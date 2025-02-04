10 Migliori software di onboarding per il 2025

Che lavoriate con clienti B2B o B2C, un onboarding efficace è più di un bel bonus: è una componente essenziale per mantenere una relazione positiva con il cliente. In effetti, una 2020 di Wyzowl ha rilevato che l'86% dei nuovi clienti rimane fedele alle aziende che offrono contenuti di onboarding post-acquisto.

Da fare quindi per garantire la migliore esperienza di onboarding possibile?

Sono contento che l'abbiate chiesto.

In questo articolo, faremo un'immersione profonda nelle 10 migliori esperienze di client software di onboarding per clienti app che strutturano e snelliscono i processi interni e offrono ai client un'esperienza migliore. 🤩

Cosa cercare in un software per l'onboarding dei client?

Con così tante opzioni, la scelta del giusto strumento per l'onboarding dei clienti può sembrare opprimente. Per semplificare il processo decisionale, considerate questi fattori chiave:

**Il tempo speso per imparare un sistema complicato è tempo sottratto ai vostri client. Il team deve padroneggiare rapidamente il software in modo autonomo o con l'aiuto della base di conoscenze dello strumento

Automazioni Flussi di lavoro : Optate per un software che automatizzi le attività ripetitive in modo da velocizzare i processi interni, liberando tempo per concentrarsi sulla costruzione di un buon prodottorelazioni con i client Integrazioni : Assicuratevi che il software si integri facilmente con il vostro attuale sistema di gestione delle risorse umanesistemi di gestione delle relazioni con il cliente (CRM), strumenti di project management e gateway di pagamento. Questo garantisce un flusso di dati fluido, che riduce al minimo le operazioni manualil'inserimento manuale dei dati e i rischi di errore

Optate per un software che automatizzi le attività ripetitive in modo da velocizzare i processi interni, liberando tempo per concentrarsi sulla costruzione di un buon prodottorelazioni con i client Canali di comunicazione: Semplificare il vostropiani di comunicazione con un software che abbia strumenti di comunicazione integrati o che si integri con il vostro software di comunicazione

Semplificare il vostropiani di comunicazione con un software che abbia strumenti di comunicazione integrati o che si integri con il vostro software di comunicazione Analisi e reportistica: Il software deve consentire di valutare l'efficacia del processo di onboarding dei clienti, monitorando il tempo trascorso, il coinvolgimento dei clienti e le metriche di conversione

Il software deve consentire di valutare l'efficacia del processo di onboarding dei clienti, monitorando il tempo trascorso, il coinvolgimento dei clienti e le metriche di conversione Strumenti di feedback: Il software scelto deve consentire di raccogliere feedback, in modo da comprendere meglio le esigenze dei client e i punti dolenti per i miglioramenti futuri 🛠️

Le automazioni di ClickUp vi tengono organizzati e rendono l'onboarding dei client un gioco da ragazzi

I 10 migliori software per l'onboarding dei clienti da utilizzare nel 2024

Abbiamo cercato in lungo e in largo per costruire questo elenco dei 10 migliori software per l'onboarding dei clienti nel 2024 onboarding del cliente programmi software, ognuno dei quali è stato concepito per un caso d'uso specifico. Qualunque siano le esigenze della vostra azienda, esiste uno strumento in grado di semplificare e migliorare il processo di onboarding. Preparatevi a costruire relazioni positive e durature con i clienti. 🌻

1. ClickUp

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è uno strumento all-in-one per il project management, perfetto anche per semplificare l'onboarding dei client e la gestione delle relazioni con i clienti.

La piattaforma offre numerose funzionalità/funzione che rendono semplice l'onboarding dei clienti, come ad esempio i moduli ClickUp personalizzabili . Utilizzateli per l'inserimento di nuovi client, raccogliendo i dati chiave fin dall'inizio. Sono anche efficaci per raccogliere il feedback dei client nel corso della relazione, consentendovi di adeguare e migliorare continuamente i vostri servizi. 🙌

Con ClickUp, date un tocco di benvenuto al vostro onboarding creando portali personalizzati. Questi portali facilitano l'accesso ai materiali di formazione e alle liste di controllo per l'onboarding, in modo che i nuovi client non si perdano.

Per finire, Il CRM di ClickUp e pratico Modelli di CRM per iniziare con gestione del client .

Ottimizzare la generazione di contatti con il Guida all'ingresso dei clienti guidata da HubSpot di ClickUp e guidare i clienti attraverso il processo di onboarding con il programma Modello di onboarding del cliente di ClickUp .

È inoltre possibile riunire più team con l'opzione Modello di collaborazione ClickUp per l'esito positivo del client progettato per migliorare l'esperienza complessiva del cliente.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Collaborazione con il vostro team in I documenti di ClickUp per creare guide di benvenuto, liste di controllo e risorse per i vostri client

Mantenete il vostro team in sincronizzazione con Le funzionalità di project management di ClickUp Utilizzate una qualsiasi delle oltre 100 ClickUp AI per scrivere e modificare rapidamente descrizioni di attività, email dei clienti e piani di allenamento

Impostazione di attività ricorrenti per seguire regolarmente i client

Connessione con i propri strumenti aziendali preferiti tramite Zapier e Le oltre 100 integrazioni native di ClickUp Limiti di ClickUp:

I moduli sono limitati sul piano Free

I nuovi utenti possono dover affrontare una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

**Nota: ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.200+ recensioni)

4,7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. ChurnZero

via ChurnZero ChurnZero è software per l'esito positivo dei clienti progettato per le aziende su sottoscrizione (come i provider SaaS) per ottenere informazioni sull'utilizzo dei prodotti, favorirne l'adozione e ridurre efficacemente i tassi di abbandono dei clienti.

Collegatelo alla vostra piattaforma SaaS e monitorate il comportamento di utilizzo nel tempo, ad esempio la frequenza di accesso dei clienti e le funzionalità/funzioni che utilizzano. Questo vi aiuta a capire quali parti del vostro prodotto potrebbero essere difficili da usare, in modo da poter offrire un supporto su misura (ad esempio, con la funzionalità/funzione di walkthrough in-app di ChurnZero). 💁

ChurnZero è lo strumento perfetto per le aziende SaaS che desiderano incrementare il proprio fatturato la fidelizzazione dei clienti coinvolgendo attivamente i client, rispondendo in modo proattivo alle loro esigenze e riducendo il time to value.

Le migliori funzionalità/funzione di ChurnZero:

Monitoraggio dei dettagli dei clienti, come la data di inizio, la data del prossimo rinnovo, il numero di licenze, l'ultima attività e il punteggio NPS

Ottenere i punteggi di churn dei client per identificare gli account soddisfatti e quelli che necessitano di attenzione

Creare segmenti di clienti illimitati (gruppi di utenti con caratteristiche ed esigenze simili) per analizzare i modelli di utilizzo e personalizzare i lavori richiesti

Impostare avvisi e azioni automatiche triggerate da fasi specifiche del percorso del cliente, come l'onboarding o le modifiche dei dati del cliente

Limiti di ChurnZero:

Il dashboard non è personalizzabile

Non sono disponibili i tag per i membri del team e le interazioni in tempo reale

Non consente di eliminare gli account dei clienti: è necessario contattare il team del supporto clienti di ChurnZero

Prezzi di ChurnZero:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ChurnZero:

G2: 4,7/5 (1.091 recensioni)

4,7/5 (1.091 recensioni) Capterra: 4.7/5 (126 recensioni)

3. Clientela

via Clientela Clientary è un progetto all-in-one e software per la gestione e l'onboarding dei client per la cattura dei contatti, monitoraggio di semplici attività e le ore fatturabili, nonché la gestione di proposte, preventivi e fatture. Inoltre, l'integrazione nativa con Stripe consente di accettare pagamenti online tramite carta di credito o bonifici bancari ACH.

Che siate freelance, consulenti o titolari di un'agenzia, Clientary è stato progettato per eliminare lo stress di farsi pagare dai client e di gestire le finanze aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Clientary:

Facilità di mantenimento di un conto correntedatabase di tutti i clientcon le informazioni di contatto, gli importi delle fatture in sospeso e le note importanti per l'esito positivo dei clienti

Personalizzate i modelli di fattura con il logo e i colori del vostro marchio, le diverse valute e le tasse

Creare un portale per i client per visualizzare preventivi, fatture e stato del progetto

Generare tabelle orarie, pagamenti e speseper uno specifico client o per tutti i client in un determinato periodo di tempo, oppure aiutare con l'inserimento dei clienti in generale

Limiti della clientela:

Manca di funzionalità avanzate di project management, come campi personalizzati e visualizzazioni multiple

L'interfaccia utente presenta opzioni di personalizzazione limitate

Integrazione limitata con i principali gateway di pagamento e altre app di terze parti

Prezzi clientelari:

Solo: $19/mese (1 utente del personale)

$19/mese (1 utente del personale) Team: $39.mese (3 utenti)

$39.mese (3 utenti) Agenzia: $59/mese (5 utenti)

Nota: Ulteriori utenti sono disponibili sul piano Agenzia a $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clientary:

G2: 4.7/5 (37 recensioni)

4.7/5 (37 recensioni) Capterra: 4.7/5 (45 recensioni)

4. Demio

via Demio Demio è un software di onboarding per i client facile da usare per ospitare eventi online come webinar, workshop e conferenze. Fornisce vari elementi interattivi come sondaggi, dispense, condivisione dello schermo, chattare e funzionalità/funzione (alias call-to-action). Essendo uno strumento basato su browser, i partecipanti non devono scaricare alcun software o plugin per partecipare ai webinar. 👨‍💻

Demio è ideale per i solisti, i team di marketing e le startup SaaS che desiderano utilizzare i webinar per generare contatti, coinvolgere nuovi utenti e realizzare demo di prodotti per migliorare l'esito positivo dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Demio:

Creare webinar, pagine di registrazione e promemoria via email con il logo e i colori della vostra azienda

Reindirizzare i partecipanti a un URL personalizzato quando il webinar termina

Registrazione automatica dei webinar, in modo da poter condividere le repliche con i partecipanti e altri utenti dopo gli eventi

Integrazione con Zapier e altre app popolari come HubSpot, Salesforce, Mailchimp e ConvertKit

Limiti di Demio:

Nessuna app desktop o mobile

Integrazioni native al limite

La funzionalità di condivisione dello schermo condivide solo l'intero schermo, non una finestra o una scheda specifica

Prezzi di Demio:

Starter: $59/mese (host singolo)

$59/mese (host singolo) Crescita: A partire da $109/mese per host

A partire da $109/mese per host Premium: A partire da $2.200/anno per host

A partire da $2.200/anno per host Unlimited: a partire da $22.000/anno

Valutazioni e recensioni di Demio:

G2: 4.7/5 (139 recensioni)

4.7/5 (139 recensioni) Capterra: 4.7/5 (240 recensioni)

5. Moovila

via Moovila Moovila è una regione autonoma progetto di monitoraggio strumento di monitoraggio e project management che centralizza i dati del progetto, analizza i flussi di lavoro e riduce i rischi del progetto. Fornisce informazioni in tempo reale sullo stato di salute del progetto, segnala potenziali problemi e fornisce passaggi risolutivi per rimettere il progetto in carreggiata.

Moovila è ideale per i gestori del progetto e i team del Project Management Office (PMO) che desiderano gestire attivamente i rischi del progetto per garantire un processo di onboarding del cliente senza intoppi e relazioni a lungo termine con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Moovila:

Visualizzazione dei piani di progetto in più viste: Elenco, Kanban, Gantt, Calendario e Miniatura

Identificare e dare priorità alle attività e ai progetti criticideliverable del progetto che hanno un impatto sulla data di conclusione di una Sequenza di progetto

Ricevere avvisi quando vengono rilevati problemi o attività cardine a rischio 🚨

Integrazione con le app più utilizzate, come Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, HubSpot e Salesforce

Limiti di Moovila:

Interfaccia goffa rispetto ad altri software per l'onboarding dei client

Integrazioni e opzioni di personalizzazione limitate

Per l'esportazione della reportistica dei progetti è disponibile solo il formato JPG

Prezzi di Moovila:

Starter: $31,25/mese per utente

$31,25/mese per utente Saffiro: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Diamond: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Per gli MSP: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Attiva: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Moovila:

G2: 4.8/5 (13 recensioni)

4.8/5 (13 recensioni) Capterra: 4.6/5 (39 recensioni)

6. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/Notion\_3-screenshot.png Esempio di flusso di lavoro Notion /$$$img/

tramite NotionNotion è un'area di lavoro versatile e strumento di collaborazione che consente agli utenti di centralizzare una serie di contenuti, dalle note ai database alle bacheche delle attività. Utilizzate questo software per il client onboarding per archiviare le informazioni sui clienti, acquisire i dettagli del progetto, assegnare attività ai membri del team e monitorare lo stato di avanzamento. 📈

Le impostazioni delle autorizzazioni di Notion consentono un controllo granulare sulla condivisione delle aree di lavoro con i client. Scegliete se visualizzare, commentare, modificare o avere accesso completo.

Per le agenzie di marketing digitale e le società di consulenza che cercano una struttura flessibile per ottimizzare e semplificare il lavoro dei clienti collaborare ai progetti dei clienti notion è lo strumento che fa per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion:

Iniziare con uno degli oltre 5.000 modelli che coprono casi d'uso come roadmap di progetti, dashboard e tracker di budget

Collaborare in tempo reale con il team sui wiki e sui database aziendali

Integrazione con strumenti popolari come Google Drive, Canva, Calendly, Zoom e Slack

Supporta diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, portoghese, giapponese e coreano

Limiti di Notion:

Nessuna funzione nativa di monitoraggio del tempo nel software di onboarding dei clienti

Rallenta quando si lavora su progetti di grandi dimensioni

Non supporta le notifiche per le attività pianificate

Prezzi di Notion:

Piano Free

Plus: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion:

G2: 4,7/5 (4.766 recensioni)

4,7/5 (4.766 recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.782 recensioni)

7. GuidaCX

via GuidaCX Il software per il project management e l'onboarding dei clienti di GuideCX migliora la visibilità in tempo reale e l'efficienza del sistema di gestione dei progetti collaborazione tra i team . Inoltre, aiuta a gestire i client durante l'intero ciclo di vita. Utilizzate uno qualsiasi dei suoi modelli personalizzabili per standardizzare il vostro processo di onboarding e risparmiare tempo su progetti futuri.

Se vi ritrovate spesso ad aspettare che i client finiscano le loro parti di un progetto o a passare lunghe ore in aggiornamento del progetto riunioni, GuideCX può aiutarvi a semplificare la collaborazione e a mantenere i progetti in carreggiata.

Le migliori funzionalità/funzione di GuideCX:

Invitare membri del team, clienti e altre parti interessate a visualizzare e completare le attività

Visualizzare la percentuale di attività del progetto in varie fasi, come Non iniziato, In lavorazione, Bloccato e Da fare, utilizzando la barra di stato

Ricevere avvisi in app o via email quando viene assegnata un'attività o quando le attività sono prossime alla data di scadenza

Raccogliere il feedback dei clienti con sondaggi sulla soddisfazione del cliente (CSAT) quando viene raggiunta un'attività cardine

Limiti di GuideCX:

L'aggiornamento delle attività è lento rispetto ad altri software di onboarding per i client presenti in questo elenco

I sondaggi CSAT non sono personalizzati, il che può rendere difficile la raccolta dei feedback dei clienti

Prezzi di GuideCX:

Starter: $100/mese

$100/mese Professionale: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Premium: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Avanzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di GuideCX:

G2: 4.7/5 (329 recensioni)

4.7/5 (329 recensioni) Capterra: 4.6/5 (29 recensioni)

8. Pipefy

via Pipefy Pipefy è un'applicazione di strumento di gestione dei processi che consente alle aziende di organizzare e automatizzare le proprie operazioni attraverso le pipe (alias flussi di lavoro Kanban).

Utilizzando le pipe per processi diversi come la qualificazione dei lead, le vendite e l'onboarding dei clienti, i team tengono traccia delle attività in diverse fasi di completamento. Inoltre, è facile automatizzare attività ripetitive come la creazione di nuove schede Kanban, il loro spostamento e l'aggiornamento dei campi.

Queste funzionalità lo rendono ideale per le piccole aziende che cercano un approccio di tipo Kanban per organizzare e monitorare visivamente i loro flussi di lavoro di onboarding.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipefy:

Personalizzare uno qualsiasi dei modelli presenti nell'estesa libreria di modelli per gestire diversi processi aziendali

Utilizzare moduli per catturare e memorizzare le informazioni sulle schede Kanban

Monitoraggio della storia di ogni attività (alias scheda Kanban), comprese le fasi del flusso di lavoro, i file condivisi e i commenti

Visualizzare un riepilogo/riassunto delle attività in ogni fase di un flusso e vedere quali sono in orario, in ritardo o completate

Limiti di Pipefy:

Poche integrazioni native sulla piattaforma di onboarding del cliente

Offre solo viste Elenco e Kanban

Le email di follower automatizzate da Pipefy vengono spesso consegnate nella cartella Spam

Prezzi dei testi Pipefy:

Starter: Free

Free Business: $23/mese per utente

$23/mese per utente Azienda: $38/mese per utente

$38/mese per utente Unlimitato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Pipefy:

G2: 4.6/5 (214 recensioni)

4.6/5 (214 recensioni) Capterra: 4.6/5 (303 recensioni)

9. Flusso di utenti

via Flusso utente Userflow è una piattaforma per l'adozione digitale e l'onboarding dei client che semplifica l'onboarding degli utenti per le aziende di software. Consente di creare tour dei prodotti in-app, liste di controllo e sondaggi passo dopo passo senza dover scrivere alcun codice.

Grazie alle sue funzionalità di onboarding degli utenti, i client imparano a conoscere le chiavi del prodotto e, di conseguenza, aumentano il coinvolgimento e migliorano la soddisfazione generale dei clienti. ✨

Userflow è particolarmente utile per le aziende SaaS che desiderano offrire un'esperienza utente senza soluzione di continuità, promuovere l'adozione degli utenti e aumentare le valutazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Userflow:

Creare e personalizzare i flussi di onboarding dei clienti senza alcuna esperienza di codice

Utilizzare la segmentazione per adattare l'esperienza di onboarding dei clienti a gruppi di utenti personalizzati

Automazioni dei flussi in base a eventi come l'iscrizione, le visite alle pagine e l'utilizzo di funzionalità/funzione

Visualizzare il percorso degli utenti attraverso i flussi con metriche come le percentuali di visualizzazione e completamento per migliorare l'esito positivo dei clienti

Limiti di Userflow:

Lavora solo con le web app

Poche integrazioni native

I sondaggi hanno un livello di personalizzazione limitato rispetto ad altri software per l'onboarding dei client

Testo di Userflow:

Startup: A partire da $300/mese

A partire da $300/mese Pro: A partire da $850/mese

A partire da $850/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Userflow:

G2: 4.8/5 (95 recensioni)

4.8/5 (95 recensioni) Capterra: 4.8/5 (12 recensioni)

10. Jotform

via JotformJotform è un sistema online senza codice costruttore di moduli per raccogliere i dati dei clienti attraverso moduli di registrazione, sondaggi, moduli d'ordine e altro ancora. La sua funzionalità/funzione di logica condizionale consente di adattare i moduli mostrando, aggiornando o nascondendo campi specifici in base agli input dell'utente.

Inoltre, le tabelle di Jotform facilitano l'organizzazione e la gestione degli invii dei moduli. È possibile passare dalle viste Tabella, Calendario, Scheda e Caricamento per visualizzare i dati in base alle proprie preferenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Jotform:

Costruire moduli da zero o da uno qualsiasi dei modelli di Jotform con un'interfaccia intuitiva e drag-and-drop

Tradurre i moduli in oltre 130 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, olandese, italiano e portoghese

Condividete l'accesso ai vostri moduli tramite collegamenti, codici QR e pagine web, oppure scaricateli come PDF compilabili

Integrazione con oltre 100 strumenti, tra cui gateway di pagamento come PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square e Apple Pay

Limiti di Jotform:

Il piano Free ha il marchio Jotform ed è limitato a 5 moduli e 100 invii mensili

Il software funziona in modo lento e a volte difettoso, soprattutto quando si lavora su moduli lunghi e complessi

I nuovi utenti potrebbero trovarsi di fronte a una curva di apprendimento

Prezzi di Jotform:

Piano Free

Bronzo: $39/mese

$39/mese Silver: $49/mese

$49/mese Oro: $129/mese

$129/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jotform:

G2: 4,7/5 (204 recensioni)

4,7/5 (204 recensioni) Capterra: 4,6/5 (1.559 recensioni)

Fare una prima impressione duratura con la perfetta piattaforma di onboarding dei clienti

La scelta della migliore soluzione per l'onboarding dei clienti è la chiave per un esito positivo e per relazioni positive con i clienti: abbiamo elencato le 10 migliori opzioni disponibili oggi sul mercato. 🏆

Quali sono le funzionalità/funzione più importanti per voi? Flussi di lavoro automatizzati? Collaborazione con i team ? Integrazione con il vostro attuale stack tecnologico? Raccolta dei feedback dei client? Compatibilità multipiattaforma?

Se siete alla ricerca di uno strumento che abbia tutte queste funzionalità/funzione e molto altro, date un'occhiata a ClickUp. Iscriviti oggi e accedi gratis alle sue potenti funzionalità.