 수행하세요.

사용자 정의 요청 양식과 승인 흐름을 통해 피드백 루프를 중앙 집중화하세요. 더 이상 이메일 체인을 추적할 필요가 없습니다.

Hive 한도

작업 카드에는 파일이나 미디어를 직접 첨부할 수 없으며 텍스트만 가능합니다.

Hive 가격 정책

Free

스타터 : 사용자당 월 $1.50

Teams : 사용자당 월 $5

기업: 맞춤형 가격

Hive 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Hive에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Hive는 다양한 프로젝트에서 우리 팀이 체계적으로 업무를 관리하는 데 정말 큰 도움이 됩니다. 우리는 서로 다른 캠퍼스에서 근무하는 약 21명의 대규모 팀입니다. Hive는 마치 모두가 같은 사무실에 있는 것처럼 우리를 동기화시키고 일정을 준수하게 해줍니다.

