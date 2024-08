Gergo aziendale: oltre 30 parole d'ordine aziendali e il loro significato

Avete presentato la vostra proposta di progetto al vostro manager per l'approvazione e lei vi ha detto: "È buona, ma non avete spostato l'ago della bilancia" Avete percepito che c'era qualcosa che non andava a causa del "ma" nella sua affermazione.

Ma Da fare: cosa intende per "spostare l'ago della bilancia"?

In gergo aziendale significa che "la tua proposta di progetto non è abbastanza incisiva da fare una grande differenza" Questo è un esempio, ma se sul posto di lavoro sentite spesso parole che vi confondono, probabilmente dovete conoscere il gergo aziendale.

Si tratta di acronimi, frasi o espressioni specifiche delle aziende che hanno un significato comune nel mondo aziendale.

Non conoscere il gergo aziendale può rendervi vittime di una comunicazione errata, con conseguenti aspettative non allineate, rallentamento del processo decisionale e riduzione della fiducia in un'impostazione professionale.

Vi aiutiamo a familiarizzare con queste parole d'ordine aziendali, in modo che possiate comprenderle chiaramente e rispondere con sicurezza senza sentirvi esclusi.

Comprendere il gergo aziendale

Il gergo aziendale si riferisce a espressioni specializzate e tecniche o eufemismi usati nel mondo aziendale per comunicare idee e spesso varia da settore a settore e da professione a professione.

Se un vostro amico vi dice che non sa come rompere il ghiaccio al prossimo appuntamento, sapete automaticamente che non sta parlando di rompere letteralmente il ghiaccio, ma di come iniziare una conversazione.

Allo stesso modo, termini di project management come "sinergia" o "leva" non sono sempre letterali in ambito aziendale.

Da fare: perché il gergo aziendale?

**Le parole d'ordine aziendali rendono le cose più semplici, soprattutto per i concetti complessi

Ecco un esempio semplice.

Volete capire quanto rischio si assumerà un cliente quando investirà in una nuova tecnologia. Invece di scrivere: "Quali sono i limiti di rischio della vostra organizzazione in termini di potenziali perdite o contrattempi associati agli investimenti in nuove tecnologie?", potete semplicemente usare questo linguaggio aziendale e chiedere: "Qual è la vostra propensione al rischio?"

Il gergo aziendale è utile per quanto segue:

Efficienza: Il gergo aziendale aiuta le persone a comunicare in modo preciso e veloce, risparmiando tempo durante le riunioni, le relazioni e la corrispondenza

Il gergo aziendale aiuta le persone a comunicare in modo preciso e veloce, risparmiando tempo durante le riunioni, le relazioni e la corrispondenza Professionalità: L'uso di un gergo specifico del settore segnala professionalità, aiutando a stabilire credibilità e autorevolezza in un determinato campo

L'uso di un gergo specifico del settore segnala professionalità, aiutando a stabilire credibilità e autorevolezza in un determinato campo **Collaborazione: il gergo assicura che tutti, all'interno di un settore o di un'organizzazione specifica, abbiano una condivisione di termini e concetti chiave per contribuire ad allineare le aspettative

Idee e scopi chiave alla base del gergo aziendale comune

Il gergo aziendale ha spesso radici in settori specifici o in pratiche professionali e serve a scopi distinti nella comunicazione. Vediamo alcuni termini comuni, la loro origine e il loro scopo:

Liquidità del mercato: Descrive la facilità di acquistare e vendere beni senza che il loro prezzo ne risenta direttamente. Lo scopo di questo gergo è quello di aiutare i trader a comprendere le condizioni del mercato per prendere decisioni informate

Descrive la facilità di acquistare e vendere beni senza che il loro prezzo ne risenta direttamente. Lo scopo di questo gergo è quello di aiutare i trader a comprendere le condizioni del mercato per prendere decisioni informate Design dell'esperienza dell'utente (UX Design): Emerso dall'interazione uomo-computer e dalla psicologia cognitiva, si concentra sul miglioramento dell'usabilità delle interfacce digitali. Un esempio di gergo all'interno di questa categoria è il "viaggio dell'utente", che semplifica le discussioni sulla creazione di esperienze digitali efficienti e di facile utilizzo

Emerso dall'interazione uomo-computer e dalla psicologia cognitiva, si concentra sul miglioramento dell'usabilità delle interfacce digitali. Un esempio di gergo all'interno di questa categoria è il "viaggio dell'utente", che semplifica le discussioni sulla creazione di esperienze digitali efficienti e di facile utilizzo CTA (Call to Action): Nato dal marketing e dalla pubblicità, questo termine viene utilizzato per prompt risposte immediate da parte del pubblico. Che si tratti di iscriversi a una newsletter o di effettuare un acquisto, l'obiettivo è quello di stimolare il coinvolgimento degli utenti e aumentare le conversioni

Nato dal marketing e dalla pubblicità, questo termine viene utilizzato per prompt risposte immediate da parte del pubblico. Che si tratti di iscriversi a una newsletter o di effettuare un acquisto, l'obiettivo è quello di stimolare il coinvolgimento degli utenti e aumentare le conversioni Tendenza di mercato: Proveniente dall'analisi economica, questo termine aiuta le aziende ad anticipare i cambiamenti e ad apportare modifiche strategiche sulla base di questi modelli osservati

Proveniente dall'analisi economica, questo termine aiuta le aziende ad anticipare i cambiamenti e ad apportare modifiche strategiche sulla base di questi modelli osservati Pensiero a cielo blu: È un termine usato per descrivere un approccio creativo e aperto alla risoluzione dei problemi e alla generazione di idee. È come guardare un cielo vasto e sconfinato e lasciare che l'immaginazione si scateni. Il pensiero "blue sky" mira a generare una serie di idee che possono essere raffinate e sviluppate in seguito, invece di trovare subito una soluzione pratica

È un termine usato per descrivere un approccio creativo e aperto alla risoluzione dei problemi e alla generazione di idee. È come guardare un cielo vasto e sconfinato e lasciare che l'immaginazione si scateni. Il pensiero "blue sky" mira a generare una serie di idee che possono essere raffinate e sviluppate in seguito, invece di trovare subito una soluzione pratica **Questo termine è spesso usato come metafora per descrivere qualcosa che è facilmente realizzabile o raggiungibile. È come il frutto di un albero che è facilmente raggiungibile, senza bisogno di una scala. Ad esempio, un'azienda potrebbe concentrarsi sul miglioramento del servizio clienti come frutto a portata di mano per aumentare la soddisfazione prima di affrontare sfide più complesse come lo sviluppo del prodotto

**Un cambiamento di paradigma è un cambiamento significativo nel modo di pensare o di fare qualcosa. Si verifica quando una scoperta o un argomento nuovo e diverso sostituisce il modo abituale e accettato di comprendere o approcciare un argomento

Esempi di gergo aziendale in diversi settori

Ci sono alcuni gerghi aziendali che tutti gli addetti alle risorse umane conoscono bene, mentre ce ne sono altri che tutti i team finanziari devono comprendere bene. Per aiutarvi a orientarvi tra questi termini, abbiamo compilato un elenco di gerghi aziendali popolari di vari settori, tra cui HR, marketing, IT e finanza.

Risorse umane

Le risorse umane svolgono un ruolo centrale nel mantenere le relazioni e comunicare con il team. Se vi occupate di reclutamento, gestione delle prestazioni o piano del personale, è probabile che vi imbattiate in termini quali:

1. Esperienza dei dipendenti

L'esperienza del dipendente (EX) descrive il modo in cui i dipendenti percepiscono il lavoro dell'azienda l'interazione con i colleghi e i manageril processo di inserimento e l'ambiente di lavoro quotidiano.

esempio: "Per migliorare la produttività complessiva e ridurre il tasso di turnover, l'azienda ha lanciato un programma completo di esperienza per i dipendenti"_

2. Stretta di mano d'oro

Questo termine aziendale descrive un pagamento finanziario dato a un dipendente quando lascia l'azienda È un gesto di apprezzamento per il suo servizio e la sua dedizione.

il rappresentante delle risorse umane potrebbe dire: "Visto il suo significativo contributo all'azienda, vogliamo assicurarci che se ne vada con una nota positiva, con una sostanziosa stretta di mano d'oro come token del nostro apprezzamento"

3. Equilibrio tra lavoro e vita privata

L'equilibrio tra lavoro e vita privata significa avere una relazione sana tra lavoro e vita privata È un termine comunemente usato nelle aree di lavoro che promuovono il benessere generale del dipendente e prevengono il burnout.

il rappresentante delle risorse umane di un'azienda che prevede un sano equilibrio potrebbe dire: "Ci impegniamo ad aiutare il nostro personale a raggiungere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Per questo offriamo orari flessibili e possibilità di lavoro da remoto"

4. Adattamento alla cultura

**Si riferisce alla ricerca di dipendenti i cui valori e il cui stile di lavoro si allineano bene con la cultura e l'etica dell'azienda

Le risorse umane usano spesso questo termine quando cercano nuovi dipendenti: "Cerchiamo candidati che si adattino fortemente alla cultura, in modo che si integrino bene con il nostro team e contribuiscano positivamente al nostro ambiente di lavoro"

5. Proposta di valore per i dipendenti (EVP)

**L'Employee Value Proposition (EVP) si riferisce all'insieme dei benefici e delle ricompense che un'azienda offre ai propri dipendenti in cambio del loro lavoro

quando si risponde a ciò che l'azienda offre a un dipendente, le risorse umane potrebbero dire: "La nostra EVP si concentra su stipendi competitivi, opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro di supporto per attrarre e trattenere i migliori talenti"

6. 80/20

L'80/20 è il principio dato dal Principio di Pareto, che indica che l'80% dei risultati aziendali proviene solo dal 20% dei dipendenti Indica che pochi dipendenti sono responsabili della maggior parte dei vostri risultati.

Marketing e pubblicità

Il marketing e la pubblicità sono un settore molto vasto che comprende diversi ambiti, come l'influencer marketing e il social media marketing. Alcuni esempi di gergo aziendale comunemente utilizzati per questo settore sono:

7. Impressioni

Le impressioni si riferiscono al numero di volte in cui un potenziale cliente ha visualizzato un contenuto, che si tratti di un post sui social media o di una pubblicità online

quando si partecipa alle riunioni del team di marketing, è comune sentire dire: "Dobbiamo analizzare le impressioni della nostra ultima campagna pubblicitaria per capirne la portata e l'efficacia"

8. Indicatori di prestazione chiave (KPI)

Dopo aver implementato una strategia aziendale, il passaggio successivo è il monitoraggio delle prestazioni attraverso i KPI. I KPI indicano l'efficacia con cui il team sta raggiungendo gli oggetti aziendali

ad esempio, "I nostri KPI principali per questa campagna includono i tassi di click e di conversione, che ci aiuteranno a misurarne l'esito positivo"

9. Viaggio del cliente

Il customer journey definisce l'esperienza del cliente con un'azienda, dal suo interesse iniziale per l'azienda fino alla fine della sua relazione, ovvero il rinnovo della sottoscrizione o l'acquisto di nuovo del prodotto .

i responsabili marketing spesso dicono: "Mappare il customer journey ci aiuterà a identificare i punti dolenti e a migliorare l'esperienza complessiva del cliente"

10. Test A/B

L'A/B testing è un termine comunemente usato per testare il design di pagine web o di annunci pubblicitari. Mette a confronto due versioni di una pagina web o di un annuncio per determinare quella che ha un rendimento migliore.

ad esempio, "Stiamo conducendo un test A/B sulle nostre pagine di destinazione per vedere quale design produce un tasso di conversione più elevato"

11. Generazione di lead

**Si parla di generazione di lead quando il team si concentra sull'attrarre e catturare l'interesse di potenziali clienti per far crescere la pipeline commerciale.

si usa spesso quando si impostano traguardi come "Il nostro obiettivo per questo trimestre è aumentare la lead generation del 30% attraverso una pubblicità mirata sui social media"

12. Segmentazione dei clienti

La segmentazione dei clienti è un termine comunemente usato per il marketing e la pubblicità personalizzati .

un caso d'uso quotidiano di questo gergo aziendale è: "Implementando la segmentazione dei clienti, possiamo creare campagne email personalizzate che rispondono agli interessi e alle esigenze specifiche di ciascun segmento, con conseguenti tassi di coinvolgimento più elevati"

Tecnologia dell'informazione (IT)

Il gergo aziendale è spesso utilizzato nel settore IT perché aiuta a semplificare e spiegare concetti e processi complessi. Abbiamo definito alcuni gerghi aziendali ricorrenti e termini agili-scrum in informatica per facilitarne la comprensione.

13. Larghezza di banda

Quando si parla di capacità o velocità di una rete, i tecnici usano spesso la parola "larghezza di banda" che indica la quantità di dati trasmessi su una rete in un determinato lasso di tempo.

si potrebbe sentire il responsabile IT dire: "Dobbiamo aggiornare il nostro server perché la nostra attuale larghezza di banda non è in grado di gestire il crescente numero di richieste degli utenti"

14. DevOps

DevOps nasce dalla combinazione di due termini, sviluppo software (Dev) e operazioni IT (Ops), per migliorare l'efficienza del processo di sviluppo e di implementazione.

un esempio di utilizzo di questo termine nel mondo aziendale potrebbe essere: "L'implementazione delle pratiche DevOps ha ridotto significativamente il nostro time to market per le nuove funzionalità/funzioni"_

15. Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API)

Quando si parla di integrazione e sviluppo del software, l'attenzione si concentra spesso sulle API. **L'API è un insieme di protocolli e strumenti che consentono alle diverse applicazioni software di comunicare tra loro

uno sviluppatore potrebbe affermare durante le discussioni sull'integrazione del software: "La nuova API consente un'interazione perfetta tra la nostra applicazione e i servizi di terze parti"

16. Prototipo di software

**La prototipazione del software si riferisce alla creazione di prime versioni o modelli di un'applicazione software per visualizzarne e testarne il design, le funzioni e le interazioni con l'utente prima dello sviluppo su larga scala

nella riunione di avvio del progetto, il product manager potrebbe spiegare: "Inizieremo con la prototipazione del software per garantire che il nostro progetto soddisfi le esigenze degli utenti"

17. Distribuzione

**Il deployment è un processo di passaggio che comprende tutte le impostazioni di un nuovo software, dall'installazione al test

che cosa fa un programmatore? "Gestisce la distribuzione di nuovo software per le esigenze dell'azienda "

18. Cloud computing

Il cloud computing è un aspetto cruciale dell'infrastruttura informatica digitale. **In questo metodo, server remoti su Internet memorizzano, gestiscono ed elaborano i dati, eliminando la necessità di server o personal computer locali

nell'ultimo aggiornamento dell'azienda, il reparto IT potrebbe dichiarare: "Abbiamo adottato il cloud computing per semplificare le nostre operazioni, migliorare la scalabilità e ridurre i costi associati all'infrastruttura on-premise"

Finanza e investimenti

Se state investendo il vostro denaro o lavorate nel settore finanziario, vi capiterà spesso di incontrare termini come "offerta pubblica iniziale", "quantitative easing" e "diversificazione degli investimenti" Vediamo di chiarire il gergo aziendale in materia di finanza e investimenti.

19. Alleggerimento quantitativo

In caso di deflazione economica, una banca centrale inietta denaro nell'economia acquistando titoli di Stato o altre attività finanziarie per aumentare l'offerta di moneta, abbassare i tassi di interesse e stimolare l'attività economica. Questo processo è chiamato quantitative easing.

potreste imbattervi in una dichiarazione rilasciata dalla banca centrale: "Per far fronte al rallentamento dell'economia, la banca centrale ha avviato un programma di quantitative easing, acquistando ingenti quantità di titoli di Stato per aumentare la liquidità e supportare la crescita economica "

20. Offerta pubblica iniziale

Il termine IPO ricorre ogni volta che un'azienda privata diventa pubblica. **Si riferisce al processo di elencazione delle azioni di una società privata in borsa per offrirle al pubblico per la prima volta

nel comunicato stampa ufficiale, la società ha annunciato: "Siamo entusiasti di procedere con la nostra offerta pubblica iniziale (IPO), che ci consentirà di raccogliere capitali per l'espansione e di migliorare la nostra presenza sul mercato"

21. Plusvalenze

Il calcolo delle plusvalenze è essenziale per affrontare le implicazioni fiscali. **Le plusvalenze si riferiscono al profitto realizzato dalla vendita di un'attività o di un investimento quando il suo prezzo di vendita supera il prezzo di acquisto

se vi rivolgeste a un consulente fiscale, potrebbe dirvi: "Le plusvalenze derivanti dalla vendita delle vostre azioni saranno soggette a imposte, quindi assicuratevi di tenerne conto nel vostro piano finanziario"

22. Ritorno sull'investimento (ROI)

Il ROI è un acronimo utilizzato per valutare la redditività di un investimento. Si calcola dividendo il profitto netto per il costo dell'investimento iniziale. Questo termine viene utilizzato sia che si tratti di investimenti individuali in borsa, sia che si tratti di investimenti aziendali in software o nuove tecnologie.

quando si parla di performance di un progetto, il direttore finanziario potrebbe dire: "La nostra ultima campagna di marketing ha ottenuto un ROI del 25%, il che indica un forte ritorno sul nostro investimento"

23. Beta

Quando si investe in azioni, spesso si valuta la volatilità del mercato. Questa valutazione è chiamata beta, dove un beta maggiore di 1 indica una volatilità più elevata, mentre un beta minore di 1 suggerisce una volatilità inferiore.

durante una revisione del portafoglio, un analista di investimenti potrebbe spiegare: "Il beta di questo titolo è 1,5, il che significa che è più volatile del 50% rispetto al mercato, il che potrebbe avere un impatto sul rischio complessivo del vostro portfolio"

24. Capitalizzazione di mercato

La capitalizzazione di mercato è un termine spesso utilizzato per classificare le aziende in base alle dimensioni o per valutare il loro potenziale di investimento. **Si tratta del valore totale di mercato delle azioni in circolazione di una società, calcolato moltiplicando il prezzo delle azioni per il numero di azioni

in occasione di una riunione con gli azionisti, l'amministratore delegato potrebbe sottolineare: "La capitalizzazione di mercato della nostra azienda ha raggiunto i 10 miliardi di dollari, a testimonianza della nostra forte performance e delle nostre prospettive di crescita"

Esempi generali di gergo aziendale

Sebbene gli esempi sopra riportati siano specifici del settore, i termini standard del gergo aziendale sono utilizzati in vari settori e nelle operazioni quotidiane. Vediamo alcuni di questi termini per non sentirsi spaesati la prossima volta che qualcuno menziona il gergo aziendale.

25. Benchmarking

Sia che si tratti di un'analisi della concorrenza o di una valutazione delle prestazioni aziendali, è frequente stabilire dei parametri di riferimento. Il benchmarking consiste nel confrontare le metriche di performance di un'azienda con gli standard del settore o con le best practice per identificare le aree di miglioramento

il project manager potrebbe dire: "Abbiamo effettuato un benchmarking dei nostri processi rispetto ai leader del settore per identificare le best practice e migliorare la nostra efficienza operativa"

26. Malware

Il malware è il gergo aziendale che indica il software progettato per danneggiare, sfruttare o compromettere in altro modo un sistema informatico, una rete o dei dati Include virus, worm, trojan, spyware e ransomware.

supponiamo di chiedere a un esperto di sicurezza informatica informazioni sugli incidenti recenti. In questo caso, menzionerebbe il "malware": "Una delle principali preoccupazioni nel nostro campo è quella di affrontare le infezioni da malware che possono paralizzare i nostri sistemi e l'integrità dei dati"

27. Firewall

**Un firewall è un dispositivo o un software di sicurezza di rete che monitora e controlla il traffico di rete in entrata e in uscita in base a regole di sicurezza predeterminate

l'amministratore di rete potrebbe spiegare: "Dobbiamo configurare il firewall in modo da bloccare gli accessi non autorizzati e consentire il passaggio del traffico legittimo"

28. Toccare la base

Invece di dire "aggiornatevi velocemente", il modo di dire aziendale è "toccare la base". **Significa contattare o controllare brevemente qualcuno per aggiornarlo o discutere di qualcosa

potreste sentire il manager dire: "Ci sentiamo la prossima settimana per rivedere lo stato di avanzamento e affrontare eventuali problemi che sono emersi"

29. Competenza di base

**Questa parola viene spesso utilizzata durante il piano strategico per concentrarsi sull'area di competenza.

ad esempio, in una riunione annuale di strategia aziendale, il COO potrebbe sottolineare: "La nostra competenza principale nelle soluzioni tecnologiche innovative è ciò che ci distingue dalla concorrenza e che guida la nostra crescita"

30. Perno

La parola "pivot" viene usata ogni volta che un progetto richiede un cambiamento di direzione o di approccio. **Significa apportare un cambiamento significativo nella strategia o nella direzione per adattarsi a nuove circostanze o opportunità

l'amministratore delegato potrebbe usare il seguente gergo aziendale in una sessione di strategia: "In base ai risultati delle ultime ricerche di mercato, dobbiamo modificare il nostro approccio di marketing per meglio traguardare il pubblico più giovane "

Potenziali problemi con il gergo aziendale

Il gergo aziendale semplifica l'interazione con i professionisti dello stesso settore, ma solo se usato in modo attento e corretto. Uno studio condotto da Duolingo su oltre 8.000 professionisti del lavoro in otto Paesi ha rivelato che il 58% delle persone ritiene che i propri colleghi facciano un uso eccessivo del gergo.

Inoltre, il 60% ritiene di dover capire il significato di questo gergo, con conseguente stress.

L'uso eccessivo e poco chiaro del gergo aziendale può causare diversi problemi di comunicazione e stress. Alcuni di questi problemi comunemente identificati sono:

La barriera alla comunicazione chiara: Può diventare una barriera alle conversazioni chiare se il pubblico non è a conoscenza del linguaggio aziendale. In questi casi, invece di semplificare le operazioni e la comunicazione, le rende più complicate creando un divario di comunicazione tra chi capisce il gergo e chi non lo capisce

Può diventare una barriera alle conversazioni chiare se il pubblico non è a conoscenza del linguaggio aziendale. In questi casi, invece di semplificare le operazioni e la comunicazione, le rende più complicate creando un divario di comunicazione tra chi capisce il gergo e chi non lo capisce Uso eccessivo e interpretazione errata del gergo : A volte, il gergo può rendere concetti e termini semplici più difficili da capire di quanto non lo siano già. Se mal interpretato, può rallentare le operazioni aziendali e oscurare il messaggio che si intende trasmettere

: A volte, il gergo può rendere concetti e termini semplici più difficili da capire di quanto non lo siano già. Se mal interpretato, può rallentare le operazioni aziendali e oscurare il messaggio che si intende trasmettere Rischio di errori di comunicazione e di incomprensione: I termini specialistici hanno significati diversi in contesti diversi. Possono causare confusione, esporre le persone al rischio di fraintendimenti e incidere sulla qualità delle interazioni

Consigli per ridurre al minimo l'uso improprio del gergo aziendale nel mondo delle imprese

Una comunicazione cancellata è essenziale per un lavoro di squadra efficace e per un project management di successo nel mondo aziendale. Più il linguaggio è diretto, meglio è

Sebbene alcuni limiti siano associati all'uso del gergo, non possono essere eliminati del tutto. Al contrario, è necessario utilizzarlo in modo da ridurre al minimo l'uso improprio. Ecco alcuni consigli di scrittura tecnica e suggerimenti di gestione per ridurre gradualmente l'uso di parole d'ordine aziendali:

Richiedere regolarmente il feedback dei membri del team in merito alla chiarezza della comunicazione e apportare le modifiche necessarie

in merito alla chiarezza della comunicazione e apportare le modifiche necessarie Dimostrare l'uso di un linguaggio chiaro e diretto nelle riunioni, nelle email e nei documenti per stabilire uno standard per il team

nelle riunioni, nelle email e nei documenti per stabilire uno standard per il team Formare i dipendenti sui termini specifici del settore per aiutarli a capire e ad adattarsi al gergo aziendale quando necessario

Ruolo di ClickUp nel chiarire il gergo aziendale

Il gergo aziendale può generare incomprensioni, soprattutto quando i membri del team lavorano in modo isolato.

È possibile con ClickUp , un software per il project management progettato per migliorare la qualità del lavoro la collaborazione sul posto di lavoro .

ClickUp Chat ClickUp Chattare visualizzare **Questa funzionalità/funzione consente di discutere di attività e progetti senza ricorrere al gergo, assicurando che i messaggi siano chiari e compresi da tutti i partecipanti.

partecipa a conversazioni in tempo reale e ricevi feedback e chiarimenti istantanei con ClickUp Chat_

Potrete contare su un feedback immediato, eliminando così le sfide della comunicazione nell'area di lavoro . Inoltre, è possibile avviare conversazioni in thread, in modo che il contesto dei messaggi sia sempre chiaro al destinatario, che può seguirlo senza gergo non correlato.

Usate ClickUp Chat per le conversazioni individuali e per quelle con i vostri amici comunicazione di gruppo per migliorare la chiarezza e facilitare la conversazione.

ClickUp Documenti

Un'altra potente funzionalità/funzione che ClickUp estende è Teams, dove i team possono collaborare e connettersi in tempo reale per evitare confusione basata sul gergo aziendale. ClickUp Documenti provvede ad uno spazio di condivisione per centralizzare la comunicazione e creare, modificare e rivedere in modo collaborativo i documenti in tempo reale. Permette inoltre a tutti di contribuire e chiarire il gergo complesso.

È inoltre possibile creare in Teams un glossario di termini standard specifici per il settore, a cui i membri del team possono fare riferimento in caso di necessità.

crea un documento chiaro e accessibile che migliora la comunicazione generale e previene gli errori di comunicazione in gergo con ClickUp Docs_

Lavagne online ClickUp

Oltre a Documenti, è possibile utilizzare Lavagne online di ClickUp **Aggiungete note adesive e commenti per chiarire le parole d'ordine aziendali e fornire un significato o un'intenzione dettagliata, se necessario.

Inoltre, supporta la modifica da parte di più utenti contemporaneamente, in modo che la vostra idea possa essere perfezionata collettivamente e possiate affrontare e semplificare il gergo in tempo reale.

visualizzate le idee e aggiungete note e commenti per semplificare il gergo aziendale con le lavagne ClickUp_

Modello di piano di comunicazione di ClickUp

Anche con tutte queste funzionalità/funzione, state ancora lottando per organizzare e semplificare il flusso di comunicazione del vostro team? Il Modello di piano di comunicazione di ClickUp vi copre!

È una guida completa per organizzare la condivisione delle informazioni all'interno di un'organizzazione. Assicura che la messaggistica sia chiara, coerente e accessibile a tutti i membri del team.

Elementi chiave del modello di piano di comunicazione:

Dettagli del progetto: Iniziare con le informazioni di base del progetto: nome, persona responsabile, dettagli di contatto e data

Iniziare con le informazioni di base del progetto: nome, persona responsabile, dettagli di contatto e data Oggetti: Indicare in modo chiaro la missione e gli obiettivi da raggiungere

Indicare in modo chiaro la missione e gli obiettivi da raggiungere Riepilogo esecutivo: Fornire una panoramica degli obiettivi aziendali, dei punti di forza e di debolezza del progetto e delle tecniche di esecuzione

Fornire una panoramica degli obiettivi aziendali, dei punti di forza e di debolezza del progetto e delle tecniche di esecuzione Analisi e ricerca: Raccogliere dati e condurre ricerche per comprendere l'attuale sistema aziendale per un'esecuzione efficace

Raccogliere dati e condurre ricerche per comprendere l'attuale sistema aziendale per un'esecuzione efficace Analisi PEST: Analizzare i fattori esterni che influenzano il progetto: Aspetti politici, economici, sociali e tecnologici

Analizzare i fattori esterni che influenzano il progetto: Aspetti politici, economici, sociali e tecnologici Analisi SWOT: Valutare i fattori interni: Punti di forza, debolezze, opportunità e minacce per informare le decisioni aziendali

Valutare i fattori interni: Punti di forza, debolezze, opportunità e minacce per informare le decisioni aziendali Analisi dei concorrenti: Compilare e confrontare le informazioni sui concorrenti per valutare la posizione competitiva

Compilare e confrontare le informazioni sui concorrenti per valutare la posizione competitiva Elenco degli stakeholder: Elencare gli stakeholder con le loro informazioni di contatto, i canali di comunicazione e la frequenza di coinvolgimento

Elencare gli stakeholder con le loro informazioni di contatto, i canali di comunicazione e la frequenza di coinvolgimento Strumenti: Identificare gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi del progetto

Identificare gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi del progetto Piano di comunicazione: Dettagliare la strategia affrontando cosa, quando e come comunicare

Dettagliare la strategia affrontando cosa, quando e come comunicare Valutazione: Rivedere il sistema implementato, raccogliere il feedback del team e valutare i punti di forza e di debolezza della strategia

Con questo modello di piano di comunicazione è possibile:

Garantire una comunicazione diretta, riducendo la probabilità di messaggi pieni di gergo o confusi

Adattare le strategie di comunicazione ai diversi gruppi, assicurando che il gergo sia ridotto al minimo e che i messaggi siano adattati al livello di comprensione del pubblico

Delineare i messaggi principali e i punti di discussione per distillare informazioni complesse in affermazioni chiare e concise

Abilita una migliore comunicazione con ClickUp

Il gergo aziendale può trasmettere molte informazioni in poche parole, ma può creare confusione se il pubblico non ha familiarità con i termini. Ricordate che una comunicazione cancellata è essenziale per l'esito positivo di un'organizzazione. Pertanto, è importante ridurre al minimo il gergo e usarlo in modo da garantire la comprensione del messaggio.

Un project management e un strumento di comunicazione sul posto di lavoro come ClickUp può facilitare una comunicazione chiara grazie alle sue funzionalità di comunicazione collaborativa e in tempo reale, come chat, documenti e lavagne online. Riduce al minimo la possibilità di confusione, fornendo canali per un rapido chiarimento e l'aggiunta di note.