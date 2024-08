10 Migliori software OKR per startup per tracciare gli obiettivi nel 2024

In qualità di leader di una startup, sapete bene quanto siano importanti i dati e l'impostazione degli obiettivi per la vostra piccola azienda. Forse oggi siete piccoli, ma con le metriche e i processi giusti al vostro fianco, diventerete grandi in poco tempo.

I finanziamenti e il talento fanno una grande differenza, ma avete bisogno anche di un software per misurare i vostri obiettivi e risultati chiave (OKR). Il giusto strumento OKR monitora tutti gli obiettivi, le metriche di performance e le statistiche aziendali per rendervi responsabili di fare grandi cose.

Ma quale software di gestione degli OKR e delle prestazioni è più adatto alle esigenze delle startup? Siete un Davide che affronta molti Golia, quindi dovete sfruttare al meglio le vostre risorse.

Non preoccupatevi, vi copriamo le spalle. In questa guida vi mostreremo cosa cercare in un OKR software per startup , oltre ai 10 migliori software OKR per le piccole imprese nel 2024.

Cosa cercare nel software OKR?

L'OKR è un sistema di impostazione degli obiettivi che supporta gli obiettivi qualitativi con metriche quantitative. Ci sono molti strumenti OKR sul mercato per misurare questi dati, ma qual è il miglior strumento OKR per le startup?

Siete liberi di scegliere l'opzione che funziona meglio per la vostra azienda, ma secondo il nostro modesto parere, un solido strumento per l'OKR dovrebbe essere dotato di:

Un'esperienza utente intuitiva: In quanto piccola azienda, non avete il lusso di dedicare settimane alla formazione del team sul software OKR. Avete bisogno di qualcosa che supporti le prestazioni dei dipendenti fin da subito. Cercate un software OKR che offra versioni di prova gratuite, in modo da poterne valutare la facilità d'uso prima di impegnarvi

In quanto piccola azienda, non avete il lusso di dedicare settimane alla formazione del team sul software OKR. Avete bisogno di qualcosa che supporti le prestazioni dei dipendenti fin da subito. Cercate un software OKR che offra versioni di prova gratuite, in modo da poterne valutare la facilità d'uso prima di impegnarvi Informazioni in tempo reale : le startup devono prendere decisioni al volo, quindi uno strumento OKR in tempo reale è indispensabile. Cercate strumenti di OKR che forniscano dati da più fonti senza ritardi

: le startup devono prendere decisioni al volo, quindi uno strumento OKR in tempo reale è indispensabile. Cercate strumenti di OKR che forniscano dati da più fonti senza ritardi Integrazioni utili: È probabile che,la vostra startup utilizza un software per il project management come Asana o Jira, e strumenti di chattare come Slack o Microsoft Teams. Semplificate i vostri flussi di lavoro scegliendo un software OKR che si integri facilmente con il vostro attuale stack tecnologico

I 10 migliori software OKR da utilizzare nel 2024

Il software OKR offre alle piccole aziende un vantaggio di cui hanno bisogno. Scegliere il software giusto aiuta i team delle piccole startup a riunirsi e a realizzare i loro obiettivi ambiziosi.

Se siete a caccia del software giusto, ecco i migliori software OKR per startup nel 2024.

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

ClickUp è l'unico software per la produttività abbastanza potente da consolidare il vostro lavoro tra le varie app in un'unica piattaforma dinamica, in modo da non doversi preoccupare di un doppio lavoro voce dei dati o rielaborazione. Tutto vive nell'area di lavoro, in modo che il team passi meno tempo a cercare informazioni e più tempo a fare lavori che fanno progredire il sistema.

Le startup sono agili, il che significa che avete bisogno di ogni vantaggio possibile. Invece di chiedere ai membri del team di passare da uno strumento di project management all'altro, da un documento all'altro, da un modello all'altro e da un OKR all'altro, portate tutto nello stesso posto con il Workspace Obiettivi di ClickUp .

ClickUp Obiettivi si connette alle attività di ClickUp per monitorare lo stato degli obiettivi correlati. Il sistema raggruppa anche gli Obiettivi e visualizza le percentuali di stato in un'unica visualizzazione. Se avete bisogno di un'unica visualizzazione di quanto sta facendo la vostra startup, ClickUp è la scelta migliore. Traccia le prestazioni in termini di numeri, performance monetaria e persino di traguardi di attività. Se state impostando dei traguardi per le scadenze, gli sprint e le vendite settimanali, ClickUp tiene traccia di tutto. 🎯

La cosa migliore è che ClickUp è dotato di

/Riferimenti/ https://clickup.com/features centinaia di funzionalità/funzione flessibili /%href/

per il monitoraggio delle metriche chiave, una vasta Libreria di modelli e oltre 1.000 integrazioni per semplificare qualsiasi processo.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Modelli di ClickUp: I modelli di ClickUp consentono di generare documenti e reportistica in pochissimo tempo. CopiareModelli ClickUp per l'impostazione degli obiettivi per creare obiettivi comuni con il proprio team, usareModelli di reportistica ClickUp sullo stato di avanzamento dei lavori per impressionare il vostro capo, oppure utilizzate il fileModello di cartella OKR di ClickUp per delineare la struttura di base per lo sviluppo di OKR

I modelli di ClickUp consentono di generare documenti e reportistica in pochissimo tempo. CopiareModelli ClickUp per l'impostazione degli obiettivi per creare obiettivi comuni con il proprio team, usareModelli di reportistica ClickUp sullo stato di avanzamento dei lavori per impressionare il vostro capo, oppure utilizzate il fileModello di cartella OKR di ClickUp per delineare la struttura di base per lo sviluppo di OKR Monitoraggio integrato degli obiettivi: ClickUp è una cartella di solida app per il monitoraggio degli obiettivi per le startup grazie al monitoraggio degli obiettivi integrato. Raccogliete tutti gli Obiettivi organizzativi in un unico luogo con cartelle per il monitoraggio degli OKR, delle scorecard dei dipendenti, dei cicli di sprint e molto altro ancora

ClickUp è una cartella di solida app per il monitoraggio degli obiettivi per le startup grazie al monitoraggio degli obiettivi integrato. Raccogliete tutti gli Obiettivi organizzativi in un unico luogo con cartelle per il monitoraggio degli OKR, delle scorecard dei dipendenti, dei cicli di sprint e molto altro ancora CRM integrato: ClickUp connette i vostri clienti al vostro sistema di gestione delle risorse umaneal software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) della vostra startup ai vostri OKR. Se siete fortemente coinvolti nelle vendite, gli strumenti e i flussi di lavoro integrati di ClickUp rendono il monitoraggio dello stato facile come un gioco da ragazzi

Limiti di ClickUp

Alcune funzionalità/funzione di ClickUp sono disponibili solo per gli abbonati a pagamento

ClickUp contiene molte funzionalità/funzione, quindi per alcuni utenti potrebbe esserci una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Quantive

Via Quantivo Quantive ha acquisito la piattaforma OKR precedentemente nota come Koan. In questo modo gli OKR sono stati integrati nella già notevole suite di strumenti di Quantive, per cui se siete già utenti di Quantive, il suo strumento OKR è una scelta obbligata.

Questo software OKR altamente visivo per le startup è altamente configurabile, quindi se avete bisogno di funzionalità/funzioni avanzate come i limiti di OKR per titolare o i limiti di stato per i risultati chiave, Quantive vi copre.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quantive

Monitorare i progetti e le attività in una dashboard stile Kanban board

Collegate le singole attività agli OKR aziendali

Generazione automatica di reportistica sullo stato di avanzamento degli OKR in tempo reale

Limiti di Quantive

Quantive non offre check-in uno a uno

Le visualizzazioni del team e dell'azienda sono molto simili, per cui alcuni utenti trovano la piattaforma confusa

Prezzi di Quantiveve

**Gratuito: Free

Scala: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Quantive valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (180+ recensioni)

4,6/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

3. Paycor

Via Paycor Come suggerisce il nome, Paycor è più adatto alla finanza e alla gestione del denaro, ma da fare con funzionalità di OKR. Le piccole aziende utilizzano Paycor per:

Elaborazione delle buste paga

RISORSE UMANE

Reclutamento

Gestione delle prestazioni dei dipendenti

Gestione delle spese

Monitoraggio del tempo per le piccole aziende

È l'ideale se avete lavoratori a tempo pieno ma non siete sicuri di come gestire da soli le buste paga, i benefit e le tasse.

Ai fini dell'OKR, le funzionalità di gestione della forza lavoro di Paycor consentono di controllare i costi, risparmiare tempo e gestire gli orari di tutti. Non solo potete usare Paycor per il monitoraggio del tempo, ma le sue solide analisi ottimizzano anche la distribuzione del lavoro.

Paycor include anche l'impostazione degli obiettivi aziendali e individuali, oltre a dashboard per i manager per monitorare il tutto, quindi è ideale per le startup che hanno bisogno di gestire il flusso di lavoro dati e obiettivi nello stesso luogo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paycor

Include il monitoraggio del tempo e delle presenze e la programmazione dei dipendenti

Le funzionalità/funzione per i dipendenti includono sondaggi sul morale e un sistema di gestione dell'apprendimento per la formazione

Limiti di Paycor

Paycor si concentra sulle risorse umane, sul lavoro e sulle finanze più di un sistema OKR tradizionale

È comunque necessario un sistema separato per la gestione delle risorse umanegestione delle attività per l'esecuzione dei lavori

Per informazioni sui prezzi è necessario contattare Paycor

Prezzi Paycor

Basico: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Essenziale: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Core: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Completata: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Paycor

G2: 4/5 (650+ recensioni)

4/5 (650+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (2.600+ recensioni)

Apprendi il meglio_

**Software di marketing per startup_

!

4. Obiettivi di Microsoft Viva

Via Microsoft Microsoft ha acquisito Ally.io e lo ha ribattezzato Microsoft Viva Obiettivi, che è una derivazione dello strumento Microsoft Viva. Si tratta di un solido software OKR per le startup che già utilizzano i prodotti Microsoft.

Viva Obiettivi prevede un semplice processo in tre fasi per il monitoraggio dell'OKR: allineare il team sugli obiettivi, concentrare il lavoro quotidiano su tali obiettivi e integrare Viva Obiettivi con gli altri strumenti Microsoft per aumentare la visibilità.

Viva Obiettivi semplifica le relazioni sullo stato di avanzamento, i check-in e le promemorie tramite Teams di Microsoft . Include anche Modelli OKR per la reportistica sullo stato del vostro team ai capi, che si tratti del vostro capo o di un team di investitori.

Funzionalità/funzioni migliori di Viva Obiettivi

Se avete una sottoscrizione a Microsoft 365, Viva Obiettivi è già incluso

Viva Obiettivi si integra perfettamente con gli altri strumenti di Microsoft

Limiti di Viva Obiettivi

Per accedere a Viva Insights, Viva Topics e Viva Learning è necessaria la sottoscrizione aggiornata

Obiettivi di Viva Prezzi

Microsoft Viva in Microsoft 365: Incluso

Incluso Microsoft Viva Obiettivi: $6/mese per utente

$6/mese per utente Microsoft Viva Suite: $12/mese per utente

Viva Obiettivi valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: 4.1/5 (8+ recensioni)

5. Settimana

Via Settimana Weekdone è uno dei migliori strumenti software OKR per le startup grazie al suo look elegante e alla sua dashboard intuitiva. Basta inserire gli obiettivi organizzativi e Weekdone costruisce una struttura per l'esecuzione.

Genera automaticamente report settimanali sullo stato di avanzamento, in modo da non dover assillare il team con continui aggiornamenti sul progetto. Weekdone combina anche attività e progetti nella stessa piattaforma, facilitando il monitoraggio dei progetti e dei contributi del team.

Anche i prezzi di Weekdone sono adatti alle startup. Tutti gli account hanno lo stesso livello di accesso, quindi si paga in base al numero di postazioni necessarie. Dato che la vostra azienda probabilmente non ha molti utenti, questo permette di mantenere i costi bassi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Weekdone

Weekdone supporta la gestione continua degli OKR con opzioni di feedback uno a uno

Generazione di sondaggi per raccogliere feedback dal team

Collega gli OKR a KPI, progetti e iniziative

Limiti di Weekdone

L'app Weekdone può essere un po' lenta

Alcuni utenti segnalano un supporto clienti lento o inesistente

Prezzi di Weekdone

Free per un massimo di tre utenti

Pacchetto da 15 utenti: $$$a/mese per utente, per un massimo di 15 utenti

$$$a/mese per utente, per un massimo di 15 utenti Pacchetto da 30 utenti: $$$a/mese per utente, per un massimo di 30 utenti

Valutazioni e recensioni di Weekdone

G2: 4.1/5 (30+ recensioni)

4.1/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

6. Ispirare

Via Ispirare Inspire è un software OKR in parti uguali, un software di strumento di gestione delle prestazioni e una piattaforma di sviluppo della leadership. È ideale se si desidera monitorare gli obiettivi, gestire team agili o allenare i manager.

Inspire ha un'interfaccia utente senza fronzoli, ma questo rende la piattaforma piuttosto facile da navigare. Utilizzate il costruttore di OKR per progettare gli OKR più importanti per la vostra azienda . La piattaforma supporta le conversazioni di coaching sugli OKR e l'apprendimento on-demand per gli OKR, quindi è ideale per i team che hanno bisogno di feedback regolari. Ad esempio, sarebbe un'ottima soluzione per i team commerciali basati sui dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Inspire

Inspire connette gli OKR al Continuous Performance Management (CPM), in modo che i manager rendano conto ai dipendenti dei risultati ottenuti

Inspire ha una relazione con OKRs Training, che forma i leader su come gestire la metodologia OKR

Limiti di Inspire

Inspire ha pochissime recensioni, quindi è relativamente poco collaudato

Inspire offre solo contratti annuali invece di sottoscrizioni mensili

Prezzi di Inspire

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Inspire

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1 recensione)

7. Libro delle assunzioni

Via Libro di noleggio Hirebook riunisce attività, gestione degli obiettivi e contributi individuali. È possibile costruire OKR e creare attività al loro interno, oppure convertire le attività quotidiane in risultati chiave.

Hirebook sa che i manager sono occupati, quindi automatizza la responsabilità degli OKR per voi. Il sistema comunica ai dipendenti lo stato di avanzamento degli OKR, in modo che non sia necessario ricordare a tutti gli obiettivi. Include anche avvisi sulle attività cardine dei dipendenti, in modo da non dimenticare mai di festeggiare i grandi successi del team.

Inoltre, Hirebook ha una politica di prezzi equi, il che significa che segue una struttura di prezzi semplice e conveniente, perfetta per le startup. Se la vostra azienda cresce nel tempo, Hirebook offre anche una sottoscrizione Enterprise che offre una maggiore potenza di fuoco.

Le migliori funzionalità/funzione di Hirebook

Hirebook si integra con tutto, da Excel a Jira a Salesforce

Visualizza lo stato di avanzamento degli oggetti aziendali in un unicoOKR dashboard tramite il dashboard di Hirebook, l'app per dispositivi mobili o l'email

Limiti di Hirebook

La piattaforma può essere un po' buggata e lenta da caricare

Hirebook aggiorna regolarmente la piattaforma, quindi potrebbe essere necessario attendere per alcune funzionalità/funzioni chiave che sono standard con altri software OKR

Prezzi di Hirebook

Business: 10 dollari al mese di sottoscrizione, più 15 dollari al mese per utente

10 dollari al mese di sottoscrizione, più 15 dollari al mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hirebook

G2: 4.9/5 (oltre 300 recensioni)

4.9/5 (oltre 300 recensioni) Capterra: 5/5 (2 recensioni)

8. Lattice

Via Lattice Le aziende completamente remote si affidano a Lattice per gestire i dipendenti remoti e ottenere risultati aziendali. Lattice ha molte funzionalità/funzione, ma i suoi strumenti OKR & Obiettivi integrano gli obiettivi aziendali in nel flusso di lavoro quotidiano del team .

Non inviate mai più messaggi in massa su Slack al vostro team chiedendo reportistica sullo stato di avanzamento. Basta accedere a Lattice per vedere i dati in tempo reale sullo stato del team e su come si traduce in obiettivi organizzativi. Invece di impostare obiettivi e dimenticarsene, la configurazione flessibile di Lattice rende facile guidare continuamente il lavoro del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lattice

Lattice è altamente personalizzabile, quindi potete acquistare gratis solo il software OKR o aggiornare il vostro account per avere più funzioni e funzionalità

Lattice si integra con Salesforce per aggiungere un contesto più ampio ai dati OKR

Limiti di Lattice

Lattice non offre una versione di prova o gratuita

Lattice ha dei modelli di OKR al limite

Non include altri strumenti, come la chat, quindi è necessario passare da un software all'altro per Da fare il proprio lavoro

Prezzi di Lattice

Gestione delle prestazioni OKR e Obiettivi: $11/persona al mese

$11/persona al mese Engagement: $4/mese per persona

$4/mese per persona Crescita: $4/mese per persona

$4/mese per persona Compensazione: $6/mese a persona

Lattice valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

4,7/5 (3.700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

9. Raggiungimento

Via Raggiungere AchieveIt consente alle startup di ottimizzare le prestazioni in due aree: impostazione degli obiettivi organizzativi e coinvolgimento dei dipendenti. Segue un semplice processo in tre passaggi: impostare gli OKR, gestire lo stato e valutare le prestazioni.

Create diverse aree di interesse per tutti i vostri team (o per un solo team, se siete ancora una startup super piccola) e iniziate a raccogliere gli aggiornamenti sullo stato. AchieveIt raccoglie automaticamente gli aggiornamenti dal team, genera reportistica e costruisce dashboard. È sufficiente impostarlo una volta e osservare le informazioni che arrivano.

Le migliori funzionalità/funzione di AchieveIt

AchieveIt è facilmente uno degli OKR più automatizzati sul mercato, il che lo rende uno dei migliori software OKR per le startup

AchieveIt è dotato di diversi stili e modelli

A un costo aggiuntivo, AchieveIt offre un aiuto di consulenza per la strategia e gli OKR

Limiti di AchieveIt

È necessario contattare AchieveIt per conoscere i prezzi

Alcune funzionalità, come il Single Sign-On e la formazione in loco, sono disponibili solo per i piani aggiornati

Prezzi di AchieveIt

Core: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Plus: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pro: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su AchieveIt

G2: 4.5/5 (90+ recensioni)

4.5/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

10. 15Cinque

Via 15Cinque 15Five non è solo un software OKR: è anche un software per il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti per le startup . Monitora gli OKR, gli obiettivi dei dipendenti, le attività, i progetti e i dati sul coinvolgimento.

Utilizzate 15Five per condurre valutazioni delle prestazioni basate sui dati, chiarire i ruoli e persino allineare i punti di forza del vostro team con le loro mansioni. Se state cercando di costruire una cultura aziendale degna di nota, 15Five fornisce i dati necessari per cambiare le cose.

Per gli OKR, 15Five invia automaticamente report settimanali sullo stato di avanzamento nella dashboard o tramite integrazioni con Slack, Salesforce e Jira. Specificate gli obiettivi a livello aziendale e quelli specifici per i dipendenti, misurate le Sequenze e monitorate lo stato dei progetti all'interno dell'elegante dashboard.

15Five: le migliori funzionalità/funzioni

Motivare il proprio team con gli OKR principale-figlio e seguire gli aggiornamenti in tempo reale

Impostazione di obiettivi organizzativi, di team e individuali

Rivedere tutti gli stati OKR in tempo reale

15Cinque limiti

Se si desiderano tutte le funzionalità/funzione di 15Five, è necessario passare al pacchetto Total Platform

Alcuni utenti desideravano più agenzie per gli amministratori e funzionalità/funzione per il confronto degli stati dei dipendenti

Prezzi di 15Five

Engage: 4 dollari al mese per utente, con fatturazione annuale

4 dollari al mese per utente, con fatturazione annuale Perform: $8/mese per utente, con fatturazione annuale

$8/mese per utente, con fatturazione annuale Focus: $8/mese per utente, con fatturazione annuale

$8/mese per utente, con fatturazione annuale Total Platform: $14/mese per utente, con fatturazione annuale

15Five valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 1.700 recensioni)

4,6/5 (oltre 1.700 recensioni) Capterra: 4,7/5 (880+ recensioni)

Monitoraggio dello stato con il software di gestione all-in-one

Se state cercando il miglior software OKR per le startup, le 10 opzioni di questo elenco sono dei pilastri del settore. Ma c'è solo un piccolo problema.

Queste soluzioni software monitorano le prestazioni del team, ma poche sono in grado di associare attività e progetti agli OKR dell'azienda. E ancora meno sono quelle che integrano modelli robusti e potenti nel vostro software di flusso di lavoro.

Quando è il momento di ottimizzare la vostra startup con una piattaforma solida che Da fare tutto, scegliete ClickUp. Risparmiare tempo riunendo tutti i dati relativi al lavoro e alle prestazioni nella stessa piattaforma intuitiva.

Ma non credeteci sulla parola: Crea subito un'area di lavoro di ClickUp gratuitamente -senza carta di credito.