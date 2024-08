Adozione dei prodotti: Definizione, fasi, sfide e strategie di miglioramento

Se solo potessimo avere un incantesimo che trasforma i potenziali clienti in clienti fedeli, ogni azienda sarebbe la prossima Apple, Inc. 🧙‍♂️

Poiché non è così, è necessario individuare strategie efficaci per promuovere l'adozione del prodotto. Dovete costruire un prodotto robusto, investire nella sua produttività, aumentare il coinvolgimento degli utenti e renderli più affezionati.

Che cos'è l'appiccicosità? L'appiccicosità si spiega meglio con il fatto che scorriamo su Instagram o Twitter per ore e ore. Questo ci rende utenti appiccicosi. È il sogno di ogni titolare di prodotto.

In questa guida parleremo di tutto ciò che riguarda l'adozione di un prodotto. Oltre alle nozioni di base necessarie per comprendere il concetto, esploreremo i metodi per misurarla, le sfide più comuni e come superarle e le strategie che potete implementare per incrementare l'adozione del prodotto e l'esito positivo dei clienti.

Che cos'è l'adozione del prodotto?

L'adozione del prodotto, o adozione dell'utente, è il processo che i vostri clienti affrontano prima di decidere di integrare il vostro nuovo prodotto o funzionalità nella loro vita quotidiana o nelle loro operazioni aziendali. Rappresenta l'insieme completato di azioni che indicano che i nuovi utenti hanno trovato valore nel prodotto. ✨

L'adozione di un prodotto è simile all'acquisizione di un prodotto, ma gli obiettivi sono diversi:

Acquisizione: Si concentra sulla scoperta: cosa porta i visitatori al vostro sito web, come imparano a conoscere il vostro prodotto e cosa li trasforma in early adopters Adozione: Si concentra sulla fidelizzazione dei clienti, che trasforma i visitatori in utenti

Entrambi i concetti sono essenziali, ma è l'adozione del prodotto che indica l'esito positivo a lungo termine del cliente. Avere molti visitatori è un ottimo inizio, ma non significa molto se questi visitatori non si convertono in clienti acquirenti.

L'importanza dell'adozione del prodotto

L'adozione del prodotto è un concetto universalmente adottato indicatore chiave di prestazione (KPI) . Aiuta i team di prodotto a capire se le loro strategia di produttività e di sviluppo hanno esito positivo. Si riflette in molte altre metriche commerciali e di gestione del prodotto, alcune delle quali includono:

Valore di vita dei clienti

Tasso di conversazione

Tasso di fidelizzazione dei clienti

Tasso di abbandono

Punteggio di coinvolgimento del cliente

Ricavo ricorrente mensile medio dell'utente

Costi di acquisizione clienti

Costo per lead

L'obiettivo è identificare e quantificare le azioni che indicano l'adozione del prodotto. Da fare in questo modo, possiamo valutare in modo oggettivo se il nostro prodotto ha riunito il suo obiettivo principale: fornire i benefici per cui è stato progettato.

Quando si sa quali azioni convertono i nuovi utenti in utenti a lungo termine, si può ottimizzare il prodotto in modo che gli utenti ripetano tali azioni.

Anche un leggero aumento del tasso di adozione del prodotto è di grande impatto. Prima gli utenti adottano il prodotto, prima troveranno valore in esso e più valore accumuleranno nel tempo.

6 Fasi dell'adozione di un prodotto

Il processo di adozione di un nuovo prodotto rappresenta il viaggio del cliente dalla scoperta iniziale all'uso ripetuto del prodotto. Di solito si compone delle sei fasi seguenti:

Consapevolezza Interesse Valutazione Versione di prova Attivazione Adozione

Ogni fase di adozione del prodotto deve essere trattata con la stessa cura e attenzione. Sono tutte cruciali per portare l'utente al traguardo, che è la soddisfazione del prodotto. 🏁

Fase 1: Consapevolezza

Durante la fase di consapevolezza, gli utenti scoprono il vostro prodotto e i suoi potenziali vantaggi. È qui che marketing del prodotto passaggio sulla fase.

La produttività fa sì che il vostro target di utenti venga a conoscenza del vostro prodotto e della sua capacità di risolvere i loro problemi. In alcuni casi, addirittura, fa emergere i problemi stessi.

Affinché lo sviluppo del prodotto e i lavori richiesti dal marketing siano efficaci, è necessario conoscere a fondo i punti dolenti dei clienti. 💥

Avere un marchio affermato e conosciuto può darvi un vantaggio. Se gli utenti si fidano già di voi, saranno più disposti a provare e adottare il vostro nuovo prodotto o funzionalità/funzione.

Fase 2: interesse

Se la campagna di sensibilizzazione ha dato i suoi frutti e gli utenti sentono che il vostro prodotto ha il potenziale per trarne beneficio, si interesseranno ad esso. Continueranno a esplorare il vostro prodotto, valutando in che modo esso li aiuta nel loro lavoro da fare (JTBD).

Molti fattori possono influenzare l'interesse degli utenti. Per istanza, scoprire il prodotto al momento giusto può essere determinante per la decisione degli utenti di approfondirlo. 🔍

Quando si tratta di soluzioni innovative e non convenzionali, è necessario investire maggiormente nel marketing per convincere gli utenti ad approfondirle.

Fase 3: valutazione

Nella fase di valutazione, gli utenti considerano il vostro prodotto come una valida soluzione ai loro problemi. Prestano attenzione al suo costo e ai vantaggi aggiuntivi, come ad esempio supporto clienti . È fondamentale rendere tutte le informazioni facilmente accessibili ai clienti.

I potenziali clienti e utenti cercheranno anche le raccomandazioni del passaparola e le recensioni online. Confronteranno il vostro prodotto con altre opzioni presenti sul mercato. Infine, decideranno se provare o meno il prodotto.

Durante la fase di valutazione, dovrete concentrarvi sull'evidenziare i vantaggi del vostro prodotto rispetto alla concorrenza, consentendo al vostro posizionamento del prodotto lavoro richiesto. L'offerta di sconti, bonus, versioni di prova gratuite e demo può far pendere la bilancia verso alcuni utenti. ⚖️

Utilizzate il modello di posizionamento del prodotto di ClickUp per delineare la visione, la missione, il segmento di mercato, i punti dolenti e altro ancora del vostro prodotto

Fase 4: Prova

A questo punto, gli utenti stanno campionando il vostro prodotto. Stanno valutando fattori come:

Se il prodotto mantiene le promesse del marketing e risolve i loro problemi

Quanto è facile da usare il prodotto

Quanto il prodotto si inserisce bene nel loro stack tecnologico

L'esito positivo di questa fase dipende dalla progettazione del prodotto e dalla sua esperienza di onboarding . Assicuratevi di fornire risorse e supporto sufficienti per facilitare l'apprendimento delle funzionalità del vostro prodotto. 🦸

Identificare le aree di miglioramento, utilizzare le mappe di calore e le registrazioni delle sessioni. Anche il feedback qualitativo, sotto forma di interviste e sondaggi, è prezioso.

Utilizzate i moduli ClickUp per raccogliere input sulle esigenze degli utenti e ottenere feedback sul vostro prodotto

Fase 5: Attivazione

L'attivazione si verifica quando gli utenti scoprono per la prima volta il vero valore del vostro prodotto. Questa fase è il passaggio necessario tra l'esplorazione iniziale e l'approvazione completa. 👞

Il vostro compito è aiutare gli utenti a raggiungere la fase di attivazione il prima possibile. L'attivazione può avere un aspetto diverso a seconda del profilo dell'utente, quindi dovrete adattare i vostri lavori richiesti di conseguenza.

Potete accelerare il processo mostrando esempi di utilizzo del vostro prodotto e offrendo modelli per aiutarli a iniziare rapidamente.

ClickUp offre più di 1.000 modelli pronti per l'uso, tra cui oltre 100 progettati per i team di prodotto e di ingegneria

Fase 6: Adozione

Quando gli utenti adottano il vostro prodotto, significa che lo hanno reso parte integrante della loro vita personale o professionale. Il prezzo pagato e il lavoro richiesto per esplorare e testare il prodotto sono stati ripagati. Se il prodotto è di loro gradimento, i clienti esistenti potrebbero addirittura spargere la voce e diventare promotori del vostro marchio. 🗣️

Ora che avete guadagnato la fiducia degli utenti, dirigete i vostri lavori richiesti per mantenerla. Da fare attraverso strategie di fidelizzazione del cliente , programmi di fidelizzazione, attività cardine e miglioramento continuo della produttività .

Come misurare l'adozione di un prodotto: Le principali metriche di adozione dei prodotti

Misuriamo l'adozione del prodotto con il tasso di adozione del prodotto, che è la percentuale di utenti potenziali che sono diventati utenti regolari del prodotto, cioè clienti fedeli.

L'adozione del prodotto è un concetto complesso, quindi misurarne la reale portata può essere difficile. Innanzitutto, è necessario definire cosa costituisce l'evento di adozione, ovvero la serie di azioni che indicano l'accettazione del prodotto da parte dell'utente.

Per determinare il valore che i clienti traggono dal prodotto, utilizziamo varie metriche di adozione del prodotto, quali:

Tasso di conversazione: La percentuale di utenti che hanno completato sia la registrazione sia la prima azione chiave che indica l'adozione del prodotto

La percentuale di utenti che hanno completato sia la registrazione sia la prima azione chiave che indica l'adozione del prodotto Time to value: La quantità di tempo (minuti o clic) di cui gli utenti hanno bisogno per ottenere un valore misurabile del prodotto che hanno acquistato

La quantità di tempo (minuti o clic) di cui gli utenti hanno bisogno per ottenere un valore misurabile del prodotto che hanno acquistato Tasso di completamento dell'onboarding: La percentuale di utenti che hanno completato il processo di onboarding del prodotto

La percentuale di utenti che hanno completato il processo di onboarding del prodotto Frequenza d'uso: La frequenza degli accessi o delle sessioni degli utenti durante un periodo, che indica il numero di utenti attivi quotidianamente

La frequenza degli accessi o delle sessioni degli utenti durante un periodo, che indica il numero di utenti attivi quotidianamente Frequenza degli acquisti: Il numero medio di acquisti effettuati dagli utenti in un determinato periodo

Il numero medio di acquisti effettuati dagli utenti in un determinato periodo Punteggio di soddisfazione del cliente: Misura soggettiva della soddisfazione a breve termine in diversi punti del percorso del cliente

Misura soggettiva della soddisfazione a breve termine in diversi punti del percorso del cliente Punteggio del promotore di rete: Misura soggettiva della probabilità che l'utente raccomandi il prodotto a qualcun altro, indicando la soddisfazione e la fedeltà a lungo termine

Misura soggettiva della probabilità che l'utente raccomandi il prodotto a qualcun altro, indicando la soddisfazione e la fedeltà a lungo termine Valore di vita del cliente: Il profitto totale ottenuto dagli utenti durante la loro relazione con il prodotto

L'analisi delle metriche di adozione dei prodotti ci fornisce gli strumenti per tracciare e analizzare il comportamento e le preferenze degli utenti. Ci permettono di affinare il nostro sviluppo della produttività strategia per garantire la continua soddisfazione dell'utente.

Superare gli ostacoli nel processo di adozione del prodotto

Di seguito, esamineremo i più comuni ostacoli all'adozione dei prodotti che le aziende devono affrontare e proporremo alcune soluzioni:

Mancanza di visibilità del prodotto

Gli utenti non adotteranno il vostro prodotto se non sanno che esiste o se non ne riconoscono la necessità. La concorrenza è solitamente elevata, quindi dovete trovare un modo per distinguervi e far conoscere il vostro prodotto. Ecco come Da fare:

Conoscere il vostro traguardo demografico e capire di cosa ha bisogno

Concettualizzare il prodotto tenendo conto del rapporto prodotto-mercato, creando una proposta di valore per gli utenti

Creare campagne di marketing e di educazione al prodotto efficaci, evidenziando i vantaggi del prodotto che sono rilevanti per il pubblico

Con un prodotto di valore e un marketing efficace, è possibile raggiungere la massa critica anche prima del lancio del prodotto, impostandolo per l'esito positivo. 🌟

Difficoltà tecniche

Supponiamo che gli utenti conoscano il vostro prodotto e lo trovino promettente. Lo provano con entusiasmo, ma si riuniscono con un design confuso, una marea di funzionalità/funzione o bug fastidiosi. Il loro entusiasmo probabilmente diminuirà. Non proveranno nemmeno il prodotto, per non parlare di adottarlo.

Da fare per stroncare questo problema sul nascere:

Investite inprogettazione dell'esperienza dell'utente (UX) e testate il vostro prodotto fino alla produttività

Analizzare continuamente l'analisi del prodotto e il feedback dei clienti, quindi utilizzarli per ottimizzare il prodotto

Creare un processo di onboarding fluido e una base di conoscenze completa

Fornire un eccellente supporto clienti, rispondendo alle query degli utenti e risolvendo rapidamente i problemi

Costi elevati e vincoli di budget

Anche se l'utente conosce e ama il vostro prodotto, non lo adotterà se il suo prezzo è troppo alto per lui, specialmente se un concorrente lo offre a un prezzo più basso.

Questo problema è diffuso e difficile da risolvere. Abbassare i prezzi non è sempre possibile.

Si tratta di trovare un equilibrio, tenendo conto dei costi di produttività e di manodopera, ma rendendo il prodotto accessibile al target di utenti. Gli utenti possono essere disposti a sborsare se il prodotto è unico e fornisce un valore elevato. 🪙

4 Best Practice per migliorare l'adozione dei prodotti

Di seguito, condivideremo alcuni suggerimenti che vi aiuteranno a incrementare l'adozione del prodotto. Imparerete anche come un'analisi completa del prodotto piattaforma di project management completa come ad esempio ClickUp vi supporta in ogni fase del processo di adozione del prodotto.

1. Costruire e mantenere un prodotto fantastico

La caccia all'adozione di un prodotto inizia con la sua ideazione. Per sviluppare un prodotto di cui gli utenti non possono fare a meno, dovete innanzitutto capire i loro punti dolenti e le loro produttività. Poi, dovreste usare questa conoscenza per costruire un prodotto indispensabile e di facile utilizzo per l'utente. Organizzazione corretta è essenziale per qualsiasi produttività, soprattutto per quelle complesse come lo sviluppo di un prodotto. A strumento di produttività come ClickUp può rendere la il lavoro dei responsabili della produttività più facile e meno stressante. Funzionalità/funzione di ClickUp per i team di prodotto sono varie. L'app può fungere da hub per tutte le conoscenze e la documentazione, per la pianificazione strategica, gestione dei rilasci e il monitoraggio degli sprint.

Con la sua struttura gerarchica e Attività di ClickUp è possibile assegnare e pianificare il lavoro, suddividendolo in attività secondarie e liste di controllo. Selezione di oltre 15 visualizzazioni da ClickUp e 20 Campo personalizzato consente di personalizzare l'area di lavoro in base alle proprie esigenze.

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp forniscono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

Ad esempio, il classico Vista Bacheca ClickUp consente di visualizzare facilmente i lavori in programma, come problemi, aggiornamenti e prodotti campagne di marketing .

Controlla le attività e i progetti con un solo sguardo e trascina e rilascia le attività, ordina e filtra senza sforzo con una vista Bacheca completamente personalizzabile

È possibile utilizzare Lavagne online ClickUp per fare brainstorming con il vostro team e creare roadmap strategiche e mappe del percorso dell'utente coinvolgenti. 🗺️

Realizzate roadmap creative e mappe del percorso dell'utente con il vostro team utilizzando ClickUp Whiteboards ClickUp Modulo consentono di creare e distribuire sondaggi per raccogliere informazioni sulle esigenze degli utenti, sui bug e sul feedback della produttività. Per risparmiare tempo e lavoro richiesto, le risposte possono essere convertite automaticamente in attività. È possibile individuare e risolvere prontamente i problemi, mantenendo intatta la soddisfazione dei clienti. ClickUp integra con molti strumenti di sviluppo, come GitHub, Gitlab e Bitbucket, consentendo di ottimizzare il flusso di lavoro.

2. Non lesinate sul marketing

Creare un'eco intorno al vostro prodotto è un passaggio necessario per la sua adozione. Dovete pubblicare contenuti come blog e post sui social media, educando il pubblico sul vostro prodotto e sul problema che sta cercando di risolvere. Da fare vi permette anche di costruire autorità e stabilire fiducia nella vostra azienda e nel vostro marchio.

Potete utilizzare ClickUp per pianificare ed eseguire le vostre campagne di marketing. Creare contenuti coinvolgenti con Documenti ClickUp e le sue ricche opzioni di formattare. 🖋️

Nel frattempo, ClickUp AI è il vostro assistente di scrittura IA di fiducia. In pochi secondi è in grado di redigere le bozze delle campagne, proporre idee, riepilogare/riassumere note, controllare l'ortografia dei contenuti di marketing e molto altro ancora!

Le funzioni di ClickUp AI semplificano ai team di marketing la produzione rapida di documenti importanti come un caso di studio

È inoltre possibile gestire la pubblicazione dei contenuti di marketing all'interno dell'app, in quanto Visualizzazione del Calendario di ClickUp funge da calendario dei contenuti. Da fare è creare attività sui contenuti e trascinarle sul Calendario per programmarle. La visualizzazione è altamente personalizzabile e permette di passare da quella giornaliera a quella settimanale o mensile e di aggiungere colori, emoji e filtri.

Monitorate il vostro programma di marketing e pubblicate tutti i contenuti in tempo con la visualizzazione Calendario di ClickUp

Una volta che gli utenti hanno superato la fase di consapevolezza e stanno pensando di provare o acquistare il vostro prodotto, è importante che sia facile per loro ottenere risposte. Dovete fornire informazioni complete sul vostro sito web e creare contenuti per il mid e bottom-funnel, come tutorial e confronti tra prodotti.

3. Misurare l'adozione del prodotto per ottenere un esito positivo

Dovete monitorare le prestazioni del vostro prodotto e raccogliere i suggerimenti degli utenti in ogni fase dello sviluppo e dell'adozione del prodotto. Da fare vi permette di essere oggettivi e di prendere decisioni che porteranno il vostro prodotto verso l'esito positivo. 🙌

Durante la fase di sensibilizzazione, utilizzare Strumenti di ricerca SEO per determinare quali sono gli argomenti di interesse per la vostra base di utenti. Monitorate le metriche di adozione del prodotto, come le pagine visualizzate e la frequenza di rimbalzo, per valutare le prestazioni dei contenuti di marketing.

Man mano che gli utenti diventano più interessati, monitorate il numero di chiamate prenotate, demo e iscrizioni. Utilizzate le heatmap e le registrazioni delle sessioni per capire come gli utenti interagiscono con il vostro prodotto.

Anche la raccolta di informazioni qualitative è fondamentale. Create e condividete i moduli ClickUp per:

Ottenere informazioni sulle esigenze degli utenti

Scoprire come sono venuti a conoscenza della vostra azienda o cosa li ha spinti a iscriversi

Ottenere il feedback dei clienti sulla vostra produttività

Se misurate lo stato di avanzamento durante la fase di sviluppo del progetto è possibile individuare i colli di bottiglia e ottenere idee per migliorare il flusso di lavoro. Obiettivi ClickUp permette di monitorare lo stato di avanzamento verso specifici traguardi e obiettivi, mentre ClickUp Dashboard offre una panoramica in tempo reale del lavoro svolto e dell'utilizzo delle risorse. Con oltre 50 schede, è possibile personalizzare la dashboard per visualizzare le informazioni necessarie.

Ottenete una rapida panoramica dello stato di avanzamento del lavoro e delle prestazioni del team con le dashboard di ClickUp

4. Rimanete in connessione con gli utenti

Dopo aver agganciato gli utenti, Da fare per mantenere le connessioni.

Comunicate con gli utenti in app e all'esterno via email. Offrite supporto durante l'onboarding, soprattutto se il vostro prodotto ha una curva di adozione ripida. Fornite rinforzi positivi per comportamenti specifici, celebrando ogni attività cardine. Condividete consigli, aggiornate gli utenti sulle nuove funzionalità/funzioni e sui cambiamenti e offrite programmi di fidelizzazione e sconti per ringraziarli. 🙏

Da fare in questo modo solidificherà la vostra relazione, garantendo che gli utenti si trasformino da early adopters a advocates.

Rafforzare e accelerare l'adozione del prodotto con ClickUp

L'adozione di un prodotto non è un concetto facile da afferrare e da influenzare. Tuttavia, avere un piano ben congegnato e un flusso di lavoro efficiente può aiutare. A strumento di gestione della produttività come ClickUp vi assiste nel lavoro richiesto, migliorando la produttività e la collaborazione del team in generale.

Con un flusso di lavoro in ordine, una produttività eccellente e in evoluzione e una valutazione continua delle prestazioni, il vostro prodotto si distinguerà nel mercato competitivo e i vostri utenti rimarranno contenuti 😊 Iscriviti a ClickUp e scoprite tutti i modi in cui può garantire lo sviluppo e l'adozione dei prodotti senza problemi.