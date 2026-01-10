Se il tuo team utilizza Gmail, Documenti Google, Sheets e Meet tutto il giorno, non sei il solo. Google Workspace è ora utilizzato da oltre 3 miliardi di utenti in tutto il mondo, ma la maggior parte dei piani di progetto è ancora dispersa in schede e fogli di calcolo.

È qui che uno strumento di project management integrato con Google Workspace può essere d'aiuto. Il software giusto ti consente di assegnare la titolarità, effettuare il monitoraggio dello stato dei progetti e mantenere i documenti di progetto collegati alle attività e alle riunioni corrette ✅.

Questo elenco comprende i migliori strumenti di project management che si collegano alle app Google per una gestione efficace dei progetti senza dover stravolgere il modo in cui il tuo team lavora già in Google Workspace.

I 9 migliori software di project management con integrazione Google Workspace in sintesi

Utilizza questa tabella rapida per confrontare come ogni strumento si collega agli strumenti di produttività di Google Workspace (precedentemente Google Suite), per cosa è più adatto e qual è il suo prezzo di partenza approssimativo:

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Project management basato sull'IA e collegato a Google Workspace per team di tutte le dimensioni. Attività, documenti, chat, dashboard e visualizzazioni; collega la posta in arrivo di Gmail e i file di Google Drive, effettua la sincronizzazione delle date con Google Calendar e utilizza i riassunti e gli aggiornamenti basati sull'IA. Piani gratuiti; personalizzazioni per le aziende Asana Gestione strutturata del lavoro per team interfunzionali di Google Workspace Componente aggiuntivo di Gmail per l'acquisizione delle attività; allegati di Google Drive; sincronizzazione di Google Calendar; sequenze e automazione. Piano Free; piani a pagamento a partire da 13,49 $ al mese per utente. Wrike Progetti complessi che coinvolgono più reparti utilizzando Google Workspace in aziende di piccole e medie dimensioni Flussi di lavoro da email ad attività; allegati Google Drive; sincronizzazione Google Calendar; diagrammi di Gantt e dashboard. Piano Free; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente. Zoho Projects Pianificazione classica e monitoraggio del tempo con connessioni alle app Google per team di piccole e medie dimensioni. Connessioni alle app Google; elenchi di attività, attività cardine, dipendenze e diagrammi di Gantt. Piano Free gratis per un massimo di 5 utenti; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente. Trello Bacheche semplici insieme a Google Workspace per piccoli team Bacheche e schede; Google Drive Power-Up per Documenti Google/Fogli Google/Slides; sincronizzazione con Google Calendar Piani a pagamento a partire da 6 $ al mese per utente. Kanbanchi Kanban e Gantt all'interno di Google Workspace per le piccole organizzazioni Funziona all'interno di Google Workspace; supporto per Drive e Calendario; diagrammi di Gantt; monitoraggio del tempo Piani a pagamento a partire da 5,99 $ al mese per utente. kissflow Automazione basata sul flusso di lavoro delle approvazioni e dei progetti con le app Google per team di medie e grandi dimensioni. Flussi di lavoro low-code; connessione tra Gmail, Drive e Fogli; approvazioni e flussi di acquisizione Piani a pagamento a partire da 1.500 $ al mese. Smartsheet Monitoraggio dei progetti in stile foglio di calcolo con integrazioni Google Workspace per team di piccole e medie dimensioni. Visualizzazione a griglia; allegati Google Drive; sincronizzazione del calendario; dashboard e automazione Piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente. monday. com Bacheche visive e dashboard accanto alle app Google per team di medie dimensioni Connessioni Gmail + Drive; sincronizzazione Google Calendar; bacheche, Sequenze e automazioni. Piano Free; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente.

Pianifica, monitora e organizza il tuo prossimo progetto più rapidamente con il modello di gestione dei progetti ClickUp. Ti offre un'area di lavoro già pronta per registrare attività, scadenze e documenti, in modo che il tuo team possa abbandonare i Fogli Google e le note sparse nella finestra In arrivo e passare a un unico hub di progetto chiaro e intuitivo.

Cosa cercare in un software di project management integrato con Google Workspace?

Una buona configurazione di Google Workspace non riguarda solo l'archiviazione dei file. Si tratta di ridurre il passaggio da uno strumento all'altro quando le attività cambiano, i file vengono aggiornati e le sequenze cambiano.

✅ Utilizza questa lista di controllo per scegliere un software di project management che si adatti al modo in cui il tuo team lavora già con le app Google. Lo strumento ideale deve avere le seguenti caratteristiche:

Effettua la connessione a Google Drive in modo da poter allegare, creare e organizzare documenti, fogli di lavoro e presentazioni accanto alle attività.

Esecuzione della sincronia delle date di scadenza e delle riunioni con Google Calendar in modo che i programmi rimangano visibili ai membri del team remoto.

Offre l'assistenza per le funzioni di base della gestione delle attività, come titolari, priorità e dipendenze , per progetti più complessi.

Offre visualizzazioni come bacheche e diagrammi Gantt, in modo da poter effettuare il monitoraggio delle attività cardine di progetti specifici.

Include autorizzazioni e controlli di condivisione per documenti di progetto sensibili e collaboratori esterni.

Riduce le attività ripetitive grazie all'automazione, così i team dedicano meno tempo agli aggiornamenti manuali.

📮ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra. E se fosse possibile eliminare queste costose interruzioni? ClickUp riunisce i flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità/funzioni basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

I migliori software di project management con integrazione Google Workspace

Questi strumenti sono pensati per i team che già utilizzano Gmail, Documenti Google, Sheets e Google Calendar e desiderano che il lavoro sui progetti rimanga legato a queste app invece di essere disperso tra diverse schede.

Di seguito troverai i migliori strumenti di project management che collegano attività, file e flussi di lavoro con Google Workspace, consentendoti di pianificare, effettuare il monitoraggio e consegnare i progetti senza stravolgere le abitudini del tuo team.

1. ClickUp (il miglior software di project management basato sull'IA)

Pianifica, costruisci e fai crescere la tua attività in un unico spazio di lavoro condiviso con ClickUp.

Se il tuo team gestisce progetti all'interno di Google Workspace, hai già a disposizione tutti gli strumenti necessari: Gmail per le richieste, Documenti Google per le specifiche, Fogli Google per i tracker, Google Drive per i file e Google Calendar per le scadenze.

Ma con il lavoro suddiviso in così tanti luoghi, è difficile effettuare il monitoraggio dello stato e mantenere allineati i membri del team remoto quando i progetti diventano più complessi.

Questo è il cosiddetto "work sprawl": gli elementi da intraprendere vivono nelle threads di email e "il piano" diventa un mix di fogli di calcolo e inviti di calendario. Poi arriva anche l'AI sprawl: uno strumento riepiloga le riunioni, un altro genera attività e tu finisci comunque per copiare e incollare gli aggiornamenti tra le app.

ClickUp for Project Teams risolve entrambi i problemi fungendo da spazio di lavoro AI convergente per la gestione dei progetti. Puoi gestire attività, documenti, scadenze e collaborazioni in un'unica piattaforma, continuando a lavorare a stretto contatto con le app Google.

Ecco una breve panoramica di come puoi utilizzare ClickUp per gestire progetti, attività e file di Google Workspace in un unico spazio di lavoro connesso:

Mantieni la gestione delle attività collegata alle attività di ClickUp

Tieni traccia delle tendenze e analizza i dati con la prima IA che collega le tue attività al resto del tuo lavoro con ClickUp Tasks

Quando arriva una richiesta tramite Gmail o viene apportata una modifica in un documento Google, il modo più veloce per gestire i progetti in modo efficace è trasformare quella "richiesta" in un'attività reale con un titolare, una priorità e una data di scadenza.

ClickUp Attività è stata creata proprio per questo flusso di lavoro. Puoi creare attività dai documenti, aggiungere dettagli con i campi personalizzati e utilizzare priorità, dipendenze e attività cardine per gestire le risorse e mantenere l'intero team allineato.

💡 Suggerimento: quando mappi progetti con tempistiche lunghe nella vista Gantt o nella vista Calendario di ClickUp, puoi utilizzare il calcolatore di giorni gratis di ClickUp per verificare rapidamente il numero di giorni tra le date chiave e mantenere i programmi realistici.

Inizia con la connessione di Google Drive (e Google Calendar) dalle integrazioni di ClickUp, in modo che il tuo team possa aggiungere allegati, cercare e visualizzare in anteprima i contenuti di Drive in ClickUp.

Puoi anche effettuare la connessione con la tua casella di posta Gmail, così ClickUp Brain potrà aiutarti a stabilire le priorità delle attività, suggerire follow-up, redigere bozze di risposte e molto altro ancora.

Collega facilmente la tua casella di posta Gmail a ClickUp e ottieni l'assistenza di ClickUp Brain su Gmail

💡 Suggerimento: puoi utilizzare ClickUp Brain per generare riepiloghi delle attività e aggiornamenti sullo stato direttamente da documenti, commenti e note delle riunioni. Puoi quindi creare automaticamente nuove attività da quelle conversazioni, in modo che l'elenco delle attività si aggiorni automaticamente senza bisogno di copiare e incollare. Ad esempio, puoi chiedergli di scansionare un documento del progetto o un riassunto di una riunione, estrarre elementi chiari con i titolari e le date di scadenza e inserirli direttamente nel tuo elenco di attività. Ottieni riepiloghi e osservazioni istantanei dalle cartelle dei tuoi progetti con ClickUp Brain

Esecuzione della sincronizzazione dei programmi con Google Calendar in modo che le scadenze rimangano visibili.

Collega il tuo Google Calendar a ClickUp e ottieni una visione chiara del lavoro che ti aspetta

Se il tuo team pianifica la propria giornata in Google Calendar, non vorrai certo che le date di scadenza dei progetti siano registrate altrove. L'integrazione di ClickUp con Google Calendar è progettata per effettuare la sincronizzazione delle attività di ClickUp con Google Calendar, in modo da poter gestire i programmi, tenere traccia delle date di scadenza e aggiornare gli eventi in tempo reale.

Modalità pratica di esecuzione:

Considera l'attività di ClickUp come fonte attendibile per ambito, stato e titolari.

Utilizza Google Calendar per pianificare il tempo e garantire la visibilità delle riunioni, in modo che le scadenze vengano visualizzate dove il tuo team ha già pianificato la settimana.

Guarda questo breve video per scoprire come gestire più calendari da un unico posto utilizzando ClickUp come hub centrale del progetto:

💡 Suggerimento professionale: esegui gli aggiornamenti dei progetti più rapidamente con ClickUp BrainGPT (e Enterprise Search ). Trova qualsiasi file o documento di cui hai bisogno, anche se è sparso tra i tuoi sistemi collegati ClickUp BrainGPT è pensato per i team che hanno bisogno di risposte e aggiornamenti su ClickUp e Google Workspace senza dover passare da uno strumento di IA all'altro. Puoi effettuare ricerche nelle tue app di lavoro e sul web, passare da un modello di IA premium all'altro e utilizzare Talk to Text per trasformare la voce in azione quando la digitazione ti rallenta. Ecco come puoi utilizzarlo: Registra istantaneamente gli aggiornamenti del progetto con la tua voce: usa Talk to Text per dettare un aggiornamento di stato, i punti salienti di una riunione o il passaggio successivo direttamente in BrainGPT (o in qualsiasi casella di testo tramite l'estensione), quindi incollalo nell'attività giusta o nella thread di ClickUp.

Poni domande sui rischi di consegna e sul carico di lavoro: interroga ClickUp BrainGPT con domande come "Quali attività rischiano maggiormente di non rispettare l'attività cardine?" o "Cosa è in attesa di approvazione questa settimana?", in modo da individuare tempestivamente eventuali problemi invece di dover scansionare manualmente i Fogli Google e le chat.

Cerca decisioni passate per documento, parola chiave o progetto: utilizza Enterprise Search per individuare il documento, l'attività o il thread in cui è stata presa una decisione, soprattutto quando i link sono distribuiti su Google Drive, Documenti Google e Chat.

Scegli il modello giusto per il lavoro: usa ClickUp Brain per risposte consapevoli del lavoro (può includere ClickUp + app collegate). Passa a ChatGPT, Claude o Gemini quando desideri scrittura o ragionamento generici, ma tieni presente che questi modelli esterni non hanno accesso alle tue conoscenze ClickUp.

Allega, crea e lavora con Documenti Google e Fogli Google senza interrompere il flusso di lavoro.

Puoi creare documenti Google direttamente da un'attività di ClickUp (in modo che ogni nuovo documento sia già collegato all'elemento di lavoro) e incorporare file Drive in modo che si aprano in anteprima all'interno di ClickUp.

Questo è possibile anche per altre alternative ai Documenti Google, grazie alle oltre 1000 integrazioni di ClickUp.

ClickUp fornisce supporto per la modifica dei Fogli Google incorporati, quindi non è necessario uscire dalla pagina ogni pochi minuti.

💡 Suggerimento: quando le decisioni relative al progetto vengono prese in chat, converti immediatamente il messaggio in un'attività in modo che non vada perso. ClickUp Chat è progettato per collegare le conversazioni alle attività e ai documenti correlati e aiuta il tuo team a comunicare in canali separati. Puoi anche utilizzare l'IA di ClickUp per eseguire ClickUp Agents nei tuoi canali di chat ClickUp principali, in modo che riepiloghino le discussioni lunghe, trovino i documenti e le attività giusti e rispondano rapidamente alle domande "dov'è questo?" dal contesto del tuo spazio di lavoro.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Centralizza attività, scadenze, email, documenti e chat in un unico spazio di lavoro collegato direttamente alle app di Google Workspace.

Passa da una visualizzazione all'altra di ClickUp (elenco, bacheca, calendario, diagramma di Gantt, Sequenza) per supportare i diversi team e le diverse esigenze dei progetti.

Utilizza ClickUp Brain Enterprise Search per trovare risposte con contesto e citazioni tra attività, documenti, chat e app collegate.

Utilizza ClickUp Automations (incluso un IA Automation Builder) per ridurre le attività ripetitive come gli incarichi e gli aggiornamenti di stato con l'automazione del flusso di lavoro.

Limitazioni di ClickUp

Offre così tante funzionalità e opzioni di configurazione che i nuovi team potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento e aver bisogno di tempo per impostare la loro area di lavoro ideale.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Una recensione su G2 dice:

Apprezzo molto l'ampia gamma di funzionalità offerte da ClickUp, che mi aiutano a gestire sia le attività a breve termine durante la settimana che i progetti più complessi che durano mesi. Rende la collaborazione e la comunicazione con gli altri membri del team fluida, eliminando il disordine e il caos dai progetti.

Apprezzo molto l'ampia gamma di funzionalità/funzioni offerte da ClickUp, che mi aiutano a gestire sia le attività a breve termine durante la settimana sia i progetti più complessi che durano mesi. Rende la collaborazione e la comunicazione con gli altri membri del team fluida, eliminando il disordine e il caos dai progetti.

2. Asana (ideale per la gestione strutturata del lavoro insieme a Google Workspace)

Tramite Asana

Se il tuo team gestisce le attività quotidiane tramite Google Workspace, la parte difficile è mantenere chiara la titolarità e il follow-up una volta che le richieste iniziano ad arrivare tramite Gmail e i piani vengono archiviati in numerosi Documenti Google e Fogli Google.

Asana è l'ideale quando si desidera un approccio più strutturato alla project management senza sostituire le app Google. Aggiunge un chiaro livello di responsabilità al modo in cui i team già collaborano. Questo aiuta a convertire le conversazioni via email in attività tracciabili, accessibili in un unico posto invece che in più fogli di monitoraggio.

Ciò significa che puoi continuare a scrivere in Documenti Google, aggiornare i tracker in Fogli Google e pianificare in Google Calendar, mentre Asana diventa il luogo in cui monitorare lo stato dei progetti e gestire i progetti in modo efficace.

Le migliori funzionalità di Asana

Connettiti a Google Workspace in modo che i team possano trasformare i messaggi Gmail in attività, allegare file Google Drive e effettuare la sincronizzazione del lavoro con Google Calendar.

Pianifica e monitora lavori complessi attraverso diverse visualizzazioni di progetto, tra cui elenchi, bacheche, sequenze e diagrammi di Gantt.

Utilizza le regole di automazione per gestire aggiornamenti ripetitivi come l'assegnazione di attività, la modifica di campi e l'invio di notifiche.

Monitora la capacità e individua i progetti a rischio in tutti i team con funzionalità di carico di lavoro, dashboard e reportistica.

Integrazione con molti altri strumenti (tra cui Slack e Google Apps) per mantenere i dati del progetto in connessione tra loro in tutto lo stack.

Ampliate le capacità del vostro team con Asana IA e AI Teammates.

Limiti di Asana

Curva di apprendimento ripida per le funzionalità/funzioni avanzate, che può risultare opprimente per i membri del team nuovi o non esperti di tecnologia.

Funzionalità più potenti, come la reportistica avanzata e limiti di automazione più elevati, sono disponibili solo sui livelli a pagamento, che possono essere costosi per i team più piccoli.

L'interfaccia e le notifiche possono sembrare disordinate su aree di lavoro di grandi dimensioni, rendendo più difficile mantenere ordinate le visualizzazioni e le finestre In arrivo senza una configurazione accurata.

Prezzi di Asana

Personale: gratis

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 12.800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Asana

Un utente G2 fa una menzione:

L'interfaccia offre diversi modi per visualizzare le attività, il che la rende flessibile per diversi stili di lavoro. Trovo anche estremamente utile il fatto che Asana si integri perfettamente con altre app, riducendo notevolmente il lavoro richiesto durante la settimana.

L'interfaccia offre diversi modi per visualizzare le attività, il che la rende flessibile per diversi stili di lavoro. Trovo anche estremamente utile il fatto che Asana si integri perfettamente con altre app, riducendo notevolmente il lavoro richiesto durante la settimana.

3. Wrike (ideale per progetti complessi con team Google Workspace)

Tramite Wrike

Wrike tende a funzionare al meglio quando i tuoi "progetti" sono più di una semplice lista di controllo e coinvolgono più parti interessate. Se stai coordinando più approvazioni e sequenze mutevoli, un foglio di calcolo da solo raramente mostra ciò che è veramente a rischio, soprattutto quando le dipendenze si accumulano e le priorità cambiano.

È qui che entra in gioco Wrike come livello di esecuzione che si collega alle principali app di Google, in modo che il lavoro di progetto non rimanga intrappolato nelle conversazioni di email o in più cartelle di Drive. Puoi continuare a utilizzare Google Drive come fonte dei tuoi file e Google Calendar come hub di pianificazione, mentre Wrike aiuta i team a coordinare le attività e a effettuare il monitoraggio delle attività cardine nei progetti più complessi.

È anche una scelta pratica per le organizzazioni che desiderano un maggiore controllo sul flusso di lavoro tra i diversi team. È possibile standardizzare le modalità di assegnazione del lavoro e di reportistica sullo stato agli stakeholder.

Le migliori funzionalità di Wrike

Integrazione con Google Workspace per convertire i messaggi Gmail in attività e effettuare la sincronizzazione del lavoro con il tuo account Google.

Allega e collabora sui file di Google Drive direttamente dalle attività, in modo che i documenti del progetto rimangano collegati agli elementi di lavoro corretti.

Esecuzione delle attività di sincronizzazione delle date delle attività e delle scadenze con Google Calendar, in modo che i team possano vedere il lavoro del progetto insieme al loro programma regolare.

Accedi a visualizzazioni flessibili come tabella, bacheca, diagramma di Gantt e calendario per pianificare, effettuare il monitoraggio e modificare progetti complessi.

Utilizza le automazioni, i dashboard di project management e i flussi di lavoro personalizzati per ridurre gli aggiornamenti manuali e standardizzare i processi di progetto tra i team.

Limiti di Wrike

All'inizio, le numerose funzionalità e opzioni di configurazione possono sembrare eccessive, quindi i nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo e formazione per acquisire dimestichezza.

I piani Business e superiori hanno prezzi pensati per team più grandi, che possono risultare costosi per piccoli gruppi che necessitano solo di un monitoraggio di base dei progetti.

Alcuni utenti segnalano che l'accesso offline è limitato, il che può rappresentare uno svantaggio per i team che spesso lavorano senza una connessione stabile.

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Aziendale: 25 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.600 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Wrike

Un recensore di G2 nota:

Wrike ha una dashboard intuitiva che ci permette di vedere le attività in sospeso e chi deve occuparsi di una specifica attività. È facile spostare o riordinare le attività in base al nostro flusso di lavoro.

Wrike ha una dashboard intuitiva che ci permette di vedere le attività in sospeso e chi deve occuparsi di una determinata attività. È facile spostare o riordinare le attività in base al nostro flusso di lavoro.

👀 Curiosità: in un sondaggio, il 76% delle persone che utilizzano principalmente uno strumento di project management per comunicare con i colleghi ha affermato che questo li ha resi più efficienti. Centralizzare gli aggiornamenti è quasi sempre meglio che rincorrere lunghe catene di email.

4. Zoho Projects (ideale per i team che utilizzano principalmente Google e desiderano un piano strutturato)

Tramite Zoho Project

Zoho Projects è ideale per i team che preferiscono un software di project management "classico", in cui la pianificazione ruota attorno ad attività, attività cardine, dipendenze e monitoraggio basato su tempistiche.

Per gli utenti di Google Workspace, Zoho Projects è progettato per integrarsi con gli strumenti che i team utilizzano già quotidianamente. Anziché considerare Gmail, Google Drive e Google Calendar come isole separate, l'integrazione con Google Workspace ha lo scopo di mantenere attività e file collegati all'interno del tuo hub di progetto.

Questo rende Zoho Projects una soluzione pratica per i team di piccole e medie dimensioni che desiderano un monitoraggio e un coordinamento più affidabili, soprattutto se utilizzano già altri prodotti Zoho.

Le migliori funzionalità di Zoho Projects

Lavora con Gmail, Google Drive e Google Calendar in modo che gli utenti di Google Workspace possano mantenere connessi attività, file ed eventi.

Aggiungi le e-mail come attività o problemi da Gmail utilizzando il componente aggiuntivo Zoho Projects.

Pianifica e monitora progetti complessi con elenchi di attività, attività cardine, dipendenze e diagrammi di Gantt.

Monitora lo stato, le ore e i budget in un unico posto con tabelle orarie, monitoraggio dei problemi e reportistica.

Integrazione con altre app Zoho come Zoho CRM e Zoho Desk.

Limitazioni di Zoho Projects

All'inizio l'interfaccia e la configurazione possono sembrare complesse, soprattutto senza una guida o un consulente.

L'app mobile e l'accesso offline sono più limitati rispetto ad alcuni concorrenti, il che può frustrare i team che lavorano in mobilità.

Funziona al meglio quando ti affidi all'ecosistema Zoho, quindi potrebbe non essere l'ideale se la maggior parte dei tuoi altri strumenti non fa parte di Zoho.

Prezzi di Zoho Projects per i progetti

Free

Premium: 5 $ al mese per utente

Enterprise: 10 $ al mese per utente

Ultimate: 15 $ al mese per utente

Projects Plus: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects per progetti

G2: 4,3/5 (oltre 490 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 840 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Zoho Projects

Un recensore di G2 condivide:

Gestire più attività e scadenze all'interno di un team può diventare opprimente, ma l'uso di Zoho Projects ci ha davvero aiutato a mantenere tutto organizzato e trasparente. Quello che trovo più utile è la facilità con cui è possibile assegnare attività, monitorare lo stato delle attività e controllare le scadenze, tutto in un unico posto.

Gestire più attività e scadenze all'interno di un team può diventare opprimente, ma l'uso di Zoho Projects ci ha davvero aiutato a mantenere tutto organizzato e trasparente. Quello che trovo più utile è la facilità con cui è possibile assegnare attività, effettuare il monitoraggio dello stato e controllare le scadenze, tutto in un unico posto.

5. Trello (ideale per bacheche semplici che si collegano a Google Workspace)

Tramite Trello

Se i tuoi progetti sono semplici, come la pianificazione settimanale o le liste di controllo interne, le bacheche di Trello rendono la gestione delle attività accessibile e facile da gestire.

I team di Google Workspace spesso apprezzano Trello perché si integra perfettamente con gli strumenti Google di cui già fanno uso.

Puoi conservare i documenti del progetto in Google Drive e inserirli nel flusso di lavoro utilizzando le connessioni Google di Trello. In questo modo, i file del progetto saranno facilmente accessibili quando qualcuno lavora da una scheda Trello.

E quando la pianificazione è importante, Trello può mantenere le scadenze visibili all'interno dei calendari di project management come Google Calendar, aiutando i membri del team remoto a rimanere allineati sulle scadenze senza dover aprire un altro strumento di pianificazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Utilizza bacheche, elenchi e schede per offrire ai team un modo semplice e intuitivo per effettuare il monitoraggio delle attività e dei progetti.

Connettiti a Google Workspace per poter allegare e visualizzare in anteprima i file di Google Drive dalle schede.

Cerca Drive e crea documenti, fogli di lavoro e presentazioni direttamente da Trello con Google Drive Power-Up.

Sincronizza le date di scadenza delle schede con Google Calendar in modo che il lavoro e gli eventi appaiano nello stesso programma.

Accedi all'automazione integrata per gestire azioni ripetitive come lo spostamento di schede, l'assegnazione di titolari o l'aggiornamento di campi.

Limiti di Trello

Mancano funzionalità avanzate di reportistica e monitoraggio nativo del tempo, il che può limitare l'uso per progetti complessi.

Può risultare troppo semplice per team di grandi dimensioni o per lavori con molte dipendenze e approvazioni.

Per ottenere potenziamenti extra e limiti di utilizzo più elevati sono necessari piani a pagamento, che possono aumentare i costi man mano che l'azienda cresce.

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Trello

Un recensore di Capterra effettua la condivisione:

Sono riuscito a passare da elenchi generici di cose da fare, casella di email traboccante, appunti e obiettivi di progetto specifici a un unico luogo unificato con un'organizzazione completa.

Sono riuscito a passare da elenchi generici di cose da fare, caselle di email traboccanti, note e obiettivi di progetto specifici a un unico luogo unificato con un'organizzazione completa.

6. Kanbanchi (ideale per i team che utilizzano principalmente Google all'interno dell'area di lavoro di Workspace)

Tramite Kanbanchi

Kanbanchi è stato creato appositamente per i team che desiderano uno strumento di project management nativo di Google. Se la tua organizzazione accede già con Google, archivia tutto in Google Drive e pianifica la settimana in Google Calendar, Kanbanchi sembra un'estensione di quell'ambiente piuttosto che una piattaforma separata.

È particolarmente utile quando si desidera la semplicità delle bacheche Kanban, ma si ha comunque bisogno di strumenti di pianificazione come i diagrammi di Gantt o il monitoraggio del tempo. Poiché è basato sull'accesso a Google Workspace, l'onboarding è spesso semplice per i team che non vogliono gestire un altro login e un altro cambio di strumento.

Questa combinazione funziona bene per i team che gestiscono lavori di consegna in cui i tempi sono importanti, ma non si desidera una piattaforma pesante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kanbanchi

Integrazione nativa con Google Workspace, inclusi Google Drive, Gmail, Calendario e Moduli.

Utilizza le bacheche Kanban per visualizzare attività, priorità e fasi del progetto in un layout familiare basato su schede.

Accedi ai grafici di Gantt e al monitoraggio del tempo per i team che necessitano di pianificazioni e monitoraggio del lavoro richiesto insieme alle loro bacheche.

Allega e visualizza in anteprima Documenti Google, Fogli Google e Slides dalle schede e dagli Shared Drive, in modo che i documenti del progetto rimangano vicini al lavoro.

Esporta i dati su Fogli Google e effettua la connessione con Google Forms per raccogliere comodamente i dati e effettuare la reportistica sullo stato.

Limiti di Kanbanchi

Alcuni recensori fanno menzione di un caricamento lento su bacheche di grandi dimensioni e bug occasionali durante la duplicazione o la ricorrenza delle schede.

Il prezzo per postazione può risultare elevato per team molto grandi rispetto ad altri strumenti di project management.

I dettagli di personalizzazione, come i colori delle etichette e le impostazioni specifiche della bacheca, sono più limitati rispetto ad alcune piattaforme incentrate sulle aziende.

Prezzi di Kanbanchi

Essential: 5,99 $ al mese per utente

Premium: a partire da 9,49 $ al mese (prezzo personalizzato a partire da 2 postazioni)

Professional: a partire da 32,49 $ al mese (prezzo personalizzato a partire da 2 postazioni)

Azienda: A partire da 12,95 $ al mese per utente (prezzo personalizzato a partire da 100 postazioni)

Valutazioni e recensioni di Kanbanchi

G2: 4,7/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 290 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Kanbanchi

Un recensore di Capterra nota:

Fantastica organizzazione del lavoro con condivisione dei dati, aggiornamenti in tempo reale all'interno dei team, codifica a colori degli elementi e tutte le funzionalità/funzioni che puoi desiderare e molto altro ancora da una bacheca kanban.

Fantastica organizzazione del lavoro con condivisione dei dati, aggiornamenti in tempo reale all'interno dei team, codifica a colori degli elementi e tutte le funzionalità/funzioni che puoi desiderare e molto altro ancora da una lavagna kanban.

7. Kissflow (ideale per progetti basati sul flusso di lavoro in Google Workspace)

Tramite kissflow

Kissflow è la soluzione ideale quando i tuoi progetti sono costituiti da processi quali approvazioni, ricezione delle richieste e distribuzione del lavoro tra i team.

Il punto di forza di Kissflow è quello di offrire ai team un modo strutturato per gestire tali flussi di lavoro rimanendo comunque connessi a Google Workspace.

Invece di lasciare che il lavoro rimanga all'interno delle conversazioni di Gmail e dei documenti di progetto scollegati, puoi mantenere visibile il flusso con l'interfaccia di Kissflow, che aiuta i team a realizzare i progetti con meno follow-up e meno coordinamento manuale.

I team lo utilizzano generalmente per creare processi come l'onboarding, le richieste di approvvigionamento, i flussi di lavoro delle operazioni interne e la consegna in stile progetto che ha una dipendenza dalle approvazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kissflow

Automatizza i flussi di lavoro di approvazione e i processi di progetto con strumenti di sviluppo low-code.

Collega Gmail, Google Drive, Fogli Google e Google Calendar per effettuare la sincronizzazione del lavoro con l'area di lavoro.

Utilizza bacheche e corsie per gestire le attività di progetto e visualizzare lo stato in un colpo d'occhio.

Sincronizza i dati dei moduli e dei flussi di lavoro con Fogli Google per la reportistica e l'analisi.

Controlla l'accesso e le autorizzazioni su documenti e flussi di lavoro per diversi team.

Limiti di Kissflow

I prezzi possono sembrare elevati per i team più piccoli, poiché i costi aumentano con l'aggiunta di nuovi utenti.

Alcuni utenti ritengono che la personalizzazione avanzata abbia un limite per flussi di lavoro molto complessi.

I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento prima di acquisire dimestichezza nella creazione dei flussi.

Prezzi di Kissflow

Base: a partire da 2.500 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kissflow

G2: 4,3/5,0 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,2/5,0 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Kissflow

Un recensore di Capterra nota:

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, posso assegnare facilmente le attività a ciascuna parte, senza bisogno di codice. Inoltre, kissflow offre funzionalità di prim'ordine per il controllo degli accessi e l'oscuramento dei campi. Nel complesso, kissflow è una vera rivoluzione per chiunque desideri semplificare il proprio flusso di lavoro.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, posso assegnare facilmente le attività a ciascuna parte, senza bisogno di codice. Inoltre, kissflow offre funzionalità di prim'ordine per il controllo degli accessi e l'oscuramento dei campi. Nel complesso, kissflow è una vera rivoluzione per chiunque desideri semplificare il proprio flusso di lavoro.

8. Smartsheet (ideale per il project management in stile foglio di calcolo con Google Workspace)

Tramite Smartsheet

Un foglio di calcolo è utile per gestire i tuoi progetti fino a quando non devi controllare più titolari, versioni e modifiche di stato, il che può rendere piuttosto difficile il monitoraggio dei cambiamenti.

Smartsheet è spesso il percorso di aggiornamento per i team che pianificano in Fogli Google ma necessitano di un controllo maggiore quando il lavoro diventa più complesso. Questo strumento mantiene l'esperienza in stile griglia con cui molti team hanno familiarità, aggiungendo al contempo una maggiore struttura alla gestione e alla reportistica del lavoro.

Per gli utenti di Google Workspace, Smartsheet fornisce supporto per integrazioni che aiutano a mantenere collegati file e programmi, il che è utile quando i documenti del progetto sono archiviati in Google Drive e il team dipende da Google Calendar per rimanere aggiornato.

Questo lo rende una scelta pratica per i team che desiderano mantenere un flusso di lavoro simile a un foglio di calcolo, ma ridurre il caos causato dagli aggiornamenti manuali e dalla mancanza di chiarezza nella titolarità dei progetti.

Le migliori funzionalità di Smartsheet

Utilizza una visualizzazione a griglia in stile foglio di calcolo che risulterà familiare ai team che provengono da Fogli Google.

Integrazione con Google Workspace per allegare e gestire i file di Google Drive dalle righe.

Esecuzione della sincronizzazione delle attività e delle scadenze con Google Calendar per mantenere la visibilità delle date dei progetti nei programmi giornalieri.

Pianifica e effettua il monitoraggio di progetti complessi con diagrammi di Gantt, visualizzazioni a schede e dashboard.

Includi regole di automazione per inviare avvisi, aggiornare campi e portare avanti il lavoro senza lavoro richiesto.

Limiti di Smartsheet

Può risultare pesante o complesso per team molto piccoli che necessitano solo di semplici elenchi di attività.

Le funzionalità avanzate e i limiti più elevati di automazione richiedono piani a pagamento con un prezzo più alto.

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per imparare a utilizzare autorizzazioni, report e dashboard.

Prezzi di Smartsheet

Pro: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 24 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 3.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Smartsheet

Un recensore di G2 condivide:

Ciò che apprezziamo di più di Smartsheet è la sua flessibilità. A differenza dei tradizionali software di project management che ti vincolano a un formato rigido, Smartsheet ti offre la libertà di progettare i tuoi flussi di lavoro, che si tratti di griglie, diagrammi di Gantt, calendari o dashboard.

Ciò che apprezziamo di più di Smartsheet è la sua flessibilità. A differenza dei tradizionali software di project management che ti vincolano a un formato rigido, Smartsheet ti offre la libertà di progettare i tuoi flussi di lavoro, che si tratti di griglie, diagrammi di Gantt, calendari o dashboard.

9. monday. com (Ideale per flussi di lavoro visivi insieme a Google Workspace)

monday. com è popolare tra i team che desiderano un modo visivo per gestire i progetti, soprattutto quando si coordinano molte parti in movimento tra marketing, operazioni e consegna ai clienti. È accessibile ai team non tecnici, ma offre comunque ai manager un modo chiaro per effettuare il monitoraggio delle attività cardine e vedere lo stato dei progressi.

Per i team che utilizzano molto Google Workspace, monday. com è spesso il luogo in cui si svolge il lavoro, mentre le app di Google rimangono il luogo in cui viene effettuato il monitoraggio della comunicazione e dei file.

Le connessioni con Gmail e Google Calendar sono progettate per ridurre il passaggio da una scheda all'altra, in modo che il lavoro che inizia nelle email o che deve essere inserito in un programma rimanga collegato al piano del progetto.

È utile anche quando si desiderano modelli e una configurazione rapida per processi ripetibili tra i team.

monday. com funzionalità/funzioni migliori

Connettiti a Gmail per trasformare le email in elementi e inviare aggiornamenti senza uscire dalla tua finestra In arrivo.

Sincronizza le bacheche con Google Calendar in modo che le date di scadenza appaiano accanto alle riunioni e agli eventi.

Allega e gestisci i file di Google Drive dagli elementi, in modo che i documenti del progetto rimangano collegati al lavoro corretto.

Pianifica e monitora il lavoro nel modo che preferisci con bacheche, sequenze, calendari e viste Gantt.

Lavora con l'automazione e i dashboard per ridurre gli aggiornamenti ripetitivi e offrire ai manager una visibilità in tempo reale sullo stato dei lavori e sui carichi di lavoro.

Limiti di monday.com

Le ricche funzionalità e le opzioni di personalizzazione possono richiedere un periodo di apprendimento, soprattutto quando si iniziano a utilizzare automazioni e dashboard avanzate.

I costi possono aumentare man mano che aggiungi più postazioni o hai bisogno di piani di livello superiore per funzionalità avanzate.

Alcuni utenti segnalano che vorrebbero una maggiore flessibilità nella personalizzazione dei campi e dei layout per adattarli a flussi di lavoro molto specifici.

Prezzi di monday.com

Free

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 17.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di monday.com

Un recensore di G2 condivide:

Apprezzo la facilità d'uso di monday Work Management, che rende semplice l'utilizzo da parte dei dipendenti grazie a linee guida intuitive. La possibilità di effettuare l'impostazione di automazioni e dashboard è straordinaria, poiché la piattaforma gestisce le attività in modo che gli utenti non debbano preoccuparsi: in sostanza, lavora per loro.

Apprezzo la facilità d'uso di monday Work Management, che rende semplice l'utilizzo da parte dei dipendenti grazie a linee guida intuitive. La possibilità di impostare automazioni e dashboard è straordinaria, poiché la piattaforma gestisce le attività in modo che gli utenti non debbano preoccuparsi: in sostanza, lavora per loro.

Se stai ancora cercando i migliori strumenti di project management che funzionano bene con Google Workspace, ecco altre tre opzioni che vale la pena prendere in considerazione, ciascuna con uno stile e un flusso di lavoro leggermente diversi.

Notion : uno spazio di lavoro flessibile che riunisce documenti, database e attività in un unico posto. Grazie all'integrazione con Google Drive e Google Calendar, puoi incorporare documenti, fogli di lavoro e presentazioni nelle pagine e mantenere visibili i programmi.

Teamwork : progettato per il lavoro con i clienti e le agenzie, Teamwork combina la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo e la fatturazione. Si collega a Google Drive, Gmail e Google Calendar, consentendoti di allegare file e allineare i risultati finali con le riunioni con i clienti e le scadenze.

Airtable : un database ibrido basato su fogli di calcolo che funziona bene per i team che già utilizzano Fogli Google. Puoi effettuare la connessione tra Airtable e Google Drive e Google Calendar per allegare risorse e effettuare la sincronizzazione di date importanti, quindi utilizzare visualizzazioni come griglie, calendari e bacheche Kanban per effettuare il monitoraggio delle campagne.

ClickUp mantiene in ordine le tue schede Google (e i tuoi progetti)

Scegliere un software di project management integrato con Google Workspace è la scelta giusta se gran parte del tuo lavoro si svolge nelle app Google. I team possono trovare rapidamente attività e file in diversi progetti, risparmiando tempo prezioso e consentendo alle parti interessate di accedere facilmente a documenti importanti attraverso un'interfaccia semplice.

Mentre confronti i diversi strumenti con cui puoi lavorare, dai la priorità alle funzionalità di base che consentono di portare avanti il lavoro: file Drive collegati ad attività reali, sequenze sincronizzate con il tuo Calendario e una configurazione che supporti i membri del team remoto man mano che i progetti diventano più complessi.

ClickUp funziona bene in questo caso perché offre un unico hub per l'esecuzione, pur rimanendo compatibile con Google Workspace.

Puoi gestire attività, documenti e chat in un unico posto, con Documenti Google, Sheets, Slides e le cartelle Drive integrate nel tuo lavoro, effettuare la sincronizzazione dei programmi con Google Calendar e aggiungere la potenza dell'IA con ClickUp Brain e ClickUp BrainGPT.

Se desideri un unico posto in cui gestire i progetti senza abbandonare Google, prova ClickUp gratis.