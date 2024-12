コラボレーションを簡単にするMicrosoft Loopの代替ソフト10選

マイクロソフトループは身近なコーヒーショップのようなものだ。☕

友達と一緒に来れば、カフェイン入りの飲み物を飲みながら一緒に仕事ができます。Microsoft Loopは飲み物や食べ物をプロバイダーすることはできませんが、仲間とバーチャルに共同作業をすることはできます!

このプラットフォームは、シンプルなユーザーインターフェイスを使い、学生もビジネスも同じプロジェクトで同時に共同作業を行うことができる。しかし、それだけが唯一のソリューションではない!ちょうど、行きつけの店を見つける前に複数のコーヒーショップを試してみるように!

そのためには 意思決定プロセス あなたのために、我々はトップ10マイクロソフトループの代替のリストをまとめた、チームコラボレーションロジスティクスを再定義した!

Microsoft Loopとは?

経由: マイクロソフトループ Microsoft Loopは、以下のことを容易にするプラットフォームである。 リアルタイムコラボレーション と情報共有ができる。

ワード、エクセル、パワーポイントプレゼンテーションのような他のマイクロソフトアプリの間を行き来することを避けるために作成されたこのツールは、作業スペースを作成し、アイデアを出し、コメントし、同じプロジェクトで一緒に仕事をするのに役立ちます。

実際、AI Copilotを使えば、アイデア出しをより簡単にすることもできる。質問を入力するだけで、AIアシスタントがあなたの仕事に少し弾みをつける答えを教えてくれる。

さらに、このプラットフォームの検索バーでは、次のような特定のキーワードに基づいてテンプレートを見つけることができる。 マーケティングキャンペーン概要 .また、プロジェクト管理ツールや生産性ツールを使えば、複数のプロジェクトにまたがる仕事も簡単にこなせる。

全体として、Microsoft Loopはコラボレーティブ・ワークスペース(Notionを思い浮かべてほしい)として機能するが、その機能設定は万人向けではない。一部のユーザー 既存の競争相手と似た機能を持つことがわかる。 そして、乗り換えを決断させるような、あまりユニークなものを提供していないと考えている。

マイクロソフトループの代替ソフトは何を探すべきか?

Microsoft Loopの代替製品を選ぶ際には、これらの機能を基準として考えてみてください:

プロジェクトテンプレート: 様々なユースケースに対応する高品質なテンプレートにより、簡単なプロジェクト支援を提供する Microsoft Loop 代替を探しましょう。 オンラインコラボレーション: Microsoft Loopの最大の機能の1つは、リアルタイムで合理化されたコミュニケーションのためのコラボレーションプラットフォームをユーザーに設定することです。その代替機能が、コメントスレッドのような共同作成のための機能を提供することを期待するのは当然のことだ、デジタル・ホワイトボードそしてユーザータグ付け 3.AIサポート: 今の時代、AIなしのコラボレーションツールはありえない!アイデアを書いたり、ブレーンストーミングしたりするタスクをAIがサポートしてくれる代替ツールを探そう。 互換性: WindowsやMacOS(Microsoft TeamsやGoogleドキュメントなど)に限定されず、あらゆるデバイスで仕事できるツールがあるといい。 統合:統合:他のアプリと統合し、プロジェクト管理のために行ったり来たりする煩わしさを最小限に抑えるツールは、決して悪いアイデアではない。 ドキュメント管理:プロジェクトのすべてのドキュメントを一箇所で編集・管理できるソリューションを探しましょう!

チームコラボレーションを促進するMicrosoft Loopの代替ソリューション10選

上記の機能に基づいて、すぐに使えるMicrosoft Loopの代替ソフト10選をリストアップしました。各オプションの機能、長所、短所を確認して、ベストな選択をしてください!❤️

1. ClickUp

ClickUp ホワイトボードでチームメンバーと視覚的にコラボレーションし、ブレーンストーミングを行い、アイデアを実行可能なアイテムに変えることができます。

ClickUpなくして現代のコラボレーションは語れません!リアルタイムのチームワークに依存するペースの速いチームのために開発されたClickUpは、あらゆる機能を提供します。

/を提供します。 https://clickup.com/ja/blog/70053/undefined/ プロジェクト管理コラボレーションツール /クリックアップ

をひとつにまとめました!⭐

始めるのはインターネットを見るのと同じくらい簡単です!ワークスペースのアバターをクリックし、+ New Workspaceを選択するだけです。ワークスペースは、"ワークスペース "の一番上にあります。

/の一番上にあります。 https://clickup.com/hierarchy-guide の一番上にあります。 ClickUp プロジェクト階層 /プロジェクト階層

で、ここからスペース、フォルダ、リストなどに分けることができます。

ドキュメントの編集、保存、管理に合理的なソリューションが必要ですか?もしそうなら クリックUpドキュメント はあなたの強い味方です!ネストされたページや追跡可能なタグでドキュメントを作成し、共同作業者と同時に編集できます。

実際 ClickUpライブコラボレーション検出 ClickUp Liveは、他のメンバーが一緒に入力や編集をしているのをユーザーが確認できるため、重複した努力をする必要がありません!

ClickUp AIを使ってClickUp Docsでブログ記事を生成する 簡単なプロンプトから詳細やその他の重要な点を追加する

を使用するオプションについてやることは言っただろうか? ClickUp AI 簡単にテキストを書いたり編集したりすることができる。このプラットフォームのネイティブAIアシスタントは、以下のようなタスクを完了するための100以上の役割に特化したプロンプトを備えています:

複数の部署からなるチームには ClickUp 機能横断プロジェクトテンプレート プロジェクト管理 タスク依存関係 タスクの依存関係、進捗状況、摩擦のないコミュニケーション!

チームとブレインストーミングをしたいとしましょう。ただ起動するだけでいい。 クリックアップホワイトボード * AIがサポートする執筆と編集

15ビュー以上 タスクと作業負荷の管理

リンクや埋め込みを共有できる全体的なチャットビュー

1,000以上のテンプレート

校正 と フォームビルダー シームレスなフィードバックと内部リクエストのためのツール

ClickUp 3.0の作業スペース間のワンクリック切り替え

クリックアップのリミット

機能の範囲が広いため、新規ユーザーには学習曲線が生じますが 豊富なチュートリアルとガイド ガントチャート内のフォーマットオプションがもっと欲しい。



クリックアップ価格

Free Forever* (永久無料)

(永久無料) 無制限: $7/ユーザーあたり月額

$7/ユーザーあたり月額 ビジネス :ユーザーあたり12ドル/月

:ユーザーあたり12ドル/月 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp AIはすべての有料プランで、ワークスペース・メンバー1名につき月額5ドルでご利用いただけます。

*リストはすべて年間課金モデルです。

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,100件以上のレビュー)

4.7/5 (9,100件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (3,900 件以上のレビュー)

2.コンフルエンス

Via: 合流 Confluence はよく使われるウェブベースのツールで、次のことができる。 知識共有 とコラボレーション。プラットフォーム上でダイナミックなページを作成し、チームにあらゆるプロジェクトで作成とコラボレーションの場を提供します。

アクティビティページでは、現在進行中のすべてのプロジェクトを監視し、進捗を追跡することができます。他のメンバーにタグを付けて、提案のアラートを送ることもできます!

許可設定を使って、管理者は特定のコンテンツへのユーザーアクセスを制限することができます。もう一つの利点は、テンプレートの範囲の広さです。10以上のカテゴリにまたがる70以上のテンプレートのライブラリで、次のことを始めることができます。 プロジェクトプランニング と文書化活動を即座に行うことができます!

Confluence 最大の機能

リアルタイムコラボレーション

Lucidchart、Microsoft Teams、Google ドキュメントやシートのようなアプリと統合可能

スペースとページは無制限

プロジェクトやナレッジハブを管理する構造化されたコンテンツツリー

70種類以上のテンプレート

Confluence のリミット

テンプレートの読み込みに時間がかかる場合がある

新規ユーザーは許可の設定に苦労するかもしれない

Confluence の価格

無料

スタンダード: $600/年

$600/年 プレミアム: $1,150/年

$1,150/年 エンタープライズ: 価格についてはお問い合わせください。

*リストはすべて年間課金モデルです。

Confluence の評価とレビュー

G2: 4.1/ 5 (3,690 件以上のレビュー)

4.1/ 5 (3,690 件以上のレビュー) Capterra: 4.4/ 5 (3,180+ reviews)

3.Basecamp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Basecamp-1.png Basecamp /ベースキャンプ

Via: Basecamp スケジュール、ファイル ミーティングリマインダー .

Basecampは、ミーティング、ドキュメント、チェックリストを一つのダッシュボードで包括的にビューします。プロジェクトのメインページでは、最近のアクティビティに関するアップデートを、その変更を行ったメンバーの名前と一緒に見ることができます。

もし 継続的改善ツール Basecampのカンバンボードがお勧めです。プロセス指向のワークフローを構築するのに適しています。

/を確立するのに理想的です。 https://clickup.com/ja/blog/110114/undefined/ 常に最適化が必要 /%href/

.

Basecamp 最大の機能

チャット、ドキュメント、そしてカンバンボード ワークスペースでのツールの追加・削除機能

最近の活動のフィード

スケジュールリストとミーティングの手配

Basecampのリミット

チームによっては統合機能の不足が気になるかもしれない。

タスクの優先順位付けをもっとやること

Basecampの価格

Basecamp: ユーザーあたり$15/月

ユーザーあたり$15/月 Basecamp Pro 無制限: $299/月

*リストはすべて年間課金モデルです。

Basecampの評価とレビュー

G2: 4.1/ 5 (5,250 件以上のレビュー)

4.1/ 5 (5,250 件以上のレビュー) Capterra: 4.4/ 5 (14,330 件以上のレビュー)

4.Asana

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Asana-1-1400x1031.png Asana /イム

Via: Asana 個人プロジェクトやビジネスチームプロジェクトを自信を持って処理するのに役立つものをお探しですか?Asanaがあなたをサポートします!このツールの主な機能は、ビジネスで各プロジェクトの進捗を可視化し、プロジェクトの進捗を評価することです。 潜在的なリスク 早くから

よりスムーズで迅速なワークフローを実現するために、マネージャーはコンフィギュレーションを使用し、タスクが完了し許可が必要になったときにプロンプトを表示させることができます。また、タイムライン、マイルストーン、ボードを作成し、各部門が時間通りに仕事をこなしているかどうかを確認することもできます。

包括的なプロジェクト管理ツールとして、以下のことが可能です。 プロジェクトの追跡 をリアルタイムで追跡し、遅れに目を光らせている。クールなサポート機能のひとつに、以下の機能がある。 レポート作成 各部署の未完了の月次タスクのレポートを作成します!

Asana の主な機能

マイルストーン、タイムライン、ボードで各プロジェクトの進捗を可視化

タスク管理時にワークフロー承認のプロンプトを表示

簡単なプロジェクト追跡とインタラクティブページ

タスク遅延の月次レポート作成

200以上のツールと統合

Asana のリミット

インターフェイスが新規ユーザーを圧倒する可能性がある

クラウドストレージがないため、ユーザーエクスペリエンスが低下する可能性がある。

Asana の価格設定

個人向け: 無料

無料 スターター: $10.99/月

$10.99/月 アドバンス: $24.99/月

*リストはすべて年間課金モデルです。

Asana の評価とレビュー

G2: 4.3/ 5 (9,520 件以上のレビュー)

4.3/ 5 (9,520 件以上のレビュー) *Capterra: 4.4/ 5 (12,270 件以上のレビュー)

5.フィグマ

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Figma.png フィグマ /フィグマ

Via: フィグマ Figmaを通じて、デザイン・チームは、高度な機能とツールを使って、クリエイティブなアイデアを実行することができます。このツールでチームワークを強化しましょう。

/を使用して、チームワークを強化しましょう。 https://clickup.com/ja/blog/69381/undefined/ ビジュアル・コラボレーション・ソフトウェア /%href/

ビジュアルコラボレーションソフトウェア /%ref.は、エンドツーエンドのチーム可視性で、企業のウェブサイトのデザインを作成、共有、テストすることを可能にします。

このプラットフォームは 設計プロセス easy-Figmaは、リアルタイム共同編集と観察モードを備えており、デザイナーの画面をビューしてフィードバックを提供することができます。ユーザーは、デザイン/プロトタイプ自体の中で改善提案を行うことができます。

許可コントロールを使って、管理者はユーザーにコメントを残す権限、編集する権限、ビューする権限を与えることができます。バージョン管理オプションをお探しの場合は、ユーザーが行った変更を簡単に追跡できます。

Figmaの共有アセット・ライブラリは、デザイン・プロジェクト全体のコンポーネントの標準化に役立ちます。

ボーナス: 以下はその一部です。 Figmaの代用品です。 !

Figma の主な機能

の共同編集デザインワークフローの迅速化 より強力なコラボレーションのためのオブザベーション・モード

許可設定

編集履歴ビュー

共有アセット・ライブラリ

デザインやプロトタイプに関するシームレスなフィードバックループ

Figma のリミット

読み込みに時間がかかることがある。

ファイル・フォーマットのサポートに制限があるため、チームがインポート/エクスポートで苦労する可能性がある。

Figma の価格

スターター: 無料

無料 Figmaプロフェッショナル: 12ドル/月

12ドル/月 Figma組織: $45/月

$45/月 企業: $75/月

*リストはすべて年間課金モデルです。

Figma の評価とレビュー

G2: 4.7/ 5 (980+ reviews)

4.7/ 5 (980+ reviews) *Capterra: 4.8/ 5 (680 件以上のレビュー)

6.GatherContent

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/GatherContent-1400x996.jpg GatherContent /画像

Via: ギャザーコンテンツ GatherContent は、多くのビジネスチームが直面する共通の問題「コンテンツの構造化」を解決します。何十ものチャンネルやドキュメントファイルを抱えている状態から、社内の誰もが現在のプロジェクトをすべてビューできるシンプルなツールへと変えてくれます。

WYSIWYG (What You See Is What You Get)エディターを使って、ユーザーはリアルタイムで簡単にドキュメントの仕事をすることができます。また、GatherContent には様々なテンプレートが用意されており、各種プロジェクト文書の作成時間を短縮することができます。

を使って適切なタスクを適切なチームに割り当てることができる。 自動化ワークフロー .さらに、このプラットフォームはコンテンツに加えられた変更の監査証跡を提供し、基本的に「何が」「誰によって」「いつ」変更されたかを記録する。

GatherContentの コンテンツカレンダー を使うことで、同じページでタスクを整理しやすくなります。

GatherContent の主な機能

リアルタイム編集サポート

自動化およびカスタムワークフロー

WYSIWYGエディター

様々なコンテンツテンプレート

変更の監査証跡

GatherContent のリミット

コンテンツ改善のための機能が少ない。

ウェブテンプレートの高度なカスタマイゼーションができない。

GatherContent の価格

デモをリクエストして見積もりを取る

GatherContent の評価とレビュー

G2: 4.3/ 5 (75以上のレビュー)

4.3/ 5 (75以上のレビュー) Capterra: 4.2/ 5 (15 件以上のレビュー)

7.Quip

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Quip-1400x973.png Quip /mg/

Via: クィップ やスプレッドシートをグループとして編集することができます。可視性が一元化されることで、営業担当者は以下のようなプロセスで共同作業を行うことができます:

アカウントプランニング

相互クロージングプラン

クオリフィケーションメモ

コラボレーションの進め方はとても簡単です。ドキュメントやスプレッドシートを作成するたびに、Quipはチームチャットを追加します。結果は?あなたとチームは具体的なディスカッションや コミュニケーション目標を達成することができます。 従来の一般的なチャットルームを行ったり来たりするよりも早く、コミュニケーションの目標を達成することができます!

すべてのデータはクラウド(Salesforceが管理)に保存され、完全に暗号化されています。ユーザーのアクセスコントロールを自由に変更できます。

Quip の主な機能

営業チームの共同作業に特化

ドキュメントやスプレッドシートの作成ごとにチャットが可能

データはクラウド上にセキュアに保存

便利な管理コントロール

Quip のリミット

モバイルアプリはオートクローズ時にバグが発生することがある。

ユーザーがドキュメントの編集履歴をビューできないことがある

Quip 価格

スターター :10ドル/月

:10ドル/月 Quip plus :25ドル/月

:25ドル/月 Quipアドバンス:100ドル/月

*リストはすべて年間課金モデルです。

Quipの評価とレビュー

G2 : 4.0/5 (1,090 件以上のレビュー)

: 4.0/5 (1,090 件以上のレビュー) カプターラ 4.4/ 5 (190+ reviews)

8.Creately

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Creately-1.png Creately /をクリックしてください。

Via: クリエートリー Createlyは次のようなことを行うための中心的なハブとして設計されている。 人材管理 とプロセスを管理する。🌷

Createlyを使えば、チームは同期とプロセスの両方を楽しむことができます。 非同期コラボレーション .ライブマウストラッキング、同期変更プレビュー、コメントディスカッションスレッドなどのモニタリングに適した機能により、チームは次のことができます。 より早くやることができる。 今まで以上に。

デジタル ホワイトボード・ソフトウェア Createlyはユーザーの創造性を次のレベルへと導きます。さらに、ビジュアルデータやダイアグラムを構造化するためのテンプレートを多数プロバイダーしています。ドラッグ&ドロップのエディターと定義済みの形、カスタムメイドの形が機能し、目的のダイアグラムを効率的に構築することができます。

管理者は、ワークスペース上のすべてのユーザーがアクセスできるデータ量を決定することができます。

Creately の主な機能

スペース無制限のデジタルホワイトボード

ダイアグラム作成用テンプレート

Microsoft OfficeやGoogleワークスペースなどのアプリと統合可能

ドラッグ&ドロップ機能

管理者のデータアクセス制御

Creately のリミット

ビジネスプランが他の選択肢に比べて割高になる可能性がある

ワークスペースとの連携に制限があるため、機能にリミットあり

Creately の価格

個人向け5ドル/月

チーム :ユーザーあたり月額$10

:ユーザーあたり月額$10 ビジネス:89ドル/月(定額制)

*リストはすべて年間課金モデルです。

Creately の評価とレビュー

G2 : 4.4/ 5 (1,070 件以上のレビュー)

: 4.4/ 5 (1,070 件以上のレビュー) カペラ 4.4/ 5 (160+ reviews)

9.コンセプトボード

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Conceptboard.png コンセプトボード /イメージ

Via: コンセプトボード コンセプトボードは

/を参照してください。 https://clickup.com/ja/blog/103706/undefined/ デジタル・ワークスペース・ソフトウェア /参照

デザインとプロトタイプに特化したソフトウェア。チームでアイデアを出し合ったり、プロジェクトで協力したり、プロトタイプをテストしたりすることができる。ライブポインターを備えた無限のホワイトボードのおかげで、特定の編集を行っている人を簡単に確認することができます!

チームリーダーは次のことができます。 チームの協力を透明化する ホワイトボードの整理、ユーザーへのアクセス権の付与と取り消し、過去のバージョンの管理など。

ユーザーは付箋やコメントを活用し、デザイナーへの提案を残すことができる。ホワイトボード上のデータはすべて自動保存されるため、インターネット接続さえあれば、複数のデバイスでこのツールを使用し、作業を再開することができる。

共有するホワイトボードスペースごとに、パスワードで保護されたリンクが提供されます。アップロードやダウンロードは、Conceptboardの複数ファイルフォーマットのインポート/エクスポート機能で簡単に行えます。

コンセプトボードの主な機能

無限のホワイトボードキャンバス

ライブポインタ

強固なセキュリティシステム

複数のファイル形式をサポート

コンセプトボードのリミット

チュートリアルがあれば、ユーザーは機能を使いこなすことができます。

他のツールに比べ、新時代の機能に遅れをとる可能性がある。

コンセプトボードの価格

無料

プレミアム :ユーザーあたり $6/月

:ユーザーあたり $6/月 ビジネス:ユーザーあたり月額$9.50

*リストはすべて年間課金モデルです。

コンセプトボードの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (90件以上のレビュー)

: 4.6/5 (90件以上のレビュー) カペラ 4.6/5 (40件以上のレビュー)

10.Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Notion-1.png Notion /ノーション

Via: 表記 Notionは紹介するまでもないだろう!コラボレーティブ・プラットフォームとして、チームをサポートします。 複数のプロジェクトを可視化できる。 を一度に可視化する。プロジェクト、wiki、ドキュメントの整理を支援するために作られたNotionは、管理者がカスタムを用いてタスクを包括的にビューできるようにやることが素晴らしい。 ガントチャートとカンバンボード .

チームは、ドラッグ&ドロップで同じドキュメントやwiki上でリアルタイムにコラボレーションできます。コメントにタグ付けされた人には電子メール通知が届き、常に注意を払うことができます。タスクはさらにデータベース内のカードに分けることができ、メンバーは"/"コマンドを使って任意のテーブル、リスト、切り替え、見出し、吹き出しを追加することができます。

Notionの最も注目すべき機能のひとつに、AIアドオンがあります。これは、データベースやドキュメントを、Q&Aフォーマットで対話できる明確で実用的な情報にアレンジします!

Notion の主な機能

カンバンボードとガントチャートによるプロジェクトの可視化

ユーザーフレンドリーなデータベースとテーブル

同一ドキュメント内でのリアルタイム編集

仕事データへのアクセシビリティを向上させるAIアシスタント

Notionのリミット

新規ユーザーには、最初の学習曲線が急な場合がある。

AIアシスタントの価格は比較的高い場合がある(ClickUp AIのような代替と比較して)

Notionの価格設定

無料

プラス: 8ドル/月/ユーザー

8ドル/月/ユーザー ビジネス: $15/月/ユーザー

$15/月/ユーザー 企業向け: カスタム価格

カスタム価格 Notion AIは、すべての有料プランでユーザーあたり8ドルでご利用いただけます。

*リストはすべて年間課金モデルです。

Notion の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (4,900以上のレビュー)

4.7/5 (4,900以上のレビュー) *Capterra: 4.8/5 (2,000件以上のレビュー)

クリックアップでチームを強化:Microsoft Loopに代わる最高のツールです!

上記のすべての代替ツールは、アジャイル開発者、デザイナー、ライター、あるいはマネージャーなど、さまざまなチームに最適です。

しかし、まだ迷っているのなら ClickUpをお試しください! ClickUpは無料で利用できるプラットフォームで、コラボレーションの障害となるものを取り除くために作られたユニークな機能設定が用意されており、チームが常に情報を共有し、十分なコネクションを持ち、どんな課題にも取り組めるようにします!✌️