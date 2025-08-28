顧客満足度アンケートの質問項目：例とベストプラクティス

バグを修正し、オンボーディングフローを磨き上げ、プラットフォームにチャットボットを追加したかもしれません。しかし、なぜか顧客離脱が忍び寄っています。顧客は静かに去っていく——その理由に気づく頃には、すでに手遅れなのです。

顧客満足度アンケートを適切に完了すれば早期警告システムとなります。しかし「適切に完了する」とは、笑顔のスケールをいくつか追加して終わりにすることを意味しません。最も重要な人々から直接、摩擦点、満たされていない期待、そして驚くべき喜びの瞬間を明らかにする質問を投げかけることなのです。

本ガイドでは、汎用テンプレートを超えた実践的な手法を解説します。フィードバックを実際に活用する企業が採用する実証済みのアンケート質問と、優れた顧客フィードバックツールを紹介します。さらに、バイアス回避、回答率向上、そして顧客維持に直結する洞察を得るためのベストプラクティスを学びましょう。

⭐️ 機能テンプレート ClickUp顧客満足度アンケートテンプレートは、Teamsが顧客からのフィードバックを簡単に収集し、改善点を特定し、顧客関係を強化するのに役立ちます。これにより、より高い満足度、ロイヤルティ、そして長期的なビジネス成長が保証されます。 Freeテンプレートを入手 ClickUp顧客満足度アンケートテンプレートで成功をより正確に測定

顧客満足度アンケートの質問項目とは？

顧客満足度アンケートの質問は、製品・サービス・総合的な体験に対する顧客の満足度や不満度を測るために設計されています。

しかしそれらは単なる気分を良くするメトリクスではありません。漠然とした「当社の対応はいかがですか？」というプロンプトを超え、顧客体験における具体的かつ実行可能な改善点を明らかにします。

目標は？ 飾らない、本質的なフィードバックを得ること——お世辞ではなく。

顧客満足度アンケートの種類

満足度調査やアンケート・テンプレートはサイズが1つではありません。測定対象（ブランドロイヤルティ、製品使い勝手、サポート体験など）に基づいて選択すべきです。各アンケートタイプはビジネス上の疑問に答え、フィードバックへの対応をより効果的にします。

最も一般的に使用される（そして誤用されがちな）3つのタイプを分解してみましょう：

ネットプロモータースコア（NPS）アンケート

従来型の「当社を他者に推薦する可能性はどの程度ですか？」という質問はご存知でしょう。これはNPSアンケートの核心であり、顧客ロイヤルティと顧客とブランド間の感情的接続を測るものです。しかし重要なのは、単なる顧客体験KPIではない点です。真の価値は追跡質問「その評価をつけた理由は何ですか？」にこそあるのです。

NPSの追跡はスタート地点に過ぎません。真の価値は定性的なフィードバックを掘り下げることから生まれます——パターンを発見し、顧客の感情を理解し、オンボーディングや製品機能、メッセージングに意味のある変更を加えることです。スコアだけを見ているだけでは、全体像を把握できていないのです。

顧客満足度スコア（CSAT）アンケート

シンプルで具体的、かつ行動に移しやすいCSATアンケートは、特定の対応・機能・体験に対する顧客満足度を測定します。サポート対応後、配送後、購入後などを想定してください。

CSATは顧客体験全体ではなく、特定の部分に関するフィードバックが必要な場合に効果を発揮します。チャットボットが顧客の助けになったか、それとも不満を与えたかを知りたいですか？CSATが最適です。ただし留意点があります——これは瞬間的な評価です。高いCSATが必ずしも長期的なロイヤルティを意味するわけではありません。その瞬間がうまく仕事をしたことを示すだけです。

顧客努力スコア（CES）アンケート

「問題解決の容易さはどの程度でしたか？」 これがCES（顧客満足度調査）の核心です。顧客が何かを完了しようとする際に感じる摩擦の度合いを測定します。サポートを受ける、購入手続きを完了する、情報を探すといったあらゆる場面で適用されます。

スピードが装飾よりも重視される時代において、CESは強力な顧客維持メトリクスである。

*タイミングのコツ：アンケートを送る最適な時期 CSAT: サポート対応直後

CES: タスク完了後（チェックアウト、フォーム提出）

NPS: オンボーディング後またはマイルストーン達成後30～60日

必須の顧客満足度アンケート質問項目

正直で実践的なフィードバックを得るには、質問の質が量よりも重要です。製品・サービス・サポート・オンボーディングなど、カテゴリー別に整理された50の質問で、効果的な仕事と改善点を明確に把握できます。

一般的な満足度に関する質問

一般的な満足度質問は基準となります。これらは、顧客があなたのブランドや製品に対して抱く感情を概観的に把握する手段です。

顧客が満足している、あるいは不満を感じている正確な「理由」までは明らかにしませんが、認識の傾向を把握し、より深い調査が必要なタイミングを特定するのに役立ちます。これらを「パルスチェック」やユーザーの調査と捉えてください——シンプルで直接的、かつ時間追跡に伴う感情の変化を追跡する上で不可欠な手段です。

早期に危険信号を察知したり、長期的な満足度を測定したり、提供内容の変更がユーザーにどう受け止められているかを確認するために活用できます。

総合的な満足度を測るには、次のような質問を投げかけましょう：

当社の製品・サービスについて、どの程度ご満足いただけましたか？ 当社の製品は、お客様のニーズにどの程度ミーティングしていますか？ 当社との総合的なご体験をどのように評価されますか？ 当社の製品を今後も使い続ける可能性はどの程度ですか？ 他社製品ではなく当社製品を選んだ理由は何ですか？ ご期待はミーティングでしたか、上回られましたか、それとも満たされませんでしたか？ 当社の製品／サービスをどのくらいの頻度でやることになりますか？ これまでの体験で、どのような点を改善したいですか？ サブスクリプションを更新する可能性はどのくらいですか？ 1～10のスケールで、当社の製品はあなたにとってどれほど価値がありますか？

サービスとサポートに関する質問

たった一度の悪いサポート体験が、数ヶ月にわたる信頼を台無しにします。問題は解決されたかどうかだけでなく、どのように解決されたかが重要です。対応の口調、スピード、明確さ、そして顧客が自信を持って去ったかどうかが鍵となります。

適切なカスタマーサポート質問を投げかけることで、潜在的な問題を明らかにし、ユーザーが評価する点を浮き彫りにし、サポートが有益か煩わしいかを示せます。

これらの質問を用いてサポート体験を評価してください：

当社のカスタマーサポートは、お客様の問題解決に役立ちましたか？ サポートからの返答はどのくらい早く届きましたか？ 当社のチームがお客様の声に耳を傾け、理解していると感じましたか？ ご不満の問題は完全に解消されましたか？ 当社のカスタマーサービスチームは、どの程度知識豊富に見えましたか？ やり取りの口調はプロフェッショナルで親しみやすいものでしたか？ サポートへの連絡は容易でしたか？ 同じ問題について、複数回連絡を取る必要がありましたか？ 再度サポートに連絡しても大丈夫だと思いますか？ サポート体験をどのように改善できますか？

製品品質に関する質問

優れたブランディングやマーケティングも、製品が期待に応えなければ意味がありません。製品品質に関する質問は、表面的な満足度と真の長期的な製品ロイヤルティを見分ける手助けとなります。

また、エンジニアリングと製品ロードマップがカスタムユーザーの期待に沿っているかどうかも明らかにします。

製品の性能と信頼性を掘り下げるために、以下の質問を投げかけましょう：

当社の製品の品質をどのように評価しますか？ 当社の製品は長期的に見てどの程度信頼性がありますか？ バグやエラー、問題点は発生しましたか？ 製品は意図された機能をどの程度十分にやっていますか？ 製品デザイン／ユーザーインターフェースは直感的ですか？ 製品の一貫性についてどの程度満足していますか？ お支払いいただいた価格に見合う製品だと感じますか？ 最も気に入っている機能は何ですか？ どの機能が不要または分かりにくいと感じますか？ 製品について一つだけ変更できるとしたら、何を変更しますか？

オンボーディングとセットアップ体験

第一印象は顧客体験全体を形にします。導入時やセットアップに関する質問は、ユーザーが製品から価値を実感し始めるまでの容易さ（あるいは苦痛さ！）を明らかにします。セットアップが煩雑で分かりにくい場合、顧客は最良の機能を評価する前に離脱してしまう可能性があります。

これらの質問は、ユーザーが離脱するポイントとその理由を明らかにします。これにより、特にSaaSや複雑なツールにおいて、オンボーディングを効率化し、顧客離脱率を低減できます。

これらの質問を用いて、オンボーディングのフローを評価してください：

当社製品の利用開始はどの程度簡単でしたか？ オンボーディング期間中、サポートやガイダンスを受けたと感じましたか？ 説明書やドキュメントはクリアで役立ちましたか？ 製品における価値を実感するまでにどれくらいかかりましたか？ オンボーディングで最も分かりにくかった部分はどこですか？ 当社のオンボーディングプロセスを他の方にお勧めしますか？

🧠 豆知識： STANLEYセキュリティチームはClickUpでの共同作業により、毎週丸1日の時間を節約しています。タスク・フィードバック・進捗を一元管理することで無駄なやり取りが減り、散らかったツール群からようやく解放されるのです。

価格設定と価値認識

たとえ素晴らしい製品であっても、ユーザーが価格が高すぎると感じたり、さらに悪いことにその価値を理解していなかったりすれば、摩擦が生じる。

価格と価値認識に関する質問は、購買決定の背景にある心理を探ります。ユーザーは自分が何に対してお金を払っているのか明確に理解していますか？ROIがコストに見合うと感じていますか？競合他社の方が割安に感じられていませんか？

価格認識に関する質問は、顧客が製品を「高価」と感じるかどうかだけでなく、価値・透明性・差別化を通じて価格を正当化できているかどうかも明らかにします。

カスタムが価格設定モデルをどうビューしているかを理解するために、以下の質問を試してみてください：

当社の製品の価格設定について、どの程度ご満足いただけていますか？ お支払いいただいた金額に見合った価値を得られているとお感じですか？ 当社の価格設定は、お客様が検討された他社製品と比べてどうでしょうか？ 現在の体験に対して、より多く、より少なく、それとも同じ金額を支払いますか？ 価格が理由で、購入やアップグレードをためらったことはありますか？

使いやすさとユーザーの体験

強力な機能も、ユーザーが見つけられない、理解できない場合、その価値は失われます。これらの質問は、UXにおける摩擦（操作しにくいナビゲーションから、不適切なラベルのボタン、一貫性のないフローまで）を明らかにするのに役立ちます。

アンケートの条件付きロジックからの知見は、設計、製品、エンジニアリングの意思決定に直接反映されます。

製品の使いやすさと設計のフローを評価するために、以下の質問を投げかけましょう：

当社の製品を日常的に使用するのはどれほど簡単ですか？ プラットフォームの操作で何か問題がありましたか？ 製品のレイアウト/デザインは直感的ですか？ 製品を使用して日常的なタスクをどれほど迅速に完了できますか？

ロイヤルティと紹介可能性

カスタムロイヤルティは長期戦ですが、初期段階で手がかりを残します。

ロイヤルティと紹介意欲に関する質問は、単なる満足度を超え、支持者としての行動を促します：他者に推薦することで、その人が自らの評判を賭けてあなたのブランドを支持するでしょうか？

また、静かに離脱するカスタム（まだ離脱していないが、心はすでに離れているカスタム）を発見するのにも役立ちます。

カスタム顧客維持率や口コミ効果を測定するために活用してください：

友人や同僚に当社を推薦する可能性はどの程度ですか？（NPS） 当社を他の方にお勧めいただく可能性を高める要素は何でしょうか？ 当社のブランドは信頼できるとお考えですか？ 競合他社への乗り換えを検討しますか？その理由（または理由がない場合）を教えてください。 当社を繰り返しご利用いただく理由は何ですか？

効果的なアンケートの質問を作成するためのベストプラクティス

顧客満足度アンケートの作成は、適切な質問の種類を選ぶことだけでなく、正しい方法でフィードバックを求めることです。不適切な表現や過度に複雑な質問は結果を歪め、回答者を混乱させ、誤解を招くデータにつながる可能性があります。

正確で実用的な知見を得るためのベストプラクティス：

質問はクリアされかつ簡潔に保つ

専門用語や過度に複雑な表現は避けてください。カスタムが質問を再読する必要が生じると、アンケートを放棄するか誤解を招くことになります。

✅ 「当社のサポートチームの有用性をどのように評価しますか？」

❌ 「当社のサポート機能の運用面の効果性について、全体的な評価をお聞かせください」

一度に一つのことだけを尋ねましょう

一つの質問に複数のトピックを組み合わせないでください。二重質問は回答者を混乱させ、データを歪めます。

❌ 「当社の価格設定とカスタマーサービスについて、どの程度ご満足いただけていますか？」

✅ 「当社の価格設定についてどの程度ご満足いただけていますか？」

✅ 「当社のカスタマーサービスについて、どの程度ご満足いただけましたか？」

一貫した尺度を使用する

全質問で同一の評価フォーマット（例：1～5または1～10）を統一してください。アンケート内で尺度を変更すると操作性が悪化し、データの整合性が損なわれます。

❌ 当社製品の品質（1～5）とサポート（1～10）を評価してください

✅ 製品品質とサポートの両方に同じ1～5段階評価を使用する

自由回答形式と選択式のバランスを取る

閉じた質問は測定可能なデータを提供しますが、自由回答形式の回答はより深い洞察をもたらします。両方を戦略的に活用しましょう。

❌ 「当社の製品にどの程度満足していますか？」のような閉じた質問のみ

✅ 閉じた質問（「当社製品へのご満足度は？」）とオープン質問（「その評価の主な理由は何ですか？」）を組み合わせてください

簡潔でありながら意味のある内容にしましょう

5～10問のアンケートが最適です。長すぎるカスタムフィードバックフォームやミーティング後の質問は回答率低下を招きます。ただし、鍵となるフィードバック項目を省きすぎないように注意。体験の多角的側面をカバーする、影響力の大きい質問に集中しましょう。

❌ 細かい点まで網羅した20問以上のアンケート

✅ 製品・サポート・総合体験をカバーする7問の集中型アンケート

誘導的または偏った表現を避ける

質問は中立性を保つべきです。誘導的な表現はカスタムを特定の回答へ導き、データの信頼性を損ないます。

❌ 「当社の素晴らしい新アップデートについて、ご体験はいかがでしたか？」

✅ 「当社の最新アップデートについて、ご体験はいかがでしたか？」

可能な限り質問を個別化してください

顧客名、プラン、直近の活動履歴などのタグを活用しましょう。パーソナライズされた質問は関連性を感じさせ、回答意欲を高めます。

❌ 「製品はいかがでしたか？」

✅ 「アレックスさん、Proプランの機能について、これまでのところどの程度ご満足されていますか？」

適切なタイミングでアンケートを送信する

タイミングは正確性に影響します。体験が記憶に新しいうちにアンケートを送付しましょう。ただし、カスタムが意味のある回答ができるだけの十分な背景情報を得た後であることが重要です。

❌ 登録直後に機能フィードバックアンケートを送ること

✅ 登録から2週間後、カスタムが鍵機能を体験したタイミングでアンケートを送信

💡 プロの秘訣：フィードバックをアフターサポートや購入後のタイミングだけにリミットしないでください。オンボーディングフローにCSATやNPSアンケートを組み込むことで、顧客離脱リスクになる前に第一印象を把握し、摩擦を早期に発見できます。

ClickUpがカスタムフィードバックを具体的な行動に変える方法

ClickUp Brainでアンケート質問をより効果的に分析

顧客フィードバックを収集することは一つの手段ですが、それを具体的な行動に移す段階で多くの Teams が失敗しています。

ClickUpは、仕事のためのすべてアプリとして、単に回答を集めるだけでなく、あらゆるフィードバックをチームが実際に活用できる形に変換します。

洞察の収集から傾向分析、クライアントプロジェクト管理の改善まで、フィードバックをスプレッドシートに放置しない体系的なシステムを提供します。

…洗練されたシンプルなデザインにより、ClickUpはトップクラスのプロジェクト管理アプリの一つです。ClickUpを導入すれば、多数のアプリやアプリケーションをアンインストールできます。これにより、チームは大幅な時間と努力を節約しつつ、高品質な結果と顧客満足度を確保できます…

…洗練されたシンプルなデザインにより、ClickUpはトップクラスのプロジェクト管理アプリの一つです。ClickUpを導入すれば、多数のアプリやアプリケーションをアンインストールできます。これにより、チームは大幅な時間と努力を節約しつつ、高品質な結果と顧客満足度を確保できます…

TeamsがClickUpを活用して顧客満足度ループをエンドツーエンドで管理する方法をご紹介します：

ClickUpフォームでフィードバックファネルを構築する

ClickUpフォームでフィードバックを収集し、回答を即座にワークスペース内で追跡可能かつ実行可能なタスクに変換

Typeform、Google Forms、電子メール返信の管理に疲れていませんか？ClickUp Formsならワークスペース内で直接アンケートを作成でき、すべての回答を追跡可能なタスクとして管理できます。

緊急のフィードバックをタグ付けしたいですか？「問題の深刻度」や「製品領域」などのカスタムフィールドを追加すれば、最も重要な事項を即座に優先順位付けできます。

🎥ClickUp フォームがフィードバックの収集と整理をいかに簡単にするかをご覧ください、あらゆる意思決定においてお客様を中心に据え続けます ✨

さらに簡単に実施できるよう、ClickUp顧客満足度アンケートテンプレートには、すぐに使える質問項目、自動化、ワークフローがあらかじめ組み込まれています。ゼロから始める必要はありません。

フィードバックフォームテンプレートをカスタムし、サポートフォロワーや購入後電子メールに組み込むだけで、業務フローを妨げずにフィードバック収集を開始できます。すべての回答は記録・分類され、即座にアクション可能な状態に。散在するフィードバックや見逃したインサイトはもうありません。

*例：5問構成のCSATアンケートテンプレート

本日のサポートについて、どの程度ご満足いただけましたか？ この評価をつけた理由は何ですか？ 問題は解決しましたか？ 改善点は何でしょうか？ また当社にご連絡いただけますか？

質問を複雑に考えすぎないで—ClickUp Brainに任せておけば、仕事は完了する

ClickUp Brainでより良い質問と即時要約を生成。アンケート作成とフィードバック分析のための組み込みAIアシスタントです。

優れたアンケートの質問を作成するには時間がかかり、偏見は思っていた以上に早く忍び込みます。

ClickUp Brain（内蔵AIアシスタント）は、目標（「顧客満足度を測定したい」）に基づいて偏りのない明確な質問を自動生成したり、顧客の回答に基づいた追跡質問を提案したりできます。

顧客レビューテンプレートからの長文回答を要約し、チームの全回答精査を不要にする迅速な要点抽出も可能です。

最大の利点は？ClickUpワークスペースから直接、Gemini、ChatGPT、Claudeといった主要なLLMと接続できるため、作業の流れを中断することなく、お好みのAIを活用できます。

ClickUp Brain Max：会話からテキストへ、そしてカスタムインサイトへ*

アイデアを収集し、指示を共有し、Talk to Textでタスクを4倍速く完了させよう（ClickUp Brain MAX搭載）

顧客のフィードバックは、長いアンケート回答やミーティングの要約、散在するドキュメントの中に埋もれがちです。ClickUp Brain Maxを使えば、回答を収集するだけでなく、それを具体的な行動に変換できます。レビュー会議中にTalk to Textでフォローアップ内容を音声入力したり、タスク内で素早くメモを記録したりした後、Brain Maxが顧客コメントを自動要約し、明確なインサイトに変換します。

企業検索と連携させ、次のように質問できます：「先月『オンボーディング』タグが付いた全フィードバックを表示」または「価格に関する懸念が記載されたアンケートの回答を要約する」Brain Maxは即座にワークスペース全体（フォーム、ドキュメント、タスク、過去のアンケートまで）から適切な文脈を抽出します。

回答を手作業で分類する代わりに、チームは数秒で体系化された洞察を得られます。これにより、顧客離れのリスクを特定し、改善策の優先順位を付け、手遅れになる前に顧客のニーズに対応できます。

ClickUpドキュメントですべてを整理する

ClickUpドキュメントでリアルタイムドキュメントを作成し、アンケート質問の草案作成、インサイトの記録、顧客フィードバック戦略の共同作業をリアルタイムで行いましょう

アンケート内容や質問をNotion、Wordドキュメント、電子メール下書きに散らかしたままにしないでください。 ClickUp Docsを活用し、アンケート専用のリアルタイムナレッジベースを構築しましょう。質問の下書き作成、インサイトの記録、あるいは「ネガティブなCSATへの対応方法」といった社内ガイドの作成を、チームが既に作業している場所で直接行えます。

ClickUpダッシュボードで全体像を把握

ClickUpダッシュボードでCSAT、NPS、その他の鍵のメトリクスを可視化。トレンド、優先度、パフォーマンスを一目で追跡できるようカスタム設計されています。

フィードバックのフローが始まったら、スプレッドシートだけでは不十分です。ClickUpダッシュボードを使えば、CSATやNPS、さらにはカテゴリ別の未解決フィードバックタスクの番号など、視覚的なレポートを作成できます。

満足度の推移を示す棒グラフ、問題の種類を示す円グラフ、フィードバックの解決速度を示すバーンアップチャートを追加できます。

サポートチームと製品チームにアクションアイテムを割り当てる

ClickUpのカスタマーサービスツールで迅速なフィードバックループを実現——タスクの割り当て、フィードバック管理、プラットフォーム切り替えなしで優れた体験を提供

フィードバックは決して孤立させてはいけません。ClickUpのカスタマーサービスソリューションでは、すべてのフィードバックが追跡可能なタスクとなり、割り当て、タグ付け、解決までの進捗管理が可能です。

オンボーディングに関する繰り返し寄せられる苦情は？プロダクトチームへ転送。バグ報告？エンジニアリングチームへ直接送信。見逃しゼロ。

顧客フィードバックを受け取った後のやること

フィードバックは、処理され、優先順位が付けられ、意思決定に反映されるまで価値を持ちません。カスタム顧客の回答を収集したら、基本的な対応を超えてフォローアップ戦略を向上させる方法は以下の通りです：

1. ノイズとシグナルを区別する

すべてのフィードバックが同等の重要性を持つわけではありません。ボタンの色に関する単発のコメントと、使い勝手に関する繰り返し寄せられる苦情は別物です。個人の好みとパターンに基づく洞察を区別するため、タグやスコアリングシステムを構築しましょう。

💡 プロのコツ：意思決定の指針とするため、頻度・ユーザー層・影響を受ける機能に基づき、各アイテムに「影響スコア」を割り当てましょう。

2. フィードバックをビジネスへの影響にマップする*

すべてのフィードバックはBusiness目標（顧客維持、コンバージョン、機能採用など）に紐づけるべきです。そうでない場合、即座に対応する必要はありません。このステップにより、チームがノイズを追いかけるのではなく、改善をOKRやロードマップのテーマに整合させることが保証されます。

📌 例: 価格設定ページのレイアウトに関する苦情？ リデザインを優先する前に、コンバージョンデータとマップしましょう。

3. フィードバックの可視性をTeamsで確保する*

フィードバックがサポートツール内に埋もれ、製品開発やマーケティング部門に共有されないケースは珍しくありません。デザイン部門から経営陣まで全員が閲覧可能な共有フィードバックダッシュボードやワークスペースビューを設置し、傾向分析・未解決アイテム・閉じたクローズドループ統計を可視化しましょう。

💡 プロのコツ： チーム所有権を示すタグ（例：「製品レビューが必要」）を追加し、部門別にダッシュボードをフィルタリングして部門間の壁を防ぎましょう。

*4. フォローアップを単なるサポートタスクとして扱わない

フィードバックへのフォローアップは単なるカスタマーサポート業務ではなく、顧客維持戦略です。特に高価値ユーザーや離反リスクのあるユーザーに対して、製品チーム・マーケティングチーム・成功チームが直接対応できるよう、事前承認済みの返信テンプレートを作成しましょう。

📬 テンプレート案: 「先日のフィードバックで[X]についてメンションくださいました。社内検討を重ね、[Y]の更新を実施いたしました。改善へのご協力に感謝申し上げます。」

5. 「閉じた」フィードバックを期間ごとに見直す*

半年前に見過ごした課題が、今や明確な優先度となる可能性があります。フィードバックのレビューを月次または四半期ごとの定期的なタスクとし、これまで見逃していた傾向を探りましょう。特にロードマップのサイクルや新規キャンペーンの立案時に有効です。

ClickUpでフィードバックを実際の結果に変える準備はできていますか？

顧客満足度アンケートの影響力は、回答をどう活用するかと同じくらい重要です。適切な質問は方向性を示しますが、適切なシステムは推進力を与えます。

インサイトの収集から顧客フィードバックの分析、フォローアップの割り当てまで、単なるフォームやスプレッドシート以上のものが必要です。フィードバックが実際にアクションにつながるワークスペースが求められています。

そこがClickUpの真価です。組み込みフォーム、AIを活用した質問生成、リアルタイムダッシュボード、サポート・製品・経営陣を横断する接続ワークフローを備えたClickUpは、単なるアンケート管理ツールではありません。一つひとつの回答を通じて、顧客体験を向上させる場なのです。

📢今すぐFreeで登録し、真の変化をもたらすアンケートを創りましょう。🌍