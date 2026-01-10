Come promuovere l'adozione delle funzionalità/funzioni: strategie, metriche e playbook

Hai lanciato un nuovo pulsante, un flusso di lavoro più intelligente, forse anche un intero modulo. Le note di rilascio sembrano eccellenti. Tuttavia, una settimana dopo, il coinvolgimento è basso.

È proprio questo divario tra lancio e utilizzo che frena la crescita.

I benchmark software di Pendo suggeriscono che solo il 6,4% delle funzionalità/funzioni genera l'80% del volume di clic sui prodotti digitali. Aumentare il numero di funzionalità/funzioni raramente è la soluzione.

Un solido Feature Adoption Playbook aiuta i team a concentrarsi sui momenti, sui Messaggi e sulle metriche giusti. Offre supporto per la scoperta, l'attivazione e il valore a lungo termine.

In questo blog analizzeremo il funnel, i KPI e le tattiche pratiche che puoi mettere in atto senza trasformare l'adozione in un progetto aleatorio per il tuo team.

Il modello di strategia di prodotto di ClickUp offre un modo strutturato per pianificare e effettuare il monitoraggio delle iniziative di strategia di prodotto, in modo che il tuo team possa rimanere allineato su priorità, risultati ed esecuzione senza disperdere documenti e decisioni su troppi strumenti.

Che cos'è l'adozione delle funzionalità/funzioni?

Immagina di lanciare una nuova funzionalità/funzione che sembra un chiaro successo nella tua roadmap. Risolve un problema reale dei clienti, l'interfaccia utente è pulita e il tuo team è entusiasta di vederla in azione.

Ecco cosa succede probabilmente dopo. La maggior parte degli utenti non se ne accorge nemmeno. Alcuni cliccano una volta e poi abbandonano. Alcuni utenti esperti trovano un vero e proprio flusso di lavoro e continuano a utilizzarlo.

✅ È proprio qui che entra in gioco l'adozione delle funzionalità/funzioni.

In sostanza, l'adozione delle funzionalità/funzioni è il processo che aiuta gli utenti a:

Scopri uno strumento o una funzionalità/funzione specifica

Attivalo per la prima volta

Integralo nel loro flusso di lavoro regolare.

La vera adozione avviene quando l'uso ripetuto dimostra che l'utente comprende il valore dello strumento e sta ottenendo il massimo dal tuo prodotto.

In genere, questo processo si svolge attraverso:

Scoperta delle funzionalità attraverso l'onboarding, la formazione o la guida in-app

Il primo utilizzo conferma che la funzionalità risolve un problema reale da fare.

Ripeti l'utilizzo che segnala l'adozione a lungo termine del prodotto.

Aumento dell'adozione delle funzionalità avanzate man mano che gli utenti acquisiscono maggiore familiarità

L'adozione non riguarda solo il lancio di nuove funzionalità. Se terminata bene, consiste nell'aiutare gli utenti a scoprire e apprezzare il valore di ciò che hai creato.

Perché l'adozione delle funzionalità/funzioni è importante per i team di prodotto

Il lancio di nuove funzionalità sembra un progresso, ma è l'adozione che fa davvero la differenza. Se i nuovi utenti non raggiungono il punto di attivazione di una particolare funzionalità, anche le versioni più potenti possono avere prestazioni inferiori alle aspettative.

L'adozione delle funzionalità è un modo utile per i team di crescita e i product manager per valutare l'efficacia del percorso degli utenti e capire se questi ultimi comprendono il valore delle funzionalità. Aiuta anche a confermare che i messaggi o le guide in-app stanno funzionando e che le funzionalità avanzate stanno davvero fornendo più valore agli utenti esistenti.

Un'adozione sana delle funzionalità aiuta i team di prodotto a:

Rafforza l'attivazione degli utenti guidandoli nelle prime azioni importanti.

Migliora la fidelizzazione degli utenti trasformando i primi successi in abitudini ripetute.

Dai la priorità alle funzionalità di alto valore in base a metriche di adozione reali.

Riduci i cicli di sviluppo sprecati verificando quali funzionalità/funzioni del prodotto vengono adottate dagli utenti.

Assistenza per segmenti di utenti specifici con interventi mirati per l'adozione di funzionalità avanzate.

Un tasso di adozione delle funzionalità favorevole non è frutto del caso. Durante il monitoraggio costante dell'adozione delle funzionalità, è possibile prendere decisioni più intelligenti su cosa migliorare, cosa promuovere e cosa eliminare.

Quali sono i componenti chiave di un Playbook per l'adozione di funzionalità/funzioni?

Un playbook solido trasforma l'adozione delle funzionalità/funzioni da un piano di lancio promettente a un sistema ripetibile che il tuo team può eseguire per ogni versione, sia che si tratti di introdurre nuove funzionalità/funzioni o di cercare di migliorare l'adozione di funzionalità/funzioni avanzate.

Ecco i componenti fondamentali da includere:

Obiettivi di adozione chiari e definizioni di attivazione: decidi cosa significa "esito positivo" per ciascuna funzionalità/funzione. Definisci il punto di attivazione, la prima azione chiave e il tasso di adozione ideale della funzionalità/funzione.

Un funnel di adozione delle funzionalità mappato: descrivi come gli utenti passano dalla consapevolezza all'uso ripetuto. Le fasi del funnel di adozione delle funzionalità chiaramente definite ti aiutano a individuare dove gli utenti scoprono le funzionalità, dove abbandonano e dove dovresti guidarli.

Monitoraggio degli eventi e igiene dei dati: configura eventi personalizzati per misurare e monitorare il tasso di adozione delle funzionalità/funzioni tra gli utenti attivi e segmenti di utenti specifici. Ciò rende più facile confrontare i tassi di adozione tra più funzionalità/funzioni.

Messaggistica mirata e formazione integrata nell'app: pianifica come utilizzare la guida in-app e le notifiche push occasionali per evidenziare funzionalità specifiche al momento giusto. Questo è fondamentale per l'adozione di funzionalità avanzate senza sopraffare i nuovi utenti.

Feedback e cicli di iterazione: crea metodi semplici per raccogliere feedback dopo il lancio. Abbina il feedback qualitativo degli utenti alle metriche di adozione, in modo da ottenere una comprensione più approfondita dei motivi per cui gli utenti adottano o ignorano una determinata funzionalità/funzione.

Titolarità trasversale ai team e cadenza di esecuzione: assegna le responsabilità tra i product manager, il product marketing e il customer success. Un ritmo di revisione leggero ti aiuta ad agire sulla base di informazioni utili mentre il rilascio è ancora recente.

Quando questi elementi funzionano insieme, si dedica meno tempo a fare ipotesi e più tempo ad aiutare gli utenti a ottenere valore più rapidamente.

Le 4 fasi del funnel di adozione delle funzionalità/funzioni

Considera il funnel di adozione delle funzionalità come un modo semplice per rispondere a una domanda complessa: "Gli utenti stanno traendo valore da ciò che abbiamo creato o lo stanno semplicemente notando e passando oltre?"

Il funnel ti aiuta a suddividere l'adozione delle funzionalità/funzioni in passaggi che puoi misurare e migliorare. Considerare l'adozione come una sequenza piuttosto che come un singolo momento rende più facile individuare i punti in cui una determinata funzionalità/funzione perde slancio.

Ecco una rapida e pratica analisi delle quattro fasi che dovrai includere nel tuo Feature Adoption Playbook:

1. Fase di esposizione

Questo è il primo vero momento di contatto tra gli utenti e una funzionalità specifica. Gli utenti devono notarla, ma devono anche capirne lo scopo. Se lo scopo non è chiaro, molti utenti la ignoreranno anche se l'interfaccia utente è perfetta.

Una buona esposizione è contestuale. Si adatta al percorso dell'utente invece di interromperlo. È possibile utilizzare messaggi leggeri all'interno dell'app, sottili evidenziazioni dell'interfaccia utente o brevi suggerimenti.

L'obiettivo è aiutare gli utenti giusti a scoprire la funzionalità quando è naturalmente rilevante.

Metrica chiave per questa fase: tasso di scoperta delle funzionalità

📌 Esempio: una piattaforma di analisi B2B rilascia "Anomaly Explorer". Il prompt non appare al momento del login. Viene visualizzato solo dopo che un utente ha creato tre dashboard e abilitato gli avvisi. Il banner apre una breve anteprima e carica un set di dati di esempio. L'utente può testare la funzionalità in pochi secondi. Ciò rende la scoperta della funzionalità utile, non promozionale.

2. Fase di attivazione

L'attivazione è la prima azione significativa che dimostra il valore della funzionalità/funzione. È il momento in cui gli utenti capiscono come la funzionalità/funzione li aiuta a svolgere il loro lavoro in modo più rapido, migliore o con meno rischi.

Il punto di attivazione dovrebbe essere facile da definire e misurare. È qui che la guida in-app diventa importante, soprattutto per le funzionalità/funzioni avanzate. Una breve lista di controllo, dei modelli o una rapida panoramica possono eliminare le difficoltà di configurazione.

Metrica chiave per questa fase: Tasso di attivazione

📌 Esempio: un CRM lancia una funzionalità avanzata per l'instradamento dei lead. Il team definisce l'attivazione come "creare una regola di instradamento e assegnare automaticamente almeno un lead". Gli utenti visualizzano una lista di controllo di configurazione dopo aver importato un elenco di lead. Ricevono anche modelli di regole per casi d'uso comuni. Il primo successo arriva rapidamente. Il tasso di adozione delle funzionalità diventa più facile da migliorare.

3. Fase di utilizzo (comportamento)

L'utente completa l'azione principale della funzionalità per la prima volta. È qui che verifica se la funzionalità risolve effettivamente il suo problema o se è troppo difficile da gestire.

Per misurare l'adozione delle funzionalità/funzioni, affidati a eventi personalizzati legati ai risultati. Evita i segnali vanitosi. Tieni traccia delle azioni che mostrano intenzioni, come modifiche alla configurazione, output creati o flussi di lavoro completati.

Qui puoi anche confrontare i tassi di adozione tra segmenti di utenti specifici.

Metrica chiave per questa fase: Tempo necessario per il primo utilizzo

📌 Esempio: una piattaforma di fatturazione rilascia "Smart Dunning". Il team monitora gli eventi relativi alla creazione di sequenze, alla modifica delle regole e all'invio di email di recupero. Definisce "utilizzato" l'esecuzione del flusso di lavoro attraverso due cicli di fatturazione. Monitora anche i recuperi collegati alla funzionalità/funzione. In questo modo, l'utilizzo della funzionalità/funzione è collegato all'impatto reale.

4. Fase di riutilizzo (fidelizzazione)

È qui che gli utenti tornano ripetutamente alla funzionalità/funzione perché questa si è guadagnata un posto nella loro routine. Non hanno bisogno di sollecitazioni costanti.

Questa fase spesso separa gli utenti occasionali dagli utenti esperti. Inoltre, indica chi è pronto per l'adozione di funzionalità avanzate.

È possibile utilizzare questo indicatore per evidenziare funzionalità specifiche che si basano sullo stesso flusso di lavoro.

Metrica chiave per questa fase: Fidelizzazione delle funzionalità/utilizzo ripetuto

📌 Esempio: una piattaforma di prodotti introduce una vista avanzata per la pianificazione della capacità. Il team definisce "utilizzato nuovamente" l'apertura settimanale per tre settimane. Gli utenti devono anche modificare gli incarichi o le stime ogni volta. A coloro che soddisfano questa soglia vengono quindi mostrati dei prompt per la pianificazione dello scenario. Ciò favorisce un'adozione più approfondita senza sovraccaricare i nuovi utenti.

Nel complesso, queste fasi offrono un modo chiaro per il monitoraggio dell'adozione delle funzionalità/funzioni senza dover indovinare dove gli utenti abbandonano il processo.

Una volta mappati i tassi di adozione per ogni passaggio, puoi dare priorità agli stimoli giusti per l'adozione delle funzionalità avanzate e aiutare più utenti a ottenere valore con fiducia.

Metriche chiave di adozione delle funzionalità e KPI da monitorare per il monitoraggio

Se desideri migliorare l'adozione delle funzionalità, hai bisogno di metriche che riflettano lo stato reale, non solo le attività superficiali. I KPI giusti ti aiutano a misurare l'adozione delle funzionalità tra gli utenti nuovi ed esistenti e mostrano se una specifica funzionalità sta diventando parte integrante dei flussi di lavoro quotidiani.

Grazie agli eventi personalizzati e a una definizione condivisa del punto di attivazione, i product manager possono confrontare i tassi di adozione di più funzionalità/funzioni. In questo modo è facile individuare quali funzionalità avanzate necessitano di una posizione più chiara, una guida migliore all'interno dell'app o un onboarding più rigoroso.

🧠 Lo sapevate? Uno studio comparativo condotto da Userpilot riporta un tasso medio di adozione delle funzionalità principali pari a circa il 24,5%, con una mediana del 16,5% su 181 aziende.

Le tre metriche riportate di seguito forniscono un quadro di riferimento chiaro per misurare l'adozione delle funzionalità/funzioni:

1. Tasso di adozione delle funzionalità/funzioni

Il tasso di adozione delle funzionalità indica quanti utenti attivi utilizzano una determinata funzionalità in un dato periodo. Si tratta di una delle metriche di adozione più semplici e funziona al meglio quando si definisce cosa si intende per utilizzo significativo delle funzionalità.

Per l'adozione di funzionalità avanzate, questa metrica diventa ancora più utile. È possibile segmentare per ruolo, piano o fase di maturità per vedere dove gli utenti adottano funzionalità più avanzate e dove invece si bloccano.

Questo ti fornirà un segnale più chiaro su dove concentrare le modifiche alla strategia di adozione.

Tasso di adozione delle funzionalità = (Numero di utenti delle funzionalità/Numero totale di accessi o utenti attivi) * 100

2. Tempo necessario per la prima azione chiave

Questa metrica misura il tempo impiegato dagli utenti per raggiungere il primo passaggio significativo dopo essere stati esposti a una funzionalità/funzione. È un indicatore forte di chiarezza e attrito. Quando il tempo è troppo lungo, o il valore non è chiaro o il percorso è troppo complesso.

Ridurre questa finestra spesso significa migliorare il contesto. Messaggi chiari all'interno dell'app, semplici liste di controllo per la configurazione e un onboarding più rigoroso possono aiutare a guidare gli utenti verso il primo successo.

3. Tempo medio trascorso

Il tempo medio trascorso può aiutarti a comprendere il livello di coinvolgimento, in particolare per flussi di lavoro complessi o più sfumati. Sebbene non sia di per sé una metrica di esito positivo, se combinato con i risultati, ti mostra dove gli utenti incontrano ostacoli.

Ad esempio, se il tempo trascorso diminuisce mentre i tassi di adozione aumentano, questo può essere un segnale positivo. Potrebbe significare che gli utenti stanno ottenendo valore più rapidamente. Se sia il tempo trascorso che gli abbandoni aumentano, potrebbe essere necessaria una guida più chiara all'interno dell'app o un flusso più semplice per quella specifica funzionalità/funzione.

Insieme, questi tre KPI consentono di visualizzare in modo equilibrato la consapevolezza, la velocità di valorizzazione e la profondità di utilizzo di qualsiasi funzionalità/funzione specifica. Il monitoraggio costante aiuta a prendere decisioni più intelligenti per migliorare l'adozione delle funzionalità/funzioni senza dover indovinare quali saranno le prossime esigenze degli utenti.

6 strategie per aumentare l'adozione delle funzionalità/funzioni

Non è gridando più forte che si migliora l'adozione delle funzionalità/funzioni. Si migliora rimuovendo l'incertezza e l'attrito nel momento esatto in cui un utente sta cercando di risolvere qualcosa. Il miglior lavoro di adozione è silenzioso, tempestivo e molto intenzionale.

Ecco alcune strategie pratiche che puoi integrare nel tuo Playbook per l'adozione delle funzionalità/funzioni:

1. Definisci un punto di attivazione chiaro per ogni funzionalità/funzione

Spesso i team indeboliscono l'adozione tramite il monitoraggio di troppe azioni di "esito positivo" per una funzionalità/funzione specifica. Scegli un punto di attivazione principale che ne dimostri il valore. Rendilo facile da spiegare a chiunque nel team.

Questo ti aiuta anche a misurare in modo chiaro l'adozione delle funzionalità/funzioni tra gli utenti attivi. Se il punto di attivazione è confuso, anche il tasso di adozione delle funzionalità/funzioni sarà confuso. Finirai per discutere sui numeri invece di migliorare l'esperienza.

2. Segmenta in base all'intento, non solo ai dati demografici

Le funzionalità avanzate raramente sono adatte a tutti contemporaneamente. Segmenta gli utenti in base a ciò che stanno cercando di fare e alle attività che hanno già completato. Il comportamento è un segnale più forte rispetto alle etichette di ruolo.

Ad esempio, mostra i suggerimenti per l'adozione delle funzionalità avanzate solo dopo che gli utenti hanno completato la configurazione di base delle funzionalità principali. In questo modo la scoperta delle funzionalità rimane pertinente e si evita che i nuovi utenti abbiano l'impressione che il prodotto sia troppo complesso.

📖 Leggi anche: Il miglior software per la formazione dei clienti personalizzata

3. Utilizza una guida progressiva nell'app per le funzionalità avanzate

Un singolo suggerimento non è sufficiente per le funzionalità/funzioni più complesse. Utilizza una guida breve e graduale all'interno dell'app che aiuti gli utenti a compiere un'azione significativa alla volta. L'obiettivo è la fiducia, non il completamento.

Abbinalo a messaggi leggeri all'interno dell'app che spiegano perché quel passaggio è importante. Quando gli utenti comprendono il valore della funzionalità, sono più propensi a continuare e ad adottare il flusso di lavoro invece di abbandonarlo dopo il primo clic.

🧠 Lo sapevate? Le liste di controllo di onboarding e gli indicatori di progresso prendono spunto dall'"effetto progresso innato", una scoperta comportamentale che dimostra che dare alle persone un piccolo vantaggio iniziale può aumentare la loro perseveranza nel raggiungere un obiettivo.

4. Tieni traccia degli eventi personalizzati che riflettono i risultati

Se effettui solo il monitoraggio delle azioni "aperto" o "cliccato", interpreti erroneamente l'adozione. Imposta eventi personalizzati che riflettono i progressi reali. Pensa a azioni come pubblicato, salvato, condiviso, automatizzato e risolto. Azioni che mostrano intenzioni.

È qui che le metriche di adozione diventano utili per stabilire le priorità. Puoi confrontare i tassi di adozione di più funzionalità/funzioni e vedere quali funzionalità avanzate richiedono un onboarding più chiaro o un percorso di attivazione più semplice.

📌 Ad esempio, una soluzione come HubSpot si concentra sugli "eventi di successo" piuttosto che sui semplici accessi. Per il loro CRM, una metrica chiave di adozione è "Contatto creato" o "Affare spostato". Per il loro strumento di email marketing, è "Prima email inviata". Attraverso il monitoraggio di questi eventi basati sui risultati, possono identificare gli utenti "a rischio" che non hanno effettivamente raggiunto l'esito positivo per cui lo strumento è stato creato.

5. Riduci gli attriti di configurazione con modelli e impostazioni predefinite

Molte funzionalità falliscono perché il primo utilizzo sembra un lavoro. Aggiungi modelli, impostazioni precompilate o impostazioni predefinite suggerite che aiutano gli utenti a ottenere valore più rapidamente. Ciò è particolarmente importante per le funzionalità avanzate che richiedono una configurazione.

Un piccolo vantaggio iniziale può cambiare i risultati. Quando l'esperienza iniziale è fluida, il tuo funnel di adozione delle funzionalità migliora nelle fasi di attivazione e utilizzo senza bisogno di notifiche push aggressive.

📌 Canva è un ottimo esempio di prodotto che utilizza modelli e impostazioni predefinite suggerite per consentire ai nuovi utenti di creare rapidamente il loro primo progetto. Riducendo il tempo necessario per ottenere valore, questi elementi contribuiscono ad accelerare l'adozione.

6. Allinea prodotto, marketing e successo dei clienti attorno a un unico piano

L'adozione delle funzionalità migliora più rapidamente quando vengono condivisi messaggi e tempistiche. I product manager definiscono il punto di attivazione e gli eventi. Il product marketing dà forma alla storia. Il successo dei clienti la rafforza nei conti reali.

In questo modo si evita che gli utenti esistenti ricevano segnali contrastanti. Inoltre, è possibile aumentare l'adozione delle funzionalità avanzate con interventi mirati che risultano coerenti in tutto il prodotto e nei punti di contatto umani.

Il Playbook per l'adozione delle funzionalità (passaggio dopo passaggio)

Il Feature Adoption Playbook è un metodo ripetibile per trasformare il lancio di una funzionalità/funzione nel suo utilizzo effettivo. Ti aiuta a mantenere la coerenza tra le nuove funzionalità/funzioni e quelle avanzate, senza dover reinventare il piano ogni volta.

Ecco un flusso dettagliato che mantiene l'adozione delle funzionalità/funzioni mirata, misurabile e facile da eseguire:

Passaggio 1: scegli la funzionalità/funzione che necessita di assistenza per l'adozione

Inizia con una funzionalità/funzione specifica che può influire sulla fidelizzazione, sull'espansione o su un flusso di lavoro fondamentale. Se una funzionalità/funzione è semplicemente utile, non forzare una sua adozione su larga scala. Riserva le tue energie per quelle che possono offrire un valore aggiunto.

È utile fare una rapida verifica. Chiediti: "Se gli utenti non adottano questa funzione, cosa perdiamo?" Se la risposta non è chiara, probabilmente non ha una priorità per questo ciclo.

Passaggio 2: definire chiaramente il punto di attivazione

Scegli un punto di attivazione che dimostri il valore reale della funzionalità. Assicurati che sia legato a un'azione significativa, non a un clic o alla visita delle impostazioni. In questo modo il tasso di adozione della funzionalità sarà più affidabile e più facile da spiegare.

Dovrebbe essere scritto in un linguaggio semplice. Il tuo team dovrebbe essere in grado di ripeterlo senza consultare un documento.

Passaggio 3: creare eventi personalizzati che corrispondano ai risultati

Tieni traccia delle azioni che dimostrano intenzionalità. Crea, pubblica, effettua l'automazione, effettua la condivisione, configura o completa. Questi sono i segnali che ti aiutano a misurare l'adozione delle funzionalità senza confondere la curiosità con l'impegno.

Ciò migliora anche l'allineamento. I reparti Prodotto, Crescita e Successo dei clienti possono esaminare le stesse metriche di adozione senza discutere sul significato di successo.

Passaggio 4: Rendere il primo utilizzo semplice e con poco lavoro richiesto

Molte funzionalità avanzate perdono utenti al primo tentativo. La configurazione sembra complessa. I vantaggi sembrano lontani. Questa combinazione uccide lo slancio.

Puoi utilizzare modelli, impostazioni predefinite o stati iniziali guidati per offrire agli utenti un vantaggio immediato in pochi minuti, anziché in giorni.

Passaggio 5: fornire suggerimenti contestualizzati all'interno dell'app

Evita annunci generici che raggiungono tutti. Puoi utilizzare i messaggi in-app quando la funzionalità/funzione è pertinente a ciò che l'utente sta già facendo. Il tempismo spesso fa la differenza tra scoperta e indifferenza.

Mantieni il messaggio legato a un compito da fare. Mostra come la funzionalità/funzione risolve un problema che già sta a cuore agli utenti.

Passaggio 6: Pianificare il secondo utilizzo

Un utilizzo occasionale non equivale ad adozione. Il tuo playbook dovrebbe includere un semplice piano di "riutilizzo". Potrebbe trattarsi di un suggerimento di follow-up, un promemoria all'interno di un flusso di lavoro correlato o un leggero incoraggiamento verso una funzionalità adiacente.

Questo è anche un modo intelligente per aumentare l'adozione delle funzionalità avanzate. Prima ti guadagni la fiducia con le funzionalità primarie, poi introduci un valore più profondo.

Passaggio 7: esamina gli abbandoni in base alla fase del funnel

Osserva dove gli utenti si bloccano. Si tratta di esposizione, attivazione, utilizzo o riutilizzo? Ogni fase richiede una soluzione diversa.

Una bassa esposizione potrebbe richiedere un posizionamento migliore per il segmento giusto. Una bassa attivazione di solito significa che il percorso non è chiaro o è troppo lungo. Un uso ripetuto debole spesso indica una funzionalità/funzione che necessita di un ritorno maggiore o di una guida migliore.

📌 La piattaforma di gioco Playtech ha esaminato gli abbandoni all'avvio dei giochi per identificare i lunghi tempi di caricamento come possibile ostacolo all'adozione. Ciò ha consentito di individuare una possibile soluzione al problema e migliorare i tassi di adozione.

Passaggio 8: abbina i numeri al feedback

I dashboard ti dicono cosa è successo, ma non spiegano perché. Raccogliere feedback in modo discreto dopo il primo utilizzo e dopo quelli successivi aiuta a chiarire le priorità.

Puoi migliorare l'adozione delle funzionalità/funzioni in base alle effettive difficoltà degli utenti, non alle supposizioni del team.

Esegui questo ciclo in modo coerente e l'adozione delle funzionalità/funzioni smetterà di sembrare una questione di fortuna. Diventerà un processo affidabile che i tuoi team potranno ripetere, perfezionare e scalare.

Modelli ed esempi di adozione delle funzionalità/funzioni

I modelli di adozione delle funzionalità rendono le parti più complesse del lancio molto più gestibili. Invece di partire da zero ogni volta che si introducono nuove funzionalità o si perfezionano quelle avanzate, si ottiene una struttura pronta per la pianificazione, il monitoraggio e l'apprendimento.

Questa sezione presenta un elenco di alcune opzioni che puoi adattare rapidamente, a seconda che tu abbia bisogno di pianificazione strategica, analisi o supporto per il feedback.

1. Modello di onboarding dei clienti ClickUp personalizzato

Ottieni un modello gratis Aiuta i tuoi nuovi clienti a partire con il piede giusto con il modello di onboarding clienti ClickUp.

Quando l'onboarding dei clienti avviene tramite documenti, finestre In arrivo e fogli di calcolo aggiornati solo a metà, l'adozione delle funzionalità/funzioni spesso rallenta prima ancora di avere una possibilità.

Il modello di onboarding dei clienti ClickUp risolve questo problema offrendoti un unico luogo strutturato in cui pianificare le attività di onboarding, assegnare la titolarità e mantenere chiaro il percorso verso l'attivazione.

Questo modello ti aiuta a mappare prima i primi passaggi relativi alle funzionalità principali. Puoi impostare attività cardine che riflettono i punti di attivazione reali. Man mano che gli utenti acquisiscono fiducia, puoi introdurre funzionalità avanzate con meno attrito.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza le attività di onboarding con fasi e titolarità chiare.

Standardizza le liste di controllo incentrate sull'attivazione per implementazioni coerenti.

Monitora lo stato su tutti gli account senza perdere il contesto.

Offri un supporto per passaggi più fluidi tra il prodotto e il successo dei clienti.

✨ Ideale per: team SaaS che desiderano un sistema di onboarding ripetibile che offra supporto all'attivazione precoce degli utenti e a una maggiore adozione delle funzionalità/funzioni.

2. Modello di lista di controllo per il lancio del prodotto ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea una sequenza efficiente per il lancio del tuo prodotto con il modello di lista di controllo per il lancio del prodotto ClickUp.

Quando il lancio di una funzionalità comporta troppe variabili, il lavoro di adozione diventa rapidamente complicato. Le attività vengono suddivise tra documenti, chat e fogli di calcolo. Il risultato è un lancio che va in onda, ma non ottiene il seguito necessario per promuovere l'adozione della funzionalità.

Il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp risolve questo problema fornendoti uno spazio di lavoro strutturato che puoi estendere alla pianificazione dell'adozione.

Organizza le attività tra i team, monitora la preparazione e crea un passaggio fluido agli esperimenti post-lancio. In questo modo sarà più facile fornire supporto per la scoperta delle funzionalità, chiarire il punto di attivazione e monitorare ciò che accade una volta che gli utenti iniziano a interagire con le nuove funzionalità.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza le attività pre-lancio e post-lancio in un unico posto.

Assegna titolari chiari per la messaggistica, l'onboarding e gli aggiornamenti del supporto.

Monitora le dipendenze di lancio che possono causare un blocco dell'adozione iniziale.

Estendi la lista di controllo in un piano di adozione delle funzionalità leggero.

✨ Ideale per: team di prodotto e crescita che desiderano un modo strutturato per distribuire nuove funzionalità/funzioni e assumersi la responsabilità dell'adozione dopo il rilascio.

3. Modello di dashboard Amplitude per l'adozione delle funzionalità/funzioni

Tramite Amplitude

Quando i dati relativi all'adozione delle funzionalità/funzioni sono dispersi in grafici sparsi, è difficile capire cosa sta realmente accadendo dopo il lancio. Potresti vedere dell'attività, ma non saprai comunque se gli utenti adottano il flusso di lavoro, raggiungono il punto di attivazione o tornano per ulteriori informazioni.

Il modello Amplitude Feature Adoption Dashboard risolve questo problema fornendo un framework pronto all'uso per il monitoraggio dell'intero funnel di adozione delle funzionalità. Ti aiuta a stabilire una connessione tra la scoperta delle funzionalità e un utilizzo significativo e comportamenti ripetuti.

Puoi confrontare i tassi di adozione tra utenti nuovi ed esistenti e vedere quali funzionalità avanzate stanno guadagnando slancio e quali necessitano di una guida più chiara all'interno dell'app.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora il tasso di adozione delle funzionalità con una struttura coerente

Confronta i tassi di adozione tra coorti e segmenti

Individua i cali tra le fasi di esposizione, attivazione e utilizzo.

Identifica i modelli che forniscono supporto all'adozione delle funzionalità avanzate.

✨ Ideale per: team di prodotto e crescita che desiderano un modo più rapido per misurare l'adozione delle funzionalità/funzioni e stabilire le priorità su cosa migliorare in seguito.

4. Modello di strategia di adozione da parte degli utenti a cascata

Tramite Cascade

Quando la pianificazione dell'adozione è distribuita su diapositive, email e documenti incompleti, è facile perdere di vista ciò che si sta effettivamente cercando di cambiare. I team finiscono per effettuare un monitoraggio eccessivo di troppi segnali contemporaneamente. O peggio, si concentrano sulla consapevolezza mentre l'attivazione e l'utilizzo ripetuto stanno silenziosamente scivolando via.

Il modello Cascade User Adoption Strategy risolve questo problema fornendo una struttura leggera per definire in un unico posto gli obiettivi di adozione, le iniziative, i titolari e i KPI. Ti aiuta a mappare quali funzionalità richiedono attenzione, quali sono i risultati positivi dell'adozione e come misurare lo stato dei progressi lungo il funnel.

Questo può essere un utile livello di piano prima di passare all'esecuzione nei tuoi strumenti quotidiani.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Definisci gli obiettivi di adozione con titolari e sequenze chiare.

Collega le iniziative a KPI e risultati misurabili.

Mantieni il piano dell'adozione focalizzato su più funzionalità/funzioni

Allinea prodotto, marketing e successo dei clienti in un unico piano

✨ Ideale per: team SaaS che desiderano un modello strategico semplice per organizzare le priorità di adozione prima di eseguire esperimenti e programmi integrati nel prodotto.

5. Modello di sondaggio sull'adozione delle funzionalità/funzioni di Feedbackspark

Tramite Feedbackspark

Quando il tasso di adozione delle funzionalità/funzioni sembra basso, è facile affrettarsi a modificare l'onboarding o aggiungere altri messaggi in-app senza sapere cosa non funziona realmente. Ciò può portare a un lavoro inutile che non risolve il vero ostacolo.

Il modello di sondaggio sull'adozione delle funzionalità FeedbackSpark ti aiuta a diagnosticare il divario con maggiore precisione. È stato creato per misurare la consapevolezza delle funzionalità, l'adozione e il valore percepito, mettendo in evidenza anche gli ostacoli e i modi preferiti dagli utenti per conoscere una funzionalità.

Questa funzionalità lo rende un valido complemento alle metriche quantitative di adozione, soprattutto quando si cerca di migliorare l'adozione di una funzionalità specifica o di promuovere l'adozione di funzionalità avanzate.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Separa i problemi di consapevolezza dai problemi di valore o usabilità

Identifica gli ostacoli all'adozione dopo l'esposizione

Individua i canali di formazione più affidabili per gli utenti

Offri assistenza per interventi mirati più intelligenti per diversi segmenti

✨ Ideale per: team di prodotto e crescita che desiderano un feedback rapido e strutturato da parte degli utenti per guidare le decisioni relative alla comunicazione, all'onboarding e all'adozione di funzionalità avanzate.

Esempi

Ecco alcuni modi realistici in cui i team collegano questi modelli di project management al lavoro quotidiano di adozione delle funzionalità.

Un PM utilizza il modello di strategia di adozione utente a cascata per la pianificazione trimestrale. Verifica i tassi di adozione di più funzionalità/funzioni, impostando un traguardo ambizioso per i tassi di adozione delle funzionalità nei flussi di lavoro con priorità. Pianifica interventi mirati per segmenti di utenti specifici in base ai punti in cui si verificano abbandoni.

Un team di prodotto utilizza il modello ClickUp Customer Onboarding Template per mappare i primi passaggi verso un punto di attivazione per una funzionalità specifica. Assegna i titolari tra il prodotto e il successo dei clienti. Aggiunge una breve guida in-app in modo che i nuovi utenti possano ottenere valore entro la prima settimana.

Un team di crescita abbina il modello di lista di controllo per il lancio del prodotto ClickUp a un flusso di lavoro di adozione post-lancio. Tiene traccia degli eventi personalizzati per le fasi di esposizione e attivazione. Testa due versioni di messaggi in-app per aumentare il tasso di adozione di una funzionalità avanzata senza sovraccaricare la base di utenti più ampia.

Un buon piano di adozione delle funzionalità richiede più di una semplice comunicazione intelligente. È necessario anche un sistema affidabile per coordinare gli esperimenti, effettuare il monitoraggio della titolarità e analizzare i segnali di adozione senza perdere il contesto tra i team.

I migliori strumenti di project management rendono più facile mantenere il lavoro di adozione delle funzionalità in termini di visibilità, ripetibilità e legame con risultati chiari.

1. ClickUp

Il lavoro richiesto per l'adozione delle funzionalità può diventare rapidamente disordinato. Un team si occupa degli aggiornamenti di onboarding. Un altro gestisce i messaggi in-app. Qualcun altro si occupa del monitoraggio dei tassi di adozione in una dashboard. Prima che te ne accorga, decisioni, attività e apprendimenti sono sparsi tra strumenti e thread.

Questo classico problema di dispersione del lavoro rallenta l'esecuzione e confonde la titolarità. ClickUp offre ai team di prodotto un unico luogo in cui pianificare esperimenti di adozione, assegnare follow-up e monitorare i risultati. Ti aiuta a collegare la strategia alle azioni quotidiane per migliorare l'adozione delle funzionalità/funzioni.

Mantieni flessibili i piani di adozione delle funzionalità con ClickUp Views

Offri a tutti i membri del tuo team la flessibilità di visualizzare, organizzare e effettuare il monitoraggio esattamente di ciò di cui hanno bisogno con ClickUp Views

Quando le attività di adozione delle funzionalità sono disponibili in un unico formato, i team perdono di vista il quadro generale. Un product manager desidera una Sequenza. Un responsabile della crescita desidera una lavagna Kanban. Il reparto Customer Success desidera un elenco chiaro delle fasi di implementazione. Se ognuno ricostruisce la propria versione, il piano diventa rapidamente confuso.

ClickUp Views ti consente di mantenere un unico piano di adozione e di cambiare la modalità di visualizzazione. Sono disponibili oltre 15 visualizzazioni, tra cui Elenco, Bacheca, Calendario, Gantt, Sequenza e Carico di lavoro. Ciò semplifica il monitoraggio dei progetti perché ogni team può concentrarsi su ciò di cui ha bisogno senza perdere la fonte di verità condivisa.

ClickUp ti aiuta anche a gestire le liste di controllo e le dipendenze relative a una funzionalità/funzione specifica, dal momento in cui viene scoperta fino al suo utilizzo ripetuto.

💡 Suggerimento professionale: dopo aver impostato il tuo piano di adozione delle funzionalità in ClickUp Views, utilizza Talk to Text di ClickUp Brain GPT per acquisire aggiornamenti rapidi senza interrompere il tuo flusso di lavoro. Puoi dettare note rapide sul lancio, gli ostacoli e i passaggi successivi, quindi inserirli direttamente nelle attività, nei documenti o nelle liste di controllo. ClickUp BrainGPT è progettato come compagno desktop e Talk to Text ti aiuta a trasformare la tua voce in azioni nelle tue app e nel tuo flusso di lavoro.

Trasforma lo stato dell'adozione in una vista condivisa con i dashboard di ClickUp

Personalizza report perfetti per qualsiasi aspetto, dalle prestazioni delle campagne alla produttività del team e altro ancora con i dashboard ClickUp

Il lavoro di adozione delle funzionalità può sembrare frammentario. Le attività di lancio si trovano in un posto, le modifiche all'onboarding in un altro. I tassi di adozione vengono monitorati utilizzando uno strumento di analisi separato. Questa suddivisione rende difficile capire cosa funziona e cosa no, soprattutto quando sono coinvolti più team.

I dashboard di ClickUp ti aiutano a effettuare il monitoraggio delle prestazioni dei progetti, delle tempistiche e dei progressi del team in un unico posto. Per l'adozione delle funzionalità, questo è un modo semplice per monitorare le liste di controllo di implementazione, lo stato degli esperimenti e le attività relative all'adozione insieme alle operazioni quotidiane.

Puoi verificare cosa è in linea con gli obiettivi, cosa richiede attenzione e chi è responsabile della prossima azione senza dover cercare gli aggiornamenti nei vari thread.

Questo video mostra come impostare un dashboard di project management in ClickUp per effettuare il monitoraggio dell'adozione senza ulteriori reportistiche manuali.

Riduci i follow-up manuali con ClickUp Automazioni

Scegli tra oltre 100 automazioni per semplificare i flussi di lavoro, gestire il lancio dei prodotti e molto altro ancora con ClickUp Automations

I piani di adozione delle funzionalità spesso falliscono nella fase intermedia, quando piccole lacune nei processi si sommano e rallentano il lavoro di adozione.

ClickUp Automations ti aiuta a mantenere lo slancio senza dover intervenire costantemente. Puoi assegnare automaticamente i titolari, aggiornare gli stati e spostare le attività quando cambiano le condizioni, come la completazione di un passaggio della lista di controllo o il passaggio a una fase di implementazione.

In questo modo il monitoraggio del progetto rimane chiaro. Inoltre, le liste di controllo di adozione risultano più intuitive, soprattutto quando si coordinano gli aggiornamenti di onboarding, le attività di abilitazione e gli esperimenti post-lancio relativi a una funzionalità/funzione specifica.

💡 Suggerimento professionale: dopo aver impostato le regole di automazione, utilizza ClickUp Brain per scrivere la logica di trigger esatta e il testo dell'attività per ogni flusso di lavoro di adozione. Chiedi di redigere tre liste di controllo pronte per l'automazione per una funzionalità specifica: una per Esposta, una per Attivata e una per Utilizzata nuovamente. Quindi incolla questi passaggi direttamente nelle tue attività. Questo processo mantiene le tue automazioni pulite e i tuoi punti di controllo di adozione coerenti. Bozza dei piani di comunicazione per tenere informati gli agenti sulle nuove funzionalità/funzioni con ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: il 23% afferma che la parte più difficile del lavoro con i fogli di calcolo è pulire o organizzare dati disordinati. Questo attrito deriva spesso da input incoerenti, collaboratori multipli e dalla costante necessità di allineare colonne e categorie prima che un foglio risulti "utilizzabile". Una pulizia manuale come questa richiede tempo e attenzione. I campi AI di ClickUp aiutano a ridurre tale onere analizzando automaticamente il contenuto delle attività, suggerendo categorie standardizzate ed estraendo informazioni strutturate da testi non strutturati. Questi campi basati sull'intelligenza artificiale possono inserire i dati mancanti, standardizzare i formati e mantenere la coerenza tra elenchi e visualizzazioni.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Organizza i progetti di adozione delle funzionalità, le attività di implementazione e gli esperimenti di attivazione in un unico posto, in modo che i team rimangano allineati dopo il lancio.

Crea liste di controllo chiare per ogni funzionalità specifica, includendo azioni esposte, attivate, utilizzate e riutilizzate per un'esecuzione coerente.

Monitora il lavoro di adozione con i dashboard ClickUp che riuniscono stati, titolari e tempistiche in un'unica vista condivisa insieme agli obiettivi di adozione.

Configura le automazioni ClickUp per assegnare i passaggi successivi, aggiornare gli stati e ridurre i follow-up manuali relativi a prodotti, marketing e successo dei clienti.

Utilizza i campi personalizzati di ClickUp per taggare la fase del funnel, il punto di attivazione, il segmento target e il nome della funzionalità/funzione, in modo che il lavoro di adozione rimanga facile da rivedere.

Limitazioni di ClickUp

All'inizio può sembrare complesso, quindi i team potrebbero aver bisogno di tempo per impostare la gerarchia, i dashboard e le automazioni giusti per i flussi di lavoro di adozione delle funzionalità.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

2. Pendo

Tramite Pendo

Quando si cerca di promuovere l'adozione delle funzionalità/funzioni, la parte difficile non è solo individuare il calo. È sapere cosa fare dopo senza passare dall'analisi dei dati, ai documenti e a uno strumento separato all'interno dell'app.

Pendo riunisce l'analisi dei prodotti e la guida in-app. Questo aiuta i team a vedere come gli utenti si muovono attraverso una funzionalità specifica e dove esitano.

È quindi possibile segmentare gli utenti giusti e rispondere con guide mirate invece che con annunci generici.

Questo è particolarmente utile per le funzionalità avanzate. È possibile identificare chi è pronto per un flusso di lavoro più approfondito sulla base dei modelli di utilizzo reali. È quindi possibile fornire loro supporto con guide contestuali che li aiutino a raggiungere più rapidamente il punto di attivazione e a tornare per un utilizzo ripetuto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pendo

Monitora l'utilizzo delle funzionalità/funzioni e i tassi di adozione con strumenti di analisi integrati, in modo da poter vedere dove gli utenti abbandonano il percorso di adozione.

Segmenta gli utenti in base al comportamento, al piano o alla fase del ciclo di vita per rivolgerti ai gruppi giusti per l'adozione delle funzionalità/funzioni avanzate.

Lancia guide in-app, suggerimenti e procedure dettagliate che aiutano gli utenti a raggiungere il punto di attivazione senza cicli di ingegnerizzazione complessi.

Combina le tendenze quantitative di adozione con i segnali qualitativi attraverso feedback e strumenti NPS per aggiungere contesto al motivo per cui gli utenti adottano o ignorano una funzionalità/funzione.

Monitora l'impatto nel tempo con dashboard che collegano il lavoro richiesto per l'implementazione ai cambiamenti reali nel tasso di adozione delle funzionalità/funzioni.

Limitazioni di Pendo

Può essere costoso per i team SaaS più piccoli, soprattutto quando sono necessarie analisi e funzionalità avanzate.

Prezzi Pendo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Pendo

G2: 4,4/5 (oltre 1500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 250 recensioni)

3. Appcues

Tramite Appcues

Quando l'adozione delle funzionalità subisce una battuta d'arresto, spesso il problema è il tempismo. Gli utenti potrebbero non aver bisogno delle nuove funzionalità nel momento in cui le annunci. Ne hanno bisogno quando si trovano di fronte a un caso d'uso reale. È qui che Appcues trova la sua collocazione ideale.

Appcues ti aiuta a creare messaggi in-app, suggerimenti, guide passo passo e liste di controllo che supportano la scoperta delle funzionalità nel contesto. Puoi guidare gli utenti verso un chiaro punto di attivazione per una funzionalità specifica, senza bisogno di supporto tecnico per ogni piccola iterazione.

Puoi segmentare gli utenti in base al comportamento e alla maturità. Quindi puoi introdurre funzionalità/funzioni più complesse solo quando gli utenti sono pronti. Ciò mantiene l'esperienza utile, senza sovraccaricarla. Inoltre, favorisce tassi di adozione più chiari nel tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Appcues

Crea messaggi in-app mirati, finestre modali e suggerimenti che supportano la scoperta delle funzionalità proprio quando gli utenti sono vicini al caso d'uso.

Crea guide dettagliate in più passaggi che riducono la confusione sulle funzionalità avanzate e aiutano gli utenti a comprenderne il valore sin dalle prime fasi.

Imposta liste di controllo che guidino gli utenti dall'esposizione all'attivazione, con attività cardine legate a una funzionalità/funzione specifica.

Segmenta i promoti in base al comportamento degli utenti, al piano e al ciclo di vita, in modo che i nuovi utenti acquisiscano le nozioni di base mentre quelli esistenti vedano le funzionalità/funzioni più pertinenti.

Limitazioni di Appcues

Si basa su un monitoraggio e un'analisi degli eventi ben definiti per misurare con sicurezza il tasso di adozione delle funzionalità/funzioni complesse.

Diventa costoso man mano che gli app programmi si espandono su più funzionalità e team.

Prezzi di Appcues

Inizio: a partire da 300 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Grow: a partire da 750 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Appcues

G2: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (100 recensioni)

Crea ed esegui un Playbook per l'adozione delle funzionalità con ClickUp

L'adozione delle funzionalità è il momento in cui le versioni diventano abitudini quotidiane o svaniscono silenziosamente in secondo piano. Un solido Feature Adoption Playbook ti aiuta a rimanere concentrato su ciò che conta di più. Crea una connessione tra la scoperta delle funzionalità, il punto di attivazione e l'utilizzo ripetuto in un sistema che il tuo team può eseguire per ogni lancio.

In questa guida hai visto come le fasi del funnel e i KPI giusti possono aiutarti a individuare i punti in cui i tassi di adozione rallentano e cosa correggere in seguito.

Ciò che distingue ClickUp è l'ottimo supporto che offre dal punto di vista operativo. È possibile pianificare le attività di implementazione, creare liste di controllo per fase del funnel, assegnare i titolari e verificare lo stato delle attività in un unico posto. Ciò rende più facile promuovere l'adozione delle funzionalità/funzioni in modo coerente, anche quando sono coinvolti più team.

Iscriviti gratis a ClickUp e crea un flusso di lavoro ripetibile per l'adozione delle funzionalità/funzioni. ✅