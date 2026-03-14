10 modelli gratuiti del Modello Frayer per una maggiore chiarezza

Ti è mai capitato di fissare una parola nuova — entropia, ironia, costo opportunità — e renderti conto che la conosci "più o meno", ma non riesci a spiegarla chiaramente?

Il Modello Frayer è stato creato proprio per risolvere questo problema.

Invece di memorizzare definizioni che potresti dimenticare, questo metodo favorisce una comprensione reale suddividendo un concetto in quattro parti (ne parleremo meglio più avanti 😉). È fondamentalmente pensato per il trasferimento: una volta che gli studenti sono in grado di descrivere le caratteristiche, possono riconoscere il concetto in nuovi brani, domande e persino presentazioni.

In questo post del blog ti illustreremo alcuni dei migliori modelli gratuiti del Modello di Frayer che puoi copiare, personalizzare e riutilizzare, oltre a consigli rapidi su come utilizzarli in classe, durante le sessioni di studio e nella formazione di team.

I migliori modelli del Modello Frayer in sintesi

Cos'è il modello Frayer?

Il Modello di Frayer è uno schema organizzativo in quattro parti utilizzato per aiutare gli studenti a sviluppare una comprensione più approfondita di una parola o di un concetto, specialmente nell'insegnamento del vocabolario e dei concetti. In genere colloca il termine in questione al centro e chiede agli studenti di completare le quattro sezioni circostanti.

Sviluppato da Dorothy Frayer nel 1969, questo modello porta i team e gli studenti oltre la semplice memorizzazione verso una comprensione autentica. Invece di limitarsi a definire una parola, la si esplora da tutte le angolazioni.

La struttura del modello è la seguente:

Definizione: Cosa significa il termine, secondo te?

Caratteristiche: Quali sono gli attributi o i fatti essenziali che sono sempre veri riguardo a questo concetto?

Esempi: Quali sono le istanze concrete e specifiche di questo concetto in azione?

Non esempi: Quali sono le cose che sembrano simili ma che non corrispondono affatto al concetto?

🔖 Esempio: supponiamo che il termine sia "Ecosistema". Il Modello di Frayer sarebbe il seguente: Definizione: Una comunità di esseri viventi che interagiscono tra loro e con l'ambiente circostante

Caratteristiche: Include parti viventi e non viventi; gli organismi sono dipendenti l'uno dall'altro

Esempi: foresta, stagno, barriera corallina

Esempi negativi: un singolo sasso, un solo animale, una bottiglia di plastica

L'ultimo quadrante — Non-esempi — è la parte più potente. Ti costringe a tracciare confini chiari attorno a un concetto, affinando la tua comprensione attraverso la definizione di ciò che non è. Sebbene originariamente pensato per il vocabolario scolastico, questo schema è incredibilmente efficace per chiarire il gergo aziendale, le specifiche tecniche e l'ambito di un progetto.

👀 Lo sapevi? Uno studio TESL-EJ sugli studenti di inglese delle scuole secondarie indica il Modello Frayer come uno strumento efficace per sviluppare la "titolarità delle parole" (passando dal semplice riconoscimento alla comprensione applicabile).

10 modelli gratuiti del Modello Frayer per l'analisi del vocabolario e dei concetti

Trovare il formato giusto per il tuo Modello di Frayer può essere una sfida. I PDF statici sono ottimi per la stampa ma impossibili da usare per la collaborazione in team, mentre un documento vuoto ti costringe a gestire tutta la formattazione. Il modello giusto dovrebbe adattarsi al tuo flusso di lavoro, sia che tu stia lavorando con dei tirocinanti o facendo brainstorming con un team distribuito.

Questi modelli spaziano dai tradizionali layout a quattro quadranti a creativi adattamenti digitali che integrano il modello di Frayer nel tuo lavoro quotidiano.

La maggior parte sono modificabili e pronti all'uso, aiutandoti a passare da una memorizzazione superficiale a una comprensione profonda e applicabile.

Diamo un'occhiata:

1. Modello ClickUp per il brainstorming

Scarica il modello gratis Raccogli definizioni, esempi e idee errate con il modello di brainstorming di ClickUp

Se stai insegnando il vocabolario o sviluppando la comprensione dei concetti, hai bisogno di un modello che renda visibile il pensiero.

Il modello di brainstorming di ClickUp ti offre uno spazio per suddividere un concetto in parti, assegnare aree di interesse e organizzare le risposte tra fasi, team o categorie. Si tratta di fare brainstorming e sviluppare idee su terminologie specifiche.

Inoltre, ti permette di personalizzare i campi e le visualizzazioni per inserire il termine principale, la definizione, le caratteristiche, gli esempi e le idee errate in un formato facilmente consultabile.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza i campi personalizzati e le colonne di ClickUp (come descrizione del problema, soluzione, priorità o etichette personalizzate) per mappare le sezioni del Modello Frayer in un unico layout

Raggruppa le voci per stato, categoria o fase di apprendimento per effettuare il monitoraggio dei progressi su più termini o concetti

Assegna attività agli studenti o ai gruppi quando utilizzi i modelli Frayer per attività collaborative, revisione tra pari o apprendimento a stazioni

✅ Ideale per: Insegnanti e tutor didattici che conducono attività collaborative di costruzione del vocabolario e dei concetti.

📮ClickUp Insight: Il 57,75% delle persone afferma che i software di sintesi vocale potrebbero "cambiare tutto" nel lavoro, ma la maggior parte rimane ancora incollata alla tastiera. Perché? Perché digitare è un'abitudine radicata, anche se è 4 volte più lento della trascrizione vocale. La funzione Talk-to-Text di Brain MAX ti permette di superare questo ostacolo e catturare il testo alla stessa velocità con cui parli. Non perderai più lo slancio né farai fatica a stare al passo con i tuoi pensieri. Con Brain MAX, la tua voce diventa l'acceleratore del tuo flusso di lavoro.

2. Modello di elenco ClickUp

Scarica il modello gratis Trasforma ogni termine in una voce del Modello di Frayer tracciabile con il modello di elenco ClickUp

Se desideri una configurazione del Modello Frayer che sia abbastanza semplice da poter essere utilizzata rapidamente in classe, ma anche abbastanza flessibile da poter essere ampliata in attività più articolate, il modello di elenco di ClickUp è un ottimo punto di partenza.

Il modello presenta un layout pulito e basato sullo stato per organizzare termini, esempi ed elementi di pratica, consentendoti al contempo di aggiungere ulteriori contesti attraverso diverse visualizzazioni.

Per un flusso di lavoro basato sul Modello di Frayer, questo modello ti consente di personalizzare ogni attività come termine e di utilizzare campi, commenti e risorse collegate per sviluppare la definizione, gli esempi, i controesempi e il concetto.

Perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi contesto utilizzando le attività di ClickUp sotto ogni attività principale di vocabolario per elencare diversi esempi dettagliati o controesempi

Passa da una vista ClickUp all'altra se stai pianificando lezioni, compiti o Sequenze per il ripasso del vocabolario all'interno di un'unità didattica

Usa Video Embed per allegare video esplicativi, mini-lezioni o guide concettuali direttamente all'interno dell'area di lavoro, in modo che gli studenti possano consultarli

✅ Ideale per: progettisti didattici o formatori che creano attività di apprendimento in stile Frayer con contenuti didattici integrati.

3. Modello di matrice di progettazione ClickUp

Scarica il modello gratis Confronta i concetti con criteri ponderati in un documento strutturato utilizzando il modello ClickUp Design Matrix

Se stai utilizzando un esercizio in stile Frayer per aiutare gli studenti a confrontare concetti strettamente correlati (o a valutare esempi e non esempi con criteri chiari), il modello ClickUp Design Matrix ti offre un formato analitico su cui lavorare.

Realizzato come un documento ClickUp strutturato, questo modello ti guida attraverso la definizione dei criteri, la valutazione ponderata e una sezione finale dedicata alle raccomandazioni. Ciò lo rende particolarmente utile quando la tua attività basata sul Modello di Frayer va oltre il semplice richiamo del vocabolario e si spinge verso la distinzione dei concetti, la classificazione o il confronto basato su prove concrete.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza la sezione "Definizione dei criteri" per stabilire gli attributi che gli studenti devono valutare (ad esempio: accuratezza della definizione, rilevanza nel mondo reale, esempi e controesempi)

Trasforma i confronti astratti in uno schema ripetibile utilizzando la tabella di punteggio ponderato, utile per attività di analisi avanzate in stile Frayer

Documenta l'intero processo di ragionamento in un unico posto, aggiungi note sotto ogni sezione e collabora alle valutazioni senza dover cambiare strumento

✅ Ideale per: Formatori e team didattici che creano esercizi di valutazione strutturati all'interno di documenti collaborativi.

🏆 Suggerimento veloce: crea i tuoi modelli Frayer personalizzati con Talk-to-Text. Crea modelli Frayer da note vocali con Talk-to-Text in ClickUp Brain MAX Basta esprimere ad alta voce le tue idee di massima: una definizione veloce, alcune caratteristiche e 2-3 esempi. In pochi secondi, la funzione Talk-to-Text di ClickUp trasforma quella bozza vocale in un Modello di Frayer ben strutturato. Può perfezionare la formulazione, aggiungere esempi migliori e generare chiari controesempi che evitano i malintesi più comuni.

4. Modello di piano d'azione congiunto ClickUp

Scarica il modello gratis Mappa i concetti con sottopagine dedicate alle caratteristiche, agli esempi e ai passaggi successivi utilizzando il modello di piano d'azione reciproco di ClickUp

Il modello di piano d'azione congiunto di ClickUp può essere adattato in uno spazio di lavoro pulito per la mappatura concettuale, utile ai team che definiscono un'idea prima di passare all'azione. Le sue sottopagine integrate — Stakeholder, Tracker delle azioni da intraprendere, Risorse, Criteri di successo del progetto pilota e Note delle riunioni — aiutano a rendere la discussione più facile da rivedere e utilizzare.

Questo layout funziona bene quando il tuo team analizza un termine, un processo o un'iniziativa da più angolazioni durante un workshop. Puoi cogliere il significato fondamentale, annotare le caratteristiche distintive, raccogliere esempi concreti tratti da lavori precedenti e documentare i limiti o le eccezioni. Quindi, porta avanti la discussione verso i passaggi successivi assegnati.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza i commenti assegnati di ClickUp direttamente all'interno del modello per discutere e definire le definizioni, creando un'unica fonte di verità

Cattura esempi, casi limite e riferimenti di supporto nelle Risorse e nelle Note della riunione durante le discussioni dal vivo

Passa direttamente dalla comprensione all'attuazione tramite il monitoraggio delle attività di follow-up nell'Action Items Tracker

✅ Ideale per: facilitatori, team di customer success e gruppi interfunzionali che organizzano workshop di allineamento concettuale o sessioni di pianificazione.

5. Modello di lavagna online infografica ClickUp

Scarica il modello gratis Trasforma qualsiasi concetto in una scheda visiva in stile Frayer con il modello di lavagna online infografica di ClickUp

I modelli Frayer semplici e basati solo su testo possono risultare poco stimolanti e inefficaci per gli studenti visivi del tuo team. Il modello di lavagna online infografica di ClickUp include una tela già pronta per trasformare qualsiasi argomento in una pagina visiva, utilizzando blocchi per i messaggi principali, le sezioni di supporto e gli elementi visivi (icone, foto, mini-diagrammi).

È basato su ClickUp lavagne online, quindi hai numerose opzioni per costruire il modello come preferisci.

Puoi personalizzarlo come Modello di Frayer, utilizzando le quattro zone principali di contenuto: Definizione, Caratteristiche, Esempi e Non esempi. Inserisci dei post-it in ogni quadrante, aggiungi delle icone come spunti visivi, poi usa l'intestazione per dare un titolo al concetto e definisci il pubblico (livello scolastico, team o classe di formazione).

Perché ti piacerà questo modello:

Vai oltre il testo normale aggiungendo icone, incorporando immagini e utilizzando quadranti con codici di colore per rendere i tuoi modelli Frayer visivamente distinti e più facili da ricordare

Arricchisci il quadrante "Esempi" trascinando e rilasciando immagini o incorporando video direttamente sulla lavagna online

Una volta completato il tuo modello di Frayer visivo, esportalo come immagine o effettua la condivisione di un link pubblico con chiunque

✅ Ideale per: progettisti didattici, formatori e team leader che creano risorse di "apprendimento in una pagina" a partire dalle note del Modello di Frayer.

📚 Ulteriori informazioni: Come applicare gli stili di apprendimento VARK per un apprendimento più efficace

6. Modello DMAIC di ClickUp

Scarica il modello gratis Scomponi i concetti passo dopo passo su una lavagna online DMAIC con il modello DMAIC di ClickUp

Il modello DMAIC di ClickUp presenta una lavagna online passo passo per affrontare un problema utilizzando la classica struttura Definisci, Misura, Analizza, Migliora e Controlla. Ogni fase ha il proprio spazio per i post-it e la guida mantiene il flusso di lavoro focalizzato mentre si passa dall'individuazione del problema alla soluzione.

Questo layout funge da schema concettuale quando vuoi che gli studenti comprendano a fondo un termine e lo applichino correttamente.

Puoi considerare ogni colonna del DMAIC come uno spunto per costruire una comprensione completa. Ad esempio, puoi definire il concetto in un linguaggio semplice, misurarlo con indicatori reali, analizzare cosa include/esclude, migliorare la definizione con esempi più calzanti e infine fissare la versione finale con un controllo di coerenza.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza la sezione Definizione per cogliere il significato fondamentale di un termine, quindi aggiungi le caratteristiche chiave nella seconda area adesiva

Crea esempi più efficaci nelle sezioni Misura e Analizza con un elenco di segnali, metriche e fraintendimenti comuni che gli studenti tendono a confondere

Mantieni la coerenza della versione finale in Control salvando la definizione approvata, gli esempi e i non esempi concordati dal tuo team o dalla tua classe

✅ Ideale per: docenti e formatori che insegnano il pensiero strutturato, il miglioramento dei processi o la chiarezza concettuale in impostazioni di gruppo.

👀 Lo sapevi? Gli organizzatori grafici affondano le loro radici nella psicologia cognitiva. Sono stati sviluppati per mettere in pratica la teoria dell'apprendimento significativo di David Ausubel (1963), basata sulla sua idea fondamentale secondo cui ciò che uno studente già conosce è il fattore determinante per ciò che imparerà in seguito (Ausubel, 1968).

7. Modello di lavagna online per piano di lavoro ClickUp

Scarica il modello gratis Crea una mappa concettuale in stile DMAIC con il modello di lavagna online per il piano di lavoro di ClickUp

Il modello di lavagna online per il piano di lavoro di ClickUp presenta un piano completo su un'unica tela visiva, con colonne precise per il DMAIC. Ogni colonna include spazio per la descrizione del progetto, gli obiettivi, i membri del team, le note di ricerca, i risultati e gli elementi in sospeso, consentendo di tenere sotto controllo la pianificazione e il follow-up in un'unica vista.

E questo funziona alla grande per l'apprendimento dei concetti quando vuoi che gli studenti vadano oltre le definizioni e sviluppino una comprensione reale.

Puoi utilizzare la prima colonna per inserire la definizione e le caratteristiche principali, le colonne centrali per aggiungere esempi e note di supporto, e infine la colonna finale per indicare i non-esempi o le idee sbagliate più comuni.

Perché ti piacerà questo modello:

Rendi le analisi dei concetti facili da consultare grazie alle colonne con codice colore e a una legenda integrata che separa chiaramente ogni fase

Raccogli esempi, controesempi e note di supporto in sezioni dedicate

Mantieni la coerenza tra più termini riutilizzando ogni volta la stessa struttura

✅ Ideale per: Senior associate che tengono lezioni aziendali in gruppo in cui i partecipanti hanno bisogno di una struttura visiva e di un formato ripetibile.

💡 Consiglio da esperto: vuoi usare l'IA per il brainstorming senza rimanere bloccato in cicli infiniti di ideazione? Guarda questo video per scoprire come i team trasformano input sparsi in idee chiare utilizzando ClickUp AI, Docs, lavagne online e i modelli:

8. Raccolta di modelli del Modello Frayer di Template.net

La raccolta di modelli del Modello di Frayer di Template.net include fogli di lavoro Frayer con un layout a quattro quadranti, pensati per l'insegnamento del vocabolario. Ogni modello mette al centro la parola da imparare e la circonda con sezioni dedicate a Definizione, Caratteristiche, Esempi/Modelli e Non esempi.

Poiché il formato è stampabile e riutilizzabile, è ideale per esercitazioni individuali, lavori in piccoli gruppi o rapidi controlli in classe.

Perché ti piacerà questo modello:

Il classico layout a quattro box mantiene l'esercizio di vocabolario incentrato sulle funzionalità principali del Modello Frayer

Il termine del vocabolario centrato facilita la scansione dei fogli completati durante la revisione o la valutazione

Funziona bene come routine ripetibile per i nuovi vocaboli nelle unità di lettura, scienze e studi sociali

✅ Ideale per: docenti e formatori che necessitano di layout classici a quattro quadranti per attività cartacee.

9. Modello di diagramma del Modello di Frayer V1 di TemplateLab

tramite TemplateLab

Il modello "Frayer Model Diagram V1" di TemplateLab presenta la parola del vocabolario al centro e quattro caselle etichettate attorno ad essa. Le etichette sono già integrate, quindi puoi proiettarle durante una lezione, compilarle insieme alla classe o stamparle per un rapido esercizio.

È disponibile anche in formati come Word e PowerPoint, il che lo rende facile da modificare, duplicare per più parole e riutilizzare in diverse unità senza dover ricreare l'organizer ogni volta.

Perché ti piacerà questo modello:

Una chiara gerarchia visiva (termine centrale + quattro riquadri) rende più facile insegnare la struttura del modello Frayer durante le lezioni con l'intera classe

Il layout in stile diagramma è perfetto per presentazioni in Word, PowerPoint o poster

Etichette chiare forniscono supporto per verificare più rapidamente la comprensione durante il ripasso e la preparazione ai test

✅ Ideale per: Insegnanti che preparano presentazioni o grafici per il vocabolario accademico.

📚 Leggi anche: Come evitare malintesi sul posto di lavoro

10. Modello Frayer di WordLayouts

via WordLayout

Il modello Frayer di WordLayouts è un modello semplice, suddiviso in quattro quadranti, progettato per essere modificato direttamente in Microsoft Word o Documenti Google.

Trattandosi di un formato di documento semplice, è facile da duplicare per più parole di vocabolario, assegnarlo come compito a casa o stamparlo per esercitarsi in classe. Puoi digitare direttamente in ogni casella, salvare versioni per diverse unità e riutilizzare lo stesso layout per un rapido ripasso prima dei quiz.

Perché ti piacerà questo modello:

Funziona bene sia per il lavoro individuale che per le attività in piccoli gruppi, poiché gli studenti possono completare una casella alla volta e poi confrontare rapidamente le risposte

Facili da stampare e altamente personalizzabili su Microsoft Word o Documenti Google

Facili da duplicare per elenchi di parole settimanali, vocaboli delle unità didattiche o preparazione ai quiz

✅ Ideale per: Persone e team che preferiscono lavorare nell'ecosistema Microsoft/Google.

📮ClickUp Insight: l'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede a queste idee brillanti in seguito? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, basta chiedere al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti permette di ideare, visualizzare ed eseguire più velocemente!

Come utilizzare un modello Frayer per lo sviluppo del vocabolario

Avere un modello è un ottimo inizio, ma sapere come compilarlo in modo efficace è ciò che migliora la memorizzazione del vocabolario e l'allineamento del team.

Segui questo approccio pratico e dettagliato per ottenere il massimo dal tuo modello Frayer. 🛠️

Scegli il termine o il concetto da trattare: Scegli una parola o un concetto che sia davvero impegnativo o spesso frainteso. Per i team, concentrati sulla terminologia in cui il disallineamento causa confusione, come "agile" o "customer-centric" Inizia dal quadrante della definizione: non limitarti a copiare la definizione del dizionario. Scrivila con parole tue. Se non riesci a spiegarla in modo semplice, significa che non l'hai ancora compresa appieno Identifica le caratteristiche o i fatti chiave: Elenca gli attributi che sono sempre veri riguardo a questo concetto. Chiediti: "Quali sono le funzionalità imprescindibili che rendono questo termine ciò che è?" Crea esempi: fornisci istanze concrete e specifiche del concetto. Più i tuoi esempi saranno vari e attinenti alla vita reale, più profonda sarà la tua comprensione Definisci i non esempi (il passaggio fondamentale): Questo passaggio è essenziale. Identifica gli elementi che sono simili ma non corrispondono al concetto. Questo ti costringe a chiarire i confini del termine Rivedi e perfeziona: leggi tutti e quattro i quadranti insieme. Dipingono un quadro completo e accurato? Se lavori in team, discuti eventuali divergenze: spesso rivelano lacune critiche nella comprensione condivisa

✨ Vantaggio di ClickUp: quando utilizzi un modello digitale del Modello di Frayer in ClickUp, usa ClickUp Brain per suggerirti esempi o controesempi quando ti trovi in difficoltà. Può stimolare idee che non avevi considerato e accelerare l'elaborazione profonda che fa sì che i nuovi concetti rimangano impressi.

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Dai vita al vocabolario con ClickUp

I modelli gratuiti del Modello di Frayer sono un ottimo primo passaggio quando hai bisogno di un modo semplice per aiutare gli studenti a definire i concetti, individuare schemi ricorrenti e distinguere gli esempi dai non esempi senza trasformare l'attività in una lunga lezione.

Ma i modelli Frayer diventano ancora più utili quando si integrano nel flusso di lavoro. Con ClickUp, puoi riutilizzare i tuoi modelli Frayer in documenti, insegnare in tempo reale utilizzando le lavagne online e trasformare ogni parola come traguardo in un'attività con un titolare, una data di scadenza e una lista di controllo.

Utilizza l'IA per generare una prima bozza di esempi e non esempi che potrai perfezionare con la tua classe o il tuo team.

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Domande frequenti

I quattro quadranti sono: Definizione (cosa significa il termine con parole tue), Caratteristiche (attributi o fatti chiave), Esempi (istanze specifiche) e Non esempi (cose simili ma che non rientrano nella definizione).

I team possono utilizzare i modelli Frayer per creare un vocabolario condiviso relativo a termini, processi o strumenti aziendali chiave. Ciò garantisce che i nuovi assunti comprendano non solo le definizioni, ma anche cosa includono e cosa escludono tali concetti, riducendo le incomprensioni fin dal primo giorno.

Un modello Frayer vuoto è in genere un documento statico, pronto per la stampa, con quadranti vuoti. Un modello Frayer modificabile consente la personalizzazione digitale, la collaborazione in tempo reale e l'integrazione con altri strumenti di gestione del lavoro.

Sì, il Modello Frayer è estremamente efficace per i termini matematici (come "numero primo"), i concetti scientifici (come "fotosintesi") e la terminologia tecnica in qualsiasi campo. Dà il meglio di sé ovunque distinguere gli esempi dai non-esempi sia fondamentale per chiarire la comprensione.