Hitask vs. ClickUp：どちらのツールがあなたのチームに合っているか？

プロジェクト管理ツールを選ぶ際、重要なのはたった一つの問いです。日々の仕事をこなすためのシンプルなタスクリストが必要なのか、それともすべての仕事を一元管理できるプラットフォームが必要なのか？

Hitaskは、割り当てられたタスクや共有カレンダーを1つの画面で整理する必要があるチーム向けに設計されたタスク管理ツールです。一方、ClickUpは世界初の「統合型AIワークスペース」です。つまり、タスク、ドキュメント、ホワイトボード、自動化機能を、あなたの仕事を理解するコンテクストAIによって駆動される、カスタマイズ可能な単一のワークスペースに統合します。

HitaskとClickUpのどちらを選ぶべきかは、チームがシンプルなチェックリストを必要としているのか、それとも複雑な業務に対応できる拡張性の高いシステムを必要としているのかによって異なります。

両者の比較は以下の通りです。

HitaskとClickUpの比較概要

機能／カテゴリ ClickUp Hitask チームサイズ 個人から、タスク、ドキュメント、AIを活用した業務を一元管理するhubを必要とする企業まで、あらゆるサイズのチーム シンプルで画面1つで管理できるタスクリストを求める小規模チームや個人の方へ AIと自動化 ClickUp Brainは、タスク、ドキュメント、チャット全体でコンテキストを認識するAI機能を提供し、ClickUp Automationsによる自動化されたワークフローを実現します 基本的な定期的なタスクに限定されており、ネイティブのAI機能や高度なロジックに基づくトリガーは搭載されていません タスク管理 スペース、フォルダ、リスト、タスクによる階層構造に加え、あらゆるワークフローの詳細を記録できるClickUpのカスタムフィールド 基本的なサブタスクとカテゴリを備えたシンプルなタスクリスト プロジェクトビュー リスト、ボード、ガントチャート、カレンダー、タイムライン、テーブルなど、15種類以上のプロジェクトビュー カレンダービュー、リストビュー、および基本的なカンバンボード 時間追跡 タイムシート、見積もり時間、請求可能ステータス、自動キャパシティレポート作成など、アプリ、Web、拡張機能のすべてで利用できるネイティブの時間追跡機能 タスクに組み込まれた開始・停止タイマーと、基本的な作業時間の要約機能 コラボレーション ClickUp ドキュメント、ClickUp チャット、コメント、@メンションによるリアルタイムの共同作業 タスクへのコメント、ファイル共有、チームカレンダー 連携機能 1,000以上のネイティブ連携機能と公開APIにより、テクノロジー環境全体でのデータフローを自動化 Google カレンダーやOutlookとの同期は必須ですが、カスタム開発用の公開APIは提供されていません

ClickUpの概要

チャット、ドキュメント、タスク、自動化機能を1か所に集約したワークフロー管理ツールとしてClickUpを活用しましょう

こうした絶え間ない中断により、チームは連携していないアプリ間を行き来するだけで、毎週何時間も無駄にしています。この「ワークスプロール（業務の散在）」によって自分やチームの生産性が低下するのを防ぐために、すべてのタスクや会話をClickUpのような単一の統合ワークスペースに集約しましょう。ClickUpは業務全体の中核となるhubとして機能し、データ、コミュニケーション、計画を1か所にまとめます。

明確なプロジェクト階層構造により、あらゆる規模のチームが、機能を問わず、専用のスペース、フォルダ、リスト、タスク、サブタスクを活用してプロジェクトを整理できます。

メリット：

デメリット：

Hitaskの概要

viaHitask

強力なプロジェクト管理プラットフォームは、自分たちのニーズには複雑すぎると感じるチームもあります。決して使わない機能に振り回されたり、習得の難しさから導入率が低くなったり、不満が募ったりしてしまうのです。こうしたチームは、機能豊富なツールよりも、シンプルさを求めています。

Hitaskは、こうしたチーム向けの軽量なタスク管理ツールです。その最大の特徴は、すっきりとしたミニマルなインターフェース。シンプルなタスク管理と時間追跡を実現するため、1画面のダッシュボードに重点を置いています。チームは、複雑な導入トレーニングを必要とせず、数分で基本的なタスクの調整を開始できます。

メリット：

すっきりとしたシンプルなインターフェース： 直感的なデザインで操作をすぐに習得できるため、チームはほぼ即座にタスク管理を開始できます

組み込みの時間追跡機能： シンプルな開始・停止タイマーでタスクに直接時間を記録できるため、別途時間追跡ツールが必要ありません

共有チームカレンダー： 中央集約型のカレンダーで締切やチームの空き状況を可視化し、スケジュール調整をスムーズに

タスクへの添付ファイル： 関連するドキュメントやファイルをタスクに直接添付し、プロジェクトの基本情報を整理して管理できます

デメリット：

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ClickUpとHitaskの機能比較

どちらのプラットフォームもタスク管理に役立ちますが、根本的に異なるタイプの仕事向けに設計されています。HitaskはシンプルなToDoリストを提供するのに対し、ClickUpはすべての仕事を一元管理できる、包括的で拡張性の高いプラットフォームを提供します。

最も重要な機能について、両者を詳しく比較してみましょう。

AIと自動化

正社員は毎日、平均8.7時間を、不必要なミーティングや反復タスクといった非生産的な活動に費やしています。

これにより生産性が低下し、人為的なエラーが発生しやすくなり、重要なステップを見落とすことにつながります。一般的なタスク管理ツールでは、こうした摩擦が常に生じます。一方、Converged AI ワークスペースでは、こうした摩擦が業務プロセスに組み込まれています。

チームは、繰り返しの多い手作業に追われています。毎日、ステータスの更新、タスクの再割り当て、関係者への進捗報告などに貴重な時間を浪費しています。これは生産性を低下させるだけでなく、人為的なミスを招き、重要なステップが省略されてしまう原因にもなります。

👉🏼 シンプルなタスク管理ツールでは、こうした雑務は避けられません。しかし、統合型AIワークスペースなら、それが自動化されます。

ClickUp

ClickUpは、自動化されたアクションと統合されたAIエンジンを組み合わせることで、手作業の負担を軽減します。すべての更新作業を手動で行う代わりに、ClickUpの自動化を設定して「もし～なら」というワークフローを処理させることができます。これにより、ユーザーに代わって即座に動作するワークフローを作成できます。例えば、開発者がタスクを「レビュー中」に移動すると、ClickUpは自動的にそのタスクをQAリーダーに再割り当てし、プロジェクトチャットに通知を投稿することができます。

トリガーを設定し、ClickUpの自動化機能を使って特定のアクションを実行しましょう

ロジックベースのルールにとどまらず、ClickUp Brainはワークスペースの全体像を理解する「知的なパートナー」として機能します。タスク、ドキュメント、メッセージと接続しているため、標準的な自動化では不可能な複雑な認知処理を実行することができます。

次のような用途にご利用いただけます：

ClickUp BrainをオンデマンドのAIアシスタントとして活用し、反復作業を自動化しましょう

Hitask

Hitaskには、ネイティブのAI機能や高度なワークフロー自動化機能は搭載されていません。自動化機能は「定期的なタスク」に限定されており、タスクを毎日、毎週、または毎月繰り返すようにスケジュール設定することができます。ワークフローの変更に基づいてアクションを実行することはできません。ステータスの更新、割り当ての変更、チームへの通知などはすべて、ユーザーが手動で管理する必要があります。

🏆 結論： 手作業を減らし、AIを活用してよりスマートに仕事をしたいチームには、ClickUpが断然おすすめです。一方、Hitaskは、タスク管理において完全に手動でのアプローチを好むチーム向けに設計されています。

タスク管理

単なるやることリストだけでは、大規模な取り組みがどのように小さな実行可能なステップに分解されるのか、また個々のアクションが全体像にどうつながっているのかを見極めることはできません。この複雑さを体系化する手段がなければ、プロジェクトは混乱し、仕事間の接続や責任の所在が不明確になってしまいます。

チームは、プロジェクトの現実的な複雑さを反映できるシステムを必要とすることがよくあります。

ClickUp

ClickUpは、大規模な組織でも体系的な管理が可能になるよう設計された、多層的な「ClickUp階層」を通じて仕事を整理します。仕事は「ワークスペース」に保存され、各ワークスペースは部門や主要な機能ごとに「スペース」に分割されています。

これらの「スペース」内では、特定のプロジェクト用の「フォルダ」や、個々のタスクを管理する「リスト」を作成できます。これにより、全社で共有する目標から、個々の日々のToDoリストに至るまで、明確な流れが生まれます。

ClickUpの階層機能を使えば、文脈を見失うことなく全体像を把握できます

ワークフローの細かい部分まで管理するために、ClickUpは高度なカスタム機能を提供しています：

Hitask

Hitaskは、タスク管理のためのフラットな構造を提供しています。「シングルスクリーン」のダッシュボードを中心に構成されています。タスクをプロジェクトにグループ化したり、色分けされたカテゴリを使用したりすることはできますが、複雑なプロジェクト構造に必要な深いネスト機能は備えていません。

🏆 結論：ClickUpは、高度なカスタマイズや明確な依存関係が必要な、複雑で多層的なプロジェクトを抱えるチーム向けに設計されています。一方、Hitaskは、ワークフローがシンプルで、複雑な階層をたどることなく、すべての情報を1つの画面で確認したい個人や小規模チームに適しています。

プロジェクトビューとテンプレート

ツールが1つか2つの固定されたビューしか提供しない場合、誰かが妥協を余儀なくされることになります。さらに悪いことに、データを可視化するためだけに別のツールへエクスポートし、サイロ化された状態で仕事をし、余計な手間を抱えることになりかねません。プロジェクト管理プラットフォームはチームに合わせて柔軟に対応すべきであり、その逆であってはなりません。

ClickUp

15種類以上のカスタマイズ可能なClickUpビューを活用して、チームメンバー全員に最適な視点を提供しましょう。これらのビューは同じワークスペース内に組み込まれているため、データや文脈を失うことなく、ワンクリックで切り替えることができます。

15種類以上のClickUpビューから選択して、仕事の全体像を把握しましょう

それぞれの使い方は以下の通りです：

Hitask

Hitaskには、タスクを整理するためのリストビュー、スケジュール管理用の共有チームカレンダー、シンプルなカンバン式ボードという3つの基本ビューが用意されています。アプリ内の複数の階層を移動することなく、自分の割り当てられたタスク、チームのスケジュール、プロジェクトの進捗状況を確認できます。

ガントチャートや作業負荷ヒートマップといった高度な可視化ツールは備えていませんが、基本的なプロジェクトテンプレートやレポート作成ツールでそれを補っています。成功したプロジェクト構造を簡単に複製でき、時間単位の生産性を追跡することも可能です。

🏆 結論： 仕事の可視化や部門横断的な進捗報告に多様な方法が必要なチームには、ClickUpの豊富なビューとダッシュボードが不可欠です。一方、すべてのタスクとスケジュールを1つのページにまとめて表示できる、統一されたビューを重視するチームには、Hitaskの方が適しています。

時間追跡

時間追跡ツールは、無駄な努力を削減するのに最適な手段です。ワークスペース内で1分単位の作業時間を記録することで、「目に見えない摩擦点」を発見するために必要なデータを得ることができます。

例えば、いつも予定時間をオーバーしてしまうミーティングや、定期的にスコープを超過してしまう特定のプロジェクトフェーズなどです。これにより、プロセスを改善し、将来の時間の無駄が収益に悪影響を及ぼす前に未然に防ぐことができます。

ClickUp

ClickUpの時間追跡機能で、時間の使い方を把握しましょう

ClickUpでは、時間を単なる付随的な記録ではなく、プロジェクトの主要なメトリクスとして扱います。ClickUpの時間追跡機能を使えば、タスク画面から直接タイマーの開始・停止を行ったり、手動で時間を追加したり、特定のタスクに関連付けられていない時間の記録さえも可能です。請求可能な時間はすべてリアルタイムで記録されるため、反復的な作業や重要度の低いタスクにも直接対応できます。

ワークスペースはリアルタイムで同期されるため、すべての時間データが直接ClickUpタイムシートや ClickUpダッシュボードに反映されます。これにより、どの業務に最も時間が費やされているか、またそれがコスト項目か収益項目かをリアルタイムで把握できます。このデータを担当者、プロジェクト、または任意のカスタムフィールドでグループ化・フィルタリングすることで、従業員の生産性向上や正確な請求に必要な洞察を得ることができます。

Hitask

Hitaskには、すべてのタスクにタイムトラッカーが組み込まれています。タイマーをスタート・ストップして作業時間を記録し、タスク別やユーザー別の作業時間を示す基本的なレポートを作成できます。小規模なチームの場合や、フリーランスとして請求可能な作業時間をスムーズに証明したい場合、Hitaskなら複雑なレポート作成ツールの手間をかけずにそれを実現できます。

チームでの共同作業

チームの会話が、電子メール、Slack、ミーティングのメモなどに分散していませんか？つまり、プロジェクトに関する質問が出た際、答えを見つけるためにさまざまなアプリをくまなく探さなければならないということです。これは時間がかかり、エラーも起こりやすい状況です。

こうしたコミュニケーションのばらつきがあると、プロジェクトの「唯一の真実の源」を維持することはほぼ不可能になります。

意思決定や議論は、それに関連する仕事の現場で行われるべきです。

では、どちらのツールが課題を解決してくれるのでしょうか？

ClickUp

ClickUpは、あらゆるチームコミュニケーションを単一のワークスペースに集約することで、真のコラボレーションハブとしての役割を果たします。アプリ間を行き来する必要がなく、ブレインストーミングから最終承認に至るまで、プロジェクトの全ライフサイクルを1つのタブで管理できます。

例えば、仕組みは次のようになります：

Hitask

Hitaskにおける職場でのチームコラボレーションは、タスクへのコメントや添付ファイルを中心に展開されます。ネイティブのドキュメントエディターやビジュアルホワイトボードは備えていませんが、ワークスペースを離れることなくメッセージをやり取りできる「チームチャット」機能が組み込まれています。

また、チームの共有カレンダー機能により、全員のタスク状況をリアルタイムで把握できます。これにより、複雑なコミュニケーションツールを導入する手間をかけずに、小規模チームでも締切に向けて一丸となって取り組むことが可能になります。

🏆 結論： ClickUpは、ドキュメント、チャット、視覚的なブレインストーミングを1つのプラットフォームに集約することで、コンテキストの切り替えをなくしたいチーム向けに設計されています。Hitaskは基本的なタスクレベルの調整やリアルタイムメッセージングに対応していますが、より詳細な共同執筆や視覚的な計画立案を行うには、Google ドキュメントやZoomなどの外部ツールが必要になるでしょう。

連携機能

プロジェクト管理プラットフォームは、孤立して存在すべきではありません。ソフトウェアがCRM、コードリポジトリ、ファイルストレージシステムと同期していない場合、チームは手作業でデータを入力せざるを得なくなります。これによりワークフローが断片化し、情報が古くなることも多く、管理上の遅延やデータのサイロ化を招き、プロジェクトの納期遅延につながります。

ツールの乱立を防ぐためには、断片化したシステム間で、技術スタック全体にわたる情報の自動的なフローを実現する必要があります。

ClickUp

ClickUpは業務のhubとして機能し、1,000種類以上のネイティブ統合機能を通じて、既存のソフトウェアを1つのワークスペースに集約します。主要なツールをリンクすることで、頻繁なタブの切り替えや手動での更新作業が不要になります。

ClickUpの統合機能は、次のような用途に利用できます：

1,000以上の連携オプションで、ClickUpを既存のテクノロジースタックに接続しましょう

開発とバージョン管理： GitHub、GitLab、またはBitbucketを接続し、タスク内で直接コミットやプルリクエストを追跡できます。これにより、プロジェクト画面を離れることなく、チームはコードの変更の可視性を確保できます。

CRMと営業の連携： SalesforceやHubSpotを連携させて顧客データや商談のフェーズを同期させ、販売後のプロジェクト実行が営業パイプラインと確実に連動するようにします

コミュニケーションとメッセージ機能： SlackやMicrosoft Teamsをリンクさせ、メッセージをタスクに変換したり、チャットチャンネルで直接プロジェクトの通知を受け取ったりできます

クラウドストレージと資産管理： ClickUpタスク内でGoogle Drive、Dropbox、OneDriveの添付ファイルを検索できるため、チームは常にドキュメントの最新バージョンにアクセスできます

💡プロのヒント：ClickUp APIを活用して、ClickUpと既存のテクノロジースタックとの間でカスタムな接続を構築しましょう。また、双方向のカレンダー同期や、他のアプリのコンテンツをタスクやClickUpドキュメントに直接埋め込むことで、情報を一元管理することも可能です。

Hitask

Hitaskは、基本的なビジネス機能向けに厳選された少数の連携機能に重点を置いています。主に、締切日の同期を行うGoogle カレンダーや、電子メールを実行可能なタスクに変換するOutlookなど、スケジュール管理や電子メールツールとの接続が可能です。

アクティビティ通知のためのSlack連携機能は備えていますが、公開APIや、特定のCRMや開発用ソフトウェアとのネイティブ接続機能は欠けています。そのため、導入するソフトウェアが限られているチームにとっては有効な選択肢となりますが、複雑なシステム構成を持つ大規模な組織では、分散したデータソースを同期させるために手作業による対応が必要になる可能性があります。

🏆 結論： ClickUpの豊富な連携機能とオープンAPIにより、スタック内のほぼすべてのツールと接続できる中核的なhubとして機能します。Hitaskは基本的な機能は網羅していますが、より専門的なソフトウェアを使用しているチームでは、手動での対応が必要になる場合があります。

チームにはClickUpとHitask、どちらを選ぶべきでしょうか？

最適なツールは、現在のニーズに合致するかどうかによって異なります。Hitaskはシンプルなタスク管理ツールであるのに対し、ClickUpは包括的な企業向け生産性プラットフォームとして機能します。

チームが複数の複雑なプロジェクトを同時に進めている場合、業務の自動化やインサイト提供にAIを活用したい場合、あるいはドキュメント、チャット、プロジェクト管理を一元化したい場合は、ClickUpをお選びください。ワークスプロール（業務の散在化）を解消し、チームの成長に合わせて拡張できるように設計されています。

チームのToDoリストがシンプルで、何よりもシンプルなインターフェースの価値を重視し、高度なワークフローや自動化の導入プランがない場合は、Hitaskをお選びください。

結局のところ、選択すべきは、いずれ使いこなせなくなるツールか、それともあなたと共に成長するプラットフォームか、ということです。

アプリを切り替える手間を省き、よりスマートに仕事を始めたいチームは、今すぐ ClickUpを無料で使い始めてみましょう。

よくある質問（FAQ）

はい、HitaskからClickUpへ仕事内容を簡単にインポートできます。HitaskからタスクをCSVファイルとしてエクスポートし、ClickUpのインポートツールを使ってデータを適切なフィールドにマッピングするだけです。

ClickUpは、Hitaskにはない幅広い高度な機能を提供しています。具体的には、コンテキスト認識型AIアシスタント、カスタマイズ可能な自動化機能、ガントチャートビューやタイムラインなどの複数のプロジェクトビュー、ネイティブなドキュメント共同編集機能などが挙げられます。

ClickUpは、あらゆるサイズのチームに対応できるよう設計されています。小規模チームやスタートアップはすぐに充実した機能を利用でき、企業では高度な許可管理、SSO、強力なAI機能を活用して、会社全体にわたる複雑なワークフローを管理することができます。