代理店管理のためのAIエージェント構築方法

エージェンシーの仕事は反復可能なシステムの上に構築されています。

キャンペーン開始、クライアント向けレポート作成、フィードバックループ、タスクルーティング、パフォーマンス追跡——これらすべてには共通のパターンが存在します。にもかかわらず、こうした仕事の大部分は今なお、分散したツールやスレッド、ダッシュボードをまたいで手動で管理されています。

クライアントの期待が高まり、利益率が縮小する中、手動での調整はもはや拡張性がありません。

本ガイドでは、プロジェクト実行、レポート作成、クライアントとのコミュニケーションを最適化するためのエージェンシー管理向けAIエージェント構築手法を探ります。

ワークフロー全体でAIエージェントを設計・導入・拡張する方法、そしてClickUp AIエージェントなどのツールが、日常的なエージェンシー業務を自律的で高度に連携したシステムへと変革する方法を学びます。

エージェンシー管理向けAIエージェントとは？

エージェンシー管理向けAIエージェントは、自律的なデジタルチームメイトとして、ワークフローの監視、文脈の解釈、そしてエージェンシーのプロジェクト・レポート作成・クライアント業務全体にわたるアクションを実行します。

これらのAIエージェントは自然言語処理と機械学習を活用し、指示を理解しユーザーの行動から学習します。つまり、単にコマンドを待つだけではありません。仕事が進行する様子を観察し、人間の介入なしにアクションが必要なタイミングで介入します。

現代のエージェンシーでは、AIエージェントに以下のようなことをやってもらうことが可能です：

プロジェクトの進捗を追跡し、納品リスクをフラグ付けする

クライアントのフィードバックを構造化されたタスクに変換する

キャンペーンレポートや実績レポートを自動生成

リクエストを適切なチームへルーティングする

遅延、ボトルネック、スコープクリープを早期に発見する

このガイドでは、マーケティングエージェンシーやチーム向けのAIエージェントの強力な機能について詳しく解説します 👈

代理店がAIエージェントを活用すべき理由

AIエージェントがエージェンシーにもたらすメリットは以下の通りです：

応答時間の短縮 ：自律型AIエージェントは、日常的なクライアントのクエリへの回答、リアルタイムのプロジェクトデータに基づくステータス更新、保留中の承認事項のフォローアップ、クライアントからの修正依頼の確認など、必ずしも人間の関与を必要としないあらゆるトランザクションコミュニケーションを処理できます。

よりスマートなリソース配分 ：AIエージェントは、個人のキャパシティ、スキルセット、プロジェクトの重要度に基づいて、チームメンバーやプロジェクト間で作業負荷をインテリジェントに配布。クライアントへの納期厳守と最適なリソース配分を保証します。

エラー削減： 複数のクライアントを同時に担当するチームメンバーにとって、締切漏れ、引き継ぎ忘れ、承認スキップは日常茶飯事です。エージェントはルーティング、承認、ステータス更新といった 複数のクライアントを同時に担当するチームメンバーにとって、締切漏れ、引き継ぎ忘れ、承認スキップは日常茶飯事です。エージェントはルーティング、承認、ステータス更新といった ワークフロープロセスを自動化し 、手作業による非効率性を完全に排除します。

迅速なオンボーディング: エージェントは、プロジェクト構造の生成、タスクテンプレートの作成、新規クライアントへのブリーフィング、インテーク文書の送信といった反復的なオンボーディング業務を自動化し、チームの業務習得を加速します。

従業員の時間を解放 ：調整や管理タスクに縛られない従業員は、成果物や戦略的専門性が求められる仕事に集中できます

情報に基づいた意思決定 ：エージェントはリアルタイムのプロジェクトデータ、大規模なスプレッドシート、企業のナレッジベースを分析し、より迅速で情報に基づいた意思決定を支援する洞察を抽出します。

顧客体験の向上：クライアントがタイムリーな更新情報を受け取り、自らステータスを追跡する必要がなくなれば、満足度が向上し、他社を探す可能性が大幅に低減します。

📮 ClickUpインサイト：45%の労働者が自動化の利用を検討したことがあるものの、まだ踏み切れていません。 時間的制約、最適なツールへの不安、選択肢の多さといった要因が、自動化への第一ステップを躊躇させる要因となっています。⚒️ ClickUpなら、簡単に構築できるAIエージェントと自然言語ベースのコマンドで、自動化の導入が容易です。タスクの自動割り当てからAI生成のプロジェクト要約まで、強力な自動化を実現し、学習曲線なしで数分でカスタムAIエージェントを構築できます。 💫 実証済み結果：QubicaAMFはClickUpの動的ダッシュボードと自動生成チャートを活用し、レポート作成時間を40%削減。数時間かかっていた手作業をリアルタイムの洞察へと変革しました。

ステップバイステップガイド：エージェンシー管理向けAIエージェント構築方法

では、エージェンシー内で独自のAIエージェントを構築・展開する方法を理解しましょう：

ステップ1：反復的な代理店ワークフローを特定する

AIエージェントで何を達成したいですか？

クライアント対応時間を短縮したいですか？ それとも管理業務の負担を減らしたいですか？ あるいは、チームが戦略的な仕事に集中できるようにしたいですか？

これらの目標に関連する日常的なエージェンシーのワークフローを検討しましょう。具体的には以下のようなワークフローです：

チームの時間の大半を消費する業務、すなわちステータスレポート作成、承認フォローアップ、クライアントとのコミュニケーションを効率化します

承認待ちや引き継ぎなど、人的依存関係による遅延が頻発する

すべてのプロジェクトで同じ繰り返し可能なパターンを適用しましょう。具体的には、オンボーディングチェックリスト、週次レポート、請求書フォローアップなどです。

戦略的判断を必要としない実行業務（例：データ入力、タスク割り当て、期限リマインダー）

これらは自動化の最優先候補です。最小限のセットアップで即座に結果が得られるワークフローを優先しましょう。

🚀 ClickUpの優位性:ClickUp Brainを活用し、エージェント型自動化で最大の効果を得られるワークフローを特定。統合型AIワークスペース内で動作するClickUp Brainは、ワークフロー・プロセス・タスク・期限・チーム活動を文脈的に理解。BrainGPTがClickUpワークスペース内でシームレスに自動化可能なエージェンシーワークフローをリストアップします。 ClickUp Brainはワークスペースデータを理解・記憶し、状況に応じた洞察を提供します

ステップ2：現在のワークフローをマップする

AIエージェントが自動化するワークフローを最初から最後まで文書化します。実際にこれらのプロセスを日常的に運用している関係者やチームメンバーを巻き込みましょう。これによりプロセスマッピングの精度が向上し、以下の概要を明確にできます：

プロセスを構成する連続したタスク

プロジェクトの開始方法、仕事範囲、タスクの完了判定基準

ステップ間および異なるツール間でデータがどのようにフローするか

関与する各チームメンバーの役割と責任

既存プロセスの非効率性、すなわち引き継ぎの遅延やコミュニケーションの断絶

クライアントから重大な苦情やエスカレーションがあった場合

時間を浪費する反復的で単純なタスクが、依然として手作業で処理されている現状

覚えておいてください、エージェントの性能はそれを支えるプロセスの質に依存します。その明確さがなければ、複雑さの層を追加することになり、当初よりも非効率や混乱を増大させる可能性があります。

🚀 ClickUpの優位性：ClickUpホワイトボードでエージェンシーのワークフローを可視化。ホワイトボード内でClickUp Brainを活用し、ドキュメント・タスク・リンク・参照資料・メモを埋め込めるため、プロセス思考のすべてを単一のリンクされたスペースに集約できます。 ホワイトボードを使えば、次のことが可能です： 特定のステップについて確認や意見が必要な場合は、チームメンバーにタグ付けしてください

フリーハンド描画で課題箇所をマークしたり、チームが提案する代替案をフラグ付けしたりできます

アイデアを直接タスクに変換する組み込みAIを活用し、漠然としたブレインストーミングを実行可能なプロジェクトへ変換

すべての関係者からのフィードバック、ワークフロー図、プロセスメモを一箇所にまとめて管理 組み込みテンプレートを活用し、プロセスを整理されたロードマップとして設計しましょう。 ClickUpホワイトボードで自動化プロセスを可視化

ステップ3：エージェントの役割と目標を定義する

プロセスに組み込む各エージェントの責任範囲を明確に定義します。役割を明確に定義することで、AIエージェントは許可された範囲内で意思決定を行い、精度を高めるとともに、エージェンシーの業務ガイドラインへの準拠を確保します。

各エージェントについて、以下を定義します：

定義する やること 例 エージェントの役割とペルソナ エージェントのコミュニケーション方法、行動様式、役割を定義するペルソナを作成する クライアントオンボーディングエージェント、レポート作成エージェント、承認追跡エージェント 主な業務内容 各エージェントの具体的な責任範囲を定義する クライアントオンボーディングエージェントは、新規クライアント向けにプロジェクト構造を生成し、タスクを割り当て、導入書類を送信します。 メモリパラメーター エージェントが短期記憶と長期記憶をどのように使用するかを定義する 現在のクライアント対応に関する短期記憶過去のプロジェクトデータ、過去のコミュニケーションパターン、過去に解決したクライアント問題に関する長期記憶 自律性のレベル エージェントが完全に自律的に動作するか、特定のアクションに対して人間の承認を必要とするかを決定します。 異常なクライアントリクエストをアカウントリーダーへエスカレーションする ガードレール 制約条件を定義し、エージェントが倫理的・組織的境界内で動作することを保証する アカウント間でクライアントデータを共有したり、承認なしに外部へ連絡したりすることは決してありません 成功メトリクス 成功の定義を明確にする 24時間以内にオンボーディング完了、手動フォローアップ不要

🔔 注意点：AIエージェントワークフローを真に自動化するには、複数の専門エージェントが必要です。単一の自律エージェントにすべてを処理させようとすると、混乱した結果を招きます。

特定のタスクを卓越した精度で実行する狭義のエージェント構築に注力しましょう。これらのエージェントは相互に連携し、ワークフロー全体をシームレスにエンドツーエンドで実行します。

📌 例: 成長中のデジタルマーケティングエージェンシーを運営し、複数のクライアントキャンペーンを同時に管理していると想像してください。プロジェクト管理者にすべての手動調整を依存する代わりに、3つの専門的なAIエージェントを導入します。各エージェントは明確に定義された運用目標に焦点を当て、自身の範囲内で実行します：

クライアントオンボーディングエージェント：新規クライアントが契約すると、このエージェントがプロジェクト構造を生成し、サービスパッケージに基づいてタスクリストを作成、所有者を割り当て、インテークフォームとキックオフ文書を自動的に送信します。

レポート作成エージェント：このエージェントはキャンペーンダッシュボードを監視し、プラットフォーム横断的なパフォーマンスデータを収集。進捗のハイライト、リスク、次なるステップをまとめた週次または月次のクライアント向け要約レポートを作成します。

フィードバックと承認エージェント：クライアントが電子メール、チャット、プロジェクトスレッドにコメントを残すたびに、このエージェントがフィードバックを捕捉し、構造化されたタスクに変換、適切なチームメンバーに割り当て、完了まで承認ステータスを追跡します。

🚀 ClickUpの優位性： ClickUpは特定の機能を卓越して遂行するよう設計された「スーパーエージェント」を提供します。 エージェンシーのプロジェクト管理には、プロジェクトマネージャー、StandUpマネージャー、ステータスレポーター、優先度マネージャーといったエージェントが存在します。それぞれが同一ワークフロー内で特定の機能を担います。 各エージェントの役割と範囲は明確に定義されています。StandUpマネージャーはチームの進捗情報を収集・共有するだけです。優先度や障害のフラグ付けは行いません。それは優先度マネージャーの役割です。この役割分担こそが、システムをクリーンで信頼性の高い状態に保つ秘訣です。 代理店のニーズに合わせて自由にエージェントを作成・カスタム。エージェントにやることを記述するだけで、ClickUpが自動的に構築します。 ClickUp Super Agentsを活用し、AI搭載のチームメイトを設定して、完全なコンテキストを保持した適応型マルチステップワークフローを処理させましょう。

実際の活用例は、ClickUpがSuper Agentsを活用する方法を解説したこちらのビデオをご覧ください 👇

ステップ4: データソースを選択する

エージェントが推論し、行動し、正確な出力を提供するには、質の高い関連データが必要です。代理店の場合、通常は以下を接続することを意味します：

クライアント情報、コミュニケーション履歴、アカウントステータス管理のためのCRM

タスクデータと期限管理のためのプロジェクト管理ツール

コミュニケーション環境向けの電子メールおよびメッセージングツール

パフォーマンスおよび請求データ用のスプレッドシートまたはレポート作成ツール

プロセスガイドラインとテンプレートには社内文書またはGoogle ドキュメントを活用

エージェントが指定された業務を遂行するために必要なデータソースを特定し、これらのデータソースを接続してシステム間のシームレスなデータフローを実現します。

📌 例： クライアントオンボーディングエージェントが完全なオンボーディング手順を完了する必要がある場合、CRM（クライアント詳細）、プロジェクト管理ツール（タスク構造の生成）、電子メール（導入書類の送信）へのアクセスを、1つの自動化されたシーケンスで必要とします。

また、これらの必須チェックをデータに適用するよう意識的に努力してください。結局のところ、AIエージェントの能力は、それを支えるデータの質に依存するのです：

データのクリーンアップと構造化： 不整合、エラー、重複、バイアスを除去し、エージェントの基盤となるニューラルネットワークが関連性が高く高品質なデータから学習できるようにします

データのラベル付け： エージェントが文脈と意図（例：仕事範囲、クライアント向け成果物）を理解できるようデータを注釈付けします。

RAG（検索強化生成）の実装： エージェントが知識ベースから正確で最新の情報をリアルタイムに取得するようにし、毎回再トレーニングする必要をなくします

許可アクセス設定：ナレッジセンターやデータソースへのアクセス権を定義します。例えば、ブリーフィングエージェントは請求データへのアクセス権を必要としません。

さらに、ClickUp Docsを活用して、エージェントの運用に必要なすべての情報を集約した一元化されたナレッジベースを構築しましょう。これはエージェントの頭脳と捉えてください。標準業務手順書、クライアント向けコミュニケーションテンプレート、プロジェクトガイドライン、履歴データ、そして貴社が従う業界固有のルールなどを含める必要があります。

ClickUpドキュメントで全てのデータを1つのプラットフォームに集約し、より迅速で効率的な結果を実現しましょう

🚀 ClickUpの優位性：クリエイティブエージェンシー向けClickUpは、プロジェクトデータ、クライアントとのやり取り、チームの活動、フィードバック、作業進捗をすべて一箇所で把握・管理・保存できる集中型ワークスペースを提供します。 ClickUp Creative Agenciesでエージェンシー業務を一元管理 ClickUpでは20種類以上のカスタムフィールドでクライアントデータを収集し、請求書・支払いリマインダー・特別依頼などカスタマイズ可能なウィジェットでプロジェクト進捗を可視化できます。ClickUp Docsではリアルタイム共同編集でアイデア・ミーティング議事録・標準業務手順書（SOP）を共有し、クライアントなどの外部関係者も直接編集に招待可能です。 ClickUp Super AgentsはライブのClickUpワークスペースからデータを取得するため、エージェントの判断に影響を与える不整合や古いデータのリスクから解放されます。 ClickUpにデータを一元管理することで、スーパーエージェントは以下を実現します： 手動でレポートを抽出することなく、リアルタイムのプロジェクトインサイトを可視化

タスクのステータス、期限、優先度が変わったときにワークフローのトリガーを自動で起動

作業の進捗に応じてプロジェクト全体のステータスを自動更新

納品に影響が出る前に、リスク、遅延、キャパシティの競合を検知する

クライアントからのフィードバック、承認、リクエストを即座に適切なチームメンバーに振り分けます

ステップ5：プロンプトとアクションの設計

プロンプトはエージェントの推論を形作ります。プロンプトはエージェントの役割、推論プロセス、期待される行動、出力のフォーマットを明確にします。

システムプロンプトを明確に整理するために、MarkdownまたはXMLタグを使用してください：

#役割: エージェントの定義

#目的: 達成すべき目標を定義する

#制約条件: 幻覚や不正な行動を防ぐ制限を設定する。例：完了したタスクのみを報告する、内部チームメモをクライアントと共有しない

#出力フォーマット: 予測可能で構造化された応答を確保するため、必要なフォーマットを指定してください。例：エージェントが入力するJSONスキーマまたは固定電子メールテンプレート

#例: エージェントの動作を導くため、サンプル入力と期待される出力を提供し、理想的な状態を明確に認識させます

#推論ループ: エージェントが行動前に従う思考シーケンスを定義する。具体的には、タスクステータスの確認、完了条件の検証、要約の作成、例外のフラグ付け、そして送信を行う。

エージェンシーのステータスレポート作成エージェント向けに、適切に構成されたプロンプトの例は以下の通りです： #役割: あなたはデジタルマーケティングエージェンシーのクライアントステータスレポート作成エージェントです。 #目的: 毎週金曜日、その週に完了マークが付けられた全タスクを抽出。プロジェクトのタイムラインに対する進捗を要約し、クライアント向け進捗報告書の草案を作成する。 #制約事項: 完了済みとマークされたタスクのみを含めること。内部チームでの議論、社内でフラグが立てられた障害、予算の詳細には言及しないこと。アカウント責任者の承認なしにレポートを送信しないこと。 #出力フォーマット: ステータス更新を短い電子メールとして作成。記載事項: 今週更新したプロジェクト、達成したマイルストーンの割合、来週の優先度。#推論ループ: 全アクティブプロジェクトのタスク状況を確認、完了タスクを特定、プロジェクトのマイルストーンと照合、要約を作成、未完了事項をアカウントリーダーのレビュー用にフラグ付け、送信キューへ追加。

🚀 ClickUpの優位性： ClickUp Brainを使えば、自然言語プロンプトでワークフロー全体を実行するスーパーエージェントを構築可能。必要なエージェントを記述するだけで、BrainGPTが自動生成します。 ClickUp Brainでスーパーエージェントを構築する ただし、AIエージェントを単独で構築してはいけません。 まずClickUp Docsでエージェントの指示書を作成・改良します。ここでチームとリアルタイムに共同作業し、不足点を特定、変更を提案、制約事項を調整した後、完成した指示書をBrainに投入してエージェントを構築します。

ステップ6: AIエージェントのトレーニングとテスト

ワークフローにAIエージェントを統合する際は、常に「這う→歩く→走る」という段階的アプローチを採用してください：

クロール: まず、高頻度・低リスクタスク向けの単一目的エージェントから始めます。例：週次ステータス電子メールの送信、またはクライアントアカウント全体の期限切れタスクのフラグ付けなど。

ウォーク： 関連するワークフロー上で2つのエージェント間の連携を導入する。例えば、承認追跡エージェントが承認済みタスクをタスク割り当てエージェントに引き継ぐ仕組み。

実行： 完全なオーケストレーションを実現したエージェントシステムを展開し、エンドツーエンドのプロセスを処理します。具体的には、新規クライアントのブリーフをインテイクから、割り当てられたチームメンバーを含む完全に構造化されたプロジェクトへと移行するプロセスを管理します。

エージェントが指示通りに動作する箇所、微調整が必要なタスク、エスカレーションのトリガー、完了率、完全な失敗事例を注視する。

エージェントのパフォーマンスを監視する際の基準としてご活用ください 👇

テスト用パラメーター 合格 失敗 出力精度 エージェントは実際のプロジェクトデータから正確な出力を生成します エージェントは欠落データをフラグ付けする代わりに、仮定に基づいて補完します 制約順守 エージェントはクライアント向け出力において内部メモを一切共有しません エージェントはラベリングのギャップにより、別のクライアントアカウントからデータを取得します ルーティングロジック エージェントは曖昧なクライアントのリクエストを即座にアカウントリーダーへエスカレーションします エージェントは範囲外のリクエストを独自に解決しようと試みます フォーマットの一貫性 出力は毎回定義されたテンプレートに合致します ソースデータが部分的に利用できない場合、エージェントは必須フィールドをスキップします 障害処理 エージェントはエラーを記録し、適切な担当者に通知します エージェントが静かに失敗し、タスクが誤って完了済みとマークされる

🚀 ClickUpの優位性：ClickUpダッシュボードでクライアントアカウント全体のエージェントパフォーマンスを可視化。主要メトリクスを表示し、不足している領域を特定するカスタムウィジェットを構築できます。 ClickUpダッシュボードでエージェントの成功を追跡 これらのAIカードとウィジェットを追加して、自動化の成果をリアルタイムで追跡しましょう： 棒グラフ/円グラフ： タスク数をステータス別に可視化し、エージェントがパイプラインを通じて仕事を順調に進めているかを確認

計算カード： ステータスごとの総所要時間などのKPIを測定し、エージェントが遅延を実際に削減しているかを評価します

AIブレイン： 「どのクライアントタスクが最も長くレビューで滞留しているか？」といった質問を投げかけ、データを手動でフィルタリングすることなく即座に回答を得られます

AIスタンドアップ™： 選択した期間のワークフロー活動を要約し、何が機能し何が機能していないかを素早く確認します

ステップ7: チーム全体への展開

エージェントがテストを通過したら、チーム、部門、クライアントアカウント全体にスケールアップします。クライアントにエージェント利用について説明し、導入を進めましょう：

データの使用方法、保存方法、およびアクセス権限を明確にします

必要に応じて担当者に連絡できる明確なエスカレーション経路を提供します

どのやり取りがエージェントによって処理され、どのやり取りが人間によって処理されるかを彼らに知らせてください

内部では、チームが各エージェントの役割と介入すべきタイミングを理解していることを確認してください。エージェントの動作を修正し、必要に応じて問題を上位に報告する方法を訓練しましょう。

🚀 ClickUpの優位性：ClickUpの許可設定と共有設定により、各チームメンバーやクライアントがワークスペース内で閲覧できる内容を正確に制御できます。チームやクライアントアカウント全体にエージェントを拡張する際、以下のことが可能です： クライアントをゲストとして招待し、自身のプロジェクトデータへの可視性を制御可能にします

通知設定を活用してクライアントに最新情報を提供

クライアント向けのダッシュボードを設定し、彼らに関連するメトリクスのみを表示します

代理店管理におけるAIエージェントのベストユースケース

エージェンシーのワークフローにエージェントを統合する方法 👇

週間ステータスエージェント

週間ステータスエージェントは、プロジェクトの進捗状況を毎週自動的にまとめ、クライアントへ送信する役割を担います。

例： プロジェクト管理ツールから完了したタスク、達成したマイルストーン、今後の期限を取得します

事前承認済みステータスレポートテンプレートに、リアルタイムのプロジェクトデータを入力します

チームメンバーが作成することなく、設定した時間に該当クライアントへレポートを送信します

進捗が遅れているプロジェクトをフラグ付けし、レポート発行前にアカウントリーダーへ自動転送します

クライアントオンボーディングエージェント

このAIエージェントのユースケースでは、エージェントは最小限の誘導でオンボーディングプロセス全体を実行する役割を担います。

例： 作業範囲に基づいてプロジェクト構造を生成し、タスクテンプレートを自動で作成します

現在のキャパシティとプロジェクト要件に基づきチームメンバーを割り当てます

クライアントに自動でウェルカム電子メール、インテークフォーム、プロジェクトのタイムラインを送信します

クライアントの回答に情報が不足している場合や範囲外の要求が含まれている場合は、アカウントリーダーにエスカレーションする

レポート作成エージェント

レポート作成エージェントは、稼働中のクライアントキャンペーン全体におけるパフォーマンスレポートの集計と提供を担当します。

例： 連携したマーケティングツールやダッシュボードからキャンペーンデータを取得します

手動操作なしで、設定された時間にクライアントへレポートを送信します

パフォーマンスが低いキャンペーンをフラグ付けし、戦略担当者にレビューを依頼します

承認トラッカー

承認トラッカーは、すべての進行中のプロジェクトにおける保留中の承認を監視し、自動的にフォローアップを行う役割を担います。

例： クライアントまたは内部承認待ちのタスクや成果物をすべて追跡します

承認期限が過ぎた場合、関係者に自動リマインダーを送信します

承認が確認されるとタスクステータスを更新し、割り当てられたチームメンバーに通知します

承認が定義された閾値を超えて保留状態が続いた場合、アカウント責任者にエスカレーションする

クリエイティブエージェント

クリエイティブエージェントは、クライアントのブリーフに基づき、初稿、ムードボード、参考資料、クリエイティブディレクションを生成することで、クリエイティブプロセスをサポートする役割を担います。

例： 承認済みクライアントブリーフから目的、トーン、成果物要件を抽出します

チームが洗練させるためのクリエイティブディレクションやコピーのバリエーションの初稿を生成します

ブリーフに質の高い成果物を生み出すのに十分な詳細が欠けているクリエイティブ上のギャップをフラグ付けする

クライアントに提出する前に、下書きを割り当てられたクリエイティブリーダーにレビューのために回す

キャンペーンパフォーマンスエージェント

キャンペーンパフォーマンスエージェントは、稼働中のキャンペーンメトリクスを監視し、パフォーマンスに変化が生じた際にチームに通知する役割を担います。

例： アクティブなキャンペーン全体の主要メトリクスをリアルタイムで追跡

キャンペーンが定義されたパフォーマンス閾値を下回った場合に、ストラテジストに通知します

履歴データを抽出し、現在のパフォーマンスを過去のキャンペーンと比較して文脈化する

アカウント責任者が確認するための、パフォーマンス動向に基づく推奨事項の要約を生成します

請求エージェント

請求エージェントは、アクティブなクライアントアカウント全体における請求書生成、支払いフォローアップ、および請求照合の自動化を担当します。

例： 署名済み提案書や電子メールスレッドから価格条件と成果物を抽出します

CRMで取引が閉じた状態としてマークされると、営業チームに通知し、自動的に請求書生成をトリガーします。

すべてのアクティブなクライアントアカウントの支払いステータスを追跡し、延滞請求書のフォローアップを行います

請求に関する紛争や価格の不一致が検出された場合、アカウント責任者にエスカレーションされます

AIエージェント構築時のよくある失敗例

代理店向けAIエージェント構築時に避けるべきミスをいくつかご紹介します：

❌ 間違い ✅ 代わりにやること 完全に理解していないプロセスの自動化 ワークフローを視覚的に、またはフローチャートでマッピングし、データフロー、責任範囲、非効率性、自動化で改善可能なタスクを特定します。手動介入が依然として必要な箇所を洗い出します。 弱い知識ベースを基盤とした構築 重複データを削除し、不整合を修正し、データを正しくラベル付けすることで、エージェントが推論の基盤とする信頼性の高い情報を確保し、幻覚現象を回避します。 1つのエージェントにすべてをやってもらうことを期待する 各エージェントのスコープを極限まで特化させる。単一タスクを卓越して遂行する厳密に定義されたエージェントは、複数の責任を分散させた肥大化したエージェントを常に凌駕する。 フィードバックや修正機能はありません エージェントの出力を直接体験するチームメンバーやクライアントから定期的にフィードバックを収集する 設計プロセスにチームを関与させない チームメンバーをエージェント設計プロセスに巻き込みましょう。メンバーが日常ワークフローや頻繁に行き詰まるタスクを実演するセッションを実施してください。 セキュリティとガバナンスの軽視 各エージェントのアクセス権限、クライアントデータの取り扱い方法、実行前に人間の明示的な承認を必要とするアクションを定義する明確なガードレールを設定する

👀 ご存知でしたか？ 最初のAIエージェント「Shakey」は1960年代に開発されました。周囲の環境を認識し、推論することができました。 シェイキーはプラン立案、経路探索、単純なオブジェクトの再配置を必要とするタスクを実行できた。1970年、ライフ誌はこれを「最初の電子人間」と呼んだ。 viaSri

現行AIエージェントの限界

現在のAIエージェントは限定的で構造化されたタスクに優れています。しかし実際のエージェンシーワークフローは複雑かつ動的であり、AIエージェントが対応しきれない領域が存在します：

曖昧な入力への対応課題： 目的が不明確な指示の場合、エージェントは人間のように意図を推察できません。他のクライアントデータに基づいて独自の解釈や仮定を行う傾向があります

非決定論的挙動： 同じ入力が常に同じ出力を生成するとは限らない。つまり、同一の承認リクエストが異なる経路でルーティングされる可能性があり、クライアント向け成果物の一貫性が絶対条件となるワークフローではエージェントの信頼性が損なわれる。

幻覚は現実的なリスクであり続ける： 不完全なデータや知識境界外の情報を扱う際、エージェントは誤った出力を確信を持って提示するため、その誤りを発見するのが困難である

長期記憶の弱さ： コンテキストウィンドウ技術の進歩にもかかわらず、エージェントは複雑な多ステップタスク（進化する要件を伴う長期クライアントキャンペーンの管理など）においてコンテキストを維持することが困難です。

常識の欠如： 基本的な常識を欠いていることが多く、技術的には正しいが論理的に欠陥がある、あるいは非現実的な解決策を生み出す。

高遅延とコスト: 複雑なワークフローで複数のエージェントを稼働させると、応答時間と運用コストの両方が累積し、注意深く管理しないと効率化のメリットが相殺される可能性があります。

倫理的・監視上の課題：エージェントは、機密保持の境界線、利益相反、あるいは人間のレビューを必要とする重大な決定の判断基準を本質的に理解していません

エージェントを一からコードしたり、ローコード自動化プラットフォームを利用したり、自然言語でエージェントを構築できるツールを活用したりできます。

AIエージェントを迅速に構築・展開したいなら、検討すべき3つのツールをご紹介します：

ClickUp

ClickUpは 統合型AIワークスペースであり、代理店がクライアントプロジェクト、社内仕事、コミュニケーション、ナレッジを1か所で管理できるようにします。

そして最大の利点は、プラットフォームのコンテキストAIアシスタント「ClickUp Brain」です。あなたの仕事やクライアントとのやり取りを理解し、ワークフロー間で情報を集約するためにツールやスプレッドシートを頻繁に切り替える手間を省きます。

これがあなたの生活を楽にする方法です 🦸

ワークスペース全体を接続する

ClickUp AIエンタープライズ検索は、ワークスペース全体の知識を活用し、必要な時に適切な回答、洞察、アクションを提供します。

ClickUp AI企業検索にワークスペース情報の表示を依頼する

代理店全体、クライアントのタイムライン、タスクステータス、プロジェクトドキュメント、チーム活動など、あらゆる事柄について自然言語で質問できます。タスク、ドキュメント、コメント、Google DriveやOneDriveなどの連携外部アプリを横断的に検索し、適切なコンテキストを自動的に抽出するため、ユーザーが自ら探す必要はありません。

複数のAIモデルへのアクセス

ClickUp BrainGPTでは、同一インターフェース内で複数の外部AIモデルを利用可能です。異なるモデルの出力結果を試すためにツールを切り替えたり、別々のサブスクリプションを管理したりする必要はありません。

📌 例： 日常的な仕事にはChatGPTを。長文の分析・統合にはClaudeを。情報量が多く相互参照が必要なタスクにはGeminiを活用。

自動化により、手動でのフォローアップなしでエージェンシーのワークフローを円滑に進行させます

完全なAIエージェントを導入する前に、代理店には構造化されたワークフローが必要です。ClickUp自動化は、手動管理時に納品を遅らせる予測可能な引き継ぎ、ステータス変更、反復的な調整作業を処理します。

ClickUp自動化を活用し、仕事が前進するたびに自動的にアクションをトリガーするルールを設定しましょう

これにより、AIエージェントが後で構築できる信頼性の高い運用基盤が形成されます。

📌 例：デザイン成果物が「進行中」から「クライアントレビュー」へ移行すると、ClickUp自動化が即座にアカウントマネージャーを割り当て、クライアントフィードバックフォームを添付し、レビューチャネルへ通知します。さらに、48時間以内にフィードバックが得られない場合、フォローアップリマインダーを設定します。次のステップを誰かが覚える必要はありません。ワークフローは自動的に進行します。

引き継ぎやレビューを通じて仕事を円滑に進める

エージェンシーのワークフローにおいて、引き継ぎ作業が最も時間を浪費します。納品物が何日も未割り当てのまま放置されたり、レビュー担当者に通知が行き届かなかったり、ステータス変更の過程で文脈が失われたりするケースが頻発します。

ClickUp Super Agentsはこれらのトランジションに自動的に対応します。

カスタムClickUpスーパーエージェントで複雑なワークフローをエンドツーエンドで自動化

AIエージェントの例は以下の通りです：

タスクが「レビュー準備完了」状態になると、エージェントが事前定義された所有権ルールに基づき適切なレビュアーを割り当てます

チームの基準からレビューチェックリストを取得し添付ファイルとして添付します

関連するチャネルに通知されるため、レビュー担当者は即座に把握できます

タスクが定義された閾値を超えてレビュー状態にある場合、エージェントは納期に影響が出る前にフラグを立てます

ClickUpの主な機能

AI Writer for Work： ワークスペースの文脈に基づき、詳細なプロンプトなしにレポート・電子メール・ドキュメント・タスク説明を作成します

統合型AIワークスペース： タスク、ステータス、タイムライン、所有権を接続し、エージェントが代理店システム全体の可視性とアクセスを完全に確保します

ノーコードエージェントビルダー： 自然言語の指示だけで、コードを1行も書かずにエージェントを構築・展開

ClickUpの連携機能： 1000以上のツールと接続し、既存のツール群からデータを1つのワークスペースに集約します

スーパーエージェントカタログ: プロジェクト管理、タスク管理、個人・経営層向け生産性向上、スケジュール管理、インテリジェンス、レポート作成、さらにはライティングまで、独自のエージェントをカスタムするための事前構築済みプロンプト

ClickUpの制限事項

豊富な機能と特徴セットは、新規ユーザーにとって圧倒的に感じられる可能性があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (11,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2でユーザーが共有した好意的な体験を聞いてみましょう：

ClickUpの柔軟性が最大の強みです。 ツールに合わせて業務プロセスを調整するのではなく、ビジネスワークフローに合わせてワークスペース全体をカスタマイズしました。カスタマーサクセス、グロース、オペレーション、コンプライアンス、財務、技術の各部門で活用しており、すべてを一元管理することで強力な構造と可視性が実現しています。カスタムステータス、フィールド、自動化、ダッシュボードを活用することで、オンボーディング、コンプライアンス、統合、内部追跡をスムーズに運用でき、電子メールやフォローアップへの依存関係が大幅に減少しました。

ClickUpの柔軟性が最大の強みです。 ツールに合わせて業務プロセスを調整するのではなく、ビジネスワークフローに合わせてワークスペース全体をカスタマイズしました。カスタマーサクセス、グロース、オペレーション、コンプライアンス、財務、技術の各部門で活用しており、すべてを一元管理することで強力な構造と可視性が実現しています。カスタムステータス、フィールド、自動化、ダッシュボードを活用することで、オンボーディング、コンプライアンス、統合、内部追跡をスムーズに運用でき、電子メールやフォローアップへの依存関係が大幅に減少しました。

作成

viaMake

Makeは、ブランチロジック、複雑なデータ変換、多段階ワークフローを必要とするチーム向けに設計されたビジュアル自動化プラットフォームです。直線的なビルダーとは異なり、キャンバス上でワークフロー全体を一望できるため、ワークフローが複雑化するにつれてシステム間でデータがどのように移動するかを容易に把握できます。

さらに最近「Make AI Agents」をリリースし、チームがシナリオ内に直接エージェント型自動化を組み込めるようにしました。これにより、基本的な自動化を超えた進化を目指す代理店にとって確かな選択肢となっています。

主要な機能

ルーター、イテレーター、アグリゲーターを備えたCanvaビルダーを使用し、データを複数のパスに分割し、並列操作の結果を結合できます

外部ツール不要で日付の書式変換、JSONの解析、テキスト操作が可能な組み込みデータ変換機能を活用

3,000以上のネイティブコネクタに加え、事前構築済み統合が利用できない場合でも、HTTPモジュールで任意のREST APIを接続可能

Make Gridダッシュボードで、クライアントアカウント全体の全シナリオ、実行ステータス、エラー率、クレジット消費量を一目で監視

既存のワークフローにエージェントステップを直接組み込むためのネイティブAIエージェントサポートを取得

制約条件を設定する

キャンバスベースのインターフェースは、技術的知識のないユーザーにとって習得が難しい

クレジットベースの料金体系ではコスト予測が困難です。実行されないアクションやトリガーも含め、あらゆる操作とトリガーがクレジットを消費します。

価格設定を行う

Free

Make Plan : 月額9ドル

企業向け

評価を作成する

G2 : 4.6/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (400件以上のレビュー)

実際のユーザーはMakeについてどう評価しているのか？

G2レビュアーの声：

Makeの最も優れた点は、自動化を構築する操作がシンプルで直感的であることです。特にWebflowをはじめとする多様なツールとの接続が容易で、複雑なコードを必要とせずにプロセスを自動化できる点が評価できます。

Makeの最も優れた点は、自動化を構築する操作がシンプルで直感的であることです。特にWebflowをはじめとする多様なツールとの接続が容易で、複雑なコードを必要とせずにプロセスを自動化できる点が評価できます。

Zapier

viaZapier

Zapierは8,000以上のアプリをトリガーとアクションのモデルで接続し、技術知識のないチームでも数分で設定可能です。長年、シンプルなクロスアプリ自動化の定番ツールとして親しまれてきましたが、Zapierエージェントの追加により、各ステップで手動入力なしで接続ツール間で意思決定と実行を行うマルチステップ自律ワークフローをサポートするようになりました。

Zapierの主な機能

コードを書かずに条件分岐、フィルター、論理ブランチを備えた複数ステップのZapを構築

Zapierエージェントは、見込み客の選定からクライアントリクエストのルーティングまで、接続されたアプリ間で意思決定に基づくタスクを自律的に処理します。

8,000以上のネイティブ連携機能（CRM、プロジェクト管理ツール、電子メールプラットフォームなど）

コパイロットAIアシスタントは、平易な言語でワークフローの構築、トラブルシューティング、反復作業を支援します

フィルター、パス、フォーマッターのステップはタスク使用量にカウントされないため、複雑なワークフローでもコストをより予測可能に保ちます

Zapierのリミット

タスクベースの価格設定は、複数のクライアントアカウントで大量のワークフローを運用する代理店向けに迅速に拡張可能です

ワークフローが月半ばにタスクリミットに達すると、タスク単位の超過課金が発生し、コストが急騰する可能性があります。

Zapierの料金プラン

Free

プロフェッショナル: 月額19.99ドル

チーム : 月額69ドル

企業: カスタム

Zapierの評価

G2 : 4.5/5 (1,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (3,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはZapierについてどう評価しているのか？

G2レビュアーの声：

Zapierは技術的知識がなくても簡単に自動化を実現します。TikTokリード広告、Metaリードフォーム、Google スプレッドシートなど複数のプラットフォームを接続し、リード管理を大幅に高速化・体系化できました。Zapの設定後はバックグラウンドで確実に動作し、手作業を大幅に削減しています。

Zapierは技術的知識がなくても簡単に自動化を実現します。TikTokリード広告、Metaリードフォーム、Google スプレッドシートなど複数のプラットフォームを接続し、リード管理を大幅に高速化・体系化できました。Zapの設定後はバックグラウンドで確実に動作し、手作業を大幅に削減しています。

AIエージェントを導入する際にエージェンシーが考慮すべき倫理の問題とは？

エージェンシーは、クライアントデータの完全性やクライアントとの信頼関係を損なわない、積極的な倫理的枠組みを採用する責任を負っています。

AIエージェントを導入する前に、以下の問題点を十分に認識しておく必要があります：

倫理的問題 代理店にとっての意義とは？ データプライバシーと同意 クライアントは、特にコミュニケーションワークフローにおいて、エージェントによるデータ処理に明示的に同意する必要があります。 意思決定におけるバイアス 展開前後にバイアス監査を実施。多様で代表性のあるトレーニングデータセットを使用し、特定のクライアントアカウントを軽視したりリクエストを誤ってルーティングしたりする過去のバイアスがエージェントに継承されるのを防止します。 説明責任 導入前に契約条項に責任条項を明記すること。エージェントが納期遅延、誤った成果物、または金銭的損失を引き起こした場合、明確な責任の連鎖が確立されている必要がある。 データセキュリティ 厳格なアクセス制御、あらゆるアクションの監査証跡、明確なデータ保持ポリシーを備えた企業グレードのセキュリティプロトコル内でエージェントを運用します。 過度な自動化 クライアント対応ワークフローにおいて、人間の判断を完全に置き換えてスピードアップを図ってはなりません。クライアントは個人的な配慮が失われることに気づきます。優れたアカウントマネージャーが持つ関係インテリジェンスを、いかなるエージェントも再現できないのです。

エージェンシーワークフロー向けスーパーエージェントを構築する

エージェンシーのワークフローは、規模拡大に伴い進化し続けます。クライアントの要求が高まる中でも、納品を加速し日常業務を一貫して維持できるインテリジェントなエージェントが必要です。

しかし、断片化されたツールは断片化されたエージェントを生み出します。データ、コミュニケーション、プロジェクトが別々のシステムに存在する場合、エージェントは信頼性のある行動に必要な文脈を欠いてしまいます。

ClickUpの統合型AIワークスペースは、タスク・ドキュメント・タイムライン・クライアントワークフローを一元管理。スーパーエージェントが業務調整・リスク可視化・納品進捗管理に必要な可視性を把握します。一度構築すれば全ワークフローに展開可能。手動調整では大規模運用が困難な明確性と制御性を実現し、エージェンシーを円滑に運営しましょう。

エージェンシー向けに事前構築済みエージェントを導入する準備はできましたか？ClickUpで無料登録 ✅

よくある質問

技術知識がなくても構築できるノーコードのドラッグ＆ドロップ型エージェントビルダーがあります。また、希望するエージェントを記述するだけでプラットフォームが設定を行う、自然言語によるエージェント構築も可能です。

最適な選択は、最終的にはAIスタックの設定とエージェンシーのワークフロー要件によって決まります。GPT-4とClaudeは推論や言語処理を要するタスクに優れ、Geminiは深い推論や広範な知識検索を必要とするタスクに適しています。

エージェントの推論と正確な行動能力は、基盤となるデータの品質と関連性に依存します。クリーンでラベル付けされた構造化データを供給し、複数データソースからのデータ取得が必要な場合はRAGを実装し、幻覚現象を低減するため明確な境界線を持つ効率的なプロンプト構造を構築してください。

定義が不十分なプロンプト、脆弱または一貫性のないデータソース、フィードバックループの欠如、そして人間の監視を早期に外すことが、実稼働環境でエージェントが機能不全に陥る最も一般的な原因です。

はい。AIエージェントは文脈処理に短期記憶と長期記憶を活用します。短期記憶は単一セッション内の文脈を扱い、長期記憶は通常ベクトルデータベースを介してセッションを跨いだ履歴データを保存します。

費用はモデル、使用量、プラットフォームによって異なります。GPT-4などのモデルのAPI費用はトークンベースです。監視しないと、高頻度で複雑なワークフローはすぐに高額になる可能性があります。

いいえ。エージェントは実行と調整を担当します。戦略立案、クライアント関係構築、創造的判断、責任の所在は依然として人間が必要です。エージェントは単にチームのスピードと適応力を高める存在です。