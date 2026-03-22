Asana vs. ClickUp: ciò di cui le piccole imprese hanno bisogno oggi

Sei a metà di un progetto per un cliente quando le cose iniziano a sfuggirti di mano. Un'attività che la settimana scorsa era "quasi terminata" non lo è ancora, e il feedback è sepolto in un thread che nessuno riesce a trovare.

Quindi fai quello che fanno la maggior parte dei piccoli team. Aggiungi un altro strumento, una lista di controllo o una soluzione alternativa. Per una settimana o due, sembra di avere di nuovo tutto sotto controllo. Ma poi non è più così.

In un confronto tra Asana e ClickUp, entrambi gli strumenti promettono di mettere ordine nel caos. Ma per una piccola impresa, questa scelta riguarda il modo in cui il tuo team lavora effettivamente quando le scadenze sono strette, i ruoli si sovrappongono e non c'è un reparto operativo che si occupi di sistemare le cose dietro le quinte. Confrontiamo i due strumenti per aiutarti a fare la scelta migliore! 🌟

Asana e ClickUp a colpo d'occhio

Prima di approfondire l'argomento, ecco una rapida panoramica delle caratteristiche di Asana e ClickUp.

Questa tabella evidenzia le differenze fondamentali nel loro approccio, aiutandoti a capire fin dall'inizio quale filosofia si adatta meglio alle esigenze del tuo team. 👇

Categoria Asana ClickUp Ideale per Teams che desiderano una gestione mirata delle attività Teams che desiderano un'unica piattaforma per tutto il lavoro Punti di forza Interfaccia pulita, flussi di lavoro intuitivi Area di lavoro con IA integrata, personalizzazione, documenti incorporati, lavagne online, chat e altre funzionalità Approccio all'IA Componente aggiuntivo per le funzioni IA IA nativa (ClickUp Brain) in tutte le funzionalità/funzioni Curva di apprendimento Curva di apprendimento iniziale più bassa Inizio più impegnativo, maggiore flessibilità a lungo termine Visualizzazioni e struttura Elenchi, bacheche e calendari efficaci; Gantt/carico di lavoro richiede livelli superiori Viste avanzate di ClickUp (elenco, bacheca, diagramma di Gantt, calendario, mappa mentale, carico di lavoro) nei piani di livello inferiore Collaborazione Commenti sulle attività, menzioni, messaggistica di base Documenti integrati, chat, lavagne online e registrazione dello schermo riducono la proliferazione degli strumenti Automazioni Regole e modelli semplici Le automazioni granulari con condizioni/trigger sono più scalabili assistenza Buon centro assistenza; disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, principalmente per le aziende Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche nei piani di livello inferiore; rilascio rapido delle funzionalità/funzioni

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Cos'è ClickUp?

ClickUp è il primo spazio di lavoro con IA convergente al mondo in cui i tuoi progetti, documenti, conversazioni e analisi convivono insieme, con un'IA contestuale integrata come livello di intelligenza che comprende il tuo lavoro e ti aiuta a portarlo avanti.

Per una piccola impresa, questa distinzione è fondamentale perché determina se dovrai pagare e gestire una serie di strumenti separati o gestire l'intera attività da un unico posto.

📮 ClickUp Insight: Il 24% delle persone sogna una "scheda principale" che gestisca tutto contemporaneamente. La logica è semplice: il nostro cervello non è fatto per destreggiarsi tra decine di schede aperte, e ogni nuova finestra aggiunge un leggero stress e un carico cognitivo, anche se non te ne accorgi. 🧠 Con ClickUp Brain MAX, puoi centralizzare le informazioni, effettuare ricerche su più modelli di IA e recuperare ciò che ti serve all'istante. Questo assistente desktop basato sull'IA ti offre un unico punto di accesso senza l'ansia di dover tenere tutto aperto. Meno disordine, meno stress, più controllo. ✨

Prezzi di ClickUp

Cos'è Asana?

Cos'è Asana?

tramite Asana

Asana è una piattaforma di gestione del lavoro basata su cloud progettata per aiutare i team a organizzare le attività, monitorare i progetti e collaborare in modo efficiente. Struttura il lavoro in progetti, attività, attività secondarie e sequenze.

Puoi assegnare responsabilità, fissare scadenze e monitorare lo stato dei progetti attraverso visualizzazioni intuitive come elenchi, bacheche, calendari e diagrammi di Gantt. Offre un modo chiaro e prevedibile per gestire progetti lineari.

Prezzi di Asana

Free

Piano Starter: 13,49 $ al mese per utente

Vantaggio: 30,49 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Confronto delle funzionalità per piccoli team

Un lungo elenco di funzionalità è inutile senza un contesto. Ciò che conta davvero è come queste funzionalità risolvono i problemi concreti che il tuo piccolo team affronta ogni giorno, specialmente quando non hai un project manager dedicato a configurare sistemi complessi.

Cominciamo! 💪

Funzionalità n. 1: Facilità d'uso e curva di apprendimento

L'ostacolo maggiore per qualsiasi nuovo software è convincere il tuo team a utilizzarlo davvero. Se la configurazione è troppo complessa, le persone torneranno alle loro vecchie abitudini di usare email e fogli di calcolo, vanificando lo scopo dell'investimento. La curva di apprendimento di uno strumento diventa un fattore critico:

Asana

Asana è nota per la sua semplicità iniziale. L'interfaccia utente pulita e il design intuitivo consentono alla maggior parte dei membri del team di iniziare a creare e gestire attività in pochi minuti. Per una piccola impresa che ha solo bisogno di un semplice elenco di cose da fare per organizzarsi rapidamente, questo è un vantaggio significativo.

ClickUp

ClickUp adotta un approccio diverso. Ti offre un maggiore controllo sull'impostazione della tua area di lavoro, inclusi stati, visualizzazioni, strutture delle attività e automazioni, per assicurarti di eliminare la dispersione del lavoro. Ma questa flessibilità implica che non hai un punto di partenza predefinito. È necessario un po' più di ragionamento iniziale.

Detto questo, è qui che ClickUp inizia a dare i suoi frutti. Invece di costringere il tuo team a un modo di lavorare prestabilito, puoi modellare lo strumento in base al modo in cui già operi.

🏆 Vincitore: è un pareggio! Se hai bisogno di qualcosa che il tuo team possa imparare a usare immediatamente con una configurazione minima, Asana ha un vantaggio. Ma se desideri un sistema in grado di adattarsi alla crescita della tua attività, ClickUp è una scelta valida.

💡 Consiglio dell'esperto: Evita le difficoltà iniziali di configurazione utilizzando i modelli di ClickUp, che offrono strutture già pronte per centinaia di casi d'uso, dalle campagne di marketing all'onboarding dei clienti. Questo ti permette di iniziare rapidamente e poi personalizzare la piattaforma man mano che la tua attività cresce.

Funzionalità n. 2: Gestione delle attività e del project management

Probabilmente la tua azienda deve destreggiarsi tra diversi tipi di lavoro, come i progetti dei clienti, le operazioni interne, le campagne di marketing e lo sviluppo dei prodotti. Un sistema rigido che tratta tutti i lavori allo stesso modo crea caos:

Asana

Asana è incentrata sulla chiarezza. Attività, attività secondarie, scadenze e dipendenze sono facili da impostare e seguire. Puoi assegnare il lavoro, aggiungere date di scadenza, allegare file e effettuare il monitoraggio dei progressi senza troppe difficoltà. Funzionalità come scadenze, attività cardine e dipendenze rendono facile pianificare il lavoro senza perdersi nei dettagli.

ClickUp

ClickUp approfondisce sia la gestione delle attività che il project management. Utilizza una struttura annidata composta da Workspace, Space, Cartella, Elenco e attività di ClickUp per organizzare qualsiasi cosa. Ciò significa che puoi creare uno spazio dedicato per ogni reparto, come "Marketing" o "Lavoro con i clienti", e poi utilizzare Cartelle e Elenchi per gestire singoli progetti e iniziative all'interno di quel reparto.

🏆 Vincitore: ClickUp trionfa! Gestisce meglio la complessità e, per le piccole imprese in crescita, questa flessibilità fa davvero la differenza.

🚀 Vantaggio di ClickUp: osserva il tuo lavoro da qualsiasi angolazione con oltre 15 viste di ClickUp. Non sei vincolato a un unico formato e ogni membro del team può scegliere la vista più adatta al proprio modo di pensare e pianificare.

Assegna le attività a più assegnatari, suddividi il lavoro in attività secondarie e effettua il monitoraggio del tempo con le viste di ClickUp

Avrai accesso a:

Vista Elenco: una potente lista delle cose da fare per organizzare, ordinare e filtrare le attività

Vista Bacheca: una bacheca in stile Kanban perfetta per una bacheca in stile Kanban perfetta per visualizzare i flussi di lavoro

Diagramma di Gantt: una sequenza temporale per pianificare i progetti e gestire le dipendenze

Visualizzazione calendario: un classico calendario per la programmazione e la pianificazione di contenuti o campagne

Sequenza: una visualizzazione lineare per la pianificazione strategica e una visualizzazione lineare per la pianificazione strategica e la gestione delle risorse

Quando le conversazioni del tuo team avvengono in un'app, i piani del progetto in un'altra e la documentazione in una terza, si crea una frammentazione del contesto. Ciò significa che i team sprecano ore alla ricerca delle informazioni di cui hanno bisogno su più piattaforme.

Asana

Asana mantiene la collaborazione aziendale strettamente legata alle attività. Puoi commentare direttamente sulle attività, taggare i colleghi, allegare file e mantenere le conversazioni contestualizzate. C'è anche una finestra In arrivo che mostra aggiornamenti, menzioni e attività in tutti i progetti, aiutando le persone a rimanere al passo con il proprio lavoro. Funziona bene insieme a strumenti come Slack o l'email, piuttosto che riunire tutto in un unico posto.

ClickUp

ClickUp punta ancora di più sulla centralizzazione della collaborazione all'interno dello strumento stesso. A livello di attività, hai a disposizione commenti in thread, menzioni, condivisione di file e la possibilità di assegnare i commenti come elementi da intraprendere. In questo modo, il feedback si trasforma in lavoro.

Elimina la dispersione del lavoro grazie agli strumenti di collaborazione integrati direttamente in ClickUp.

Chat di ClickUp : partecipa a conversazioni in canali dedicati o direttamente accanto alle tue attività, in modo che le discussioni rimangano collegate al lavoro partecipa a conversazioni in canali dedicati o direttamente accanto alle tue attività, in modo che le discussioni rimangano collegate al lavoro

ClickUp Docs : Crea brief di progetto, ordini del giorno delle riunioni e wiki aziendali collegati direttamente alle tue attività, garantendo a tutti l'accesso alle informazioni più recenti Crea brief di progetto, ordini del giorno delle riunioni e wiki aziendali collegati direttamente alle tue attività, garantendo a tutti l'accesso alle informazioni più recenti

Lavagne ClickUp : Fai brainstorming di idee, mappa i flussi di lavoro e pianifica i progetti in modo visivo con il tuo team in tempo reale Fai brainstorming di idee, mappa i flussi di lavoro e pianifica i progetti in modo visivo con il tuo team in tempo reale

🏆 Vincitore: vince ClickUp! Riunisce conversazioni, documenti e piani in un unico sistema, riducendo il passaggio da uno strumento all'altro.

Riunisci il tuo team online:

Funzionalità n. 4: Capacità di automazione

In una piccola impresa, il tuo team ricopre diversi ruoli. Ogni minuto dedicato a processi manuali, come l'aggiornamento dello stato di un progetto o il promemoria di una scadenza, è un minuto che non viene dedicato ad attività strategiche e redditizie.

Entrambe le piattaforme offrono le automazioni, ma l'accessibilità e le funzionalità differiscono:

Asana

Asana affronta l'automazione puntando sulla semplicità. La sua funzionalità "Regole" ti consente di automatizzare azioni comuni come l'aggiornamento delle date di scadenza e l'invio di notifiche. Tuttavia, l'automazione in Asana tende a rimanere entro limiti definiti. Gestisce bene i flussi di lavoro lineari. Ma se i tuoi processi prevedono condizioni, azioni trasversali ai progetti o logiche a più livelli, potresti iniziare a incontrare dei limiti.

ClickUp

Le automazioni di ClickUp sono progettate per eseguire e ottimizzare i tuoi flussi di lavoro al posto tuo. Grazie a una vasta libreria di trigger, condizioni e azioni, puoi automatizzare quasi tutte le attività ripetitive senza scrivere una sola riga di codice.

Puoi scegliere da un'ampia libreria di ricette di automazione predefinite o crearne di personalizzate. Hai a disposizione Trigger (un evento che avvia un'automazione), Condizioni (criteri che devono essere soddisfatti affinché l'automazione venga eseguita) e Azioni (l'attività che l'automazione esegue).

🏆 Vincitore: ClickUp si aggiudica la vittoria! Offre maggiore flessibilità, controllo e scalabilità, rendendolo più adatto ai team.

🚀 Vantaggio di ClickUp: Automatizza le decisioni e l'esecuzione con i Super Agent di ClickUp. Puoi andare oltre l'automazione basata su regole e passare a flussi di lavoro che si adattano e rispondono effettivamente in base al contesto. In pratica, puoi delegare parti del tuo flusso di lavoro all'IA che comprende cosa sta succedendo all'interno del tuo spazio di lavoro.

Elimina completamente la necessità di coordinamento manuale con ClickUp Super Agents

Ad esempio, hai appena spostato un'attività in "Revisione cliente". Invece di coordinare manualmente i passaggi successivi, puoi creare un agente personalizzato per:

Verifica se tutte le attività secondarie sono state completate

Riassumi il risultato finale in un aggiornamento di facile comprensione per il client

Tag l'account manager e assegnate un follow-up

Imposta un promemoria se il cliente non ha risposto entro due giorni

Crea il tuo primo Super Agente:

Nessuno strumento può fare tutto, e la tua piccola impresa probabilmente si affida a poche app chiave come Google Drive per i file o Teams per le chat veloci. Il problema è che questo crea silos di informazioni. Sia Asana che ClickUp offrono un'ampia gamma di integrazioni con strumenti aziendali popolari:

Asana

Asana si integra perfettamente con la maggior parte degli strumenti già utilizzati dalle piccole imprese. Ciò include app per la comunicazione (come Slack), la condivisione di file (Google Drive, Dropbox) e i calendari. I punti di forza sono l'affidabilità e la facilità di configurazione. La maggior parte delle integrazioni è plug-and-play: basta effettuare la connessione dello strumento, impostare alcune preferenze e funziona.

ClickUp

ClickUp adotta un approccio più ampio. Le integrazioni di ClickUp ti consentono di effettuare connessioni con oltre 1.000 strumenti di vario tipo in diverse categorie, tra cui comunicazione, sviluppo, spazio di archiviazione, monitoraggio del tempo e altro ancora. Tuttavia, cerca anche di eliminare la proliferazione di strumenti, riducendo il numero di strumenti di cui hai bisogno in primo luogo.

Ad esempio, invece di fare ampio ricorso a strumenti esterni, ClickUp integra funzionalità quali documenti, chat, lavagne online e monitoraggio del tempo nella stessa piattaforma.

🏆 Vincitore: è un pareggio! Se desideri un controllo più approfondito e la possibilità di consolidare gli strumenti nel tempo, ClickUp ti offre maggiore flessibilità, mentre Asana ti aiuta con integrazioni semplici e immediate.

Funzionalità di IA per i team delle piccole imprese

L'IA per le piccole imprese è come quel membro del team in più che non puoi permetterti di assumere. È il copywriter che ti aiuta a redigere le email di marketing, l'amministratore che riepiloga/riassume gli appunti delle riunioni e il coordinatore di progetto che segnala i colli di bottiglia.

L'utilizzo di più strumenti di IA scollegati tra loro crea una proliferazione incontrollata di IA. Si tratta della diffusione non pianificata di strumenti e piattaforme di IA senza supervisione o strategia, che porta a uno spreco di denaro per le sottoscrizioni, a un lavoro richiesto doppio, a rischi per la sicurezza e a una totale mancanza di controllo sull'impronta di IA della tua organizzazione.

Confrontiamo i due:

Asana

Asana Intelligence si concentra sull'assistenza nelle attività e sul mantenimento dei progetti in linea con gli obiettivi, senza modificare il funzionamento di base dello strumento.

L'assistente IA ti aiuta con:

Riepiloghi delle attività: comprendi rapidamente lunghi thread di commenti o aggiornamenti

Suggerimenti intelligenti: proponi date di scadenza, priorità o passaggi successivi

Aggiornamenti su obiettivi e stato: genera riepiloghi dei progetti per la reportistica

Assistenza sui contenuti di base: riscrivi o modifica il tono dei messaggi

Migliora la visibilità e la chiarezza, ma rimane per lo più entro i limiti dell'assistenza a livello di attività.

ClickUp

L'IA di ClickUp è più integrata nel modo in cui il lavoro viene effettivamente svolto, interagendo con il tuo spazio di lavoro, i dati e i flussi di lavoro.

Otterrai:

Assistenza IA contestuale

ClickUp Brain agisce come un assistente sensibile all'ambiente di lavoro. Estrae il contesto dalle tue attività effettive, dai documenti, dai commenti e persino dagli strumenti collegati.

Chiedi a ClickUp Brain di estrarre informazioni dalla tua area di lavoro e fornirti approfondimenti utili

Cosa può fare:

Rispondi alle domande sul tuo lavoro ("Cosa sta bloccando questo progetto?")

Crea attività, attività secondarie e piani di progetto

Riassumi interi progetti o flussi di attività

Compila automaticamente le proprietà delle attività, come gli assegnatari o le priorità

Cerca tra gli strumenti (Google Drive, GitHub, ecc.) per il contesto

Ad esempio, se ti stai inserendo in un progetto a metà percorso, puoi semplicemente chiedere a ClickUp Brain: "Cosa sta bloccando il progetto di riprogettazione del sito web in questo momento?" Esaminerà attività, commenti e stati, per poi indicarti le attività in ritardo, le dipendenze bloccate e chi è responsabile di cosa.

💡 Suggerimento da esperto: Invita ClickUp AI Notetaker alle tue riunioni virtuali. Trascriverà automaticamente la conversazione, genererà un riepilogo/riassunto e creerà persino degli elementi da intraprendere per te

Uno strumento di IA per desktop

Se ClickUp Brain risiede all'interno della tua area di lavoro, ClickUp Brain MAX estende tale potenza al di fuori di esso. Consideralo come un livello di IA desktop che si estende su tutti i tuoi strumenti.

Estendi l'intelligenza artificiale a tutti i tuoi strumenti e flussi di lavoro con ClickUp Brain MAX

Ecco cosa li distingue:

Funziona come assistente IA sempre attivo su tutte le app (email, documenti, Slack, ecc.)

Ti permette di passare da un modello di IA all'altro in un unico posto, tra cui GPT, Claude e Gemini

Consente la modifica in loco (riscrivi il testo direttamente all'interno di qualsiasi app)

Include la funzione "voice-to-action" ( ClickUp Talk to Text ) per creare attività o contenuti più velocemente

Si collega all'area di lavoro di ClickUp per azioni in tempo reale

Come scegliere lo strumento giusto per il tuo team

Semplifica la tua decisione seguendo un modello pratico.

Concentrati sulla comprensione delle reali esigenze del tuo team piuttosto che sul confronto di ogni singola funzionalità/funzione.

Esamina i tuoi strumenti attuali: fai un elenco di fai un elenco di tutte le applicazioni che il tuo team utilizza per la project management, la documentazione e la comunicazione. Individua dove le informazioni vanno perse o il lavoro viene trascurato quando si passa da una all'altra Identifica i tuoi modelli di flusso di lavoro: i tuoi progetti sono generalmente simili e ripetibili, oppure variano notevolmente? I diversi team (ad es. marketing e operazioni) hanno bisogno di visualizzare il proprio lavoro in modi diversi? Considera il tuo percorso di crescita: dove pensi che sarà la tua azienda tra un anno? Se hai un piano per raddoppiare il tuo team o per intraprendere progetti più complessi, scegli uno strumento in grado di gestire quella situazione futura, non solo quella attuale Prova con un lavoro reale: non limitarti a creare un "progetto di prova". Utilizza la versione gratis di entrambe le piattaforme per portare a termine un piccolo progetto reale dall'inizio alla fine. Presta particolare attenzione ai punti in cui riscontri difficoltà e a quelli in cui senti che il lavoro procede senza intoppi Valuta l'utilità dell'IA: per un piccolo team, l'IA può fare la differenza. Prova le funzionalità/funzioni di IA di ciascuna piattaforma nelle tue attività quotidiane. Scopri quale ti fa risparmiare più tempo nella scrittura, nel riassumere le informazioni o nella creazione di elementi da intraprendere

Qual è lo strumento più adatto alla tua piccola impresa?

La scelta giusta dipende interamente dalle esigenze del tuo team e dalla sua filosofia di flusso di lavoro. Non esiste un unico strumento "migliore", ma solo quello più adatto a te.

Scegli Asana se:

Il tuo team ha bisogno di uno strumento semplice e intuitivo per il monitoraggio delle attività, che non richieda una personalizzazione approfondita

Sei già soddisfatto della tua attuale suite di strumenti per documenti, chat e wiki interni

Iniziare in pochi minuti è più importante che avere una piattaforma in grado di adattarsi a flussi di lavoro complessi e in continua evoluzione

I tuoi progetti sono generalmente semplici e seguono uno schema coerente

Scegli ClickUp se:

Vuoi consolidare il tuo lavoro e ridurre il numero di sottoscrizioni che stai pagando

Il tuo team gestisce una varietà di tipi di progetti che richiedono diverse visualizzazioni e processi personalizzati

Riconosci il valore di un assistente IA in grado di aiutarti nella scrittura, nel riassunto e nell'automazione del lavoro

Prevedi una crescita della tua attività e hai bisogno di una piattaforma in grado di adattarsi alle tue esigenze senza costringerti a una migrazione in un secondo momento

Ecco cosa ha detto Derek Clements, responsabile marketing di BankGloucester, riguardo a ClickUp:

ClickUp offre più funzionalità e un'esperienza migliore rispetto agli altri. Asana era il concorrente più datato ed è ottimo per la gestione delle attività, ma non ha molte funzionalità oltre a quelle... Io utilizzo maggiormente le funzionalità di base di ClickUp come spazi/cartelle/elenchi e la vista Calendario, poiché sono le più versatili. Tuttavia, se hai bisogno di un formato o di una visualizzazione specifica, ClickUp offre tantissime funzionalità più approfondite come il monitoraggio del tempo, l'automazione delle attività, i dashboard e altro ancora.

ClickUp offre più funzionalità e un'esperienza migliore rispetto agli altri. Asana era il concorrente più datato ed è ottimo per la gestione delle attività, ma non ha molte funzionalità oltre a quelle... Io utilizzo maggiormente le funzionalità di base di ClickUp come spazi/cartelle/elenchi e la vista Calendario, poiché sono le più versatili. Tuttavia, se hai bisogno di un formato o di una visualizzazione specifica, ClickUp offre tantissime funzionalità più approfondite come il monitoraggio del tempo, l'automazione delle attività, i dashboard e altro ancora.

Il verdetto per le piccole imprese

Asana e ClickUp rappresentano due filosofie distinte su come dovrebbe essere gestito il lavoro. Asana offre una gestione delle attività di prim'ordine che si integra perfettamente in un ecosistema di altri strumenti specializzati. ClickUp si basa sulla convinzione che la proliferazione di strumenti sia nemica della produttività e offre un unico spazio di lavoro convergente per sostituire l'intero ecosistema.

Per una piccola impresa al giorno d'oggi, la scelta è chiara.

L'approccio integrato di ClickUp risolve direttamente i problemi del lavoro moderno. Offre una piattaforma scalabile in cui attività, documenti, chat e IA convivono, fornendo al tuo piccolo team gli strumenti per lavorare in modo più efficiente.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅

Domande frequenti

Le piccole imprese possono utilizzare il piano Free di ClickUp per il lavoro vero e proprio?

Sì, ClickUp offre un numero illimitato di attività e diverse visualizzazioni dei progetti, fornendo ai piccoli team tutto ciò di cui hanno bisogno per gestire i progetti dei clienti e le attività interne fin dal primo giorno.

Come si posiziona ClickUp rispetto ad Asana per i team in crescita?

Adattati alla complessità del tuo team grazie alla personalizzazione avanzata e alle funzionalità native di ClickUp, come Documenti e Chat: non avrai bisogno di aggiungere altri strumenti man mano che cresci.

Qual è il modo più veloce per passare da Asana a ClickUp?

Trasferisci i tuoi progetti, le attività e gli assegnatari in pochi minuti utilizzando lo strumento di importazione diretta da Asana di ClickUp e usa le nostre risorse di onboarding per far sì che il tuo team sia subito operativo.

Meta titolo: Asana vs. ClickUp: ciò di cui le piccole imprese hanno bisogno oggi

Meta description: Confronta Asana e ClickUp, valutando funzionalità, automazione, IA e facilità d'uso per trovare lo strumento di project management più adatto alla tua piccola impresa.