Ottenere un onboarding delle app mobili senza soluzione di continuità: Una guida per gli sviluppatori

Un nuovo utente ha scaricato la vostra app. Congratulazioni! Questo è il primo passaggio per favorire il coinvolgimento che si traduce in tassi di conversione più elevati e in una riduzione del numero di abbandoni.

Tuttavia, anche se pensate che la vostra app sia il massimo, non tutti gli utenti la penseranno così, soprattutto se l'app non è intuitiva. L'ultima cosa che volete è che un utente cancelli la vostra app, ecco perché è così importante fargli conoscere subito l'interfaccia utente.

I flussi di onboarding per le app mobili sono il modo migliore per orientare i nuovi utenti. Anche se pensate di avere l'app più semplice dell'universo, un processo di onboarding rapido è il modo migliore per fidelizzare gli utenti e ottenere maggior valore dalla vostra applicazione mobile.

Infatti, flussi di onboarding efficaci trasformano gli utenti della prima ora in fan a lungo termine. Che si tratti di perfezionare le notifiche, di affinare le schermate di onboarding o di semplificare il processo di iscrizione, un'esperienza di onboarding di successo per un'app si basa su una prima impressione solida.

Un flusso di onboarding può sembrare un passaggio in più, ma vi assicuriamo che otterrete molti benefici con un'efficace procedura di walkthrough per l'utente. In questa guida spiegheremo l'importanza del processo di onboarding delle app, condivideremo le nostre best practice preferite in materia e vi forniremo alcuni esempi reali di flussi di onboarding in circolazione.

Comprendere l'onboarding delle app mobili

L'onboarding di un'app mobile è un processo che consente ai nuovi utenti di conoscere la vostra app. In qualità di sviluppatore, siete voi a determinare i passaggi di onboarding che guidano gli utenti mobili attraverso le funzionalità/funzione chiave. Software di onboarding imposta l'esperienza dell'utente e, il più delle volte, ha un ruolo importante nel decidere se un utente si impegna con la vostra app o la abbandona.

Nessuna pressione. 👀

L'onboarding assume molti moduli, tra cui:

Passeggiate interattive

Tutorial

Punti di accesso

Barre di stato in corso

Tutte le esperienze di onboarding delle app mobili devono guidare gli utenti attraverso l'ambiente dell'app a un livello elevato, rendendo l'interazione iniziale il più intuitiva possibile. Sia che si traguardi utenti esperti di tecnologia o paria della tecnologia, i processi di onboarding sono necessari per i nuovi utenti. L'obiettivo finale è quello di trasformare rapidamente gli utenti che si avvicinano per la prima volta all'app in utenti esperti.

Sappiamo che siete impegnati a costruire l'app vera e propria, ma dovete dedicare del tempo alla creazione di un flusso di onboarding se volete che le persone usino ciò che avete costruito. L'onboarding delle app per dispositivi mobili apporta molti vantaggi al vostro business, tra cui:

Evidenziare rapidamente il valore e la rilevanza dell'app, aumentando il tasso di fidelizzazione degli utenti

Aumentare il coinvolgimento degli utenti e diminuire gli abbandoni. Dopo tutto, un utente sicuro di sé ha maggiori probabilità di diventare un utente a lungo termine

Guadagnare valutazioni più alte sull'App Store e sul Google Play Store, che vi differenziano dalla concorrenza

Diversi tipi di Inserimento di app per dispositivi mobili Sviluppo di app richiede più di un approccio unico. App diverse richiedono strategie di onboarding diverse in base alla base di utenti e alle funzionalità/funzione principali. Scegliete tra questi tipi di onboarding per app mobili per trovare l'opzione più convincente per i vostri utenti.

Approccio in corso

L'onboarding in corso introduce le nuove funzionalità in modo graduale. Invece di sovraccaricare gli utenti con tutorial, mostrate loro come funzionano le cose mentre navigano nell'app una pagina alla volta. Questa soluzione è efficace se l'app è più complessa o ha più funzionalità/funzione. Invece di spaventare i nuovi utenti con il flusso di onboarding più lungo del mondo, si offrono istruzioni con passaggi graduali per non sommergerli di troppe informazioni.

Approccio funzionale

Noto anche come onboarding orientato alle funzioni, l'approccio funzionale è un modo scarno per mostrare le funzionalità principali dell'app. Se le funzionalità/funzione di un'app sono il principale punto di forza, l'approccio funzionale è il modo più diretto per promuoverle ai nuovi utenti. Si tratta di un approccio più pratico che mostra immediatamente agli utenti gli usi pratici dell'app, evidenziando le funzioni chiave e l'utilità generale fin dal primo utilizzo.

Approccio orientato ai benefici

L'approccio orientato ai benefici evidenzia il valore dell'app. Invece di evidenziare le funzionalità/funzione, ci si concentra sul modo in cui l'app migliora o semplifica la vita dell'utente. Questo approccio stabilisce il valore dell'app per gli utenti scettici, creando una prima impressione forte che imposta una fase di coinvolgimento a lungo termine.

Elementi chiave dell'onboarding delle app

L'esperienza di onboarding di ogni app è diversa perché non esistono due app uguali. Tuttavia, l'onboarding di un'app mobile dovrebbe includere questi cinque elementi chiave per educare gli utenti nel modo più efficiente possibile.

1. Funzionalità/funzione di benvenuto

La funzionalità/funzione di benvenuto è il primo punto di contatto tra l'app e l'utente. Questa impostazione dà il tono all'esperienza dell'utente, quindi una schermata di benvenuto ben progettata è fondamentale. La schermata di benvenuto non deve essere solo visivamente accattivante, ma deve trasmettere il valore dell'app in modo conciso e coinvolgente.

La prima impressione è importante, quindi pensate bene al vostro design. Creare un wireframe di alcune opzioni con i vostri addetti al front-end per vedere quali sono i design più efficaci per stupire i primi visitatori. 🖼️

2. Promozione dei vantaggi dell'app

Se gli utenti non vedono l'utilità di usare la vostra app, la cancelleranno in un batter d'occhio. I vantaggi di scaricare l'app devono essere superiori al desiderio dell'utente di avere una schermata iniziale dello smartphone libera da ingombri. Questa parte del flusso di lavoro di onboarding deve comunicare la vostra proposta di valore unica ed evidenziare come l'app risolva i problemi o migliori la vita dell'utente.

Certo, potete evidenziare le funzionalità/funzioni chiave, ma inquadratele in modo da far capire all'utente che l'app vale il suo tempo. Se riuscite a distillarle in poche frasi, aggiungete una frase caso di studio o due per dimostrare che si ottengono risultati.

3. Funzionalità/funzione di impostazione e personalizzazione degli utenti

Gli utenti di oggi desiderano la personalizzazione, quindi guidateli rapidamente a rendere l'app propria. Con questo passaggio, raccogliete informazioni dall'utente per ottimizzare l'esperienza dell'app. Consentendo agli utenti di impostare le loro preferenze o di scegliere i loro interessi, la vostra app offrirà un'esperienza più pertinente e incentrata sull'utente fin dall'inizio.

4. Passaggi interattivi o istruzioni

I walkthrough interattivi sono un modo utile per guidare i nuovi utenti attraverso le funzioni dell'app in poco tempo. Incorporate elementi interattivi, come esercitazioni a scorrimento o tooltip a comparsa, per offrire agli utenti un'esperienza di apprendimento pratico. Questo rende l'onboarding molto più coinvolgente e incoraggia gli utenti a iniziare subito.

5. Assistenza e risorse utili

Il processo di onboarding dell'app mobile fornisce agli utenti un'area generale da cui partire, ma alcuni potrebbero avere domande dopo l'onboarding. Non lasciateli in sospeso! Fornite supporto e provider a chiunque abbia ulteriori domande. Fornite un'area FAQ completa con PROCEDURA OPERATIVA STANDARD link, chat di assistenza o messaggi di aiuto incorporati nell'app. Tuttavia, verificate due volte che la documentazione sia accurata. Non c'è niente di più sgradevole di risorse non utili o non aggiornate. 📚

Best Practices for Mobile App Onboarding

Siete pronti a impostare la vostra esperienza di onboarding per le app mobili? Seguite queste best practice per progettare un'esperienza senza problemi che piacerà ai vostri utenti.

Traccia il tuo lavoro in una soluzione di project management

Le esperienze eleganti sono importanti. Soluzioni per il project management aiutano i team di software a progettare esperienze utente migliori, che riducono la necessità di processi di onboarding lunghi e prolungati.

Personalizza dove puoi

Non volete che il processo di onboarding della vostra app mobile diventi una snoozefest. Gli utenti prestano maggiore attenzione a esperienze di onboarding personalizzate, quindi è necessario personalizzare il processo per quanto possibile. Ciò potrebbe significare dare loro la possibilità di cambiare visualizzazione o di concentrarsi su una funzionalità/funzione specifica in base ai loro punti dolenti. Anche la gamification è un modo divertente per aumentare il coinvolgimento e attirare l'attenzione degli utenti fin dal primo giorno.

Testare regolarmente i flussi di onboarding

Quanto è efficace l'onboarding degli utenti? Strumenti come dashboard forniscono una rapida istantanea delle metriche di coinvolgimento degli utenti e delle prestazioni complessive. Anche in questo caso, però, è sempre bene verificare di persona l'esperienza. Impostate delle promemorie per testare l'esperienza di onboarding almeno una volta a trimestre, o ogni volta che apportate aggiornamenti importanti all'app.

Ricordate che le esperienze di onboarding possono differire a seconda del sistema operativo e del dispositivo, quindi testate l'esperienza di onboarding in più ambienti. Ad esempio, se avete creato un'applicazione sia per iOS che per Progetto Android , ricontrollare che l'esperienza di onboarding funzioni allo stesso modo per entrambi i sistemi.

Esempi reali di esito positivo dell'onboarding delle app

La teoria è bella, ma sappiamo che gli esempi di onboarding delle app nel mondo reale aiutano gli sviluppatori a costruire esperienze più coinvolgenti. Ecco alcuni esempi delle nostre migliori esperienze di onboarding delle app, oltre a consigli per emularle:

MyFitnessPal: È possibile creare un account MyFitnessPal sia con Facebook che con l'email, il che accelera il processo di creazione dell'account. Il flusso di benvenuto è particolarmente utile e accompagna gli utenti nell'impostazione degli obiettivi, in una guida dell'app passo dopo passo e persino in promemoria personalizzati

È possibile creare un account MyFitnessPal sia con Facebook che con l'email, il che accelera il processo di creazione dell'account. Il flusso di benvenuto è particolarmente utile e accompagna gli utenti nell'impostazione degli obiettivi, in una guida dell'app passo dopo passo e persino in promemoria personalizzati. Obiettivi di ClickUp permette di costruire dashboard personalizzabili al 100% come questo, consentendo a voi (o ai vostri utenti) di monitorare gli obiettivi con zero problemi WhatsApp: Dopo aver confermato il numero di telefono e l'accesso all'elenco dei contatti, la procedura guidata di onboarding guida i nuovi utenti di WhatsApp attraverso le funzionalità/funzione dell'app. Ci piace la funzionalità/funzione "Invita contatti", che incoraggia gli utenti a portare i loro amici e familiari su WhatsApp. I referral sono una grande vittoria per qualsiasi app, quindi non c'è dubbio che questi siano da includere nel flusso di onboarding, se possibile

Dopo aver confermato il numero di telefono e l'accesso all'elenco dei contatti, la procedura guidata di onboarding guida i nuovi utenti di WhatsApp attraverso le funzionalità/funzione dell'app. Ci piace la funzionalità/funzione "Invita contatti", che incoraggia gli utenti a portare i loro amici e familiari su WhatsApp. I referral sono una grande vittoria per qualsiasi app, quindi non c'è dubbio che questi siano da includere nel flusso di onboarding, se possibile

**Adoriamo il modo in cui il processo di onboarding di Slack insegna agli utenti non solo come funziona l'app, ma anche come personalizzarla in base alle loro esigenze. Gli utenti imparano a navigare nei canali, a fare ricerche, a gestire le impostazioni della barra laterale e altro ancora.

Errori comuni da evitare nel Inserimento delle app per dispositivi mobili

Le app di project management fanno gran parte del lavoro pesante per voi, ma è comunque possibile commettere un errore di onboarding. Per rendere felici i vostri utenti, evitate questi errori comuni di onboarding delle app per dispositivi mobili.

Sviluppo di app non intuitive

Certo, qui ci stiamo concentrando sull'onboarding, ma la qualità della vostra app ha un impatto diretto sull'esperienza di onboarding di un utente. La qualità di sviluppo del progetto ha un impatto praticamente su tutto.

La tentazione di mettere insieme qualche funzionalità per completare un'app è forte, ma nessuno vuole usare un'app complessa che non ha senso. Date priorità a design ed esperienze di facile utilizzo fin dall'inizio, concentrandovi sull'esperienza dell'utente fin dal primo momento progetto al completamento.

Costruzione di un complesso processo di onboarding

Evitate di rendere il processo di onboarding troppo lungo o complicato. Gli utenti sono interessati a imparare a navigare nell'app, ma un processo di onboarding troppo lungo li frustra. Limitatevi alle funzionalità/funzione chiave più importanti per i nuovi utenti. 📱

Focalizzarsi sulle funzionalità/funzione piuttosto che sul valore

Un elenco di funzionalità/funzione è bello e tutto, ma Da fare: cosa significano le funzionalità per i vostri utenti? Invece di dire: "Ottenete l'accesso a più di 500 modelli", dite: "Risparmiate in media quattro ore alla settimana"

Tuttavia, non tutti gli utenti cercano la stessa cosa. Cosa succede se si elencano vantaggi che non interessano loro? Questo può essere un problema, quindi Da fare una piccola ricognizione del pubblico per capire cosa gli utenti vogliono ottenere da questa app. È importante creare percorsi utente, personas personalizzate e altri strumenti utili, a partire dai dati degli utenti, per capire cosa significa davvero "valore" per i vostri utenti.

Streamline Flussi di onboarding mobile Con ClickUp

Molti sviluppatori trascurano il valore dell'onboarding delle app mobili. La tentazione di saltarlo è forte, ma un onboarding solido aumenta il coinvolgimento degli utenti e spreme più ROI dalla vostra app. Avete già lavorato duramente per creare questa app. Perché non ottenere maggior valore dal lavoro richiesto progettando un'esperienza di onboarding di alta qualità?

E non dovete nemmeno Da fare manualmente. ClickUp aiuta i product manager e gli sviluppatori a semplificare l'onboarding delle app. Non dovete nemmeno fidarvi della nostra parola: Registratevi subito per l'area di lavoro di ClickUp gratuita .

Domande frequenti

**1. Che cos'è l'onboarding in un'app per dispositivi mobili?

L'onboarding di un'app mobile è il processo di ambientamento dei nuovi utenti in un'app. Si tratta di una fase critica in cui gli utenti imparano come funziona l'app. Un onboarding di successo influenza la fidelizzazione, il coinvolgimento e l'esito positivo dell'utente. Ogni app è diversa, ma la maggior parte delle esperienze di onboarding include schermate di benvenuto, esercitazioni e procedure guidate di configurazione per mettere gli utenti a proprio agio con l'app.

2. Quali sono gli esempi migliori di mobile app onboarding ?

MyFitnessPal, WhatsApp e Slack hanno ottime esperienze di onboarding mobile.

**3. Da fare per creare un'app di onboarding?

Utilizzate una soluzione come ClickUp per creare un'app di onboarding intuitiva che dia agli utenti un'idea più precisa di come navigare nella vostra app. Ogni app di onboarding dovrebbe includere: