エージェンシーがプロジェクト管理とクリエイティブツールを統合する方法

クリエイティブエージェンシーは評判が悪い。プロバイダーとして、また雇用主としても。

クライアントは、より多くの仕事を獲得するために代理店が過剰な約束をし、後で成果が伴わないと不満を漏らす。チームメンバーは絶え間ないプレッシャーの中で質の高い仕事を生産するのに苦労している。

しかし、hub、ワイデン＋ケネディ、オグルヴィといった大手エージェンシーは、卓越したクリエイティブワークが実現可能であることを証明している。その秘訣とは？プロジェクト管理とクリエイティブ実行の間に、緊密で摩擦のない連携を確立することだ。

本ブログでは、代理店がプロジェクト管理ツールとクリエイティブツールを統合し、日常業務を効率化する方法を紹介します。

⭐ おすすめテンプレート すべてのクライアントとそのキャンペーンを一括で追跡する、よりクリーンで高速、シンプルな方法をお探しですか？ ClickUpのマーケティングエージェンシーテンプレートがそれを実現します。キャンペーンをカテゴリ分けして素早くナビゲートし、カスタムフィールドを追加して各キャンペーンを定義し、タブを切り替えることなくリアルタイムで進捗を追跡できます。 無料テンプレートを入手 ClickUpマーケティングエージェンシーテンプレートで、すべてのキャンペーンを360°のビューで把握しましょう

エージェンシーにおける統合の課題

プロジェクト管理と創造的プロセスは相互依存関係にある。にもかかわらず、多くのエージェンシーは両者の連携に苦労している。その理由は主に二つある：

クリエイティブチームは仕事を制作するために複数の専門ツールを活用しています：

デザイナー向け： Figma、Adobe Creative Cloud、Canvaを活用してビジュアルアセットを構築

ライター向け： Google ドキュメント、Notion、Jasper AI、Grammarlyなどを活用して原稿を作成しましょう。

ビデオエディター： Adobe Premiere Pro または After Effects を使用してモーショングラフィックスを編集する

さらに、アカウントマネージャーやプロジェクトマネージャー（PM）は、編集カレンダー（スプレッドシート）、電子メールスレッド、Slackメッセージなどを行き来しています。

誰もが自分のツールで仕事をし、連携しない。プロジェクトはあらゆる方向に引き伸ばされる。

📌 例： クライアントがFigmaの特定のフレームにコメントを残したと想像してください。プロジェクト管理者がスプレッドシートと電子メールスレッドしか使用していないため、そのフィードバックに全く気づかないのです。

2. 創造性は直線的に進むことは稀である

創造的プロセスは動的で反復的、かつ複雑だ。ある資産は複数回のフィードバックを経る一方、別の資産は即座に承認される。

一方、プロジェクト管理は構造がすべてです。明確なタイムラインと予測可能性によって機能します。

エージェンシーが両者を統合しようとすると、結局どちらか一方を犠牲にしてしまう。優れた仕事を生み出す創造的な柔軟性を失うか、事業を継続させるプラン構造を損なうかのどちらかだ。

📌 例： プロジェクトマネージャーはライターにブログ記事の執筆を割り当て、1週間以内に納品・編集・公開準備完了を期待する。アカウントマネージャーはクライアントにカレンダーに予定を記入するよう伝える。 ライターは個人設定の締切をクリアするも、その後クリエイティブプロセスが発動。エディターは別の切り口を要求し、トーンの再調整が必要となり、あっという間に1週間のタスクが10日目へ突入する。 プロジェクトは遅延し、クライアントにはプロ意識が欠けているように映っている。

エージェンシーにとって統合が重要な理由

クリエイティブチームとプロジェクトチームが共に使用する共有システムを構築します。

プロジェクトマネージャーはクリエイティブワークフローの可視性をリアルタイムで確保できます。クライアントから進捗確認を求められるのを待つのではなく、プランを立て、調整し、スケジュールを積極的に共有することが可能になります。

クリエイティブチームは管理タスクに時間を浪費せず、保護された創作時間を享受できます。この統合により以下が実現します：

以下に、統合されたクリエイティブプロジェクト管理の例を示します：

例1：より賢いリソース配分

従来：新規プロジェクトが入ると、プロジェクトマネージャーはクリエイティブチーム全員に手動で連絡を取り、各人の作業可能範囲を確認します。割り当てをプランしている最中に、エディターから2人のライターに対する大幅な修正提案が入ります。

プロジェクトマネージャーはこの状況を全く把握しておらず、新たな仕事をライターたちに割り当て、知らず知らずのうちに彼らに過負荷をかけている。

改善後：クリエイティブプロジェクト管理ツールは各クリエイティブ担当者のリアルタイム空き状況を表示。エディターが修正依頼を割り当てると、ライターのスケジュールが自動更新される。プロジェクトマネージャーはライターの多忙を確認し、新規タスクを別の担当者に割り当てる。

例2：より明確なクライアントフィードバックループ

従来型：クライアントがファイルを確認し、アカウントマネージャーに電子メールで連絡。アカウントマネージャーがプロジェクトマネージャーに伝え、プロジェクトマネージャーがデザイナーに転送。多くの人が情報を中継するため、デザイナーは混乱したり不完全なフィードバックを受け取ることが多い。

改善後：プロジェクト管理ツール内の全タスクにクリエイティブファイルへのリンクが設定されている。クライアントはアセット上またはタスクのコメント欄に直接フィードバックを残す。メッセージの伝達待ちなく、全員が即時に同一のフィードバックを確認可能。

例3：自動化されたアセット管理と検索

以前：チームメンバーは適切なアセットを探すため、Googleドライブのフォルダや電子メールのやり取り、社内チャットを何時間も探しまわる。最新バージョンか旧バージョンか確認するため、常に互いに連絡を取り合っている。

実現後：クリエイティブ資産はPMツール内のタスクとリンクされています。「承認済み」とマークされた瞬間、PMシステムが自動的にファイルをデジタルアセットライブラリの適切なフォルダに移動。必要な時は、アセットの外観・含まれるテキスト・関連プロジェクトで検索するだけで、PMツールが即座に取得します。

👀 ご存知ですか： 1960年代、伝説的エージェンシーDoyle Dane Bernbach（DDB）において、ビル・バーンバックはエージェンシーの在り方を根本から変えました。彼は初めてアートディレクターとコピーライターを同じ部屋でペアにした人物です。それ以前は、ライターがコピーを作成し、流れ作業のように「下へ送り」アート部門に渡すのが通例でした。

代理店がプロジェクト管理とクリエイティブ仕事を統合した統一システムを構築する方法を見ていきましょう。

また、ClickUpのクリエイティブエージェンシー向けソフトウェアとプロジェクト管理ソフトウェアが、この統合をいかに簡素化するかもご紹介します。

1. キャンペーンプランの一元化

まずは既存のキャンペーンをすべて単一のhubに集約することから始めましょう。

複数のクライアント向けに複数のキャンペーンを管理している場合は、追跡しやすいようにクライアントフォルダに整理しましょう。

次に、すべてのキャンペーンの基本レイアウトを標準化します。以下を含める必要があります：

キャンペーン目標＋ターゲット層＋KPI

主要な成果物

マーケティングロードマップ に示される各キャンペーンフェーズ

プロジェクトのタイムライン、マイルストーン、締切

投稿スケジュール

マーケティングチームの全員の役割と責任

クリエイティブ依頼フォーム

ブランドアイデンティティ およびその他のクライアント固有のガイドライン

ゼロからこの構造を設計するのは面倒？ClickUpには数多くの事前作成済みテンプレートが用意されており、代理店は数分でカスタムしてマーケティングキャンペーン管理を一元化できます。

以下が当社のトップ2の推奨事項です：

ClickUpマーケティングエージェンシーテンプレート

10社以上のクライアントを同時に扱う中規模から大規模のエージェンシーを運営していますか？

ClickUpのマーケティングエージェンシーテンプレートは、複数のクライアント、キャンペーン、内部チームを一元化されたビューで管理するための既製のオペレーティングシステムを提供します。

主な機能：

カスタムステータスを活用してキャンペーンを一目で追跡し、進捗を確認しましょう

アカウント、契約規模など、各キャンペーンの主要属性を定義するためのカスタムフィールドを6つ取得

契約タイムライン、契約リスト、契約進捗など、様々なカスタムビューでキャンペーンを可視化

組み込みのプロジェクト管理システムを活用して、タスクの割り当て、依存関係の追加、ステータスの変更、時間追跡などを行ってください。

気づけば、手間をかけずに全てのキャンペーンが整然と計画されている。

ClickUpマーケティングキャンペーン管理テンプレート

ClickUpマーケティングキャンペーン管理テンプレートを活用し、個々のキャンペーンをリアルタイムでプラン・追跡・測定しましょう。

各キャンペーンごとに異なるフェーズを作成し、タスクを追加し、期日を設定し、役割を定義し、仕事を割り当てても、キャンペーントラッカーから離れる必要はありません。

主な機能：

各キャンペーンフェーズのタスクを定義するための11種類のカスタム属性（例：最終コンテンツ、担当チーム、承認など）を取得

進捗を常に把握するためのカスタムタスクステータス

予算トラッカー、ソーシャルメディアチームトラッカー、マーケティングフェーズテーブルなど、7種類の異なるビューでキャンペーンを可視化

このテンプレートを使用することで、プロジェクトの全ライフサイクルを1つの構造化されたボードに素早く集約できます。

2. タスクとクリエイティブアセットを接続する

次に、各キャンペーンのタスクを作成し、クリエイティブ素材を直接リンクさせます。

📌 例：デザイナーが広告制作中なら、タスクカードにFigmaファイルまたはPhotoshopクラウドドキュメントへのリンクを記載すべきです。

デジタルアセット管理ツール内でこれらのアセットをプロジェクト構造に沿って整理しましょう。例えば、タスクが「第1四半期ソーシャルキャンペーン」に属する場合、そのクリエイティブアセットは「第1四半期ソーシャルキャンペーン」フォルダに追加する必要があります。

クリエイティブアセットの命名規則を標準化しましょう。これにより、一目でどのバージョンが最新版か全員が即座に把握できます。

ClickUpがどのように役立つか

ClickUpタスクなら、クリエイティブ資産を損なうことなく、数百ものキャンペーンアイテムを同時に管理するのが驚くほど簡単です。

ClickUpでタスクを作成し、タスク説明、担当者、開始日と期日、優先度レベル、QAチェックリストなど必要な詳細を追加します。画像、文書、ビデオ、その他のファイルを添付ファイルとして直接このタスクにアップロードし、関連するすべての資産を一箇所にまとめて管理します。

仕事でのマーケティングタスクの追跡方法は次の通りです：

カスタムフィールドを活用すれば、タスク内のアセットを整理整頓できます。例えば「Canvaリンク」というカスタムフィールドを作成し、デザイナーがリンクをドロップできるようにします。一方、ライターはブログ文書を「ブログ下書き」フィールドにアップロードします。

ClickUpカスタムフィールドを追加してデータを分類・フィルタリング

3. フィードバックと承認プロセスの効率化

承認者とクライアントがアセットに直接フィードバックを投稿するよう促しましょう。例としてビデオならタイムスタンプにコメントを、デザインなら特定要素にメモをピン留めします。

最も重要なのは、修正に関するすべての議論をタスク自体の中で行うことです。これにより、変更が行われた理由の明確な履歴が作成されます。承認者の定義も同様に重要です。誰が承認する必要があるのかを明確に定め、無秩序なフィードバックを回避しましょう。

最後に、承認担当者にもクリエイティブをレビューし返答する固定期間を設けることを確実にしてください。これによりプロジェクトの停滞を防げます。

ClickUpがどのように役立つか

ClickUpの校正機能を活用し、作成の特定要素に対するフィードバックを得て、微調整を加えましょう

ClickUpの校正機能は、アセット注釈とタスク管理ツールを通じてフィードバックプロセスを効率化します。

レビュー担当者は、アップロードされた画像・ビデオ・PDFの任意の箇所をクリックして提案を追加できます。テキストメモの挿入、形の描画、領域のハイライト表示により、問題を正確に説明することが可能です。

🚀 ClickUpの優位性：ClickUp Docsを活用すれば、全てのフィードバックをドキュメント内で直接管理・追跡可能です。 エディターはテキストのハイライト表示、@メンション付きコメントの追加、ライターへのアクション項目の割り当てが可能です。サイドバーにはドキュメント全体の議論のスレッドとステータス（未解決/解決済み）が表示されます。 これは、テキストとして保存されたクリエイティブブリーフ、コピー草案、ムードボードに効果的です。 ClickUp Docsで文書作業へのフィードバックを簡単に追加・管理

4. 反復的なワークフローの自動化

手作業のワークフローほど、エージェンシーの勢いを急速に失わせるものはありません。

クリエイティブプロジェクトマネージャーは、ブリーフからタスクへ詳細を移し、クライアントの直前の要求を伝達し、進捗を追いかける日々を送っている。一方、クリエイティブチームは作業を中断して進捗の細かな報告を求められる。

自動化がバックグラウンドの仕事を担うため、双方がデータの移動ではなく本来の業務に集中できる。

基本的な自動化の例を以下に示します：

ステータストリガー： ライターが下書きを「完了」に移動すると、エディターに即時通知が届く

タスク作成： プロジェクト管理プラットフォームで新規追加されたブリーフから自動的にタスクを生成

リマインダー： 迫る期限や過ぎた期限へのリマインダーを自動化

クライアントとのコミュニケーション：毎週金曜日にプロジェクトの進捗レポートを作成し、電子メールでクライアントに送信する

ClickUpがどのように役立つか

ClickUpの自動化機能を使えば、反復的なワークフローを自動化するのが簡単です。シンプルなドラッグ＆ドロップインターフェースで、自動化のトリガー、条件、アクションを定義できます。

例えば、タスクのステータスが「レビュー準備完了」に変わったら、自動的にアカウントマネージャーに割り当て、特定のレビュー担当者を追加し、期限を1日延長して更新し、関係者に通知する。

必要な自動化機能を切り替えるか、ワークフローに基づいたAIによるルールをカスタムする

さらに、ClickUpのスーパーエージェントは専属アシスタントとして機能し、ワークフローを監視し、意思決定を行い、自律的にアクションを実行します。

例えば、誰かがタスクにフィードバックを残すと、AIエージェントがコメントやインライン注釈をスキャンし、タスク所有者のためのアクションアイテムを作成します。AIエージェントの作成方法の詳細はこちらのビデオをご覧ください 👇

5. 代理店のパフォーマンスをリアルタイムで追跡する

プロジェクト管理ツールとクリエイティブソフトウェアを統合した。しかし、このセットアップが実際にプロジェクトの収益性を向上させるかどうか、どうすればわかるのか？リアルタイムのパフォーマンス追跡を通じてだ！

まずは、統合前と統合後で、タスクが「ブリーフ」から「承認」に至るまでの所要時間を測定しましょう。仕事が滞るポイントを特定することで、クリエイティブエージェンシーのプロジェクト管理セットアップの効率化が図れます。

ただし注意点：このモニタリングは、サイロ化されていない場合にのみ効果を発揮します。クリエイティブのパフォーマンスを1つのツールで追跡し、プロジェクト管理を別のツールで行う場合、統合の意義は失われてしまいます。

ClickUpがどのように役立つか

ClickUpダッシュボードは、タスク・プロジェクト・クライアントポータル・接続ツールからリアルタイムのインサイトを直接取得。すべてを一元管理できます。

クライアントやキャンペーン専用のダッシュボードを作成し、関連するウィジェットカードでカスタムできます。例えば、完了したタスクと総スコープの経時的な進捗を測定したい場合には、バーンアップチャートを追加します。

AI搭載のClickUpダッシュボードでプロセス導入のKPIをリアルタイムに追跡

これらのダッシュボードは、チームパフォーマンス、クライアントの仕事全体、財務管理など、重要な洞察を一目で把握できるマスターダッシュボードに統合できます。

🚀 ClickUpの優位性： ClickUpダッシュボードとAIカードを活用しましょう。この動的なウィジェットはタスクデータを分析し、ダッシュボード上に直接自然言語による要約や提案を表示します。 例えば、「12件のタスクが期限超過」といった生データを見る代わりに、AIカードは「マーケティング部門で8件のクリエイティブが期限超過中—サラ（キャパシティ20%）に2件割り当てるか、期限を金曜日に延期するか？」と提案します。 ダッシュボードにAIカードを追加し、カスタムインサイトを素早く共有

実際のエージェンシーでの活用事例

以下は、エージェンシーがプロジェクト管理ツールとクリエイティブツールを統合し、業務効率化を実現した実例です：

1. 新たなリーチ

課題：New Reach Marketingは急成長していたが、キャンペーン運営は分散したツール、スプレッドシート、Slackスレッドで行われていた。チームは複数のプロジェクトにまたがるクライアントの期待値管理とエージェンシーの規模拡大に苦戦していた。

解決策： プロジェクト管理とクライアント管理のオールインワンソリューションとしてClickUpを導入。標準化されたワークフローがアドホックなスプレッドシートに取って代わり、ダッシュボードがリアルタイムで作業負荷とクライアントの健全性を可視化。業務は予測可能で追跡しやすく、委任も容易になった。

結果：

2. 薬局メンター

課題：Pharmacy Mentorの小さなクライアントリレーションズチームは、Google Workspace、電子メール、Docsなどバラバラのアプリで200社のクライアントを管理していました。これが混乱を招きました：ツールの乱立、頻繁なコンテキスト切り替え、作業の重複、リアルタイムなプロジェクト可視性の欠如、そして不十分な内部目標追跡。

解決策：従来のプロジェクト管理とは異なり、ClickUpはPharmacy Mentorにプロジェクト管理、クライアントとの共同作業、リアルタイム分析を統合したツールセットを提供しました。これにより、フォルダ管理の煩雑さが構造化されたタスクに置き換えられ、クライアント向け入力フォームが簡素化され、プロジェクト追跡が一元化されました。

結果：

クライアントプロジェクトにおける修正回数が20%減少

タイムゾーンの障壁なしに100%円滑な社内コミュニケーションを実現

日々のアカウントミーティングを共有プロジェクト可視性に置き換えた結果、チームの生産性が2倍に

エージェンシーが直面する一般的な障壁

クリエイティブプロジェクトを管理する際にエージェンシーが直面する一般的な課題は以下の通りです：

よくある落とし穴 なぜこうなるのか ツール間のコンテキスト切り替え プロジェクト管理とクリエイティブ仕事を別々のツールで行うと、チームがアプリ間を頻繁に行き来し集中力を失うため、時間の無駄が生じる 断片的なフィードバックループ コメントは電子メール、チャット、ドキュメント経由で届くが、アセットとの明確な紐付けがなく、延々と行き来するやり取りを引き起こす スコープクリープ デザイン作業とプロジェクトボードが同期されていないため、エージェンシーは可視性を欠き、土壇場の追加作業を引き受けてしまう 脅かされる創造的自由 硬直したプロセス、厳しい納期、過剰な承認プロセスはデザイナーのアイデアを窒息させ、大胆な仕事よりも安全策を強いる

クリエイティブとプロジェクト管理の統合の未来

人工知能は進化を続けている。エージェンシーにとって、これはクリエイティブなプロジェクト管理が本質的に知能的になり、より速く、より効率的になることを意味する。

今後予想されるトレンドは以下の通りです：

自律的バージョン管理： アセット管理ツールは文脈分析を活用し、人間の介入なしにファイルを管理・整理します。例として、システムが自動的に下書きをアーカイブし、クライアントに提示可能なバージョンのみを最上位に保持します。

予測型リソース平準化： 将来のシステムは、チームの空き状況を示すだけでなく、ボトルネックを予測し是正策を提案する段階へ進化する。例えば、チームメンバーが過負荷に気づく前に、ソフトウェアが締切の延期やタスクの再割り当てを推奨するといった機能だ。

しかし最も顕著な違いは、プロジェクト管理におけるマネージャーの役割の変化にある。

未来のプロジェクトマネージャーはファシリテーターとなる。AIが雑務を担うことで、PMはプロジェクト戦略、創造的ビジョン、クライアントとのコミュニケーション、チーム調整に注力できるようになる。

ClickUpでクリエイティブプロジェクト管理をマスターする

収益性の高いエージェンシー運営は芸術である。創造的な品質と厳しい納期、限られた予算の間で絶えずバランスを取らねばならない。

ツールを数個だけ持つスリムな技術スタックが答えだと言っているわけではありません。むしろ、それはどのエージェンシーにとっても非現実的です。

ただし、全システムにわたる完全かつ自動化された統合は必須です。

ClickUpは、高次元のプロジェクト計画、日々のクリエイティブ制作、そして長期的な創造的卓越性の間のギャップを埋めます。

エージェンシーはタスク管理と校正プロセスでクリエイティブサイクルを効率化し、ワークフローを自動化、リアルタイムインサイトの共有を実現。さらに文脈理解型AI（ClickUp BrainGPT）を組み込むことで、最高の効率性を達成できます。

その方法を知りたいですか？今すぐClickUpに登録して始めましょう。

よくある質問（FAQ）

プロジェクト管理とクリエイティブツールを統合することで、計画と実行の間の摩擦を解消します。プロジェクトマネージャーはチームに更新を催促することなく、クリエイティブプロセスの可視性をリアルタイムで確保できます。クリエイティブ担当者は進捗を手動で記録したりアセットを探し回ったりする必要がなくなるため、自身の仕事に集中できます。これにより高コストなエラーが減少し、納期が短縮され、クリエイティブ成果物の品質が向上し、クライアントの満足度を維持できます。

ClickUpはネイティブ連携とAPIを通じてクリエイティブスタックに直接接続する中核ハブとして機能します。ライブデザインファイルの埋め込み、クラウドストレージの同期、ファイル操作に基づくタスク更新の自動化を実現。コミュニケーション、ファイル、タイムラインを一元管理し、複数チーム間でデータの一貫性を確保します。

はい、ClickUpにはクリエイティブエージェンシーやデザインチーム向けに特別に設計された、様々な事前構築済みテンプレートが用意されています。まずClickUpマーケティングエージェンシーテンプレートを使用して、全クライアントとそのキャンペーンのハイレベルなプランを構築しましょう。次に、ClickUpマーケティングキャンペーン管理テンプレートを用いて各キャンペーンの詳細を策定します。これらを基盤として活用し、自社エージェンシーの要件に合わせてカスタムしてください。

クライアントは仕事確認やフィードバック提供に有料のClickUpアカウントを必要としません。公開共有機能でプロジェクトボードや特定ドキュメントへのライブリンクを送信可能です。さらに校正機能では、簡易ゲストアクセスリンクで画像やビデオに直接コメントを残せます。これによりフィードバックループを迅速かつ一元化できます。

エージェンシーはClickUpダッシュボードを活用し、高次元のパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。作業の進捗に応じて自動更新される視覚的ウィジェットで、請求可能時間、プロジェクト予算、チームのキャパシティを追跡可能です。時間追跡をタスクに直接リンクさせることで、リソースがどこに投入されているかを正確に把握できます。