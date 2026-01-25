Come pubblicare annunci pubblicitari su YouTube: guida completa passo dopo passo per completare il processo

YouTube non è solo il luogo in cui le persone vanno a guardare i video. È il luogo in cui ricercano acquisti, confrontano opzioni, apprendono nuove competenze e passano il tempo libero. Questo mix lo rende una delle poche piattaforme in cui l'attenzione e l'intenzione si sovrappongono regolarmente.

Secondo Pew Research, YouTube è la piattaforma online più utilizzata dagli adolescenti e dagli adulti statunitensi.

Per i professionisti del marketing, la portata è importante, ma il vantaggio maggiore risiede nel formato. YouTube supporta sia lo storytelling breve che quello lungo, quindi puoi attirare l'attenzione con contenuti che sembrano utili, per poi convertirli con annunci che sembrano nativi dell'esperienza.

Questa guida ti aiuta a impostare la tua prima campagna YouTube o a migliorare quelle già attive, con l'obiettivo di trasformare le visualizzazioni in risultati misurabili.

Cosa sono gli annunci YouTube e perché sono importanti

Gli annunci YouTube sono posizionamenti a pagamento che consentono alle aziende di raggiungere un pubblico altamente diversificato e segmentato attraverso un targeting preciso. Funzionano tramite Google Ads e sono classificati in quattro tipi principali: annunci video, annunci display, annunci audio e annunci premium.

Con una copertura pubblicitaria di oltre 2,53 miliardi di utenti (quasi la metà dei 5,66 miliardi di utenti di social media in tutto il mondo), YouTube è una delle piattaforme di condivisione video più grandi e dominanti.

Ecco perché è importante:

Flessibilità creativa in tutti i formati : dagli annunci visivi e non visivi agli annunci overlay e ai banner pubblicitari, YouTube ti consente di sperimentare con gli annunci in una moltitudine di modi.

Targeting preciso utilizzando l'ecosistema di dati di Google : rivolgiti alle persone in base a ciò che cercano, guardano, ai loro dati demografici, ai segnali di intenzione e persino ai video o ai canali in cui dovrebbe apparire il tuo annuncio.

ROI misurabile con approfondimenti in tempo reale : gli inserzionisti YouTube possono effettuare il monitoraggio delle prestazioni, del coinvolgimento, dei dati demografici del pubblico, delle fonti di traffico e delle conversioni, consentendo loro di ottimizzare le campagne per un coinvolgimento autentico.

Maggiore credibilità rispetto alla pubblicità tradizionale : il 59% degli intervistati ritiene che gli annunci YouTube siano più pertinenti rispetto agli annunci televisivi lineari. Rispetto ad altre piattaforme video e social, la pubblicità video su YouTube è quasi il 16% più credibile e affidabile

Diversità del pubblico in tutte le fasce d'età: mentre la maggior parte delle piattaforme di social media è orientata verso la Generazione Z o i millennial, YouTube mantiene utenti attivi in tutte le fasce d'età.

🧠 Curiosità: il primo video su YouTube, con il titolo "Me at the zoo" (Io allo zoo), è stato caricato il 23 aprile 2005 dal cofondatore di YouTube Jawed Karim e lo ritrae in piedi davanti agli elefanti dello zoo di San Diego.

Tipi di annunci YouTube

Diamo un'occhiata ai diversi tipi di annunci che YouTube ti consente di pubblicare:

Annunci TrueView in-stream

Conosciuti anche come annunci in-stream ignorabili, gli annunci TrueView sono uno dei formati pubblicitari più popolari su YouTube. Vengono riprodotti prima, durante o dopo altri video. Sui dispositivi mobili, possono anche apparire come annunci interstiziali a schermo intero prima che lo spettatore possa procedere.

Gli spettatori possono saltare gli annunci in-stream dopo 5 secondi. Tuttavia, pagherai l'annuncio solo quando:

Uno spettatore guarda l'intero video (se il tuo annuncio dura meno di 30 secondi)

Uno spettatore guarda almeno 30 secondi del tuo video (per più di 30 secondi)

Uno spettatore interagisce con il tuo annuncio cliccando su un link, un cta o un banner correlato.

Ciò che rende questo strumento redditizio per i brand è che paghi solo quando qualcuno interagisce attivamente con i tuoi contenuti o effettua una conversione.

Ma cos'è una conversione in questo contesto?

Una conversione può essere una richiesta di demo, una registrazione o l'invio di un modulo, a seconda di ciò che monitori in Google Ads e Analytics.

Il coinvolgimento con gli annunci in-stream tende ad essere più elevato perché lo spettatore ha scelto volontariamente di guardare oltre i 5 secondi iniziali.

🔔 Cose da tenere a mente: Gli annunci video ignorabili devono avere una durata minima di 12 secondi.

Non possono superare i 6 minuti di durata.

Questi annunci vengono visualizzati sulle pagine di YouTube e su siti web e app che utilizzano i partner video di Google.

Annunci bumper

Si tratta di annunci brevi e non ignorabili che racchiudono un messaggio in soli 6 secondi. Vengono riprodotti prima, durante o dopo un altro video e si paga per ogni impressione.

Poiché sono brevi, una buona pratica consiste nel concentrare l'attenzione su un'unica idea o immagine chiara.

Funzionano al meglio se combinati con una campagna TrueView o Google Preferred.

🤔 Quando utilizzare gli annunci bumper? Quando vuoi colpire gli spettatori con un unico messaggio mirato

Per integrare una campagna più lunga, ovvero rafforzare il lancio del tuo prodotto o le promozioni degli eventi

Per mantenere il tuo marchio in primo piano mentre appari in punti di contatto frequenti

Video in-feed (precedentemente denominati annunci video discovery)

Vengono visualizzati in diversi punti, tra cui:

In cima ai risultati di ricerca di YouTube

Accanto ai video YouTube correlati

Nella parte superiore della home page mobile di YouTube

Questi annunci vengono visualizzati dopo aver effettuato una ricerca. Di solito includono una miniatura del tuo video, un titolo e un invito a cliccare per guardare il video.

Paghi questi annunci solo quando qualcuno clicca per guardarli o quando li guarda in riproduzione automatica per almeno 10 secondi.

💡 Ecco cosa dovresti sapere sugli annunci video in-feed: Sono progettati per corrispondere alle intenzioni degli utenti e vengono visualizzati solo quando le persone cercano argomenti video pertinenti, rendendoli meno invadenti e più contestualizzati.

I tuoi annunci si integrano nella piattaforma e appaiono come suggerimenti video organici nei risultati di ricerca e nei feed.

Includono doppi CTA, in cui un pulsante è collegato alla tua pagina di destinazione mentre l'altro riproduce il video: entrambi possono indirizzare gli spettatori al tuo URL finale.

🧠 Curiosità: ogni giorno vengono caricati su YouTube quasi 20 milioni di video. Gli annunci YouTube ti consentono di distinguerti dalla massa e di trasmettere il tuo messaggio direttamente al tuo pubblico di destinazione.

Annunci in-stream non ignorabili

Si tratta di annunci video della durata di 15-20 secondi che vengono visualizzati prima, durante o dopo un altro video. Poiché gli spettatori non possono saltare questi video, è consigliabile abbinarli a una CTA che incoraggi gli spettatori ad agire.

Per gli annunci non ignorabili, paghi ogni volta che il tuo annuncio viene mostrato (CPM). Valuta di utilizzarli per pubblicare offerte o annunci urgenti.

✏️ Nota: per gli annunci in-stream non ignorabili, puoi utilizzare 3 formati pubblicitari distinti: Annunci bumper: video della durata massima di 6 secondi Standard non ignorabile: video di durata compresa tra 7 e 15 secondi 30 secondi non ignorabili (CTV): video della durata di 16-30 secondi visualizzati su Connected TV (CTV)

Annunci masthead

Si tratta di annunci premium che vengono visualizzati nella parte superiore del feed della home page di YouTube per 24 ore. Vengono riprodotti automaticamente senza audio per un massimo di 30 secondi sui dispositivi desktop e per l'intera durata del video sui dispositivi mobili e CTV.

Questi annunci sono progettati per garantire la massima visibilità e sono disponibili solo su prenotazione tramite un rappresentante commerciale Google.

Sono ideali per ottenere una portata o una visibilità massiccia, soprattutto per nuovi prodotti, servizi o eventi commerciali.

Con gli annunci Masthead, puoi personalizzare le seguenti risorse:

URL del video YouTube : il link YouTube al tuo video, che deve essere impostato su "Pubblico" o "Non in elenco" per essere pubblicato.

Titolo e descrizione : testo che appare accanto o sotto il masthead.

Pulsante CTA : indirizza i clic al tuo URL finale

URL finale : obbligatorio quando si utilizza un cta, può rimandare ad altre pagine YouTube o direttamente al tuo sito web.

Impostazioni di riproduzione automatica : specifica quando inizia la riproduzione automatica e per quanto tempo dura (fino a 30 secondi).

Video correlati: due video aggiuntivi che compaiono accanto al masthead sul desktop (non è necessario che provengano dal tuo canale).

⭐ Esistono due tipi di masthead YouTube che puoi acquistare: Costo per mille impressioni (CPM) Masthead: fornisce un volume riservato e fisso di impressioni che vengono distribuite nel corso della campagna.

Masthead con costo orario (CPH): garantisce una quota di voce (SOV) del 100% delle impressioni idonee dell'unità Masthead di YouTube durante le ore riservate acquistate.

Annunci display

Si tratta di banner pubblicitari non video che compaiono nella barra laterale destra dell'elenco dei video suggeriti. Di solito includono un'immagine o un'animazione e sono accompagnati da un titolo, una descrizione e un pulsante CTA. Paghi per l'annuncio display di YouTube ogni volta che qualcuno fa clic su di esso.

Si noti che gli annunci display sono disponibili solo sui dispositivi desktop.

Gli annunci display funzionano bene quando desideri:

Supporta le tue campagne pubblicitarie video con promemoria visivi persistenti

Indirizza il traffico verso il tuo sito web senza creare contenuti video

Rivolgiti nuovamente agli spettatori che hanno visto i tuoi annunci video su YouTube

Mantieni la presenza del marchio mentre gli utenti guardano contenuti della concorrenza o video correlati

Questi annunci non interrompono l'esperienza di visualizzazione poiché vengono visualizzati nella barra laterale. Sebbene siano meno invadenti rispetto ai formati in-stream, il compromesso è tuttavia una minore visibilità. È molto probabile che gli spettatori si concentrino sul video stesso piuttosto che sugli elementi circostanti.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Brain per creare testi pubblicitari persuasivi per YouTube. L'IA contestuale analizza i modelli pubblicitari di esito positivo e le linee guida relative alla voce del tuo marchio per generare diverse varianti di CTA, titoli e descrizioni pubblicitarie. Usa ClickUp Brain per generare testi e script per gli annunci YouTube. Inoltre, puoi anche promptare ClickUp Brain per creare immagini personalizzate per i tuoi annunci. 📌 Salva questi promoti per scrivere il tuo prossimo annuncio YouTube: Annunci TrueView in-stream (ignorabili) Scrivi uno script per un annuncio YouTube TrueView in-stream in cui i primi 5 secondi illustrino chiaramente il problema principale e il valore aggiunto. Parti dal presupposto che lo spettatore stia decidendo se saltare o meno il video. Suscita curiosità senza ricorrere a clickbait, spiega i vantaggi entro i primi 10 secondi e concludi con un cta chiaro e allineato a una conversione misurabile. Annunci bumper (6 secondi, non ignorabili) Crea 5 script per annunci bumper (max 6 secondi) per la pubblicità su YouTube. Ogni script deve comunicare un'unica idea o vantaggio, utilizzare un linguaggio semplice e risultare memorabile anche senza audio. Annunci video in-feed (video discovery) Scrivi testi pubblicitari per i video in-feed di YouTube che corrispondano all'intento di ricerca. Crea un titolo, un suggerimento di testo per la miniatura e un'introduzione al video che risultino naturali e informativi piuttosto che promozionali. Annunci in-stream non ignorabili (15-20 secondi) Scrivi uno script pubblicitario YouTube non ignorabile che trasmetta un messaggio completo in meno di 20 secondi. Dai priorità alla chiarezza piuttosto che alla persuasione, introduci un senso di urgenza quando pertinente e includi una CTA in linea con una campagna di sensibilizzazione o di annuncio basata sul CPM. Annunci masthead Crea titolo, descrizione e testo CTA per un annuncio YouTube Masthead progettato per ottenere la massima copertura. Presupponi la riproduzione automatica senza audio, concentrati sul posizionamento del marchio e su un unico messaggio della campagna e mantieni il testo audace, semplice e immediatamente comprensibile. Annunci display (barra laterale) Scrivi il testo dell'annuncio display YouTube per il posizionamento nella barra laterale. Crea un titolo conciso, una breve descrizione e una CTA che rafforzino il ricordo del marchio o ritargettizzino gli spettatori che hanno già visto un annuncio video.

Lista di controllo per la creatività degli annunci YouTube Utilizza questa lista di controllo per assicurarti che la tua creatività pubblicitaria sia pensata per attirare l'attenzione e stimolare l'azione, non solo per accumulare visualizzazioni: Piano di sottotitolazione: aggiungi sottotitoli o testo sullo schermo in modo che il tuo messaggio arrivi anche senza audio.

Cattura l'attenzione nei primi 5 secondi: inizia con il problema o il vantaggio, in modo che le persone non saltino il video.

Un messaggio per annuncio: concentra l'annuncio su un'unica idea, vantaggio o offerta.

CTA legato all'obiettivo: abbina il CTA a ciò che stai ottimizzando (modulo di contatto, demo, acquisto o consapevolezza).

Impostazione mobile-first: ipotizza che la maggior parte degli spettatori guarderà su uno schermo piccolo con l'audio disattivato.

Come creare una campagna pubblicitaria su YouTube (passaggio dopo passaggio)

Ecco come creare e configurare una campagna pubblicitaria di successo su YouTube.

1. Configura il tuo account Google Ads

Accedi al tuo account Google Ads con il tuo account Google Workspace personale o aziendale.

Una volta effettuato l'accesso, collega il tuo canale YouTube a Google Ads in modo da poter pubblicare campagne video e effettuare il monitoraggio del rendimento direttamente dal tuo canale.

2. Scegli l'obiettivo della tua campagna

Cosa vuoi ottenere con la tua campagna pubblicitaria su YouTube? Vuoi aumentare la notorietà del marchio, acquisire potenziali clienti, incrementare le vendite commerciali dirette o indirizzare il traffico verso pagine di destinazione specifiche?

Scegli tra diversi obiettivi di campagna.

Ricorda che l'obiettivo che scegli limiterà in modo significativo i formati pubblicitari disponibili, le reti (YouTube vs. Rete Display) e i sottotipi di campagna.

Utilizza questa tabella per la valutazione 👇

Quando vuoi... Scegli Formati pubblicitari supportati Stimola gli acquisti diretti dai tuoi annunci Acquisti Annunci in-stream ignorabili, annunci YouTube Shorts Acquisisci lead Invia moduli di contatto, contatti telefonici e contatti Annunci in-stream ignorabili, annunci YouTube Shorts Indirizza i visitatori alla tua pagina di destinazione o alle pagine dei prodotti Visualizzazioni di pagina Annunci in-stream ignorabili, annunci YouTube Shorts Aumenta la copertura e la considerazione del marchio Consapevolezza del marchio Annunci in-stream non ignorabili, annunci video in-feed, annunci bumper, annunci masthead, annunci YouTube Shorts.

Se non sei sicuro dell'obiettivo della campagna, puoi scegliere "Notorietà del marchio e copertura" o selezionare "Crea campagna senza una guida all'obiettivo".

3. Scegli il tipo e il sottotipo di campagna

Ora allinea l'obiettivo della tua campagna al tipo e sottotipo di campagna più adatto. Sono disponibili diversi modelli di campagna che determinano:

Dove vengono visualizzati i tuoi annunci (YouTube, Google TV, siti partner, Rete Display di Google)

Quanto controllo hai sul targeting, sulle offerte e sull'ottimizzazione creativa?

Quali obiettivi sono stati creati per raggiungere (consapevolezza, considerazione, conversioni)

Ecco un'analisi dettagliata che ti aiuterà a capire in che modo la scelta di campagne diverse influisce sulla scelta delle sottocampagne:

Campagne video

Cosa significa: campagne pubblicitarie YouTube standard con controllo completo su posizionamenti, targeting e formati creativi.

Quando utilizzarla: desideri avere il controllo completo su dove vengono visualizzati i tuoi annunci, chi li vede e come vengono pubblicati su YouTube.

Ideale per: campagne di brand awareness, campagne di considerazione o obiettivi incentrati sull'azione con esigenze di targeting precise.

Formati e sottotipi compatibili: annunci in-stream ignorabili, annunci in-stream non ignorabili, annunci video in-feed, annunci bumper, masthead, annunci outstream.

Campagne Performance Max

Cosa significa: campagne automatizzate che utilizzano l'IA di Google per ottimizzare i posizionamenti e il targeting su tutte le proprietà di Google.

Quando utilizzarla: desideri che Google trovi automaticamente i posizionamenti migliori su YouTube, Ricerca, Display, Discover, Gmail e Maps utilizzando le tue risorse.

Ideale per: conversioni e vendite con una configurazione manuale minima, soprattutto quando si dispone di dati di conversione da inserire nell'algoritmo.

Formati e sottotipi compatibili: combinazioni generate automaticamente dai tuoi video e immagini.

Campagne di generazione della domanda

Cosa significa: campagne visive incentrate sui posizionamenti Discovery su YouTube, Discover e Gmail.

Quando utilizzarla: quando desideri raggiungere persone in modalità esplorativa sulle superfici visive e social-like di Google.

Ideale per: creare interesse e stimolare il coinvolgimento con esperienze pubblicitarie visivamente coinvolgenti.

Formati e sottotipi compatibili: annunci video in-feed, annunci illustrati su YouTube Home, Guarda dopo, Scopri, Gmail

Campagne app

Cosa significa: campagne progettate espressamente per promuovere l'installazione di app e le azioni in-app.

Quando utilizzarla: stai promuovendo un'app mobile e hai bisogno di aumentare le scaricazioni o determinate conversioni in-app.

Ideale per: installazioni di app, coinvolgimento delle app e conversioni degli acquisti in-app

Formati e sottotipi compatibili: annunci video ottimizzati per la promozione di app su YouTube e sulle reti di app di Google.

👀 Lo sapevate? Il 45% delle famiglie statunitensi abbonate a Netflix ora guarda i contenuti con pubblicità, rispetto al 34% del 2024. Il pubblico sta diventando sempre più ricettivo agli annunci pubblicitari quando questi sono culturalmente rilevanti e offrono valore.

4. Configura il budget e la strategia di offerta

È ora di stabilire il budget pubblicitario per YouTube.

Imposta un budget giornaliero o un budget totale per la campagna. Definisci le date di pubblicazione della tua campagna e scegli la strategia di offerta in base a ciò che desideri ottimizzare.

Ecco una panoramica delle strategie di offerta più comuni e quando utilizzarle. Verranno visualizzate solo le opzioni in linea con l'obiettivo della campagna e il formato dell'annuncio.

Strategia di offerta Cosa significa Utilizzala quando Traguardo CPM (costo per mille impressioni) Paghi per ogni mille volte che il tuo annuncio viene mostrato. Desideri ottenere la massima copertura e visibilità per le tue campagne ToFu (brand awareness) CPV (costo per visualizzazione) traguardo Consente di ottimizzare le offerte per le visualizzazioni, ovvero si paga ogni volta che uno spettatore visualizza una parte o l'intero annuncio. Vuoi controllare i costi e ottenere visualizzazioni dei video CPA (costo per acquisizione) traguardo Google ottimizza automaticamente le offerte per ottenere conversioni al costo per azione come traguardo. Vuoi aumentare le vendite commerciali, i lead e persino il traffico sul tuo sito web? ROAS (ritorno sulla spesa pubblicitaria) traguardo Google ottimizza le offerte per ottenere un determinato ritorno sulla spesa pubblicitaria percentuale. Desideri ottenere il massimo valore di conversione possibile entro un obiettivo di ritorno sulla spesa pubblicitaria prefissato. Massimizza le conversioni Google imposta automaticamente le offerte per ottenere il maggior numero di conversioni possibile entro il tuo budget. Per ottenere il massimo valore di conversione possibile con un budget fisso

👀 Lo sapevate? Gli inserzionisti che passano da una strategia di offerta CPA target a una strategia di offerta ROAS target possono ottenere un valore di conversione superiore del 14% con un ritorno sulla spesa pubblicitaria simile.

5. Ottimizza le tue opzioni di targeting

YouTube consente una segmentazione del pubblico estremamente specifica, il che significa che più i tuoi annunci sono mirati, più è probabile che il tuo budget pubblicitario generi un ROI più elevato.

Ecco alcune opzioni di targeting disponibili negli annunci YouTube:

Dati demografici

Raggiungi il tuo pubblico in base al sesso, all'età, allo stato civile e al reddito familiare. Tuttavia, è necessaria una segmentazione accurata, poiché un unico messaggio non può risuonare con tutti, anche se appartengono alla stessa fascia demografica.

Eventi della vita

Indirizza gli spettatori in base a eventi della vita specifici ma distinti. Ad esempio:

Prendere un nuovo animale domestico

Avere un bambino di recente

Appena sposati

Hai una nuova casa?

Questi momenti modificano il comportamento di acquisto, creando finestre in cui le persone cercano attivamente nuovi prodotti e servizi.

Dati demografici dettagliati

Si tratta di una segmentazione avanzata. Qui puoi effettuare la selezione del tuo pubblico in base al livello di istruzione, allo stato civile, alla titolarità della casa, all'occupazione e allo stato parentale, con una maggiore granularità.

Ad esempio, se il tuo pubblico di destinazione sono i genitori, puoi selezionarli dalle categorie specifiche mostrate nell'immagine.

Anche all'interno di un profilo demografico ampio, potrai raggiungere il pubblico esatto.

Pubblico in-market

Rivolgiti alle persone che stanno attivamente cercando o valutando acquisti nella tua categoria in questo momento.

Puoi anche controllare ulteriori dettagli per ciascun segmento di mercato per selezionare un pubblico altamente pertinente:

Scopri quali categorie di contenuti YouTube il tuo pubblico di destinazione guarda più frequentemente.

Scopri segmenti di pubblico simili che potrebbero essere interessati al tuo prodotto e che potresti aver trascurato.

Stima delle impressioni settimanali per quel segmento specifico

Affinity

Rivolgiti a persone con interessi consolidati e di lungo periodo in base alle loro abitudini di navigazione e visualizzazione. Si tratta di un pubblico costruito attorno a passioni durature: appassionati di fitness, early adopter di tecnologia, amanti dei viaggi o esperti di bellezza.

Google organizza inoltre il pubblico di affinità in categorie generali con sottosegmenti più specifici.

Pubblico personalizzato

Desideri una maggiore specificità rispetto alle categorie predefinite di Google? Crea segmenti di pubblico personalizzati in base a parole chiave, URL, app o interessi specifici che segnalano la rilevanza per la tua attività.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Docs per documentare la segmentazione del pubblico e la strategia di marketing prima di lanciare le campagne. Crea profili dettagliati dei clienti con dati demografici, interessi, punti deboli e tipi di contenuti preferiti. Collabora sui documenti con il tuo team e prendi note con ClickUp Docs Documenta le linee guida del tuo marchio e le strategie di marketing in ClickUp Docs, accessibile a chiunque nella tua organizzazione/team di marketing.

6. Imposta esclusioni e posizionamenti dei contenuti

Hai contenuti in cui non desideri che venga visualizzato il tuo annuncio?

Ad esempio, l'annuncio di un marchio di orologi di lusso non sarà un buon posizionamento accanto a video su acquisti economici o difficoltà finanziarie.

Puoi escludere tipi di contenuti specifici per proteggere la reputazione del tuo marchio ed evitare di sprecare il budget in posizionamenti irrilevanti. YouTube ti consente di filtrare i contenuti in base a:

Tipo di inventario (escludere contenuti con linguaggio volgare eccessivo, forte e moderato)

Etichette dei contenuti (pubblico generico, pubblico con controlli parentali, pubblico adulto)

Argomenti o canali specifici

Allo stesso modo, puoi anche controllare dove vengono visualizzati i tuoi annunci tramite una selezione di posizionamenti specifici:

Parole chiave : scegli video, canali o siti web che corrispondono a parole chiave specifiche relative al tuo prodotto o servizio.

Argomenti : Mostra annunci su contenuti relativi a argomenti specifici come tecnologia, fitness o ristrutturazione della casa.

Posizionamenti: scegli i canali YouTube, i video, i siti web o le app esatti su cui desideri che vengano pubblicati i tuoi annunci.

7. Scegli la posizione e le lingue

Seleziona dove desideri che i tuoi annunci vengano visualizzati geograficamente: scegli come target un Paese, una regione, una città o persino un raggio specifico intorno a una posizione. Configura le tue preferenze linguistiche e YouTube mostrerà i tuoi annunci agli utenti che hanno impostato quelle lingue nelle preferenze del proprio account.

⭐ Bonus: aumenta il coinvolgimento dei tuoi annunci video aggiungendo video pertinenti. Questi video vengono visualizzati sotto il tuo annuncio video e offrono un'esperienza video coinvolgente, rafforzando o ampliando il messaggio dell'annuncio.

8. Imposta il calendario della campagna e i limiti di frequenza

Ecco alcune impostazioni aggiuntive che dovresti prendere in considerazione:

Imposta il targeting per dispositivo: scegli i dispositivi (cellulari, tablet, schermi TV, computer) su cui devono essere garantite la visibilità dei tuoi annunci video YouTube.

Limite della frequenza delle impressioni: limita il numero di volte in cui gli annunci di questa campagna possono essere mostrati alla stessa persona.

Pianificazione degli annunci: imposta una pianificazione degli annunci in cui i tuoi annunci devono essere pubblicati, ad esempio dalle 9:00 alle 18:00 (GMT+5:30).

💡 Suggerimento: crea gruppi di annunci separati per diversi segmenti di pubblico o formati pubblicitari all'interno della stessa campagna per testarne le prestazioni in modo indipendente. In questo modo, il gruppo con prestazioni inferiori non influirà negativamente sull'intera campagna.

9. Crea risorse video

Carica il tuo video su YouTube o nella libreria risorse di Google Ads. Assicurati che sia impostato su "Pubblico" o "Non in elenco" per poter essere utilizzato come annuncio. I video privati non funzionano.

Incolla l'URL nella sezione dedicata alla creazione degli annunci di Google Ads. In questa fase puoi creare più annunci per testare diversi elementi creativi, CTA o varianti dei messaggi.

⚡ Archivio modelli: utilizza il modello di pubblicità ClickUp per semplificare l'intero processo di produzione pubblicitaria, dal piano alla esecuzione. Ottieni un modello gratis Semplifica la produzione dei tuoi annunci YouTube con il modello di annuncio pubblicitario ClickUp. Con questo modello puoi: Discuti con il tuo team i concetti pubblicitari e le idee creative in un unico spazio centralizzato.

Trasforma le idee sui social media in attività concrete con scadenze chiare e titolarità ben definita.

Tieni traccia delle fasi di produzione degli annunci, dalla stesura della sceneggiatura al caricamento finale del video, con 11 campi personalizzati.

Monitora le metriche di rendimento e i risultati delle campagne dei tuoi annunci su 7 ClickUp Views.

Mantieni tutto il tuo team pubblicitario allineato su tempistiche, budget e risultati attesi con un calendario dei contenuti ricco di immagini.

Una volta configurato tutto, invia la tua campagna. YouTube esaminerà i tuoi annunci in base alle norme di Google Ads per assicurarsi che siano conformi alle linee guida pubblicitarie. La maggior parte degli annunci viene esaminata entro un giorno lavorativo, anche se le revisioni più complesse possono richiedere più tempo.

📮 ClickUp Insight: Più della metà dei dipendenti ha difficoltà a trovare le informazioni di cui ha bisogno sul lavoro. Solo il 27% afferma che è facile, mentre il resto incontra qualche difficoltà e il 23% lo trova molto difficile. Quando le informazioni sono sparse tra e-mail, chat e strumenti, il tempo perso aumenta rapidamente. Con ClickUp, puoi trasformare le e-mail in attività tracciabili, collegare le chat alle attività, ottenere risposte dall'intelligenza artificiale e molto altro ancora all'interno di un unico spazio di lavoro. 💫 Risultati reali: i team sono in grado di recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

Errori comuni nella gestione degli annunci YouTube

Questi sono gli errori che consumano silenziosamente il budget, anche quando il targeting e la configurazione sembrano corretti:

Ottimizzazione per le visualizzazioni quando sono necessarie conversioni: un alto tasso di visualizzazioni non si traduce automaticamente in un flusso di lavoro.

Scegliere il tipo di campagna sbagliato: ad esempio, utilizzare configurazioni di ampia visibilità quando è necessario acquisire lead.

Esclusioni di salto e controlli di sicurezza del marchio: il tuo annuncio viene visualizzato accanto a contenuti irrilevanti o rischiosi.

Non separare i gruppi di annunci in base all'intento: un pubblico eterogeneo porta a messaggi confusi e a un rendimento più debole.

Misurare l'esito positivo degli annunci YouTube

La creazione di una campagna pubblicitaria su YouTube è solo una parte dell'equazione. L'altra parte, altrettanto importante, è il monitoraggio delle prestazioni e l'ottimizzazione delle campagne sulla base di metriche chiave.

Una volta che la tua campagna è attiva, puoi accedere ai dati della campagna e alle prestazioni delle risorse dalla tua dashboard di Google Ads e da YouTube Studio. Ecco una panoramica dettagliata su come effettuare il monitoraggio delle metriche e gestire la reportistica.

Metriche chiave per il monitoraggio

Non puoi valutare l'efficacia delle campagne basandoti solo sull'intuito. Hai bisogno di dati, che si presentano sotto forma di visualizzazioni, percentuale di completamento, percentuale di clic, conversioni e costo per acquisizione.

Prima di iniziare al monitoraggio dei dati e formulare ipotesi vaghe, chiarisci questi aspetti:

L'efficacia della tua campagna dipende dalle visualizzazioni, dal coinvolgimento o dalle conversioni effettive?

Stai ottimizzando per la brand awareness o per la generazione diretta di ricavi?

Qual è il costo per acquisizione accettabile e come si rapporta al valore del ciclo di vita del cliente?

Ecco le metriche chiave che dovresti monitorare in base agli obiettivi della tua campagna:

Metriche Cosa viene monitorata Analisi e interpretazione Impressioni Il tasso di visualizzazione rivela la qualità creativa e la pertinenza del pubblico delle tue campagne. Tassi di visualizzazione più elevati indicano che i tuoi messaggi e le tue creatività riscuotono successo. Tassi più bassi indicano problemi relativi a messaggi, struttura, formato e persino creatività. Un numero elevato di impressioni con un numero basso di visualizzazioni suggerisce che le miniature sono poco efficaci o che il targeting è inadeguato. Visualizzazioni Numero di volte in cui gli spettatori visualizzano una parte consistente o l'intera pubblicità, oltre alla semplice impressione. L'aumento delle visualizzazioni dei video del brand segnala un crescente interesse Tasso di visualizzazione Percentuale di impressioni che hanno generato visualizzazioni Forte affinità con il tuo canale o marchio, indicatore di clienti di alto valore oltre le conversioni dirette Percentuale di clic (CTR) Percentuale di spettatori che hanno cliccato sul tuo CTA o annuncio Un CTR basso nelle campagne video è normale rispetto agli annunci di ricerca e non dovrebbe avere priorità. Costo per visualizzazione Costo medio ogni volta che qualcuno visualizza il tuo annuncio Un CPV elevato suggerisce un'asta competitiva o un targeting ristretto, con un conseguente aumento dei costi. Costo per acquisizione Spesa per conversione Se il CPA è inferiore al valore del ciclo di vita del cliente, la campagna è redditizia. Ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) Entrate generate per ogni dollaro speso in pubblicità Un ROAS superiore a 2 è considerato redditizio. Tempo di visualizzazione / Tasso di completamento Per quanto tempo gli spettatori guardano un annuncio prima di saltarlo o completarlo fino alla fine Tassi di completamento più elevati indicano contenuti accattivanti e pertinenti. Azioni guadagnate Visualizzazioni, Mi piace, iscritti, aggiunte a playlist e condivisioni ottenuti sui tuoi canali YouTube collegati entro 7 giorni dalla visione di un annuncio. Se le azioni guadagnate sono frequenti, ciò dimostra una forte affinità con il tuo canale o marchio. Spesso è un forte indicatore di un cliente di alto valore. Conversioni per visualizzazione Quando gli spettatori effettuano una conversione sul tuo sito entro la finestra di conversione Forte affinità con il tuo canale o marchio Indicatore di clienti di alto valore oltre le conversioni dirette Conversioni delle visualizzazioni coinvolgenti Quando uno spettatore non clicca sul tuo annuncio video ma visualizza almeno 10 secondi dell'annuncio ignorabile e poi effettua una conversione all'interno della finestra di conversione "Visualizzazione coinvolgente". L'esposizione agli annunci influisce sulle decisioni di acquisto anche senza clic diretti. Misura l'impatto nella parte superiore del funnel

Effettua il monitoraggio dell'efficacia della campagna con i dashboard di ClickUp.

Google Ads offre una panoramica completa delle prestazioni delle singole campagne.

Ma cosa succede quando hai più campagne pubblicitarie YouTube in corso?

I dati della campagna sono sparsi tra schede, intervalli di date e filtri, rendendo difficile individuare le tendenze o capire come una campagna influenzi l'altra.

Con i dashboard di ClickUp, puoi monitorare tutte le tue campagne YouTube in un'unica vista consolidata. Qui puoi confrontare le prestazioni tra campagne, periodi di tempo e diversi formati pubblicitari senza dover passare da una schermata all'altra.

Monitora le tue campagne in modo efficace con le schede AI nella dashboard di ClickUp.

In combinazione con le seguenti schede IA, i dashboard diventano immediatamente potenti.

IA Brain : ponete domande come "Quale campagna ha ottenuto il ROAS più elevato il mese scorso?" e ottenete risposte immediate senza dover filtrare manualmente i dati.

StandUp™ con l'IA : riepiloga l'attività della tua campagna durante un periodo di tempo selezionato per esaminare rapidamente cosa funziona.

AI Team StandUp : ottieni un riepilogo/riassunto delle recenti ottimizzazioni delle campagne e dei test creativi del tuo team su tutte le campagne attive.

Riassunto esecutivo dell'IA : genera una panoramica aggiornata che mostra lo stato della campagna, l'andamento del budget e le prestazioni rispetto agli obiettivi.

Aggiornamento sul progetto IA: crea una panoramica di alto livello sullo stato della tua campagna pubblicitaria su YouTube, inclusi gli annunci lanciati, quelli in fase di test e quelli che richiedono attenzione.

Guarda questo video per saperne di più sulla combinazione dashboard + scheda IA 👇

Impostazione di reportistica periodica in ClickUp

Hai bisogno di reportistica tempestiva che fornisca ogni settimana informazioni utili. Con questo intendiamo informazioni su budget, conversioni, metriche di rendimento, segmenti di pubblico e ROAS senza dover passare da una decina di schede per dare un senso a dati sparsi.

E se vi dicessimo che è possibile automatizzare la reportistica degli annunci YouTube in ClickUp?

Per prima cosa, crea un modello di reportistica standard in ClickUp Docs. Aggiungi metriche, intervalli di date e formati di confronto a tutti i tuoi report sugli annunci YouTube.

Crea quindi dei ClickUp Super Agents personalizzati in grado di raccogliere i dati delle campagne, analizzare le tendenze delle prestazioni e preparare report nei formati prestabiliti.

Configura i tuoi colleghi di squadra basati sull'IA per gestire flussi di lavoro adattivi e in più passaggi con un contesto completo utilizzando ClickUp Super Agents.

I Super Agenti non hanno bisogno di regole dettagliate per prendere decisioni intelligenti. In qualità di tuoi compagni di squadra IA, sono in grado di interpretare il contesto e agire in modo anonimo. Oltre a creare report, questi Agenti possono anche:

Controlla i post sui social media per segnalare le campagne con prestazioni insufficienti quando le metriche scendono al di sotto delle soglie definite e suggerisci una riallocazione del budget verso formati pubblicitari YouTube con prestazioni migliori.

Rispondi a domande specifiche sulla campagna, come "Quale formato pubblicitario ha generato il maggior numero di conversioni il mese scorso?", senza dover analizzare i dati.

Identifica le opportunità di ottimizzazione confrontando le prestazioni attuali della campagna con i benchmark storici e raccomandando modifiche creative o di targeting.

Attiva l'assegnazione di attività al tuo team quando sono necessarie azioni urgenti, come la sospensione degli annunci che superano i traguardi CPA o i test A/B di nuovi contenuti video creativi.

Crea il tuo primo Super Agente con ClickUp 👇

👀 Lo sapevi? Il 23,6% della Generazione Z utilizza attivamente YouTube per scoprire nuovi prodotti. Spesso sono influenzati da annunci pubblicitari che non danno loro l'impressione di voler vendere qualcosa: infatti, il 98% degli spettatori afferma di fidarsi degli autori di YouTube più che degli autori su altre piattaforme di social media.

Limiti degli annunci YouTube

I formati video coinvolgenti e l'ampia portata pubblicitaria di YouTube lo rendono una piattaforma redditizia per i professionisti del marketing. Tuttavia, esistono alcune limitazioni che non dovresti ignorare:

Ad fatigue : il tuo pubblico consuma contenuti su più canali ogni giorno. Anche l'annuncio più memorabile non può garantire un ricordo immediato del marchio o conversioni.

Diminuzione delle prestazioni degli annunci : la consapevolezza del marchio si costruisce nel tempo e non è possibile attribuire in modo definitivo una conversione a una singola esposizione pubblicitaria quando gli spettatori interagiscono con il tuo marchio attraverso diversi punti di contatto.

Elevata concorrenza per i segmenti di pubblico più popolari : il targeting di segmenti demografici e affinità popolari fa aumentare i costi CPV e CPM, rendendo più difficile ottenere un ROAS redditizio nel tempo.

Richiede test continui dei contenuti creativi : sebbene YouTube offra molteplici risorse per l'ottimizzazione (CTA, titoli di testo, descrizioni, banner di accompagnamento, miniature e hook video), queste ampie opzioni di ottimizzazione richiedono test A/B costanti per identificare cosa porta risultati e cosa no.

Il ROI può variare a seconda della precisione del targeting: YouTube consente un targeting iperspecifico, ma la maggior parte degli inserzionisti non sa come sfruttarlo in modo efficace o restringe eccessivamente il proprio pubblico al punto da limitare troppo la portata.

Se stai creando annunci YouTube su larga scala, hai bisogno di qualcosa di più che testi pubblicitari e creatività. Hai bisogno di un sistema per pianificare, testare, rivedere e iterare, senza perdere il contesto tra i team.

Entra in ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo che unifica flussi di lavoro e strumenti in una piattaforma centralizzata.

Ecco come ClickUp for Marketing Teams aiuta a mettere ordine nel caos

Utilizza modelli predefiniti per documentare i tuoi flussi di lavoro

Prima di promuovere gli annunci YouTube per aumentare la notorietà del marchio, hai un tuo canale YouTube che giustifichi la tua spesa pubblicitaria?

Oltre agli annunci YouTube, dovresti costruire una presenza autentica sulla piattaforma.

A tal fine, utilizza il modello YouTube di ClickUp per pianificare, concettualizzare e implementare strategie di contenuto per il tuo canale. Dal brainstorming in fase di pre-produzione alla pubblicazione in fase di post-produzione, questo modello dà forma alle tue idee.

Ottieni un modello gratis Costruisci la tua presenza su YouTube in modo strategico con il modello YouTube di ClickUp.

Con questo modello puoi:

Pianifica i concetti e gli script dei video con spazi dedicati all'ideazione, allo storyboard e ai flussi di lavoro di approvazione che mantengono il tuo team allineato.

Tieni traccia delle attività cardine della produzione, dalle riprese alla modifica, alla creazione delle miniature e alla stesura dei testi pubblicitari.

Gestisci il tuo programma di pubblicazione con un calendario social integrato che coordina i caricamenti su YouTube con le sequenze delle tue campagne pubblicitarie per ottenere il massimo impatto.

Se stai conducendo più campagne di marketing contemporaneamente, hai bisogno di un'unica fonte di informazioni affidabili per tenere traccia dei budget, delle tempistiche e di tutto il resto.

Il modello di pianificazione delle campagne di ClickUp offre proprio questo. Con questo modello, puoi impostare obiettivi, effettuare il monitoraggio dei progressi e misurare l'esito positivo di più campagne YouTube senza perdere di vista le prestazioni individuali.

Ottieni un modello gratis Gestisci più campagne contemporaneamente con il modello di pianificazione delle campagne ClickUp.

Questo modello offre la flessibilità di scegliere tra 7 diversi campi personalizzati (budget assegnato, responsabile della campagna, budget rimanente e tipo di campagna) per allineare il team su obiettivi condivisi e attività prioritarie.

Con questo modello puoi:

Migliora il monitoraggio delle campagne con commenti, tag, avvisi dipendenza, email e aggiornamenti in tempo reale che tengono tutti informati.

Monitora l'allocazione del budget tra le campagne e individua le spese eccessive prima che incidano sul ROI.

Coordina il lancio degli annunci con il tuo calendario dei contenuti per garantire che gli annunci YouTube siano in linea con i caricamenti video organici e le iniziative di marketing più ampie.

Brainstorming di idee creative con ClickUp lavagne online

Le lavagne online ClickUp offrono al tuo team una tela visiva per strutturare e organizzare tutte le tue idee creative, le indicazioni delle campagne, i riferimenti, i concetti video e gli angoli di messaggistica in un unico posto.

Organizza le tue idee creative con ClickUp lavagne online

Si integra con la tua area di lavoro e sfrutta l'IA per stabilire connessioni tra le tue idee.

Ecco come le lavagne online semplificano il processo creativo:

Dove avviene la connessione della lavagna online? In che modo può aiutarti con i tuoi annunci YouTube? Connettiti alle attività Trasforma le idee pubblicitarie frutto del brainstorming in attività concrete con titolari e scadenze assegnati. Connettiti a Docs Collega i brief delle campagne, gli script e le linee guida del marchio direttamente nella tua lavagna online per poterli consultare facilmente. Connettiti alla chat Discuti le indicazioni creative in tempo reale senza allontanarti dalla lavagna online o cambiare scheda.

Esamina i contenuti creativi senza riunioni utilizzando ClickUp Clips

Una volta definito il concept, utilizza ClickUp Clips per registrare bozze di annunci, storyboard o note dell'editor. Gli stakeholder possono lasciare commenti con indicazione dell'ora, assegnare feedback e risolvere eventuali problemi senza dover ricorrere a una chiamata di revisione dal vivo.

Lascia spiegazioni dettagliate e approfondimenti con ClickUp Clips.

Imposta automazioni per le attività ripetitive

La pianificazione e l'esecuzione degli annunci YouTube non è un processo che può essere svolto da una sola persona. Non è un flusso di lavoro in un unico passaggio.

Tra la pre-produzione e la post-produzione, una serie di approvazioni, assegnazioni di attività, aggiornamenti di budget e revisioni delle prestazioni: attività che, se aggiornate manualmente, non richiedono molto tempo ma sicuramente consumano energie.

Le automazioni di ClickUp vengono in tuo soccorso. Si occupano delle attività ripetitive, così puoi concentrare le tue energie creative sul lavoro vero e proprio.

Ecco alcuni esempi di automazione da provare:

Lo stato cambia in "Script approvato" > Assegna automaticamente l'attività di produzione video al team creativo

Il campo personalizzato "Budget pubblicitario" supera la soglia > Avvisare il responsabile della campagna e segnalare per la revisione

Lo stato cambia in "Annuncio attivo" > Crea un'attività di monitoraggio delle prestazioni e assegnala al titolare dell'analisi.

Ogni lunedì alle 9:00 > Genera un riepilogo/riassunto settimanale delle prestazioni della campagna e pubblicalo nella chat del team.

Utilizza il modello di pianificazione degli annunci ClickUp per pianificare le sequenze di lancio dei tuoi annunci e coordinare i trigger di automazione con le date di lancio delle campagne.

Guarda questo video per scoprire come Super Agents funziona insieme a ClickUp Automations👇

Ottimizza l'intero flusso di lavoro pubblicitario con BrainGPT

ClickUp BrainGPT è uno spazio di lavoro AI convergente che riunisce diverse funzionalità AI in un'unica piattaforma. Invece di passare da uno strumento di IA all'altro per scrivere, fare ricerche, recuperare informazioni e altre 10 cose, puoi trovare tutto ciò che ti serve in questa app desktop autonoma.

Con BrainGPT puoi:

Accedi a più modelli di IA esterni : usa l'intelligenza di Claude per scrivere script e didascalie per i video, ChatGPT per le varianti dei testi pubblicitari o confronta i risultati dei diversi modelli per trovare il messaggio più efficace.

Esegui ricerche web in tempo reale : ricerca le campagne dei concorrenti, : ricerca le campagne dei concorrenti, individua le tendenze emergenti o ottieni informazioni sul pubblico senza uscire da ClickUp.

Cerca in tutta l'area di lavoro : quando i brief delle tue campagne, i dati sulle prestazioni e le risorse creative sono sparsi tra Drive, Docs e strumenti di progettazione, : quando i brief delle tue campagne, i dati sulle prestazioni e le risorse creative sono sparsi tra Drive, Docs e strumenti di progettazione, ClickUp Enterprise Search riunisce tutto istantaneamente.

Talk to text: con : con ClickUp Talk to Text , dettate le vostre idee per lo script del video, le note sulla campagna o i feedback sulle creatività pubblicitarie a mani libere mentre rivedete i contenuti.

Ottimizza i tuoi annunci YouTube con ClickUp

Smetti di creare le tue campagne pubblicitarie YouTube in modo isolato.

Se la pianificazione, la comunicazione con il team, l'esecuzione e il monitoraggio avvengono su piattaforme diverse, la proliferazione degli strumenti sta compromettendo la tua produttività e limitando la tua capacità di agire con decisione.

L'area di lavoro basata sull'intelligenza artificiale di ClickUp riunisce in un'unica piattaforma centralizzata strumenti per l'ideazione, il monitoraggio delle attività, la pianificazione, l'organizzazione, l'ottimizzazione e l'automazione. Tutto ciò che serve per creare, gestire e ottimizzare campagne pubblicitarie efficaci su YouTube è disponibile in un unico posto con ClickUp.

Iscriviti gratis ora e inizia a semplificare il processo di creazione degli annunci YouTube.

Domande frequenti

Gli annunci YouTube hanno solitamente un costo compreso tra 0,10 e 0,30 dollari per visualizzazione (CPV), anche se i costi variano in base alla specificità del targeting, alla concorrenza e al formato dell'annuncio. Puoi iniziare con un minimo di 10 dollari al giorno e aumentare in base alle prestazioni.

Gli annunci in-stream non ignorabili e gli annunci bumper sono i più efficaci per la brand awareness, poiché gli spettatori sono obbligati a guardare l'intero messaggio. Gli annunci masthead offrono la massima visibilità se disponi di un budget adeguato, mentre gli annunci in-stream ignorabili possono anch'essi contribuire alla brand awareness se abbinati ad altre campagne a lungo termine.

Le piccole imprese possono iniziare con budget giornalieri modesti, compresi tra 10 e 20 dollari, e concentrarsi sulla realizzazione di campagne altamente mirate. Una volta individuate le combinazioni vincenti di targeting del pubblico, creatività pubblicitaria e messaggi che generano conversioni in modo costante, potranno aumentare la spesa.

Puoi effettuare il monitoraggio delle conversioni tramite Google Ads collegando il tuo canale YouTube a Google Analytics. YouTube Studio fornisce anche dati sulle conversioni view-through, mostrando quando gli spettatori effettuano una conversione dopo aver guardato il tuo annuncio senza cliccare.

ClickUp offre uno spazio di lavoro strutturato per pianificare, eseguire e monitorare più campagne pubblicitarie YouTube contemporaneamente. Grazie a dashboard basate sull'IA, reportistica automatizzata tramite Super Agents e modelli per la pianificazione delle campagne e la produzione di annunci, puoi monitorare budget, scadenze, risorse creative e metriche di rendimento in un unico posto.