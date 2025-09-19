キャンペーン管理のための無料Asanaマーケティングテンプレート

これは大きな数字です。特に時間、資金、リソースが懸かっている場合にはなおさらです。明確なプロセスや中心となるhubがなければ、キャンペーンは崩壊するか、その潜在能力を十分に発揮できません。そこでAsanaのマーケティングテンプレートが登場します。

これらのすぐに使えるテンプレートで、キャンペーンプラン、タスク管理、時間節約を実現し、開始から終了まで一貫性を保ちます。優れたマーケティングテンプレートがあれば、全員が何を、いつまでに、どのようにやることかを明確に把握できます。これにより、収益向上に不可欠な集中力、一貫性、明確さがすべてのキャンペーンにもたらされます。

チームを結束させ、同じ方向へ進める最適なAsanaマーケティングテンプレートを探りましょう。さらに直感的で接続性に優れており、長期的に追跡しやすいソリューションをお探しなら、世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」のスマートな代替テンプレートをご用意しています。

*Asanaマーケティングテンプレートの概要

優れたAsanaマーケティングテンプレートの条件とは？

Asanaのマーケティングテンプレートを選ぶ際に注目すべき点は以下の通りです：

キャンペーン目標とKPI*：目標とキャンペーンの成果指標を明確に設定できるセクションを備えたテンプレートを選択しましょう。これによりチームは同じページに立ち、重要な成果に集中できます

ワークフローの明確化 : 全仕事を小さな実行可能なアイテムに分割するテンプレートを探しましょう。実行を容易にし、混乱を防ぎます

包括性*：マーケティングテンプレートは、キャンペーンの期日、担当者、プロジェクトタイプなど、すべての重要な詳細を整理するのに役立ちます。これにより責任感が向上し、円滑な進捗が保証されます

目標の整合性*：電子メール、ソーシャルメディア、ブログなど様々な媒体に対応するカスタマイズ可能なテンプレートを選択し、フォーマットをまたいだプランプロセスを円滑に。

ビジュアルデータ*：ボード、タイムライン、カレンダー機能を備えたテンプレートで検索し、データをひと目で把握。チームの進捗確認を迅速化し、計画立案を強化します

🧠 豆知識：整理整頓されたマーケターは、そうでない同業者と比べて674%も成功を報告する確率が高いのです。そしてマーケティングテンプレートこそが、整理整頓を始める最も簡単な方法です！

*マーケティング向けAsanaテンプレートトップ

新しいキャンペーンのセットアップに毎回何十時間も費やしているなら、Asanaのマーケティングテンプレートが最適です。これらのテンプレートを活用してセットアップ時間を大幅に短縮し、これまでで最高のキャンペーンを実現しましょう！

1. マーケティングプロジェクトプランテンプレート

via Asana

Asanaのマーケティングプロジェクトプランテンプレートを使えば、マルチチャネルマーケティングプロジェクトの管理が簡単になります。主要なマーケティング目標の定義、達成プランの策定、プロジェクト全体を通じた重要データの追跡を支援します。

ダッシュボードではタスクの視覚的要約を提供します。期限付き、未割り当て、進行中、完了といった状態を一目で確認でき、詳細を即座に把握できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

目標、リソース、マイルストーンをプランに接続し、キャンペーンが広範なマーケティング目標と整合性を保つようにしましょう

チーム専用のカスタムワークフローを構築し、プランが正しい方向に進むことを保証しましょう

テンプレート内でメッセージ機能を活用し、チームメンバーとコミュニケーションを取り、コラボレーションを強化しましょう

🔑 こんな方に最適： マーケティングプロジェクトを管理するための基本フレームワークを求めるマーケティングチーム、プロジェクトリーダー、クリエイティブマネージャー

2. マーケティングキャンペーン管理テンプレート

via Asana

Asanaのマーケティングキャンペーン管理テンプレートは、キャンペーンを構想段階からローンチまで進めるために必要な部門横断的な仕事をサポートします。すべての仕事をひとまとめにすることで、ワークフローの効率化、引き継ぎ遅延の削減、キャンペーンプロセスの各ステップの効率化を実現します。

こんな点がお気に入りになるはず：

すべてのマーケティング努力を一覧で把握。リスト、ボード、タイムライン、カレンダー、ワークフロービューから選択可能

タスクの依存関係を特定し、効率的なプロセスフローを構築する

キャンペーンの進捗に合わせて戦略を簡単に調整・更新

🔑 こんなチームに最適： マーケティングチーム、プロジェクトマネージャー、エンドツーエンドのマーケティングキャンペーン管理を目指すクロスファンクショナルチーム

💡 プロの秘訣： AsanaをSlackやMicrosoft Teamsと連携させれば、プラットフォームを切り替えずにタスク通知を受け取れます。効率が向上し、ツール疲れを軽減。あるいはClickUp!でタスク・プロジェクト・会話・ドキュメントを一元管理！業務の分散化を防ぎ、生産性を向上させましょう！

3. クリエイティブ依頼テンプレート

via Asana

企画フェーズから最終成果物まで、Asanaのクリエイティブリクエストテンプレートが制作プロセスを整理し効率化します。全てのクリエイティブリクエストを一元管理し、優先度を把握。チームが現在取り組んでいる作業を常に可視化できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

構造化されたフォームを通じてクリエイティブプロジェクトに関する完全なデータを収集

タスクの移動を自動化し、円滑なフローを維持するためのトリガーを設定

クリエイティブ仕事や資産と承認プロセスを連動して追跡し、可視性を向上させましょう

🔑 こんな方に最適： 複数のコンテンツやデザイン依頼を管理するための構造化されたテンプレートを求めるクリエイティブチーム、プロジェクトコーディネーター、マーケティング部門

4. ソーシャルメディカレンダーテンプレート

via Asana

自社のソーシャルメディアコンテンツの追跡が、課題に感じませんか？プラットフォームの管理から投稿スケジュールの調整まで、調整すべきことは山積みです。Asanaのソーシャルメディアカレンダーテンプレートを使えば、整理整頓と一貫性を保つのがずっと楽になります。

このテンプレートは、チャネルやキャンペーンなどに基づいてコンテンツのスケジュール設定と管理を支援します。最大の利点は？明確なタイムラインと承認フローにより、洗練された魅力的なソーシャルプレゼンスを維持できることです。

こんな点がお気に入りになるはず：

コンテンツフォーマットとソーシャルメディアチャネルを含めて整理を改善

アイデアから公開まで、各フェーズのタスクを追跡

プロジェクトの要約と関連情報を追加し、完了する概要を提供します

🔑 こんな方に最適： ソーシャルメディア担当者、コンテンツチーム、複数プラットフォームでの投稿作成・管理を目指すマーケター

5. プロダクトマーケティングローンチテンプレート

via Asana

Asanaの製品マーケティングローンチテンプレートで、ローンチの詳細を明確に保ち、部門横断チームを連携させましょう。ローンチが近づくにつれ、誰が何をいつ担当するかを明確に定義し、関係者を同期します。

このテンプレートを使えば、プロのように製品ローンチの全工程をプラン・追跡・管理でき、期限を延ばすことなく大成功を収めるローンチを実現できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

ローンチに向けた製品マーケティングキャンペーンのソーシャルメディア用コピーを整理する

ソーシャルメディアや有料広告など、プラットフォーム横断で作成フェーズ別にローンチ活動を分類する

各タスクごとにルールとフォームを設定しましょう。例えば、参考資料用のフォームやソーシャルメディア投稿文のルールなどです。

🔑 こんな方に最適： 製品マーケティング担当者、ローンチチーム、マーケティングマネージャー。連携したタイムリーな製品ローンチを実現したい方へ

6. イベントマーケティングプランテンプレート

via Asana

イベントプロモーションプランは複雑ですが、その管理は必ずしもそうである必要はありません。Asanaのイベントマーケティングプランテンプレートを使えば、イベントマーケティング戦略全体を一箇所で整理できます。

プロモーションのプラン立案、フィードバックへの迅速な対応、承認プロセスの簡素化と透明性向上により、参加率とエンゲージメントの向上を実現します。

こんな点がお気に入りになるはず：

タスクをプラン、プロモーション、当日、イベント事後対応に分類する

各活動の予算を追跡し、ターゲットを維持しましょう

画像ファイルや文書などの資産に対して、実践的なフィードバックを提供します

🔑 こんな方に最適： イベントプロモーションの管理をエンドツーエンドで行いたいイベントマーケター、ブランドチーム、コーディネーター

7. 編集カレンダーテンプレート

via Asana

コンテンツアイデアのブレインストーミング、各種チャネル向けアセット制作、チーム間調整——キャンペーン運営にはこれらを統合管理する知的なhubが必要です。Asanaの編集カレンダーテンプレートを使えば、企画立案から公開までの各ステップを簡単に整理できます。

さらに、このテンプレートを使えば、複数のスプレッドシートを混乱させずに、コンテンツの進捗状況、プラットフォーム、種類、承認ステータスを一元管理できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

ソーシャルメディア、PR、マーケティングチームを連携させ、部門横断的な協業を簡素化

Google WorkspaceやDropboxなどの統合ツールで、すべての資産を整理しましょう

新しいコンテンツのアイデアを追跡し、公開スケジュールを確実に管理しましょう

🔑 こんな方に最適： コンテンツ戦略担当者、編集チーム、マーケターが複数チャネルにわたるコンテンツパイプラインを管理するために

8. イベントプランテンプレート

via Asana

イベントマーケティングの努力を順調に進めるには、予算やベンダー契約からタスクの依存関係、当日対応事項まで、あらゆる作業と詳細を一元管理する明確なプランが必要です。Asanaのイベント計画テンプレートを使えば、キャンペーン戦略全体を整理し、目標に集中し、チームでより効果的に協働できます。

イベントプランの進捗管理や関係者との連携を可能にします。視覚的なタイムライン、マイルストーン管理、ステータス報告、ベンダー／ゲスト追跡といった組み込み機能に加え、Gmail、Slack、Outlookなどとの連携により機能を強化。

こんな点がお気に入りになるはず：

予算計算を自動化し、リミット内に収める

チームメンバーや関係者を巻き込み、可視性と説明責任を高めましょう

各セクション内でタスクを割り当て、期限を設定し、戦略を最初から最後までマップしましょう

🔑 こんな方に最適： 明確な目標指向のマーケティングプランを構築するマーケティングマネージャー、チーム、代理店

9. デザインプロジェクトプランテンプレート

via Asana

Asanaの「デザインプロジェクトプランテンプレート」は、クリエイティブプロジェクト管理をシンプルかつ効率的にします。仕事を明確なセクションと期日付きの必須タスクに分割するため、全員が何をいつまでにやることかを把握できます。

ウェブ、グラフィック、プロダクトデザインチームの為に特別に設計されたこのテンプレートは、再現可能なワークフローを確立することで、すべてのキャンペーンを明確かつ一貫性を持って開始することを可能にします。タスクは優先度とフェーズごとに整理され、チームが開始から終了まで連携を維持するのに役立ちます。

こんな点がお気に入りになるはず：

主要なマイルストーンと次のステップをプランし、進捗を評価する

エディターやライター向けに、コピーと画像デザインの参考資料を含める

視覚的なグラフを追加して、作業負荷、優先度、重要な詳細を一度にビュー

🔑 こんな方に最適： デザイナー、クリエイティブリーダー、コンテンツチームが構造化されたクリエイティブなマーケティングプロジェクトを管理するために

10. プロジェクト憲章テンプレート

via Asana

素晴らしいマーケティング施策を考案したものの、どう実行に移せばよいでしょうか？そこで役立つのがAsanaのプロジェクト憲章テンプレートです。目標、範囲、タイムライン、リソースといった主要なキャンペーン詳細を明確に定義し、関係者がプランを素早く理解できるようにします。さらにプロジェクトコストを自動計算し、キャンペーン予算の透明性を保つことも可能です。

こんな点がお気に入りになるはず：

ステークホルダーからのリアルタイムなフィードバックをコメントを通じて収集

チャーターのどの部分が承認され、次の段階に進める状態にあるかを追跡する

各タスクの完全な背景情報を提供するため、文書、画像、またはビデオを添付ファイルとして添付してください

🔑 こんな方に最適： マーケティングチーム、プロジェクトリーダー、ステークホルダーが新たなマーケティング施策の明確な基盤を構築するために。

*Asanaの制限事項

Asanaのマーケティングテンプレートは努力、チーム、目標を一致させる一方で、すべてのチームに最適とは限りません。Asanaマーケティングテンプレートの主な制限事項は以下の通りです：

テンプレートの種類と機能にリミットあり : マーケティングプロジェクト用テンプレートライブラリは基本的で品揃えが少なく、ごく一部のスタートポイントしか提供していません。Freeプランを利用する個人事業主や小規模チームの場合、有料プランにアップグレードしない限り、多くのテンプレートの全機能がロック解除されません

圧倒的なインターフェース : Asanaは経験豊富なユーザーには直感的ですが、初心者はリスト、カンバンボード、ガントチャートに戸惑う可能性があります。明確なガイダンスがなければ、チームはどこから始めればよいか、何をどう使えばよいか分からなくなるかもしれません。

タスクテンプレートの制限*：プロジェクトごとに10個のタスクテンプレートまでという制限があり、多様な成果物や標準業務手順書（SOP）を必要とするチームにとっては不満の種となっています

タスク共有不可 : Asanaのタスクは1人のみ割り当て可能です。これにより、共同作業やバックアップが必要な場合の柔軟性がリミットされます

重複タスク*：複数の担当者が関わるタスクの場合、ユーザーは各担当ごとに個別のタスクを作成する必要があります。これによりプロジェクトビューが煩雑化し、進捗の追跡が困難になります

共有性のリミット: タスクテンプレートは共有・移動・グローバル利用が容易でないため、効率性が阻害される

代替Asanaテンプレート

Asanaのマーケティングテンプレートは便利な出発点となりますが、チームがタスクリスト以上の機能（複数の関係者へのキャンペーン拡大、予算の追跡、反復的なワークフローの自動化など）を必要とする場合、しばしば限界に直面します。

そこでClickUpのステップです。仕事のためのすべてアプリとして、ClickUpは基本機能を超え、完全にカスタマイズ可能なテンプレート、無制限の自動化可能性、予算管理・コラボレーション・レポート作成のための組み込みツールを備えています。これにより、キャンペーンは予定通りに大規模に展開されます。

ClickUpのおすすめマーケティングテンプレートはこちら：

*ClickUp マーケティングプランテンプレート

よく練られたマーケティングプランは努力を正しい方向へ導きます。ClickUpマーケティングプランテンプレートは、目標とタスクを整合させるための枠組みを提供します。

このテンプレートは、主要な結果を明確に示すマーケティングロードマップで導き、それらを達成するための明確なプランの構築を支援します。結果は優先度と影響度で整理されているため、最初にどこに注力すべきかが明確です。さらに、組み込みの努力と進捗指標により、追跡が簡単になります。

こんな点がお気に入りになるはず：

マーケティング戦略の指針となるオーディエンスペルソナを作成しましょう

各アクションアイテムに対してタスクの種類と影響レベルをマークする

各目標と結果に対して期日を設定し、タイムラインを調整する

🔑 こんな方に最適： 詳細なマーケティングプラン作成のためのテンプレートをお探しのプロジェクトマネージャー、マーケティングチーム、フリーランサー

ルルプレス社のブランドエンゲージメントマネージャー、チェルシー・ベネットがClickUpの使用について語る：

プロジェクト管理プラットフォームはマーケティングチームにとって不可欠であり、他部門との接続を強化できる点が特に気に入っています。私たちは文字通り毎日、すべての手続きにClickUpを活用しています。クリエイティブチームのワークフローを改善し効率化するため、非常に役立っています。

プロジェクト管理プラットフォームはマーケティングチームに不可欠であり、他部門との接続を強化できる点が特に気に入っています。私たちは文字通り毎日、すべての手続きにClickUpを活用しています。クリエイティブチームのワークフローを改善し効率化するため、非常に役立っています。

2. ClickUp マーケティングキャンペーン管理テンプレート

ClickUpマーケティングキャンペーン管理テンプレートで、組織化とコラボレーションの最適な組み合わせを実現。1か所から様々なキャンペーン要素を管理できます。

このテンプレートには、予算管理やソーシャルメディア追跡など、キャンペーンのニーズに合わせたトラッカーが含まれており、鍵のメトリクスの効果的な整理を支援します。さらに、リファレンスタブにはオーディエンスペルソナ、ブランドガイドライン、製品詳細などの重要文書を保存でき、簡単にアクセスできます。

こんな点がお気に入りになるはず：

🔑 こんな方に最適： マーケティングチーム、キャンペーンマネージャー、代理店の方で、マーケティングキャンペーンを運営するための体系的な構造をお探しの方

📮 ClickUpインサイト：アンケートの回答者の78%が目標設定プロセスの一環として詳細なプランを立てています。しかし驚くべきことに、50%が専用のツールでそれらのプランを追跡していません。👀 ClickUpなら、目標を実行可能なタスクにシームレスに変換し、ステップで達成できます。さらに、ノーコードのダッシュボードが進捗を明確に可視化。進捗を把握し、仕事の管理性と可視性を高めます。なぜなら「うまくいくことを願う」だけでは、確かな戦略とは言えないからです。 💫 実証済み結果： ClickUpユーザーは、燃え尽きることなく約10%多くの仕事をこなせると報告しています。

3. ClickUp キャンペーンプランテンプレート

ClickUpキャンペーンプランテンプレートは、マーケティングキャンペーンの計画立案、整理、進捗追跡を簡素化します。キャンペーン責任者、担当チーム、予算、進捗などを記録するための専用フィールドを備え、あなたのプランを完了し、管理しやすいものにします。

このテンプレートでは、キャンペーンタイプ（製品、ソーシャルメディア、有料広告、ブランド認知度）ごとにタスクを分類できるため、マーケティングプランの各プロセスを目標に合わせて調整できます。さらに、チェックリストとサブタスクにより、実行の全ステップを効率化できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

🔑 こんな方に最適： 構造化された目標指向型マーケティングキャンペーンを実施したいマーケティングマネージャー、プロジェクトリーダー、チーム

4. ClickUp ソーシャルメディアコンテンツプランテンプレート

ソーシャルメディアコンテンツを効率的にプランしたいですか？ClickUpソーシャルメディアコンテンツプランテンプレートでプラットフォーム間の一貫性を保ちましょう。カレンダーを埋めるのに十分な構造を持ちながら、突発的なトレンド対応の余地も残す、明確で期限付きのコンテンツプランを作成するために、すべてを統合します。

テンプレートには、コンテンツ概要、コピーライター、デザイナー、ソーシャルメディアプラットフォームの詳細セクションが含まれます。進捗インジケーターがプランがどれほど完了しているかを示し、チームの進捗を追跡します。

こんな点がお気に入りになるはず：

コンテンツプランをサブタスクとして整理するための関連ステップをすべてリストアップし、追跡を容易にします

各エントリーにキャプション文とコンテンツリンクを含める

依存関係を設定し、関連ファイルを添付して一貫性のあるコンテンツプランを確保しましょう

🔑 こんな方に最適： 一貫性のある整理されたソーシャルメディアカレンダーを構築したいソーシャルメディアマネージャー、コンテンツチーム、代理店

5. ClickUp マーケティングアクションプランテンプレート

ClickUpマーケティングアクションプランテンプレートでSMARTなプランを設定。マーケティング実行計画の主要要素を一元管理し、集中力と実行力を強化します。

このテンプレートは、アンケートと分析を通じて顧客の嗜好を整理し、完了する顧客ペルソナを構築するのに役立ちます。体系化された詳細情報を基に、過去および現在の努力を監査し、将来の戦略を洗練させることも可能です。

こんな点がお気に入りになるはず：

🔑 こんな方に最適： 集中した結果重視の行動プランを求めるマーケティング戦略担当者、チームリーダー、所有者

6. ClickUp マーケティングチーム用テンプレート

ClickUpマーケティングチームテンプレートは、社内オンボーディング、キャリア開発、マーケティングプランなど専用のフォルダでチーム構築の努力を整理します。カスタムフィールドを使用したKPIに沿って、各フェーズのキャンペーンのビューを明確に把握できます。

仕事に必要な異なる視点が必要ですか？組織図、ミーティング議事録、マーケティングwiki、さらにはウェルカムダッシュボードを含む6つの組み込みビューを切り替え、チームのあらゆるフェーズのニーズに対応しましょう。

さらに、組み込みタグ付け、ネストサブタスク、時間追跡、直接電子メール処理を備えたClickUp for Marketing Teamsは、チームが連携し、マーケティング目標に沿って進捗を管理するのを支援します。

こんな点がお気に入りになるはず：

クリエイティブなデザインプロセスを定義し、アセットを1つの場所（場所）に保管する

組織図を作成してチームの階層を確立する

プロジェクト目標に沿ったリソース配分を実現するマーケティング依頼フォームを作成

🔑 こんな方に最適： マーケティングマネージャー、チームリーダー、人事コーディネーターが、マーケティング業務とチーム体制を効率的に整理するために。

7. ClickUp マーケティングチームプロセス テンプレート

ClickUpマーケティングチームプロセス・テンプレートは、定期的なタスク向けの明確なステップ・バイ・ステップガイドでワークフローを効率化します。チームが一貫した手順に従うことを保証し、すべてのキャンペーンが基準を満たすようにします。

このテンプレートはキャンペーン開始からKPI追跡まですべてを体系化。最大の利点は？内蔵のClickUpホワイトボードが、マーケティングチームが活きる理想的なクリエイティブブレインストーミング空間を提供します。

こんな点がお気に入りになるはず：

🔑 こんな方に最適： ワークフローの標準化とキャンペーン品質の維持を目指すマーケティングチーム、プロジェクトリーダー、オペレーションマネージャー

8. ClickUp 戦略的マーケティングプランテンプレート

ClickUp戦略的マーケティングプランテンプレートは、マーケティングキャンペーンとリソースの整理をシームレスにします。四半期ごとの鍵の結果を追跡し、年間を通じて戦略を洗練させるのに役立ちます。

進捗ボードではタスクを完了フェーズ別に表示します。タイムラインビューでは各OKRに明確な期限を設定し、進捗を視覚的に管理できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

OKRでタスクをプランし、チャネル・予算・支出などのカスタムフィールドを追加して可視性を維持

進捗（例：リスクあり、達成済み、順調）でOKRを分類する

各OKRのサブタスクをメンションし、円滑で実行可能なワークフローを確保しましょう

🔑 こんな方に最適： マーケティング戦略担当者、チームマネージャー、プロジェクトマネージャーが長期目標と日々の実行を連携させるために

9. ClickUp イベントマーケティングプランテンプレート

ClickUpのイベントマーケティングプランテンプレートは、戦略立案から実行、事後分析まで、イベント計画の全フェーズを簡素化します。タスクを「計画」「実施」「評価」の主要フェーズに分割するため、チームは集中力を維持し、連携を保てます。

このテンプレートでは、マーケティング計画の各フェーズ固有のタスクとチェックリストをリストできます。イベントのタイムラインとカレンダーにより、細分化されたレベルで具体的なステップをプラン可能です。さらに、フェーズ、担当者、自己評価、完了率などのカスタムフィールドを活用し、責任の所在を明確に管理できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

予算配分と実績支出を監視する式フィールドを追加

請求書・売掛金および関連サポート書類を添付ファイルとして添付し、検証とイベント後の分析に活用

メモ機能で追加の詳細や背景情報を記録しましょう

🔑 こんな方に最適： イベントマーケター、ブランドマネージャー、そして高インパクトなマーケティングイベントを精密に企画・実行するチーム

➡ 詳細はこちら：効果的なマーケティングプランの例とサンプル

10. ClickUp コンテンツマーケティングプランテンプレート

コンテンツマーケティングを体系的かつ柔軟にプランする方法をお探しですか？ClickUpのコンテンツマーケティングプランテンプレートを使えば、戦略のスケジュール設定と管理が簡単にできる構造が手に入ります。

月単位でカレンダーをプランし、コンテンツタイプ、チャネル、方向性、月、部門、コンテンツの柱などの主要な詳細をリストできます。コンテンツタイムライン、部門タイムライン、公開日などのカスタマイズ可能なビューにより、締切の追跡が簡単になります。

こんな点がお気に入りになるはず：

🔑 こんな方に最適： 構造化された締切重視のコンテンツカレンダー管理を目指す、コンテンツマーケター、編集チーム、マーケティングリーダー

11. ClickUp コンテンツプランテンプレート

ClickUpコンテンツプランテンプレートを使えば、コンテンツ計画の各フェーズをシームレスに管理できます。コンテンツ作成を最初から最後まで管理するための明確で構造化されたリストを提供します。

このテンプレートには、アクションプラン、作成者、目的、ターゲット、キーワードなどのカスタムフィールドが含まれており、完了する文脈を維持します。さらに、承認ボードではプランされたコンテンツと作成済みコンテンツを異なる承認フェーズで表示し、可視性を向上させます。

こんな点がお気に入りになるはず：

コンテンツの柱ごとに色コードしたアイデア/プラン投稿でコンテンツカレンダーを作成

コンテンツ作成と承認タスクを緊急度（高・中・低など）で分類する

反復タスクを自動化し、コンテンツ作成ワークフローを加速させましょう

🔑 こんな方に最適：効率的で体系的なコンテンツプランを構築したいコンテンツストラテジスト、編集チーム、マーケティングマネージャー

💡 プロの秘訣：ClickUp オートパイロットエージェントを活用して、煩雑な作業を自動化しましょう。ワークスペースの活動を監視し、レポート作成、タスク割り当て、コンテンツ要約するなど、自動的にアクションを実行するスマートアシスタントです。 まずは以下のアイデアから始めてみましょう： 下書き → レビュー引き継ぎ: 下書きが完了するマークされると、適切なレビュー担当者に自動的に割り当て・通知し、要約を共有します

*ミーティングの内容を実行可能なタスクへ変換：アクションアイテムを含むミーティングメモを新しいタスクに変換

クライアントまたはエディターへのフォローアップ： 設定した期間を経てもタスクが未処理の場合、リマインダーをトリガーする

パフォーマンス更新*：担当者がリーダーシップチャネルへの更新情報をスケジュールに沿って要約する

12. ClickUp 電子メールマーケティングキャンペーンテンプレート

ClickUpメールマーケティングキャンペーンテンプレートで、すべてのマーケティング電子メールを確実に届ける。キャンペーン目標、リンク、仕様、CTA、ターゲットオーディエンスを一つのテーブルで管理できる集中管理スペースを提供します。

サブタスクは、目標設定から魅力的な電子メール作成、結果追跡まで、ワークフローを構造化するのに役立ちます。また、チェックリストは各サブタスクに詳細なコンテキストを追加し、明確さを向上させます。

こんな点がお気に入りになるはず：

異なる電子メールマーケティングキャンペーンごとに個別のリストを作成する

ホワイトボードを追加して顧客プロフィール を可視化し、プランをブレインストーミングし、KPIを特定しましょう

定期的なタスクを設定し、電子メールキャンペーンをレビューして調整を加えましょう

🔑 こんな方に最適： 電子メールマーケター、デジタルチーム、キャンペーンマネージャー向け。電子メールマーケティングキャンペーンのプラン・実行・最適化に活用できます

13. ClickUp広告スケジュールテンプレート

広告運用は時間と手間がかかる複雑な作業です。ClickUp広告スケジュールテンプレートは、明確で整理されたレイアウトでプロセスを効率化します。

広告パイプラインでは、進行中・承認待ち・審査中の広告状況を確認できます。広告はチャネル別（ソーシャルメディア、有料広告、市場調査、地域マーケティング）に分類。ドラッグ＆ドロップ対応のカレンダービューで、広告のプランとスケジュール設定が簡単に進められます。

こんな点がお気に入りになるはず：

🔑 こんな方に最適： マルチチャネル広告スケジュールを管理・最適化する構造化されたテンプレートを求めるメディアプランナー、広告担当者、マーケティングチーム

14. ClickUpブランディングテンプレート

ClickUpのブランディングテンプレートで、あなただけのブランドを確立しましょう。初心者にも使いやすい、すぐに使えるフレームワークで、あらゆる接点におけるビジュアルアイデンティティとメッセージを統一します。

ロゴ、カラーパレット、スタイル要素、メッセージを定義するために活用しましょう。ブランド資産とスタイルルールを中央管理するライブラリを構築・維持し、あらゆるキャンペーンやチャネルにおいてチームが統一されたブランドイメージを維持できるようにします。

クライアントのブランディングプロジェクトにも転用可能です。社内承認とクライアント承認を別セクションで管理できるため、進行中のタスクとフィードバック待ちのタスクが一目で把握できます。各タスクには担当チームメンバーもリストされ、責任の所在が明確になります。

こんな点がお気に入りになるはず：

ブランドを反映した色、スタイル、形、ロゴデザイン要素を備えたドキュメントを作成し、ブランドの進化に合わせて更新しましょう

「参照リンク」「承認タイプ」「プロジェクトフェーズ」などのメタデータを取得し、ブランディングタスクを効果的に整理しましょう

時間追跡、依存関係、タグ、リマインダー、電子メール連携などのタイムライン機能で進捗を管理

🔑 こんな方に最適：一貫性のあるクライアント対応可能なブランドアイデンティティ構築を目指すクリエイティブチーム、ブランドマネージャー、デザイナー

15. ClickUp マーケティングエージェンシーテンプレート

あらゆるマーケティングエージェンシーにとっての鍵となる課題は、クライアントデータとキャンペーンを十分に整理し、パーソナライズされた効率的な結果を提供することです。そこで役立つのがClickUpのマーケティングエージェンシーテンプレートです。

クライアントアカウントを個別に管理し、各キャンペーンと連携させることでシームレスな追跡を実現。契約タイムラインビューにより期日を把握し、見落としを防止します。

こんな点がお気に入りになるはず：

タスクをキャンペーン、クリエイティブ、コンテンツなどに分類

契約プロセスを「草案作成」「締結」「履行」「満了」などのステップで構成する

契約サイズ、進捗指標、その他の基準をメンションして簡単に分類し、契約関連タスクには関連ファイルを添付してください

🔑こんな方に最適： 複数のクライアントやプロジェクトを体系的かつ明確に管理したいマーケティング代理店やクリエイティブチーム

16. ClickUp 営業・マーケティングプランテンプレート

ClickUpの営業・マーケティングプランテンプレートは、両部門を中核ビジネス目標に整合させるのに役立ちます。オブジェクトと場所（ソーシャルメディア、地域、全国、PR、広告）ごとに活動を整理できるため、戦略の焦点を維持し、追跡を容易にします。

このテンプレートを使えば、チームが調査結果を共有し、戦略を策定し、リアルタイムで努力を調整することが容易になります。目標設定、キャンペーンプラン、結果追跡のいずれにおいても、すべてが連携し協働的な状態を維持します。

こんな点がお気に入りになるはず：

カスタムプロフィールを作成し、人口統計、嗜好などの主要データを把握しましょう

戦略プランのターゲットと成果（売上、予算、成功率など）をリストアップする

競合分析を実施し、得られた知見を文書化して、販売とマーケティングのアプローチを最適化しましょう

🔑 こんな方に最適： 成長に向けた努力を連携させたい営業リーダー、マーケティングチーム、ビジネス戦略担当者

17. ClickUp ソーシャルメディア高度テンプレート

無料テンプレートを入手 ソーシャルメディアマーケティングの努力をClickUpソーシャルメディア高度テンプレートで連携させましょう

ClickUpソーシャルメディア高度テンプレートは、コンテンツの戦略立案・整理・追跡・最適化を一元管理する体系的なシステムを提供します。

このテンプレートは、コンテンツカテゴリ、担当者、下書きリンクなどの重要な詳細を体系化するのに役立ちます。さらに、カスタムステータスにより、アイデアから公開までの各投稿の進捗状況をチーム全体で共有できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

ソーシャルメディアコンテンツバンクを作成し、アイデアを整理してすぐに活用できるようにしましょう

ドキュメントを追加して、コピー作成、ワークフローのブレインストーミング、キャンペーンリソースの保存を行おう

Twitter、Instagramなど、自社ビジネスに関連するプラットフォーム別にコンテンツを分類しましょう

🔑 こんな方に最適： ソーシャルメディア管理者、コンテンツチーム、代理店向け。大量かつマルチプラットフォームのコンテンツ戦略を管理します

18. ClickUp マーケティングカレンダーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpマーケティングカレンダーテンプレートで理想的なマーケティングカレンダーを作成しましょう

散らかったスプレッドシートやキャンペーンの締切遅れにうんざりしていませんか？ClickUpマーケティングカレンダーテンプレートは、チームがキャンペーンを計画・追跡・実行するための、一元化されたノーコードのスペースを提供します。ワークフローを追跡し、チームのキャパシティを監視し、チームのニーズに基づいてプランを調整しましょう。

ClickUpの自動化機能は、適切なステップが完了次第、タスクとサブタスクを適切な担当者に割り当てることで作業を加速します。タスク優先度設定により、チームは常に最優先事項を把握できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

予算表で予算見込みと実績支出を追跡

各マーケティング活動ごとにカスタムタスクカードを作成し、チェックリストやリソースを追加しましょう

すべてを一元管理できるカレンダーで、連携強化、早期の競合発見、リソースプランの簡素化を実現

🔑 こんな方に最適： 明確さと管理性を備えたマーケティングキャンペーン管理のための体系的なフレームワークを求める、マーケティングマネージャー、コンテンツチーム、キャンペーンリーダー

19. ClickUp マーケティング予算テンプレート

マーケティング予算が常にリミットを超える理由が気になりませんか？ClickUpマーケティング予算テンプレートは支出パターンを特定し、マーケティング費用を最適化するのに役立ちます。

各マーケティング活動に割り当てられた予算を明確に把握できます。キャンペーンタイプ別に活動をグループ化することで、全体像を可視化。コストトラッカーは四半期ごとの予算対実績を比較し、傾向の把握やコスト削減領域の特定を支援します。

こんな点がお気に入りになるはず：

将来のマーケティングキャンペーン予算を予測するためのトレンドを特定する

影響度、努力評価、予算、支出など、カスタムKPIをメンションしてください

予算計算を自動化し正確性を確保するため、式フィールドを追加

🔑 こんな方に最適： マーケティング責任者、財務チーム、キャンペーンマネージャー。マーケティング費用の1ドル1セントまで追跡・最適化したい方へ

20. ClickUp マーケティング提案書テンプレート

ClickUpマーケティング提案テンプレート は、説得力のある提案に必要なすべての詳細を網羅する構造化されたフレームワークを提供します 。アイデアを整理し、わかりやすいフォロワーとして伝えることができます。

サブページを活用すれば、全体的なプロセスから期待される結果まで、異なるセクションを明確に提示できます。さらに、アイコンや画像などの視覚的要素がフローを強化し、視覚的な魅力を高めます。

こんな点がお気に入りになるはず：

予算の透明性を確保するため、包括的な内訳を提供します

提案された活動を実行可能なタスクに分解する

活動内容、メトリクス、結果と関連書類をリンクさせ、検証を確実に行う

🔑 こんな方に最適： 明確でプロフェッショナル、かつ結果重視の提案書を作成したいマーケティングチーム、コンサルタント、代理店

ClickUpでよりスマートなマーケティング戦略を構築

Asanaのマーケティングテンプレートは、チームのキャンペーン整理、タスク追跡、連携強化を支援します。マーケティング努力を明確化する体系的なアプローチを提供します。しかし、習得が難しく複雑なインターフェースが作業を遅らせ、生産性に影響を与えます。

そこがClickUpの真価を発揮する場面です。

使いやすいテンプレート、ClickUp Brain、強力なコラボレーションと追跡ツールにより、マーケティングキャンペーンのプランニングと管理がより迅速かつ効率的に行えます。

複雑なワークフローや煩雑なツールがチームの足を引っ張るのを止めましょう。今すぐClickUpに登録し、あらゆるマーケティングキャンペーンに明確さと効率性をもたらしましょう。