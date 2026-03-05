I 10 migliori software di gestione dello studio medico nel [anno]

Secondo una ricerca condotta dalla MGMA (Medical Group Management Association), gli studi medici devono affrontare una pressione crescente poiché i costi operativi superano i ricavi, rendendo l'efficienza amministrativa fondamentale per mantenere i margini.

Sebbene il settore sanitario stia evitando costi per miliardi di dollari grazie alle transazioni elettroniche, gli studi medici continuano a lasciare inutilizzati risparmi per miliardi di dollari.

Questa guida analizza le migliori piattaforme software per la gestione degli studi medici, confrontando le loro funzionalità di automazione della fatturazione, pianificazione e integrazione EHR per aiutarti a trovare quella più adatta alle dimensioni e alla specializzazione del tuo studio.

I migliori software per la gestione degli studi medici in sintesi

Nome dello strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi ClickUp Team di tutte le dimensioni gestiscono i flussi di lavoro amministrativi e le operazioni dello studio medico con l'automazione basata sull'intelligenza artificiale. ClickUp Brain per l'automazione delle attività basata sull'IA, ClickUp Automations per i trigger del flusso di lavoro, ClickUp Dashboards per la visibilità in tempo reale, ClickUp Forms per i flussi di lavoro relativi all'accettazione dei pazienti. Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende athenahealth Studi basati sul cloud che danno priorità all'esperienza dei pazienti e all'intelligenza di rete Piattaforma cloud-native, approfondimenti sulla rete athenaNet, cartelle cliniche elettroniche e fatturazione integrate, strumenti per il coinvolgimento dei pazienti. Prezzi personalizzati AdvancedMD Studi che necessitano di flussi di lavoro personalizzabili e interfacce intuitive per gli utenti Modelli personalizzabili, telemedicina integrata, reportistica affidabile, accesso mobile Prezzi personalizzati NextGen Healthcare Studi medici specializzati che richiedono flussi di lavoro clinici personalizzati Modelli specifici per specialità, strumenti per la salute della popolazione, PM e EHR integrati Prezzi personalizzati Tebra Studi medici piccoli e nuovi alla ricerca di una piattaforma all-in-one PM ed EHR combinati (precedentemente Kareo + PatientPop), strumenti di marketing per i pazienti, fatturazione semplificata Prezzi personalizzati SimplePractice Liberi professionisti e piccoli studi di salute comportamentale Telemedicina integrata, portale clienti, presentazione delle richieste di rimborso assicurativo, promemoria degli appuntamenti A partire da 49 $ al mese CureMD Studi che desiderano una soluzione cloud completa e all-in-one EHR/PM/fatturazione unificati, documentazione assistita da IA, integrazione con clearinghouse Prezzi personalizzati eClinicalWorks Grandi studi che necessitano di cartelle cliniche elettroniche integrate e salute della popolazione EHR e PM integrati, gestione della salute della popolazione, coinvolgimento dei pazienti, telemedicina Prezzi personalizzati PracticeSuite Studi medici multispecialistici e società di fatturazione PM basato su cloud, servizi RCM, supporto multispecialistico, portale pazienti Prezzi personalizzati DrChrono Studi che privilegiano il mobile e quelli incentrati sull'efficienza della fatturazione Design nativo per iPad, fatturazione integrata, moduli medici personalizzabili, accesso API Prezzi personalizzati

Che cos'è un software di gestione dello studio medico?

Quando il personale della reception impiega 45 minuti per paziente per verificare le assicurazioni o gli addetti alla fatturazione devono ricontattare per la terza volta questo mese gli stessi assicuratori che hanno rifiutato le richieste di rimborso, è necessario cambiare qualcosa. Il software di gestione dello studio medico affronta queste sfide operative.

Si tratta di un tipo di strumento digitale progettato per gestire l'aspetto aziendale di uno studio medico. Ciò include tutto, dalla pianificazione degli appuntamenti dei pazienti e l'invio di promemoria agli appuntamenti alla gestione della complessa fatturazione medica e dell'elaborazione delle richieste di rimborso assicurativo, nota anche come gestione del ciclo di fatturazione (RCM).

L'obiettivo è automatizzare e semplificare queste attività, consentendo al personale clinico di concentrarsi su ciò che sa fare meglio: la cura dei pazienti.

Il miglior software di gestione dello studio medico va oltre l'organizzazione del calendario. Offre una connessione diretta alle cartelle cliniche elettroniche (EHR), effettua l'automazione delle attività ripetitive e fornisce visibilità in tempo reale sulle prestazioni del tuo studio.

Per una piccola clinica, ciò potrebbe significare una fatturazione più semplice e una comunicazione più agevole con i pazienti. Per un grande sistema ospedaliero, potrebbe comportare la gestione delle richieste di rimborso in più posizioni e la garanzia della conformità HIPAA.

In definitiva, questo software riduce il carico amministrativo. Quando il tuo team dedica meno tempo all'inserimento manuale dei dati, al follow-up delle richieste di rimborso respinte e ai problemi di integrazione dei sistemi, il tuo studio opera in modo più efficiente, incassa più rapidamente e fornisce un'assistenza migliore.

📮ClickUp Insight: l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla sul lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza.

Cosa cercare in un software di gestione dello studio medico

Scegliere un software è difficile quando non si sa cosa cercare. Potresti finire per pagare per funzionalità appariscenti che non userai mai, perdendo di vista le funzioni fondamentali che ti fanno davvero risparmiare tempo e denaro. Questo porta a rimpianti e costringe il tuo team a creare soluzioni alternative inefficienti, minando il valore del software.

Un professionista sanitario che lavora in proprio nel campo della salute comportamentale ha esigenze molto diverse rispetto a un gruppo ortopedico con più sedi. Prima ancora di guardare le demo, è necessario individuare i principali problemi amministrativi. Si tratta di un alto tasso di rifiuti delle richieste di rimborso, che riguarda il 20,4% delle richieste commerciali? Di un processo di pianificazione caotico? O di pazienti che si lamentano della scarsa comunicazione?

Le piattaforme di gestione dello studio medico più efficaci condividono diverse funzionalità fondamentali che incidono direttamente sui profitti e sull'efficienza del personale. Ecco cosa dovresti considerare imprescindibile:

Pianificazione e gestione degli appuntamenti: oltre alle funzioni di calendario di base, valuta come il sistema gestisce scenari complessi. È in grado di inserire automaticamente le cancellazioni da una lista d'attesa? Impedisce la doppia prenotazione in più sedi? Chiedi ai fornitori quali sono i tassi di mancata presentazione per gli studi che utilizzano il loro sistema di promemoria.

Fatturazione medica ed elaborazione delle richieste di rimborso: connessioni integrate con clearinghouse, verifica dell'idoneità in tempo reale, controllo automatico delle richieste di rimborso per ridurre i rifiuti e reportistica trasparente sugli incassi.

Comunicazione e coinvolgimento dei pazienti: portali pazienti per prenotazioni e pagamenti online, messaggistica sicura e promemoria automatici degli appuntamenti che riducono le assenze.

Integrazione EHR: flusso di dati continuo tra la documentazione clinica e le funzioni amministrative per eliminare la duplicazione delle voci e ridurre gli errori.

Reportistica e analisi: dashboard in tempo reale che mostrano metriche chiave come giorni in A/R, tassi di rifiuto delle richieste di rimborso e utilizzo degli appuntamenti per aiutarti a individuare i problemi prima che diventino costosi.

Conformità e sicurezza: la gestione dei dati conforme alla normativa HIPAA, i controlli di accesso basati sui ruoli e gli audit trail sono requisiti imprescindibili per il settore sanitario.

Se il tuo studio sta già lottando con una proliferazione di strumenti (la pianificazione è in un'app, la fatturazione in un'altra e la comunicazione con i pazienti in una terza), il consolidamento è fondamentale. Questo onere amministrativo è un classico caso di cambio di contesto, in cui il personale deve attivare/disattivare le piattaforme, reinserire i dati e effettuare il monitoraggio manualmente di ciò che dovrebbe essere automatizzato.

📮ClickUp Insight: il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra.

I 10 migliori software per la gestione degli studi medici

👀 Lo sapevi? Il 66% dei medici utilizza già strumenti di IA nel proprio studio.

1. ClickUp (il migliore per flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale e automazione delle attività)

Visualizza e effettua il monitoraggio dei progressi dei pazienti con una bacheca Kanban drag-and-drop in ClickUp.

Anche con un EHR dedicato, il lavoro amministrativo del tuo studio è probabilmente disperso tra fogli di calcolo, email e post-it. Ciò comporta il mancato svolgimento di attività relative all'accoglienza dei pazienti, difficoltà nel coordinamento del personale e visibilità limitata sui colli di bottiglia amministrativi. Questo comporta una perdita di tempo, frustra il personale e crea esperienze incoerenti per i pazienti.

Sebbene ClickUp non sia un sistema tradizionale di gestione dello studio medico con fatturazione integrata, affronta efficacemente queste sfide operative. Funge da strato connettivo per tutto il lavoro amministrativo che avviene al di fuori della sala visite. Per i team sanitari che utilizzano software clinici specializzati, ClickUp offre visibilità, automazione ed efficienza basata sull'intelligenza artificiale alle operazioni del tuo studio.

Riduci il tempo dedicato al monitoraggio manuale dei follow-up e alla compilazione delle informazioni

ClickUp Brain, il tuo assistente IA, può riassumere lo stato delle attività e dirti esattamente a cosa devi prestare attenzione nel tuo spazio di lavoro.

Riassumi note e attività in pochi secondi con ClickUp Brain

Può anche trasformare gli appunti delle riunioni o un documento di processo in chiari elementi d'azione, aiutando il tuo team a convertire rapidamente le decisioni in attività. E quando hai bisogno di comunicare in modo coerente, gli strumenti di scrittura di Brain possono aiutarti a redigere e perfezionare aggiornamenti interni, istruzioni di facile comprensione per i pazienti e altro ancora.

L'automazione aiuta anche a mantenere il lavoro in movimento. ClickUp Automations può assegnare attività quando uno stato cambia, avvisare la persona successiva nel passaggio di consegne e applicare modelli in modo che nulla parta da zero.

Ciò è particolarmente utile per il lavoro amministrativo in cui il tempo è un fattore cruciale e i ritardi comportano costi elevati, come il follow-up dei rimborsi, il coordinamento degli appuntamenti dei pazienti o la documentazione mancante.

Semplifica l'accoglienza e le richieste dei pazienti

Standardizza e automatizza le attività di accettazione con ClickUp Forms

La maggior parte delle cliniche opera con input costanti: accoglienza di nuovi pazienti, verifica delle assicurazioni, elaborazione dei referral, richieste di cartelle cliniche, autorizzazioni preventive, follow-up di fatturazione e problemi relativi alle strutture. ClickUp Forms ti consente di standardizzare le informazioni raccolte dal tuo team, quindi di creare automaticamente un'attività con il titolare giusto, la data di scadenza e i dettagli richiesti.

Ciò significa meno scambi di messaggi e meno domande del tipo "chi se ne sta occupando?". Se gestisci più sedi o specialità, puoi utilizzare dei modelli in modo che ogni richiesta segua la stessa struttura, indipendentemente da chi l'ha inviata.

Ottieni un modello gratis Il modello di gestione dei pazienti ClickUp effettua il monitoraggio dello stato dei pazienti, dei farmaci, dei medici assegnati, delle assicurazioni e altro ancora.

Tenere traccia della storia clinica, dei risultati di laboratorio, delle condizioni e di altre informazioni relative a ciascun paziente è fondamentale per gestire con successo uno studio medico. Il modello di gestione dei pazienti di ClickUp ti aiuta a risparmiare tempo nell'organizzazione del tuo database, così potrai concentrarti su ciò che conta davvero: fornire la migliore assistenza possibile!

Con questo modello ottieni:

Quattro visualizzazioni personalizzabili: elenco, vista Bacheca, Calendario e Modulo

Campi personalizzati predefiniti in ogni vista che consentono di aggiungere dettagli importanti sui pazienti

Stati personalizzati che aiutano tutti i membri del team di assistenza a rimanere allineati quando si tratta di effettuare il monitoraggio del percorso sanitario di ciascun paziente.

Moduli di registrazione pazienti personalizzabili che possono essere condivisi con i pazienti, scaricati dai provider e trasformati in nuove attività di ClickUp!

💡 Suggerimento professionale: garantire la sicurezza dei dati dei clienti è una priorità assoluta per ClickUp. Questa piattaforma è conforme agli standard SOC 2 e HIPAA, garantendo che tutte le informazioni sui pazienti e sugli studi medici presenti nell'infrastruttura ClickUp rimangano sicure e private.

Le migliori funzionalità di ClickUp

ClickUp Brain: questo assistente IA analizza la tua area di lavoro per fornire riepiloghi intelligenti, bozze di contenuti e azioni da intraprendere. Chiedi "Quali attività relative all'accoglienza dei pazienti sono in ritardo questa settimana?" e ottieni una risposta immediata senza dover effettuare ricerche manuali.

ClickUp Automazioni: crea flussi di lavoro senza codice che attivano azioni in base a determinate condizioni. Quando lo stato di un'attività cambia in "In attesa di verifica assicurativa", puoi avvisare automaticamente il team di fatturazione e impostare un promemoria di follow-up.

Moduli ClickUp: crea moduli di registrazione personalizzabili che vengono inseriti direttamente nell’area di lavoro. Le informazioni sui pazienti o le richieste di referral diventano attività eseguibili nel momento stesso in cui vengono inviate, senza necessità di reinserirle.

Dashboard ClickUp: visualizza in tempo reale le metriche operative del tuo studio. Tieni traccia dei tassi di completamento delle attività, monitora i colli di bottiglia nel visualizza in tempo reale le metriche operative del tuo studio. Tieni traccia dei tassi di completamento delle attività, monitora i colli di bottiglia nel flusso di lavoro di fatturazione o verifica quali membri del personale hanno capacità disponibili.

ClickUp Docs: centralizza centralizza le tue procedure operative standard e i materiali di formazione proprio accanto alle attività a cui si riferiscono. Il tuo staff potrà sempre accedere ai protocolli più recenti senza dover cercare tra le unità condivise.

Pro e contro di ClickUp

Pro:

Riduci il cambio di contesto e aumenta la produttività del personale consolidando la gestione delle attività, la documentazione e la comunicazione in un'area di lavoro di ClickUp.

Libera il tempo del tuo team con ClickUp Brain, che gestisce la sintesi e la stesura dei contenuti comprendendo il contesto dell'area di lavoro di ClickUp.

Configura i flussi di lavoro in base alle esigenze del tuo studio utilizzando utilizzando i campi personalizzati le visualizzazioni e le automazioni di ClickUp : non è richiesta alcuna competenza tecnica.

Contro:

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per esplorare l'intera gamma di funzionalità/funzioni e trovare la configurazione ideale.

Non sostituisce i sistemi EHR clinici e funziona al meglio come complemento a software sanitari specializzati.

L'esperienza dell'app mobile differisce leggermente dalla versione desktop per alcune funzionalità avanzate.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 11.100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco la condivisione di un recensore di G2:

Ciò che mi piace di più di ClickUp è che riunisce tutto in un unico posto. Compiti, scadenze, note e aggiornamenti sono tutti nello stesso sistema, il che riduce il passaggio da uno strumento all'altro. Apprezzo anche la flessibilità. Possiamo personalizzare stati, campi e visualizzazioni in base al modo in cui lavora effettivamente il nostro team. Ciò rende più facile rimanere organizzati e offre una chiara visibilità su chi è responsabile di cosa e a che punto sono i progetti in un dato momento.

Ciò che mi piace di più di ClickUp è che riunisce tutto in un unico posto. Attività, scadenze, note e aggiornamenti sono tutti nello stesso sistema, il che riduce il passaggio da uno strumento all'altro. Apprezzo anche la flessibilità. Possiamo personalizzare stati, campi e visualizzazioni in base al modo in cui lavora effettivamente il nostro team. Ciò rende più facile rimanere organizzati e offre una chiara visibilità su chi è responsabile di cosa e a che punto sono i progetti in un dato momento.

💡 Suggerimento professionale: per espandere le tue attività senza difficoltà, introduci i Super Agent di ClickUp nei tuoi flussi di lavoro! Utilizzando i Super Agent insieme al personale umano, il tuo team avrà più tempo per concentrarsi sulle attività più importanti.

Preparazione degli appuntamenti e coordinamento pre-visita: monitora gli appuntamenti imminenti e segnala tempestivamente eventuali lacune (mancata verifica dell'assicurazione, referenze, moduli, cartelle cliniche). Pubblica un rapido aggiornamento su "cosa manca + chi ne è responsabile" e avvisa gli assegnatari quando i campi chiave sono incompleti.

Follow-up e flussi di lavoro per i pazienti che non si presentano: crea automaticamente attività di follow-up post-visita e di outreach (esami di laboratorio, referenze, richieste di cartelle cliniche, riprogrammazione). Segnala gli elementi bloccati in "Attesa" o oltre lo SLA in modo che non vengano trascurati.

Aggiornamenti quotidiani sulla gestione delle operazioni cliniche: genera un riepilogo giornaliero dei lavori in ritardo, delle priorità del giorno per titolare e dei colli di bottiglia in tutti gli elenchi. Offre ai manager una rapida panoramica di ciò che richiede attenzione senza dover controllare manualmente più bacheche. Ulteriori informazioni sull'utilizzo di Super Agent:

2. athenahealth (il migliore per gli studi basati su cloud)

tramite athenahealth

Il tuo studio deve affrontare frequenti rifiuti di richieste di rimborso a causa delle regole in continua evoluzione dei pagatori e non hai il personale necessario per stare al passo. Ciò danneggia la tua efficienza operativa, rallentando il ciclo dei ricavi e costringendo il tuo team a passare ore al telefono con le compagnie di assicurazione invece di aiutare i pazienti.

athenahealth offre una piattaforma basata su cloud costruita attorno all'intelligenza di rete. Il suo athenaNet collega migliaia di studi medici, utilizzando i loro dati collettivi per aggiornare le regole di fatturazione e identificare le tendenze dei pagatori in tempo reale. Ciò significa che le tue richieste di rimborso beneficiano dell'esperienza di altri studi medici, riducendo i rifiuti causati da informazioni obsolete.

La piattaforma integra la gestione dello studio con strumenti EHR e di coinvolgimento dei pazienti. Per gli studi che desiderano alleggerire la complessità della fatturazione, athenahealth offre anche servizi di gestione del ciclo dei ricavi in cui i propri esperti si occupano delle richieste di rimborso respinte.

Le migliori funzionalità di athenahealth

athenaNet network intelligence: sfrutta i dati della propria rete per aggiornare continuamente le regole di fatturazione, riducendo i rifiuti grazie all'individuazione degli errori prima dell'invio.

Gestione integrata del ciclo di fatturazione: offre servizi RCM in cui il team si occupa delle richieste di rimborso respinte e dei saldi in sospeso, consentendoti di esternalizzare la complessità della fatturazione.

Suite per il coinvolgimento dei pazienti: include pianificazione online, promemoria automatici e un portale pazienti per ridurre il carico di lavoro della reception e migliorare l'esperienza dei pazienti.

Pro e contro di athenahealth

Pro:

Le informazioni basate sulla rete aiutano gli studi medici a rimanere aggiornati sui requisiti dei pagatori.

Combina software e servizi opzionali per gli studi che desiderano delegare la fatturazione.

Potenti strumenti rivolti ai pazienti soddisfano le moderne aspettative in materia di accesso digitale

Contro:

I prezzi basati su preventivi rendono difficile confrontare i costi senza una consulenza commerciale.

L'implementazione può richiedere molto tempo per gli studi con flussi di lavoro complessi.

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia sembra obsoleta.

Prezzi di athenahealth

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di athenahealth

G2: 3,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 3,6/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di athenahealth?

Ecco cosa dice una recensione su G2:

Apprezzo molto athenaOne per i suoi modelli intuitivi e i calendari e le pianificazioni facili da usare. Adoro la funzionalità di chat di Athena che mi permette di contattare i colleghi senza alcuno sforzo. Mi aiuta anche a pianificare le chiamate e gli appuntamenti visualizzando i calendari dei nostri provider per la giornata. Inoltre, è molto semplice e facile da usare, dato che lo utilizziamo da quasi 15 anni.

Apprezzo molto athenaOne per i suoi modelli intuitivi e i calendari e le pianificazioni facili da usare. Adoro la funzionalità di chat di Athena che mi permette di contattare i colleghi senza alcuno sforzo. Mi aiuta anche a pianificare le chiamate e gli appuntamenti visualizzando i calendari dei nostri provider per la giornata. Inoltre, è molto semplice e facile da usare, dato che lo utilizziamo da quasi 15 anni.

3. AdvancedMD (ideale per studi di medie dimensioni)

tramite AdvancedMD

Gli studi di medie dimensioni si trovano spesso in una situazione scomoda: i software di base non sono all'altezza, ma le soluzioni per le aziende sembrano eccessive. AdvancedMD colma questa lacuna.

Offre una piattaforma di gestione dello studio altamente personalizzabile che bilancia flessibilità e usabilità. Il sistema consente di adattare flussi di lavoro, moduli e report alla tua esigenza specifica, rendendolo popolare tra gli studi che necessitano di una soluzione più personalizzata rispetto a quelle standard.

Include la telemedicina integrata, fondamentale per offrire assistenza ibrida. Le funzionalità di reportistica della piattaforma sono eccezionali, con dashboard personalizzabili che forniscono una chiara visibilità delle prestazioni finanziarie e operative.

Le migliori funzionalità di AdvancedMD

Modelli di flussi di lavoro personalizzabili: configura i processi di pianificazione, clinici e di fatturazione in base alle tue esigenze specifiche, adattandoli alle diverse specialità.

Piattaforma di telemedicina integrata: le visite video sono integrate nel sistema, quindi la pianificazione, la documentazione e la fatturazione per l'assistenza virtuale sono perfettamente integrate.

Suite completa di reportistica: monitora metriche chiave come i tassi di riscossione e l'utilizzo degli appuntamenti con dashboard e report personalizzabili.

Pro e contro di AdvancedMD

Pro:

Offre opzioni di personalizzazione avanzate attraverso un'interfaccia intuitiva.

L'app mobile offre un accesso significativo agli appuntamenti e alle informazioni sui pazienti mentre sei in movimento.

La telemedicina integrata riduce la proliferazione di strumenti e semplifica le operazioni

Contro:

La configurazione iniziale può richiedere molto tempo a causa del numero di opzioni di personalizzazione disponibili.

Alcuni utenti segnalano che i tempi di risposta del supporto clienti possono essere incostanti.

I prezzi basati su preventivi rendono difficile stabilire un budget senza una chiamata commerciale.

Prezzi di AdvancedMD

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AdvancedMD

G2: 3,6/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 3,6/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di AdvancedMD?

Ecco la condivisione di un recensore di G2:

Una volta configurato il sistema, è facile da navigare. È facile pubblicare e generare report. Tutto nel sistema è contrassegnato con l'ora e l'utente, quindi è anche facile tracciare chi ha fatto cosa e quando. Questa è un'ottima funzionalità per la responsabilità.

Una volta configurato il sistema, è facile da navigare. È facile pubblicare e generare report. Tutto nel sistema è contrassegnato con l'ora e l'utente, quindi è anche facile tracciare chi ha fatto cosa e quando. Questa è un'ottima funzionalità per la responsabilità.

4. NextGen Healthcare (ideale per studi medici specializzati che richiedono flussi di lavoro personalizzati)

tramite NextGen

NextGen Healthcare si concentra sulla fornitura di flussi di lavoro clinici e amministrativi su misura per discipline specifiche come cardiologia, ortopedia e salute comportamentale. Questa specializzazione riduce i tempi di configurazione e garantisce che il software si adatti al modo in cui i tuoi specialisti lavorano effettivamente.

La piattaforma combina la gestione dello studio medico con le funzionalità EHR, garantendo una connessione trasparente tra i dati clinici e amministrativi. I suoi strumenti per la salute della popolazione aiutano inoltre gli studi medici a gestire in modo proattivo i gruppi di pazienti, aspetto fondamentale per chi partecipa a programmi di assistenza sanitaria basati sul valore.

Le migliori funzionalità di NextGen Healthcare

Modelli clinici specifici per specialità: modelli predefiniti per decine di specialità riducono i tempi di documentazione e garantiscono che i flussi di lavoro soddisfino i requisiti clinici.

Gestione della salute della popolazione: strumenti per identificare le lacune nell'assistenza e effettuare il monitoraggio degli indicatori di qualità a supporto delle pratiche nell'ambito di accordi di assistenza basati sul valore.

PM e EHR integrati: la documentazione clinica e le funzioni amministrative sono in condivisione di una base dati comune, eliminando la duplicazione dell'inserimento delle voci.

Pro e contro di NextGen Healthcare

Pro:

Appositamente progettato per studi medici specializzati, richiede meno personalizzazioni.

Il forte supporto all'assistenza basata sul valore aiuta gli studi medici con programmi di pagamento di qualità.

La piattaforma unificata riduce l'attrito derivante dalla gestione di sistemi separati.

Contro:

L'implementazione può richiedere diversi mesi per studi complessi.

La complessità delle funzionalità/funzioni rende difficile l'apprendimento per i nuovi utenti.

Gli studi che non rientrano nelle specialità principali di NextGen potrebbero trovarlo meno rilevante.

Prezzi NextGen Healthcare

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NextGen Healthcare

G2: 3,7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 1200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di NextGen Healthcare?

Ecco la condivisione di una recensione di Capterra:

Potente per gli studi medici; una volta configurato, semplifica efficacemente l'assistenza ai pazienti e la gestione dell'ufficio.

Potente per gli studi medici; una volta impostato, semplifica efficacemente l'assistenza ai pazienti e la gestione dell'ufficio.

5. Tebra (ideale per i nuovi studi che necessitano di marketing e gestione dei pazienti insieme)

tramite Tebra

Se hai uno studio piccolo o nuovo, hai bisogno sia di software operativi che di strumenti per attirare nuovi pazienti. Gestire strumenti separati per la gestione dello studio e il marketing è costoso e complicato, e crea un ulteriore carico di lavoro amministrativo per cui non hai tempo. Questa frammentazione rende impossibile avere un quadro chiaro dello stato di salute del tuo studio.

Tebra risolve questo problema combinando la gestione dello studio medico (da Kareo) e il marketing rivolto ai pazienti (da PatientPop) in un'unica piattaforma unificata. È progettato come soluzione all-in-one per studi medici indipendenti che hanno bisogno di gestire le operazioni e ampliare contemporaneamente la propria base di pazienti.

La piattaforma punta sull'accessibilità, con flussi di lavoro di fatturazione semplificati e un'interfaccia intuitiva che riduce la curva di apprendimento per i team senza personale IT dedicato. Le sue funzionalità/funzioni di marketing, come la gestione della reputazione online, ti aiutano a costruire il marchio del tuo studio e ad attirare nuovi pazienti.

Le migliori funzionalità di Tebra

PM e marketing pazienti combinati: include strumenti per la gestione della reputazione online e l'acquisizione di nuovi pazienti, coprendo l'intero ciclo di vita dall'acquisizione all'assistenza.

Flussi di lavoro di fatturazione semplificati: l'interfaccia di fatturazione è progettata per gli studi che non dispongono di personale dedicato alla fatturazione, semplificando l'invio delle richieste di rimborso e la registrazione dei pagamenti.

Comunicazione automatizzata con i pazienti: promemoria degli appuntamenti, messaggi di richiamo e richieste di revisione vengono eseguiti automaticamente, riducendo il carico di lavoro della reception.

Pro e contro di Tebra

Pro:

L'approccio all-in-one elimina la necessità di gestire più fornitori.

L'interfaccia è progettata per utenti non tecnici e studi senza personale IT.

I prezzi di partenza trasparenti rendono la definizione del budget iniziale più semplice rispetto alla concorrenza.

Contro:

Gli studi più grandi o più complessi potrebbero trovare limitante il set di funzionalità

Le opzioni di personalizzazione avanzate sono limitate rispetto alle piattaforme delle aziende.

Meno opzioni di integrazione con strumenti di terze parti

Prezzi di Tebra

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tebra

G2: 4,0/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 3,9/5 (oltre 1.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Tebra?

Ecco cosa ha condiviso un utente di Capterra:

Nel complesso, ho trovato Tebra efficiente ed efficace nel senso che è semplice e facile da navigare durante la creazione di una nota.

Nel complesso, ho trovato Tebra efficiente ed efficace nel senso che è semplice e facile da navigare durante la creazione di una nota.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp Brain MAX (il compagno desktop basato sull'intelligenza artificiale di ClickUp) è particolarmente utile per i team di gestione degli studi medici perché riduce l'attrito nella ricerca di informazioni e nell'acquisizione di azioni mentre si passa rapidamente da uno strumento all'altro.

Ancora meglio, Talk to Text trasforma la voce in testo raffinato praticamente in qualsiasi casella di testo sul tuo computer, il che è ideale per i momenti in cui hai le mani occupate: puoi dettare una breve nota di follow-up, un passaggio di consegne interno o un aggiornamento di un'attività e farlo registrare immediatamente dove si svolge il lavoro.

6. SimplePractice (ideale per piccoli studi di salute comportamentale)

tramite SimplePractice

SimplePractice è progettato specificamente per studi individuali e piccoli studi di salute comportamentale. La sua filosofia è la semplicità piuttosto che la profondità delle funzionalità/funzioni, consentendo di gestire la pianificazione, la documentazione, la fatturazione e la telemedicina senza bisogno di personale amministrativo.

La telemedicina è una parte fondamentale della piattaforma, non un componente aggiuntivo, con sessioni video che si avviano direttamente dal tuo Calendario. Il portale clienti consente ai pazienti di gestire autonomamente le pratiche di ammissione e la prenotazione degli appuntamenti, riducendo le comunicazioni che occupano gran parte della tua giornata.

Le migliori funzionalità di SimplePractice

Telemedicina integrata: le sessioni video sono perfettamente integrate nella piattaforma e non richiedono fornitori o accessi separati.

Portale clienti: un portale self-service che consente ai clienti di gestire le pratiche burocratiche, prenotare appuntamenti e inviare messaggi sicuri.

Fatturazione assicurativa semplificata: copre le nozioni di base sulla compilazione dei moduli assicurativi di cui hanno bisogno i medici che esercitano in proprio, senza eccessiva complessità.

Pro e contro di SimplePractice

Pro:

L'intera piattaforma è progettata per i medici che gestiscono il proprio studio senza amministratori.

La telemedicina funziona perfettamente all'interno della piattaforma, senza integrazioni complicate.

I livelli di prezzo trasparenti rendono la definizione del budget semplice e immediata.

Contro:

Scalabilità limitata per studi che crescono oltre i pochi provider

Le funzionalità di fatturazione assicurativa sono basilari rispetto alle piattaforme RCM dedicate.

Le opzioni di personalizzazione sono volutamente limitate per mantenere la semplicità.

Prezzi di SimplePractice

Starter: 24,50 $ al mese per 3 mesi, poi 49 $ al mese

Essential: 39,50 $ al mese per 3 mesi, poi 79 $ al mese

In più: 49,50 $ al mese per 3 mesi, poi 99 $ al mese.

Valutazioni e recensioni di SimplePractice

G2: 4,1/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SimplePractice?

Ecco cosa dice un recensore di Capterra:

È stato molto facile da imparare e da usare. Ai miei provider piace la sezione delle note semplici per documentare le loro sessioni. E presentare le richieste di rimborso all'assicurazione è molto semplice.

È stato molto facile da imparare e da usare. Ai miei provider piace la sezione delle note semplici per documentare le loro sessioni. E presentare le richieste di rimborso all'assicurazione è molto semplice.

7. CureMD (il migliore per la gestione completa dello studio medico basata sul cloud)

tramite CureMD

Quando uno studio utilizza sistemi scollegati tra loro per la cartella clinica elettronica, la fatturazione e la gestione dello studio, i dati devono essere reinseriti in più punti. Ciò comporta errori, perdite di tempo e crea frustranti incongruenze tra le note cliniche e le richieste di rimborso. Questa dispersione del lavoro rende impossibile operare in modo efficiente.

CureMD risolve questo problema con una piattaforma cloud completa e all-in-one che combina cartelle cliniche elettroniche, gestione dello studio medico e fatturazione medica in un unico sistema unificato. I dati inseriti una sola volta fluiscono senza soluzione di continuità attraverso l'intero flusso di lavoro, dalla documentazione e codifica all'invio delle richieste di rimborso.

La piattaforma utilizza la documentazione assistita dall'intelligenza artificiale per aiutare i provider a completare le note più rapidamente, suggerendo codici pertinenti e identificando le lacune. Il suo clearinghouse integrato gestisce l'invio e il monitoraggio delle richieste di rimborso, mentre la verifica dell'idoneità in tempo reale individua i problemi di copertura prima che diventino problemi.

Le migliori funzionalità di CureMD

EHR, PM e fatturazione unificati: tutte e tre le funzioni sono in condivisione di una base dati comune, eliminando la duplicazione delle voci e garantendo che la documentazione clinica fornisca il supporto per la fatturazione.

Documentazione clinica assistita dall'IA: il sistema suggerisce i codici pertinenti e identifica le lacune nella documentazione per aiutare i provider a completare le note in modo più efficiente.

Clearinghouse integrato: l'invio delle richieste di rimborso, il monitoraggio e la gestione dei rifiuti avvengono all'interno della piattaforma, con verifica dell'idoneità in tempo reale.

Pro e contro di CureMD

Pro:

La vera integrazione all-in-one riduce gli errori ed elimina le difficoltà legate alla gestione di sistemi separati.

Il supporto alla documentazione tramite IA aiuta i provider a documentare in modo più efficiente e a codificare con precisione.

L'integrazione completa con la clearinghouse semplifica la gestione dei reclami

Contro:

Il set completo di funzionalità crea una curva di apprendimento per i nuovi utenti.

L'implementazione può richiedere diversi mesi per studi complessi.

I prezzi basati su preventivi richiedono conversazioni commerciali per comprendere i costi.

Prezzi di CureMD

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CureMD

G2: 3,8/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 3,6/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di CureMD?

Ecco le menzioni di una recensione su Capterra:

Interfaccia piuttosto facile da usare e da imparare, aiuta nella fatturazione e nell'organizzazione dei documenti.

Interfaccia piuttosto facile da usare e da imparare, aiuta nella fatturazione e nell'organizzazione dei documenti.

8. eClinicalWorks (ideale per studi con più fornitori e sedi)

tramite eClinicalWorks

eClinicalWorks è progettato per studi medici di grandi dimensioni e sistemi sanitari che necessitano di funzionalità complete di gestione delle cartelle cliniche elettroniche e degli studi medici. Gestisce operazioni complesse con più provider e più posizioni grazie a funzionalità/funzioni progettate per volumi elevati di pazienti.

Il suo approccio integrato significa che la documentazione clinica, la pianificazione, la fatturazione e il coinvolgimento dei pazienti condividono tutti una piattaforma comune. Gli strumenti di gestione della salute della popolazione sono un elemento chiave di differenziazione, che ti aiutano a identificare le lacune nell'assistenza e a gestire le condizioni croniche dell'intero gruppo di pazienti.

Le migliori funzionalità di eClinicalWorks

Gestione della salute della popolazione: include strumenti per identificare le lacune nell'assistenza, gestire le condizioni croniche e effettuare il monitoraggio degli indicatori di qualità per fornire supporto a un'assistenza basata sul valore.

EHR integrato e gestione dello studio medico: le funzioni cliniche e amministrative sono in condivisione di una piattaforma comune, con un flusso di dati continuo tra di esse.

Coinvolgimento completo dei pazienti: un portale pazienti, funzionalità di telemedicina e strumenti di comunicazione automatizzati soddisfano le aspettative dei pazienti moderni.

Pro e contro di eClinicalWorks

Pro:

Progettato per gestire la complessità di studi medici di grandi dimensioni con più posizioni

Potenti strumenti per la salute della popolazione forniscono supporto per un esito positivo dei programmi di assistenza sanitaria basati sul valore

L'integrazione completa riduce la complessità della gestione dei fornitori

Contro:

La complessità della piattaforma richiede un notevole periodo di apprendimento per i nuovi dipendenti.

L'implementazione è complessa e più adatta alle organizzazioni con risorse IT dedicate.

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia sembra obsoleta rispetto a quella dei concorrenti più recenti.

Prezzi di eClinicalWorks

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di eClinicalWorks

G2: 3,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 3,3/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di eClinicalWorks?

Ecco la condivisione di un recensore di G2:

Facile da usare, facile accesso a tutte le informazioni che possiamo avere in un unico posto. È facile da implementare in nuovi studi e anche facile da insegnare ai nuovi arrivati, il supporto clienti è davvero entusiasta e sempre raggiungibile, uso questo software ogni giorno perché il nostro studio utilizza solo software per Tutto. Ci sono più di 10 funzionalità/funzioni che mi piacciono.

Facile da usare, facile accesso a tutte le informazioni che possiamo avere in un unico posto. È facile da implementare in nuovi studi e anche facile da insegnare ai nuovi arrivati, il supporto clienti è davvero entusiasta e sempre raggiungibile, uso questo software ogni giorno perché il nostro studio utilizza solo software per tutto. Ci sono più di 10 funzionalità/funzioni che mi piacciono.

9. PracticeSuite (ideale per la gestione di studi medici multispecialistici)

tramite PracticeSuite

PracticeSuite offre una piattaforma basata su cloud che serve sia gli studi medici che le società di fatturazione che li supportano. Questo duplice orientamento significa che è in grado di gestire situazioni di fatturazione complesse e offre la flessibilità di modificare il modello di fatturazione senza cambiare il software.

La piattaforma offre supporto per diverse specialità con flussi di lavoro configurabili. Le sue funzionalità RCM includono la verifica delle richieste di rimborso e la gestione dei rifiuti, mentre il portale pazienti gestisce la pianificazione e la comunicazione self-service.

Le migliori funzionalità di PracticeSuite

Supporto per studi medici e società di fatturazione: la piattaforma è progettata sia per gli studi medici che per i soggetti terzi che si occupano di fatturazione, offrendo flessibilità nella gestione del ciclo di fatturazione.

Funzionalità RCM complete: funzionalità quali la verifica delle richieste di rimborso, la gestione dei rifiuti e la reportistica finanziaria dettagliata forniscono gli strumenti per una gestione efficace delle entrate.

Supporto multispecialistico: flussi di lavoro e modelli configurabili si adattano alle diverse esigenze specialistiche senza necessità di piattaforme separate.

Pro e contro di PracticeSuite

Pro:

La piattaforma supporta sia modelli di fatturazione interni che esterni.

Le funzionalità di fatturazione e gestione dei reclami sono complete e rivaleggiano con le piattaforme RCM dedicate.

L'accesso basato su cloud supporta il lavoro da remoto e le operazioni in più sedi.

Contro:

L'interfaccia potrebbe sembrare meno moderna rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti.

L'esperienza degli utenti con il supporto all'implementazione può variare.

I prezzi basati su preventivi richiedono una conversazione commerciale per ottenere i dettagli sui costi.

Prezzi di PracticeSuite

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PracticeSuite

G2: 4,2/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di PracticeSuite?

Ecco cosa è stato condiviso da un recensore di Capterra:

Prezzo vantaggioso, possibilità di integrazione con un ampio intervallo di altri programmi/prodotti

Prezzo vantaggioso, possibilità di integrazione con un'ampia gamma di altri programmi/prodotti

10. DrChrono (ideale per i team sanitari che privilegiano i dispositivi mobili)

tramite DrChrono

I team sanitari hanno bisogno di una soluzione mobile-first che consenta una vera documentazione point-of-care e fornisca funzioni complete su tablet e smartphone.

DrChrono è stato progettato con un design mobile-first, con una funzionalità/funzione nativa per iPad ottimizzata per l'interazione touch. Ciò consente ai provider di registrare e gestire le attività direttamente nel luogo di cura, migliorando sia l'efficienza che il coinvolgimento dei pazienti.

La piattaforma combina EHR e gestione dello studio medico con fatturazione integrata. Offre anche moduli medici personalizzabili e un'API per gli studi medici che dispongono delle risorse tecniche necessarie per creare le proprie integrazioni.

Le migliori funzionalità di DrChrono

Design nativo per iPad: la piattaforma è stata creata per i dispositivi mobili, quindi le interazioni touch e i flussi di lavoro mobili risultano naturali e senza compromessi.

Moduli medici personalizzabili: gli studi possono creare i propri modelli di documentazione in base a specifici flussi di lavoro clinici.

Accesso API: per gli studi con competenze tecniche, l'API consente integrazioni e flussi di lavoro personalizzati che ampliano le capacità della piattaforma.

Pro e contro di DrChrono

Pro:

I provider possono completare l'intero flusso di lavoro clinico e amministrativo su tablet.

La piattaforma è altamente personalizzabile per adattarsi alle precise esigenze del flusso di lavoro.

Un'API intuitiva per gli sviluppatori consente integrazioni personalizzate.

Contro:

La flessibilità richiede più tempo per l'installazione e la configurazione rispetto alle soluzioni chiavi in mano.

Le funzionalità/funzioni di fatturazione potrebbero non essere sufficientemente avanzate per studi con esigenze complesse in materia di RCM.

Alcuni utenti segnalano che i tempi di risposta del supporto clienti possono essere incostanti.

Prezzi DrChrono

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DrChrono

G2: 3,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di DrChrono?

Ecco la condivisione di un recensore di G2:

Mi piace il sistema di reportistica di DrChrono di EverHealth. I filtri rendono davvero facile il monitoraggio di pazienti, servizi, prodotti e finanze. Aiuta a semplificare la risoluzione dei problemi, a creare campagne di marketing e a monitorare efficacemente le entrate.

Mi piace il sistema di reportistica di DrChrono di EverHealth. I filtri rendono davvero facile il monitoraggio di pazienti, servizi, prodotti e finanze. Aiuta a semplificare la risoluzione dei problemi, a creare campagne di marketing e a monitorare efficacemente le entrate.

Smetti di affogare nelle scartoffie e inizia a concentrarti sui pazienti

Il software giusto per la gestione dello studio medico dipende interamente dalle dimensioni dello studio, dalla specializzazione e dalle principali sfide operative. Piattaforme specializzate come athenahealth e NextGen Healthcare sono ideali per gli studi che necessitano di una profonda integrazione clinica, mentre soluzioni più semplici come SimplePractice e Tebra sono perfette per i professionisti che lavorano in proprio e apprezzano la facilità d'uso.

È fondamentale trovare una soluzione che riduca il carico amministrativo e liberi il personale per dedicarsi alla cura dei pazienti. Che si tratti di automatizzare i promemoria degli appuntamenti o di semplificare le richieste di rimborso, lo strumento migliore è quello che il tuo team utilizzerà effettivamente ogni giorno.

Per gli studi che desiderano mettere ordine nei propri flussi di lavoro amministrativi, coordinando il personale, effettuando il monitoraggio delle attività e implementando l'automazione dei processi ripetitivi, ClickUp offre una base flessibile che integra il software sanitario specializzato. Inizia gratis e scopri come la gestione dei flussi di lavoro basata sull'IA può ridurre il caos operativo che rallenta la tua attività.

Domande frequenti

Il software di gestione dello studio medico gestisce funzioni amministrative come la pianificazione degli appuntamenti e la fatturazione, mentre i sistemi EHR gestiscono la documentazione clinica come le cartelle cliniche dei pazienti e le note sulle visite. Molte piattaforme moderne integrano entrambe le funzioni, ma hanno scopi fondamentali diversi all'interno di uno studio medico.

Gli strumenti generici per il project management come ClickUp possono gestire in modo efficace i flussi di lavoro amministrativi e il coordinamento del personale. Tuttavia, non sostituiscono funzioni specializzate come la fatturazione medica o la documentazione clinica, quindi l'approccio migliore spesso combina entrambi i tipi di software.

L'IA automatizza le attività ripetitive come i promemoria degli appuntamenti e la verifica delle richieste di rimborso. Un'IA più avanzata può anche aiutare nella documentazione clinica suggerendo codici e riassumendo le informazioni sui pazienti, riducendo il lavoro manuale che richiede tempo al personale.

Gli studi di piccole dimensioni dovrebbero concentrarsi sulle esigenze operative fondamentali: pianificazione affidabile con promemoria di automazione, fatturazione semplice, strumenti di comunicazione con i pazienti e accessibilità basata su cloud. La facilità d'uso è spesso più importante di un lungo elenco di funzionalità/funzioni aziendali che non utilizzerai.