Come creare un sistema di gestione delle procedure operative standard in Documenti Google

Assumi un nuovo dipendente e gli invii alcune procedure operative standard per iniziare. Dieci minuti dopo, torna da te con delle domande: "Quale versione devo seguire?"

Per evitare questo, questa guida spiega come creare un sistema di gestione delle procedure operative standard adeguato nei Documenti Google, inclusi modelli, struttura delle cartelle e best practice per la documentazione.

Vedremo anche quali sono i suoi limiti, così potrai decidere quando è il momento di passare a qualcosa di più avanzato come ClickUp, un vero e proprio spazio di lavoro con IA convergente! 🤩

Perché le procedure operative standard sono importanti per le operazioni del team

Affidarsi alla conoscenza tribale crea enormi punti di fallimento per i team in crescita. Quando l'unica persona che conosce un processo specifico è assente per malattia o in ferie, il lavoro si blocca completamente. I passaggi di consegne tra i membri del team introducono una deriva, il che significa che la qualità del lavoro varia a seconda di chi lo svolge.

Ecco perché sono importanti:

Cattura i processi critici in modo che siano facilmente accessibili e seguibili in qualsiasi momento

Allinea i team attorno a un modo di lavorare basato sulla condivisione tra i vari progetti

Riduci gli scambi di e-mail rispondendo alle domande più frequenti

Semplifica la verifica, il miglioramento e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro nel tempo

Offri supporto a un processo decisionale più rapido con passaggi chiari e documentati

Libera i membri senior del team dal dover fornire costantemente indicazioni e chiarimenti

Prima di poter gestire le procedure operative standard, devi crearle. Se sei un utente di Google Workspace, Documenti Google sembrano essere uno dei punti di partenza più accessibili per la standardizzazione dei processi.

📮 ClickUp Insight: Più della metà dei dipendenti (57%) perde tempo a cercare informazioni relative al lavoro tra i documenti interni o nella knowledge base aziendale. E quando non riescono a trovarle? 1 su 6 ricorre a soluzioni personali, rovistando tra vecchie email, note o screenshot solo per ricostruire il quadro della situazione. ClickUp Brain elimina la necessità di effettuare ricerche fornendo risposte immediate basate sull'intelligenza artificiale, ricavate dall'intero spazio di lavoro e dalle app di terze parti integrate, in modo da ottenere ciò di cui hai bisogno senza alcuna difficoltà.

Come creare un modello di procedura operativa standard in Documenti Google

Fissare una pagina bianca rallenta il processo di documentazione e frustra i membri del team. Senza un formato standard, le persone creano documenti estremamente diversi tra loro che confondono i lettori e nascondono dettagli importanti.

Vediamo come creare un modello riutilizzabile nei Documenti Google:

Passaggio n. 1: apri un nuovo documento Google

Apri il browser e vai alla pagina iniziale dei Documenti Google. Clicca sull'icona del documento vuoto per creare una nuova pagina.

Crea un nuovo documento Google e assegnagli un nome utilizzando un formato standard per i modelli di procedura operativa standard (SOP)

Assegna subito un nome al file utilizzando una convenzione chiara, in modo che sia facile da individuare in seguito. È importante ricordare che una denominazione coerente costituisce il primo livello del tuo sistema di gestione delle procedure operative standard in Documenti Google.

💡 Suggerimento da esperto: usa questa convenzione di denominazione e effettua la condivisione con il tuo team: "Modello di procedura operativa standard – [Reparto] – [Nome del processo]". Ad esempio, "Modello di procedura operativa standard – Marketing – Processo di pubblicazione sul blog".

Passaggio n. 2: configura la struttura del tuo modello

Ogni modello di procedura operativa standard in Documenti Google deve contenere le stesse sezioni fondamentali per essere efficace. Utilizza gli stili di titolo integrati per creare una chiara gerarchia visiva. In questo modo viene generata automaticamente una struttura del documento cliccabile nella barra laterale sinistra per una facile navigazione.

Struttura un documento Google con sezioni di procedura operativa standard utilizzando gli stili di titolo per creare un modello chiaro e intuitivo

Includi queste sezioni nel tuo modello:

Titolo: Nome della procedura da documentare

Scopo: Una o due frasi che spiegano perché esiste questa procedura operativa standard

Ambito di applicazione: A chi si rivolge e quando dovrebbe essere utilizzato

Ruoli e responsabilità: Chi è responsabile di ciascuna fase del processo

Prerequisiti: Strumenti, accesso al software o materiali necessari prima di iniziare

Procedura passo passo: Le istruzioni numerate che costituiscono il nucleo delle procedure operative standard

Risoluzione dei problemi/eccezioni: Problemi comuni e come gestirli nel dettaglio

Cronologia delle revisioni: data, autore e una breve nota sulle modifiche apportate

Passaggio n. 3: aggiungi contenuti segnaposto e formattazione

Compila ogni sezione con del testo provvisorio in modo che chiunque duplichi il modello sappia esattamente cosa inserire in ogni campo.

Aggiungi del testo segnaposto evidenziato e indicazioni di formattazione per guidare i team nella compilazione di ciascuna sezione del modello di procedura operativa standard

Usa la funzionalità di evidenziazione del testo per contrassegnare chiaramente questo testo segnaposto. Un'evidenziazione in giallo con una nota del tipo "[Sostituisci questo testo con i passaggi del tuo processo]" funziona perfettamente.

💡 Suggerimento da esperto: utilizza elenchi numerati per i passaggi sequenziali della procedura, in modo da mantenere le istruzioni in ordine, ed elenchi puntati per gli elementi non sequenziali, come gli strumenti o i materiali necessari. Inoltre, non dimenticare di aggiungere una linea orizzontale tra le sezioni principali per migliorare la chiarezza visiva.

Passaggio n. 4: salva e organizza il tuo modello

Metti il modello completato in una cartella condivisa dedicata su Google Drive e assegna a questa cartella un nome intuitivo, come "Modelli di procedura operativa standard – Copie master".

Per la condivisione del documento, concedi ai tuoi colleghi solo l'accesso come "Visualizzatore"

Imposta i permessi di condivisione su "Sola visualizzazione" per il tuo team. In questo modo i membri del team dupliceranno il modello invece di effettuare accidentalmente delle modifiche al tuo file originale.

💡 Suggerimento da esperto: crea una struttura di cartelle chiara, organizzata per reparto o funzione. Documenti Google non dispongono di una galleria di modelli nativi per i team, quindi una rigorosa organizzazione delle cartelle è la soluzione migliore.

Passaggio n. 5: effettua la condivisione con il tuo team

Condividi la cartella dei modelli con i membri del team interessati utilizzando le impostazioni standard di condivisione di Google Drive.

Invia un breve messaggio spiegando il flusso di lavoro esatto da seguire e chiedi loro di duplicare il modello, rinominarlo, compilarlo e salvare la procedura operativa standard completata nella cartella del reparto appropriato.

Clicca sui tre puntini sul tuo file > Duplica

Stabilisci una convenzione a livello di team per distinguere dove vengono salvate le procedure operative standard completate da dove vengono salvati i modelli vuoti. Questo evita l'inevitabile confusione che si crea quando qualcuno effettua una modifica a un modello invece di creare un nuovo documento.

Best practice per la documentazione delle procedure operative standard in Documenti Google

Se non vengono gestite, le procedure operative standard diventano rapidamente obsolete e si trasformano in un cimitero di documenti dimenticati. Quando utilizzi i Documenti Google, segui queste abitudini mirate per mantenere l'ordine nei documenti e garantire l'utilità della tua libreria:

Assegna un titolare delle procedure operative standard a ogni documento: aggiungi il suo nome e le informazioni di contatto nella parte superiore, in modo che qualcuno sia responsabile di mantenerlo aggiornato

Stabilisci una cadenza per le revisioni: utilizza una semplice tabella in fondo a ogni documento per registrare le date delle revisioni trimestrali o semestrali

Utilizza una formattazione uniforme in tutte le procedure operative standard: attieniti alla struttura del modello in modo che le persone si fidino dei documenti e li utilizzino

Collega tra loro le procedure operative standard correlate: inserisci link ipertestuali diretti alle procedure citate all'interno del documento procedura operativa standard

Rendi le procedure di facile consultazione: usa frasi brevi, passaggi numerati e azioni chiave in grassetto per facilitare la lettura durante lo svolgimento dell'attività

Utilizza la cronologia delle versioni in modo mirato: incoraggia gli editors ad aggiungere descrizioni quando salvano modifiche significative, in modo che la traccia delle revisioni sia significativa incoraggia gli editors ad aggiungere descrizioni quando salvano modifiche significative, in modo che la traccia delle revisioni sia significativa

📖 Leggi anche: Le migliori alternative ai Documenti Google

Limiti dei documenti Google per la gestione delle procedure operative standard

Man mano che il tuo team cresce, probabilmente incontrerai questi veri e propri punti di attrito nei Documenti Google:

Nessun flusso di lavoro o processo di approvazione integrato: sei costretto a ricorrere ai commenti e ai follow-up manuali per inoltrare una procedura operativa standard in revisione

Il controllo delle versioni diventa complicato su larga scala: Documenti Google consentono solo Documenti Google consentono solo 40 versioni denominate per documento , rendendo difficile il monitoraggio della versione corrente tra decine di procedure operative standard modificate

La ricerca è limitata alla corrispondenza di testo: non è possibile effettuare ricerche nella libreria per categoria, reparto o stato senza l'assegnazione manuale di tag

Nessuna dashboard centralizzata: non è possibile effettuare il monitoraggio dei progetti, il che significa che non è possibile sapere a colpo d'occhio quali procedure operative standard siano aggiornate o in ritardo per la revisione

La proliferazione delle cartelle sostituisce quella degli strumenti: organizzare le procedure operative standard in cartelle annidate crea organizzare le procedure operative standard in cartelle annidate crea una proliferazione del contesto , ovvero il caos che porta i team a sprecare ore alla ricerca di informazioni tra app e piattaforme scollegate

Nessun livello di attività o automazione: non è possibile assegnare automaticamente le revisioni né effettuare la connessione tra una procedura operativa standard e il flusso di lavoro effettivo che descrive

Guarda questo video per una panoramica completa delle migliori alternative ai Documenti Google disponibili:

Come ClickUp semplifica la gestione delle procedure operative standard

Documenti Google funzionano bene per le tue prime poche procedure operative standard, ma nel momento in cui il tuo team supera una certa dimensione, ti ritrovi con file duplicati, versioni misteriose e procedure di cui nessuno si fida più. Questo perché Documenti Google sono solo uno spazio di archiviazione, non collegano le tue procedure operative standard al lavoro effettivo.

È qui che entra in gioco ClickUp. Invece di considerare le procedure operative standard come documenti statici, ClickUp le trasforma in un sistema dinamico, collegato a attività, persone, scadenze e aggiornamenti in un unico posto.

Vediamo come può essere d'aiuto il sistema di gestione delle procedure operative standard!

Crea procedure operative standard (SOP) collegate al lavoro

Crea una knowledge base centralizzata con procedure operative standard sotto forma di documenti ricchi e strutturati che risiedono direttamente all'interno della tua area di lavoro con ClickUp Docs.

Raccogli i flussi di lavoro essenziali in un unico posto con ClickUp Docs

Puoi:

Crea pagine nidificate per organizzare le procedure operative standard per team, processo o funzione

Utilizza la formattazione avanzata (titoli, tabelle, liste di controllo, contenuti incorporati)

Collabora in tempo reale con commenti e menzioni

Collega i documenti direttamente alle attività di ClickUp , in modo che le procedure operative standard siano accanto al lavoro che guidano

Ad esempio, il tuo team di marketing dispone di un documento "Procedura operativa standard per i contenuti" con pagine nidificate dedicate alla scrittura di blog, all'ottimizzazione SEO e alla pubblicazione. Quando un autore apre un'attività, la procedura operativa standard è già collegata: non è necessario cercare su Google Drive o richiedere l'ultima versione.

💡 Suggerimento da esperto: Trasforma i documenti di procedura operativa standard chiavi in mano in wiki per creare una fonte di riferimento chiara. In questo modo, il tuo team saprà sempre a quale versione affidarsi senza dubbi.

Contrassegna un documento ClickUp come wiki in modo che possa fungere da unica fonte di verità

ClickUp Brain agisce come un assistente sensibile all'ambiente di lavoro in grado di scrivere, aggiornare e persino cercare le tue procedure operative standard utilizzando il contesto reale tratto dalle tue attività, dai tuoi documenti e dai tuoi flussi di lavoro.

Chiedi a ClickUp Brain di generare le prime bozze delle procedure operative standard all'interno di ClickUp Docs

Prompt it to:

Genera bozze di procedure operative standard a partire da semplici prompt

Ottieni risposte da tutta l'area di lavoro

Riassumi le procedure operative standard lunghe o estrai i passaggi chiave

Mantieni la documentazione aggiornata man mano che i flussi di lavoro si evolvono

Ad esempio, hai appena impostato un nuovo processo di onboarding. Puoi semplicemente chiedere a ClickUp Brain: "Crea una procedura operativa standard per l'onboarding dei clienti basata sulle nostre attività e sulla nostra lista di controllo attuali". In pochi secondi genererà la documentazione di onboarding con passaggi, ruoli e dipendenze direttamente all'interno del tuo documento ClickUp.

Automatizza la documentazione:

⚡ Archivio modelli: standardizza i documenti e gestisci i processi in un unico posto con il modello di procedura operativa standard di ClickUp. Scarica il modello gratis Ottieni un formato strutturato in modo che le tue procedure operative standard non debbano essere create da zero ogni volta con il modello SOP di ClickUp Otterrai: Sezioni procedure operative standard predefinite (scopo, ambito, ruoli, passaggi, ecc.)

Formato Doc strutturato per una documentazione coerente

Assegnazione delle attività e monitoraggio della titolarità

Supporto integrato per automazioni e revisioni periodiche

Integrazione con funzionalità/funzioni di ClickUp come dashboard e flussi di lavoro

Automatizza i cicli di revisione

Le procedure operative standard funzionano solo se il ciclo di vita dei documenti viene mantenuto aggiornato.

ClickUp Automazioni garantisce che ciò avvenga senza dover fare affidamento sulla memoria. Consente di impostare cicli di revisione ricorrenti (mensili, trimestrali, ecc.) e assegna automaticamente le procedure operative standard ai titolari per gli aggiornamenti.

Nessuno deve ricordarsi di rivedere le procedure operative standard perché ClickUp Automations le integra direttamente nel sistema

Puoi anche impostare delle condizioni per consentire il trigger di flussi di lavoro di approvazione prima che le modifiche vengano pubblicate o per avvisare le parti interessate quando vengono effettuati degli aggiornamenti.

Ad esempio, puoi impostare un'automazione del flusso di lavoro in modo che ogni 30 giorni, l'attività "Procedura operativa standard di onboarding dei clienti":

Riassegnato al responsabile delle operazioni

Passato allo stato "Revisione"

Inviato per l'approvazione una volta aggiornato

💡 Suggerimento da esperto: standardizza i tuoi campi personalizzati di ClickUp (come Reparto, Tipo di procedura operativa standard, Ciclo di revisione). Inoltre, usa i tag di ClickUp per contestualizzare rapidamente; questo rende il filtraggio, la reportistica e le visualizzazioni della dashboard molto più affidabili man mano che la tua libreria di procedure operative standard cresce.

Ottieni una panoramica di tutte le attività relative alle procedure operative standard

Una volta che si dispone di più procedure operative standard, la visibilità diventa il vero problema: chi è responsabile di cosa? Cosa è obsoleto? Cosa non è stato revisionato?

Le dashboard di ClickUp risolvono questo problema permettendoti di visualizzare in tempo reale il tuo sistema di procedura operativa standard. Ti consentono di:

Tieni traccia dello stato delle procedure operative standard (Attive, In revisione, Obsolete)

Visualizza la titolarità tra i team

Controlla le date dell'ultimo aggiornamento o della revisione

Crea report direttamente dai dati relativi alle attività e alle operazioni

Scopri esattamente a che punto sei con i dashboard di ClickUp

La sua potenza deriva dalle schede che puoi aggiungere per personalizzare esattamente ciò che desideri monitorare. Ecco alcuni esempi:

Schede dell'elenco delle attività: mostrano tutte le procedure operative standard in un unico posto con dettagli quali stato, titolare e date di scadenza

Schede tabellari: crea una visualizzazione strutturata, simile a un foglio di calcolo, di tutte le procedure operative standard con i campi personalizzati di ClickUp

Scheda calendario: ti aiuta nel monitoraggio delle prossime scadenze per la revisione delle procedure operative standard

Quando le tue procedure operative standard, le attività, le comunicazioni e l'IA risiedono tutte in un unico spazio di lavoro, smetti di gestire i documenti e inizi a gestire i processi. Questa è la differenza tra una cartella di file e un vero e proprio sistema di gestione delle procedure operative standard.

Ecco cosa ha detto Briettny Curtner, Program Manager presso la Utah Valley University, riguardo a ClickUp:

ClickUp ha centralizzato le nostre operazioni quotidiane e le procedure operative standard, promuovendo la collaborazione all'interno del reparto... Abbiamo apprezzato molto la funzionalità delle dipendenze, poiché anche il nostro reparto lavorava in modo interfunzionale. Questo ci ha aiutato a capire quali fossero i passaggi successivi che stavamo aspettando.

ClickUp ha centralizzato le nostre operazioni quotidiane e le procedure operative standard, promuovendo la collaborazione all'interno del reparto... Abbiamo apprezzato molto la funzionalità delle dipendenze, poiché anche il nostro reparto lavorava in modo interfunzionale. Questo ci ha aiutato a capire quali fossero i passaggi successivi che stavamo aspettando.

Alza i tuoi "standard" con ClickUp

Documenti Google è un ottimo punto di partenza. È semplice, familiare e ti permette di trasferire le tue prime procedure operative standard dalla tua mente a uno spazio condiviso. Ma man mano che il tuo team cresce, le lacune si manifestano rapidamente. Le procedure operative standard fanno parte del modo in cui il tuo team opera ogni giorno e, a un certo punto, è necessario che siano collegate al lavoro stesso.

È qui che entra in gioco ClickUp. Invece di gestire le procedure operative standard parallelamente al tuo lavoro, le gestisci direttamente al suo interno. Con Docs, le tue procedure operative standard risiedono all'interno del tuo spazio di lavoro, proprio accanto alle attività e ai progetti. ClickUp Brain genera bozze delle procedure operative standard e le aggiorna sotto forma di flussi di lavoro, mentre ClickUp Automazioni ti aiuta a impostare cicli di revisione ricorrenti.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅

Domande frequenti

Documenti Google non offrono un modello dedicato alle procedure operative standard nella sua galleria di modelli. Puoi crearne uno tu stesso strutturando un documento vuoto con titoli relativi a scopo, ambito, ruoli, passaggi e cronologia delle revisioni, quindi salvandolo come modello riutilizzabile in una cartella condivisa.

In Documenti Google, dovrai affidarti all'organizzazione delle cartelle, a convenzioni di denominazione coerenti e al monitoraggio manuale, come un indice in un foglio di calcolo. D'altra parte, un'area di lavoro dedicata come ClickUp ti consente di taggare, filtrare e visualizzare in dashboard l'intera libreria delle procedure operative standard, in modo che nulla passi inosservato.

Documenti Google gestiscono bene la creazione dei documenti, ma mancano di automazione del flusso di lavoro, percorso di approvazione, monitoraggio dello stato e ricerca centralizzata. Al contrario, un sistema di gestione delle procedure operative standard dedicato come ClickUp collega la tua documentazione al lavoro effettivo che descrive, mantenendo tutto ricercabile in un unico posto.

Sì, i Documenti Google supportano la modifica in tempo reale, i commenti e la modalità suggerimenti, che funzionano bene per la stesura di singole procedure operative standard (SOP). Il limite emerge quando si lavora su larga scala e sono necessari flussi di lavoro di approvazione strutturati o la visibilità su chi sta lavorando a cosa nell'intera libreria.