エージェンシーの規模拡大に伴うクライアント管理の方法

多くの代理店がクライアントを失う原因は、関係性の構築において、明確な所有者や構造、あるいは成長に耐えうるシステムが欠如していることにあります。

マッキンゼーの「2024年B2Bパルス」調査によると、B2B購買担当者の半数以上が、チャネルをまたいだ体験に一貫性がない場合、サプライヤーを変更すると回答しています。

だからこそ、このガイドでは、実際にスケール可能なクライアント管理手法の構築方法について解説します。理想的なクライアントプロフィールの定義から、コミュニケーションの頻度設定、再現性のあるワークフロー、顧客維持率のメトリクスまで、すべてを網羅します。

さあ、始めましょう！ 💪

成長中のエージェンシーにとってのクライアント管理とは

クライアント管理とは、エージェンシーが仕事を遂行し、信頼を維持し、長期的にクライアントを維持するために使用する、一連のプロセス、コミュニケーションのペース、およびツールの体系です。これは、最初の数件のアカウントを過ぎ、創業者がすべての成果物に直接関与したり、すべての会議に参加したりできなくなった段階で、最も重要になります。

クライアントが5社程度であれば、記憶と信頼関係だけで対応できます。しかし、15社や20社を超えると、その仕組みはすぐに機能しなくなり、仕事が膨れ上がり、知らず知らずのうちにエージェンシーの利益率を蝕んでしまいます。

実際にそのギャップがどのようなものか、以下に示します：

創業者はすべてのクライアントの好みを熟知しています： チームメンバーなら誰でもクライアントの背景情報を把握できる、文書化されたシステムが必要です

更新は、誰かが送るのを思い出した時だけ行われます： ワークフローに自動化されたレポート作成サイクルを組み込む必要があります

1人で納品と関係を管理： アカウント管理と実務の所有権を明確にする必要があります

🤝 リマインダー：クライアント管理とプロジェクト管理には違いがあります。プロジェクト管理はタスクや期限を追跡するものです。一方、クライアント管理は、オンボーディング、コミュニケーションの頻度、成果物の追跡、レポート作成、契約更新など、関係性の全側面を包括的に管理するものです。たとえすべてのタスクを期日通りに完了させたとしても、関係性の管理を担う担当者がいなければ、クライアントを失う可能性があります。

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拡張性のあるクライアントオンボーディングプロセスの構築方法

多くの代理店では、オンボーディングの方法をその都度その場しのぎで行っています。こうした一貫性のなさは、ベテランメンバーの時間を奪うだけでなく、新規クライアントにも何を期待すべきか分からなくさせてしまいます。この問題を解決するには、 クライアント情報を一度 登録するだけで、そのアカウントに関わる全員がアクセスできる、繰り返し可能なプロセスを確立することが必要です。

さらに、世界初の統合型AIワークスペースであるClickUpが、その構築をどのように支援するかについてもご紹介します！

契約を結ぶ前に、理想的なクライアントのプロフィールを明確に定義しましょう

理想的なクライアントプロフィール（ICP）とは、御社が最も力を発揮できるクライアント像を定義したものであり、業務遂行キャパシティを守るためのものです。御社と相性の合わないクライアントを引き受けてしまうと、そのアカウントに過剰な時間を費やすことになり、チームの負担が増大してしまいます。

ICPを、営業チームとデリバリーチームの双方が参照できる共有の「生きているドキュメント」として記録しましょう：

業界適合性： チームの専門知識がクライアントの市場に合致していることを確認し、立ち上げ期間を短縮します

予算範囲： 同じ価格でより多くの仕事を要求してくるクライアントを排除します

コミュニケーションスタイル： クライアントが日々の進捗確認を望んでいるか、それとも月次要約を望んでいるかを特定します

社内チームの体制： クライアントに専任の担当者がいるか、あるいは6つの部署をまたいで調整が必要になるかを判断します

初日から期待値と境界線を明確に設定しましょう

このステップを省略した代理店は、 スコープの拡大という悪循環に陥り、収益性を損なう結果となります。以下の点を明確にしましょう：

仕事範囲

コミュニケーションチャネル

応答時間 に関するサービスレベル契約 （SLA）

修正リミット

エスカレーション手順

レポート作成の頻度

簡潔な クライアントオンボーディングチェックリストと契約条件ドキュメントを作成しましょう。担当者の割り当て、フィードバックの提出方法、承認ワークフローの流れなどを明記します。

代理店クライアントのロイヤルティを維持するコミュニケーション戦略

代理店業務において、進捗の「見え方」は、実際の進捗と同じくらい重要です。

なぜなら、クライアントが十分な情報を得られていないと感じると、他を探し始めるからです。

事業が拡大するにつれ、コミュニケーションの体系化が不可欠となります。電子メール、Slack、テキストメッセージ、ポータルへのログインなど、情報があちこちに散らばる「 コンテキストの拡散」は、クライアントに「自らが代理店に答えを求めて追いかける」ような感覚を抱かせてしまいます。

ミーティングの頻度を決める際の賢い選択は、ハイブリッドセットアップです。つまり、毎週の非同期での進捗報告と、毎月1回のライブ戦略会議を組み合わせる形です。それぞれの具体的な進め方は以下の通りです：

週次進捗確認 毎月のディープダイブ こんな方に最適 変動要素のある進行中のキャンペーン 戦略的プランと関係構築 フォーマット 非同期での書面による進捗報告、または15分間の短い同期ミーティング 45～60分のライブビデオ通話 主なアジェンダ タスクのステータス、障害要因、今後の期限 業績評価、次四半期の調整、フィードバック 単独で使用した場合のリスク 成熟したアカウントに対しては、過度な管理のように感じられる場合があります 些細な問題が数週間も放置され、表面化する

ClickUpが役立つ場面

エージェンシーが成長するにつれ、コミュニケーションは断片化しがちです。ClickUp Chatは、会話と仕事を同じスペースに集約することでこの問題を解決し、進捗報告の合間に情報が漏れることを防ぎます。

ClickUpチャットを使えば、1つのインターフェースから非同期の更新情報を共有したり、必要な時にいつでも通話に参加したりできます

これが、ハイブリッドなコミュニケーションモデルにどのように自然に組み込まれるかをご紹介します：

複数のクライアントアカウントを管理するためのワークフローとシステム

創業者が見ているかどうかに関わらず、適切に機能する ワークフロー管理が必要です。

代理店は、こうしたプロセスを「官僚的」だと感じて抵抗しがちです。しかし、適切なシステムを導入すれば、日常の仕事から「 意思決定の疲労」を取り除き、クリエイティブなエネルギーを解放することができます。🛠️

「緊急度と価値」というシンプルなフレームワークを用いてタスクの優先順位を決定しましょう

すべてのタスクが優先度が高いように感じられると、結局は何も優先されなくなります。2軸のフレームワークを活用することで、アカウントマネージャーは日々の意思決定をより迅速に行えるようになります。1軸目の「緊急度」は締切のプレッシャーを、もう1軸の「価値」はクライアントへの影響や収益への影響を測定します。

🚀 ClickUpの特長：ClickUpタスク優先度機能を活用して、ワークフロー内で「緊急度・価値」のフレームワークを具現化しましょう。タスクに緊急、高、通常、低といったフラグを割り当てることで、何に優先的に取り組むべきかが一目でわかります。さらに、AIにタスクの優先度付けを依頼することも可能です！ AIによるタスクプロパティの自動入力機能を活用し、担当者と優先度を自動的に割り当てましょう

🎥 クライアントリストを効率的に構築する方法：

あらゆるクライアントタイプに対応した、再現性のあるプロセスを構築しましょう

ここでは、各サービス種別（月額契約、単発キャンペーン、継続的なSEO）ごとに基本プロセスを用意し、それをクライアントごとに複製してカスタムできるようにすることを提案します。テンプレート化すべき項目は以下の通りです：

タスクリスト： 各サービス提供における成果物とステップを標準化します

フォルダ構成： すべてのクライアントアカウントを統一された方法で整理し、誰でもすぐに業務に参加できるようにします

承認フェーズ： 毎回同じチェックポイントでクライアントの承認が得られるようにします

クライアントレポートのテンプレート: すべてのアカウントで週次または月次の更新を統一します すべてのアカウントで週次または月次の更新を統一します

エージェンシーの成長に合わせてClickUpを活用してクライアントを管理する方法

多くの代理店は、CRM、プロジェクト管理ツール、ドキュメント管理ツール、チャットアプリ、レポート作成ダッシュボードを寄せ集め、なぜ接続が取れないのかと頭を悩ませています。

ClickUp Small Business Suiteを導入して、ツールの乱立を解消しましょう。🤩

タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、ワークフローを1か所に接続することで、オンボーディングプロセスを単発の努力ではなく、体系化された繰り返し可能なシステムへと変革します。クライアント情報は一度入力するだけでチーム全体で共有されるため、引き継ぎの際に情報が漏れる心配がありません。

また、通常なら個別に組み合わせる必要のある20以上のツールを統合しているため、代理店はわずかなコストで企業レベルの技術スタックを利用でき、複数のシステムを管理する手間も省けます。

そのメリットは以下の通りです：

オンボーディングのためのClickUpフォーム

多くのオンボーディングは、始まる前に頓挫してしまいます。クライアントからは中途半端なブリーフが送られてきたり、要件が電子メールの中に散在していたりして、チームは基本的な事項の確認に何時間も費やしてしまうのです。

ClickUp Formsは、オンボーディングを標準化されたデータ収集システムに変え、そのデータをワークフローに直接取り込むことで、この課題を解決します。

ClickUpフォームを使って、散漫なクライアント情報の取り込みを、体系化された再利用可能なデータに変えましょう

例えば、新しいSEOクライアントと契約を結んだとします。基本的な質問ばかりが飛び交うキックオフミーティングを行う代わりに、以下の情報を収集できるClickUpフォームを送信します：

ビジネス目標、ターゲットキーワード、競合他社

アクセス認証情報

予算とサービス範囲

送信すると、すべての詳細が事前に入力されたClickUpタスクが自動的に作成されます。さらに、フォーム内のClickUpカスタムフィールドにより、回答内容が構造化されたタスクデータに直接反映されます。クライアントは、ブランド資産、ブリーフ、または認証情報を事前に添付することも可能です。

ClickUp Brainで仕事を最適化

事業が拡大するにつれ、情報が散在してしまうという課題が生じます。ClickUp Brainは、タスク、ドキュメント、チャット、履歴全体をカバーするAIレイヤーとして機能することでこの問題を解決し、チームが答えを探す手間を省き、質問に集中できるようにします。

以下のことが可能です：

タスク、ドキュメント、さらには過去の会話に至るまで、あらゆる情報から答えを見つけましょう

タスクを開かずに質問するだけで最新情報を確認できます

実際の仕事データから、クライアント向けの週次進捗レポートを自動生成します

チャット、メモ、またはブリーフを即座に構造化されたタスクに変換

作業負荷や専門知識に基づいて仕事を割り当てるよう指示してください

ClickUp Brain MAXでクライアントに関する情報を一元管理

文章作成にはChatGPT、リサーチにはPerplexity、メモにはClaude…と使い分けていると、あちこちで文脈が途切れてしまいます。ClickUp Brain MAXは、すべてのツール、データ、モデルを一か所に接続する中央AIワークスペースを提供することで、この問題を解決します。

提供内容：

🚀 ClickUpの利点： ClickUp Automationsによる ワークフローの自動化を活用し、反復的な手作業に費やしていた時間を削減しましょう。Automationsには、トリガー（自動化を開始するイベント）、条件（満たす必要があるオプションの基準）、アクション（次に実行される処理）という3つのカスタマイズ可能な要素があります。 ClickUpの自動化を活用し、クライアント数が増加してもワークフローを自動で実行させましょう ワークフローの例： クライアントのオンボーディングフォームが送信されると： クライアントに通知されます

タスクが作成されました

オンボーディングマネージャーに割り当て

ステータスを「キックオフ」に設定

内部チェックリストがトリガーされました

ある実際のユーザーからの声：

アジャイル手法との相性も良く、クライアント管理にも最適です。日々のタスクやToDoを効率的に管理できます。問題・機能改善、開発など、さまざまなシナリオに合わせて異なるスペースを作成可能です。ダッシュボードは非常に見やすく、時間を大幅に節約できるだけでなく、効率的な分析も可能です。

アジャイル手法との相性も良く、クライアント管理にも最適です。日々のタスクやToDoを効率的に管理できます。問題・機能改善、開発など、さまざまなシナリオに合わせて異なるスペースを作成可能です。ダッシュボードは非常に見やすく、時間を大幅に節約できるだけでなく、効率的な分析も可能です。

アジャイル手法との相性も良く、クライアント管理にも最適です。日々のタスクやToDoを効率的に管理できます。問題・機能改善、開発など、さまざまなシナリオに合わせて異なるスペースを作成可能です。ダッシュボードは非常に見やすく、時間を大幅に節約できるだけでなく、効率的な分析も可能です。

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クライアントの可視性をリアルタイムで把握できるClickUpダッシュボード

クライアントは可視性を求めており、ClickUpのダッシュボードならリアルタイムのレポートを提供できます。手作業でレポート作成を行う代わりに、チームはキャンペーンの進捗状況、チームの作業負荷、主要なメトリクスがすでに表示されたダッシュボードを開くだけで済みます。

以下のコンテンツにアクセスできます：

マイルストーンカード： 各アカウントの主要な成果物と納期を管理する

時間追跡カード： クライアントやプロジェクトごとの作業時間を記録する

計算カード：集計データ（例：請求可能総時間、キャンペーン費用）

ClickUpダッシュボードを活用して、毎月の慌ただしいレポート作成から、リアルタイムで更新されるシステムへと変革しましょう

さらに、ClickUp Brainがダッシュボードに組み込まれているため、次のようなAIカードを利用できます：

AIプロジェクト更新カード： 現在のステータス、障害要因、および今後のステップを要約します

AIエグゼクティブ要約カード： クライアントへのレポート作成に最適な概要

AI Brain Card（カスタムプロンプト）： 「このクライアントに関して、どのようなリスクを指摘すべきか？」 といった質問を投げかけると、即座に回答が得られます

クライアント用ダッシュボードを作成する：

システムの有効性を証明するクライアント維持率のメトリクス

PwCの「2025年顧客体験アンケート」によると、経営幹部の83%が、購買の要因を測定するためのより優れたツールを必要としていることが明らかになりました。このため、体系化された顧客維持メトリクスが不可欠となります。

注目すべきポイントは以下の通りです：

クライアント維持率 : 一定期間にわたって継続して利用しているクライアントの割合。アカウントが増えるにつれてこの数値が低下する場合は、関係構築に不備がある可能性があります。 一定期間にわたって継続して利用しているクライアントの割合。アカウントが増えるにつれてこの数値が低下する場合は、関係構築に不備がある可能性があります。

平均クライアントライフタイム： クライアントがどのくらいの期間利用し続けるかを示します。この数値が上昇しているということは、オンボーディングやコミュニケーションのシステムが機能していることを意味します

クライアントごとのプロジェクト収益性： 収益から提供コストを差し引いた額。顧客維持率は高いものの収益性が低下している場合、スコープ管理に問題がある可能性があります。 収益から提供コストを差し引いた額。顧客維持率は高いものの収益性が低下している場合、スコープ管理に問題がある可能性があります。

納期までの所要時間の傾向： クライアントが増えるにつれて、納期が遅くなっていませんか？もしそうなら、ワークフローが真の意味でスケールできていない可能性があります

クライアント満足度スコア： 簡単な 簡単な 顧客満足度アンケート 、または四半期ごとのパルスチェック

ClickUpでクライアントを維持する

エージェンシーの成長とは、業務のペースを落とすことなく、より複雑な状況を処理していくことです。アカウント数が増えれば、管理すべき要素や関係者が増え、ミスが起きる可能性も高まります。

ClickUpを使えば、フォームを通じて構造化されたデータからクライアントのオンボーディングを開始し、ドキュメントやClickUp Brainを通じて戦略と実行を常に整合させた、連携の取れたワークスペースを構築できます。さらに、自動化が繰り返しの調整作業を自動的に処理し、タスクの優先度設定により、チームは常に最も重要な事項を把握できるようになります。

ClickUp ChatやSyncUpsを通じて、コミュニケーションを常に密接に保ちます。レポート作成時には、ダッシュボードとAIカードが生のデータを、クライアントがわざわざ尋ねなくてもわかるような、明確でリアルタイムなインサイトに変換します。

さあ、今すぐ始めましょう！今すぐ専門家に相談してください！✅