Come monitorare le metriche di onboarding degli utenti per un migliore coinvolgimento

Avete pensato al motivo per cui un utente si è iscritto al vostro prodotto ma lo ha abbandonato durante la fase cruciale di onboarding? Da fare: avete chiesto troppe informazioni in un solo passaggio? C'è stata una mancanza di chiarezza? Da fare: avete incentivato e premiato l'utente? Da fare: l'utente ha sperimentato e compreso il valore del prodotto?

La risposta potrebbe essere una di queste.

Oggi i clienti hanno più scelta che mai per ogni prodotto o servizio e, a dire il vero, con un piccolo intoppo nel processo di onboarding, gli utenti non ci penseranno due volte prima di abbandonare la nave.

Da fare, quindi, per migliorare il processo di onboarding dei clienti e ridurre i tassi di abbandono?

La risposta sta nel monitoraggio delle metriche di onboarding degli utenti. Queste metriche fungono da guida, aiutandovi a individuare le aree da mantenere, modificare o migliorare nel processo di onboarding dell'utente.

In questo blog esploreremo come migliorare il vostro customer journey, concentrandoci sul flusso di onboarding.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Identificate le metriche chiave per l'onboarding degli utenti, come il Time to Value (TTV), il tasso di ritenzione e il tasso di adozione delle funzionalità, che si applicano meglio al vostro prodotto

Quindi, utilizzate strumenti basati sui dati per il monitoraggio, l'automazione e gli approfondimenti centralizzati. ClickUp è un buon esempio.

Per migliorare le prestazioni delle metriche di onboarding degli utenti, segmentate gli utenti e personalizzate i loro percorsi di onboarding per ottenere un'esperienza su misura

Utilizzare liste di controllo e gamification per mantenere gli utenti impegnati e motivati

Sfruttate le risorse di self-service in app per responsabilizzare gli utenti e ridurre il carico di assistenza

Coinvolgere regolarmente gli utenti attraverso email, notifiche e aggiornamenti per aumentare la fidelizzazione

Effettuare test A/B per ottimizzare i flussi di onboarding e ridurre i punti di attrito

Utilizzate funzionalità/funzione come dashboard, modelli, moduli e campi personalizzati per visualizzare e analizzare i dati relativi all'onboarding e trarne informazioni utili

Quali sono le metriche di onboarding degli utenti?

Quando vi piace una foto su Instagram, la condividete sulla vostra storia. Quando vi piace un soggiorno in un hotel, lo riempite di recensioni a 5 stelle su Google.

Una convalida, giusto? Le aziende ci prosperano sopra.

Tuttavia, raramente c'è un pulsante di gratificazione istantanea o un pop-up "valuta la mia esperienza di onboarding" per l'onboarding degli utenti. Da dove si capisce se il processo di onboarding funziona?

È qui che le metriche di onboarding dei clienti passano in secondo piano come valutatori silenziosi. Queste analisi e KPI sull'onboarding dei clienti vi aiutano a determinare che cosa fa presa sui vostri utenti e che cosa invece li allontana silenziosamente. Scoprono le lacune del vostro flusso di onboarding e vi mostrano esattamente dove concentrare i vostri lavori richiesti

Stiamo parlando del monitoraggio di metriche e KPI, come il tasso di completamento dei passaggi, la percentuale di utenti che rimangono dopo un periodo di prova e persino l'analisi del feedback dei clienti per ottenere informazioni utili a perfezionare la strategia di onboarding.

Chiave di metriche per l'avvio dell'utente

Non volete che i vostri clienti abbandonino a metà strada la sottoscrizione del vostro prodotto solo perché non hanno avuto chiaro il processo?

Ecco le importanti metriche di onboarding dei clienti che vi aiuteranno a usufruire di alti tassi di attivazione e di potenziali clienti paganti.

1. Tempo di valore (TTV)

Il tempo di valore (TTV) è il tempo che gli utenti impiegano per vivere il momento in cui dicono: "Aha, è proprio quello che stavo cercando!"

🔍 Cosa indica: Un TTV breve significa che gli utenti raggiungono rapidamente il loro momento "aha", riducendo la possibilità di abbandonare il prodotto. Un TTV lungo? È un segnale di allarme: gli utenti potrebbero non trovare valore abbastanza velocemente.

🔮 Formula: Misurare il tempo che intercorre tra la registrazione dell'utente e il momento in cui sperimenta il valore principale del vostro prodotto. Prima ci arrivano, meglio è.

📈 Come migliorarlo:

**Privilegiare le vittorie rapide: mostrare agli utenti come ottenere piccole vittorie fin dall'inizio (ad esempio, completare il loro primo progetto, ottenere l'assegnazione di un'attività)

Ridurre l'attrito nel processo di configurazione: Eliminare i passaggi non necessari che ritardano la realizzazione del valore

📌 Esempio: Una piattaforma di progettazione grafica come Canva monitora il TTV misurando la velocità con cui gli utenti creano il loro primo progetto utilizzando un modello, aiutandoli a realizzare il valore dello strumento in pochi clic.

2. Valutazione della ritenzione

**Il tasso di ritenzione è come il fattore di "adesività" del vostro prodotto. Mostra quanto bene il vostro onboarding fa sì che gli utenti tornino e rinnovino la loro sottoscrizione

🔍 Cosa indica: Un tasso di fidelizzazione elevato significa che l'onboarding sta facendo il suo dovere: gli utenti ne percepiscono il valore e rimangono.

🔮 Formula: Tasso di ritenzione = (Utenti rimanenti / Utenti iniziali) × 100

Ad esempio, se avete iniziato con 100 utenti e 80 utilizzano ancora il prodotto un mese dopo, il vostro tasso di ritenzione del primo mese è dell'80%. L'opposto della fidelizzazione è la rinuncia al prodotto, quindi il tasso di rinuncia è del 20%.

📌 Esempio: Pensate a Spotify: il loro processo di onboarding è progettato per attirare gli utenti facendogli costruire rapidamente una playlist. Se non tornano dopo la prima sessione, le possibilità di fidelizzarli diminuiscono notevolmente. Un alto tasso di fidelizzazione indica che gli utenti apprezzano la musica, restano fedeli alle loro playlist e utilizzano attivamente l'app.

📈 Come migliorarla:

Personalizzare l'esperienza di onboarding per allinearla agli obiettivi dell'utente (ad esempio, offrendo playlist basate sulle abitudini di ascolto, nel caso di Spotify)

Implementare strategie di coinvolgimento come notifiche o offerte speciali per far tornare gli utenti

3. Valutazione dell'attivazione

**Il tasso di attivazione misura il numero di utenti che raggiungono attività cardine nei primi giorni di utilizzo del prodotto

🔍 Cosa indica: Se gli utenti raggiungono i loro punti di attivazione, significa che il vostro processo di onboarding è efficace e aiuta gli utenti a impegnarsi con le funzionalità/funzione chiave. Se non lo fanno? È ora di rivedere il flusso.

🔮 Formula: Tasso di attivazione = (Utenti che hanno raggiunto il punto di attivazione / Utenti totali) × 100

Ad esempio, se 60 utenti su 100 impostano la loro prima campagna su uno strumento di automazione del marketing entro 7 giorni, il tasso di attivazione è del 60%.

📌 Esempio: Per uno strumento di email marketing come Mailchimp, il raggiungimento del punto di attivazione potrebbe essere la creazione e l'invio della prima campagna. Se i nuovi utenti possono raggiungere facilmente questa attività cardine durante il processo di onboarding, significa che lo strumento è intuitivo e che gli utenti ottengono valore rapidamente.

📈 Come migliorarlo:

Definire e ottimizzare le attività cardine (ad esempio, l'invio della prima campagna email)

Fornire passaggi e tooltip per guidare gli utenti attraverso le prime azioni

4. Valutazione completata

Il tasso di completamento calcola il numero totale di utenti che completano il processo di onboarding. Un tasso basso significa che gli utenti si perdono lungo il percorso o si sentono sopraffatti, entrambi segnali negativi.

🔍 Cosa indica: Un tasso di completamento elevato indica che gli utenti hanno compreso il valore del vostro prodotto e si sentono a proprio agio nel continuare il loro percorso.

🔮 Formula: Tasso di completamento = (Utenti che hanno completato l'onboarding / Utenti totali) × 100

Ad esempio, se 70 utenti su 100 completano il processo di onboarding, il tasso di completamento è del 70%.

📌 Esempio: Un'app per il fitness tiene traccia dei tassi di completamento osservando quanti utenti completano il processo di configurazione iniziale, come l'inserimento degli obiettivi di fitness, la sincronizzazione dei dispositivi indossabili e l'avvio del primo allenamento. Un tasso elevato indica che gli utenti sono impegnati e pronti a impegnarsi nel loro percorso di fitness.

📈 Come migliorarlo:

Mantenere l'onboarding breve e dolce, solo con i passaggi essenziali

Aggiungere indicatori di stato per mostrare agli utenti quanto resta da fare

5. Tasso di adozione delle funzionalità/funzione

**Il tasso di adozione delle funzionalità misura il numero di utenti che utilizzano le funzionalità/funzione chiave del prodotto

🔍 Cosa indica: Un'elevata adozione delle funzionalità/funzione indica che gli utenti stanno trovando gli strumenti di cui hanno bisogno e li utilizzano al massimo delle loro potenzialità. Una bassa adozione può indicare confusione o una mancata corrispondenza tra le funzionalità/funzione del prodotto e le esigenze degli utenti.

🔮 Formula: Tasso di adozione della funzionalità = (Utenti che utilizzano la funzionalità/funzione / Utenti totali) × 100

Ad esempio, se 40 utenti su 100 utilizzano regolarmente una nuova funzionalità (come uno strumento di automazione) del vostro SaaS, il vostro tasso di adozione della funzionalità è del 40%.

📌 Esempio: Supponiamo che un utente di uno strumento di project management come Asana non abbia utilizzato la funzionalità/funzione "Sequenza" durante l'onboarding. Se Asana monitora questo dato e nota una bassa adozione, può creare tutorial o prompt specifici per incoraggiarne l'uso.

📈 Come migliorarlo:

Evidenziare le funzionalità/funzione durante l'onboarding, soprattutto quelle più utili per gli obiettivi dell'utente

Rendere facile capire perché una funzionalità/funzione è importante attraverso tooltips o suggerimenti in-app

6. Punteggio del lavoro richiesto dal cliente (CES)

Da quanto lavoro è richiesto agli utenti per navigare nel vostro prodotto? Il Customer Effort Score (CES) è una metrica che monitora quanto gli utenti ritengano facile o difficile impegnarsi con il vostro prodotto

🔍 Cosa indica: Un CES basso significa che l'onboarding è agevole e che gli utenti trovano facilmente valore.

🔮 Formula: In genere si misura chiedendo agli utenti: "Quanto è stato facile completare $$$a specifica?" su una scala da 1 a 7. Un punteggio più basso indica un minore sforzo. Un punteggio più basso indica un lavoro meno richiesto.

📌 Esempio: Pensate a una piattaforma di apprendimento online come Udemy. Se gli utenti hanno la sensazione di dover cercare continuamente il corso giusto o di dover lottare per utilizzare le funzionalità/funzione, il loro CES sarà alto. Se la piattaforma offre filtri semplici e una navigazione facile, gli utenti valuteranno l'esperienza senza sforzo.

📈 Come migliorarlo:

Semplificare il flusso di onboarding, fornendo informazioni sufficienti senza sovraccaricare gli utenti

Ottimizzare l'interfaccia per ridurre i clic e le decisioni non necessarie

7. Numero di ticket di assistenza

Quando gli utenti incontrano difficoltà durante l'onboarding, spesso si rivolgono al supporto. L'assistenza del numero di ticket di supporto può dirvi molto su come gli utenti interagiscono con il vostro processo di onboarding.

🔍 Cosa indica: Un numero elevato di ticket di supporto significa che c'è un punto di attrito nel processo di onboarding che gli utenti non riescono a risolvere da soli. Potrebbe anche indicare una scarsa esperienza dell'utente o confusione su come utilizzare alcune funzionalità/funzione.

🔮 Come misurarlo: Monitorare il numero di ticket di supporto inviati in relazione al numero di utenti attivi. Un aumento durante le fasi di onboarding è un segnale di allarme.

📈 Come migliorarlo:

Usare una guida in-app, come tooltips o walkthrough interattivi, per ridurre la confusione

Creare FAQ chiare o documentazione di auto-aiuto in modo che gli utenti possano risolvere problemi minori senza l'intervento del supporto

Come monitorare e calcolare gli indicatori di performance per le metriche dell'onboarding degli utenti

La prima regola per monitorare l'esito positivo dell'onboarding è scegliere alcune metriche chiave e misurarle in modo coerente. Ricordate: La coerenza è la chiave.

Ecco un paio di strategie per iniziare.

Monitoraggio del coinvolgimento e raccolta di analisi sull'onboarding

1. Impostazione di analisi per l'esito positivo dell'onboarding

Per monitorare metriche essenziali come il tasso di completamento dell'onboarding e il time to value, è necessaria una solida configurazione analitica.

Perché, diciamocelo, non si può migliorare ciò che non si può misurare, giusto? La vostra azienda SaaS potrebbe già affidarsi a strumenti come Google Analytics o Mixpanel per monitorare le interazioni degli utenti.

Tuttavia, se la vostra priorità è visualizzare a 360 gradi lo stato di onboarding e collaborare in tempo reale, ClickUp è la scelta perfetta.

In particolare, ClickUp Dashboard .

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfyliGXqwDAXCqKcj6Y\_9qKhpGBTURiqgvZlbKaOf0RkTqqOcfkZZQuhXUcMNBZagY0xRAVvFvwEi59joSiWKlaoApfTIXhMQEUNpjCfvpyavmjWJ-K1DYzlJA\3\kvaNM?key=\_ZWKTuXAL3GnlZZs1VbxOE9V ClickUp Dashboard /$$$img/

le dashboard di ClickUp vi permettono di monitorare le vostre metriche personalizzate con pochi semplici clic_

Ecco perché: questi non sono i soliti tracker di dati. Il vero punto di forza è la loro personalizzazione, che consente di scegliere a mano le metriche che si desidera monitorare e di trasformare i dati grezzi in immagini chiare e fruibili.

2. Misurare il coinvolgimento e i punti di contatto dei clienti

La schermata di benvenuto non è solo un "ciao" amichevole: è la prima occasione per raccogliere dati critici. Sfruttate questa opportunità per chiedere gli obiettivi degli utenti, le dimensioni dell'azienda o le mansioni da fare.

Perché? Questa segmentazione vi permette di personalizzare l'esperienza di onboarding in base alle loro esigenze specifiche.

Potete anche creare liste di controllo che guidino gli utenti verso l'attivazione. Da fare in pochi minuti utilizzando Visualizzazione modulo di ClickUp che vi permette di trasformare le risposte ai sondaggi in attività realizzabili o di raccogliere informazioni vitali attraverso i questionari dei client.

📌 Esempio di domande da includere:

Quali obiettivi volete raggiungere con il nostro prodotto?

Quali KPI state mirando nei prossimi sei mesi?

Chi sono i principali stakeholder del vostro team?

Un consiglio da professionisti: Utilizzate uno strumento centralizzato come ClickUp per automatizzare le campagne cross-canale. Dalle email agli SMS, dai social media alle notifiche push, l'automazione garantisce interazioni personalizzate con i clienti e un'esperienza coerente in ogni punto di contatto.

3. Sfruttare strumenti e metodi per la raccolta dei dati

Un buon processo di onboarding si basa sulla raccolta dei dati poiché il 63% dei consumatori apprezza messaggi personalizzati .

Dovete esplorare diverse strategie di raccolta dei dati per far sentire i vostri clienti valorizzati. Per istanza:

Richiedere i dati del cliente in anticipo : Iniziate chiedendo agli utenti di compilare moduli durante l'onboarding. Raccogliete dettagli come nome, dimensioni dell'azienda, obiettivi e informazioni di contatto. Conoscere l'oggetto principale di un utente vi permette di dare priorità alle funzionalità/funzione più rilevanti per lui

: Iniziate chiedendo agli utenti di compilare moduli durante l'onboarding. Raccogliete dettagli come nome, dimensioni dell'azienda, obiettivi e informazioni di contatto. Conoscere l'oggetto principale di un utente vi permette di dare priorità alle funzionalità/funzione più rilevanti per lui Utilizzare i sondaggi per ottenere informazioni più approfondite: I sondaggi sono un metodo collaudato per raccogliere il feedback degli utenti. Durante l'onboarding, è possibile includere domande sulle aspettative, le preferenze e i potenziali punti dolenti degli utenti

📌 Esempio di domande da includere:

Qual è l'obiettivo principale dell'utente nell'utilizzo di questo prodotto?

Cosa ha causato attriti durante l'iscrizione?

Quali sfide sta affrontando durante l'utilizzo?

Monitoraggio delle sottoscrizioni e dei punti di contatto delle email : Incoraggiate gli utenti a iscriversi alla vostra newsletter o agli aggiornamenti sull'onboarding. Attraverso le email, potete condividere consigli, risorse e aggiornamenti sullo stato, mantenendo gli utenti impegnati e raccogliendo dati sulle loro preferenze

: Incoraggiate gli utenti a iscriversi alla vostra newsletter o agli aggiornamenti sull'onboarding. Attraverso le email, potete condividere consigli, risorse e aggiornamenti sullo stato, mantenendo gli utenti impegnati e raccogliendo dati sulle loro preferenze Monitorare il comportamento degli utenti in app : Il monitoraggio dell'attività in-app è uno dei modi migliori per capire il coinvolgimento degli utenti. Identificate le funzionalità/funzione utilizzate, la frequenza e i punti di attrito per gli utenti. Ad esempio, se molti utenti abbandonano una funzionalità/funzione specifica dopo il primo utilizzo, potrebbe essere necessaria una spiegazione più chiara o una riprogettazione

: Il monitoraggio dell'attività in-app è uno dei modi migliori per capire il coinvolgimento degli utenti. Identificate le funzionalità/funzione utilizzate, la frequenza e i punti di attrito per gli utenti. Ad esempio, se molti utenti abbandonano una funzionalità/funzione specifica dopo il primo utilizzo, potrebbe essere necessaria una spiegazione più chiara o una riprogettazione **Analizzare i feedback delle interazioni con i clienti: i ticket di assistenza, le chat e i feedback degli utenti possono fornire indicazioni preziose sui punti dolenti più comuni. Categorizzate il feedback per identificare i problemi ricorrenti e utilizzate queste informazioni per migliorare sia l'onboarding che il prodotto in generale

4. Ottimizzare l'onboarding con i test A/B

Pensate ai test A/B come a un esperimento per la vostra strategia di onboarding. Potete determinare quale approccio risuona meglio con gli utenti creando due versioni di onboarding (A e B).

Passaggi per iniziare:

Formulare un'ipotesi : Ad esempio, "L'aggiunta di un video tutorial aumenterà le valutazioni di completamento"

: Ad esempio, "L'aggiunta di un video tutorial aumenterà le valutazioni di completamento" Creare due versioni: Versione A (flusso originale) e versione B (con il video tutorial)

Assegnate in modo casuale gli utenti a ciascuna versione e monitorate le metriche chiave

Metriche da monitorare:

Tassi di completamento : Quanti utenti terminano il processo di onboarding in ogni versione?

: Quanti utenti terminano il processo di onboarding in ogni versione? Punti di abbandono : Da dove gli utenti si bloccano o abbandonano?

: Da dove gli utenti si bloccano o abbandonano? Feedback degli utenti: Da cosa emerge il feedback qualitativo degli utenti su ciascuna versione?

Modello di KPI di ClickUp

Scarica questo modello Modello KPI di ClickUp permette a voi e al vostro team di visualizzare in modo cristallino lo stato di avanzamento dei vostri OKR, consentendovi di monitorare le metriche di esito positivo.

La parte migliore? Questo modello aiuta a mantenere l'allineamento con gli oggetti del team, monitora le prestazioni nel tempo con immagini di facile lettura e semplifica il processo decisionale grazie al design completo dei report.

Inoltre, è un professionista nell'aiutare a misurare il coinvolgimento dei clienti e i punti di contatto: una soluzione all-in-one!

Scarica questo modello

Come ClickUp semplifica l'onboarding degli utenti basato sui dati

Vi presentiamo Leah, una project manager che ha troppe attività da svolgere. Da qui la sua sfida più grande: rimanere organizzata, personalizzare i viaggi degli utenti e ridurre il lavoro manuale richiesto per identificare e risolvere i problemi.

Tuttavia, ha trovato ClickUp e vediamo come la aiuta in questo percorso.

Livello 1: comprendere la segmentazione degli utenti

Oggetto: Gestire la segmentazione degli utenti e offrire esperienze di onboarding personalizzate.

Leah si trova a navigare tra molti dati dei clienti, tra cui punteggi di feedback, preferenze di prodotto e cronologie di acquisto. La personalizzazione è la chiave per gestire tutti questi dati.

✅ Arma segreta: I campi personalizzati di ClickUp

Impostazione Campi personalizzati di ClickUp per acquisire i dati dei clienti, come gli obiettivi, le dimensioni dell'azienda o il comportamento d'acquisto.

create campi personalizzati per monitorare tutti i dati di cui avete bisogno, dai budget dei progetti ai feedback dei clienti

Ad istanza, Leah può creare un campo personalizzato per i punteggi di feedback e utilizzare questi dati per inviare raccomandazioni personalizzate. Questi campi assicurano che il percorso di onboarding di ogni utente sia personalizzato, non generico.

Livello 2: Interpretare le metriche di coinvolgimento

Oggetto: Decodificare i modelli di coinvolgimento e le metriche di marketing per ottimizzare le strategie.

Per avanzare, Leah deve decifrare il codice delle metriche chiave come i tassi di coinvolgimento, il ROI e le tendenze del traffico.

Arma segreta: ClickUp Brain

Porre domande in linguaggio naturale come: "Qual è il nostro tasso di conversione in questo trimestre?"

Analizzare le tendenze nel tempo per individuare ciò che funziona e ciò che non funziona

elaborare e interpretare i dati di marketing per identificare tendenze e opportunità con ClickUp Brain_

Livello 3: Visualizzazione dei dati di approfondimento

Oggetto: Visualizzare e condividere i dati chiave con chiarezza.

Leah utilizza le dashboard di ClickUp, dove i dati grezzi si trasformano in visualizzazioni utilizzabili e conquistano gli stakeholder.

✅ Arma segreta: dashboard personalizzabili

Creare visualizzazioni in tempo reale delle metriche di onboarding e del ROI della campagna

Condivisione di dashboard interattivi con il proprio team per una migliore collaborazione

Impostazione di avvisi per essere sempre al corrente di importanti cambiamenti nel comportamento degli utenti

creare dashboard personalizzati per monitorare le prestazioni e identificare le opportunità con ClickUp Dashboards

Livello 4: Semplificare i flussi di lavoro con l'automazione

Oggetto: Eliminare le attività ripetitive e concentrarsi sulla strategia.

L'arena dell'automazione mette alla prova la capacità di Automazioni di gestire utenti inattivi, attività in ritardo e promemoria infiniti.

✅ Arma segreta: Automazioni ClickUp

Segnalazione degli utenti inattivi e invio automatico di promemoria

Adattare le scadenze in modo dinamico per mantenere i progetti in linea con i tempi

Automazioni dei flussi di lavoro ripetitivi, per risparmiare tempo prezioso

creare flussi di lavoro automatizzati e impostare promemoria in modo semplice con ClickUp Automazioni_s

Livello 5: Integrazione di strumenti per la centralizzazione dei dati

Oggetto: Centralizzare i dati e semplificare i processi grazie alla connessione di più strumenti.

L'ultima sfida di Leah è la gestione di dati frammentati distribuiti tra le varie piattaforme. Per avere successo, deve unificare i suoi strumenti in un unico sistema continuo.

✅ Arma segreta: Integrazioni ClickUp

Sincronizzazione con Google Analytics, Mixpanel e altri strumenti per una raccolta centralizzata dei dati

Ridurre la complessità della gestione di più sistemi di reportistica

Condivisione di informazioni unificate con il team per migliorare il processo decisionale

Best Practices per ottimizzare le metriche dell'onboarding dell'utente

Padroneggiare le metriche di onboarding degli utenti significa passare nei panni dei vostri clienti.

Dovete creare un'esperienza che risuoni con i vostri utenti. Scopriamo le best practice per ottimizzare l'onboarding e mantenere le metriche in crescita:

1. Capire gli utenti e le loro esigenze

Da dove nasce l'esigenza degli utenti di avere il vostro prodotto? Questa semplice domanda può essere la chiave per usufruire di un'esperienza di onboarding eccezionale.

Come iniziare:

Creare una personas dettagliata dell'utente

Condurre sondaggi e interviste con gli utenti esistenti

Usare sondaggi sulla soddisfazione dei clienti in app per raccogliere feedback in tempo reale

Analizzare i modelli di comportamento degli utenti

Eseguire test di usabilità con utenti nuovi ed esistenti

Una volta compresi a fondo gli obiettivi, le preferenze e i punti dolenti degli utenti, progettare un processo di onboarding efficace diventa molto più facile.

2. Segmentate e personalizzate ogni viaggio dell'utente

Non tutti gli utenti sono uguali: alcuni vogliono immergersi, mentre altri hanno bisogno di aiuto. Da fare:

Segmentare gli utenti per ruolo, settore o livello di esperienza

Personalizzare l'onboarding in base agli obiettivi dell'utente (ad esempio, Canva chiede l'uso previsto dopo la registrazione)

Personalizzare i passaggi, i messaggi in-app e le esercitazioni

📌 Esempio: Un principiante potrebbe aver bisogno di una guida passo passo, mentre un utente professionista apprezzerà la possibilità di passare direttamente alle funzionalità/funzione avanzate. Personalizzare l'esperienza rende l'onboarding più coinvolgente ed efficace.

3. Utilizzate le liste di controllo dell'onboarding per mantenere gli utenti sulla strada giusta

Considerate una lista di controllo per l'onboarding come il fidato GPS dei vostri utenti. Fornisce una tabella di marcia strutturata, assicurando che gli utenti sappiano Da fare e cosa c'è da fare dopo.

Aiuta gli utenti a tenere traccia del loro stato

Incoraggia l'esplorazione con piccoli risultati raggiungibili

Mantiene gli utenti concentrati sui passaggi chiave

Ad esempio, una lista di controllo può guidare gli utenti attraverso attività come l'impostazione di un profilo, l'esplorazione di una funzionalità o il completamento del loro primo progetto. Queste "mini attività cardine" aumentano la fiducia e la motivazione degli utenti.

Leggi anche: La reportistica KPI spiegata: Guida per la creazione di reportistica utile a promuovere la crescita

4. Gamificare il processo di onboarding

L'onboarding può essere come salire di livello in un video, quindi non dimenticate di aggiungere un po' di divertimento all'esperienza!

Ecco alcune idee di gamification:

Celebrare i risultati ottenuti dall'utente con badge o premi

Utilizzare il monitoraggio dello stato per motivare il completamento delle attività

Offrire punti per completare azioni e attività cardine

Far usufruire di contenuti esclusivi man mano che gli utenti avanzano

💡 Pro Tip: Un'app per la produttività potrebbe premiare gli utenti con badge per aver completato attività di configurazione o per aver raggiunto obiettivi di utilizzo specifici, rendendo il processo coinvolgente e piacevole.

5. Offrire risorse self-service in app

A volte gli utenti preferiscono risolvere da soli i propri problemi invece di rivolgersi al supporto.

Le opzioni di self-service includono:

Basi di conoscenza ricercabili

FAQ e guide su come fare

Tooltip ed esercitazioni contestuali

📌 Esempio: Un centro di assistenza accessibile tramite l'interfaccia utente del prodotto garantisce agli utenti di trovare rapidamente le risposte senza interrompere il loro flusso di lavoro. Bonus: questo riduce il carico del team del supporto.

Metriche di onboarding semplificate con ClickUp Oltre il 90% dei clienti ritiene che le aziende da cui acquistano "potrebbero fare meglio" quando si tratta di onboarding di nuovi utenti/clienti.

Proprio così, il vostro gioco di onboarding può essere un momento decisivo per l'acquisizione dei clienti.

Quindi, se volete che l'onboarding sia fluido e coinvolgente e che lasci gli utenti con zero domande senza risposta, dovete utilizzare una soluzione in grado di fare tutto insieme a voi.

ClickUp rende tutto ciò semplice, offrendo strumenti come campi personalizzati per la personalizzazione, dashboard per il monitoraggio in tempo reale e automazioni per gestire le attività ripetitive. In definitiva, questo vi permette di ottenere un processo di onboarding basato sui dati e che funziona a meraviglia.

