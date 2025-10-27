代理店が複数のクライアントキャンペーンを効率的に管理する方法

主要クライアントは新製品広告を必要としており、ECブランドはブランドキャンペーンを開始し、テクノロジー大手は最新コンセプトを発表したいと考えています。

エージェンシーはミーティング、クリエイティブなブレインストーミング、締切追跡で活気に満ちている。

このような複数キャンペーンの管理は、関係者全員の連携を保つことが肝心です。異なる業界の複数クライアント、タイムライン、成果物が重なる場合、承認の遅延は避けられません。

このブログ記事では、貴社のようなエージェンシーが複数のクライアントキャンペーンを管理する方法を探ります。さらに、ClickUpがそれらのキャンペーンを制御不能に陥らせない仕組みもご紹介します。🫡

代理店が複数のキャンペーンで直面する共通の課題

複数のプロジェクトを同時に管理する際、クライアントごとに異なる課題が生じます。納期やリソースからブランドの一貫性やレポート作成まで、代理店は様々な変動要素を調整する必要があります。

複数のマーケティングキャンペーンを管理する際に代理店が直面する課題は以下の通りです：

重複する締切と優先度

複数のキャンペーンが同時に注力を必要とする場合、優先順位付けが極めて重要になります。例えば、あるクライアントの製品ローンチ準備を進めている最中に、別のクライアントから直前のクリエイティブ変更を依頼されるケースが考えられます。突然、2つの重要度の高いキャンペーンが同じチームの注力を争う事態に陥るのです。

明確なシステムが整っていない場合、代理店は納期遅れを招くリスクがあり、クライアントの不満や潜在的なビジネス損失につながる可能性があります。

クライアントとチーム間のリソース配分

リソースには限りがあるのに、クライアントの要求は尽きることがありません。デザイナー、ライター、ストラテジストはしばしば複数の方向から引っ張られ、チームは過労状態に陥り、クライアントは不満を抱える結果につながります。

デザイナーはクライアントAのブランディング刷新とクライアントBのソーシャルキャンペーンの間で時間を割き、ストラテジストは3つのレポート作成ダッシュボードの間で頭を抱えています。心当たりはありませんか？

成功するマーケティングエージェンシーは、事前にプランを立て、チームのキャパシティを理解し、戦略的に仕事を割り振ります。そうすることで、誰も無理を強いられることはありません。

一貫した品質とブランドの声の維持

各クライアントには独自のトーンとスタイル、遵守すべき具体的なブランドガイドライン、そしてあなたへの期待があります。たった1つの不整合なSNS投稿やミスマッチな電子メールテンプレートが、数ヶ月にわたる仕事と信頼を台無しにするリスクを伴います。

代理店は、各キャンペーンがクライアントのブランドイメージ、トーン、品質基準に沿っていることを保証しなければなりません。

社内チームとクライアント間のコミュニケーションギャップ

一方で自チームの進捗確認に追われ、他方で最新案の修正を求めるクライアントをなだめる。まるで典型的な木曜日？複数のクライアントアカウントを管理するチームリーダーには日常茶飯事です。

コミュニケーション不足や誤解は、複数キャンペーン管理における主要なボトルネックです。これらは誤解、納期遅延、クライアントの不満につながります。

キャンペーン横断でのパフォーマンス追跡とレポート作成

データ過多は現実の問題です。カスタムメトリクス、フォーマット、締切に追われ、レポート作成に埋もれている間に、キャンペーンは放置されたままです。

例として、あるキャンペーンではInstagramのエンゲージメントを測定し、別のキャンペーンでは電子メールのクリック率を測定し、さらに別のキャンペーンではGoogle広告のインプレッションを測定する場合があります。これらのメトリクスを手動で統合するには何時間もかかる可能性があります。

複数クライアントキャンペーン管理の戦略

複数のクライアントを管理し、キャンペーンを一元化し、クリエイティブワークフローを効率化し、すべての関係者の認識のページを統一するための戦略を見ていきましょう。

ClickUpのマーケティングプロジェクト管理ソフトウェアが、ワークフロー全体を整理し、可視化し、進捗管理する方法を紹介します。さらに、クリエイティブエージェンシー向けプロジェクト管理ツールClickUpを活用すれば、全クライアントキャンペーンを一元管理し、タスクを割り当て、期限を追跡し、シームレスに共同作業が可能です。

プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを/AIと統合したコンバージドAIワークスペースで、より速く、よりスマートに仕事を推進します。

一元化されたキャンペーンプラン

各クライアントキャンペーン向けに、成果物・期限・依存関係をマップした単一のhubを作成することから始めましょう。

例：マルチチャネルローンチをプランする際には、以下を含める：

クリエイティブ承認の重要日程

有料メディア支出スケジュール

ソーシャルメディア投稿、電子メール、ブログのコンテンツ締切

キャンペーンKPI

すべての情報を一箇所で可視性を持たせることで、クライアントBのウェビナーがクライアントAの製品発表と重なっていることに後から気づくといった不測の事態を防げます。チームには毎日マスタープロジェクトプランを確認し、連携を保つよう促しましょう。

ClickUpの階層機能で強固な基盤を構築 ClickUpの階層構造でクライアント管理業務を分解しましょう

ClickUpのプロジェクト階層機能は、マーケティングエージェンシーの業務を以下のように分解するのに最適な方法です：

スペース 上位クライアントや部門単位のバケット管理に最適

フォルダ 関連するキャンペーンやプロジェクトをグループ化するために

個々のキャンペーンタスク用リスト

これにより、各キャンペーンが全体像の中でどこに位置しているかを簡単に把握でき、重複や混乱を防ぎます。

この構造でキャンペーンをマップしたら、ClickUpタスクでキャンペーンのあらゆる変動要素を捕捉できます。

期日、優先度フラグ、依存関係付きでClickUpタスクをリストに追加

各タスクはチームメンバーに割り当て、期日を設定し、ClickUpの依存関係機能でリンクされているため、全員が最初に必要な作業を把握できます。

クリエイティブファイルの添付ファイル、コメントの投稿、さらにはタスク内での直接的な時間記録も可能。これにより、コラボレーションと責任追跡の両方において、単一の信頼できる情報源を確保できます。

この情報を整理するには、ワークスペースに直接組み込まれたプラットフォームのAIアシスタント「ClickUp Brain」を活用できます。タスク、ドキュメント、関係者、組織の知識を接続します。

ClickUp Brainに、進捗報告を要約して一元管理するように依頼しましょう

そのAIプロジェクトマネージャーは進捗要約を生成し、スタンドアップミーティングを実行し、プロジェクトプランに基づいたタスクリストまで作成します。

例えば、3社のクライアント向けにマルチチャネルローンチを管理しているとします。AIアシスタントに要約を生成するよう依頼するだけで、各キャンペーンの進捗、対応が必要なタスク、各アクションアイテムの担当者まで一目で把握できます。

🤩 ボーナスのプロンプト 今週進行中の全キャンペーンの進捗要約を生成する

クライアントAのソーシャルメディアローンチに向けたタスクリストを作成（期日と依存関係付き）

本日のチームミーティング用に、保留中の承認事項と次のアクションステップをまとめたスタンドアップ要約を準備する

タスクとワークフローの自動化

反復タスクは知らぬ間に時間を奪います。承認プロセス、リマインダー、フォローアップを自動化すれば、チームは真に成果を生むクリエイティブな仕事に集中できます。

タスク管理ソフトウェア内で自動化できる機能の一部をご紹介します：

クライアントへの下書きリクエストや請求書を特定の日に送信する

前のタスクが完了するマークされた際に、次のステップのタスクを自動割り当て

期限が変更された際にチームメンバーへ通知する

📌 例：コンテンツの草案が提出されると → 自動的に「レビュー」段階に移行し、エディターを割り当て、承認されるとメディアバイヤーに配布スケジュール設定の通知が行われます。

ClickUpの自動化機能がここで役立ちます。「タスクステータスが『審査中』に変更されたらエディターに割り当てる」や「期日が過ぎたらアカウントマネージャーに通知する」といったルールを設定できます。

ClickUp自動化の「if this, then that」トリガーで反復タスクを自動化

これらの自動化機能はバックグラウンドで静かに動作し、見落としを防ぎ、繰り返しの確認作業がチームの足を引っ張ることを防ぎます。

🚀 ClickUpの優位性：標準的な自動化を超え、ClickUp AIエージェントが自律的に行動します。トリガーに応答し、更新情報を投稿し、日常的な意思決定まで代行します。 例えば、タスクのステータスが「公開準備完了」になると、キャンペーンのチャットチャンネルに自動的に要約を投稿するカスタム自動エージェントを設定できます。

チームと役割の割り当て

デザイナーが3社のクライアントを担当しているのに、誰がどの資産を所有しているのか誰も把握していない。混乱必至です。😵‍💫

各キャンペーンの役割を明確に定義することでこれを回避できます。クライアントプロジェクトごとに簡易的な「組織図」を作成し、担当者を明記しましょう：

クリエイティブデザイン

コピーライティング

有料広告管理

レポート作成と分析

これにより重複する仕事を防ぎ、責任の所在を明確にします。小規模チームでは「主所有者」と「バックアップ所有者」を割り当て、重要なタスクを常に誰かがカバーできるようにしましょう。

タスク内で直接ClickUpのコメント割り当て機能を使用することは、状況を明確に保つ実用的な方法の一つです。

タスク内にClickUpのコメントを割り当て、責任の所在を明確にしましょう

例、コピー原稿に修正が必要な場合、タスクにコメントを残してエディターに割り当てられます。完了後、エディターはコメントを解決できるため、ワークフローは整理された状態を保ち、全員が自身の責任範囲を把握できます。

📮 ClickUpインサイト：アンケートの回答者の47%がAIを使った手作業の処理を一度も試したことがありません。一方で、AIを導入した回答者の23%は、AIが作業負荷を大幅に軽減したと回答しています。 この差は単なる技術格差以上のものかもしれません。早期導入者が測定可能な成果のロック解除を行っている一方で、大多数はAIが認知負荷を軽減し時間を取り戻す上でどれほど変革をもたらすかを過小評価している可能性があります。🔥 ClickUp Brainは、AIをワークフローにシームレスに統合することでこの課題を解決します。スレッドを要約したり、コンテンツを起草したり、複雑なプロジェクトを分解したり、サブタスクを生成したり、当社のAIがすべてをこなします。ツールを切り替えたり、一から始める必要はありません。 💫 実証済み結果：STANLEY Securityは、ClickUpのカスタマイズ可能なレポート作成ツールによりレポート作成時間を50%以上削減。これによりチームはフォーマット作業から解放され、予測業務に注力できるようになりました。

標準化されたテンプレートとプロセス

どのキャンペーンも、同じとは言わないまでも似たような骨組みを持っています：ブリーフ → クリエイティブ → 承認 → ローンチ → レポート作成。スムーズなキャンペーンと混乱したキャンペーンの違いは、チームが再現可能なプロセスに従っているかどうかです。

間違ったカテゴリーに分類されるのを避ける最善策の一つは、テンプレートを使って繰り返し発生するプロセスを標準化することです。例として以下のような方法が考えられます：

部門や取り組み全体の進捗を遅滞なく追跡するには、ClickUpの複数プロジェクト進捗レポートテンプレートをご利用ください。この優先度付けテンプレートにより、プロジェクトの健全性、優先度、フェーズ、予算、品質、タイムラインといった重要な詳細情報を、1つの動的なレポートに集約できます。

もう一つの優れた選択肢が「ClickUp マーケティングエージェンシーテンプレート」です。マーケティングチームやエージェンシーがキャンペーンのプラン、実行、追跡を容易に行えるよう設計されています。

マーケティングキャンペーンテンプレートで実現できること：

仕事を 有料キャンペーン 、 契約 、 クリエイティブ仕事 などのカテゴリに分類する

下書き 、 実行中 、 確認待ち といった といった ClickUpカスタムタスクステータスを 活用し、プロジェクトの進捗を視覚的に追跡しましょう。

アカウント 、 契約サイズ 、 アイデア進捗 で、重要なクライアント情報を整理しましょう 用のClickUpカスタムフィールド で、重要なクライアント情報を整理しましょう

順調、危険、遅延といった色分けされた完了状況インジケーターで優先度を把握し続けましょう

ルルプレスブランドエンゲージメントマネージャー、チェルシー・ベネットがClickUpについて語った内容は以下の通りです：

プロジェクト管理プラットフォームはマーケティングチームにとって不可欠であり、他部門との接続を強化できる点が特に気に入っています。私たちは文字通り毎日、すべての手続きにClickUpを活用しています。クリエイティブチームのワークフローを改善し効率化するため、非常に役立っています。

効果的なクライアントコミュニケーション

コミュニケーションの齟齬ほどキャンペーンを台無しにするものはありません。特にクライアントが情報から取り残されたと感じたり、情報過多に圧倒されたりしている場合にはなおさらです。

更新情報を映画の予告編のように扱おう：興奮させるのに十分な情報で、過剰にならないように。以下のようなシンプルで繰り返し可能な手法でコミュニケーションを構築する：

明確なアジェンダを伴う週次進捗確認

事前承認済みフィードバックチャネル（ドキュメント、コメント、電子メール）

成果物に直接紐づくステータス（曖昧な表現ではなく）

ClickUp Chatを使えば、各クライアントキャンペーン専用のチャットスペースを設定でき、会話の場そのもの仕事スペースとして活用できます。

あらゆるコメント、クライアントメモ、チャットメッセージをフォローアップタスクに変換し、見逃しを防止。さらに割り当てられたメッセージを1か所で管理し、担当者やステータスでフィルタリングできます。

ClickUp Chatでフィードバックを即座にタスクに変換

リアルタイムで議論をまとめたい？SyncUpsなら、即座に通話に参加し、画面を共有し、議論中にコメントを割り当て、終了後には/AI生成のアクションアイテム付き要約まで入手できます。

外出中はAI CatchUpが重要な更新情報をまとめて提供。AI Answersはワークスペース全体から即座に情報を抽出し、過去のチャットをスクロールするよりも素早く対応します。

🚀 ClickUpの優位性：ClickUp Brain MAXはClickUp Brainの機能をさらに進化させます。デスクトップアプリはAIツールの乱立を解消し、すべてのツールを接続させるため、タブ間を移動し続ける必要がありません。 さらに、ChatGPT、Claude、Geminiといったプレミアム/AIモデルを、1つの統合hubで利用できます。 ClickUp Brain MAXを活用し、明確な期待値で関係を構築しましょう ClickUpを活用すれば、次のことが可能になります： タスク、ドキュメント、接続アプリ全体で文脈に沿った高度な回答を取得

複数のプラットフォームでワークフローと自動化をトリガーする

テキストや音声でやり取りし、自分なりの方法でプロジェクトを管理しましょう

ChatGPTからClaudeまで、各タスクに最適な/AIモデルを選択しましょう

リアルタイムのパフォーマンス追跡

複数のクライアントにまたがるキャンペーンの監視は混乱を招きがちです。以下の方法で混乱を回避しましょう：

各キャンペーンの マーケティングKPIを 事前に定義する

キャンペーン横断比較のためのダッシュボードの設定

パフォーマンスの低下を早期に察知するため、毎日メトリクスを確認する

リアルタイム追跡により、問題が発生する前に方向転換が可能です。キャンペーンごとのクリック率、コンバージョン率、エンゲージメントを追跡し、効果的な施策と調整が必要な点を迅速に特定できます。

ClickUpダッシュボードでクライアントキャンペーンを追跡し、リード生成とプロジェクト納品に関する洞察を得ましょう

ClickUpダッシュボードは、すべてのクライアントキャンペーンのパフォーマンスをリアルタイムで一元管理できるハブです。ダッシュボードでできることは以下の通りです：

🚀 ClickUpの優位性：ClickUp Brainを活用すれば、キャンペーン進捗の即時要約取得、パフォーマンス低下の自動アラート通知、期限超過タスクの分析が可能です。さらにAIカードをダッシュボードに追加すれば、これらを一元管理できます。 ClickUpダッシュボードからAIプロジェクトの更新情報を取得

複数のキャンペーンを管理する代理店のためのベストプラクティス

確固たる戦略があっても、小さな習慣が大きな差を生むことがあります。そこで、一見取るに足らないように見えるが心に留めておきたいヒントをご紹介します！

💡 プロの秘訣：社内でユニークな愛称、マスコット、絵文字を使ってキャンペーンの進捗を追跡しましょう。そうすることで、複数クライアントの管理が少し楽しく、記憶に残りやすくなります。例えば、コーヒーブランドの製品ローンチは「オペレーション・エスプレッソ」と呼ぶことができます。

複数のキャンペーンを管理する際に避けるべきよくある落とし穴

複数のクライアントを同時に仕事すると、進捗を遅らせたりチームを混乱させたりするミスが発生しやすくなります。注意すべき失敗例を以下に挙げます：

定期的な進捗確認の省略： キャンペーンの進捗を頻繁に確認し、タスクのステータスを更新し、必要に応じて優先度を調整してください

すべてのキャンペーンを画一的に扱うのではなく： 各クライアントの具体的な目標達成に向け、戦略・タイムライン・メッセージングをカスタムする

電子メールのみに依存する：*メッセージ、承認、更新を追跡できる一元管理可能なコミュニケーションツールを活用しましょう

データ収集のみに留まること：*メトリクスを一貫して分析し、トレンドを把握、キャンペーンを調整し、パフォーマンスを向上させましょう

*クライアントのフィードバックを無視する：すべてのコメントをプロンプトで把握・割り当て・解決し、連携と信頼を維持しましょう

計画なしの予算変更：*予算を事前にプランし、支出を監視し、パフォーマンス分析に基づいて調整を行う

ClickUpでクリエイティブを同期（シンク）させよう

あなたが望む唯一のループは、創造的なアイデアが結果へと変わるサイクルです。それ以外のすべては、舞台裏でスムーズに動くべきです。

ClickUpは、クリエイティブエージェンシー向けに構築されたワンストッププラットフォームであり、すべての仕事をカバーするオールインワンアプリです。

ClickUpタスクで全てのキャンペーンを一元管理し、ClickUp Automationsで反復作業を自動化。さらにClickUp Brainがキャンペーン更新を要約する、コンテンツの下書きを作成し、常に先手を打つことを可能にします。

よくある質問（FAQ）

代理店はClickUpのような単一プラットフォームに全プロジェクト情報を集約し、クライアントごとに独立したスペースを設けます。タスク、期限、資産は明確に整理され、タスク依存関係、マイルストーン、カスタムフィールドなどの機能により、複数のアカウントを同時に追跡することが容易になります。

作業負荷を可視化し、専門性とキャパシティに基づいてチームメンバーをタスクに割り当てます。リソース管理ツールは作業負荷のバランス調整、バーンアウト防止、各キャンペーンへの適切な注力を実現します。定期的なレビューにより、実績と空き状況に基づいた調整が可能です。

はい。ClickUpでは、代理店がクライアントごとに独立したワークスペースを作成し、タスクを整理し、期限を設定し、反復作業を自動化し、進捗を追跡できます。統合されたコミュニケーションとファイル共有により、チームやクライアントとのコラボレーションがシームレスに行えます。

適切なプロジェクト管理ソフトウェア、標準化されたプロセス、ブランドガイドライン、専任のクライアントチームがキャンペーンの一貫性を保ちます。定期的な品質チェック、承認フロー、マイルストーン追跡により、各成果物が期待される基準を満たすことを保証します。

キャンペーンプランテンプレート、コンテンツカレンダー、予算管理ツール、パフォーマンスダッシュボードがワークフローの効率化を支援します。ClickUpテンプレートを活用することで、一貫性の確保、コラボレーションの容易化、あらゆるソーシャルメディアプラットフォームとキャンペーンにおける可視性の向上を実現します。