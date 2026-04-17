代理店向けClickUp AIプロジェクトアシスタントの12のユニークなメリット

代理店業務は、複数のクライアント、優先度の変動、絶え間ない更新など、その性質上、複雑になりがちです。情報が散在していると、仕事の進行が遅れてしまいます。そこでAIの導入を試みるかもしれませんが、AIに文脈が欠けていると、単なるチャットボットに過ぎなくなってしまいます。

代理店向けClickUp AIプロジェクトアシスタントは、業務のあり方を一変させます。連携の取れていないアプリやチャットスレッド、ドキュメントを個別に管理する代わりに、ワークスペース全体を把握する単一のAIを活用できます。

この記事では、代理店向けClickUp AIプロジェクトアシスタントの12のメリットを詳しく解説します。ClickUp BrainのAI機能とプロジェクト管理機能が、単一の統合ワークスペースでどのように連携するかをご確認いただけます。

管理業務の負担を軽減し、ツールの乱立を解消。すべてのクライアントキャンペーンの全体像を把握できるAIをチームに提供しましょう。👀

ClickUp AIプロジェクトアシスタントとは？

ClickUp AIプロジェクトアシスタントは、ClickUp内に組み込まれたネイティブAIレイヤーであり、独立したツールやアドオンではありません。これは、ClickUpのあらゆる場所で利用可能な対話型かつ文脈に応じたAI機能の集合体であり、組織の人材、仕事、知識を接続します。👀

代理店にとって、これは大きな転換点です。多くのチームは、プロジェクト管理ソフト、ドキュメントツール、チャットアプリ、そして最近ではAIツールまで、次々とツールを積み重ねています。その結果、ツールの乱立の上にAIの 乱立が重なり、全体像を把握できるものが何一つない状況に陥っています。

企画書が1つのツールに、フィードバックが別のツールに、クライアント情報がまた別のプラットフォームに分散していると、代理店は情報の断片化に対処するために過度な時間を費やすことになります。

ClickUpは、すべてを1か所に集約することでこの課題を解決します：

ClickUp Brain → AIチャット、ナレッジマネジメント、ライティング → AIチャット、ナレッジマネジメント、ライティング

AIエージェント → 自律的なタスク処理と自動化 → 自律的なタスク処理と自動化

AIノートテイカー → ミーティングの要約とアクションアイテム → ミーティングの要約とアクションアイテム

複数のLLMへのアクセス → さまざまなAIモデルを柔軟に活用 → さまざまなAIモデルを柔軟に活用

これらすべてが同じワークスペース内に統合されているため、AIは推測に頼るのではなく、実際のデータに基づいて動作します。

メリット1：ClickUp BrainによるAI Knowledge Manager

エージェンシーのノウハウは至る所にあり、そしてどこにもありません。古いドキュメントやSlackのスレッド、そして人々の頭の中に埋もれているのです。ClickUp Brainは、ワークスペース全体を、実際に活用できるAIナレッジベースへと変えます。

これにより、ロック解除により次のようなメリットが得られます：

即座に回答 → 質問すれば、文脈に沿った回答が得られます

ユニバーサル検索 → ツール横断であらゆる情報を数秒で検索

自律型エージェント → 反復仕事を自動的に処理

状況に応じたワークスペースが、必要な時に即座に回答を提供

次のような自然な言葉で質問してみてください：

「クライアントXの第3四半期キャンペーンのステータスは？」

「ホームページのリデザインについて、クライアントからはどのようなフィードバックがありましたか？」

ClickUp Brainで、文脈に応じた回答を即座に取得

ClickUp Brainは、タスク、ドキュメント、コメント、チャットスレッドから情報を抽出し、出典リンク付きの明確な回答を提供します。ファイルを探し回ったり、関係者に確認を取ったりする必要はありません。

アカウントマネージャーにとっては、業務の妨げが減り、クライアントへの対応が迅速化することを意味します。

接続されたすべてのツールを横断する企業検索

代理店では、Google Drive、Figma、HubSpot、Slackなど、複数のツールが使用されています。問題は、どのツールに何が保存されているかを把握し続けることです。

ClickUpの「Connected Search」は、クラウドストレージ、デザインツール、CRMのファイルをインデックス化することで、この課題を解決します。1つの検索バーで、すべてのシステムから結果を抽出できるため、手探りで探す必要はありません。

「Connected Search」を活用して、ClickUpのAI検索バーからあらゆる情報を検索

📮ClickUpインサイト： ビジネスパーソンは1日平均30分以上を仕事関連情報の検索に費やしています。これは、電子メールやSlackのスレッド、散在するファイルをくまなく探すために、年間120時間以上が浪費されていることを意味します。ワークスペースに組み込まれたインテリジェントなAIアシスタントなら、この状況を一変させることができます。 「ClickUp Brain」のご紹介。適切なドキュメント、会話、タスクの詳細を瞬時に表示し、即座に洞察と回答を提供します。これにより、検索に費やす時間を削減し、すぐに仕事に取り掛かることができます。 💫 実際の結果：QubicaAMFのようなチームは、ClickUpを活用して旧来のナレッジマネジメントプロセスを排除することで、週に5時間以上（1人あたり年間250時間以上）の時間を捻出しました。四半期ごとに1週間分の生産性が向上すれば、あなたのチームがどれだけの成果を生み出せるか想像してみてください！

反復タスクを自動化するAIエージェント

ClickUp AIエージェントで、何時間もの管理仕事の負担を軽減しましょう。これらは、チャットチャンネルやリストに設定できる、代理店管理向けのAIエージェントです。

これらは、以下のような管理の仕事において、まるで追加のチームメンバーのように機能します：

クライアントの問い合わせフォームを、完全に構造化されたプロジェクトへと変換

チャンネルやリストでのチームからの質問への回答

ワークフロールールに基づいたタスクの自動割り当て

週次クライアントレポートの作成

ワークスペース内で動作するため、一般的なルールではなく、実際のプロジェクトデータに基づいて判断を行います。

ClickUpの「スーパーエージェント」で業務をワンランクアップさせましょう。これらは、多段階にわたるエージェンシーのワークフローを最初から最後まで処理する、環境認識型・文脈理解型・自律型のAIチームメイトです。

例えば、「スーパーエージェント」は、クライアントの受付フォームを監視し、適切なテンプレートを使用してプロジェクトを作成し、各チームにタスクを割り当て、期限を設定し、キックオフブリーフを生成することができます。これらすべてを手動入力なしで実行可能です。これにより、反復的なプロセスが拡張可能なシステムへと変わり、チームは仕事の準備に費やす時間を減らし、実行に費やす時間を増やすことができます。

🎥 ClickUpの「スーパーエージェント」が、日常的なワークフローを自動化することで、代理店の生産性をどのように変革するかをご覧ください。

メリット2：ツールの乱立を解消する統合プラットフォーム

一般的な代理店では、プロジェクト管理、業務ファイル、時間追跡、クライアントとのコミュニケーション、レポート作成のために、それぞれ別のアプリを使い分けています。ツールを切り替えるたびに、作業の文脈が途切れてしまいます。データがサイロ化されるたびに、AIの有効性は低下してしまいます。

ClickUpなら、タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、ホワイトボード、時間追跡、そしてAIがすべて一箇所に集約されています。ツールを切り替えたり、文脈を見失ったりすることはありません。

すべてが1か所に集約されていれば、ClickUp Brainはそれらすべてを統合的に分析できます。

ClickUpなら、すべての仕事を一元管理。ツールの乱立にさよなら

💡 プロのヒント：ClickUp Brain MAXをワークスペース横断型の指令センターとして活用しましょう 🧠 更新状況を確認するためにツールを切り替える代わりに、Brain MAXを単一のインターフェースとして活用し、質問をしたり、トリガーを実行したり、ワークスペース全体で仕事を生成したりしましょう。 例えば、次のようなリクエストが可能です： 過去1週間のクライアントからの更新情報をすべて要約する

リスクのあるプロジェクトを特定する

ステータス報告書の作成 これらすべてを、個々のタスクやダッシュボードを開くことなく実現します。これは、実行の詳細に巻き込まれることなく全体像を把握する必要があるエージェンシーのリーダーやアカウントマネージャーにとって、特に強力な機能です。

メリット3：クライアントキャンペーンのためのスマートなワークフロー自動化

代理店では、キャンペーンの立ち上げ、コンテンツカレンダー、承認ワークフローなど、繰り返し行われるプロセスが運営されています。ワークフローの自動化がなければ、チームは手作業による引き継ぎに何時間も費やすことになります。

ClickUpの自動化は、コードを一切使わずに、トリガーベースのワークフローでこれらを実現します。各自動化は以下の3つの部分で構成されています：

トリガー（起動条件）

条件（オプションのフィルター）

アクション（次の手順）

また、ClickUp Brainはユーザーの仕事パターンに基づいて自動化を提案し、見過ごされがちな非効率な部分を特定するのに役立ちます。

ClickUpの自動化機能で、適切なアクションを自動的にトリガーし、業務を円滑に進めましょう

以下は、自動化できる日常の仕事の例です：

承認プロセスの効率化： タスクが「クライアントレビュー」段階に移行した際、関係者に自動的に通知します

コンテンツ公開： 完了したアセットを「公開準備完了」リストに移動し、ソーシャルメディア担当者にタグ付けします

フィードバックループ： クライアントがコメントを残すと、担当アカウントリーダーにフォローアップタスクが自動的に割り当てられます

スプリントのキックオフ： 新しいスプリントが始まったら、テンプレートを適用してタスクを割り当てましょう

メリット4：あらゆる役割とクライアントに合わせた柔軟なビュー

デザイナー、プロジェクトマネージャー、コピーライター、そしてクライアントは、同じ仕事をそれぞれ異なる視点から把握する必要があります。ステークホルダーごとに個別のスプレッドシートや重複したボードを維持することは、時間の無駄であり、混乱を招く原因となります。

ClickUpのビュー機能を使えば、全員が同じデータに基づいて仕事ができ、表示方法だけが変わります。

カスタマイズ可能なClickUpビューを活用して、ステークホルダーの複雑なニーズを簡単に管理

具体的な例をいくつかご紹介します：

関係者 関連ビュー デザイナー ステータス別にタスクをグループ化した ClickUpボードビュー プロジェクト管理マネージャー 依存関係のあるキャンペーンのタイムライン管理に 最適なClickUpのガントチャートビュー チームリーダー チームのキャパシティを把握するのに役立つ「 ワークロードビュー 経営陣 リアルタイムレポートウィジェットを搭載したClickUpダッシュボード コンテンツライター 納期ごとの成果物を表示する ClickUpのカレンダービュー クライアント 成果物のみを表示したシンプルなボード

メリット5：アプリを切り替えることなく利用できる組み込みのコラボレーション機能

代理店でのコラボレーションは、通常、複数のツールに分散しています。フィードバックは電子メール、決定事項はSlack、ファイルはDrive、タスクはPMツール。なぜその決定がなされたのかを知るには、4つのアプリを横断して確認する必要があります。

こうした分断されたプロジェクトの連携は、代理店にとって毎週何時間もの時間を浪費させています。

ClickUpは、ワークスペースに組み込まれたコラボレーションツールでこの問題を解決します：

タスクとリンクされているチャットで、文脈を損なわずにやり取り

ClickUpチャットで会話の文脈を把握

ClickUp Chatは、メッセージをタスク、ドキュメント、またはプロジェクトに直接リンクします。これにより、すべての会話が関連する仕事と結びつけられ、全員が同じ最新情報を確認できます。例えば、コピーライターとアカウントマネージャーが修正について話し合う場合、その会話はタスク自体に保存されます。

チャットメッセージを即座に追跡可能なタスクに変換することも可能です。コピー＆貼り付けは不要です。

AIによるミーティングメモと自動アクションアイテム

クライアントとの通話後、誰が何をやることかが分からなくなる事態に終止符を打ちましょう。ClickUp AI Notetakerを使えば、ミーティングでの決定事項をすべて自動的に記録できます。通話に参加し、議事録を作成し、要点を要約し、アクションアイテムからタスクを自動生成します。

メモとタスクは常にリンクされており、ミーティングから成果物の納品に至るまで、明確な監査証跡が作成されます。毎日複数のクライアントとのミーティングを行う代理店にとって、これにより混乱が解消され、責任の所在が明確になります。

ClickUp AIノートテイカーで、ミーティングの内容を実践に移せるようにしましょう

📮ClickUpインサイト： ClickUpの調査によると、回答者の27%が、フォローアップが行われないミーティングに悩まされており、その結果、アクションアイテムの漏れ、未解決のタスク、そして最終的には生産性の低下につながっています。この問題は、チームが仕事をどのように追跡しているかによってさらに悪化しています。 当社のチームコミュニケーションアンケートによると、専門職の40%近くがアクションアイテムを手作業で追跡しており、これは時間がかかり、エラーが発生しやすいプロセスです。また、38%が統一性のない方法に依存しており、意思疎通の齟齬や納期遅延のリスクを高めています。 ClickUpなら、アクション項目の混乱を解消！ミーティングでの決定事項を、仕事が行われる同じプラットフォーム上で即座に割り当てられたタスクに変換できます。

メリット6：AIを活用した時間管理とリソース管理

代理店は時間単位で請求したり、見込み努力に基づいてプロジェクトの範囲を決定したりします。適切なリソース管理や、誰が過密スケジュールになっているかといった可視性がなければ、直前の予期せぬ事態に常にさらされることになります。

ClickUpなら、正確なキャパシティプランニングに必要な可視性を確保できます。ClickUp標準の時間追跡機能でタスクごとに直接作業時間を記録し、「ワークロードビュー」で全クライアントプロジェクトのキャパシティを一元的に確認できます。

ClickUpのネイティブ時間追跡機能で、手間なく作業時間を記録し、シームレスなタスク管理を実現

例えば、次のようなメリットがあります：

ローンチ前にデザイナーのスケジュールが過密になっていないかを確認

スケジュールに影響が出る前にスコープの拡大を特定する

過去のデータに基づいて今後の仕事量を予測

月半ばに、リテーナー時間の使用状況が割り当て枠を上回っている傾向を把握する

チーム間の作業負荷をバランスよく配分

💡 プロのヒント： AIを活用してプランをより効果的に！ClickUp Brainは過去の時間データを分析し、新規案件の提案においてより現実的なタイムラインを設定するお手伝いをします。

メリット7：代理店ワークフロー向けの既成テンプレート

プロジェクト構造を一から構築するのは、請求可能な仕事に充てられる貴重な時間を浪費します。毎回一から作り直すのはやめましょう。ClickUpのテンプレートライブラリには、事前に構築されたタスク構造、ClickUpカスタムフィールド、自動化機能を完備した、代理店向けの専用テンプレートが用意されています。

クライアントのオンボーディング、キャンペーン管理、コンテンツカレンダー、クリエイティブブリーフなどの仕事時間を短縮します。チームの仕事を遅らせることなく、一貫した品質を維持できます。

🚀 今すぐこのテンプレートを試す ClickUpの「マーケティングエージェンシー向けビジネステンプレート」を使えば、プロジェクトの管理が簡単になります。 タスクの優先順位を明確にした包括的なプロジェクトプランを作成

すべての仕事を一か所に整理、保存、共有

ボタンひとつでタイムラインや締切日を可視化 無料テンプレートを入手する 新製品の立ち上げでも、クライアントリストの拡大でも、ClickUpの「マーケティングエージェンシー向けビジネステンプレート」が強力にサポートします！

💡 プロのヒント： ClickUp Brainに指示して、テンプレートをその場でカスタムしましょう。新しいECクライアントを獲得しましたか？キャンペーン管理テンプレートを選択し、BrainにEC向けの成果物に合わせて調整してもらってください。 Brainを使えば、お気に入りのワークフローをカスタムテンプレートとして保存することも可能です。🤩

メリット8：クライアント向け成果物作成のためのAIライティング支援

代理店チームは、クライアントへのブリーフ、提案書、SNS用コピー、レポートなど、膨大な量の文章コンテンツを制作しています。JasperやCopy AIのような汎用AIライティングツールは文脈を理解できず、その都度プロジェクトの背景を改めて説明する必要があります。

ClickUpを使えば、AIにプロジェクトの背景をいちいち説明し直す必要がなくなります。

ClickUp Docsやタスク内で直接、ClickUp BrainのAIライターを活用し、プロジェクトの全コンテキストを踏まえてコンテンツの草案作成、編集、要約、再利用を行えます。クライアント情報、ブリーフ、キャンペーン目標はすべて同じワークスペースに保存されているため、コンテキストAIはそれらをすでに把握しています。

ClickUp BrainのAIライターを活用したClickUpドキュメント

クライアントへの提案書： Brainは、タスクにすでに定義されているプロジェクトの範囲とタイムラインから情報を抽出します

キャンペーンの概要： ダッシュボードのデータからエグゼクティブ要約を生成

コンテンツの再利用： ワークスペースを離れることなく、長文のブログ記事をソーシャルメディア向けの短い投稿に変換できます

メリット9：きめ細かな許可設定による企業レベルのセキュリティ

御社は、ブランド戦略、未公開のクリエイティブ資産、財務情報など、機密性の高いクライアントデータを扱っています。クライアントアカウント間で一度でも誤ってデータが漏洩すれば、一夜にして信頼を失うことになりかねません。

ClickUpは、以下の機能により企業レベルのセキュリティとデータプライバシーを提供します：

SOC 2 Type II 認証

GDPRへの準拠

保存時および転送中のデータ暗号化

また、ワークスペース、スペース、フォルダ、リスト、タスクの各レベルで詳細な許可設定を行うことも可能です。これにより、クライアントやフリーランサーは自分の仕事内容のみを確認できるようになります。PharmacyMentorのチームもこの方法を採用しています。

「私たちはClickUp内でコミュニケーションを取っており、プロジェクトに関わる全員が初日からウォッチャーとして追加されます。また、マスタークライアントカードも用意しており、もし誰かがこのカード以外でクライアントの案件に取り組んだ場合は、メモを残してその活動にバックリンクを張ることで、アカウントエグゼクティブがすべての進捗を把握できるようにしています。」

「私たちはClickUp内でコミュニケーションを取っており、プロジェクトに関わる全員が初日からウォッチャーとして追加されます。また、マスタークライアントカードも用意しており、もし誰かがこのカード以外でクライアントの案件に取り組んだ場合は、メモを残してその活動にバックリンクを張ることで、アカウントエグゼクティブがすべての進捗を把握できるようにしています。」

AIによる機密情報の漏洩の心配は無用です。ClickUp Brainは設定された許可を厳守し、ユーザーがアクセスできないスペースの情報は表示しません。

ClickUpで詳細なアクセス制御とカスタム可能なゲスト役割を有効にする

メリット10：代理店が使用するツール群とのシームレスな連携

ワークスペースを統合しても、チームには手放せないツールが残るものです。重要なのは、単にそれらを接続することではなく、ClickUp内でそのデータを検索可能にし、活用できるようにすることです。

「Integrations」機能で、他のツールをClickUpに接続しましょう

ClickUpネイティブ統合機能とオープンAPIを活用し、外部ツールのデータをClickUp内で検索・活用可能にしましょう。

ClickUpから離れることなくデザインファイルを探せる——タスクにリンクされているFigmaファイルが、Connected Searchを通じて検索可能になります

ツールスタック全体でワークフローを自動化——HubSpotでの案件更新がClickUpの自動化をトリガーします

ClickUpのタスク内から、Google Driveに保存されたファイルに直接アクセスできます

最大の違いは、連携機能によってデータがClickUpにフィードバックされ、ナレッジベースの一部としてAIが活用できるようになる点です。

🎥 このビデオでは、業務の可視性を高め、混乱を解消したいクリエイティブ、マーケティング、コンサルティングエージェンシーに最適な管理ソフトウェアをご紹介します。

メリット11：あらゆるサイズのエージェンシーに対応する拡張性の高い構造

代理店は急速に成長しますが、多くのツールはそのペースについていけません。5人のチームで機能していた仕組みも、20人になると機能しなくなり始め、50人になると完全に破綻してしまいます。

その結果、どうなってしまうでしょうか？数年に一度のツール移行という苦痛のサイクルに陥り、ワークフローの再構築やチームの再教育が必要となり、その過程でクライアントへの影響が生じるリスクも伴います。

ClickUpは、エージェンシーのフェーズに合わせて柔軟に対応することで、こうした課題を回避します：

まずは基本から ：タスク管理とコラボレーションのコア機能から始めましょう

クライアント基盤の拡大に合わせて、カスタムフィールド、自動化機能、テンプレートを活用して プロジェクトの構造を整備 しましょう

業務が複雑化するにつれて、AIエージェント、ダッシュボード、リソース管理などの高度な機能を組み込んでいきましょう

つまり、システムを切り替える必要はありません。エージェンシーの成長に合わせて、同じワークスペースを進化させていくことができるのです。

テクノロジーを最優先する成長支援エージェンシーであるGraphiteは、チームの拡大に伴い、ツールの機能が追いつかないという課題に直面していました。コラボレーションと生産性に影響が出たため、同社はツールの分散を解消し、ClickUpへの移行を決定しました。 ✨ その結果は： コンテンツの生産量が 12倍に増加

文脈を共有する必要があるチーム間のメッセージ数が20分の1に

週に3時間の時間短縮：ミーティングの必要性をなくすことで CEOのイーサン・スミス氏の言葉を借りれば： ClickUpは、プロセスを最適化して納期厳守を実現し、成果を最大化するよう支援することで、チームが最高の仕事をできるようにします。 ClickUpは、プロセスを最適化して納期厳守を実現し、成果を最大化するよう支援することで、チームが最高のパフォーマンスを発揮できるようにします。

ClickUp AIは進化し続け、常に一歩先を行くサポートを提供します。

ClickUpにおいて、AIは単なる一時的な機能追加ではありません。製品の核となる部分に組み込まれています。つまり、ツールを切り替えたりワークフローを作り直したりすることなく、現在お使いの機能がますます賢くなっていくのです。

最近追加された機能は、すでにイノベーションの方向性とスピードを示しています：

複数のLLMにアクセスできるClickUp Brainは、特定のAIプロバイダーに縛られることはありません。文章作成からデータ分析、コード生成に至るまで、タスクの種類ごとに最適なモデルを選択します。

多くのツールは、基本的なAIチャットボットを搭載するだけで終わっています。チームは依然として文脈をコピー＆貼り付けたり、ツールを切り替えたり、手作業で情報を接続したりしなければなりません。

ClickUpは独自のアプローチを採用しています。AIが統合されたワークスペースに組み込まれているため、新機能が追加されるたびにシステム全体の動作が向上します。

機能 ClickUp Asana Monday.com Notion Wrike ワークスペースに組み込まれたネイティブAI ✅ 限定 限定 限定 限定 あらゆる仕事におけるAIを活用したナレッジマネジメント ✅ ❌ ❌ 一部 ❌ ドキュメント、チャット、時間追跡機能を標準搭載 ✅ 一部 一部 一部 一部 複数のLLM /AIへのアクセス ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ 自律的なタスクのためのAIエージェント ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ クライアントのゲスト許可 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

多くのツールは、単独では優れた機能を提供しています。Notionはドキュメント作成に最適です。Asanaはタスク追跡に優れています。Monday.comはワークフローの柔軟性に富んでいます。

しかし、代理店に必要なのは個々の強みではなく、すべてが連携して機能することです。それこそが、ClickUpのAIを単なる「ヘルパー」から真の「オペレーター」へと変える要因です。AIがすべてのタスク、ドキュメント、チャットメッセージ、時間エントリーを一元的に把握できるようになれば、それは単なる目新しさではなく、競争上の優位性へと変わります。

1つのプラットフォーム。完全なコンテキスト。効率的で生産性の高い代理店

成功する代理店は、最も多くのツールを使っているところではありません。適切なシステムを活用しているところです。統合されたAIワークスペースは、情報のばらつきを解消し、無駄な作業を減らし、AIが効果を発揮するために必要な全体像を把握できるようにします。

その代わりとなるのは、連携の取れていないツールや、仕事内容を十分に理解できないAIを無理やり組み合わせることです。

ClickUpを無料で始めて、エージェンシーの業務スタイルがどのように変わるか体験してください。 ✨

代理店向けClickUp AIに関するよくある質問

単体のAIプロジェクト管理ツールは、基本的なタスク管理機能にインテリジェンスを追加するだけですが、ワークスペース全体の文脈を把握することはできません。ClickUpは、プロジェクト管理、ドキュメント、チャット、連携機能を1つのプラットフォームに統合しています。つまり、ClickUpのAIは単なるタスクリストだけでなく、エージェンシーの業務全体を分析して判断を下すのです。

小規模な代理店やフリーランサーも、ClickUp AIの機能を活用できるのでしょうか？

はい、ClickUp AIの機能は、規模を問わずあらゆるチームで活用できます。小規模な代理店では、AIが本来なら追加の人員を雇わなければならなかった管理業務を処理するため、特に大きな効果を実感できることが多いです。

ClickUp BrainはどのAIモデルをサポートしていますか？

ClickUp Brainは「マルチLLMアクセス」を採用しており、単一のプロバイダーに縛られることなく、複数のAIモデル（Gemini、Claude、ChatGPTなど）を活用します。これにより、文章作成からデータ分析、コード生成に至るまで、タスクの種類ごとに最適なモデルを選択することが可能です。