Come ottimizzare i flussi degli utenti: Esempi, strategie e strumenti

Pensate a un viaggio in macchina verso una nuova destinazione, ma senza una normale mappa fisica o Google Mappa, siete destinati a perdervi. Frustrante, vero? Ecco come si sente un sito web o un'app per i nuovi utenti senza un flusso chiaro.

Un flusso utente ben strutturato è la spina dorsale di un progetto di esperienza utente (UX) di esito positivo. Crea un percorso agevole per gli utenti, guidandoli senza sforzo dal loro interesse iniziale (pagina di destinazione) all'azione desiderata (conversione).

Senza di esso, gli utenti potrebbero essere confusi e abbandonare i carrelli o le iscrizioni, con conseguente perdita di opportunità e riduzione delle valutazioni.

In questo blog esploreremo esempi di flussi utente, impareremo a crearli e discuteremo le strategie e le best practice per ottimizzare i vostri progetti.

Iniziamo!

Che cos'è un flusso dell'utente?

Un flusso utente è una serie di passaggi che un utente compie per completare un'attività su un sito web o un'app Mostra come gli utenti si spostano da una pagina a un'altra sezione per raggiungere la destinazione prevista.

Lo scopo dei diagrammi di flusso dell'utente è delineare visivamente tutti i passaggi che devono essere seguiti in modo chiaro, dall'interazione iniziale all'azione finale del flusso di acquisto, come l'acquisto di un prodotto o l'iscrizione a una newsletter.

Ad esempio, un flusso di utenti potrebbe iniziare con una ricerca su Google, che porta alla pagina di un prodotto, seguita dall'aggiunta di un elemento al carrello e conclusa con un checkout positivo.

Un flusso di utenti ben progettato garantisce un'esperienza intuitiva e senza soluzione di continuità, minimizzando l'attrito e guidando gli utenti senza sforzo verso la conversione.

Tipi di diagrammi di flusso utente

I diagrammi di flusso dell'utente aiutano a capire come un utente interagisce con un prodotto, a identificare potenziali punti dolenti o aree da migliorare e a ottimizzare il percorso dell'utente. Inoltre, aiutano a convalidare e perfezionare un'idea di app. Questi diagrammi possono assumere vari moduli, ciascuno adatto a esigenze diverse:

Diagrammi di flusso delle attività : Questi diagrammi si concentrano su attività specifiche, mappando ogni passaggio che un utente deve compiere per completare una particolare azione, come la registrazione di un account o la prenotazione di un servizio

: Questi diagrammi si concentrano su attività specifiche, mappando ogni passaggio che un utente deve compiere per completare una particolare azione, come la registrazione di un account o la prenotazione di un servizio Flussi di fili : I wireflow fondono wireframe e diagrammi di flusso, illustrando il modo in cui gli utenti interagiscono con le varie schermate durante il loro percorso e visualizzando in dettaglio le interazioni dell'utente. Questo comporta tipicamente la creazione di flussi su schermi mobili

: I wireflow fondono wireframe e diagrammi di flusso, illustrando il modo in cui gli utenti interagiscono con le varie schermate durante il loro percorso e visualizzando in dettaglio le interazioni dell'utente. Questo comporta tipicamente la creazione di flussi su schermi mobili Diagrammi di flusso : I diagrammi di flusso tradizionali utilizzano simboli come rettangoli, rombi e frecce per mappare le decisioni, le azioni e i percorsi degli utenti

: I diagrammi di flusso tradizionali utilizzano simboli come rettangoli, rombi e frecce per mappare le decisioni, le azioni e i percorsi degli utenti Diagrammi Sitemap : I diagrammi Sitemap delineano la struttura e la gerarchia di un sito web, aiutando a organizzare i contenuti in modo logico e a mostrare come gli utenti navigano tra le diverse pagine

: I diagrammi Sitemap delineano la struttura e la gerarchia di un sito web, aiutando a organizzare i contenuti in modo logico e a mostrare come gli utenti navigano tra le diverse pagine Diagrammi a corsie: Questi diagrammi separano i diversi ruoli degli utenti o i sistemi in corsie, mostrando come ciascuno interagisce all'interno di un processo

Importanza del flusso degli utenti nella progettazione dell'esperienza utente

Il flusso degli utenti è una parte essenziale della progettazione dell'esperienza utente Strategia UX e design. Funziona come un progetto per guidare gli utenti o i personalizzati, semplificare il percorso dell'utente, migliorare la soddisfazione del client e aumentare il coinvolgimento.

Senza flussi utente chiari, i clienti possono andare incontro a confusione, frustrazione e vicoli ciechi, con conseguente aumento della frequenza di rimbalzo e perdita di conversioni.

La mappatura di flussi utente ben progettati offre spunti preziosi che portano a decisioni di progettazione UX più intelligenti. Ecco i benefici della mappatura e del monitoraggio dei flussi di utenti:

Progettare pensando all'utente : La creazione di flussi di utenti vi incoraggia a pensare dal punto di vista dell'utente. Comprendendo il loro comportamento, è possibile identificare le aree che trovano difficili o confuse e apportare modifiche al progetto che si allineano meglio alle loro esigenze e aspettative

: La creazione di flussi di utenti vi incoraggia a pensare dal punto di vista dell'utente. Comprendendo il loro comportamento, è possibile identificare le aree che trovano difficili o confuse e apportare modifiche al progetto che si allineano meglio alle loro esigenze e aspettative Ridurre il numero degli utenti : Quando gli utenti hanno un'esperienza positiva e senza interruzioni con l'app o il sito web del vostro prodotto, è più probabile che rimangano impegnati e fedeli. Migliorando il flusso complessivo, è possibile ridurre il tasso di abbandono degli utenti e aumentare la fidelizzazione dei clienti

: Quando gli utenti hanno un'esperienza positiva e senza interruzioni con l'app o il sito web del vostro prodotto, è più probabile che rimangano impegnati e fedeli. Migliorando il flusso complessivo, è possibile ridurre il tasso di abbandono degli utenti e aumentare la fidelizzazione dei clienti Minimizzare gli attriti nel percorso dell'utente: La visualizzazione di flussi intuitivi aiuta a individuare le aree di attrito o i potenziali punti morti nell'esperienza dell'utente. Affrontare questi problemi porta a un percorso più fluido per gli utenti, aumentando le possibilità di conversione

Breve confronto tra flussi di utenti e viaggi degli utenti

A questo punto ci si potrebbe chiedere se il flusso di utenti sia la stessa cosa del viaggio dell'utente. Sebbene entrambi i termini siano comunemente utilizzati nel contesto dell'esperienza utente, si riferiscono a concetti diversi.

breve confronto tra flusso dell'utente e viaggio dell'utente flusso dell'utente | Viaggio dell'utente | Flusso dell'utente | Viaggio dell'utente | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Il flusso dell'utente si riferisce a specifici e brevi percorsi che gli utenti compiono su un sito web o un'app quando prendono decisioni, come completare un acquisto. Si concentra sul processo di passaggio all'interno del sito, guidando gli utenti verso una particolare azione o obiettivo. La progettazione di flussi utente efficaci prevede la creazione di grafici e la considerazione del flusso utente delle app per garantire un'esperienza fluida e intuitiva. | Un user journey (o customer journey), invece, è come una mappa che traccia il percorso che un utente compie con il vostro marchio, a partire da prima ancora che raggiunga il vostro sito web. Questo percorso include il luogo in cui l'utente ha sentito parlare per la prima volta della vostra app o del vostro sito web, che sia attraverso una pubblicità, una newsletter, i social media o altri canali. Il viaggio dell'utente continua anche dopo aver lasciato la pagina. |

Esplorazione di esempi di flusso dell'utente: Applicazioni reali e best practice

Vedere il flusso utente offerto da prodotti di esito positivo può aiutarci a creare esperienze utente più efficaci. Esploriamo alcuni esempi di flusso utente del mondo reale:

1. Flusso di accesso a Instagram

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/instagram-user-flow-1400x653.png Esempio di flusso utente di Insatgram /$$$img/

Via Figma Questo diagramma illustra i passaggi che gli utenti di Instagram compiono per accedere ai propri account o per iscriversi a nuovi account. Si inizia con l'inserimento del nome utente e della password da parte degli utenti esistenti o con la selezione dell'opzione di registrazione da parte dei nuovi utenti.

I nuovi utenti inseriscono poi il proprio numero di telefono o di e-mail e passano attraverso un processo di verifica, come la ricezione di un OTP o di una conferma via e-mail. Dopodiché, possono aggiungere un'immagine del profilo, sincronizzare i contatti e connettersi con Facebook per trovare gli amici.

Lo schema dei colori di questo diagramma del flusso utente è elementare: rosa per le azioni principali (login/signup), blu per i passaggi extra (verifica, sincronizzazione) e verde per gli esiti positivi. Questo esempio di flusso utente di base è semplice e ordinato, in modo da rendere facile per gli utenti seguirlo e concludere il processo di registrazione senza confusione.

2. Flusso utente della web app di Spotify

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/spotify-user-flow-1400x699.png Esempio di flusso utente di Spotify /$$$img/

Via Figma Il diagramma di flusso di Spotify illustra i passaggi che gli utenti compiono per navigare nella web app. Si parte dalla pagina di atterraggio, dove gli utenti si iscrivono o effettuano il login. Il flusso dell'utente è poi passato alla Home Page, alla pagina di ricerca e alla sezione Novità.

Ogni fase del flusso dell'utente di questa app musicale ha un codice colore: arancione per le azioni primarie dell'utente (login, iscrizione), giallo per le azioni secondarie (ricerca, playlist), blu per la selezione della musica e verde per le azioni di esito positivo (riproduzione, gradimento o condivisione delle canzoni).

Questo semplice flusso guida gli utenti attraverso azioni chiave come la scoperta della musica, la gestione delle playlist e la connessione con gli amici. L'obiettivo principale di questo design incentrato sull'utente è quello di scoprire la musica senza soluzione di continuità, migliorando al contempo il coinvolgimento dell'utente attraverso connessioni sociali e contenuti personalizzati.

3. Esempio di flusso di onboarding

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/onboarding-user-flow.png Esempio di flusso di onboarding dell'utente /$$$img/

Via Userpilot Il diagramma di flusso di onboarding è uno degli esempi più comuni di flusso utente e presenta un semplice processo basato sulle decisioni. L'obiettivo principale di questo grafico di flusso utente di base è quello di guidare gli utenti attraverso le funzionalità/funzione chiave in modo efficiente, assicurandosi che comprendano il prodotto prima di completare il processo di onboarding.

Questo esempio di flusso utente utilizza diamanti neri per i punti di decisione, cerchi verdi per le azioni "Sì" e cerchi rossi per le azioni "No". I box gialli rappresentano i passaggi chiave o i tooltip.

Il flusso inizia con un messaggio di benvenuto, seguito dalla scelta dell'utente di iniziare l'onboarding. Se sceglie "Sì", la prima funzionalità/funzione viene introdotta da un tooltip. L'utente ha quindi la possibilità di fare clic sul pulsante "Avanti". Se procede, viene introdotta una seconda funzionalità/funzione con un'altra descrizione. Se l'utente sceglie "No" in entrambi i punti di decisione, il flusso di onboarding termina.

4. Esempio di flusso utente per la generazione di recensioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/review-user-flow.png Esempio di flusso utente per la generazione di recensioni /$$$img/

Via Userpilot Il diagramma di flusso della generazione di recensioni monitora il processo di raccolta del feedback dell'utente attraverso un sondaggio Net Promoter Score (NPS) dopo che l'utente ha trascorso due settimane con l'app. Questo è uno degli esempi di flusso utente più diffusi. L'obiettivo è quello di raccogliere il feedback degli utenti e indirizzare gli utenti soddisfatti (Promotori) a recensire l'app su un sito web esterno, aumentandone la reputazione.

Il diagramma utilizza diamanti neri per i punti di decisione, gialli per i prompt del sondaggio e le azioni, ciano per i passaggi di coinvolgimento dell'utente e bianco per i punti finali.

Il sondaggio NPS è il punto di voce del flusso di utenti. L'utente può scegliere se partecipare al sondaggio o abbandonarlo. Se l'utente sceglie di partecipare, compila il sondaggio NPS e, in base al suo feedback, viene classificato come promotore, passivo o detrattore.

5. Esempio di flusso di utenti del commercio elettronico

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/user-flows-ecommerce-1400x830.png Esempio di flusso di utenti di un sito web /$$$img/

Via Justinmind Il diagramma di flusso del sito web delinea i passaggi che un utente compie, dall'atterraggio sulla homepage al completamento di varie azioni come il login, la registrazione e l'acquisto tramite un'app o un sito web. L'obiettivo è quello di guidare gli utenti attraverso le funzioni principali del sito web senza intoppi.

Il design minimalista di questo flusso di acquisto utilizza un unico schema di colori, con frecce blu chiaro e blu scuro, per indicare la direzione del flusso. I box rettangolari rappresentano le diverse azioni e decisioni.

Il flusso inizia con l'accesso o la registrazione dell'utente. Se l'utente dimentica la password o richiede la verifica in due passaggi, è necessario seguire ulteriori passaggi. Una volta effettuato l'accesso, l'utente può accedere alla pagina dell'account o avviare un acquisto tramite bonifico bancario, che prevede tre passaggi prima di completare la transazione.

Come creare flussi di utenti ad alte prestazioni

Per creare diagrammi dei flussi utente per lo sviluppo della vostra app, seguite questi passaggi:

Passo 1: Comprendere il comportamento e gli obiettivi dell'utente

Prima di iniziare l'attività specifica di creazione di un buon flusso utente, è necessario comprendere gli obiettivi degli utenti, ad esempio cosa li spinge a utilizzare il prodotto e come si aspettano che funzioni. Conduzione della ricerca sugli utenti e la creazione di una mappa del percorso del cliente sono fondamentali in questa fase, in quanto forniscono indicazioni sui servizi da offrire e sul modo in cui il pubblico di riferimento interagirà con essi.

A questo punto, dovete anche creare persone utente per identificare i comportamenti degli utenti e mappare gli utenti effettivi durante le varie attività su diversi percorsi del vostro sito o app.

Passo 2: delineare un flusso utente efficace

Ora, identificate i molteplici punti di voce (come gli annunci di Google, i social media, le email di marketing, i visitatori diretti, il traffico organico e così via) in cui gli utenti accedono alla vostra piattaforma e raggiungono la schermata di login. Capire come gli utenti entrano nel vostro sito o nella vostra app vi permetterà di progettare flussi di utenti che migliorino l'esperienza complessiva.

Dopo aver identificato i diversi punti di voce, tracciate il percorso dell'utente e le possibili azioni che le persone compiono per raggiungere la destinazione finale.

Non dimenticate di determinare cosa succede una volta che gli utenti raggiungono la fase finale. Potrebbe trattarsi di una schermata di ringraziamento per l'iscrizione o l'ordine, oppure di un reindirizzamento a una pagina specifica, come la schermata iniziale.

Passo 3: Visualizzare i diagrammi di flusso degli utenti

Una volta delineati i flussi degli utenti, è il momento di visualizzarli. Esistono diversi software per i diagrammi di flusso che può aiutare in questo processo.

Per visualizzare gli esempi di diagramma di flusso dell'utente si utilizzano alcune forme standard. Esse rappresentano diversi elementi o comportamenti dell'utente in un diagramma di flusso, come ad esempio:

Ovali per le voci e le fasi finali

per le voci e le fasi finali Rettangoli per pagine o schermate

per pagine o schermate Frecce per connettere i passaggi del percorso tipico dell'utente

per connettere i passaggi del percorso tipico dell'utente Parallelogrammi per le azioni di input/output del diagramma di flusso UX

per le azioni di input/output del diagramma di flusso UX Diamanti per i punti di decisione

Fase 4: Sviluppare un prototipo di design incentrato sull'utente

Una volta sviluppati i diagrammi di flusso dell'utente, il passaggio successivo è quello di creare wireframe dell'interfaccia utente Questa transizione permette di visualizzare come il contenuto e le interazioni dell'utente si uniranno sullo schermo. Consente di migliorare ulteriormente la UX complessiva aggiungendo elementi visivi e perfezionando i dettagli.

Passaggio 5: Valutare i grafici dei flussi dell'utente e migliorare se necessario

Il passaggio finale consiste nel convalidare il progetto attraverso il test dell'utente, che può essere terminato in molti modi, tra cui test di usabilità . Condividete il vostro prototipo con le parti interessate e gli utenti finali per raccogliere feedback su quanto l'interfaccia utente sia in linea con le aspettative. Analizzando il comportamento e il feedback degli utenti, è possibile identificare le aree di miglioramento nel processo di progettazione UX.

Consigli aggiuntivi per la creazione di efficaci grafici dei flussi utente

Ecco altri suggerimenti che vi saranno utili per iniziare a creare i flussi utente per il vostro sito web o la vostra app:

Optate per un flusso utente semplice, in cui la facilità di navigazione abbia la precedenza sul design visivo

abbia la precedenza sul design visivo Privilegiare la visualizzazione rispetto al testo, mantenendo i dettagli concisi

Garantire la coerenza del diagramma del flusso dell'utente, utilizzando forme specifiche per gli scopi previsti e allineando gli elementi per un aspetto pulito

del diagramma del flusso dell'utente, utilizzando forme specifiche per gli scopi previsti e allineando gli elementi per un aspetto pulito Costruire il diagramma del flusso dell'utente in una unica direzione , utilizzando strumenti online con griglie e scale per la precisione

, utilizzando strumenti online con griglie e scale per la precisione Cercare di creare un diagramma del flusso dell'utente completo ma non ingombrante, ma minimizzare i punti di decisione

Concentrarsi sulla mappatura del percorso dell'utente con un'attività alla volta piuttosto che con più attività

piuttosto che con più attività Utilizzare strumenti online per creare e condividere i flussi dell'utente in modo efficiente, facilitando miglioramenti rapidi

Strumenti e risorse per la creazione di flussi utente

Gli strumenti e le risorse giusti possono semplificare notevolmente il processo di creazione dei flussi utente. Molte piattaforme online forniscono interfacce intuitive per la progettazione di diagrammi dei flussi utente. Queste piattaforme offrono un intervallo di forme, griglie e opzioni di allineamento per garantire coerenza e chiarezza.

Uno di questi strumenti che si può sfruttare per ideare e creare grafici di flusso è ClickUp .

ClickUp per semplificare il processo di progettazione dei flussi utente

ClickUp è un software di project management che può aiutare a terminare il lavoro su un'unica piattaforma.

Con ClickUp è possibile creare, automatizzare e gestire attività, tenere traccia di obiettivi e sequenze, fare brainstorming di idee, collaborare con i team, visualizzare i progetti in più punti, gestire il carico di lavoro del team e molto altro ancora.

Ora vi mostriamo come creare flussi di utenti in ClickUp!

Lavagne online di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/ClickUp-Whiteboard-for-product-management.png ClickUp Lavagna online per idee di Mappa /$$$img/

disegnate idee, strategie e mappe utilizzando le lavagne ClickUp Lavagne online di ClickUp è una tela virtuale flessibile che permette di fare brainstorming, di pianificare, di ideare e di visualizzare i processi. Se state lavorando a una nuova funzionalità o progettando un'interfaccia utente, le lavagne online di ClickUp consentono di vedere facilmente come tutto si connette. Ma sono anche ideali per creare diagrammi di flusso dell'utente, per mappare il percorso che un utente compie attraverso il vostro prodotto o sito web.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-User-Mapping-Flow-Template-Example.gif Esempio di modello di flusso per la mappatura degli utenti di ClickUp /$$$img/

mappate ogni interazione nei flussi degli utenti e collegateli senza sforzo con le lavagne ClickUp

Creare flussi di utenti utilizzando la tecnica di mappatura di ClickUp Whiteboards. Si tratta di tracciare visivamente ogni possibile interazione dell'utente, combinando i flussi dal primo clic (punto di ingresso nell'app) alla conversione finale.

ClickUp Whiteboards offre una serie di strumenti che aiutano in questo processo:

Disegna a mano libera : Abbozza rapidamente le idee con lo strumento di disegno a mano libera

: Abbozza rapidamente le idee con lo strumento di disegno a mano libera Aggiungere forme : Utilizzate le forme per rappresentare le diverse fasi del viaggio dell'utente

: Utilizzate le forme per rappresentare le diverse fasi del viaggio dell'utente Scrivere note : Aggiungere note di testo per descrivere ogni passaggio o fornire un contesto aggiuntivo

: Aggiungere note di testo per descrivere ogni passaggio o fornire un contesto aggiuntivo Connessione di elementi: Utilizzare i connettori (linee e frecce) per collegare elementi diversi, mostrando il flusso da un'attività specifica a quella successiva

È anche possibile personalizzare questi connettori cambiando il colore o il peso delle linee o aggiungendo testo per fornire maggiori dettagli al flusso dell'utente.

ClickUp Mappe mentali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-16.gif Funzionalità/funzione delle mappe mentali di ClickUp /$$$img/

organizzate gli elementi d'azione e create flussi di utenti ordinati con le mappe mentali di ClickUp Mappe mentali di ClickUp possono essere utilizzate anche per creare flussi di utenti. Consente di visualizzare idee e concetti in modo gerarchico, facilitando la strutturazione di flussi utente complessi Con le mappe mentali di ClickUp è possibile:

Visualizzare le idee : Iniziare a mappare l'idea centrale del flusso dell'utente e poi rammendare le diverse azioni o decisioni dell'utente

: Iniziare a mappare l'idea centrale del flusso dell'utente e poi rammendare le diverse azioni o decisioni dell'utente Opzione di ri-layout : Se la mappa mentale diventa troppo ingombrante, utilizzare l'opzione di re-layout per organizzare automaticamente le idee, assicurando che il flusso dell'utente rimanga chiaro e facile da seguire

: Se la mappa mentale diventa troppo ingombrante, utilizzare l'opzione di re-layout per organizzare automaticamente le idee, assicurando che il flusso dell'utente rimanga chiaro e facile da seguire Trasforma le idee in attività : Una volta tracciato il flusso dell'utente, trasformate ogni passaggio in un'attività direttamente dalla mappa mentale, integrando il piano con elementi attuabili

: Una volta tracciato il flusso dell'utente, trasformate ogni passaggio in un'attività direttamente dalla mappa mentale, integrando il piano con elementi attuabili Personalizzazione: Le mappe mentali di ClickUp sono altamente personalizzabili. È possibile cambiare i colori, aggiungere icone e regolare i layout per garantire che il flusso dell'utente sia visivamente attraente e facile da capire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-63.gif Mappe mentali di ClickUp /$$$img/

personalizzare le mappe mentali di ClickUp

Multiple modalità: Sia che preferiate una semplice struttura ad albero o un diagramma più complesso, le mappe mentali di ClickUp offrono diverse modalità per soddisfare le vostre esigenze, rendendo più facile la rappresentazione di diversi tipi di flussi di utenti

Se non volete iniziare a sviluppare da zero, ClickUp offre anche questi modelli efficaci per ottimizzare i processi di flusso utente della progettazione UX:

Modello di flusso utente di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-User-Mapping-Flow-Template-Example.gif Esempio di modello di flusso per la mappatura degli utenti di ClickUp https://clickup.com/templates/user-flow-t-200540385 Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di flusso utente per ClickUp è perfetto per visualizzare l'esperienza dell'utente e le interazioni con la produttività. Ad esempio, se state progettando una nuova app, mappate il percorso dell'utente dall'iscrizione al completamento della sua prima attività.

Create il flusso dell'utente in questo modello di lavagna online, utilizzando stati personalizzati come "Aperto" e "Completato" per monitorare lo stato di ogni attività dell'utente. La Guida introduttiva visualizza come utilizzare il modello per visualizzare i flussi degli utenti.

Il modello aiuta a comprendere l'interazione degli utenti con il sito web o l'app e a identificare le aree di miglioramento.

Modello di diagramma del flusso di dati ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/6a0daec1-1000.png Modello di diagramma del flusso di dati di ClickUp https://clickup.com/templates/data-flow-diagram-kkmvq-6322690 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di diagramma del flusso di dati di ClickUp è ideale per visualizzare il passaggio dei dati nei sistemi. Se state sviluppando una nuova funzionalità/funzione del software, ad esempio, utilizzate questo modello per mappare il modo in cui i dati dell'utente vengono raccolti, elaborati e memorizzati.

La rappresentazione visiva cancellata e i connettori che mostrano il flusso tra i componenti consentono di identificare potenziali colli di bottiglia o rischi per la sicurezza.

Questo modello di lavagna online aiuta a identificare la relazione tra dati e processi, nonché l'origine e la destinazione di ciascun dato nel sistema. Questo aiuta a creare sistemi più efficienti per il recupero e l'elaborazione dei dati.

Modello di grafico di flusso del processo di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-435.png Modello di diagramma di flusso del processo ClickUp https://clickup.com/templates/process-flow-chart-t-375291706 Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di grafico del flusso di processo di ClickUp fornisce un approccio chiaro e strutturato per mappare ogni passaggio di un processo di flusso dell'utente, aiutandovi a identificare le inefficienze e a ottimizzare le prestazioni. Per esempio, se state gestendo un imbuto commerciale, mappate ogni fase dalla generazione del lead alla conversione.

Grazie ai campi e ai connettori personalizzabili, è possibile adattare il grafico del flusso alle proprie esigenze specifiche, garantendo la cattura di ogni dettaglio.

Documentare i processi con questo modello di lavagna online aiuta a standardizzare le operazioni, garantendo che i passaggi di un processo siano chiari a tutti i soggetti coinvolti. Questo, a sua volta, rende più facile la risoluzione dei problemi e il monitoraggio dello stato.

