職場における/AIの拡散：コントロールを取り戻し、生産性を向上させる方法

/AIの拡散の時代へようこそ。

競争に勝ち残るため、組織はあらゆるAIツールを次々と導入してきました。その結果は？AIの過剰導入です。

ウォートン・スクールによると、AIへの投資は過去1年間で130%急増し、72%の企業が2025年までにさらに投資を拡大するプランです。

しかし、ここがポイントです：80％の組織が 、生成AIへの投資から企業全体での具体的な効果をレポート作成していません 。

これが/AIの拡散の現実です：*拡大し続けるコスト高の問題が、チームの時間、予算、そして精神状態を静かに蝕んでいます。

/AIの拡散とは何か、なぜ起こっているのか、そして最も重要な点として、どのようにコントロールを取り戻すか、詳しく解説します。

/AIの拡散とは何ですか？

AIの拡散とは、AIツール、モデル、プラットフォームが組織内に無秩序に拡散し、監督や戦略、誰が何をどのように使用しているかといった把握が欠如した状態を指します。これにより、無駄な費用、重複した努力、セキュリティリスク、そして組織のAI利用状況に対する完全なコントロールの喪失が発生します。

実際の例を見てみましょう：マーケティング部門はキャンペーンのコピー生成に1つのAIツールを使用し、営業部門はリードスコアリングに別のツールを、人事部門はオンボーディング用のチャットボットを実験中で、IT部門はバックグラウンドで10種類以上のAI搭載モニタリングツールを静かに稼働させています。

❌ これらのシステムは互いに連携していません

❌ データがサイロ化して孤立してしまう

❌ コンテキストが失われる

従業員は、実際に仕事を進めるよりも、アプリを切り替えるのに多くの時間を費やしています

これは単なる理論上の問題ではありません。ClickUpの最近のAI拡散アンケートでは、全従業員のほぼ半数が、単一のタスクを完了するために2つ以上のAIツールを切り替える必要があると回答しています。

ただし、「AIの過剰導入」と「AIの拡散」を混同しないように注意してください！

ここでのキーワードは断片化したワークフローです。結局のところ、断片化し、重複し、活用されていない/AIツールが多すぎると、明確さよりも混乱が生じます。

/AIの拡散（/AI Sprawl）の原因は何ですか？

/AIの拡散は偶然に起こるものではありません。

これは、スピード、自律性、そして少しのパニックが交錯する職場の自然な結果です。

結局、エントリー障壁は笑ってしまうほど低く、新しいツールを試したくなる衝動は抑えがたいものです。この混乱を招いている要因は次の通りです：

👉🏽 スワイプ＆ゴー採用：クレジットカードでAIツールに誰でも登録可能—IT部門の承認不要。新しいアプリは「無料試用版」と言うより早くスタックに追加されます。

👉🏽 孤立した問題解決： 各チームが独自のAIソリューションを探し回り、他の部門が同じ問題を既に解決していないか確認するケースは稀です。その結果、互いに連携しないツールの寄せ集めが生まれます。

👉🏽 ガバナンスの欠如: クリアされたポリシーや基準がないため、どのツールを使用すべきか、データを共有する方法、または問題が発生した際に誰が責任を負うのかといった指針がありません。

👉🏽 /AI FOMO: 取り残される恐怖は現実です。/AIの次なるブレイクスルーを報じるニュースが次々と流れる中、リーダーたちはトレンドに追随する圧力を感じています——たとえそれが自社のニーズに合っていない場合でも。

これらの要因が組み合わさると、フランケンシュタインの怪物のような技術環境が生まれます。

現実チェック:MITのプロジェクトNANDAによる 新たなレポート作成『 The GenAI Divide』 によると、生成AIを活用しようとしている企業の95%が失敗しています。実際の結果（例えば売上成長）を挙げているのはわずか5%に過ぎません。

AIの拡散 vs. 仕事の拡散：その相互作用

仕事スプロールと/AIスプロールは、デジタルの親戚のような関係です——関連性はありますが、それぞれ独自の特性を持っています。

どちらも生産性を静かに妨げる可能性がありますが、その方法は異なります。これらがいかに重なり合い（そして互いを強化し合うか）を理解することが、コントロールを取り戻す鍵です。

仕事スプロール

これは典型的な生産性低下要因です。チーム内のコミュニケーションやワークフローが、プロジェクト管理、チャット、ドキュメント、スプレッドシートなど、複数のアプリに分散している状態を指します。

各ツールは問題解決を約束しますが、それらを組み合わせると、ログインの迷路、通知の洪水、そして文脈の喪失という混乱が生じます。

番号面でそれは何を意味するのでしょうか？ClickUpの「生産性レポート」によると、15以上のツールを併用しているTeamsは、低パフォーマンスに陥る可能性が4倍高いことが明らかになっています。

/AIの拡散

今、その中に人工知能の層を加えてみましょう。

「スマート」なアシスタントが1つではなく、チャットボット（カスタマーサービス用）、AIライター（コンテンツ作成用）、アナリティクスボット（レポート作成用）、スケジュール管理から感情分析まで、すべてに対応する専門エージェントなど、LineUpが揃っています。

各ツールは単独では強力ですが、相互にコンテキストやデータを共有しません。その結果、サイロ化が進み、混乱が増加し、AIが管理すべきもう一つのタスクに過ぎないという感覚が拡大しています。

AIの拡散と仕事の拡散：互いにどのように影響し合っているか

仕事スプロール（またはSaaSスプロール）は、AIスプロールのフェーズを設定します。

デジタルワークスペースが既に分断化されている場合、Teamsは統合や重複を考慮せずに、特定の課題解決のために新しいAIツールを追加しがちです。

気づけば、プラットフォームをまたいで仕事を管理するだけでなく、それぞれに学習曲線を持つAIツールの群れを同時に扱うことになっています。

仕事を簡素化しようとしても、結局はタブが増え、パスワードが増え、5分前に何があったかを機械に説明し直すのに時間がかかってしまいます。

🚨 ワークスプロール vs. /AIスプロール：簡単な概要

💼 仕事スプロール 🤖 AIの拡散 AIの拡散とは ツール、タスク、チャット、ドキュメントが至る所に散乱し、混沌とした状態。 至る所にAIツールが導入され、調整や戦略がない状態。 その原因は？ 🔹 すべてにアプリが多すぎる 🔹 連携しないワークフロー 🔹 知識が散在している 🔹 Teamsが独自にAIツールを立ち上げる 🔹 /AI戦略の欠如 🔹 ベンダーの過剰依存 その感覚とは 😫 タブの切り替えが絶え間ない 😵 必要な情報が見つからない 🌀 同じ仕事の繰り返し 🤷 誰がどの/AIを使っているのか？ 😬 データリスクが至る所に潜む💸 コストが積み重なる 隠れたコスト 1日あたり2.5時間以上を アプリ切り替えに費やしている 📉 生産性が21%低下 💰 数百万ドルの無駄な時間 📊 重複する/AIライセンス 🔐 コンプライアンスの課題 🎯 誤った方向のイノベーション⚡️ 最大の課題 ❌ 協業の悪化 ❌ 意思決定の遅延 ❌ 士気の低下 ❌ 影の/AI利用 ❌ データ漏洩 ❌ 偏ったまたは検証されていない出力

SaaSを悩ませた同じ問題が、/AIにも広がり始めています。😬

アプリのスプロールがAIのスプロールとして再登場しています。小さな問題や孤立した課題を解決するだけの点在するソリューション、または実際のビジネス課題解決に全く貢献しないツールが乱立しています。これは従業員にとって悪夢のような状況です。どのツールを使うべきか、そしてどのように最も効果的に活用すべきか理解するのが困難です。

AIの変革的な力が完全に発揮されない。これが、ClickUpが取り組む主要な課題の一つです。プロジェクト、チャット、ドキュメント、プロセス、知識、データなど、すべての仕事コンテキストを統合した単一のアプリ。これにより、カスタムAI自動化、ワークフロー、エージェントを作成できます。AIの活用方法を標準化し、実際に機能するように確保します。

/AIの拡散の深刻な影響と隠れたコスト

/AIの拡散は、すぐに組織全体の問題に発展する可能性があります。

最初は「役立つ」ツールとして始まったものが、すぐにアプリの数が増え、それぞれが注目、予算、そして人的リソースを要求する迷路のような状態に発展していきます。

その影響は、多くのリーダーが思っているよりも深刻です。

数多くの切り替えによる混乱

従業員がAIツールを切り替えるたびに、集中力が少しずつ失われていきます。

実際、88％の人が毎日AIを利用しており、55％は1日に複数回利用しています。

AIツールを切り替えるたびに、文脈の再説明、データの再フォーマット、出力の整合性確認が必要になります——これは、約束されたシームレスな自動化とは程遠い状況です。AIの拡散は、仕事を加速するどころか、むしろ遅延を引き起こしています。

ClickUpのAI利用ギャップアンケートより

無駄な投資と/AIの大量放棄

厳しい現実です：多くの新しい/AIサブスクリプションは、デジタルの埃を被ったまま放置されています。

企業が数十のツールに投資しているにもかかわらず、91％の従業員は週に1～4つのツールしか使用していません。

さらに驚くべきことに、過去1年間に導入したAIツールを既に放棄したTeamsは44.8%に上っています。

それは実装に費やされる時間、無駄なトレーニングリソース、そして将来の/AIイニシアチブに対する懐疑的な姿勢の拡大を意味します。

コンテキストのブラックホール

/AIは、理解する文脈の深さだけ賢くなります。

しかし、従業員の34.4％は、コア仕事と統合されていないAIツールを使用しています。彼らはプロジェクト、文書、または会話にアクセスできません。

その内訳はどのようなものですか？調査結果によると、62％の人がタスク支援にChatGPTやClaudeのような会話型AIを好んで利用しています。

ClickUpのAI利用ギャップアンケートより

これは、各プロンプトが毎回最初から始めることを意味し、ユーザーは既に他の場所で存在している背景情報や用語を手動でプロバイダーする必要があります。

👉🏽このRedditユーザーの投稿は、/AIの文脈の欠如による不満を完璧に捉えており、多くの人々に共感を呼びました！

重複した努力と一貫性のない結果

各部門が独自のAIツールを選択すると、Teamsは同じ問題を異なる方法で解決することになります。

マーケティングのチャットボットは営業のリードスコアリングツールのやることを理解しておらず、人事のオンボーディングアシスタントはITのアナリティクスツールからデータを抽出できません。

このパッチワーク的なアプローチは、仕事の重複、矛盾する出力、組織全体の整合性の欠如を引き起こします。

セキュリティとコンプライアンスの課題

ツールが増えるほど、データの安全性を維持するのが難しくなります。

従業員の約60％が、仕事に関連して無許可の公開AIツールを使用していると認めており、しばしば機密性の高い企業データを監督が不十分なプラットフォームに投入しています。

アカウントの所在が不明確になり、ブラックホール化—44％の組織が、/AIの不良出力の結果について正式な責任者がいないと回答しています。

ClickUpの別のアンケート（30,000人以上の参加者）で、ユーザーに「AIをもっと活用するのを妨げている要因」を尋ねました。以下がその結果です： 📍 28%が既にAIを定期的に利用しています 📍27%が高度な利用のための追加トレーニングを必要としています 📍23%がどこから手をつけていいか分からない 📍11%がプライバシーを懸念しています 📍11%はAIを完全に信頼していない

認知過負荷の隠れたコスト

そして、人的コストも忘れてはいけません。

異なるインターフェース、パスワード、ワークフローを跨ぐ複数のプロジェクトを管理することは、エネルギーと士気を消耗する精神的負担を引き起こします。

ほぼ80％の従業員が、AIをプロンプトし管理する努力が、得られる価値に見合っていないと感じています。

AIの拡散はTeamsを強化するどころか、従業員を過負荷状態にし、疲労困憊させ、甚至いは離反させてしまいます。

要点*: AIの拡散は、生産性の低下、リスクの増加、そしてAIの約束に静かに信頼を失いつつある従業員を意味します。放置すればするほど、イノベーション、競争力、成長の能力を損なうことになります。

/AIの拡散の早期警告サイン

AIの拡散は、ネオンサインと共に突然現れることはありません。

多くの場合、それは静かに忍び寄ります——ここにあるツール、あそこにあるサブスクリプション——そして突然、チームはボットとプロジェクトダッシュボードの山に埋もれてしまいます。

注目すべきポイント：

🧨 同じ業務に複数のAIツール： カスタムのお客様の質問に3つの異なるチャットボットが回答している——あるいは、さらに悪いことに3つの異なる回答を返している——場合、あなたはスプロール状態に陥っています。

🧨 従業員がどのAIが何を担当しているか覚えていない： チームメンバーが、レポート作成を行うツール、ミーティングを要約するツール、電子メールの下書きを作成するツールを管理するために cheat sheet を持ち歩くようになったら、一時停止するべき時です。

🧨 頻繁な文脈の再エントリー: 従業員が同じプロジェクトの詳細を異なるAIツールに繰り返し説明している場合、チームは時間と忍耐力を無駄にしています

🧨 シャドウAIが拡大しています：従業員がIT部門の承認なしに公開AIツールにこっそり登録し、公式ソリューションの不足を補うため利用しています。これはスタックの断片化を引き起こすだけでなく、セキュリティリスクの扉を開くことになります。

🧨 一貫性のない出力と混乱：異なる/AIが矛盾する推奨事項やデータを吐き出すと、意思決定が大幅に遅延し、AIへの信頼がさらに損なわれます。

🧨 増加するサブスクリプション費用: 財務チームが毎月届くAI関連請求書の番号に驚いている場合、必要以上に多くのツールに料金を支払っている可能性があります。

「 AIアプリを何種類も使いこなしているかどうか、どう判断すればいいですか？」このRedditユーザーの質問は、非常に適切なものです。

/AIの拡散を管理し、防止する方法

/AIの拡散は自然に解決しません。時間が経てば「落ち着く」ものではありません。

AI投資の成果を実感し、コントロールを取り戻すためには、積極的で体系的なアプローチが必要です。以下は、先進企業がこの課題にどう取り組んでいるかです：

1. 監査：AIの現状をマップしましょう

まず、すべてのツールのリストを作成しましょう。

使用中のAIツールをすべてリストアップしてください。公式に承認されたものも、特定のチームが密かに採用しているものも含まれます。

しかし、IT部門に聞くだけではありません。部門の見出しにアンケートを実施し、経費報告書を確認し、影のAIサブスクリプションをチェックしましょう。シンプルなスプレッドシートや専用のワークマネジメントプラットフォームを使用して、以下の点を追跡できます：

ツール名と機能

誰が利用しているか（そしてどのくらいの頻度で）

統合レベル（完全に統合、部分的、または孤立）

他のツールと機能の重複

セキュリティとコンプライアンスのステータス

なぜ重要なのか： 目に見えないものは改善できません。既に指摘されているように、過去1年間で44.8％のTeamsがAIツールの使用を中止しています——その多くは、使用中のツールの数を把握していなかったり、その価値がほとんどないことに気づかなかったためです。

何が存在しているか理解したら、次は効率化です。

目標は単にツールの数を減らすことではありません——よりスマートで接続されたツールを実現することです。その方法は以下の通りです：

*重複を排除：3つのTeamsが類似したタスクに異なるAIチャットボットを使用している場合、コアシステムとの統合性が最も高いものを選択してください。

*統合プラットフォームへの移行：ドキュメント、タスク、チャット、レポート作成など、多様な領域で仕事するコンテキストAIを提供するプラットフォームを探しましょう。これにより、点在する個別ソリューションの組み合わせを削減できます。

コンテキストを優先：* 組織の用語、ワークフロー、データを理解する/AIを選択しましょう。

スタックを接続：* 統合機能と/AIを活用した検索を活用し、サイロを打破。情報を一元化し、アクセス可能で実行可能な状態にします。

3. Govern：持続可能な/AIのためのガイドラインを構築する

ルールのないAIは混乱とリスクの温床です。明確なガバナンスを確立し、AI戦略が価値を生み出すようにし、頭痛の種にならないようにしましょう：

AI導入ポリシーの作成:* 新しいツールの承認権限を明確にし、承認基準（統合性、セキュリティ、ROI）を定義し、ツールの評価方法を定める。

データフローの標準化:* AIツールとコアシステムの間で情報がどのように移動するかを地図します。洞察が失われる「データブラックホール」を回避します。

使用状況とリスクの監視:* ダッシュボードを活用して、ツールの採用状況、放棄状況、コンプライアンス遵守状況を追跡します。定期的に、価値を提供しているツールと、単にノイズを追加しているツールをレビューします。

Teamsを教育する:* 承認されたツールの使用方法、セキュリティのベストプラクティス、シャドウAIのリスクに関するトレーニングの提供をしましょう。

4. コンテキスト/AIを基盤にしましょう

AIツールの拡散を最も効果的に解消する方法は？

AIを仕事のフローに組み込むプラットフォームに投資しましょう。このプラットフォームでは、AIがユーザーがアプリを切り替える必要なく、生成、整理、自動化を実行できます。

AIを活用したタスクの自動化と要約

統合されたドキュメント、プロジェクト、レポート作成

スタック全体にわたる知識の接続を実現する ワークプレイス検索

組み込みのガバナンスとセキュリティ制御

コンテキスト/AIの実際の動作を確認してください。 👇🏼

AIの拡散を管理することは、単にサブスクリプションを削減するだけではありません。AIが実際にあなたのために仕事をする、接続され、管理され、文脈豊かなエコシステムを構築することが必要です——逆ではありません。

コンテキストAIがAIの拡散解決に果たす役割

ほとんどのAIツールは、特定の分野で優れた能力を持つフリーランサーのようなものです。しかし、あなたのビジネス、プロジェクト、またはチームメンバーについて理解していません。

コンテキスト/AIは異なります。

それは、組織の言語、歴史、目標を理解する社内専門家です。各プロンプトを独立したタスクとして処理するのではなく、ワークフローのあらゆる層にわたって関連性を結びつけます。

コンテキストAIが他のAIと異なる点はこちらです：

1. 1つのプラットフォームで、無限の知能を。

ClickUpのコンテキストAIなら、最も具体的なクエリ（またはやや曖昧なクエリでも）に答えることができます。ClickUpのコンテキストAIは、あなたの仕事を完全に理解しています！

コンテキストAIは、あなたのワークスペース全体に組み込まれた知能層です。

複数のボットやアシスタントを切り替える代わりに、チームは単一の統合された体験を得られます。AIが文脈に応じて仕事を生成し、整理し、自動化します。

実際のデータと用語を使用して、プロジェクトドキュメント、戦略、ブリーフのドラフトを作成しましょう。

ミーティング、スレッド、ドキュメントを要約する—無限のアップデートを掘り起こす必要なし

反復作業を自動化し、仕事を割り当て、手動介入なしでプロジェクトをスムーズに進めます。

ClickUpのAI搭載プロジェクト管理は、あなたの仕事を自動化して、あなたとチームが重要なことに集中できるようにします。

「ClickUpでは、私たちのミッションは常に人々の時間を節約することです。AIツールは至る所に存在しますが、仕事のあらゆるステップで時間を節約してくれるものは一つもありません。ClickUp Brainは、あなたが仕事を行う場所に深く組み込まれており、仕事、コミュニケーション、知識の間のギャップを埋め、点と点を接続します。ClickUp Brainは、あなたの時間を節約し、仕事に関する無駄な作業を排除するためにここに存在します。」

2. /AIを搭載したオールインワン型仕事マネジメント

コンテキストAIは、タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、レポート作成など、すべての機能に組み込まれています。ClickUp Brainはその完璧な例です。

つまり：

「AIの孤立」はもう終わり。* すべての洞察、自動化、推奨事項は、汎用的なテンプレートではなく、実際の仕事に根ざしています。

統合されたドキュメント、プロジェクト、レポート作成*により、チームは文脈を失うことなく、重複した努力を回避できます。

/AI搭載の企業の検索*は、接続されたアプリ全体から、数秒で何でも見つけることができます。

3. 妥協のない統合

ClickUp Brainのインターフェースから、複数のLLMとやり取りしたり、リアルタイムでウェブ検索を実行したり、さらに多くの機能を利用できます。追加のツールは不要です！

ClickUp BrainはAIツールの拡散に対する解決策です。複数の連携しないAIサブスクリプションに料金を支払う代わりに、次のようなメリットを得られます：

複数のニッチツールを置き換える単一のプラットフォーム*—執筆アシスタントから分析ボット、ミーティングメモ取りまで

組織全体で一貫したAIガバナンス*—許可、監査トレイル、セキュリティを組み込んだ

すべての仕事、知識、自動化の一元管理*

4. 文脈が採用を促進し、結果をもたらします

AIの有効な活用は、知識管理、プロジェクト管理、コラボレーションを統合し、その効果を大幅に向上させます！

知識、プロジェクト、コラボレーションツールがシームレスに接続することで、Teamsはついに仕事におけるAIの真のポテンシャルを実感できます：大規模な実行力。番号が物語っています：

今後のOutlook：AIの拡散はさらに悪化するのか、それとも終焉を迎えるのか？

/AIの拡散は、私たちの意思に関わらず加速しています。

未来の展望を、問題の根本原因となる鍵となる要因に分解して解説します：

AIの拡散を終わらせよう：集中した努力が勝利を導く！

/AIの拡散はもはや仮説ではありません——現代のチームにとっての現実です。

しかし、未来は最も多くのAIツールを持つ組織のものではありません——最も賢く、最も接続されたAIを持つ組織のものなのです。それがClickUpの役割です。

ClickUp Brainは、ドキュメント、タスク、チャット、検索、自動化など、仕事のあらゆる側面を強化する、深く統合されたコンテキスト認識型インテリジェンス層を提供します。すべてを一元管理できます。

複数のボットやアシスタントを管理する代わりに、チームはビジネスを理解し、ニーズに合わせて適応し、インタラクションごとに賢くなっていく単一の統合プラットフォームを手に入れられます。

ClickUpでAIスタックを統合することで、切り替えの税を削減し、コストを削減。ついにAIの真のポテンシャルをロック解除することができます：より迅速な実行、より賢い意思決定、そして最も重要なことにFreeで集中できるチーム！

✅今すぐClickUpに登録して、AIが提供する最高の機能を手に入れましょう。

よくある質問

*/AIの拡散とSaaSの拡散の違いは何ですか？

AIの拡散とは、組織内でAIツール、モデル、ソリューションが中央集権的な管理なしに無秩序に拡大する現象を指します。一方、SaaSスプロールは、ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）アプリケーションの無制限な拡大を指します。両者とも分散型の採用と管理を特徴としますが、AIスプロールはAI技術に特化しており、データプライバシー、モデルバイアス、規制遵守といった独自のリスクに加え、SaaSスプロールの典型的な課題であるコスト、セキュリティ、統合問題なども抱えています。

2. Businessにおける/AIの拡散の例にはどのようなものがありますか？

複数の部門が独自に異なる/AIチャットボットやバーチャルアシスタントを展開している

協調なしに類似したタスクに複数の機械学習モデルを使用している Teams

IT部門の承認なしにジェネレーティブAIツール（テキストや画像生成ツールなど）を採用する従業員

公式チャネル外でビジネス部門がAIソリューションを独自に開発または購入する「シャドウAIプロジェクト」

重複する/AI分析プラットフォームが、不要なデータ処理とストレージを引き起こしています

3. AIの拡散は企業にとってなぜリスクとなるのでしょうか？

/AIの拡散は次のような問題を引き起こす可能性があります：

セキュリティの脆弱性：*監視されていないAIツールは機密データを漏洩する可能性があります

*コンプライアンスの問題: 監督不足は規制違反の結果となる可能性があります

一貫性のない結果:* 異なるモデルが矛盾する出力を生成する可能性があります

コストの増加: 重複するツールとインフラが経費を増加させます

業務の非効率性: /AIソリューションの管理、統合、スケールアップが困難

4. シャドウAIとは何ですか？そして、それは/AIの拡散とどのように関連しているのでしょうか？

シャドウAIとは、IT部門やガバナンスチームが認識または承認していない状態で、従業員や部門がAIツールやモデルを使用または開発することを指します。これはAIの拡散の主要な要因であり、承認されていないソリューションがAI技術の無秩序な拡散を促進し、セキュリティ、コンプライアンス、リソース配分に関するリスクを増加させます。

5. AIの拡散のコストをどのように測定しますか？

/AIの拡散のコストは、次のように測定できます：

直接費用： ライセンス料、サブスクリプション料金、および重複するAIツールのためのインフラストラクチャ

隠れたコスト： 複数のソリューションの管理、統合、またはトラブルシューティングに費やす時間

セキュリティとコンプライアンスのリスク:* 違反や漏洩による罰金や損失のリスク

業務の非効率性: AIの出力の不一致や矛盾による遅延やエラー

*リソースの重複: Teamsや部門間で重複する作業や努力

6. ガバナンスはAIの拡散防止にどのような役割を果たすのでしょうか？

ガバナンスは、AIの採用と利用に関するポリシー、基準、監督を確立します。効果的なガバナンス：