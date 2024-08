10 modelli di SOP gratuiti e come scrivere una SOP per il vostro team

Sappiamo che tutte le organizzazioni sono composte da diverse parti in movimento. ♻️

Ma perché l'organizzazione abbia successo e sia produttiva, queste diverse parti devono funzionare in sincronia tra loro.

Come una Honda CRV del 2008 che funziona ancora come nuova, i controlli di routine, le messe a punto, i test e la cura quotidiana sono indispensabili per mantenere i team al massimo delle loro capacità.

Ma come si fa a far sì che tutti i membri di un team siano sempre sulla stessa lunghezza d'onda?

inserite le vostre procedure operative standard (SOP)

Avere una SOP completa, accessibile e digeribile è molto più che un'operazione un manuale per i dipendenti o un lungo documento che definisce le "regole" dell'azienda

È una risorsa per allineare e informare i membri del team sulle aspettative di base e su come applicare i loro sforzi nel modo più produttivo.

Creare un SOP dettagliato e facilmente consultabile dai dipendenti non è un'impresa da poco, ma fortunatamente ci sono modi per verificare che tutte le anatre del SOP siano in fila. 🦆

salutate i modelli di procedure operative standard

Continuate a leggere per accedere a 10 modelli di SOP gratuiti per ClickUp, Google Docs e Microsoft Word. Inoltre, alcune domande frequenti, vantaggi e suggerimenti sulle SOP.

Che cos'è una procedura operativa standard (SOP)?

A procedura operativa standard (SOP) è un insieme di istruzioni di livello medio-alto che documentano come un'organizzazione o un team debba svolgere compiti specifici.

Pensate alla vostra SOP come a una guida passo-passo che definisce un processo specifico, un po' come il manuale di istruzioni fornito con la vostra cassettiera Ikea. 🔨

L'obiettivo principale di una procedura operativa standard è quello di aumentare l'efficienza e il coordinamento del team riducendo gli errori di comunicazione e l'ambiguità nei processi quotidiani.

Non ci si aspetterebbe che i nuovi membri di un team riescano ad avere successo e a stare al passo con il loro carico di lavoro senza una qualche forma di istruzione che li guidi, giusto? certo che no! Devono prima imparare le regole. Ma le SOP non sono solo per i nuovi membri del team, sono per tutti. 🤝

Vantaggi della creazione di un POS

La creazione di una SOP chiara è il primo passo per un efficace gestione del flusso di lavoro perché definisce le aspettative del team e le istruzioni chiare a cui i membri possono fare riferimento in qualsiasi momento. Scrivendo le SOP per ogni processo all'interno di un flusso di lavoro, potete aiutare il vostro team a ottenere risultati di qualità, più rapidamente.

Ecco un elenco di altri vantaggi significativi delle SOP:

Aumento della conformità su tutta la linea

Considerate la vostra SOP come una fonte di verità per rafforzare le best practice che i membri del team dovrebbero seguire in ogni momento.

In questo modo non solo si eliminano le fasi extra o inutili di un processo, ma si verifica che l'azienda sia in linea con le normative e le linee guida più importanti.

Miglioramento dei processi di onboarding

Le SOP sono particolarmente utili durante l'inserimento di nuovi membri del team: i dipendenti che comprendono le aspettative del proprio ruolo sono in definitiva più felici, più a loro agio e più produttivi grazie a questo livello di trasparenza iniziale.

Facilitare il controllo di qualità

Se la vostra SOP è ben scritta e facile da seguire, non importa chi è al lavoro in un determinato giorno. Digeribile istruzioni sui dettagli del processo aiutano i membri a rendersi responsabili del lavoro che producono ogni giorno e a mantenere gli obiettivi a lungo termine del team in primo piano in ogni progetto.

Formazione standardizzata

Le SOP definiscono le fasi e le responsabilità di un processo in modo che possa essere eseguito sempre nello stesso modo. Se da un lato sono utili per chi svolge un determinato compito, dall'altro sono anche un vantaggio per chi forma i nuovi membri del team.

Soprattutto per le azioni di routine, è facile dimenticare aggiornamenti recenti o piccoli dettagli. Le SOP diventano quindi una guida quando si accompagna un nuovo membro del team in un'attività che si svolge da anni.

Tipi di formati SOP

Le SOP definiscono lo standard per processi aziendali ma non si limitano a un unico formato. Esistono diversi tipi di SOP e, a seconda dello scopo, dello stile di lavoro, delle dimensioni del team e del pubblico, la SOP può assumere diverse forme.

Lista di controllo

Le SOP a lista di controllo sono facili da scrivere, da capire e da completare.

uno dei principali vantaggi di questo stile di SOP..

Le liste di controllo non devono essere seguite in un ordine specifico. L'importante è che tutte le voci dell'elenco vengano controllate e verificate prima di proseguire.

Questo formato di SOP è particolarmente utile per i processi aziendali semplici o come ultimo passaggio prima di inviare un progetto per l'approvazione finale. ✅

Creare liste di controllo in ClickUp utilizzando i comandi Slash in qualsiasi commento o documento, oppure aggiungerle alla fine di qualsiasi attività

Elenco passo-passo

Un elenco passo-passo è simile a una lista di controllo, ma richiede che il processo segua un ordine specifico.

L'intera procedura è descritta dall'inizio alla fine con passaggi brevi e facili da seguire.

I team che eseguono processi semplici ma sensibili al tempo traggono grande beneficio da questo formato SOP. ⏱

Elenco gerarchico

Mentre i primi due formati sono ideali per i processi semplici, il formato SOP gerarchico è ideale per le procedure complesse in più fasi che richiedono informazioni aggiuntive o compiti complessi.

Ad esempio, la prima fase di una SOP di onboarding può richiedere a un nuovo dipendente di creare un account utente. Nella struttura dell'elenco gerarchico, questa fase descriverebbe in dettaglio tutti i compiti coinvolti in quella fase, compresi aspetti quali:

Inserire un nome utente

Creare una password

Completare un profilo

Quindi, se i vostri processi prevedono spesso sottoattività, approvazioni multiple o dipendenze da attività, questo formato potrebbe essere adatto!

Diagramma di flusso

I diagrammi di flusso sono rappresentazioni altamente visive del flusso di lavoro e, come formato SOP, aiutano il team a capire come ogni fase di un processo sia correlata all'altra.

Un diagramma di flusso non solo permette ai dipendenti di capire meglio come funziona l'intero processo, ma li aiuta anche a comprendere come la loro parte del processo contribuisca al quadro generale.

Le lavagne ClickUp offrono tutte le funzioni creative e di collaborazione necessarie per costruire il diagramma di flusso SOP perfetto

10 modelli di SOP per ClickUp, Microsoft Word e Google Docs

Iniziare una SOP da zero può essere scoraggiante, ma non deve esserlo.

Anche se scrivete procedure operative standard da anni, i modelli di SOP sono un modo eccellente per accelerare il lavoro del team, aiutarvi a ottenere una nuova prospettiva sul processo e assicurarvi che le vostre basi siano coperte.

Inoltre, molti di essi sono gratuiti!_ 💸

Ecco 10 dei nostri modelli di procedure operative standard preferiti per ClickUp, Microsoft Word e Google Docs. Questi modelli supportano una varietà di casi d'uso e sono dotati di funzioni indispensabili per tutte le vostre esigenze di SOP.

1. Modello di SOP standard di ClickUp

Create e implementate facilmente nuove procedure operative standard in tutta la vostra azienda con questo modello SOP di ClickUp

Questo modello di facile utilizzo Modello SOP di ClickUp è perfetto per far funzionare le cose in modo rapido. 💨

Se state cercando di implementare una nuova procedura in un team affiatato o in un'intera azienda, questo modello di SOP fa al caso vostro. Con uno schema di alto livello che copre tutti gli aspetti possibili, questa cartella ClickUp vi aiuterà a organizzare le vostre SOP in modo semplice e gestibile.

In questo modello di SOP sono presenti quattro sezioni denominate Overview, Who, Where e When, in modo che chiunque acceda a questa SOP sappia esattamente come orientarsi, anche a prima vista.

Scarica il modello di SOP standard

2. Modello di SOP HR di ClickUp

Modello di SOP per le risorse umane di ClickUp

Se avete prestato attenzione all'ultimo Tendenze dell'automazione delle risorse umane (colpevole), allora sapete che Risorse umane (HR) sta affrontando cambiamenti cruciali ed entusiasmanti. Un reparto che per lungo tempo è stato dominato da processi aziendali manuali sta iniziando ad abbracciare nuovi modi di automatizzare le attività ripetitive . 🙌🏼

Avere un sistema flessibile Modello HR come questo Modello di SOP HP di ClickUp è un modo eccellente per definire rapidamente i nuovi processi di assunzione automatizzati e distribuire le informazioni all'intero reparto.

Questo modello di SOP organizza tutte le mansioni delle risorse umane, dall'assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando Le lavagne digitali di ClickUp .

Scarica il modello di SOP per le risorse umane

3. Modello di SOP per il marketing di ClickUp

Modello di SOP di marketing di ClickUp

Ogni successo campagna di marketing è composta da innumerevoli sforzi. Davvero, ci vogliono molto tempo, sforzi e riflessioni accurate per realizzare una strategia di marketing completa e coinvolgente. Con così tanti elementi, un POS è fondamentale.

Questo Modello di SOP di marketing di ClickUp è perfetto per semplificare le procedure complesse di una campagna in una struttura Documenti ClickUp che ogni membro del team può facilmente consultare in qualsiasi momento.

Questo modello di SOP fornisce l'ossatura di una SOP dettagliata e chiara per gestione dei progetti di marketing i documenti di ClickUp sono stati inseriti nell'editor di documenti collaborativo e accattivante di ClickUp. I documenti ClickUp sono ricchi di funzioni di stile, personalizzazione e formattazione per fornire al vostro team tutte le informazioni e le risorse necessarie per offrire una qualità costante in qualsiasi progetto di marketing.

Scarica il modello di SOP per il marketing

4. Modello di SOP per organizzazioni non profit di ClickUp

Modello di SOP per organizzazioni non profit di ClickUp

Quale modo migliore per dare vita alla vostra SOP se non attraverso un modello standardizzato tanto elaborato quanto visivamente sorprendente?

Il Modello di SOP per organizzazioni non profit di ClickUp è questo modello.

Questo documento di ClickUp, facile da usare per i principianti, vi aiuta a stabilire un piano completo per la gestione delle attività un progetto no-profit d'impatto esecuzione. È ora che voi e il vostro team diciate addio alle domande "Cosa facciamo adesso?" una volta per tutte.

Scarica il modello di SOP per le organizzazioni non profit

5. Modello di SOP per ristoranti di ClickUp

Modello di SOP per ristoranti di ClickUp

Non c'è modo migliore per organizzare e visualizzare le SOP di un ristorante di questo modello Modello di SOP per ristoranti di ClickUp .

Questo modello di SOP personalizzabile funge da fonte di informazione definitiva per il funzionamento efficace e di successo di un ristorante.

Scarica il modello di SOP del ristorante

6. Modello di SOP per tecnico sanitario da Microsoft Word

Modello di SOP per tecnici medici di Microsoft Word Se siete alla guida di un team di tecnici medici, un modello come questo modello di SOP per tecnici medici di Microsoft Word vi aiuterà a definire i vostri complessi processi interni in modo facile da seguire. Scarica il modello di SOP per tecnici medici

7. Modello di procedura operativa standard di Microsoft Word

Modello di SOP standard di Microsoft Word Il modello di procedura operativa standard in Microsoft Word copre tutte le aree che dovrete includere quando comunicate le procedure per il vostro team. È sufficiente modificare l'esempio fornito nel documento Word per personalizzare il modello di SOP in base al vostro caso specifico. Scarica il modello di SOP standard in Word

8. Modello di SOP aziendale di Microsoft Word

Modello di SOP aziendale da Microsoft Word Il modello di SOP aziendale di Microsoft Word è stato progettato per servire diversi casi d'uso. Se volete stabilire le regole di base per la revisione di qualsiasi cosa, dalle attrezzature mediche alle operazioni di marketing, questo modello di SOP è in grado di farlo.

Questa risorsa funge sia da modello di scrittura che da guida per l'utente, con testo evidenziato in ogni sezione che spiega come affrontare ogni compito. Un tocco di classe, Microsoft Word. Scarica il modello di SOP aziendale

9. Modello di SOP standard di Google Docs

Modello SOP standard di Google Docs E per tutti i team G Suite là fuori..

Questo modello di SOP di Google Docs è semplice e diretto. 🙌🏼

... È anche essenzialmente il concorrente uno a uno del modello SOP di Microsoft Word elencato sopra.

È dotato di una tabella formattata in modo attraente e intuitivo con sottosezioni ben delineate per Dettagli della procedura, Scopo, Campo e Cronologia delle revisioni, ideale per i ruoli che richiedono una supervisione passo dopo passo. Scarica il modello di SOP standard di Google Docs

10. Modello SOP semplice in Google Docs

Modello di SOP semplice da Google Docs Questo modello di SOP di Google Docs è suddiviso in sette sezioni con istruzioni chiare su come compilare tali sezioni.

I segmenti includono Scopo (come si chiama il processo), Scopo (a chi è destinato) e Responsabilità (membri del personale responsabili della gestione degli aspetti più cruciali della SOP), per citarne solo alcuni. Scarica il modello di SOP semplice di Google Docs

Come scrivere una SOP

I modelli di SOP sono un ottimo modo per iniziare a scrivere rapidamente le procedure operative. Forniscono la struttura di base che si può compilare e personalizzare a seconda delle necessità, ma cosa dovrebbe dire effettivamente la vostra procedura operativa standard (SOP)?

Se non ne avete mai creata una da zero o non avete a disposizione dei modelli di SOP, questa è la domanda del momento. ⏰

Per fortuna, abbiamo già fatto i compiti anche in questo campo. Ecco alcuni suggerimenti che possono aiutarvi a sviluppare la vostra SOP incentrata sull'utente:

Conoscere l'obiettivo: Chiedetevi che cosa porterà al team, come migliorerà l'esperienza del team e se sarà conforme agli standard aziendali. Sapere cosa volete ottenere con la vostra SOP vi aiuterà a identificare un punto di partenza pratico.

Definire l'utente finale: Ovvero, conoscere il pubblico. A chi è destinata questa SOP?

**Le migliori SOP sono scritte in gruppo. Il feedback non farà altro che rendere la SOP più forte e dettagliata. Inoltre, è probabile che si arrivi a idee migliori su come completare i compiti in modo più efficiente.

Determinare l'ambito e il formato della SOP: La complessità della procedura che state definendo nella SOP ne determinerà il formato. La cosa migliore da fare è pensare in modo elementare: come si può scomporre il processo nel modo più semplice possibile?

Iniziare con uno schema: Uno schema vi aiuterà a stabilire i punti chiave della vostra SOP prima di iniziare la stesura. Inoltre, vi aiuterà a rimanere in carreggiata ed eventualmente a ridurre alcune revisioni prima che la vostra SOP venga approvata!

Questi suggerimenti vi aiuteranno a creare una SOP completa anche con l'aiuto di un modello, ma se i modelli di SOP non fanno per voi, ci sono anche alcuni elementi necessari da tenere a mente.

Bonus:_ Software per il manuale del dipendente

Elementi esemplificativi di un POS

Soprattutto se state creando la prima bozza o se state delineando un processo piuttosto semplice, seguendo questi nove elementi del documento SOP riuscirete a fare un buon lavoro.

Se siete pronti, aprite un documento ClickUp e seguiteci!

ClickUp Docs consente di lavorare in modo più efficiente con i comandi di formattazione ricca e di slash

Intestazione: Deve includere il titolo, il numero del documento e la versione. L'intestazione deve identificare in modo chiaro e sintetico l'attività in questione Scopo: Definire l'intento del documento. Cercate di non superare le due frasi **Ambito di applicazione: definire a chi o a cosa si applica il processo Riferimenti e documenti correlati: Includere tutti i documenti o i riferimenti necessari per comprendere ed eseguire efficacemente il processo Definizioni: Descrivete la terminologia che potrebbe non essere familiare al vostro pubblico e specificate eventuali abbreviazioni o acronimi Ruoli e responsabilità: Definire i ruoli responsabili dell'esecuzione del processo Procedura: Includere solo i passaggi necessari per raggiungere l'obiettivo della procedura. Ricordate che è la qualità che conta, non la quantità Cronologia delle revisioni: Questa sezione serve a registrare le modifiche apportate alla procedura e le relative motivazioni Firma di approvazione: Questa sezione si trova in genere in fondo alla pagina o alla fine del documento, ma non tutte le SOP ne richiedono una. Le firme di approvazione possono includere l'autore, il revisore o il responsabile coinvolto

Chi trae vantaggio dall'uso di una SOP?

I team del servizio clienti: Le procedure operative standard (SOP) sono importanti per i team del servizio clienti per garantire che tutte le interazioni con i clienti siano professionali e coerenti. Questo documento delinea il processo di gestione di qualsiasi richiesta del cliente, come rimborsi o resi, in modo che i membri del team possano fornire il miglior servizio possibile.

Le aziende: Avere una procedura operativa standard (SOP) consente alle aziende di rimanere organizzate e di assicurarsi che tutte le attività siano completate in tempo. Questo documento aiuta a tenere traccia dei progressi e a garantire che tutte le parti interessate siano a conoscenza di eventuali modifiche o aggiornamenti necessari per il progetto.

La risposta è: modelli SOP

La costruzione di una procedura operativa standard completa può essere un processo lungo, ma un modello di SOP flessibile è un modo eccellente per massimizzare il tempo a disposizione durante lo sviluppo di questa risorsa di alto livello.

Indipendentemente dallo stile di lavoro che preferite, esiste un modello di SOP che fa al caso vostro. Ma se siete alla ricerca di un'opzione tanto potente quanto efficace dal punto di vista dei costi, vi consigliamo di iniziare con ClickUp .

Pianificate progetti, gestite flussi di lavoro e create SOP dettagliate da condividere con l'intero team, tutto in ClickUp

I modelli di procedure operative standard presentati in questo elenco sono solo una piccola parte di Della vasta libreria di modelli di ClickUp per ogni caso d'uso -per non parlare del suo ricco set di funzionalità per la produttività e personalizzabili strumenti di gestione del progetto disponibili su qualsiasi piano tariffario.

Con oltre 15 viste personalizzabili del flusso di lavoro , innumerevoli modi per automatizzare le attività ripetitive, e oltre 1.000 integrazioni clickUp è la piattaforma ideale per creare SOP dettagliate per team e aziende di qualsiasi dimensione.

Accesso a tonnellate di documenti personalizzabili e collaborativi Strumenti SOP tra cui ClickUp Docs e Whiteboards, oltre a un numero illimitato di attività e membri a costo assolutamente zero quando ci si iscrive a Il piano gratuito per sempre di ClickUp .

Allora, cosa state aspettando? Iniziate oggi stesso con ClickUp !