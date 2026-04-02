マーケティング代理店が週に15時間以上を節約する方法

マーケティング代理店は、たった1つのクライアントキャンペーンを実行するためだけに、複数のツールを駆使することがよくあります。実際、Oktaの調査によると、業界を問わず組織が導入しているアプリの平均数は101に上り、ツールの断片化を回避することはほぼ不可能となっています。

このガイドでは、貴社のエージェンシーが失われた時間を取り戻すための、7つの具体的なワークフロー改善策をご紹介します。また、プロジェクト、ドキュメント、会話、分析機能を統合し、AIをインテリジェンス層として組み込んだ単一のセキュリティのあるプラットフォームであるClickUpの「統合型AIワークスペース」が、この努力においていかに強力な味方となるかについても解説します。

なぜ多くのマーケティング代理店が毎週15時間以上を無駄にしているのか

1つのクライアント向け成果物を作成する際、タスク確認にはプロジェクト管理ツール、企画書にはGoogle ドキュメント、フィードバックにはSlack、承認には電子メールと、あちこちを確認しなければならないと、その時間はあっという間に積み重なってしまいます。

こうした情報の散在により、チームは必要な情報を探し回ったり、アプリを切り替えたり、複数のプラットフォームで同じ更新作業を繰り返したりして、何時間も無駄にしています。ツールを切り替えるたびに、「そのファイルはどこ？」というSlackのメッセージが飛び交い、手作業で作成されるステータスレポートが積み重なるたびに、誰も把握していない時間が浪費されているのです。

その15時間以上が実際にどこに使われているのか、こちらをご覧ください：👀

アプリ間の切り替え： プロジェクト管理ツールからドキュメント、チャット、時間追跡へと次々と切り替えることで、集中力が絶えず途切れてしまいます

プラットフォーム間の更新作業の重複： 同じステータスを3か所に投稿することは、追加の価値がゼロであるにもかかわらず、仕事が3倍になってしまう

電子メールでの承認待ち： フィードバックのスレッドが埋もれてしまい、どのバージョンが正しいのか分からなくなる

レポート作成を一からやり直す： 毎週Mondayの朝、さまざまなツールからデータを抽出してスライド資料にまとめる作業に、半日もの時間を費やしてしまっている

納品物のバージョンを探す作業： ファイルがGoogle Drive、Dropbox、電子メールの添付ファイルなどに散在していると、誰も正しいファイルを持っていると確信できなくなります

しかし、こうした些細な非効率が積み重なることで、毎週、マーケティングエージェンシーの生産性を著しく低下させています。取材に応じたあるエージェンシーによると、チームメンバー1人あたり1日45分もの時間を、プラットフォーム間の移動に費やしているとのことです。

🎥 本題に入る前に、スタッフの燃え尽き症候群を防ぎつつ、マーケティングエージェンシーの生産性を向上させるための、実践的なヒントをまとめたビデオをご覧ください！

ツール環境が分散していることの問題は、単に時間が無駄になることだけではありません。その分散が、エージェンシー全体の業務を遅らせてしまうのです。

キャンペーン情報が複数のプラットフォームに分散していると、意思決定に時間がかかります。チームは、自分が確認しているデータが最新のものかどうか確信が持てず、判断をためらってしまいます。クリエイティブディレクターがあるバージョンを確認し、アカウントマネージャーが別のバージョンを参照していると、クライアントにフィードバックが届く頃には、内容が完全に一致しなくなってしまうのです。

「真実の唯一の源」が存在しないことは、些細ながらもコストのかかる摩擦を生み出します。承認が滞り、引き継ぎが混乱し、単純な質問でさえ、すでに完了していることを確認するためだけに、長引くやり取りへと発展してしまいます。

長期的には、これは単なる業務遂行にとどまらず、次のような影響をもたらします：

クライアントとのコミュニケーションが、能動的ではなく受動的になってしまいます

チームは、仕事を進めるよりも、その内容を確認することに多くの時間を費やしています

戦略的思考が、業務調整に後回しにされてしまう

真のコストはお金ではなく、キャパシティです。チームがツールの管理に費やす1時間は、クライアント戦略やクリエイティブ仕事に充てられるはずだった1時間なのです。

1つのワークスペースが、エージェンシーのテクノロジー環境全体を置き換える方法

5つのツールを無理に組み合わせるのではなく、代理店はテクノロジースタックを統合し、すべてを1つのワークスペースに移行しています。

ここで、統合型ワークスペースのアプローチが真価を発揮します。タスク、ドキュメント、会話がリンクされているため、キャンペーンのタスクを開くだけで、ブリーフ、コメントスレッド、記録された時間、承認ステータスを確認できます。すべて画面を切り替えることなく行えます。

統合ワークスペースがもたらすメリットの一部を、簡単にご紹介します：

ディメンション 分散したツール環境（5つ以上のツール） 統合ワークスペース 新入社員のオンボーディング 各ツールのトレーニングを個別に実施する 1つのプラットフォームで習得 週次レポート作成 ツール間でエクスポート、コピー、貼り付け 単一のデータソースからリアルタイムデータを取得 承認サイクル 電子メールやチャットに散在している すべてをひとつのスレッドに集約 ファイルの検索 3～4つのアプリを確認する 一元化された検索 信頼できる情報源 「どのツールが最新バージョンですか？」 単一のリンクされているワークスペース

マーケティング代理店が週に15時間以上を節約する7つのワークフロー改善

これら7つの戦略を実践すれば、御社のエージェンシーは毎週数時間の業務時間を削減できます。各戦略は、実際に時間を浪費している要因と、統合ワークスペース内でそれを解消するための具体的な方法を具体的に示しています。

すべてのクライアントアカウントにわたるプロジェクト管理を一元化

多くの代理店では、クライアントごとに異なるツール、命名規則、ワークフローを採用しています。そのため、アカウントをまたいだ作業負荷や締切状況を把握することが困難になっています。

🚀 ClickUpのスペース、フォルダ、リストを活用して、エージェンシー全体を明確な構造で整理しましょう。

ClickUpでエージェンシーの業務を一元管理

「スペース」を使えば、クライアント、部門、またはプロジェクトごとに異なるワークフローを整理できます。複雑なワークフローには「スペース」内に「フォルダ」を作成し、「リスト」には実際のタスクを登録します。

スペース： クライアント名（例：Acme Corp）

フォルダ： キャンペーンの種類（例：第3四半期の新製品発売）

リスト： 成果物のカテゴリ（例：ソーシャルコンテンツ、電子メールシーケンス）

タスク： 担当者、期日、ステータスが設定された個別の成果物

アカウントマネージャーは、クライアント向けの電子メールを送るために、毎週何時間もかけて様々な情報源から最新情報をまとめています。これは、成果に直結しない管理業務の負担に他なりません。

🎯ClickUp Automationsでエージェンシーのワークフロー自動化ルールを設定し、手動でのフォローアップをなくしましょう。

ClickUpの自動化機能で、日々のタスクを自動化しましょう

「タスクが『クライアントレビュー』ステータスに移行したら、アカウントマネージャーに通知し、期日を設定する」といったトリガー、条件、アクションを定義するだけで、あとはシステムが自動的に処理します。

🌟ClickUp Brain（ClickUp内の業務状況を完全に把握する統合AI）を活用すれば、実際のタスクデータから週次ステータス要約を自動的に作成できます。

ClickUp Brainを活用して、ワークスペースから重要なインサイト、フォローアップ、プロジェクトの最新情報、進捗状況を把握しましょう

更新レポートを一から作成する代わりに、ClickUp Brainがその週の進捗状況（完了したタスク、審査中のアイテム、今後の締切など）を自動的に抽出し、体系的なレポートとしてまとめます。あとは内容を確認して送信するだけです。

👀 ClickUpのAIスーパーエージェントが、反復的なタスクを自動化し、チームの日常仕事全般でインテリジェントな支援を提供する様子をご覧ください：

タスクやプロジェクト内で直接作業時間を記録

時間追跡を別のツールで行っていると、エントリーが不正確になったり、記録が完全に欠落したりしがちです。その結果、請求の正確性が損なわれ、収益性分析は当て推量に頼らざるを得なくなります。

⏱️ すべてのタスクに組み込まれたClickUpの時間追跡機能を使えば、作業中のその場で正確に作業時間を記録できます。

ClickUpの時間追跡機能で、シームレスに作業時間を記録しましょう

タイマーを開始したり、タスク、ClickUpのリストビュー、ボードビュー、さらにはクイックアクションメニューから手動でエントリーを追加したりできます。各エントリーは請求対象または非請求対象としてマークでき、説明やタグを追加することも可能です。以下の項目を追跡できます：

クライアントごとの請求可能時間

プロジェクトごとの内部（非請求）時間

成果物ごとの見積もり時間と実時間

成果物タイプ別の時間配分

手動でのレポート作成をリアルタイムのダッシュボードに置き換える

複数のツールからデータを抽出してスライドに貼り付け、週次実績レポートを作成していませんか？そのレポートは、完成する頃にはすでに古くなっているでしょう。

📊ClickUpのダッシュボードを使えば、作業負荷の配分、タスクの進捗状況、時間追跡の結果、期限切れのアイテムを一目で確認できます。

カスタムClickUpダッシュボードを作成して、チームの生産性を追跡しましょう

ダッシュボードを使えば、ワークスペースのデータをエクスポートすることなく、視覚的なウィジェットに変換できます。

代理店における一般的なレポート作成 便利なClickUpダッシュボードウィジェット チームの作業負荷の要約 担当者別の作業量 キャンペーンの進捗状況 ステータス別タスク クライアントへの請求時間 クライアントごとの時間追跡 納期遅延の成果物 期限切れタスクリスト

ダッシュボードにAIカードを追加して、常に最新の状態に更新されるAIを活用したインサイトを活用しましょう。例として、次のようなカードを追加できます：

AIスタンドアップ™ ：選択した期間の最近の活動を要約します

AIチームStandUp ：選択した期間における、特定の人物やチームの最近の活動を要約します

AIによるエグゼクティブ要約 ：部署、チーム、またはプロジェクトの健全性とステータスを示す、最新のエグゼクティブ要約を生成します

AIプロジェクトの進捗状況：プロジェクトのステータスと進捗状況の概要を把握しましょう

ダッシュボードレポートをスケジュール設定し、関係者に自動的に送信することも可能です。

成長著しいデジタルマーケティングエージェンシーであるHawke Mediaは、生産性と可視性を向上させるプラットフォームとしてClickUpを採用しました。導入から1年以内に、プロジェクトの遅延が70%減少したことが確認されました。 経営幹部の方々の多くは、把握すべき事項が多く、必ずしもClickUpにログインしたいとは限りません。しかし、「閲覧専用」リンクを送信することで、彼らやその他の関係者もコンテンツカレンダーやスプリントダッシュボードを確認し、現在進行中の業務を素早く把握できるようになります。 経営幹部の方々の多くは、把握すべき事項が多く、必ずしもClickUpにログインしたいとは限りません。しかし、「閲覧専用」リンクを送信することで、彼らやその他の関係者もコンテンツカレンダーやスプリントダッシュボードを確認し、現在進行中の業務を素早く把握できるようになります。

クリエイティブの承認プロセスを単一のスレッドで効率化

電子メール、Slack、マークアップツールに分散した承認ワークフローは、修正の漏れやリリース遅延の原因となります。どのバージョンが最新なのか、あるいはどの承認プロセスが滞っているのか、誰も把握できなくなってしまいます。

🏆ClickUpタスクを活用して、すべてのフィードバックを成果物に紐付けましょう。

ClickUpタスク内で、仕事に関連したコミュニケーションを心がけることで、チームメンバーの連携を強化しましょう

すべての関係者が、同じスレッド、同じバージョン、同じ承認ステータスを確認できます。

ClickUpの校正機能を活用して、クリエイティブに関するフィードバックをチームのメンバーで共有しましょう

💡 プロのヒント： ワークスペースにゲストを招待して、クライアントとの連携をスムーズにしましょう。ファイルやダッシュボードを共有したり、モックアップへのコメント投稿を依頼したり、閲覧権限を設定して閲覧範囲を管理したりできます。

AIを活用してタスク、ドキュメント、メッセージを横断検索

🔍ClickUpのAI搭載検索機能を使えば、1つの答えを探すために4つのアプリをくまなく探す必要はもうありません。

タスク、ドキュメント、コメント、チャットを横断して機能するため、自然な言葉で質問を入力するだけで、実際のワークスペースのデータから回答が抽出されます。

ClickUp Brainを使って、ワークスペースから関連する回答を素早く見つけましょう

ClickUp Brainは統合型ワークスペース内に組み込まれているため、すべての要素の関連性を最初から把握しています。✨

ClickUp内のどこからでも、AIコマンドバーからアクセスできます。あるいは、他のユーザーをメンションするのと同じように、タスクのコメント欄やチャットに「@brain」と入力するだけでも利用可能です。 💡 プロのヒント：ClickUp Brain MAXを活用して、節約した時間をインサイトに変えましょう。このインテリジェントなデスクトップアシスタントを使えば、単なる進捗報告にとどまらず、ワークフローをリアルタイムで分析することができます。次のような質問を投げかけてみましょう： Brain MAXは、タスク、時間追跡、ダッシュボードの全情報を包括的に把握しているため、単にデータを表示するだけでなく、点と点を接続し、見逃しがちなパターンを浮き彫りにします。 その結果は？ 週に15時間以上を節約できるだけでなく、チームの時間を次にどこに割くべきかについて、より賢明な判断ができるようになります。

ClickUp内のどこからでも、AIコマンドバーからアクセスできます。あるいは、他のユーザーをメンションするのと同じように、タスクのコメント欄やチャットに「@brain」と入力するだけでも利用可能です。

💡 プロのヒント：ClickUp Brain MAXを使って、節約した時間をインサイトに変えましょう。このインテリジェントなデスクトップアシスタントを使えば、単なる進捗報告にとどまらず、ワークフローをリアルタイムで分析することができます。次のような質問を投げかけてみましょう： 「どのクライアントの承認サイクルが最も時間がかかっているのでしょうか？」

「どこで最も多くの非請求時間を浪費しているのでしょうか？」

「今週、遅延のリスクがあるプロジェクトはどれですか？」 Brain MAXは、タスク、時間追跡、ダッシュボードの全データを包括的に把握しているため、単にデータを表示するだけでなく、点と点を接続し、見逃しがちなパターンを浮き彫りにします。 その結果は？ 週に15時間以上を節約できるだけでなく、チームの時間を次にどこに割くべきかについて、より賢明な判断ができるようになります。

繰り返し発生するプロジェクトやクライアントのオンボーディングをテンプレート化

代理店では同じ種類のプロジェクトを繰り返し手掛けるものの、そのたびにタスク構造を一から作り直しています。これは、すでに構築済みの仕組みをわざわざ作り直すという、時間の無駄遣いです。

💪🏻 タスク、サブタスク、依存関係、カスタムフィールド、自動化を含むプロジェクト構造全体を保存し、ClickUpのテンプレート機能を使ってワンクリックで展開できます。

ClickUpテンプレートセンターで既成のテンプレートを閲覧したり、任意のスペース、フォルダ、リストから独自のテンプレートを保存したりできます。以下は、テンプレートを作成できるプロセスやアセットの例です：

クライアントのオンボーディング チェックリスト

キャンペーン開始ワークフロー

月次コンテンツ制作カレンダー

四半期ごとのレポート作成サイクル

代理店が節約した時間を測定する方法

ワークフローを1つのワークスペースに統合したら、次に考えるべきことは単純明快です。「これで本当に時間が節約できているのか？」

多くの代理店が犯しがちな過ちは、業務上のメトリクスではなく、見せかけだけのメトリクスを追跡してしまうことです。必要なのはダッシュボードの増設ではなく、仕事がより迅速に、かつ少ない努力で進んでいるかを明確に示す、少数の先行メトリクスです。

その実態を示す具体的なメトリクスは以下の通りです：

平均タスク完了時間： 成果物が「進行中」から「完了」になるまでに要する時間。この数値が低下すれば、ワークフローが効率化され、チームが作業の停滞や待ち時間に費やす時間が減っていることを意味します。

レポート作成に費やす時間： 週次または月次の進捗報告をまとめるのにかかる時間。手動でのデータエクスポートではなく、リアルタイムのデータからレポートを生成できるようになれば、この時間は大幅に削減されるはずです。

ワークフローあたりのツール使用数： 1つのキャンペーンや成果物が関わるプラットフォームの数。ツールが少ないほど、タスクの切り替えが少なくなり、処理能力が高まります。

承認サイクルの長さ： 初稿から最終承認までの時間。サイクルが短いほど、フィードバックのループが明確で、コラボレーションが円滑であることを示しています。

非請求対象の管理業務として記録された時間：社内調整、ステータス報告、ツール管理に費やされる時間。これが隠れた時間の浪費源であり、これを削減することで稼働率と収益性が直接向上します

ここでClickUpを利用するメリットは明白です。これらのデータはすべて、すでにワークスペース内に存在しているからです。

💡 プロのヒント： ClickUpダッシュボードを使えば、複数のレポートを統合することなく、サイクルタイム、スループット、納期遵守率、稼働率の傾向を追跡できます。 実践的なアプローチ：一度にすべてを測定しようとしないでください。2～3つのメトリクスを選び、1週間の基準値を確立し、30日後に再度比較します。その差こそが、真の「時間短縮効果」です。

エージェンシーのワークフロー統合を始める方法

結果を最も早く実感するには、まずは小規模から始め、その価値を実証し、そこから拡大していくのが最善の方法です。

現在のツールとワークフローを見直しましょう ：プロジェクト管理、ドキュメント、コミュニケーション、レポート作成など、現在の仕事の流れを可視化します。完璧さを追求するのではなく、重複や摩擦がないかを確認することが重要です。

最も手間のかかるワークフローを特定する ：常に負担になっているプロセス（クライアントのオンボーディング、週次レポート作成、クリエイティブの承認など）を1つ選びましょう。時間のロスが最も顕著なところから着手してください

専用のClickUpスペースを設定する ：スペース、フォルダ、リスト、タスクを活用してClickUp内にワークフローを再現し、すべてを1つの体系化された環境に集約しましょう

プロセスをテンプレート化 ：タスク、依存関係、カスタムフィールド、自動化機能を組み込んだ再利用可能なテンプレートとしてワークフローを保存し、チームが同じものを一から作り直す手間を省きましょう

次のワークフローへ展開：最初のユースケースが順調に稼働し始めたら、キャンペーンの実行、コンテンツ制作、レポート作成など、次のワークフローについても同様のプロセスを繰り返してください。

ClickUpで、仕事の管理から脱却し、仕事を前進させましょう

代理店が毎週失っている時間は、あまりにも多くのツールに分散した、数多くの小さな非効率性の積み重ねです。余分なツール、重複する更新、電子メールの中に埋もれた承認――これらすべてが業務の摩擦を生み出します。そして、その摩擦は雪だるま式に膨らみます。実行を遅らせ、請求可能な時間を奪い、クライアントが実際に対価を支払っている戦略的・創造的な仕事からチームを引き離してしまうのです。

AI機能を搭載した単一のワークスペースに仕事を統合することで、根本的な原因を解消できます。

この15時間以上は単なる時間ではありません。それは、常に追いつくのに精一杯な代理店と、考える余裕のある代理店との違いなのです。ツールを統合すれば、チームがツールとの格闘に追われることなく、本来できることを発揮できることがわかるでしょう。

ClickUpを無料で始めて、チームの時間が実際にどこに使われているのかを確認しましょう。🙌

よくある質問

よくある時間の浪費要因には、複数のツールの切り替え、手作業でのレポート作成、電子メールやチャットでの承認待ち、更新情報の重複入力、連携していないシステム間でのファイル検索などが挙げられます。

マーケティングエージェンシーは、ツールを統合し、レポート作成や承認といった反復タスクを自動化し、コミュニケーションとプロジェクト管理を1つのワークスペースに集約することで時間を節約しています。これにより、タスク間の切り替えが少なくなり、重複作業がなくなります。

統合されたワークスペースにより、タスク、ドキュメント、コミュニケーション、レポート作成が一元管理されます。これにより、情報の信頼性が高まり、意思決定が迅速化され、業務調整にかかる時間が削減されます。

はい。実際、小規模な代理店ほどその恩恵を大きく受けられます。自動化により手作業の作業負荷が軽減され、一貫性が向上し、人員を増やさずに少人数のチームでも事業を拡大できるからです。

主なメトリクスには、タスク完了時間（サイクルタイム）、承認にかかる時間、レポート作成に費やす時間、非請求可能時間、およびチーム全体の稼働率が含まれます。