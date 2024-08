10 Migliori software di tracciamento degli utenti nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Le aziende si sono concentrate sulla loro più grande fonte di apprendimento: i loro personalizzati. Le aziende moderne si affidano molto ai clienti software per il monitoraggio dei clienti per migliorare la comprensione degli utenti.

Il software di monitoraggio dei clienti o degli utenti consente ai team di prodotto e di marketing di studiare da vicino il percorso di un cliente, dalle sue preferenze in ogni touchpoint a quando e come esce dall'imbuto commerciale.

Le aziende utilizzano questi dati per fare decisioni aziendali chiave , creare una nuova funzionalità o rivedere la propria messaggistica.

In effetti, lo sviluppo di prodotti "guidati dall'utente" è oggi un fenomeno ampiamente praticato che aiuta le aziende a personalizzare i propri prodotti le Relazioni con i clienti e diventare più centrati sul cliente.

Che cos'è il monitoraggio degli utenti?

Il monitoraggio degli utenti è il processo di raccolta, archiviazione e analisi dei dati sul loro comportamento. Quando gli utenti navigano nella vostra app o nel vostro sito web, potete utilizzare strumenti per monitorare il loro comportamento.

In genere, gli strumenti di monitoraggio degli utenti raccolgono informazioni relative a:

Analisi del web, che include le visualizzazioni delle pagine, i canali di acquisizione e la durata delle sessioni

Analisi del comportamento , che include il sentimento dell'utente, il coinvolgimento dell'utente e l'esperienza del prodotto

Test dell'utente come la ricerca sull'usabilità, le interviste agli utenti e la gestione del pubblico

Cosa cercare in un software per il monitoraggio degli utenti?

Come per la maggior parte dei software, la decisione di acquisto dipende in larga misura dai requisiti e dagli obiettivi aziendali. Tuttavia, ci sono alcuni elementi di base da ricercare.

Funzionalità/funzione: In primo luogo, bisogna capire quali sono le analisi degli utenti che si desidera monitorare: prestazioni del sito web, esperienza del prodotto,comportamento dell'utenteo tutti. In base a ciò, scegliete uno strumento che soddisfi i vostri requisiti specifici Accuratezza: Reportistica imprecisa o fuorviante porta a decisioni sbagliate. Effettuate una due diligence sull'accuratezza dei dati generati dal software di monitoraggio degli utenti Privacy dei dati: assicuratevi che il software scelto rispetti la privacy dell'utente, sia conforme a tutte le normative applicabili in materia di protezione dei dati, anonimizzi i dati e richieda il consenso dell'utente Scalabilità: Scegliete un software in grado di scalare in base alla crescita della vostra azienda e di far fronte alle mutevoli esigenze Usabilità: L'ultima cosa di cui avete bisogno è un'interfaccia utente goffa e obsoleta o una navigazione complicata. Verificate se la piattaforma di test degli utenti è intuitiva e facile da impostare API e integrazioni: Assicuratevi che lo strumento scelto si integri senza problemi con il resto del vostro stack tecnologico

I 10 migliori software per il monitoraggio degli utenti da utilizzare nel 2024

Sebbene oggi siano disponibili sul mercato diversi strumenti per il monitoraggio degli utenti, ecco la nostra classifica dei 10 migliori.

1. Dynatrace

via Dynatrace L'USP di Dynatrace è la capacità di integrare il monitoraggio degli utenti con le vostre attività BizOps e di Strumento DevOps s.

Questa soluzione offre ai team IT monitoraggio dell'infrastruttura, test delle applicazioni, sicurezza e osservabilità a livello di codice. Inoltre, consente ai team aziendali di monitorare gli utenti in tempo reale, di analizzare il comportamento degli utenti e di analizzare l'adozione delle funzionalità/funzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Dynatrace

Monitoraggio dell'infrastruttura, delle app, dei server e degli utenti da un unico luogo

Analizzare il comportamento degli utenti in tutte le posizioni, i browser e i tipi di dispositivo

Monitoraggio dei KPI aziendali, delle entrate e delle tendenze con i dati contestuali degli utenti

Rintracciare la causa principale di minacce e incidenti

Limiti di Dynatrace

Molti nuovi utenti segnalano una curva di apprendimento molto ripida

Mancano le opzioni di personalizzazione predefinite

Alcuni utenti potrebbero trovarlo costoso

Prezzi di Dynatrace

Monitoraggio dell'utente reale: 0,00225 dollari per sessione

Valutazioni e recensioni di Dynatrace

G2: 4,5/5 (oltre 1200 recensioni)

4,5/5 (oltre 1200 recensioni) Capterra: 4.5/5 (45+ recensioni)

2. Datadog

via Datadog Datadog è un servizio di monitoraggio dell'attività degli utenti basato su cloud che offre una visibilità completa sulle modalità di interazione degli utenti con il vostro sito web e la vostra app, sia sul fronte che sul retro.

Pensato per i manager e gli ingegneri IT, Datadog fornisce un monitoraggio reale degli utenti e dell'infrastruttura. Aiuta le aziende a comprendere il comportamento degli utenti e, allo stesso tempo, a offrire loro un'esperienza sicura.

Datadog permette anche di eseguire simulazioni per testare i percorsi degli utenti sui vari browser e individuare bug e problemi.

Le migliori funzionalità/funzione di Datadog

Monitoraggio del comportamento dell'utente in tempo reale su browser e dispositivi mobili

Visualizzazione dei dati con grafici personalizzati, dashboard e reportistica

Ricevere avvisi su tutti gli incidenti e creare risposte automatizzate

Individuare la causa principale dei principali fattori vitali del Web, come la velocità di caricamento lenta

Limiti di Datadog

Mancanza di profondità e granularità nella reportistica

I test delle applicazioni mobili sono limitati

La piattaforma è relativamente costosa

Problemi con il supporto clienti

Prezzi di Datadog

RUM: A partire da 1,50 dollari per 1000 sessioni al mese

A partire da 1,50 dollari per 1000 sessioni al mese RUM e Session Replay: A partire da $1,80 per 1000 sessioni al mese

Valutazioni e recensioni su Datadog

G2 : 4.3/5 (430+ recensioni)

: 4.3/5 (430+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (230+ recensioni)

3. Solarwinds Security Event Manager

via Solarwinds Solarwinds Security Event Manager non è il tipico software di monitoraggio degli utenti costruito per i team di prodotto o di marketing. È invece uno strumento DevOps progettato per i manager IT con una forte attenzione alla sicurezza.

Solarwinds Security Event Manager monitora il comportamento degli utenti per analizzare comportamenti sospetti o minacce all'infrastruttura del vostro sito web o della vostra azienda online. Per utilizzarlo, è necessaria una certa conoscenza tecnica e di codice.

Oltre a questo, Solarwinds Security Event Manager aiuta a monitorare l'attività dei dipendenti sulle risorse e sui dispositivi aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Solarwinds

Automazioni per il rilevamento delle minacce e la risposta quando si innescano gli allarmi più comuni

Utilizzate i modelli di reportistica integrati per conformarvi a normative come PCI DSS, GLBA, SOX, NERC CIP e HIPAA

Analizzare l'infrastruttura IT per individuare eventuali problemi di sicurezza e vulnerabilità

Limiti di Solarwinds

La creazione di avvisi può essere un processo noioso

Richiede persone con competenze tecniche o manager IT per l'implementazione

Opzioni di archiviazione limitate

Prezzi di Solarwinds

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Solarwinds

G2: 4.0/5 (65+ recensioni)

4.0/5 (65+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Kissmetrics

via Kissmetrics Kissmetrics è una piattaforma di analisi del comportamento degli utenti che offre alle aziende una serie completa di funzionalità/funzione per il monitoraggio del comportamento dei singoli utenti. È una delle uniche piattaforme che si concentra sulla correlazione tra il comportamento degli utenti e le entrate.

In qualità di veterano del settore, Kissmetrics fornisce una serie di reportistica di tipo aziendale, come i funnel, la suddivisione delle attività in base alle entrate e i percorsi di viaggio dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Kissmetrics

Ottenere informazioni sulle entrate, sul valore della vita del cliente e sul tasso di abbandono

Monitoraggio dell'utilizzo delle funzionalità, degli utenti attivi, delle visualizzazioni delle pagine, dei rimborsi e altro ancora

Utilizzate i dati grezzi e le query SQL per esaminare da vicino il comportamento degli utenti

Analizzare i flussi di lavoro delle funzionalità/funzione e individuare i punti in cui gli utenti abbandonano il sito

Limiti di Kissmetrics

Riepilogare/riassumere i dati e creare reportistica può essere un'impresa

I personalizzazioni possono essere complesse

La piattaforma tende a caricarsi lentamente quando si ha a che fare con un numero elevato di eventi

Prezzi di Kissmetrics

**Pagamenti a consumo: a partire da $$$a 25 per evento

Silver: $199 al mese

$199 al mese Oro: $499 al mese

$499 al mese Platino: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kissmetrics

G2: 4.1/5 (160+ recensioni)

4.1/5 (160+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Uovo pazzo

via Avvio di Stash Crazy Egg è un software di monitoraggio dei visitatori del sito web facile da usare, con funzionalità/funzioni quali reportistica sul traffico, registrazioni e report sul comportamento. La piattaforma ha funzioni limitate e un'interfaccia utente pulita, il che la rende una buona opzione per i principianti e le piccole aziende.

Una funzionalità/funzione interessante di Crazy Egg è "Snapshots", che fornisce cinque report per ogni pagina di destinazione: mappe di calore, mappe di scorrimento, report di coriandoli, report di sovrapposizione e report di elenco. Queste istantanee possono essere confrontate, esportate e condivise con altri membri del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Crazy Egg

Ottiene tutte le funzioni di base dell'analisi del sito web, come le mappe di calore, le mappe di scorrimento e il monitoraggio degli errori

Comprendere il comportamento degli utenti, come il monitoraggio dei clic, delle frustrazioni e dei movimenti del mouse

Analizzare gli elementi cliccabili come collegamenti, pulsanti e persino moduli

Limiti di Crazy Egg

La funzionalità di reportistica è piuttosto limitata

Relativamente costoso

Prezzi di Crazy Egg

Basic: $29 al mese

$29 al mese Standard: $49 al mese

$49 al mese Plus: $99 al mese

$99 al mese Pro: $249 al mese

Valutazioni e recensioni di Crazy Egg

G2: 4.2/5 (108 recensioni)

4.2/5 (108 recensioni) Capterra: 4.5/5 (82 recensioni)

6. Matomo

via Matomo Matomo (ex Piwik) è un'alternativa open-source ai più diffusi strumenti di analisi web come Google Analytics e Hotjar per il monitoraggio dei visitatori dei siti web. Matomo è anche uno degli unici strumenti di monitoraggio degli utenti di un sito web che offre una soluzione on-premise e il 100% di titolarità dei dati.

Essendo uno dei pochi strumenti open-source per il monitoraggio dei visitatori dei siti web, gli utenti di Matomo possono unirsi a una fiorente comunità di marketer e sviluppatori per rispondere alle domande e fornire consigli sull'analisi dei clienti e sulle ricerche di mercato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Matomo

Utilizza heatmap, funnel, analisi degli annunci e altro ancora per comprendere meglio le prestazioni del tuo sito web

Possesso del 100% dei dati raccolti sulla piattaforma

Ottenere report accurati senza campionamenti di dati

Ottenere informazioni sul modo in cui i visitatori del sito web rispondono ai contenuti audio e video

Limiti di Matomo

Da fare senza integrazione con le piattaforme di marketing di Google

Lo strumento on-premise di Matamo è complicato

Personalizzazioni e visualizzazione dei dati possono essere impegnative

Prezzi di Matomo

On-Premise : Gratis

: Gratis Cloud: $19 al mese

Valutazioni e recensioni di Matomo

G2: 4.2/5 (85+ recensioni)

4.2/5 (85+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (55+ recensioni)

7. AppDynamics

via AppDynamics Utilizzato principalmente per il monitoraggio dell'infrastruttura, AppDynamics offre alcune funzionalità/funzione chiave per il monitoraggio degli utenti. Queste includono reportistica sull'utilizzo dei siti web, monitoraggio dei browser e dei dispositivi mobili degli utenti finali e valutazioni delle conversioni.

Lo strumento di monitoraggio dei visitatori può essere utilizzato anche come software di monitoraggio dei dipendenti nei casi di uso interno.

AppDynamics offre anche un monitoraggio sintetico per la risoluzione di problemi e bug, consentendo agli utenti di monitorare i propri siti web dal back-end per garantire un'esperienza d'uso fluida e senza interruzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di AppDynamics

Monitoraggio del sito web, dell'app e dell'infrastruttura in un'unica piattaforma

Ottimizzazione dell'esperienza digitale con approfondimenti sul percorso del cliente

Ottenere aggiornamenti in tempo reale sulle segnalazioni di incidenti

Seguire ciò che accade nel frontend e nel backend del vostro sito web

Limiti di AppDynamics

Richiede la conoscenza di JavaScript e la formazione sulla piattaforma per funzionare

La maggior parte delle funzioni non è necessaria per le piccole e medie imprese

Può diventare costoso nel tempo

Prezzi di AppDynamics

Monitoraggio dell'infrastruttura : $6/mese per CPU Core

: $6/mese per CPU Core Premium : $6/mese per CPU Core

: $6/mese per CPU Core Azienda : $33/mese per CPU Core

: $33/mese per CPU Core Enterprise for SAP : $50/mese per CPU Core

: $50/mese per CPU Core Monitoraggio utenti reali : $0,06/mese per 1000 token

: $0,06/mese per 1000 token Applicazione sicura Cisco: $13,75/mese per CPU Core

Valutazioni e recensioni su AppDynamics

G2: 4.3/5 (370+ recensioni)

4.3/5 (370+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

8. Google Analytics

via Cultura digitale Natura Google Analytics è il software di monitoraggio degli utenti dei siti web più conosciuto a livello globale, e per una buona ragione. Parte della Google Marketing Platform, è dotato di un'interfaccia utente semplice e intuitiva e, soprattutto, è completamente gratuito.

Come software di monitoraggio delle attività degli utenti, Google Analytics traccia i dati in tempo reale e quelli storici sul comportamento degli utenti e può aiutare gli addetti al marketing a capire una viaggio di un cliente attraverso il sito web.

Le funzionalità/funzione chiave includono il monitoraggio del traffico (visite complessive, visualizzazioni di singole pagine, visitatori unici), l'analisi del pubblico (dati demografici, interessi, dispositivi utilizzati), il monitoraggio delle conversioni (canale di acquisizione, invio di moduli, clic) e altro ancora.

Google Analytics fornisce anche report personalizzati e integrazioni con il resto della suite di Google per consentire ai provider di gestire tutti i dati da un'unica postazione piattaforma di database personalizzato .

Le migliori funzionalità/funzione di Google Analytics

Creazione di dashboard personalizzate per monitorare obiettivi aziendali e KPI specifici

Iniziare a lavorare in pochi minuti con un monitoraggio senza codice

Perfezionare la messaggistica, gli annunci e il sito web utilizzando gli insight del pubblico di Google Analytics

Integrazione gratuita con BigQuery e creazione di audience predittive grazie al ML

Limiti di Google Analytics

Nessun accesso ai dati grezzi degli utenti

Assenza di supporto clienti nel piano Free

La campionatura dei dati può portare a imprecisioni

Il piano a pagamento è molto costoso

Prezzi di Google Analytics

**Gratuito

Google Analytics 360: $12.500 al mese (o $150.000 all'anno)

Valutazioni e recensioni di Google Analytics

G2: 4.5/5 (6250+ recensioni)

4.5/5 (6250+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (7760+ recensioni)

9. Hotjar

via Hotjar Hotjar è una piattaforma di product experience insights che fornisce un'analisi approfondita del comportamento degli utenti.

Il software di monitoraggio dei visitatori di Hotjar include strumenti di monitoraggio dei visitatori come le heatmap e le registrazioni delle sessioni, strumenti di feedback come moduli e sondaggi e strumenti di ricerca sugli utenti come la gestione del pubblico e i test di usabilità.

Le aziende utilizzano Hotjar e Google Analytics per aggiungere un contesto al comportamento del pubblico e semplificare la gestione del sito i processi decisionali .

Ad esempio, le valutazioni delle sessioni di Hotjar possono essere utilizzate per capire perché una particolare pagina di destinazione ha un'alta frequenza di rimbalzo in Google Analytics.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hotjar

Analizzare le prestazioni del sito web con mappe di calore e percentuali di scorrimento

Documentare importanti frammenti di video o risultati di esperimenti

Usate le registrazioni delle sessioni per ripercorrere il viaggio degli utenti e individuare i blocchi stradali

Monitorate le tendenze comportamentali con reportistica personalizzata

Limiti di Hotjar

Il piano Free offre un numero limitato di pagine visualizzate e di registrazioni delle sessioni, che può essere limitante per i siti web ad alto traffico

I dati delle mappe di calore sono aggregati e non sono disponibili in tempo reale

L'implementazione e l'impostazione degli esperimenti richiede molto tempo

Prezzi di Hotjar

Basic : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Plus : $32 al mese

: $32 al mese Business : $80 al mese

: $80 al mese Scala: $171 al mese

Valutazioni e recensioni di Hotjar

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

10. Test dell'utente

via Test dell'utente A differenza di altri strumenti di monitoraggio degli utenti presenti in questo elenco, UserTesting si basa sulla premessa dello "Human Insights", in cui gli utenti cercano in modo proattivo un pubblico per testare il loro prodotto o servizio, anziché limitarsi a monitorare i visitatori in entrata.

Lo UserTesting può aiutare i team di prodotto (ricercatori UX, product manager e designer UI) a testare e convalidare un prototipo o una funzionalità. I team di marketing, invece, possono capire la risposta del pubblico al loro sito web e alla loro messaggistica.

UserTesting vanta una vasta rete di pubblico che le aziende possono utilizzare per testare i loro prodotti e siti web. Tuttavia, se il lavoro non funziona, le aziende possono integrare il proprio pubblico nella piattaforma.

UserTesting fornisce anche altri servizi a valore aggiunto come la strategia e la consulenza UX, i test di accessibilità e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di UserTesting

Eseguire test di usabilità e ottenere feedback da persone reali

Inserimento e gestione di pubblici personalizzati sulla piattaforma

Sfruttare l'IA per comprendere meglio il sentiment dell'utente o le anomalie nel comportamento dell'utente durante i test

Utilizzate le integrazioni integrate per sincronizzare i dati delle ricerche sugli utenti con il resto del vostro stack tecnologico

Limiti di UserTesting

A seconda della nicchia di mercato della vostra azienda, potrebbe essere difficile trovare un pubblico pertinente per testare il vostro prodotto

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia utente sia poco intuitiva

Il prezzo potrebbe essere troppo elevato per le piccole e medie imprese, in particolare per quelle che hanno più di un'azienda personas di utenti Prezzi del test utente

**Versione di prova gratis su richiesta

Essenziale: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Avanzato: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Ultimate: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di UserTesting

G2: 4.5/5 (650+ recensioni)

4.5/5 (650+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (120+ recensioni)

Altri strumenti CRM

Dopo aver scelto uno o più strumenti di monitoraggio degli utenti e aver impostato le vostre aspettative, il passaggio successivo consiste nel colmare il divario tra comportamento degli utenti, analisi e gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

Gli strumenti CRM si integrano con il vostro software di monitoraggio e vi aiutano a segmentare i clienti, a personalizzare le comunicazioni, a eseguire esperimenti predittivi e persino a dare un punteggio ai vostri contatti.

Gli strumenti CRM come ClickUp vi avvicinano ai vostri clienti e vi aiutano a sviluppare una comprensione più sofisticata della vostra base di utenti.

Gestione di clienti, pipeline commerciali, elementi d'azione e altro ancora con il modello Simple CRM di ClickUp in vista Elenco

Sebbene ClickUp sia ampiamente utilizzato per le sue funzionalità di gestione dei prodotti, le sue capacità di marketing e CRM lo rendono la scelta preferita di marketer e product manager.

Gli elenchi di ClickUp aiutano a organizzare i rilasci della gestione dei prodotti

Ecco alcuni modi in cui ClickUp trasformerà il processo decisionale e alimenterà la crescita aziendale:

Sincronizzazione degli obiettivi di analisi del sito web con ClickUp CRM per un quadro più completo del percorso del cliente

Creare un'attività di ClickUp ogni volta che viene segnalato un incidente o un bug nel vostro esperimento di test del software

Definizione delle priorità di sviluppo delle funzionalità/funzione in ClickUp in base all'utente dati analitici come il sentiment, il feedback e i modelli di navigazione

Aggiungete i risultati critici ai documenti e al luogo di lavoro di ClickUp, in modo che il team possa accedervi in qualsiasi momento

ClickUp è dotato di tutto ciò che serve per una collaborazione agevole con il vostro team di marketing

Oltre a questo, i marketer utilizzano anche ClickUp AI per generare brief di contenuti basati sul feedback degli utenti e sulle analisi web o per generare contenuti visivamente piacevoli reportistica analitica da condividere con la direzione generale.

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Organizzare i dati dei clienti e automatizzare le attività di customer outreach con robuste soluzioni CRM e Modelli CRM* Sfruttate ClickUp AI per fare brainstorming di idee per le campagne, creare briefing sui contenuti e altro ancora

Integrare ClickUp con gli strumenti di analisi degli utenti e creare un database di analisi unificato

Utilizzate flussi di lavoro, tag e filtri personalizzati per segmentare e definire le analisi degli utenti

Collaborazione con il team in tempo reale o sincronizzazione con email, lavagne e documenti collaborativi

Personalizzate la reportistica dei clienti con oltre 50 widget per il dashboard

Limiti di ClickUp

ClickUp offre diverse funzionalità/funzione per una varietà di casi d'uso, dalla produttività al marketing, fino al marketing e al marketing alla gestione delle relazioni con i clientila curva di apprendimento può essere ripida

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4.7/5 (9200+ recensioni)

4.7/5 (9200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3900+ recensioni)

4.6/5 (3900+ recensioni) Gartner: 4.3/5 (130+ recensioni)

Migliorare le Relazioni con i Clienti, guidare la crescita della linea Top e Bottom Line

Il software di monitoraggio dei clienti fornisce informazioni di prima mano su ciò che gli utenti sperimentano sul vostro sito web o sul vostro prodotto. I team di produttività e marketing utilizzeranno queste informazioni per creare soluzioni che soddisfino i clienti e li facciano ritornare.

Tutti gli strumenti di analisi degli utenti menzionati in questo elenco approfondiranno la comprensione del comportamento degli utenti. Integrate il software di monitoraggio degli utenti di vostra scelta con ClickUp per usufruire di nuove frontiere della centralità del cliente. Iscrivetevi a ClickUp gratis per saperne di più!