Come creare un organizzatore grafico: passaggi facili e strumenti migliori

Ti è mai capitato di fissare una pagina bianca, cercando di dare un senso a un'idea complessa, per poi finire più confuso di quando hai iniziato? 😵‍💫

Senza chiarezza, anche le idee migliori possono sembrare sparse, disallineate e decisamente opprimenti. Che tu sia uno studente, un insegnante o un professionista, una visualizzazione scadente può portare a un'esecuzione scadente.

Ma ecco la buona notizia: questo articolo è la tua soluzione passo passo senza fronzoli per creare un organizzatore grafico che funzioni davvero. Dagli strumenti ai modelli di organizzatori grafici ai consigli dei professionisti, abbiamo raccolto tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto. 🧠

Che cos'è un organizzatore grafico?

Un organizzatore grafico è uno strumento di pensiero visivo che ti aiuta a catturare, organizzare e collegare le informazioni in modo strutturato. Invece di leggere blocchi di testo o note disordinate, ottieni un layout chiaro e visivo con caselle e immagini che rendono più facili da comprendere idee complesse.

via Pinterest

Lo scopo di un organizzatore grafico è quello di visualizzare le informazioni in modo che la tua mente:

Comprendi più velocemente

Ricorda meglio

E comunica in modo più chiaro

Ecco come vengono utilizzati gli organizzatori grafici nella vita reale:

Chi li utilizza? Come si usano gli organizzatori grafici? Studenti Per suddividere le lezioni, riepilogare/riassumere i capitoli, confrontare concetti e strutturare saggi Insegnanti Per spiegare argomenti in modo visivo, coinvolgere gli studenti e semplificare materie complesse Team di progetto Per mappare i flussi di lavoro, pianificare le attività, allineare gli obiettivi e visualizzare le strategie Marketer e autori Per raccogliere idee sui contenuti, progettare funnel e pianificare campagne Manager e fondatori Per strutturare il pensiero globale, semplificare le decisioni e condividere la visione Utenti quotidiani Per pianificare obiettivi personali, organizzare elenchi di cose da fare e prendere decisioni chiare

Vantaggi dell'utilizzo degli organizzatori grafici

Gli organizzatori grafici sono potenti strumenti di pensiero che migliorano la comprensione e la collaborazione. Ecco cosa otterrai iniziando a usarli regolarmente:

Migliore comprensione: Ti aiutano a suddividere idee grandi e complesse in parti più piccole. Invece di un sovraccarico di informazioni, ottieni una visualizzazione dall'alto 📍

Miglioramento della memoria: quando vedi qualcosa invece di leggerla, è più probabile che la ricordi. I layout visivi attivano il sistema di memoria del cervello e questo fa sì che le idee rimangano impresse 🎯

Comunicazione più chiara: gli organizzatori grafici rendono più facile spiegare le cose agli altri. Niente più lunghe spiegazioni o confusione: basta un'occhiata e tutti sono sulla stessa pagina 🔄

Risoluzione più rapida dei problemi: Questi organizzatori ti aiutano a mettere in evidenza i pro, i contro e le possibilità di una decisione. In questo modo trovare soluzioni è molto più veloce e meno stressante 💡

🌟 Statistica: Sapevi che il 65% della popolazione apprende meglio visivamente, eppure la maggior parte delle informazioni viene ancora condivisa in testo normale? Non c'è da stupirsi che alcune cose vengano perse o fraintese!

Tipi di organizzatori grafici e loro utilizzi

Non tutti gli organizzatori grafici offrono le stesse funzionalità (e questo è un bene). Dalle mappe mentali ai diagrammi di Venn ai grafici a T, ecco alcuni dei tipi più popolari, ciascuno basato su diverse tecniche di visualizzazione per aiutarti a rendere le tue idee cristalline. Tratteremo anche quando utilizzare quale tipo.

Prima di entrare nei dettagli, ecco un rapido confronto tra le varie categorie.

Gli organizzatori grafici in breve

Tipo Funzionalità/funzioni chiave Esempio di caso d'uso Mappe mentali Idea centrale con argomenti secondari ramificati, collegamenti visivi tra le idee Pianificare un blog sulle "10 principali tendenze di marketing" con rami come IA, Influencer Marketing, ecc. Diagrammi di flusso Logica passo dopo passo, percorsi decisionali, chiarezza dall'inizio alla fine del processo Mappare il percorso di una campagna email dalla creazione del brief al monitoraggio delle prestazioni Diagrammi di Venn Cerchi sovrapposti per mostrare elementi condivisi e unici Rami dall'alto verso il basso, relazioni principale-secondario e visualizzazione basata sulla struttura Grafici gerarchici Layout cronologico con date, progressione lineare e monitoraggio delle attività cardine Creare un grafico organizzativo di una startup dal fondatore ai responsabili di reparto e ai loro team Storyboard Layout basato su pannelli, progressione delle idee passo dopo passo, spesso abbinato a note Mappare il percorso di un utente o il flusso di una presentazione utilizzando elementi visivi con annotazioni Sequenze temporali Monitoraggio degli eventi nel tempo, pianificazione dei lanci e mappatura storica Pianificare il lancio di un prodotto con fasi quali Progettazione (gennaio), Beta (febbraio), Marketing (marzo) e Giorno del lancio (aprile)

Mappe mentali

Le mappe mentali sono perfette per il brainstorming di idee, per collegare pensieri correlati o per esplorare un concetto centrale. In genere, si inizia con un'idea principale al centro, per poi ramificarsi in punti correlati.

Mappa le idee visivamente con le mappe mentali di ClickUp

✅ Ideale per:

Pianificare contenuti o lezioni

Suddividere argomenti complessi in parti più piccole

Esplorare le relazioni di causa-effetto

📌 Esempio: Supponiamo che tu abbia in piano di scrivere un blog sui "10 principali trend di marketing di oggi". La tua mappa mentale potrebbe avere l'idea centrale come titolo del blog, con rami come IA nel marketing, video brevi, influencer marketing e ricerca vocale. Ogni ramo può poi essere ulteriormente suddiviso in strumenti, piattaforme e statistiche, offrendoti una mappa completa dei contenuti a colpo d'occhio.

Le mappe mentali sono particolarmente utili quando i tuoi pensieri sono sparsi e hai bisogno di "vedere" chiaramente le connessioni.

💡 Suggerimento per i professionisti: i modelli consentono di risparmiare tempo. Inizia subito con la lavagna online Mappa mentale vuota di ClickUp.

Ottieni il modello gratuito Disegna connessioni tra le idee con il modello Lavagna online Mappa mentale vuota di ClickUp e personalizzalo in base alle tue esigenze

Diagrammi di flusso

I diagrammi di flusso sono lo strumento ideale quando è necessario visualizzare un processo o un flusso di lavoro passo dopo passo. Funzionano come mappe stradali che mostrano dove iniziano le cose, quali decisioni vengono prese lungo il percorso e dove finiscono. 🛣️

Che tu stia semplificando un processo aziendale o delineando il percorso di un cliente attraverso il tuo funnel, i diagrammi di flusso aiutano a chiarire i passaggi complessi.

Crea una semplice rappresentazione grafica dei processi delle tue operazioni utilizzando i grafici di flusso in ClickUp

✅ Ideale per:

Mostrare percorsi decisionali o logici

Spiegare sistemi o sequenze

Pianificazione dell'onboarding o dei percorsi degli utenti

📌 Esempio: Supponiamo che tu stia lanciando una campagna email per una nuova funzionalità/funzione di un prodotto. Un diagramma di flusso può mostrare l'intero percorso dalla pianificazione al lancio. Inizia con la "Creazione di una breve campagna", quindi passa ai rami Segmentazione del pubblico, Copywriting, Progettazione e Revisione legale. Da lì, potrai mappare decisioni come "Il testo è stato approvato?" o "Stiamo effettuando un test A/B sulle righe dell'oggetto?". Ogni percorso porta a passaggi come la pianificazione, l'invio e il monitoraggio delle prestazioni.

💡 Suggerimento: ovviamente abbiamo anche modelli di diagrammi di flusso. Prova la lavagna online Process Flow di ClickUp.

Ottieni il modello gratuito Semplifica la visualizzazione dei progetti con una panoramica chiara e concisa del flusso di lavoro end-to-end grazie alla lavagna online Process Flow di ClickUp

Diagrammi di Venn

I diagrammi di Venn ti aiutano a confrontare e contrapporre due o più elementi. Sono cerchi sovrapposti che mostrano le differenze, le cose in comune e i punti di connessione. 🎯

Ecco l'idea di base:

Ogni cerchio rappresenta un gruppo (o "insieme") di elementi

La sovrapposizione tra i cerchi indica gli elementi condivisi tra i gruppi

Le parti non sovrapposte mostrano ciò che è unico per ciascun gruppo

✅ Ideale per:

Confronto di prodotti, idee o concetti

Trovare un terreno comune tra idee, team o obiettivi

Ordinamento di funzionalità/funzioni condivise e uniche

📌 Esempio: Stai lanciando uno strumento software premium e desideri capire quali sono i tuoi clienti ideali. Set: Set A: Clienti che hanno acquistato il tuo prodotto precedente

Set B: Clienti che si sono iscritti alla tua newsletter

Set C: clienti che hanno visitato la tua pagina dei prezzi negli ultimi 30 giorni Il diagramma di Venn includerebbe: A solo = acquirenti fedeli in passato, ma forse non a conoscenza del nuovo lancio

B solo = lettori interessati, non ancora convertiti

C solo = intenzione elevata, possibili nuovi potenziali clienti

A ∩ B ∩ C (sovrapposizione di tutti e tre) = 🔥Lead caldi (fedeli, coinvolti e attivamente interessati all'acquisto)

💡 Suggerimento professionale: crea facilmente diagrammi di Venn accurati utilizzando il modello di diagramma di Venn di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea diagrammi di Venn accattivanti e facili da capire con il modello di diagramma di Venn di ClickUp

Grafici gerarchici

I grafici gerarchici ti aiutano a organizzare le informazioni dall'alto verso il basso, mostrando chi riferisce a chi o cosa dipende da cosa. Sono come alberi genealogici per idee, team o sistemi. 🌳

Sono molto simili alle mappe concettuali, che si concentrano sul collegamento di idee correlate in un formato logico e ramificato.

tramite Business News Daily

✅ Ideale per:

Visualizzazione delle strutture organizzative

Definizione delle fasi di un progetto o delle dipendenze tra le attività

Mostrare come si connettono più sistemi

📌 Esempio: Supponiamo che tu stia creando la struttura di un team di una startup. Il tuo grafico inizia con il Fondatore in alto e si ramifica nei responsabili del marketing, del commerciale e del prodotto. Aggiungi gli specialisti o gli stagisti sotto ogni titolo. Questo aiuta a chiarire i ruoli e le linee di reportistica in un team in crescita.

💡 Suggerimento professionale: i grafici gerarchici sono ottimi anche per cose come le mappe del sito. Ecco un modello gratuito di mappa del sito da ClickUp.

Storyboard e sequenze

Gli storyboard e le sequenze visualizzano eventi o azioni in una sequenza specifica. Ti aiutano a pianificare cosa succede, quando succede e cosa succede dopo.

In dettaglio, gli storyboard utilizzano una sequenza di box o pannelli per rappresentare visivamente lo svolgimento di una storia, un processo o una sequenza di eventi. Sono uno strumento di pianificazione, principalmente visivo ma spesso abbinato a note testuali.

Pianifica sequenze visive con i modelli di storyboard in ClickUp

Originariamente utilizzati nel cinema e nell'animazione per pianificare le riprese, gli storyboard sono ora ampiamente utilizzati nell'istruzione, nel mondo aziendale, nell'UI/UX e nel marketing per mappare qualsiasi processo che si svolge nel tempo o in più passaggi.

✅ Ideale per:

Progettazione dei flussi di processo

Visualizzazione dei percorsi degli utenti

Strutturare presentazioni o lezioni

💡 Suggerimento professionale: crea un intervallo di storyboard in modo efficiente con il modello di storia utente ClickUp

Ottieni il modello gratuito Scrivi e monitora efficacemente le storie degli utenti con il modello ClickUp User Story

D'altra parte, una sequenza temporale organizza gli eventi in ordine cronologico lungo un percorso lineare, in genere una linea orizzontale o verticale. Ogni evento è contrassegnato da una data o un'ora e una breve descrizione.

Le sequenze sono incentrate sulla progressione temporale, ovvero su ciò che è accaduto quando.

Gestisci le attività nel tempo con la visualizzazione Sequenza di ClickUp

✅ Ideale per:

Visualizzazione del marketing o del lancio di prodotti

Mappare eventi storici o progetti

Monitoraggio delle attività cardine e delle scadenze

📌 Esempio: Supponiamo che tu stia pianificando il lancio di un prodotto. La tua sequenza potrebbe iniziare con "Progettazione del prodotto" a gennaio, passare a "Test beta" a febbraio, quindi "Lancio sul mercato" a marzo e infine "Giorno del lancio" ad aprile. Questo fornisce al tuo team chiarezza sui tempi, sui ruoli e su ciò che deve accadere e quando.

Diamo un'occhiata alle differenze tra storyboard e sequenze:

Criteri Storyboard Sequenza Focus Sequenza di azioni o idee Sequenza di eventi nel tempo Struttura Analisi pannello per pannello Linea basata sulle date con indicatori di eventi Ideale per Storytelling, UX, presentazioni, mappatura dei processi Storia, pianificazione, roadmap, monitoraggio dello stato di avanzamento Utilizzato in Cinema, design, istruzione, marketing Storia, project management, strategia aziendale

Come creare un organizzatore grafico passo dopo passo?

Che tu stia organizzando idee per un progetto, una lezione, un contenuto o un piano di team, il tuo organizzatore grafico dovrebbe fare una cosa principale: rendere le informazioni più facili da comprendere, utilizzare e mettere in pratica.

In questa sezione ti guideremo attraverso i passaggi esatti per creare un organizzatore grafico che non sia solo bello da vedere, ma anche davvero utile. La parte migliore è che ti mostreremo come fare tutto questo utilizzando gli strumenti visivi, i modelli e il supporto IA di ClickUp.

Passaggio 1: definisci il tuo scopo

Prima di trascinare le forme su una bacheca o aprire un modello, fermati e chiediti: Cosa deve effettivamente fare questo organizzatore grafico?

In questa fase, la chiarezza è tutto. Senza di essa, rischi di creare qualcosa che sembra bello ma che non aiuta nessuno a prendere decisioni, a trovare chiarezza o ad agire.

Per definire il tuo obiettivo, chiediti:

Sto spiegando, confrontando, pianificando o analizzando?

È adatto a me, a un client, a un collega o a una classe?

Questo organizzatore dovrebbe portare a una decisione, una strategia o semplicemente a una migliore comprensione?

Queste risposte danno forma a tutto: il formato da scegliere (mappa mentale, diagramma di Venn, diagramma di flusso, sequenza), il livello di dettaglio e le informazioni da includere (o escludere).

Passaggio 2: scegli il formato giusto

Ora che sai perché stai creando un organizzatore grafico, è il momento di scegliere il formato migliore.

Il formato scelto renderà il tuo messaggio cristallino (o totalmente confuso). Quindi prenditi un minuto per abbinare il tuo scopo alla struttura giusta.

Riflettete su:

Hai bisogno di mostrare i passaggi? → Usa un diagramma di flusso

Vuoi organizzare le idee attorno a un argomento centrale? → Scegli una mappa mentale

Devi confrontare due o più elementi? → Prova un diagramma di Venn

Stai pianificando nel tempo? → Una sequenza o uno storyboard sono la soluzione migliore

Vuoi mostrare una struttura o dei livelli? → Usa un grafico gerarchico

E se non riesci a scegliere il formato, puoi chiedere aiuto a ClickUp Brain. Si tratta di un assistente basato sull'intelligenza artificiale integrato in ClickUp che ti aiuta a pensare con chiarezza, pianificare più rapidamente ed evitare l'affaticamento decisionale.

Prova prompt come:

"Aiutatemi a decidere il tipo di organizzatore grafico più adatto per confrontare due strategie di prodotto."

"Che tipo di organizzatore grafico dovrei usare per pianificare un processo di inserimento di un team?"

"Ho bisogno di un modo visivo per spiegare il percorso di un cliente: quale formato dovrei scegliere?"

"Suggerisci un organizzatore grafico per suddividere i passaggi della mia campagna di marketing del secondo trimestre."

Vuoi semplificare il tuo flusso di lavoro con strutture pronte all'uso? Prova questi modelli: I modelli di mappe mentali ti aiutano a organizzare visivamente le idee attorno a un argomento centrale. Sono ideali per pianificare saggi, presentazioni, ricerche o progetti complessi in cui è necessaria una panoramica chiara delle relazioni tra le idee. I modelli di flusso di lavoro delineano la sequenza di passaggi necessari per completare un'attività o un progetto. Quando crei un organizzatore grafico per la gestione dei processi o la pianificazione delle attività, un modello di flusso di lavoro aiuta i collaboratori a seguire facilmente il processo. I modelli di brainstorming sono perfetti per catturare idee spontanee in modo strutturato per piani di marketing, sviluppo di prodotti o progetti creativi come la pianificazione dei contenuti. I modelli di roadmap di progetto illustrano visivamente le fasi principali, le attività cardine, le sequenze e le scadenze. Progettati per la pianificazione dei progetti, aiutano a mantenere chiara la visione d'insieme consentendo di eseguire il drill-down su attività specifiche.

Passaggio 3: Organizza le informazioni chiave

Una volta che sai a cosa serve il tuo organizzatore grafico e quale formato stai utilizzando, è il momento di raccogliere le informazioni che inseriresti al suo interno, compresi gli elementi grafici.

Per iniziare, ponetevi le seguenti domande 👇 💡 Quali sono le informazioni, i fatti o i punti chiave che il mio pubblico deve assolutamente conoscere? 💡 Esistono categorie, fasi o temi chiari in cui posso raggruppare queste informazioni? 💡 Le informazioni seguono un flusso sequenziale, gerarchico o causale? 💡 Se qualcuno utilizzasse questo organizzatore senza contesto, riuscirebbe comunque a capirlo? Se no, cosa manca?

Una volta che avrai risposto a queste domande, avrai una pila di note, idee o dati. Ora è il momento di dare forma a quel materiale grezzo e trasformarlo in qualcosa di strutturato e facilmente consultabile.

Riflettete su:

Cosa va dove? Mappa ogni intuizione in una sezione specifica del tuo organizzatore grafico

Cosa merita di essere enfatizzato visivamente? Evidenzia modelli, sovrapposizioni, progressioni o contrasti che supportano il tuo scopo

Cosa può essere semplificato? Rimuovi tutto ciò che confonde il messaggio o distrae dall'idea principale

A questo punto, il tuo organizzatore grafico inizia a funzionare come strumento visivo per la gestione delle attività. Non solo mostra cosa deve essere fatto o compreso, ma anche come tutto si incastra.

Una volta che le informazioni hanno una sede, puoi dar loro vita visivamente.

💡 Suggerimento: non riempire eccessivamente l'organizzatore. L'obiettivo è la chiarezza, non la completezza. È meglio mostrare meno e avere un impatto piuttosto che riempire tutto e perdere il messaggio.

Ora che il contenuto è organizzato, è il momento di dargli vita.

È qui che trasformi le idee in immagini. L'applicazione delle giuste tecniche creative e degli strumenti drag-and-drop fa la differenza.

Per iniziare, usa ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro e un potente software di organizzazione grafica.

Usa le lavagne online ClickUp per layout flessibili

ClickUp Whiteboards è uno dei migliori software di lavagna online per disegnare qualsiasi tipo di organizzatore grafico: mappe mentali, diagrammi di flusso, sequenze e persino diagrammi di Venn.

Crea organizzatori grafici flessibili e straordinari nelle lavagne online ClickUp

Ecco cosa puoi fare:

Trascina e rilascia la forma desiderata per costruire la struttura (cerchi, box, frecce o linee rette) che meglio si adatta al tuo organizzatore

Aggiungi note adesive, caselle di testo o icone per etichettare ed evidenziare i set di dati chiave

Disegna connessioni tra gli elementi per mostrare le relazioni

Collabora in tempo reale con il tuo team, dove tutti possono modificare, commentare e scambiarsi idee insieme

Allega collegamenti ad attività, documenti o dashboard in modo che le immagini rimangano connesse all'area di lavoro

📮Approfondimento ClickUp: L'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede dopo a queste idee brillanti? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti consente di ideare, visualizzare ed eseguire più velocemente!

Usa le mappe mentali di ClickUp per visualizzare le tue idee

Se stai partendo da un concetto o da una bacheca di idee grezze e hai bisogno di strutturarli attorno a un tema centrale, allora ClickUp Mind Maps è ciò che fa per te.

Usa le mappe mentali di ClickUp per fare brainstorming, collegare idee e convertire istantaneamente i rami in attività

Puoi scegliere tra due modalità:

Modalità attività : crea mappe mentali direttamente dalle tue attività (perfetto per la pianificazione di progetti, dove ogni idea porta all'azione)

Modalità vuota: fai brainstorming liberamente e collega i concetti senza collegarli ad alcuna attività (ottimo per le fasi iniziali di riflessione o per le sessioni creative)

Per finire, usa le mappe mentali di ClickUp per:

Domina la complessità → Suddividi le idee più grandi in parti più piccole e connesse→ Mappa flussi di lavoro, strategie o sistemi in un unico posto

Organizza con un clic → Usa la funzionalità/funzione Riorganizza layout per ripulire automaticamente la tua mappa→ Mantiene tutto leggibile e correttamente strutturato

Trasforma le idee in attività → Converti qualsiasi nodo in un'attività con un solo clic→ Assegna, monitora e gestisci il lavoro direttamente dalla mappa

Personalizza a tuo piacimento→ Usa i colori per classificare o dare priorità ai nodi→ Inizia rapidamente con i modelli, poi modifica secondo necessità

🔍 Lo sapevi? La popolare tecnica delle mappe mentali, spesso utilizzata negli organizzatori grafici, è stata resa popolare dall'autore britannico Tony Buzan negli anni '70.

Integra elementi visivi nei flussi di lavoro reali dei progetti

Creare organizzatori grafici è solo la prima metà del lavoro. Il vero valore emerge quando riesci a trasformare le immagini in azioni concrete.

Invece di conservare il tuo organizzatore grafico come file statico o screenshot (come negli strumenti tradizionali), utilizza un software di collaborazione visiva come ClickUp per salvare e incorporare immagini direttamente nel tuo flusso di lavoro, in modo che tutto sia immediatamente utilizzabile.

Ecco come puoi integrare le immagini nel tuo flusso di lavoro:

Converti qualsiasi forma o nota sulla tua lavagna online in attività di ClickUp

Una volta create le attività, assegnale ai membri del team, aggiungi dettagli come descrizioni o priorità e monitora lo stato di avanzamento (tutto nello stesso spazio)

Assegna attività, imposta priorità e collabora con i tuoi colleghi utilizzando l'attività di ClickUp

Dopo aver convertito gli elementi visivi in attività, utilizza la vista Bacheca, Elenco o Sequenza per gestirli nel formato più adatto alle tue esigenze

Gestisci le attività in modo visivo utilizzando le visualizzazioni di ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento nelle diverse fasi

Passaggio 5: perfeziona e condividi

Hai creato il tuo organizzatore grafico: ora è il momento di perfezionarlo e condividerlo con il tuo team o il tuo pubblico. Questo passaggio finale garantisce che la tua rappresentazione visiva funzioni davvero per tutti.

Ecco come perfezionarlo:

Rivedi la struttura : le idee scorrono in modo logico?

Rendilo scansionabile : utilizza codici colore, stili di font, etichette o icone per migliorare la chiarezza

Provalo: chiedi a un collega: "Ha senso a prima vista?"

Un organizzatore grafico ben rifinito dovrebbe essere pulito, chiaro e immediatamente utile.

A proposito di utilità, ClickUp rende incredibilmente facile condividere il tuo organizzatore grafico e lavorarci in team.

Ecco come fare:

Collaborazione in tempo reale sulle lavagne online

Le lavagne online ClickUp sono pensate per il lavoro di squadra. Che si tratti di brainstorming o di mettere a punto una versione finale, tutti possono partecipare, insieme. È un modo efficace per supportare la collaborazione sul posto di lavoro, garantendo che tutto il team possa contribuire in modo efficiente.

Collabora in tempo reale sulle lavagne online ClickUp aggiungendo, modificando e discutendo idee con i tuoi colleghi

Ecco cosa puoi fare:

Invita i tuoi colleghi a modificare, commentare o visualizzare la tua lavagna online

Visualizza i cursori in tempo reale mentre gli altri spostano elementi, aggiungono note o evidenziano aree

Utilizza i thread di commenti o gli strumenti di feedback visivo per suggerimenti e chiarimenti, direttamente sulla tela

Blocca gli elementi (come titoli o cornici) in modo che solo le parti chiave siano modificabili

Usa note adesive con codici colore per monitorare i feedback rispetto alle decisioni finali

⚡ ClickUp Hack: Quando hai bisogno di stimolare la creatività più rapidamente, usa ClickUp Brain direttamente sulle lavagne online per generare immagini approssimative, diagrammi o primi modelli proprio nel momento in cui ti servono. Una volta terminati, condividili con il tuo team o invitali a collaborare sulla stessa piattaforma.

Usa ClickUp Brain per generare mockup, diagrammi e altro ancora sulle lavagne online ClickUp

Semplici opzioni di condivisione (interna ed esterna)

ClickUp ti offre il controllo completo su come e con chi condividere il tuo organizzatore grafico:

Condivisione interna: tagga i membri del team, assegna i ruoli e inserisci i link alla lavagna online nei documenti o nelle attività

Condivisione esterna: genera un link pubblico e invialo a client, stakeholder o studenti

Condividi i documenti ClickUp pubblicamente o con il tuo team utilizzando le semplici opzioni di condivisione

Opzioni di incorporamento: utilizza HTML per incorporare la tua immagine in siti web, wiki, pagine Notion o basi di conoscenza

Controllo delle autorizzazioni: imposta l'accesso in sola visualizzazione, con commenti o con modifica completa, a seconda del livello di collaborazione desiderato

Visualizza, organizza ed esegui con ClickUp

Creare un ottimo organizzatore grafico significa chiarezza, struttura e azione. 💡

Ogni passaggio ha un ruolo importante, dalla scelta del formato giusto all'organizzazione delle idee e alla progettazione del layout. Potresti scegliere di farlo con un organizzatore grafico online separato, ma perché preoccuparsi quando puoi fare tutto in ClickUp? E con ClickUp non ti limiti alla pianificazione, ma passi all'azione. ✨

Che tu stia mappando un processo, facendo brainstorming con il tuo team o creando una bacheca strategica, ClickUp trasforma le immagini in attività, sequenze e progressi reali.

